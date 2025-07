Libri da leggere in vacanza: 20 consigli per l’estate

Quali sono i libri da leggere in vacanza? Ecco 20 spunti per chi si chiede quali titoli cult mettere in valigia, divisi per i generi più gettonati durante l’estate e pensati per tutti i tipi di viaggio e destinazione. Spazio a tanti classici di ieri e di oggi: dalle saghe familiari ai romanzi storici, dalle storie con al centro il mare e la montagna a thriller e true crime imperdibili, passando per romance, grandi saggi e “mattoni” e letture ispiratrici…

Quando arriva il momento di fare la valigia, una domanda sorge spontanea, mentre si riflette se si sono presi abbastanza calzini: quali sono i libri da leggere in vacanza? Ecco quindi qualche spunto sotto forma di consigli per l’estate.

Le vacanze, infatti, sono uno dei momenti preferiti da molti per dedicare più tempo alla lettura: le pause dal lavoro, per chi può goderne, facilitano la possibilità di trovare del tempo non solo per leggere di più, ma anche per farlo con più costanza e attenzione.

Durante la gran parte dell’anno bisogna ingegnarsi per trovare i momenti in cui leggere, e ci si adatta ad approfittare dei ritagli di tempo: il tragitto in metropolitana, la pausa pranzo, qualche pagina alla sera prima di addormentarsi.

Durante le vacanze invece, le giornate passate in spiaggia, i pomeriggi al parco, o le pause durante le passeggiate in montagna, offrono naturalmente più occasioni e più tempo per dedicarsi ai libri.

Anche per chi non si sposta, e ne approfitta per qualche giorno di relax a casa, i ritmi rallentati dell’estate permettono di trovare qualche occasione in più per leggere quel libro rimasto fermo sul comodino da un po’.

Per questo abbiamo raccolto alcuni consigli di lettura dedicati proprio alle vacanze, così da avere qualche spunto pronto al momento di prepararsi per la partenza, sia per chi vuole pensarci in anticipo, sia per chi si ricorda dei libri da mettere in valigia solo mentre aspetta il treno o l’aereo.

Quali sono quindi i libri da leggere in vacanza? Ecco una selezione (che non ha ovviamente alcuna pretesa di essere esaustiva) di libri adatti alle vacanze estive, divisi per i generi solitamente più apprezzati dai lettori in questo periodo dell’anno.

Thriller da leggere in vacanza

Sarà per il bisogno di alcuni di contrastare quell’atmosfera raggiante tipica dell’estate, sarà la voglia di leggere qualcosa che permetta di immergersi in tutto un altro mondo, o il fatto che alcuni trovano il coraggio di dedicarsi a queste letture solo sotto la luce del sole, ma sta di fatto che il thriller è uno dei generi di libri più amati da leggere in estate. Ecco quindi qualche suggerimento per chi, come compagnia per i giorni di vacanza, preferisce letture dal ritmo incalzante, ricche di colpi di scena, e che, grazie alla suspense, non permettono mai di annoiarsi.

Dio di illusioni, Donna Tartt

Dio di illusioni di Donna Tartt è un thriller che, dopo il primo successo ottenuto in seguito alla pubblicazione negli anni ’90, sta vivendo una fase di riscoperta, anche perché è diventato emblema dell’apprezzato filone “dark academia“. Un college selettivo fa da sfondo a un gruppo di giovani che mette in scena a modo proprio le lezioni imparate dagli studi classici, in una spirale discendente che rischia di incrinare per sempre loro vite.

(Rizzoli, traduzione di Idolina Landolfi)

Rebecca la prima moglie, Daphne du Maurier

Una storia d’amore fin troppo perfetta, il fantasma di una relazione passata, un’elegante tenuta ricca di segreti e personaggi oscuri, il tutto sullo sfondo dei panorami della Cornovaglia: sono questi gli ingredienti di un thriller psicologico che affascinò persino Alfred Hitchcock, il quale decise di riproporre la trama in un film con Joan Fontaine e Laurence Olivier.

(il Saggiatore, traduzione di Marina Morpurgo)

Libri romantici da leggere in vacanza

Veniamo ora a un altro genere molto apprezzato durante il periodo estivo, e cioè quello dedicato alle storie d’amore in cui tuffarsi e lasciarsi travolgere, grazie alle pagine ricche di speranza e attesa che scorrono veloci. Incomprensioni e allusioni, battibecchi e dichiarazioni d’amore accomunano gli amori impossibili e struggenti così come quelli destinati a un finale da sogno, rendendo questa tipologia di letture particolarmente coinvolgente durante le vacanze.

In questa commedia romance, troviamo due protagonisti che più diversi non potrebbero essere: Summer, californiana, che cerca di intraprendere la carriera di sceneggiatrice, e Blake, scrittore newyorkese di successo. Abitudini, stili di vita, modi di pensare: tutti gli aspetti della loro vita si trovano agli antipodi, ma, come dice il detto, gli opposti si attraggono…

A proposito, qui il nostro speciale sui libri dell’amatissima Felicia Kingsley…

(Newton Compton)

La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, Audrey Niffenegger

La storia d’amore tra Henry e Clare è condizionata dal problema genetico che porta lui a viaggiare nel tempo, tra passato e futuro, senza poter controllare quando farlo e il luogo in cui recarsi. Clare, che viene visitata dalle versioni passate e future di suo marito, lotterà per supportarlo in queste difficoltà, mentre cerca di costruire con lui una vita e una famiglia.

(Mondadori, traduzione di Katia Bagnoli)

Saghe storiche e familiari

Le saghe, sia quelle storiche, sia quelle familiari, sono letture che richiedono del tempo (in fondo è difficile che storie di un respiro così ampio possano essere distillate in poche pagine), ma anche attenzione, per non perdersi tra gli intrecci delle trame che si diramano in personaggi, tempi e luoghi disparati. Per questo uno dei migliori momenti per dedicarsi nelle saghe storiche e familiari sono proprio i periodi di vacanza, in cui si può godere di più tempo e meno distrazioni.

I leoni di Sicilia, fenomeno editoriale degli ultimi anni, è una grande saga familiare (in due volumi) che coinvolge diverse generazioni della famiglia dei Florio, i quali dal momento del loro sbarco in Sicilia agli inizi dell”800 costruiscono le fondamenta di un vasto impero economico, la cui crescita si intreccia con gli eventi storici del tempo e del luogo.

(Nord)

Cent’anni di solitudine, Gabriel García Márquez

Sette generazioni della famiglia Buendia, insieme ai loro sogni e alle speranze destinate a infrangersi nel villaggio di Macondo, vengono raccontate in quest’opera dallo stile unico e dagli scenari e dalle atmosfere tipiche del realismo magico.

(Mondadori, traduzione di Ilde Carmignani)

True crime

Il true crime è un genere relativamente giovane nella storia dei libri, ma che in tempi recentissimi ha iniziato a vivere un periodo di rinnovato interesse, complici forse i mezzi di comunicazione contemporanei come podcast e serie tv, che si dedicano a rinarrare la cronaca nera sotto forma di gialli e misteri. Ma prima ancora che i media digitali sono stati i libri a indagare il lato oscuro dell’essere umano, prendendo spunto dall’inquietante realtà. Ecco quindi dei consigli di libri true crime da leggere in vacanza, per chi vuole farsi accompagnare da queste storie anche in estate:

Un brutale omicidio senza movente avvenuto nel 1959 in una cittadina del Kansas dà vita a questa opera di true crime ante litteram. Truman Capote tramite interviste, indagini e ricostruzioni scrive un romanzo-reportage, che fa di un evento di cronaca un’indagine sulla disillusione che dilaga nelle profondità della provincia americana.

(Garzanti, traduzione di Alberto Rollo)

Roma, la città eterna, con le sue luci e le sue ombre, diventa uno dei protagonisti di uno dei casi di cronaca più sconvolgenti della storia italiana recente. Lagioia, in questo racconto, raccoglie i pezzi e ricostruisce gli avvenimenti e le circostanze psicologiche che hanno dato vita a un omicidio apparentemente inspiegabile.

(Einaudi)

Saggi da leggere in vacanza

C’è chi nel riprendere un romanzo lasciato da qualche tempo si sente come se non l’avesse mai interrotto. Più difficile è invece percepire la stessa sensazione con i saggi, che richiedono una certa attenzione e continuità. Per questo c’è chi lascia da parte la saggistica per i momenti di vacanza e di relax, quando i ritmi delle altre attività rallentano e ci si può dedicare alle letture che fanno riflettere e che riaccendono la propria curiosità. Storia, scienza, filosofia, storia del pensiero, manualistica, e tanto altro ancora: l’offerta della saggistica è sconfinata ed è capace di abbracciare i grandi temi, gli intrecci interdisciplinari così come gli interessi più specifici e settoriali.

La firma di Einstein, una delle principali menti della fisica moderna, non deve spaventare: L’evoluzione della fisica è infatti un testo divulgativo, che racconta l’evolversi della storia delle idee all’interno di una delle principali discipline scientifiche che da sempre si occupa di descrivere la realtà che ci circonda.

(Bollati Boringhieri, traduzione di A. Graziadei)

L’anello di Re Salomone, Konrad Lorenz

Pensiamo di sapere molto sugli animali che ci circondano, ma la scienza (che non cessa di scoprire nuovi comportamenti e capacità delle specie non umane) e le scoperte etologiche raccolte in questo libro, ci suggeriscono diversamente, tracciando i contorni di un mondo affascinante, in cui c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare.

(Adelphi, traduzione di Laura Schwarz)

Libri “mattoni”

E veniamo a un altro genere che, complici anche le giornate più lunghe, trova un momento adatto alla lettura proprio durante le vacanze. Molti lettori hanno una propria personale lista di libri da leggere almeno una volta nella vita, in cui i più lunghi e impegnativi finiscono spesso per essere rimandati, un po’ per la paura di non riuscire a finirli, un po’ per la fama di “libri mattoni” che li precede. Le vacanze giungono in aiuto dando l’occasione di recuperarli, così da spuntare una volta per tutte il titolo dalla lista (scoprendo, dopo poche pagine, che la loro lettura scorre molto più veloce di quanto si temeva…).

Forse il “mattone” per antonomasia, Guerra e pace è un romanzo sconfinato nei temi e nelle vicende che abbraccia, in cui la storia umana prende forma tramite la coralità con cui i personaggi si scontrano con sogni, speranze, delusioni, e, soprattutto, la guerra.

(Garzanti, traduzione di Pietro Zveteremich)

La storia, Elsa Morante

Questo libro, grande in tutti i sensi (per le sue ambizioni, per la sua lunghezza, per l’ampiezza dei temi trattati) è un classico del Novecento, in cui la Seconda Guerra Mondiale diventa il filo sottile su cui i personaggi si trovano loro malgrado a camminare, con la costante paura che si spezzi da un momento all’altro.

(Einaudi)

Letture ispiratrici

Il periodo in cui cadono (la fine dell’anno solare, o di quello scolastico), fa sì che le vacanze rappresentino per molti la chiusura simbolica di un ciclo, una naturale pausa di riflessione da cui far nascere le novità. Nuovo anno, nuova vita: ecco allora che durante le vacanze c’è chi ama dedicarsi a delle letture ispiratrici, quelle che narrano dei percorsi di rinascita affrontati nella vita vera di chi li ha scritti o in quella immaginaria dei personaggi descritti. Ecco quindi qualche spunto di lettura che narra di cambiamenti di vita (ispirando chi legge a trovare lo stesso coraggio).

I grandi temi dell’esistenza (l’amore che si staglia contro le convenzioni sociali, la maternità, la capacità di trovare la bellezza nelle piccole cose) emergono sottilmente nella storia di Ammu, che dopo aver fatto la coraggiosa scelta di lasciare il marito violento, si trova ad affrontare insieme ai suoi due figli la durezza della società dell’India meridionale degli anni ’60.

(Guanda, traduzione di Chiara Gabutti)

La profezia di un indovino, e la scelta di ascoltarla, ad anni di distanza, diventano per Terzani l’occasione per riscoprire un modo al contempo vecchio e nuovo di fare il corrispondente, e apre a riflessioni profonde sul senso del viaggio e della scoperta.

