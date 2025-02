In arrivo il nuovo libro di Felicia Kingsley: “L’amante perduta di Shakespeare”

Manca poco all’uscita del nuovo libro di una delle scrittrici italiane più amate: Felicia Kingsley torna in libreria l’8 aprile con “L’amante perduta di Shakespeare”, un romanzo tra mistero e passione che svela le origini di Nick Montecristo, protagonista di “Prima regola: non innamorarsi”

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: l’8 aprile arriva in libreria e in ebook L’amante perduta di Shakespeare, il nuovo, atteso romanzo di Felicia Kingsley, edito come sempre da Newton Compton.

La notizia è stata data dall’autrice stessa su Instagram: “Il ritorno di Nick Montecristo era sulla vostra bingo card del 2025?“. Ebbene sì, l’affascinante e geniale criminale di Prima regola: non innamorarsi è pronto a raccontarci come tutto è iniziato.

Kingsley (che sia nel 2023 sia nel 2024 è stata la scrittrice italiana più letta) ha disseminato indizi per mesi, tra spoiler ed easter egg, e ora possiamo finalmente scoprire la sua nuova storia. L’amante perduta di Shakespeare promette di essere un mix di mistero, passione e rivelazioni che potrebbero cambiare tutto ciò che pensavate di sapere.

Per la cover ufficiale dovremo aspettare ancora un po’, ma una cosa è certa: questo libro è destinato a diventare uno dei titoli più chiacchierati del 2025.

Felicia Kingsley: la regina del romance che conquista lettrici e lettori

Brillanti, appassionanti, divertenti: i romanzi di Felicia Kingsley sono un fenomeno editoriale che ha conquistato il pubblico, rendendola una delle autrici più lette degli ultimi anni. Il romance è tornato alla ribalta, anche grazie al fenomeno #BookTok, e Kingsley ne è senza dubbio una delle protagoniste assolute.

Dietro lo pseudonimo si cela Serena Artioli, architetta di Carpi, che nel 2016 ha esordito con Matrimonio di convenienza, inizialmente autopubblicato e poi diventato un bestseller con Newton Compton. Da allora, il suo successo è stato inarrestabile: tra romanzi, novelle e storie brevi, ha scalato le classifiche con storie sempre diverse, conquistando milioni di lettrici e lettori.

E sui social? Zia Felicia, come la chiamano affettuosamente i suoi fan, ha trasformato il suo profilo in un punto di riferimento per gli amanti del genere: 185mila follower e 7 milioni di like su TikTok, e 141mila follower su Instagram.

Un successo digitale che rispecchia quello in libreria, visto che negli ultimi anni è stata tra le autrici più lette in assoluto.

Fotografia header: Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz