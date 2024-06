Quali nuovi libri leggere nel corso dell’estate 2024? Quali letture portarsi in vacanza? Se siete in cerca di suggerimenti, ecco che in soccorso arriva il nostro speciale, con decine di consigli, per tutte le età: romanzi, racconti, saggi, raccolte di poesie, fumetti, manga, graphic novel, guide, manuali e testi per bambini e ragazzi, selezionati tra le novità in libreria nelle ultime settimane. Circa 300 consigli di lettura per tutti i gusti, firmati da grandi nomi italiani e internazionali e da autrici e autori emergenti…

La stagione calda è alle porte, ed è tempo di decidere quali nuovi libri leggere nel corso dell’estate 2024; quali testi, insomma, portare in vacanza quest’anno…

Più semplice a dirsi che a farsi, ne siamo consapevoli… le opzioni, infatti, sono quasi infinite! Sono tantissime le novità in arrivo in libreria in queste settimane, per tutti i gusti (senza dimenticare che, per molte lettrici e lettori, luglio e agosto sono i mesi ideali per recuperare o rileggere i grandi classici della letteratura di ieri e di oggi, e/o per “mettersi in pari” con romanzi e saggi acquistati di recente e che non si è ancora riusciti a ultimare… o, ammettiamolo… a cominciare!).

Per chi, invece, è in cerca di novità da leggere in vacanza (a proposito, d’estate preferite il cartaceo, o la comodità dell’ebook? O degli audiolibri?), quali sono le nuove uscite da non perdere, tra romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, lettere e racconti, manga, fumetti, graphic novel e libri per bambini e ragazzi? Quali grandi autrici e autori italiani e in traduzione scegliere tra i numerosi da poco tornati in libreria? Quali i bestseller annunciati da non mancare, e quali le chicche da non lasciarsi sfuggire e da cui farsi sorprendere? Quali, in generale, i libri consigliati del 2024, i libri “da leggere” del momento”?

Come sempre in questi casi, rispondere non è affatto semplice, perché solo tra gennaio e gli albori della stagione estiva sono stati pubblicati migliaia di nuovi titoli. Selezionare i libri consigliarvi per l’estate 2024, dunque, diventa una sfida al limite dell’impresa, vista la miriade di libri in uscita in questa prima metà dell’anno…

In ogni caso, anche quest’anno abbiamo provato a rispondere alla comune domanda “quali libri leggere in viaggio?“, e nel nostro consueto speciale dedicato ai libri da leggere quest’estate vi proponiamo decine e decine di titoli (pubblicati tra inizio maggio e fine luglio).

Nel percorso di lettura qui di seguito troverete così (proposti non in ordine di importanza) circa 300 nuovi libri del 2024 da regalare e da regalarsi, letture per lettrici e lettori di età e interessi diversi: si parte con la narrativa, a seguire la saggistica e la varia, quindi la poesia, i fumetti, i manga e i graphic novel, fino ai libri per ragazze e ragazzi e per bambine e bambini.

E, se questi consigli non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che potete scaricare gratuitamente il numero della primavera della nostra rivista, Il Libraio, con decine di suggerimenti di lettura perfetti per l’estate… e che qui, invece, abbiamo raccolto le uscite più interessanti dei primissimi mesi del 2024 (con i più interessanti romanzi, saggi e fumetti usciti in Italia tra gennaio e aprile 2024)…

Indice

Libri da leggere per l’estate 2024: romanzi, racconti ed epistolari

Domani, domani

Cominciamo questo viaggio tra i libri da non perdere in vista delle vacanze con Domani, domani, il secondo romanzo di Francesca Giannone, probabilmente il libro più atteso dell’estate 2024. Con il suo esordio, La portalettere, uscito sempre per Nord a inizio gennaio 2023, l’autrice ha infatti avuto un incredibile successo: in corso di traduzione in 25 Paesi, La portalettere (ancora protagonista in classifica) è stato il romanzo italiano più venduto l’anno scorso, e ha vinto tra gli altri il Premio Bancarella e il Premio Amo Questo Libro. Domani, domani ci porta nel Salento del 1959: Lorenzo e Agnese hanno perso tutto. E lo capiscono quando il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna. Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali, e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti. Quindi l’idea di rimanere lì come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone è devastante per entrambi, ma qualcosa è destinato a cambiare…

Tu sei qui

Tu sei qui (Neri Pozza, traduzione di Scilla Forti – qui la nostra recensione) segna il ritorno di David Nicholls, l’autore di One day, che firma una storia d’amore per chi crede nelle seconde possibilità: fra tuffi in laghi ghiacciati e ascese sotto la pioggia, paesaggi da romanticismo inglese e playlist improbabili, Marnie e Michael scopriranno di vivere la più inaspettata delle avventure, sull’orlo di una nuova amicizia, o forse qualcosa di più…

You like it darker. Salto nel buio

Con Sperling & Kupfer, nella traduzione di Luca Briasco, You like it darker. Salto nel buio di Stephen King, il re dell’horror: una raccolta di racconti iconici – molti dei quali inediti – che conferma la capacità del “Re” di sorprendere e portare al contempo terrore e conforto.

L’ultimo Conclave

Quando, a soli due anni dall’elezione, papa Giovanni XXIV viene trovato morto nel suo letto, il Vaticano deve superare in fretta lo sconcerto e organizzare un nuovo conclave. Ma le cose non vanno come devono andare, e ci si ritrova costretti a rompere il sigillo del conclave e aprire le porte. La scena è surreale: la Cappella Sistina è vuota. I cardinali elettori sono svaniti nel nulla. Arrivato in Vaticano come collaboratore della CNN per commentare il conclave, Cal Donovan inizia subito a indagare su quella scomparsa apparentemente impossibile: L’ultimo conclave (Nord), segna il ritorno di uno scrittore americano molto apprezzato in Italia, Glenn Cooper (e di un suo personaggio molto amato)…

La donna che fugge

Alicia Giménez-Bartlett si conferma amatissima anche in Italia da lettrici e lettori: La donna che fugge (Sellerio, traduzione di Maria Nicola) porta per i vicoli di Barcellona e dintorni, dove tornano a investigare i poliziotti Petra Delicado e Fermín Garzón, amata coppia del giallo mediterraneo, anche protagonista della serie Sky Cinema con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, diretta da Maria Sole Tognazzi.

Un animale selvaggio

In questo viaggio tra i libri per l’estate 2024 non poteva mancare il nuovo bestseller di Joël Dicker: l’autore di La verità sul caso Harry Quebert è infatti tornato per La Nave di Teseo con il thriller Un animale selvaggio (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra).

I fantasmi dell’isola

Ne I fantasmi dell’isola (Mondadori, traduzione di Luca Fusari) John Grisham ritorna a Camino Island con una storia avventurosa, toccando alcuni dei temi che gli sono più cari: il razzismo, l’ingiustizia sociale e la corruzione. Dark Isle è una piccola isola disabitata non lontana da Camino Island, rinomato ritrovo di scrittori e intellettuali. Un colosso immobiliare fiuta l’affare, determinato a trasformarla in un mega resort turistico. Intorno a quel paradiso aleggiano però leggende sinistre: annegamenti, sparizioni, storie di fantasmi e riti vudù da sempre hanno scoraggiato chi avrebbe voluto avvicinarsi. Solo una persona conosce la verità: l’indomita Lovely Jackson…

Due di noi

Due di noi (Garzanti), esordio di Camilla Rocca, è una storia di speranza, nostalgia e tenerezza. Alice e Viola, protagoniste di questo racconto, sono gemelle identiche. Viola si è affacciata per prima al mondo, mentre Alice l’ha seguita da vicino stringendole forte la caviglia. A unirle, un legame che loro soltanto sono in grado di comprendere e una promessa che si sono scambiate intrecciando i mignoli: “Non ti mentirò mai”. Nell’estate tra l’esame di maturità e i mesi in cui la libertà assume un nuovo sapore, si scoprono però diverse. Eppure, da quella diversità emerge una nuova certezza: quei due mignoli intrecciati non si separeranno mai… Qui un estratto.

Tutte le ore e nessuna

Torna nelle librerie italiane la scrittrice e attivista per i diritti umani turca Aslı Erdoğan, con Tutte le ore e nessuna, tradotto da Giulia Ansaldo per la collana di narrativa di Tamu Edizioni. L’autrice – arrestata nel 2016 per aver rivendicato la libertà di opinione e denunciato gli orrori del governo turco, e da allora in Germania – affida a una voce narrante, attraverso uno scavo profondo nella parola, il tentativo di uscire dal proprio esilio. Aslı Erdoğan “sceglie di narrare la vicenda umana e politica dell’esilio come un frammento di un percorso più vasto verso il mondo e le parole, in una circolarità magnetica che è l’essenza stessa della letteratura”.

Generazione X

Con Accento Edizioni una nuova edizione di un’opera di culto: Generazione X di Douglas Coupland. Con doppia copertina (fuori formato), prefazione di Matteo B. Bianchi e traduzione aggiornata a cura di Marco Pensante. Spazio anche all’audiolibro, letto dall’attore Vinicio Marchioni, in esclusiva su Storytel Italia. Parliamo del romanzo che ha dato il nome a un’intera generazione, a tutti coloro che hanno avuto venti e trent’anni fra gli anni ’80 e i ’90.

Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo

Quando il medico di famiglia decreta che l’anziana madre “non è più autosufficiente”, Didier Eribon deve trovare una struttura che le assicuri assistenza continua. Lo scrittore di Ritorno a Reims non immagina che il giorno in cui l’accompagna nella casa di riposo sarà l’ultimo in cui la vedrà. La donna, reduce dalla fine di un amore e sradicata dal suo mondo, muore dopo poche settimane. Il lutto spinge il filosofo francese a ripercorrere la parabola esemplare di una “donna del popolo”. In Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo (L’orma, traduzione di Annalisa Romani) Eribon mescola memoria personale e riflessione filosofica.

Un bagliore

Un bagliore (La nave di Teseo, traduzione di Margherita Podestà Heir) è il nuovo libro del Premio Nobel per la Letteratura 2023 Jon Fosse. Il protagonista è un uomo sperduto, che guida senza sapere davvero dove sta andando. Ha effettuato diverse svolte a sinistra, altrettante ne ha fatte a destra, fino a ritrovarsi di fronte a un bosco. Il sole è calato, nevica e fa molto freddo: qualsiasi altra persona sarebbe già tornata su strade e pensieri più tranquilli e sicuri. Ma l’uomo si è già inoltrato nel fitto della boscaglia, e la macchina rimane bloccata nel fango. Mentre cerca aiuto, perdendosi inevitabilmente, nell’oscurità un bagliore lo sorprende…

Una vita non basta

Per gli amanti dei romanzi di Enrico Galiano – insegnante e scrittore, e assiduo collaboratore del nostro sito (qui è possibile leggere tutti i suoi articoli) – non può mancare l’ultima uscita per Garzanti: Una vita non basta. Al centro della trama il ritorno dell’amato professor Bove di Eppure cadiamo felici e Teo, un ragazzo che non solo è stato bocciato in secondo liceo, ma che ha fatto qualcosa di davvero sbagliato. La sua migliore amica Peach sembra essere l’unica che lo capisce, mentre i suoi genitori non lo comprendono. Tutto cambia, però, quando su una panchina del parco incontra un signore anziano che dice di essere un ex professore e di chiamarsi Bove…

Il giardino contro il tempo – Alla ricerca di un paradiso comune

Quando, qualche anno fa, Olivia Laing acquistò una casa nel Suffolk con l’intenzione di far tornare rigoglioso il suo giardino, non immaginava che da quella decisione sarebbe nato un libro così importante: Il giardino contro il tempo – Alla ricerca di un paradiso comune (Il Saggiatore, traduzione di Katia Bagnoli). Un testo elaborato mentre il mondo era attraversato dalla pandemia e lei passava le giornate tra zappa, cesoie e libri di giardinaggio…

La compagnia degli enigmisti

Un romanzo giallo sull’affascinante mondo dell’enigmistica: La compagnia degli enigmisti (Longanesi, traduzione di Alba Bariffi) nasce dall’idea dell’autore, Samuel Burr, di combinare prosa ed enigmistica e di usare il “gioco” come escamotage narrativo per risolvere il mistero del racconto. Un caso editoriale internazionale, che ci fa seguire le peripezie di Clayton Stumper: sì perché prima o poi ci si trova a tentare di capire se stessi in quel grande puzzle che è la vita…

Wellness

Chicago, 1993. Elizabeth e Jack sono arrivati nella grande metropoli a vent’anni, due origini molto diverse, ma lo stesso obiettivo di costruirsi una vita. Wellness di Nathan Hill (Rizzoli, traduzione di Alberto Cristofori) è “il canto del cigno dell’amore coniugale contemporaneo” o “il resoconto di due anime che, affiancate, attraversano la vita pienamente?”.

Una festa in nero

Una festa in nero (Garzanti), il nuovo romanzo di Alice Basso, chiude la serie su Anita (qui l’intervista dell’autrice, dove svela diversi retroscena sulla sua amata protagonista), ed è ambientato nella Torino del 1935. Il fatto che alla guida di una Balilla Spider Sport ci sia una donna potrebbe sembrare strano per l’epoca, ma non per Anita. Sono mesi, infatti, che fa cose non proprio consone a una donna, per non dire disdicevoli o proibite. Come rimandare il matrimonio con Corrado solo per la voglia di provare a lavorare. Come scrivere, sotto lo pseudonimo di JD Smith, racconti gialli ispirati a fatti di cronaca per portare un po’ di giustizia dove ormai non esiste più. Un segreto che condivide con Sebastiano Satta Ascona, editore della rivista Saturnalia. Per essere sinceri scrivere, non è l’unica cosa proibita che fanno insieme. Ma ora qualcosa è cambiato, per quello Anita si trova su quella macchina…

L’impero dei non sensi

Autrice di culto, dissacrante e ribelle, Kathy Acker (1947-1997) in vita è stata tanto amata quanto temuta. Da esponente di spicco dell’underground letterario e della scena punk newyorkese a icona del post-punk londinese, per oltre tre decenni è stata una presenza scomoda e all’avanguardia nel mondo dell’arte e della cultura. Iper-sessuale e aggressiva, fragile e glamour, Acker è riuscita a scioccare e sedurre lettori e critica, a incarnare ogni cosa e il suo esatto contrario. L’impero dei non sensi, pubblicato nel 1988, è il romanzo distopico (ambientato in una Parigi del futuro) che segna un punto di svolta nella sua produzione. Trent’anni dopo la sua pubblicazione, il romanzo-manifesto di Acker torna in Italia per Not nella traduzione rivista e aggiornata di Katia Bagnoli.

Stelle vaganti

In Stelle vaganti (Mondadori, traduzione di Stefano Bortolussi) una sorta di sequel/prequel di Non qui, non altrove, Tommy Orange (membro della Cheyenne and Arapaho Tribes of Oklahoma) ripercorre una serie di vicende che partono dal massacro del Sand Creek del 1864, passano per le violenze della Carlisle Indian Industrial School e arrivano fino a oggi. Questa costellazione di narrazioni fa emergere una storia ora sconvolgente, ora meravigliosa.

Norferville

Nato ad Annecy, ingegnere informatico, Franck Thilliez è un autore di successo: ora Fazi propone Norferville (traduzione di Daniela De Lorenzo), un thriller in cui il freddo del profondo Nord quebecchese penetra nelle ossa fino all’ultima pagina, mentre i vari ingranaggi si incastrano, rivelando un quadro d’insieme complesso e mostruoso. “Quel posto non si dimenticava, si annidava in fondo allo stomaco come un demone chiuso a riccio e si palesava di notte per grattarne le pareti, finché non ti svegliavi urlando”.

Il miraggio

Il miraggio (Marsilio, traduzione di Laura Cangemi) è il capitolo finale della trilogia di Camilla Läckberg e Henrik Fexeus, in cui fondono gli stili per creare una trama incentrata su numeri e giochi mentali. A Stoccolma il Natale si avvicina, ma per qualcuno la festa si annuncia amara. Una telefonata al ministro della Giustizia segna l’inizio di un conto alla rovescia che lo spinge inesorabilmente incontro alla sua morte. Come se non bastasse, in uno dei tunnel abbandonati della metropolitana viene ritrovato un mucchio di ossa umane. Potrebbero appartenere allo scheletro di un noto esponente della finanza, scomparso da qualche tempo?

Qualcun altro

Qualcun altro (La nave di Teseo, traduzione di Sergio Arecco) è il titolo del nuovo noir dall’autore francese di origine italiana Guillaume Musso. Il libro è ambientato in Costa Azzurra, nella primavera del 2023. Al largo di Cannes, uno yacht va alla deriva tra le isole di Lérins. A bordo riposa Oriana Di Pietro, editrice ed ereditiera milanese. Aggredita selvaggiamente, muore dopo dieci giorni di coma. Chi l’ha uccisa? Un uomo e tre donne raccontano la loro versione: Adrien, il marito, attraente e misterioso pianista jazz; l’inafferrabile Adèle, sua giovane amante; Justine, l’agente della polizia locale incaricata delle indagini. E infine anche Oriana, attraverso il commovente racconto delle ultime settimane della sua vita. Nessuno mente. Ma nessuno è d’accordo sulla verità…

Guilty – Drunk in Love

Un amore maledetto, sospeso fra due mondi. Un principe disposto a tutto per salvare il suo regno in pericolo: Rokia, giovane autrice molto amata (e protagonista anche sul #BookTok), torna per Magazzini Salani con Guilty – Drunk in Love, dopo i successi di The Truth Untold e Sindrome (in questa intervista la scrittrice ci ha raccontato il suo percorso, iniziato su Wattpad).

Badlands. Incantevole tentazione

Dall’autrice di Love me. love me (Newton Compton Editori) Stefania S., Badlands. Incantevole tentazione (Newton Compton Editori) trasporta in un lunedì grigio e piovoso in cui Juliet si trasferisce a casa del nuovo compagno della madre, dove vive anche Alexander, il figlio di lui. Affascinante ed enigmatico, il nuovo coinquilino è un mistero dagli occhi di tenebra, ed è il suo esatto opposto: lei fatica a prendere la sufficienza, lui ha ottimi voti; lei ama il gossip e le feste, lui preferisce starsene rintanato in camera sua con un libro. Tra i due è subito guerra aperta, ma ben presto i battibecchi si trasformano in baci infuocati, all’insaputa dei genitori. Tuttavia, Alexander è uno scrigno pieno di segreti di cui nessuno possiede la chiave, nemmeno Juliet…

Daylight

Tra le strade di Londra, due anime legate dal destino si incontrano… ma il vero amore può sopravvivere a tutto, anche alla perdita? Victor Diamandis, uno dei booktoker italiani più seguiti (è tra i creator del canale TikTok del nostro sito), debutta per Magazzini Salani con Daylight. Appassionato di teatro e musica, il giovane autore ha iniziato a scrivere racconti a dodici anni, su un vecchio computer di suo padre, senza immaginare di arrivare un giorno a condividerli… Qui la nostra intervista in occasione dell’esordio narrativo.

È colpa nostra

La relazione tra Nick e Noah non potrebbe attraversare un periodo più nero. Niente è più come prima e nuovi, minacciosi ostacoli fanno di tutto per intromettersi tra loro. Ma quando una notizia inaspettata arriva come un fulmine a ciel sereno, entrambi saranno costretti a decidere, una volta per tutte, se sono davvero fatti l’uno per l’altra. Perché l’amore a volte non basta e ci sono ferite tanto profonde che neanche il perdono può guarire. Ma come si fa a lasciarsi alle spalle un legame così forte? Intrecciando amore, passione e segreti inconfessabili Mercedes Ron firma l’atteso capitolo finale della storia d’amore proibita che ha conquistato milioni di lettori e lettrici in tutto il mondo (e da cui è stato tratto anche un film originale Prime): È colpa nostra (Salani, traduzione di Sara Cavarero).

After Midnight

Jordan Alexander – protagonista di After Midnight (Magazzini Salani) dell’autrice Valentina Ferraro – è una ragazza determinata e senza mezze misure. I suoi articoli non fanno sconti a nessuno e lo sanno bene i Black Bears: una serata di baldoria della squadra si conclude alla centrale di polizia ed è proprio una sua notizia a mettere la firma sulla loro esclusione dalla finale del campionato di hockey. Ma quando a causa della sua penna tagliente si ritrova senza un tetto sopra la testa, l’unico che sembra poterla ospitare è proprio uno dei giocatori, Nathan St. James…

Bare intagliate a mano

E veniamo a un libro speciale, firmato da uno degli scrittori americani più importanti del ‘900: Garzanti pubblica una nuova edizione di Bare intagliate a mano di Truman Capote, tradotto per l’occasione da Marco Ludovico Rossari. Pubblicato nel 1980 in quella “smagliante autoantologia” che è Musica per camaleonti, Bare intagliate a mano è stato a lungo considerato, complice un sottotitolo che recita “cronaca vera di un delitto americano”, solo un remake di A sangue freddo, il capolavoro di Capote. Ma in questo racconto c’è più finzione che reportage…

Gli ultimi eroi

Gli ultimi eroi (Il Saggiatore, a cura di Giorgio Galetto, Fabio Pietrangeli e Linda Terziroli ) raccoglie tutti i racconti dello scrittore e critico Guido Morselli (Bologna, 1912 – Varese, 1973): narrazioni in cui, come solo nelle sue opere più alte, la sua invenzione si libera, dando vita a realtà alternative e a commoventi ritratti umani. Tra i suoi romanzi, quasi tutti pubblicati postumi, ricordiamo Roma senza papa (1974), Contro-passato prossimo (1975), Il comunista (1976) e Dissipatio H.G. (1977).

La stanza delle mogli

La stanza delle mogli (astoria, traduzione di Cecilia Vallardi) di Sunjeev Sahota è una storia a cavallo tra due epoche. Nell’India del 1929 troviamo tre spose, tre fratelli e una cerimonia. Coperte dal tradizionale velo rosso, nessuna delle mogli ha potuto vedere il volto del marito. E la notte, nell’oscurità più completa, è Mai, la suocera, a decidere chi di loro deve assolvere al compito più importante: dare un erede alla famiglia. Nell’India del 1999, in fuga dall’Inghilterra, dai suoi demoni e dalla società che lo ha sempre umiliato perché straniero, un uomo arriva nella fattoria in cui ha vissuto Mehar. È il suo pronipote e si è convinto che lì, in quel luogo lontano da tutto e da tutti, ritroverà la tranquillità perduta.

Sulle rive dell’Hudson

Dal Premio Nobel Edith Wharton, un affascinante sguardo sulla New York letteraria degli anni Venti, per la prima volta in italiano (uscì originariamente nel ’29). In libreria per Elliot, nella traduzione di Massimo Ferraris, Sulle rive dell’Hudson: Vance Weston, aspirante scrittore, ha appena terminato il college nella cittadina di Euphoria, da cui proviene. Ammalato, viene spedito a casa di cugini sul fiume Hudson, e nella casa vicina incontra Halo Spear, una giovane donna colta che lo introdurrà nei salotti letterari newyorkesi a cui lui ardentemente aspira. Lì potrà conoscere un mondo nuovo, fatto di arte e scrittura, critici e romanzieri, buone maniere e conversazioni erudite – un mondo inconciliabile con quello dalla mentalità provinciale in cui è nato…

La foresta nascosta

Con La foresta nascosta (Sellerio, traduzione di Gioia Guerzoni), la scrittrice indiana Radhika Jha porta in un Giappone inedito, in cui mutano abitudini e certezze, modi di esistere e di pensare, tradizioni e culture, dove una visione del mondo sta gradualmente scomparendo sotto i colpi della speculazione e del profitto.

Coniglio maledetto

Nell’arco di dieci racconti da leggere in questa estate 2024, Coniglio maledetto (La Tartaruga, traduzione di Andrea De Benedittis) di Bora Chung riesce a creare mondi che spaziano dall’horror coreano alle fiabe russe, dalla fantascienza al romanticismo masochista, mescolando i generi per renderli quasi indistinguibili. Per chi ama la scrittura di Angela Carter, Ottessa Moshfegh e Sayaka Murata, una raccolta già tradotta in 22 paesi, e protagonista in grandi premi internazionali.

In orbita!

Nel cielo terrestre è apparso un secondo sole. Un’opera artificiale di anonimi sabotatori, che si distingue per la sua forma di Pac-Man. Le forze spaziali della Repubblica di Corea si scuotono dall’abituale sonnolenza per affrontare l’inatteso fenomeno, che oltretutto riscalda l’atmosfera. Nella girandola di eventi che ne segue, tutti ambientati in una sperduta base di lancio, conosciamo una galleria di personaggi eccentrici… Con il ritmo e la struttura di un K-drama, In orbita! di Myung-Hoon Bae (Add, traduzione di Lia Iovenitti) combina l’ambientazione aerospaziale tipica della fantascienza con una vena satirica che evidenzia storture e tic della Corea odierna, parlando di incomunicabilità, dinamiche di potere e relazioni umane.

Le favole del comunismo

Il Paese delle Aquile è il più felice che ci sia. Anche se non c’è l’acqua corrente, e anche se quando cade il muro di Berlino altro che fine immediata della dittatura: nel Paese delle Aquile ci sono solo disordine e omicidi e uomini con la faccia coperta. Certo, quando cade il muro di Berlino molti partono per l’Italia, diretti alla riva opposta al Paese delle Aquile che è il più felice di tutti. Ma Ari e i nonni no, loro restano. La loro travagliata storia è raccontata ne Le favole del comunismo (Marsilio) di Anita Likmeta, scrittrice e imprenditrice nata a Durazzo, in Albania, durante il regime comunista di Enver Hoxha, e naturalizzata italiana.

La folle vita di Paul Marchand

Tutto comincia nel 1914 nella piccola città francese di Besançon. Paul Marchand ha quindici anni e può definirsi felice: ha una “madre bussola” e un “padre effimero”, va a scuola e sogna un futuro insieme alla sua amica Mariette. Ma il 28 giugno i giornali riferiscono che un uomo ha sparato a un duca a Sarajevo: quell’assassinio avvenuto in una città di cui Paul ignora l’esistenza avrà conseguenze drammatiche sulla vita di milioni di persone, tra cui la sua. La sua travagliata esistenza è raccontata ne La folle vita di Paul Marchand (Guanda, traduzione di Luigi Maria Sponzilli) dello scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista e attivista Arthur Dreyfus.

Biografia di X

Torna in libreria per Sur Catherine Lacey con il romanzo Biografia di X (traduzione di Teresa Ciuffoletti): la scrittrice, classe ’85, racconta la vita di un’artista misteriosa e ribelle, dando vita a un gioco letterario che incrocia realtà e finzione. Costruito come una vera biografia, sulla base di interviste, lettere, citazioni e fotografie, ma raccontato con il calore di chi ricorda la persona amata e al tempo stesso ne scopre i segreti, Biografia di X è un libro sulla controcultura del secondo Novecento, una riflessione sul rapporto fra arte e vita e sulla creazione della propria identità.

Terra di campioni

Ispirato a una storia vera, Terra di campioni di Diego Zúñiga (La nuova frontiera, traduzione di Federica Niola) è un romanzo pieno di mare, dove un uomo ingaggia una continua sfida con sé stesso per andare sempre più in profondità, fino a toccare con mano i mostri che la dittatura aveva liberato sulla terraferma.

Tutto il bello che ci aspetta

Un paesino bianco nel cuore della Puglia. Una trentenne convinta di non combinarne una giusta. Uno spericolato viaggio verso il bello della vita. Dopo Le piccole libertà (2021) e Le cose che ci salvano (2023), Lorenza Gentile torna con un nuovo romanzo, sempre per Feltrinelli: Tutto il bello che ci aspetta.

Eredi Piedivico e famiglia

Tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento con l’amato Andrea Vitali, grazie alla saga, senza eccessi, di un’inquieta famiglia lombarda: Eredi Piedivico e famiglia (Einaudi Stile Libero) narra una storia divertente e amara che infine, come una fiaba, apre il cuore alla speranza.

Giochi di ruolo

Tra i libri da leggere per l’estate 2024 segnaliamo anche il ritorno di Gabriella Genisi, con Giochi di ruolo (Marsilio), spin-off della serie di Lolita Lobosco con protagonista Giancarlo Caruso, il poliziotto che si distingue per la somiglianza con Frank Serpico e la rombante Harley-Davidson. Il fascinoso vicequestore siciliano, dopo il fallimento della sua relazione con la commissaria più famosa d’Italia, accetta l’incarico di primo dirigente presso il commissariato di Manfredonia. La bellezza del paesaggio, però, stride con un sistema criminale che strangola l’intero territorio. Da qui l’inizio di una lunga indagine che lo condurrà a Bologna, alla scoperta dei segreti della vittima legati al mondo dei giochi di ruolo…

La neve in fondo al mare

Un padre e un figlio, in una stanza. L’uno di fronte all’altro, come mai sono stati. Ciascuno lo specchio dell’altro. Loro due, insieme, in un reparto di neuropsichiatria infantile… Dopo i successi di Il rosmarino non capisce l’inverno, Un buon posto in cui fermarsi e di Viola e il Blu e Mezzamela (usciti per Salani), Matteo Bussola firma per Einaudi Stile Libero La neve in fondo al mare.

L’impulso

Lidia Yuknavitch, l’autrice dell’apprezzato La cronologia dell’acqua, torna per nottetempo con l’affascinante L’impulso (traduzione di Alessandra Castellazzi): Laisvė, una ragazzina nata alla fine del XXI secolo, fugge dalla sua terra su una barca. Nelle acque dell’oceano perde la madre, e appena arrivata nel nuovo paese viene separata dal fratello neonato e dal padre. Ma, oltre il qui e ora di un’epoca segnata dall’innalzamento del livello dei mari e dallo stato di polizia, Laisvė è una portatrice: si tuffa in acqua e viaggia nel tempo, trasportando oggetti, memorie, persone – e cambiando il corso degli eventi. Entra così in connessione con alcuni personaggi degli ultimi due secoli…

Una vera signora

Il decimo – e atteso – romanzo del ciclo de “I racconti di San Francisco”, ha per protagonista Mona Ramsey, la figlia di Anna Madrigal (la leggendaria proprietaria della casa al numero 28 di Barbary Lane, a San Francisco). Fresca vedova di un lord inglese gay, Teddy Roughton, che Mona aveva sposato per permettergli di avere la cittadinanza americana e trasferirsi a San Francisco, si ritrova a vivere, insieme al figlio adottivo Wilfred, nella vasta e antica tenuta di famiglia (Casa Easley), nelle Cotswolds, tra Bristol e Oxford. Playground porta in libreria Una vera signora di Armistead Maupin (nella traduzione di Andrea Bortoloni).

Sono quasi pronto

Può un giovane uomo dei nostri anni essere davvero “pronto” al passaggio di stato della paternità? Soprattutto se il cammino dei suoi genitori sembra segnato e la società intera cede sotto i colpi di una Storia imprevedibile? Le incertezze di un genere, di una generazione, nel romanzo di formazione Sono quasi pronto di Giorgio Biferali, in libreria per Ponte alle Grazie.

Discorso per un amico

Discorso per un amico (Feltrinelli), il nuovo libro di Erri De Luca, è un racconto in cui si intrecciano i temi dell’amicizia, della montagna e dei libri, con dolcezza, gratitudine e dolore. L’autore dedica il testo a un amico scomparso, indagando la causa della sua caduta, ripercorrendo la via dove è morto e cercando il punto preciso del suo distacco dalla roccia. De Luca gli restituisce corpo e voce, riportando pagine dei suoi taccuini e passi dalle lettere che nel tempo si sono scritti, tracciandone un ritratto concreto e poetico.

La nursery

Quando nasce un bambino c’è un prima e un dopo: il neonato varca la soglia di casa e la trepidante attesa lascia subito il posto all’ansia, e anche al desiderio di avere indietro la vita di prima. Troppo tardi. Quando i protagonisti di questa storia tornano dall’ospedale con la piccola Button, il bell’appartamento di New York dove hanno costruito una vita di lavori creativi e cene con gli amici diventa improvvisamente una nursery. Tra i 100 migliori libri di narrativa del 2023 secondo il New York Times, La nursery di Szilvia Molnar (Guanda, traduzione di Francesca Pellas) dà voce ai cambiamenti istantanei e drastici nella vita di chiunque abbia un figlio ma lo fa con un romanzo che è straordinariamente positivo, pieno di umorismo.

La piscina

Il grande Maestro Klaus Signori, artista famoso in tutto il mondo per le sue disinstallazioni, sta per festeggiare i suoi ottant’anni nel castello umbro dove si è ritirato. Intorno alla grande piscina di Gheddafi – che il Maestro ha smontato e rimontato piastrella per piastrella – ci saranno i due nipoti Lucrezio e Laudomia e i pronipoti Lea e Luis Miguel, l’infermiere (e spacciatore di fiducia) Mario, la cinica gallerista Emanuela Favre e l’avido avvocato Magnoni; al loro servizio una schiera di domestici. Il vecchio artista sa che gli invitati non sono accorsi per il suo compleanno, ma per l’eredità… Nel romanzo La piscina, Giacomo Papi, autore, giornalista, scrittore e direttore del Laboratorio Formentini per l’editoria della Fondazione Mondadori, trasforma il giallo classico alla Agatha Christie in un romanzo satirico sul potere dei soldi e sulla lotta di classe.

Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone

Tornano i Bastardi di Pizzofalcone del prolifico scrittore-bestseller napoletano Maurizio de Giovanni: in Pioggia (Einaudi Stile Libero), circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori…

L’enigma del cabalista

Anno Domini, 1307: mentre l’Ordine del Tempio è in procinto di sgretolarsi sotto le accuse di eresia, Basilio Cacciaconti, templare rinnegato, si reca a Napoli per condurre un’indagine singolare. Al centro del mistero il ritrovamento di un antico talismano e dell’uomo che ne sarebbe in possesso. Un’impresa non semplice, dal momento che la persona alla quale Basilio deve dare la caccia è l’ebreo Malachia Vinelles, un mago cabalista tenuto prigioniero nelle segrete del convento di San Domenico, sede dell’Inquisizione. Il vincitore del Premio Bancarella Marcello Simoni torna con L’enigma del cabalista (Newton Compton Editori), un nuovo romanzo in cui intrighi e misteri s’intrecciano al lato più oscuro dell’esoterismo medievale…

La cripta di Venezia

La nuova indagine di Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto: La cripta di Venezia (Netwton Compton Editori) segna il ritorno di Matteo Strukul: l’autore della saga bestseller I Medici porta lettrici e lettori in una Venezia sotterranea e inedita, con due brutali ed efferati omicidi…

Il castagno dei cento cavalli

Un delitto all’apparenza incomprensibile che riporta a galla vicende dolorose, dimenticate da decenni. Il castagno dei cento cavalli (Einaudi Stile Libero) è il nuovo romanzo di Cristina Cassar Scalia con protagonista Vanina Guarrasi. Dai suoi libri la serie tv Vanina, un vicequestore a Catania, in onda su Canale 5.

Eruption

Michael Crichton (1942-2008), creatore di Jurassic Park e Westworld, stava lavorando a un romanzo ormai da anni, prima della sua morte prematura. Sapendo quanto questa storia fosse speciale per lui, Sherri Alexander, sua moglie, ha conservato i suoi appunti e il manoscritto finché non ha trovato la persona giusta per finirlo: l’autore di thriller più venduto al mondo, James Patterson. Eruption, che esce (in contemporanea mondiale) a inizio giugno per Longanesi nella traduzione di Annamaria Raffo, è inevitabilmente uno dei romanzi più attesi in vista dell’estate 2024…

Ovunque tu sia

Nella fatidica notte che spezza la sua vita perfetta, David si sveglia e si trova immerso in un incubo: suo figlio Matthew è stato assassinato. Fin dalle prime ore la polizia sospetta che il responsabile dell’omicidio sia proprio lui. Distrutto dal dolore e tormentato dal senso di colpa, si lascia andare al suo destino: assiste impotente allo sgretolarsi della propria linea difensiva e al naufragio del proprio matrimonio finendo per accettare l’ergastolo. Dopo cinque anni passati in isolamento, David riceve la visita della cognata, che gli mostra una foto recente scattata in un parco. Sullo sfondo, appena visibile, c’è un bambino. E quel bambino è Matthew. Quale mistero si cela dietro a Ovunque tu sia (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi) di Harlan Coben?

Attraverso la notte

Con Adelphi (l’introduzione del re dell’horror Stephen King e la traduzione di Gianni Pannofino) ecco Attraverso la notte di William Sloane, sorprendente horror letterario. “Alcune esperienze sono estranee alla vita di tutti i giorni, ‘condannate per un certo tempo a errare nella notte’ prima che la mente umana possa riconoscerle per ciò che sono o liquidarle come semplici fantasie”. E sono proprio esperienze incomprensibili, quasi aliene, quelle al cuore del primo dei due romanzi scritti da Sloane – due romanzi che, ignorando ogni rigida distinzione di genere, alla fantascienza intrecciano orrore, giallo e commedia.

Il prezzo della purezza

Sabina Mondello – dirigente della Mobile di Verona – riceve il disperato grido di aiuto della famiglia di Medina, una bambina italo-algerina di 5 anni trattenuta con la forza in Africa dal padre Yassine. Vito Franchini ne racconta la travagliata e dolorosa vicenda, firmando il thriller Il prezzo della purezza (Giunti).

I dadi

Esce per e/o – nella traduzione di Nicola Verderame – I dadi, il nuovo romanzo di Ahmet Altan, scritto durante gli anni di prigionia nelle carceri turche. Un’opera sulla vendetta e sull’amore, ambientata in un Impero Ottomano sull’orlo del collasso, dove realtà e finzione si mescolano nella storia di un giovane Circasso.

Il bacio del calabrone

Una morte sospetta proietta un’ombra sinistra su una prima all’Opera. Un mistero che porta il Pm Manrico Spinori a conoscere, molto da vicino, l’ambiente dell’alta moda internazionale. Giancarlo De Cataldo torna per Einaudi Stile Libero con Il bacio del calabrone, in cui compone una trama dal sapore classico.

Il vero nome di Rosamund Fischer

Rosamund Fischer ha ottant’anni e vive ad Arlington, in Virginia. Un giorno squilla il telefono e un uomo pronuncia inaspettatamente il suo vero nome, Inge Brigitte. La donna è subito catapultata nel 1940: in Europa infuria la guerra e Inge Brigitte e i suoi fratelli trascorrono un’infanzia idilliaca. Ma è davvero così perfetta? In Il vero nome di Rosamund Fischer (Mondadori) di Simona Dolce, grazie a una documentazione storica, racconta una figura femminile inedita, intrappolata nelle menzogne e incapace di ricucire i propri ricordi con la memoria della più grande tragedia del Novecento. L’autrice, nata a Palermo nel 1984, vive a Roma da molti anni. Lavora anche come sceneggiatrice, fa parte della redazione della rivista letteraria Nuovi Argomenti e ha scritto numerosi libri.

Vorrei essere qui

Vorrei essere qui, romanzo di M. John Harrison edito dalla neonata casa editrice Mercurio con la traduzione di Luca Fusari, è un libro completamente a sé. Un viaggio nella formazione di scrittore e del genere di cui l’autore è maestro, inserendosi in prima persona come oggetto di una misteriosa ricerca attraverso quarant’anni di appunti, di note, di taccuini. Tra scrittura aforistica, poesia in prosa e passi geniali, Harrison ricostruisce un antimemoir che, come un prisma, riflette diversi aspetti di se stesso e di chi lo guarda…

I figli del silenzio

Tra i libri consigliati anche il nuovo romanzo di Stephen Amidon: I figli del silenzio (Mondadori, traduzione di Federica Aceto). Una storia raccontata da un narratore onnisciente, che tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina. Tutto parte con l’omicidio della ventenne Eden Perry, che scatena il terrore tra gli abitanti di Emerson, in Massachusetts. La domanda è una sola: chi è il responsabile? L’indagine si concentra sui tre adolescenti che erano con lei la sera della sua morte: Hannah, dolce ma dal passato turbolento; Jack, il ragazzo popolare dall’animo crudele; Christopher, un emarginato in cerca di accettazione. È proprio quest’ultimo che viene arrestato… ma il colpevole può davvero essere qualcuno di così timido e diffidente?

Il dono della pioggia

Tre volte finalista al Booker Prize, vincitore del Man Asia Literary Prize e del Walter Scott Prize for Historical Fiction, Tan Twan Eng torna in libreria a fine giugno per Neri Pozza (che lo scorso anno ha proposto La casa delle mille porte) con Il dono della pioggia, che porta nella Malesia del 1939, Philip Hutton è un ragazzo di sedici anni, per metà cinese e per metà inglese, e si sente estraneo a entrambe le culture e alla città di Penang, dove vive come uno straniero tra la sua gente…

Mrs. Quinn diventa famosa

In vista di una calda estate è giusto prepararsi anche con storie capaci di “scaldare il cuore”. Commovente, divertente e con un finale inaspettato, Mrs. Quinn diventa famosa di Olivia Ford (Corbaccio, traduzione di Maria Olivia Crosio) mostra – tra ricette, social e profumo di dolci – il significato di una vita piena. Mrs. Quinn, che non è ancora famosa, ha avuto una bella vita piena di amore. Per quale motivo, allora, all’età di settantasette anni, decide di iscriversi ad un concorso di cucina? Perché non sta scritto da nessuna parte che esiste un limite di età per sognare…

Spiccare il volo

L’amore tra madre e figlia è sempre fragile: è ciò che racconta il ritratto incrociato di una madre single e della sua unica figlia, dove la benevolenza si alterna ai malintesi e la voglia di stare insieme si scontra con il desiderio di emancipazione. Torna nelle librerie italiane Aurélie Valognes, autrice nata nel 1983 in Bretagna: e/o propone Spiccare il volo (traduzione di Alberto Bracci Testasecca).

La strada di fango giallo

Dopo la candidatura al Nobel dell’autunno del 2023, torna in libreria Can Xue – una delle maggiori voci della Cina contemporanea – con La strada di fango giallo (Utopia, traduzione di Maria Rita Masci). Nel romanzo, dal cielo piove cenere nera, gli animali impazziscono e gli abitanti, che si conoscono tutti, dormono in continuazione per poi raccontare i propri sogni nei minimi particolari. Un giorno la vita della strada è sconvolta dall’arrivo di un’entità, Wang Ziguang. Si diffonde un senso di incertezza e di paura, aggravato dalla notizia che tutti saranno dislocati presto altrove. I funzionari sono elusivi, gli slogan politici si rincorrono, la gente avvia conversazioni nelle quali non c’è alcuno scambio. E se la catastrofe fosse alle porte?

Settentrione

Settentrione (WoM Edizioni, traduzione di Matteo Pinna) di Louis Calaferte è un classico immediatamente censurato, condannato e ritirato dal commercio alla sua prima pubblicazione nel 1957. La storia, in gran parte autobiografica, racconta il “risveglio letterario” di un trentenne, alimentato dagli incontri con le donne e da una visione totalmente disillusa delle prospettive offerte dalla società. “Leggere Calaferte è come prendersi uno schiaffo. Ogni parola vi stordisce, ogni frase vi trafigge, ogni immagine vi abbaglia”.

Predatori

In Predatori (minimum fax, traduzione di Raffaella Vitangeli), Richard Lange utilizza l’orrore per raccontare una storia di solitudine, di perdita e d’amore, in cui schierarsi e dare giudizi risulta arduo e inefficace: non c’è, infatti, un confine netto tra predatori e prede in un mondo in cui l’ansia di sopravvivere, amorale e desolante, risulta l’unica realtà concreta. La trama porta nell’estate del 1976, quando gli Stati Uniti si preparano a festeggiare il duecentesimo Giorno dell’Indipendenza.

Il cuculo di cristallo

Dopo il successo internazionale di La ragazza di neve, Javier Castillo, autore tradotto in 16 lingue e con più di due milioni di copie vendute, torna con un nuovo thriller, Il cuculo di cristallo (Salani, traduzione di Elena Rolla), già bestseller in Spagna (e con una serie tv in lavorazione). Uno scambio d’identità, un rompicapo mozzafiato, che trascina in una spirale di rivelazioni e segreti, dove niente è mai quello che sembra.

Il gioco degli opposti

Senza rinunciare alla sua consueta dose di ironia, François Morlupi ne Il gioco degli opposti (Salani) costruisce un’indagine dura e complessa, che unisce le atmosfere del noir italiano con quelle del poliziesco internazionale: “una frenetica corsa contro il tempo e un viaggio nei territori più freddi dell’animo umano”. In questo libro il commissario Ansaldi deve partire immediatamente e trovare un modo per collaborare con l’ispettore Dimitrov, l’uomo più diverso da lui che il destino potesse mettere sul suo cammino…

Il mietitore di angeli

Il mietitore di angeli (Newton Compton Editori), nuovo romanzo del direttore di Rai Libri Roberto Genovesi, è il racconto di un caso mai risolto e di un commissario alla ricerca della verità. Il gotha della società fascista si è riunito nel 1938 per festeggiare la notizia del prossimo arrivo a Roma di Adolf Hitler. Nel corso della serata, però, sparisce la figlia undicenne del padrone di casa, il potente gerarca Cucchi, a cui Mussolini ha affidato da poco la supervisione del cerimoniale per la visita del Führer. Giunto sul posto per indagare, il commissario della Mobile Marcello Toscanini riconosce subito la firma del rapitore: un fazzoletto di seta bianca. La stessa firma che dieci anni prima aveva sconvolto le notti degli inquirenti in una celebre vicenda finita per lungo tempo su tutti i giornali… L’autore è giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore tv.

1580: morte a Siviglia

La flotta delle Indie è in partenza, ma uno spaventoso delitto la frena. In 1580: morte a Siviglia (Ponte alle Grazie) Susana Martín Gijón conduce lettrici e lettori alla ricerca della verità, grazie a una prostituta e a una suora di clausura, coinvolte in un intrigo di proporzioni impreviste. Il crimine è raccapricciante, ma più nefasto ancora è il presagio che la superstizione dei marinai riconosce nella in una cruenta insegna…

Eroi senza gloria

È il 412 a.C., Atene ha perso la guerra e a Siracusa i soldati prigionieri sono confinati nelle cave, incatenati sotto il sole. È qui che Lampo, un giovane disilluso e dedito solo alle risse e al vino, un giorno accompagna l’amico Gelone che chiede ai prigionieri di recitare i versi di Euripide in cambio di pane e olive. Gelone è innamorato della grande tragedia greca ed escogita un piano: allestire lì nelle cave la Medea e Le Troiane. Quando lo spettacolo va in scena, però, si riaccende l’odio dei siracusani nei confronti degli ateniesi, e così Lampo e Gelone dovranno difendere la loro impresa e portare in salvo i loro nuovi amici. In Eroi senza gloria (NNE, traduzione di Valentina Daniele) – esordio di Ferdia Lennon – viene fatta luce su alcuni archetipi che sin dall’antichità hanno costruito l’idea di valore, violenza e forza maschile, un modello che si è radicato nella società rendendo difficile un’alternativa. Nato a Dublino da madre irlandese e padre libico, l’autore ottenuto una laurea in Storia e classici presso lo University College di Dublino e un master in Scrittura creativa alla University of East Anglia.

Giri di danza

Collo lungo, chignon e collant, Dara e Marie Durant sono ballerine da quando hanno memoria. Crescendo hanno studiato a casa, e sono state plasmate dalla loro affascinante madre, fondatrice della Scuola di Danza Durant. Dopo la morte dei genitori in un tragico incidente, le sorelle cominciano a gestire la scuola insieme a Charlie, marito di Dara e un tempo allievo prediletto della madre. In Giri di danza (Bollati Boringhieri, traduzione di Federica Noseda), Megan Abbott conduce un’analisi profonda dei legami familiari e della sessualità, della femminilità e del potere.

Il canto della fortuna

Il canto della fortuna (edito da Salani) di Chiara Bianchi è il primo volume della dualogia sui Rizzoli, una parabola familiare di rivalsa sociale che attraversa il Novecento. La trama ci porta alla fine dell’Ottocento, a Milano. Angelo Rizzoli vive nella miseria con sua madre e le due sorelle. A otto anni entra nell’orfanotrofio Martinitt dove a undici anni viene avviato al mestiere di tipografo. È un ragazzino docile, ma molto ambizioso: desidera vivere lontano dalla miseria, soprattutto dopo la morte prematura di una delle sue sorelle. Non tollera i ricchi e non gli piace stare sottopadrone, così quando conosce per caso un rappresentante di costose macchine tipografiche avvia la sua prima bottega tipografica, la “A. Rizzoli & C.”… Qui la riflessione dell’autrice per il nostro sito.

Le formidabili donne del Grand Hôtel

Stoccolma, 1901. Il Grand Hôtel, che ospiterà la cerimonia del primo Premio Nobel della storia, è in verità sull’orlo del fallimento. Riuscirà una donna a risollevarne le sorti? In libreria per Nord l’affascinante Le formidabili donne del Grand Hôtel di Ruth Kvarnström-Jones, nella traduzione di Francesca Toticchi.

Il giardino delle erbe

Il giardino delle erbe (Salani) di Olimpia Brandi d’Altavilla trasporta lettrici e lettori nella Riviera Ligure dove Linda e Greta, inseparabili amiche da tutta la vita, vivono nel Giardino delle Erbe, una grande cascina ristrutturata trasformata in piccolo borgo. Tra loro non ci sono segreti, eppure un sospetto anima Greta. Fabio, il marito di Linda, non la racconta giusta: e se avesse un’altra? Sarà l’arrivo di Clementina, sorella di Linda, in fuga da un marito violento, ad aprire definitivamente gli occhi a Linda su Fabio…

La scuola del silenzio

In un paese sulla costa della Sicilia orientale, la giunta comunale ha un’idea per risollevare il teatro. Richiamare a casa come direttore artistico il figliol prodigo, che ha abbandonato la provincia e l’isola per diventare un attore di successo. Lui accetta felice, pieno di aspettative. È pronto a portare avanti un progetto innovativo e dal respiro internazionale. Ma, varcata la porta dell’edificio di fine Ottocento, quello che vede è sconfortante… Messinese, classe 1962, Ninni Bruschetta ha preso parte a più di cento titoli, tra cinema, televisione e radio. Ha lavorato con grandi autori come Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordano e Woody Allen, e ora è in libreria con La scuola del silenzio (Harper Collins Italia).

Virginia

Dalle musiche dei Mariposa, dei The Winstons e dei Calibro 35, alle colonne sonore crime, a un noir anticonformista: Enrico Gabrielli debutta nel romanzo con Virginia, per Wuz. La trama? C’è una piccola casa nel bosco, in fondo alla strada delle Anime, dove vive un vecchio cacciatore in esilio dal mondo. Al di là del bosco, c’è una villa fascista, ora adibita a casa di riposo; un bizzarro circo di personaggi la abitano, aspettando l’ultimo giro di vite tra zuppe di porro e tombole agguerrite. Tutto trascorre uguale a se stesso fino a quando, una sera, una ragazza misteriosa di cui nessuno sa nulla arriva alle porte della ex Villa Zanghi. Da quel momento, ogni cosa inizia misteriosamente a precipitare…

La primogenita

Roma, 1821. La giovane Gelsomina, ripudiata dalla famiglia perché senza marito, muore dando alla luce una bambina. Le sue ultime volontà sono che la piccola abbia il ciondolo del padre e il nome di un fiore. Il medaglione viene tramandato di madre in figlia come anche la tradizione del nome floreale. Da Ortensia, figlia di Gelsomina, la crocerossina al seguito di Cristina Trivulzio di Belgioso, ad Erica, una delle prime donne medico specializzata in pediatria della storia. Fino a Iris – una delle donne che abitano La primogenita di Sonia Milan (Garzanti) – che scoprirà la storia di famiglia e l’origine di quel famoso ciondolo… L’autrice ha partecipato con successo al Torneo letterario IoScrittore.

Il funerale di Zia Stana

Una giovane donna sulla trentina, rassegnata ai propri fallimenti e con la sola passione per le serie poliziesche, viene costretta dalla madre a raggiungere un remoto villaggio per partecipare al funerale di zia Stana, morta soffocata da un pezzo di pollo. L’improvvisa dipartita della zia rischia di mandare a monte la vendita della casa e del terreno di famiglia e catapulta la ragazza in una serie di situazioni folli e grottesche. Il funerale di zia Stana di Sladjana Nina Perkovic (Voland, a cura di Silvio Ferrari, traduzione di Marijana Puljic) narra una rocambolesca cronaca familiare: un ritratto della società bosniaca del dopoguerra.

L’ultimo viaggio dei faraoni

Kurt Austin e l’equipaggio della Numa decidono di giocarsi il tutto per tutto per impedire a uno spietato trafficante d’armi di rubare un antico e inestimabile tesoro: lo scrittore bestseller Clive Cussler (1931-2020) e Graham Brown con L’ultimo viaggio dei faraoni (a fine giugno per Longanesi nella traduzione di Federica Garlaschelli), portano lettrici e lettori dalle piramidi egizie alle sponde dell’Atlantico in un capitolo inedito della fortunata serie Numa Files.

La notte mento

In un venerdì sera qualunque, un centinaio di passeggeri sono in partenza da Parigi col treno a cuccette, destinazione Briançon, sulle Alpi. Tutti corrono e si accalcano, gioiosi, frettolosi, ignari del destino che li attende al termine di quel viaggio. Mentre il treno viaggia nella notte, avvengono incontri casuali tra persone che difficilmente si sarebbero incontrate altrove e la forzata intimità spinge a raccontare cose di sé che altrimenti sarebbero rimaste. Philippe Besson, acclamato autore di Non mentirmi, in libreria per Guanda (e con la traduzione di Leila Beauté) con La notte mento.

Una piccola lavanderia a Yeonnam

Yeonnam-dong è un quartiere di Seul in perpetua trasformazione. Eppure, tra locali modernissimi e temporary shop, c’è una piccola lavanderia automatica che per gli abitanti della zona rappresenta un porto sicuro. Troviamo qui luci calde, scaffali pieni di libri e un profumo di caffè che si mischia a quello del bucato appena lavato. E poi, un giorno, anche un taccuino verde dimenticato chissà da chi, un taccuino che in breve tempo diventa una sorta di diario del quartiere. Tra i libri da leggere per l’estate 2024 anche Una piccola lavanderia a Yeonnam di Kim Jiyun (Nord, traduzione di Simona Alias), romanzo che celebra il valore delle relazioni umane.

Tra due oceani

Tra i libri da leggere in questa calda estate anche Tra due oceani (NNE, traduzione di Roberto Serrai) della scrittrice americana Cristina Henríquez. Qui viene presentato il canale di Panama, una delle più grandi imprese d’ingegneria mai realizzate. La sua costruzione è durata sette anni, e ha visto centinaia di persone da ogni parte del continente impegnate nell’opera di unire due oceani. Per Valentina e Francisco il canale è motivo di lotta, a lei toglieranno la casa, mentre lui teme la fine del suo lavoro di pescatore. Per il figlio di Francisco, Omar, è invece una speranza di autonomia e di una vita meno solitaria. Mentre per la giovane Ada Bunting, che è arrivata a Panama da Barbados, è la promessa di poter aiutare la sorella malata.

Agatha Raisin. Il modello di virtù

Afflitta da un crescente dolore all’anca e dalla solitudine, Agatha Raisin deve constatare che gestire un’agenzia investigativa non è troppo eccitante. Né molto redditizio, soprattutto se non si vogliono accettare indagini su infedeltà. Tuttavia è tale la penuria di lavoro che, quando Robert Smedley entra deciso a provare un tradimento della moglie, Agatha accetta l’incarico. Mabel Smedley, però, sembra la moglie ideale. Agatha è sul punto di rinunciare, quando Robert viene avvelenato, lasciando una fortuna alla donna. Con sorpresa di Agatha, la stessa vedova le chiede di scoprire chi ha ucciso il marito… Il mistero viene svelato in Agatha Raisin. Il modello di virtù (TEA, traduzione di Marina Morpurgo) della scrittrice scozzese di rosa e gialli M.C. Beaton.

La terra delle ombre

Nel suo primo romanzo, Il cercatore di tenebre, Femi Kayode (Lagos, 1960) raccontava la pervasività del tribalismo ancora presente nel mondo africano contemporaneo ispirandosi a episodi realmente accaduti. Con La terra delle ombre, il suo nuovo thriller, in uscita a inizio luglio per Longanesi (traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani) Kayode torna ad indagare la complessità del suo Paese, una Nigeria costantemente in sfida con la modernità, e questa volta cerca di far luce su uno degli aspetti più oscuri di quella società: la diffusa corruzione all’interno della Chiesa e la sua connivenza con lo Stato.

Rouge

“Rouge (Fandango, traduzione di Milena Sanfilippo) è Biancaneve che incontra Eyes Wide Shut, una surreale discesa nel lato oscuro della bellezza, nell’invidia, nel dolore e nel complicato amore tra madri e figlie”. Con umorismo nero, Mona Awad racconta l’industria della bellezza, e il pericolo (a cui tutte le persone vanno incontro) di interiorizzare il suo sguardo spietato. Un romanzo che scandaglia il nostro rapporto con la mortalità e la bellezza, una favola gotica dove nulla è come sembra…

Animali notturni

Se hai vent’anni negli anni Zero, le possibilità sono poche. Il mito del lavoro in giacca e cravatta, con mutuo e aspirazioni borghesi, è pura utopia. Vale anche a Milano, che però vive una doppia esistenza: di giorno è la città grigia degli uffici e del fatturato, dopo il tramonto diventa una metropoli seducente alla quale abbandonarsi. E allora, dato che il futuro non è più un’opzione, non rimane che la notte. In libreria per Einaudi Animali notturni, primo romanzo di Carlotta Vagnoli, classe ’87, molto attiva su Instagram e già autrice di Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere (Fabbri, 2021), Poverine. Come non si racconta il femminicidio (Einaudi, 2021) e Memoria delle mie puttane allegre (Marsilio, 2022). Qui la nostra intervista.

Il campo è aperto

In tempi in cui si parla di ascesa e discesa degli influencer, Valeria di Napoli, alias Pulsatilla – autrice classe ’81 e pioniera dei social prima di TikTok e Instagram con un noto blog, torna dopo molti anni con un nuovo libro, per Baldini&Castoldi: Il campo è aperto è un racconto personale, “una sequenza di scatti tersi e precisi di una creatura che cade e inciampa e ricomincia a correre, lasciando luccicare le ferite”.

Le ultime confessioni di Sylvia P.

Un mystery letterario sulla vita di Sylvia Plath: dai retroscena sulla nascita di La campana di vetro alla rivalità con la poetessa Boston Rhodes (ispirata alla figura di Anne Sexton), dai problemi mentali alla vita matrimoniale con Ted Hughes: Lee Daniel Kravetz firma Le ultime confessioni di Sylvia P. (Fazi, traduzione di Stefano Tummolini).

Tre tuoni

Tre donne, tre monologhi, tre storie fortissime: Gran Via edizioni propone Tre tuoni dell’autrice argentina Marina Closs. La prima delle tre donne protagoniste di questo libro è Vera Pepa, una giovane della comunità indigena dei guaraní che partorisce due gemelli. Una cosa che, secondo le antiche credenze del luogo, rivelerebbe la sua infedeltà. Demut è invece una ragazza che arriva a Misiones, in Argentina, dalla nativa Germania, e lo fa per sfuggire agli sguardi di disapprovazione sulla sua relazione incestuosa con il fratello. La terza è Adriana, una studentessa d’arte, indipendente e irrequieta, che sta scoprendo la propria sessualità…

Pietra dolce

Pietra dolce, nuovo libro di Valeria Tron (autrice, sempre per Salani, di L’equilibrio delle lucciole), trasporta lettrici e lettori in Val Germanasca, dove la natura detta le proprie volontà e tre boati fanno tremare la montagna. Due minatori mancano all’appello e nel piazzale si scava tra i detriti. L’ultimo a uscire dal foro nella roccia è un giovane che tutti conoscono. Si chiama Lisse, senza la U, e in quella lettera mancante è già scritta gran parte della sua vita. È ferito, eppure a far sanguinare l’animo di Lisse sono ben altri tagli. Quell’uomo partorito in un prato, accolto e nutrito dalla sua gente, è anche l’invisibile, il senza-storia, esiliato entro i confini della sua Valle.

Legami

Se all’esistenza umana è data sempre la facoltà di un nuovo inizio, nulla più della forza liberatoria del desiderio – sembra dire Eshkol Nevo nei racconti raccolti in Legami (traduzione di Raffaella Scardi, che segna il debutto di Gramma, nuovo marchio della Feltrinelli) – rappresenta la possibilità di ricominciare daccapo, e di abbattere così i muri del pregiudizio e dell’esclusione.

Insomma siete ricchi

Insomma siete ricchi, raccolta di racconti di Diane Williams tradotta da Chiara Barzini, inaugura la nuova grafica della casa editrice Black Coffee. Madrina della flash fiction, definita da Jonathan Franzen “una vera eroina vivente dell’avanguardia americana”, l’autrice si è formata con Gordon Lish e prima ancora con Philip Roth; inoltre, è stata tra le firme di McSweeney’s e con noon, la rivista di cui è editor, ha fatto da mentore ad autori e autrici come Ben Marcus, Lydia Davis, Christine Schutt, Roxane Gay e Ottessa Moshfegh.

Magnifico e tremendo stava l’amore

“Magnifico e tremendo stava l’amore rielabora un caso di cronaca nera. Il 27 gennaio 2004, dopo circa vent’anni di violenza subita, Luciana uccide con dodici coltellate l’ex marito Domenico e, insieme al nuovo compagno, ne getta il corpo nel fiume Tevere. Il 24 giugno 1965 mia madre Lucia, dopo anni di violenza subita da parte del marito, getta sé stessa nel fiume Tevere, insieme al suo nuovo compagno, mio padre. Perché in quegli anni non esiste la legge sul divorzio. Il motivo della mia ossessione è fin troppo evidente…”. Maria Grazia Calandrone presenta così il suo nuovo libro, Magnifico e tremendo stava l’amore (Einaudi).

Dallo scoglio si vede tutto

Una storia d’amore e di segreti: Carla Fiorentino torna con il romanzo Dallo scoglio si vede tutto (Fandango), che prosegue la serie ambientata a Carloforte. Vetta, giornalista romana sui quaranta, vive un momento di crisi con Federico, l’uomo con cui vive da molti anni. Così accoglie l’invito a un matrimonio che si svolgerà a Carloforte, Isola di San Pietro nel sud della Sardegna. Lei sa bene che nell’isola ha trovato il suo altrove e dove spera di convincere Federico a comprare una casa per rifugiarsi dalle insidie del quotidiano. Sarà anche l’occasione per reincontrare vecchi amici, ma soprattutto le darà l’opportunità, come nella migliore tradizione dei matrimoni, per fare nuove conoscenze…

Il club Vesuvio

Un tour rocambolesco tra i bassifondi e l’alta società della Londra edoardiana. In Il club Vesuvio (Bompiani, traduzione di Alfredo Colitto) di Mark Gatiss (attore, comico, sceneggiatore e romanziere inglese) la guida è Lucifer Box: artista, dandy… e agente segreto letale. Un romanzo sulle tracce di una pericolosissima società segreta che all’insaputa di tutti ha tra le mani il destino del mondo.

L’amore assaje

Zeno ha quindici anni e per la legge è ancora un bambino. Ma in realtà è adulto da un pezzo: lo è diventato a dieci anni precisi, quando il padre è finito in galera e la madre ha iniziato a prostituirsi per mantenere lui e la sorella. Così anche il giovane si è dovuto dar da fare e ha cominciato “l’attività”: scippi, rapine e spaccio. Finché un giorno… L’amore assaje (Mondadori), esordio di Francesca Maria Benvenuto, avvocato penalista, mette a nudo l’anima di un ragazzino che ha già visto troppo ma che non ha perso la voglia di sognare. Il romanzo, in cui italiano e dialetto si mescolano, è in uscita, tra gli altri, anche in Francia, Germania e Regno Unito.

Ghiak – Racconti di sangue

Quelle di Dimosthenis Papamarkos raccolte da Crocetti in Ghiak – Racconti di sangue (traduzione di Valentina Gilardi) sono nove storie scritte in una lingua inedita e potente, che raccontano l’incapacità di conciliare i codici tradizionali con le emozioni, gli effetti della violenza sugli individui e che mettono in scena l’anima più balcanica e violenta della Grecia.

Attaccare la terra e il sole

Premio letterario Le Monde 2022 e Premio Inter 2023, Attaccare la terra e il sole (Gramma, traduzione di Maria Baiocchi) di Mathieu Belezi incarna la follia e l’inferno della colonizzazione francese nell’Algeria del XIX secolo e racconta le sorti di un pugno di coloni e di soldati abbandonati al loro destino.

Racconti dei saggi Maori

Racconti dei saggi Maori (L’Ippocampo) di Céline Ripoll raccoglie storie illustrate che esprimono tutta la forza immaginativa di un popolo che ha resistito fieramente all’impatto con la modernità, per trasportare il lettore o la lettrice dall’altra parte del mondo. Avviata con un primo volume sul Giappone, la collana dei Racconti dei saggi conta ormai oltre venti titoli.

La promessa. Colosseum. Vol. 1

Tra soprusi e congiure di potere, tentativi di fuga e di suicidio, riti di magia nera e vane preghiere agli dèi, il primo volume di La promessa. Colosseum (Solferino, a cura di Valerio Massimo Manfredi) di Mauro Marcialis racconta l’epopea dei tre giovani schiavi decisi a sopravvivere e a tornare insieme. Un’avventura che si intreccia con quella della costruzione del monumento simbolo di Roma. Forse proprio in quell’arena si deciderà il loro destino?

Maleuforia

Con Giulio Perrone Editore Maleuforia, debutto di Deborah D’Addetta, un atipico romanzo di formazione dai toni erotici e irriverenti, che intercetta interrogativi a metà tra lo spirituale e il corporeo. In un bordello della Napoli di fine ‘900, il tredicenne Raffaele trova la via per la propria educazione sessuale e sentimentale, le risposte alla propria identità di genere e la strada verso la definizione di sé…

L’invenzione di Eva – Vita scordata di Hedy Lamarr, la diva geniale

Con L’invenzione di Eva (Mondadori), Alessandro Barbaglia restituisce a Hedy Lamarr (al secolo al secolo Hedwig Eva Maria Kiesler) – diva geniale e disperata – ciò che il mondo ha tardato troppo a riconoscerle. Lo fa con gratitudine, senza dimenticare il privilegio di raccontare una vita straordinaria, e dimostrando come memoria e narrazione siano spesso gli unici strumenti per risolvere l’incompiutezza di certe esistenze. Dimostrando anche che il futuro è una cosa che si ripete uguale dalla notte dei tempi: nessuno si fida di Eva…

Ho visto Vittoria volare

Che differenza c’è tra un corpo che cammina e un corpo che cade? Come salvarsi dall’abisso? Come poter vivere, amare, crescere? Dove trovare la forza, il coraggio, i motivi per camminare e non cadere? Giuseppe De Filippis, nato a Napoli nel 1993, firma per Clichy il romanzo d’esordio Ho visto Vittoria volare: la storia prende il via da un suicidio, a cui il protagonista, Riccardo, assiste in un momento personale di enorme difficoltà…

La stagione bella

Francesco Carofiglio torna con un nuovo romanzo, La stagione bella (Garzanti). Un libro che fa riflettere sulla vita, sulle scelte, sul dolore e sulla speranza. Una storia intima, dentro cui tuffarsi e perdersi. E alla fine, ritrovarsi . Qui la riflessione dell’autore sul nostro sito.

Potrei vivere qui per sempre

Leah ha venticinque anni e frequenta un master in scrittura creativa presso l’università del Wisconsin. Un giorno, in coda al supermercato, conosce Charlie, di qualche anno più grande, i cui modi diretti e gentili la conquistano subito. Quando Charlie la invita per la prima volta a casa sua, Leah ha i primi dubbi, non capisce perché abiti ancora con i genitori, dorma nel seminterrato, non tenga in ordine la sua stanza. Non appena lui le confessa il suo segreto – è alle prese con un programma di riabilitazione – Leah si spaventa, ma poi cede alla forza dell’amore che inesorabilmente divampa tra loro… Potrei vivere qui per sempre di Hanna Halperin (Bollati Boringhieri, traduzione di Manuela Faimali) esplora le dinamiche di una relazione totalizzante.

Il faro che custodiva i libri

Prima di arrivare in Scozia, Rachel si sentiva senza una direzione, sballottata come il vento che soffia nella brughiera. Poi, tra i tetti delle case, ha intravisto un faro dalle cui finestre filtrava una luce calda. Tutto si aspettava, tranne l’odore inebriante dell’inchiostro e i dorsi colorati di decine e decine di libri. Quel faro, in realtà, è una libreria. Non solo, è il luogo in cui Rachel riesce finalmente a trovare la pace. Con Il faro che custodiva i libri (Garzanti, traduzione di Vera Sarzano) Sharon Gosling realizza una storia che emoziona, con un pizzico di romanticismo e mistero…

L’amore è un fiume

L’amore è un fiume (Fazi Editore, traduzione di Daniele Petruccioli) di Carla Madeira è la storia di un classico triangolo amoroso: lui, lei, l’altra. Lui (Venâncio) e lei (Dalva) si adorano; tanto che l’uomo commette un gesto estremo per gelosia e lei gli toglie la parola obbligandolo ad andare al bordello per sfogarsi con la prima che capita. L’altra (Lucy), è la prostituta più bella e più desiderata della città, ma non da lui, che la rifiuta sistematicamente, accendendola di una passione furiosa…

Il sentiero selvatico

Piove da più di un mese a Larzonèi. Nel paesino ai piedi delle Dolomiti bellunesi gli anziani giurano di non aver mai visto cadere dal cielo tanta acqua. E sotto l’acqua si riuniscono il 2 novembre del 1913 per la messa del giorno dei morti. Ci sono tutte le famiglie della zona, anche i Thaler, con la loro unica figlia di sei anni, Katharina. D’improvviso e inspiegabilmente, nel mezzo della liturgia, la bimba sparisce nel nulla. Il paese intero la cerca tra i boschi per tutta la notte, invano… Nel romanzo (uscito da Feltrinelli) Il sentiero selvatico, Matteo Righetto porta in quel drammatico momento in cui le foreste e gli animali selvatici venivano drasticamente abbattuti, la Grande guerra falcidiava i soldati e l’identità ladina veniva lacerata.

La lettrice ribelle

Ishi Robinson ha conquistato lettrici e lettori con il suo romanzo d’esordio, La lettrice ribelle (Garzanti, traduzione di Elisabetta Valdré) che racconta la storia di una ragazza alla ricerca della propria identità. Una giovane che riesce a trovare il riscatto personale grazie all’impegno, e all’intelligenza. Perché solo chi tiene fissi gli occhi sulla meta sa che, per quanto il viaggio possa essere pieno di difficoltà, l’orizzonte non è mai irraggiungibile…

Numero due

Se Martin avesse chiesto: “Perché lui e non me?” gli avrebbero risposto che tutto dipendeva da quel “non so che” in più. Così si definisce la vita di Martin Hill. Perché quel “lui” è Daniel Radcliffe, e Martin è stato appena scartato per interpretare il ruolo di Harry Potter. Come ci si riprende da un rifiuto così semplice eppure così radicale? All’inizio pare impossibile: incompreso dai genitori, Martin sviluppa una specie di allergia per tutto ciò che riguarda Harry Potter, si chiude in sé stesso, rifiuta il mondo. Eppure, tra mille difficoltà Martin troverà una specie di equilibrio quando, ormai grande, deciderà di fare il guardiano in un museo, un lavoro “da invisibile”. La sua storia è raccontata nel romanzo Numero due (astoria, traduzione di Margherita Belardetti) di David Foenkinos.

Hai portato con te il vento

Cocuán è un paesino battuto dal vento freddo delle Ande e sul punto di essere cancellato dalla memoria. Lì vive Mildred Capa, una giovane che alleva maiali. In seguito alla prematura morte della madre e alla scomparsa del padre, Mildred viene depredata della casa e dei terreni e rinchiusa dal parroco in un monastero, finché di lei non si perdono le tracce. Anni dopo, una serie di sparizioni, episodi di follia collettiva e strani avvenimenti sconvolgeranno Cocuán. Alternando le voci di nove personaggi, in Hai portato con te il vento (Sur, traduzione di Lara Dalla Vecchia) Natalia García Freire dà vita a un racconto gotico, in cui il confine fra sogno e realtà si fa sempre più labile.

Storie di donne sposate

Appassionante e scanzonato, Storie di donne sposate (tre60, traduzione di Camilla Falsetti) di Cristina Campos è un romanzo sul desiderio e la complicità, l’amore e l’infedeltà. È la storia di alcune donne che, come tante, si trovano a vivere esperienze che mai avrebbero immaginato. Ma è anche un inno all’amicizia femminile, quella vera, intima, in grado di diventare solida certezza tra le intemperie della vita.

Come l’arancio amaro

La pianta dell’arancio amaro pare uno sbaglio di natura e invece è tanto forte che su di essa ogni innesto cresce rigoglioso e i frutti bastardi sono più dolci di quelli puri… Con Come l’arancio amaro (Bompiani) Filomena Palminteri firma una saga siciliana satura di profumi e di segreti.

Il libro di Teresa

Torna in libreria per la casa editrice Marietti1820 il primo libro di Carola Susani: Il libro di Teresa, con postfazione di Chiara Valerio: un romanzo a più voci che racconta un’epica famigliare insieme alla storia del nostro paese. Un ritratto storico duro, ma fiabesco, di un periodo passato che ci parla ancora oggi.

Papiro

Sofia e Brando Cerberoni, professori geni super-moderni invitati in tutto il mondo, decidono di riprodursi. Grazie alla programmazione di ogni dettaglio secondo elevati standard letterario-scientifico-intellettuali, dalla loro unione non potrà che nascere un bimbo meraviglioso e geniale. Ma ahinoi! Papiro, questo il nome prescelto, non parla; o meglio, parla solo se nutrito di libri. Letteralmente: il piccolo mordicchia, mastica, digerisce volumi e ne declama il contenuto a volontà. Sarà un bibliotecario a salvarlo… In libreria per Marcos Y Marcos il primo romanzo di Sante Bandirali, co-fondatore, traduttore e direttore editoriale della casa editrice uovonero e di Officina Babùk.

Che venga la notte

Che venga la notte (nottetempo) di Alessandro Ceccherini è la storia di un “incubo straripato dal regno del sogno a quello dell’atto”. Dall’ottobre del 1997 all’aprile del 1998, colpendo tra Liguria e Basso Piemonte, Donato Bilancia compie diciassette brutali omicidi. Dopo il suo arresto, però, l’Italia assiste con stupore alla rivelazione – e all’esibizione – di una personalità tanto contorta quanto banale. Se da una parte sembra incarnare il male assoluto, dall’altra resta una figura irrimediabilmente “non all’altezza”, tutta schiacciata dalle proprie frustrazioni e dal bisogno insoddisfatto di apparire forte e vincente…

Paradiso

Paradiso (Adelphi), secondo romanzo di Michele Masneri, è un viaggio iniziatico in cerca di un’intervista impossibile, nei meandri di un giardino segreto da cui, una volta entrati, non si riesce più a uscire. Tra una cena a base di pesce e una notte in cui qualcuno tirerà fuori un fucile per dare la caccia a un’inesistente faina rischiando di uccidere uno degli ospiti, il giovane Federico entrerà in contratto con il Paradiso. Fino al momento in cui si renderà conto di non poterlo più lasciare… L’autore, che firma reportage e interviste sul Foglio, ha esordito nella narrativa nel 2014 con Addio, Monti (minimum fax), e ha pubblicato il libro-reportage Steve Jobs non abita più qui (Adelphi, 2020), Stile Alberto (Quodlibet, 2021, dedicato ad Arbasino) e Dinastie – Da Prada ai Ferragnez, ritratti della vera nobilità italiana. Quella senza blasone (Rizzoli, 2022).

Il giovane caimano

Domenico Varipapa, nato a Crotone nel 1988, insegna italiano e opera nel campo socioeducativo. Il protagonista del suo nuovo romanzo, Il giovane caimano (NNE), Rino, ha quindici anni e non esce più di casa: dopo un umiliante scherzo in piscina, diventa un hikikomori. Una storia di crescita, che racconta il senso di inadeguatezza, la paura del fallimento e il desiderio di ribellione dell’adolescenza con umorismo ed empatia.

Solo i santi non pensano

Critico letterario e attivista, Mattia Tortelli debutta nella narrativa con Solo i santi non pensano (Fandango). Un esordio letterario “struggente, nostalgico ed emozionante”. Gabriele è un ragazzo di trent’anni che ama le piante e che lavora per una ditta di disinfestazioni nonostante sia un architetto. Il giorno in cui è al cimitero per l’anniversario della morte di suo padre ritrova sua zia, sorella della madre (e persona che gli ha trasmesso l’amore per le piante), con cui ha interrotto i rapporti da tempo. La visita e la successiva chiacchierata con la zia portano alla luce la malattia della madre…

Vene – Il talento dei sommersi

Palermo, 2012. Nel pieno della crisi economica Nico è poco più che ventenne, schivo e taciturno, al contrario del suo spavaldo fratello Rosi. Nella ricerca di una cura per la propria introversione, finirà per incontrare una bizzarra setta che propone una terapia di conversione, e lì conoscerà Carme, ragazza eccentrica e apparentemente già ‘guarita’. Con un linguaggio creativo, che fonde dialetto e neologismi contemporanei, con Vene – Il talento dei sommersi (effequ) Noemi De Lisi consegna un romanzo d’esordio che mette in discussione il costrutto sociale del nuovo millennio, tra difficoltà economiche e grottesche reazioni a un diffuso disagio…

La luce difficile

Sono le sette del mattino quando David viene svegliato in preda a una fitta di angoscia: è arrivato il giorno in cui suo figlio Jacobo – paraplegico in seguito a un incidente stradale – sarà sottoposto ad eutanasia. Ormai invecchiato, gli rimane un solo desiderio: arrestare il tempo per permettergli di terminare il suo ultimo quadro e catturare l’inafferrabile riflesso della luce sull’acqua… La luce difficile (La Nuova Frontiera, traduzione di Lorenzo Ribaldi) di Tomás González è un romanzo emozionante nella sua semplicità.

Guinzagli

Nel suo primo romanzo, Guinzagli (Accento edizioni), Giuseppe Nobile, ragusano classe ’89 con una grande passione per il cinema, narra con disincanto la storia di un giovane in fondo non diverso da molti: la stasi di un presente incerto, le condizioni impietose del mondo del lavoro, il desiderio di trovare una via di fuga e il bisogno di avere un luogo dove fermarsi. Un libro che si interroga sull’impossibilità di governare del tutto le nostre vite e sul valore delle sfide che scegliamo di accettare.

Drama

Proseguiamo la selezione di libri da leggere in vista dell’estate 2024 con Drama, esordio di Annina Vallarino, genovese che vive ad Antibes. Giornalista e editor, da Genova si è trasferita in Inghilterra, e poi in Francia. Da sempre “è molto attenta, e in modo libero, alle tematiche dei nuovi femminismi e degli attuali -ismi in genere”. Il romanzo è la storia di un’accusa di molestie che la protagonista segue da vicino, perché i coinvolti sono entrambi suoi colleghi. La protagonista è una giovane donna trasferitasi a Londra per lavoro e per scappare da una misteriosa ferita del suo passato. L’accusa è però qualcosa che viaggia nelle parole, negli ambienti di lavoro, sui social, niente di appurato legalmente. L’unica che sembra nutrire dubbi a riguardo è proprio la protagonista, Eva. Tuttavia la gogna mediatica cresce fino a…

Le parole che mi hai lasciato

Adriano, diciassette anni, ha una sorella maggiore, Betta, che per molto tempo lo ha tenuto per mano sostituendosi alla madre debole e a un padre andato presto via di casa facendo perdere le sue tracce. Ma una notte Betta si sdraia sui binari e muore. Senza un biglietto, senza una spiegazione… Dopo L’estate che resta, Giulia Baldelli firma per Guanda Le parole che mi hai lasciato.

Il lobbista

Fabio Massa, già autore per Chiarelettere di Fuga dalla città. Milano-Italia. L’inchiesta sulla metropoli simbolo di un Paese che fatica a rialzarsi, firma con Laurana il suo primo romanzo, Il lobbista: A.F.M., il protagonista di questo thriller, opera in una Milano in cui il denaro circola senza limiti. Caustico, con una ironia che sfocia nel sarcasmo e nel dileggio, si muove a suo agio in un mondo fatto di giochi sporchi e avvenimenti tanto scandalosi da risultare ridicoli. E racconta la sua storia piena di intrecci, uno incastrato nell’altro, come una matrioska, in una vicenda che ha come sfondo il capoluogo lombardo, i suoi hotel e i suoi potenti manager, irreprensibili alla luce del giorno, più opachi e ambigui nell’atmosfera seducente dei ristoranti stellati… L’autore, giornalista, tra le altre cose è il fondatore della rassegna “Direzione Nord” ed è il presidente dell’associazione culturale Amici delle Stelline.

Non ho tempo per andare al mare

Per Matilde non è più possibile rimandare i conti con le proprie insicurezze. Forse è il momento di farsi “guida” fino in fondo: della sua famiglia e di sé stessa. Giocando con i toni della commedia e con il loro rovescio, in cui sempre risuona il tragico, in Non ho tempo per andare al mare (Nutrimenti) Mari Accardi mette a fuoco la fatica dell’essere turisti – audaci ma non troppo – nel paesaggio imprevedibile delle nostre vite.

A scuola non si muore

Gaja Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, vive e lavora a Roma: con A scuola non si muore (Marsilio) è alla sua prima prova nel giallo. L’autrice si conferma una cantrice della scuola di oggi che, in mezzo a tante questioni e difficoltà, mantiene un elemento di comunità che, nel mondo dove la campanella non suona, non esiste più. La sua nuova protagonista, Margherita Magnani, è svagata come Miss Marple, e sola come il tenente Colombo, ma i suoi studenti sono come gli informatori di Sherlock Holmes, che delle periferie sanno tutto.

Questa terra è la mia terra

Quello che Bob Dylan sognava, Woody Guthrie l’ha vissuto. Viaggi nei vagoni merci, sui tetti dei treni, accampamenti nella polvere. Coltelli che volano, sbornie e schitarrate intorno ai falò. La solidarietà tra gli esclusi, la libertà che assapora chi non ha niente… In libreria per Marcos Y Marcos Questa terra è la mia terra (prefazione di Daniele Benati, traduzione di Cristina Bertea): in questo romanzo mitico, Guthrie è testimone di un’America diversa, l’America anticapitalista degli anni Trenta.

Le città del mondo

Quante sono le città della nostra vita, e che cosa rappresentano? Eraldo Affinati firma per il nuovo marchio Gramma Le città del mondo, un viaggio nel tempo e nello spazio: dagli angeli sulle rovine di Bruxelles al sole elettrico di Battipaglia, dalla stanza dei bottoni di Washington alla madre dell’Italia infeconda di Veio, dai tizzoni bruciati di Volgograd alle sapienze perdute di Atene.

Il buio scese sull’acqua

Torna in una nuova edizione con Iperborea Il buio scese sull’acqua di Kerstin Ekman (traduzione di Carmen Giorgetti Cima), premiato con numerosi riconoscimenti internazionali e considerato un classico contemporaneo svedese. Un giallo letterario che porta alla vigilia di mezza estate del 1974: Annie Raft arriva con la figlia Mia nel remoto villaggio di Svartvattnet, uno tra i tanti nel Nord della Svezia in via di spopolamento, per raggiungere il suo amante Dan in una vicina comune…

Naufragio

Naufragio (Clichy, traduzione di Fabrizio Di Majo) di Vincent Delecroix, finalista ai premi Goncourt, Médicis e Renaudot 2023, viene presentato come un romanzo sulla “banalità del male”: nel novembre 2021 il naufragio di un barcone di migranti nel canale della Manica provoca la morte di ventisette persone, tra cui numerose donne e bambini. Nonostante i ripetuti appelli per chiedere aiuto, il posto di controllo, che raccoglie i richiami, non invia i soccorsi. Ispirato da questo terribile e purtroppo ormai abituale fatto di cronaca, il libro di Delecroix (romanziere e filosofo nato nel ’69 a Parigi, e che nel 2009 ha ricevuto il Grand Prix de littérature dell’Académie Française per l’insieme delle sue opere), pone la questione del male e della responsabilità collettiva.

Il dottor Divago

Con La Nave di Teseo una nuova edizione delle opere di uno dei geni della comicità italiana, Marcello Marchesi, raccolte in Il dottor Divago. Come giornalista prima e come autore radiofonico e televisivo poi, Marchesi ha fatto ridere varie generazioni con le sue battute folgoranti. La casa editrice ripropone anche Il malloppo, un irresistibile monologo-fiume comico, patetico, dissennato, umano.

I confidenti

Dalla Germania, con Iperborea, un premiato romanzo di formazione, I confidenti (traduzione di Silvia Albesano): Charlotte Gneuss racconta con uno sguardo cinematografico l’incontro distruttivo tra l’innocenza e le manipolazioni del potere, la banalità del male che scopriamo dentro di noi. Siamo nell’estate del 1976, in un piccolo sobborgo di Dresda: Karin ha sedici anni e la sua vita ruota intorno a Paul, il suo primo grande amore, l’amica Marie, che sogna di diventare la prima donna ad andare sulla Luna, e la sorellina di cui si prende cura mentre i genitori si stanno lasciando.

Vita fra i Giganti

David Mochmeyer, meglio noto come “Lucertola”, è un ragazzo modello con un futuro brillante. Fino al misterioso omicidio dei genitori, che lascia lui e la sorella Kate alla deriva. Attorno a loro si muovono una grande ballerina e vedova di una rock star, uno chef vegetariano gay e coperto di tatuaggi, il suo amante cross dresser e un turbinio di feste sfarzose, triangoli amorosi, passaggi segreti e registrazioni illegali. I due si immergono così nel mistero dell’omicidio, seguendo un filo rosso che li condurrà a scoprire la verità sui loschi affari del padre… Vita fra i Giganti (Mattioli 1885, traduzione di Nicola Manuppelli) è un romanzo dell’autore statunitense originario del Maine Bill Roorbach, in equilibrio fra Il grande Gatsby e John Irving.

Al mare

Dopo l’apprezzato Tornare a casa, Al mare (Fazi Editore, traduzione di Teresa Ciuffoletti), nuovo romanzo dell’autrice tedesca Dörte Hansen, narra le vicende dei Sanders, una famiglia alla deriva che vive in una piccola isola del Mare del Nord. Qui le antiche leggi che da secoli regolano la comunità locale stanno per perdere il loro significato, mentre il cambiamento climatico e il turismo ne minacciano la sopravvivenza.

Un filo di violenza

La complessa e inquietante storia di Malcolm MacArthur, “il bruto raffinato”, esponente dell’alta società irlandese macchiatosi di due efferati omicidi nella Dublino di inizio anni ottanta, rappresenta un caso archetipico che trova risonanza in molta cronaca nera anche del nostro paese. Mark O’Connell, giornalista e critico irlandese, autore di Essere una macchina, firma per Il Saggiatore Un filo di violenza – Una storia di verità, invenzione e assassinio (Il Saggiatore, traduzione di Alessandra Castellazzi).

Azzurro tenebra

Azzurro tenebra di Giovanni Arpino (1927-1987) – riedito ora da minimum fax – è la cronaca della disastrosa partecipazione della nazionale italiana ai Mondiali di calcio del 1974, troncata sul nascere dall’eliminazione al primo turno. Giornalista sportivo e appassionato di calcio da una vita, amico personale di Gianni Brera (qui rievocato nel personaggio del Grangiuàn), Arpino racconta in questo romanzo massificazione e decadenza, con una riflessione comica e sconsolata sul passaggio da un’età a suo modo eroica a una dimensione nella quale il divismo e l’immagine troppo spesso prevalgono sulla persona.

La collera e il desiderio

Isor ha tredici anni. Non sa parlare. Non sa disegnare. Non sa leggere, nemmeno l’orologio. Eppure quando balla, ascoltando una musica che ha nella testa soltanto lei, sembra mettere in perfetta armonia il mondo e le cose. E capisce i fiori, e gli animali, e sa ascoltare come nessun altro il rumore del vento. Sua madre la guarda, la ama, cerca in lei tutto ciò che di bello può dare, che è tanto. Suo padre non si rassegna a questa figlia così diversa, così “sbagliata”. Alice Renard è nata a Parigi nel 2002 e dopo studi scientifici si specializza in letteratura medievale alla Sorbonne. Il suo romanzo d’esordio, La collera e il desiderio (ora in Italia per Clichy nella traduzione di Tommaso Gurrieri), è stato molto apprezzato dalla critica d’oltralpe.

Riaffiorano le terre inabissate

Shaw è un uomo di circa cinquant’anni che si sta riprendendo dopo un esaurimento nervoso. Abita in una stanza in una pensione a Londra e una sera in un pub incontra Victoria, che ha da poco perso la madre e sta pensando di trasferirsi nelle Midlands. Iniziano così un’enigmatica relazione. Ma cos’è accaduto esattamente alla madre della donna? E perché nella vita di Shaw e Victoria si insinua, sempre di più, un vecchio libro vittoriano inglese di Charles Kingsley, The Water Babies, con i suoi bambini acquatici? Per Blu Atlantide il capolavoro di uno dei più importanti esponenti del New Weird inglesi contemporaneo: Riaffiorano le terre inabissate di M. John Harrison (traduzione di Luca Fusari).

Parti e omicidi

Parti e omicidi è una raccolta di racconti ambientati in una Tokyo di un futuro non ben precisato, in cui la società si regge su regole molto diverse da quelle del nostro mondo: e/o riporta in libreria l’apprezzata autrice Murata Sayaka (con la traduzione dal giapponese di Gianluca Coci).

’O Cane

Luigia Bencivenga – finalista con menzione speciale alla 36esima edizione del Premio Italo Calvino – firma per Italo Svevo Edizioni ’O Cane: in una cittadina immaginaria della Campania, si assiste a un’improvvisa moria di cani, forse un’antica profezia che si avvera. Muore anche Garryowen, cane buono di nobili origini, colpito da tre proiettili durante un’aggressione a Sauro Consilia, direttore del carcere sperimentale Dostoevskij. Il suo padrone, Mimì Nasone detto Figlio delle Stelle per il tatuaggio sull’occhio destro che ricorda il trucco di Paul Stanley, cantante dei Kiss, crede che le cose siano andate diversamente da come si racconta… L’autrice, nata a Napoli nel 1977, vive a Bologna, dove si è laureata al DAMS con una tesi sulle sottoculture spettacolari napoletane.