(Longanesi)

Libri sul mare

Visitare un luogo accompagnati dalla poesia delle parole di chi lo sa raccontare permette di viverlo con uno sguardo completamente diverso. Una spiaggia affollata si trasforma nel punto di partenza di mille avventure, un mare ondoso diventa l’ostacolo di marinai esploratori, e una calma cittadina turistica può rivivere del suo passato di luogo di scambio commerciale e culturale. Un’idea nuova per scegliere delle letture potrebbe essere di fare qualche ricerca per scoprire se la propria destinazione è stata mai raccontata in un libro, oppure ci si può semplicemente lasciare ispirare da chi il mare e le coste li ha celebrati nella sua produzione letteraria.

Classico sul mare come metafora della scoperta e dei pericoli dell’ignoto, Moby Dick è un libro da leggere consigliato a chi riesce a guardare il mare e alla natura ancora con uno spirito avventuroso e al contempo timoroso, meravigliandosi di ciò che di maestoso e terribile questo vasto ambiente nasconde.

(Garzanti, traduzione di Nemi D’Agostino)

Il Mediterraneo in barca, Georges Simenon

Simenon è conosciuto soprattutto per i gialli con protagonista il commissario Maigret, ma in questo reportage interamente dedicato al Mare Nostrum l’autore si dedica a raccontare in lungo e in largo un mare che è un mondo a sé, in cui si incrociano lingue, storie e popoli differenti.

(Adelphi, traduzione di Giuseppe Girimonti Greco e Maria Laura Vanorio)

Libri sulla montagna

La montagna è un ambiente che ispira sensazioni romantiche. L’imponenza e la maestosità della natura, il modo in cui l’uomo si è adattato per abitarci, le guerre che ci sono state combattute, le spedizioni che nel tempo hanno cercato di conquistare gli ambienti più inospitali offerti dalle cime rimandano a quel misto di fascinazione e lotta che l’umano da sempre intraprende con la natura. Le stesse sensazioni si possono ritrovare nei libri che la montagna l’hanno raccontata: romanzi e reportage che possono dare un nuovo sapore ai panorami da ammirare durante una vacanza nelle località a medie ed alte quote.

Messner è uno degli alpinisti più celebri della storia della montagna, grazie alle sue imprese compiute sugli ottomila. Ma le sue avventure non sono state solamente spinte dalla ricerca di record e primati, ma anche da un’idea precisa di cosa significhi vivere ed esplorare la montagna, che l’autore descrive in questo libro.

(Corbaccio, a cura di Ralph-Peter Märtin, traduzione di Valeria Montagna)

Per molti, oggi, montagna è sinonimo di camminate, panorami mozzafiato e relax, ma una volta la montagna era sinonimo di sacrifici, e in alcuni periodi storici anche di guerra e combattimenti. In questo romanzo Ilaria Tuti racconta la montagna narrando delle donne che durante la Grande Guerra fecero la differenza grazie al loro coraggio e alla loro profonda conoscenza del territorio.

(Longanesi)

Libri di viaggio

Quando si pensa alle vacanze, può capitare di sentirsi incasellati nel classico dilemma: mare o montagna? Ma si sa che in realtà le vacanze possono essere vissute in moltissimi modi: dai cammini al cicloturismo, dai tour gastronomici ai cammini, dalle vacanze solidali a quelle in sharing, senza dimenticare le esplorazioni di luoghi remoti ed esotici, così come la riscoperta delle gemme nascoste vicino casa. In tutti questi casi, oltre a portare con sé una guida turistica del luogo, consigliamo di portare anche una lettura dedicata a raccontare chi ha calcato simili passi prima, non per forza nello stesso luogo, ma nella tipologia di percorso scelto.

Tra i viaggi più popolari degli ultimi anni ci sono i cammini: si tratta spesso di vacanze low cost, da passare nel rispetto dell’ambiente e delle comunità che lo vivono. Chi sognasse un’esperienza di questo tipo, o chi volesse alleggerirsi dopo una giornata passata a camminare, può scoprire l’avventura di Bill Bryson e del suo amico Stephen Katz (tutt’altro che camminatori esperti) alle prese con i tremilaquattrocentochilometri dell’Appalachian Trail.

(Guanda, traduzione di Giuseppe Strazzeri)

In Patagonia, Bruce Chatwin

In Patagonia è un racconto di viaggio, inteso nel senso più ampio: vicende storiche e personali si intrecciano nella scoperta del tutto personale che l’autore fa di questo angolo di mondo, con uno stile che ha segnato la storia della letteratura di viaggio.

(Adelphi, traduzione di Marina Marchesi)