Nessun perdono

Proseguiamo questa selezione di libri in uscita da leggere in vista dell’estate 2024 con un noir dallo stile fresco e dai temi ancora, purtroppo, attuali, in cui le vicende personali e le avventure investigative si mescolano. Sullo sfondo di una Roma misteriosa, opera la Crime Academy gestita da Angela Di Cori, giovane psicologa investigativa specializzata in femminicidi e maltrattamenti sui minori. Flumeri & Giacometti firmano per Guanda Nessun perdono.

Donne contra demoni

In un futuro lontano, gli esseri umani non abitano più la terra. E in un pianeta abitato da umani, mutanti, reietti dello spazio ed entità maligne incontreremo tre donne, i cui destini sono legati tra loro. Dopo avere incontrato telepati, uomini intrappolati in un mondo contaminato dalle radiazioni, scopriranno di essere coinvolte in qualcosa di molto più grande: la lotta tra il Bene e il Male. La loro storia è raccontata in Donne contra demoni (CN, Trilogia della Torre, n. 3) dello scrittore tarantino classe ’63 Cosimo Argentina.

Il cimitero del mare

Un testamento scomparso, un manoscritto ritrovato, un naufragio che custodisce i segreti di una dinastia di armatori: arriva dalla Norvegia la saga Il cimitero del mare (Marsilio, traduzione di Giovanna Paterniti) di Aslak Nore.

Una promessa in riva al lago

Fern Brookbanks è stanca di pensare a Will Baxter. L’ha conosciuto per caso nove anni prima e ha trascorso con lui una giornata indimenticabile. Il tempismo dell’incontro non è stato dei migliori, eppure tra i due c’è stata una sintonia immediata. Una sintonia che forse è destinata a rompersi. Dopo il successo (su #Booktok e in libreria) di Un’estate dopo l’altra, Carley Fortune torna per Newton Compton Una promessa in riva al lago (traduzione di Stefania Cherchi), un romanzo “romantico e di seconde occasioni”.

Uno come tanti

Mentre prova il concorso di magistratura, Fabrizio scopre che la propria storia familiare non è quella che ha sempre creduto. Si mette alla ricerca della verità sul padre, magistrato scomparso prima della sua nascita, e tra mille ostacoli si addentra nelle vicende italiane degli anni Settanta e Ottanta, anni in cui la magistratura fronteggiava le sfide del terrorismo e di una criminalità organizzata sempre più agguerrita… Ennio Tomaselli, ex giudice e pubblico ministero torinese, firma per Manni Uno come tanti. Prefazione di Davide Petrini.

Il castello nella nebbia

Iacopo Cellini (autore di Il gioco di Andromeda) firma per Newton Compton Il castello nella nebbia – Dieci sospettati per un delitto, un “giallo enigma” con tanto di mappa interattiva e tanti misteri da risolvere… Perfetto per l’estate.

Stupor mundi – Un ritorno in Sicilia

Sul traghetto che sta per toccare le coste siciliane si ritrovano tre strani personaggi: Costanza, una ragazza tedesca che va a prendere possesso di una misteriosa eredità; il professor Salinas, un archeologo; e Nicola, un cinico palombaro. Ma prima ancora di scendere a terra, lei si sente male: è affetta da insulafobia, la paura di mettere piede su un’isola. Scoprendo poi che la sua vicenda personale è un affresco di diverse vite passate, che hanno tutte a che vedere con la storia della Sicilia. Con una narrazione dal ritmo cinematografico, in Stupor mundi – Un ritorno in Sicilia (Solferino) Francesco e Silio Bozzi firmano una lettera d’amore alla loro terra che è anche una riflessione sull’identità, personale e collettiva.

Le ali del piccolo principe

In Le ali del piccolo principe (Solferino) Gabriele Dadati racconta una storia ambientata a Parigi, nel dicembre del 1935. Qui Antoine de Saint-Exupéry è una celebrità: come pilota è stato un pioniere, mentre come scrittore ha firmato romanzi molto amati. Eppure le cose non vanno bene: lui e la moglie Consuelo continuano ad accumulare debiti. Per risolvere il problema, intende tentare il record di velocità nel raid Parigi-Saigon. C’è in palio una grossa somma di denaro e così, all’alba di domenica 29, decolla con il suo biposto dall’aeroporto di Le Bourget insieme al meccanico André Prévot. Mentre sorvolano il Sahara, però, i due precipitano. L’aereo è distrutto, ma loro sono vivi. Come faranno a salvarsi, visto che nessuno sa dove sono? La vera storia di Antoine de Saint-Exupéry e dell’incontro con il suo eroe…

Aurora

“Che saga! Fantascienza che unisce fisica, biologia e sociologia, oltre a un ritratto realistico e complesso dell’umanità”. Parola di Tom Hanks. Kim Stanley Robinson firma per Ubiliber Aurora (traduzione di Ilaria Mazzaferro).

Vita di Cristo e del suo cane randagio

Nessuno scrittore, fino a oggi, aveva aggiunto un cane ai dodici apostoli, tanto che potrebbe essere considerato il tredicesimo. Vincenzo Pardini, autore di numerosi libri, firma per Vallecchi Vita di Cristo e del suo cane randagio, in cui mette persone e animali sullo stesso piano e sotto lo stesso sguardo di Dio.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere per l’estate 2024: saggi, manuali e biografie

La vita delle forme – Filosofia del reincanto

La moda è uno strano incantesimo: ogni volta che ci vestiamo trasformiamo una qualunque forma o un qualunque colore del mondo che ci circonda nella nostra stessa pelle. È questa strana magia che fa di essa assieme l’arte più potente e più metafisica. Per parlarne è quindi necessario far coincidere la creazione e la filosofia. È quello che fanno Alessandro Michele (stilista di culto, ex direttore creativo di Gucci e da poco nominato direttore creativo di Valentino) e il filosofo Emanuele Coccia in La vita delle forme – Filosofia del reincanto (Harper Collins Italia).

Lo Spirito e la Lettera

“È possibile che lo scriba debba lasciarsi uccidere dalla lettera, per rinascere nello spirito”. Giorgio Agamben, uno dei massimi filosofi contemporanei, in libreria per Neri Pozza con Lo Spirito e la Lettera: l’autore, classe ’42, affronta uno dei temi fondativi, se non “il tema”, dello sviluppo del pensiero e della filosofia, ossia la lettura e la conseguente interpretazione dei testi sacri, e il rapporto dunque tra senso letterale e senso spirituale, che non è un altro senso, diverso, rispetto a quello letterale, ma ne è semplicemente la piena comprensione.

Opera senza nome

L’idea di Roberto Calasso (1941 – 2021) – saggista e narratore, a lungo direttore editoriale della casa editrice Adelphi – era che ognuno di questi libri fosse autosufficiente, leggibile come un tutto, però intrecciato con gli altri attraverso connessioni di ogni genere. Qualcosa dove ciò che separa le singole voci è molto più vasto delle voci stesse, simili a isole nella corrente di un mare illimitato. Esce per Adelphi Opera senza nome, un libro che aspira alla “primavoltità“.

Traffic

“Nei trent’anni di storia del giornalismo online è successo di tutto, ai giornali e a noi lettori, al modo in cui ci informiamo e siamo raggiunti dalle notizie e da tutto quello che esce dai nostri smartphone”. Ne parla il giornalista ed esperto di media Ben Smith in Traffic – La corsa ai clic e la trasformazione del giornalismo contemporaneo, in libreria per Altrecose (nuovo marchio del Post con Iperborea – traduzione di Andrea Grechi, prefazione di Francesco Costa). L’autore, innovativo direttore di BuzzFeed News e oggi direttore del sito Semafor, ha scritto, tra gli altri, per il New York Times.

Studiare per amore – Gioie e ragioni di un infinito incanto

In Studiare per amore – Gioie e ragioni di un infinito incanto (Garzanti) Nicola Gardini – professore, presidente della casa editrice Salani e autore di libri bestseller come Viva il latino (Garzanti) – porta la parola “studiare” fuori dalle aule scolastiche, spogliandola dei significati deteriori eppure oggi più in voga: liberato dal senso del dovere e dell’imposizione, lo studente diventa studioso, finalmente in grado di riconoscere nello studio la passione, l’intima ricerca, il dono di innumerevoli possibilità.

Ricordatemi come vi pare – In memoria di me

“Una formidabile resa dei conti sul potere, il femminismo, la fede, la letteratura”: il nuovo libro inedito di Michela Murgia, Ricordatemi come vi pare – In memoria di me (Mondadori), vede la voce dell’intellettuale che torna a visitarci per una resa dei conti sul potere, il femminismo, la fede e la letteratura. Ma soprattutto sulle dieci vite che ha vissuto con incantata sfacciataggine, senza paura, ripercorse oralmente nell’unica autobiografia organica possibile per una persona che ha attraversato il mondo correndo scalza, bruciando ogni tappa.

Noi due ci apparteniamo – Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss

Con lo stile che lo ha reso famoso, Roberto Saviano firma Noi due ci apparteniamo – Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss (Fuoriscena). In una serata come tante, uno dei bravi ragazzi seduti al tavolo da poker mette sul piatto una puntata sconvolgente che lascia gli altri esterrefatti. Di capitolo in capitolo, animano le pagine personaggi epici e tragici, ma sempre profondamente umani, fotografati per la prima volta in quella dimensione privata, sessuale, amorosa…

Tutto deve brillare – Vita e sogni di Moana Pozzi

Tutti ci hanno provato, nessuno è mai riuscito a limitare Moana Pozzi. Né la sua famiglia che la fece studiare dalle suore, né la morale comune, né la politica, né la Chiesa con la sua censura. A 30 anni dalla morte, la sua aura iconica e tragica è ancora immensa. Poche donne hanno avuto una simile influenza sulla società italiana. Ha reso temi di dibattito la sessualità e il desiderio, per secoli considerati tabù, ha lavorato con Fellini e in televisione, ha amato alcuni degli uomini più famosi della sua epoca. Ha usato il proprio corpo e la propria mente per far deflagrare una rivoluzione personale che è diventata collettiva. Francesca Pellas, giornalista e traduttrice, firma per Blackie Tutto deve brillare – Vita e sogni di Moana Pozzi. Qui un approfondimento.

Le postromantiche – Sui nuovi modi di amare

“Amiamo diversamente dal passato, i modi di amare di un tempo non ci rispecchiano più e proviamo a trovarne di nuovi. Mentre cerchiamo di orientarci in un arcipelago di sentimenti passati e futuri le contraddizioni ci assalgono. Siamo ancora romantiche, sì, ma anche capaci di svincolare sesso e amore; siamo tutte libere di vivere i rapporti come desideriamo e con chi desideriamo, certo, ma questa libertà ci chiede di scegliere che forma dare alle nostre relazioni, e non è sempre facile capire quale sia il modello migliore cui aspirare. In tutto questo rincorriamo ancora l’amore ma non vogliamo che ci ferisca o turbi la nostra vita. Il nuovo ideale è quello di un amore che non fa male. Ma come si fa ad amare senza mai soffrire?”. In Le postromantiche. Sui nuovi modi di amare (Laterza) Carolina Bandinelli racconta come sono cambiate le relazioni amorose e traccia una mappa delle domande e dei dilemmi che ci pone l’amore oggi.

Mala – Roma criminale

Per la collana Italian Tabloid di Sem è uscito il nuovo libro della giornalista e conduttrice di Belve Francesca Fagnani: in Mala – Roma criminale l’autrice esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti, ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale. Alla scoperta dei nuovi padroni di Roma, la città che si diceva non volesse padroni.

Le stragi sono tutte un mistero

L’Italia è il Paese dei misteri. I colpevoli delle stragi non sono mai stati trovati né sono mai stati puniti. Tutto viene insabbiato e non si riesce mai a trovare il bandolo della matassa per chiudere definitivamente la stagione dolorosa delle bombe, la cosiddetta ‘strategia della tensione’, e consegnarla alla storia. Ogni volta sembra di ricominciare da capo: piazza Fontana, piazza della Loggia e stazione di Bologna sono soltanto alcune delle tappe di una laica via crucis che non ha mai fine e su cui ogni anno emergono particolari, false piste, rivelazioni vere o false. Ne scrive l’autrice Premio Campiello Benedetta Tobagi in Le stragi sono tutte un mistero (Laterza).

Afrodite viaggia leggera

Afrodite è la dea dell’amore, della bellezza. Lo era nell’antichità e lo è oggi. Da Milo a Parigi, da Cipro a Citera, dalla Mesopotamia ai confini del mondo, prende quello che è suo, senza chiedere il permesso, fin dalla notte dei tempi. Perché lei è il primo amore dell’umanità: la racconta Francesca Sensini (già autrice di La trama di Elena) in Afrodite viaggia leggera (Ponte alle Grazie).

Ultima generazione

In libreria per Tlon Ultima generazione – Disobbedienza civile e Resistenza climatica, il libro ufficiale del movimento che lotta contro il collasso ecologico e climatico: un viaggio all’interno di Ultima Generazione, che raccoglie le testimonianze di coloro che hanno scelto di votarsi a una causa comune, la lotta alla crisi ecologica e climatica. La curatela del testo è di Francesco D’Isa. Con la postfazione di Ginevra Bompiani.

Lettera sull’amore (a tutte le età)

L’amore – protagonista indiscusso di Lettera sull’amore (a tutte le età) di Vittorio Andreoli (Solferino) – è un bisogno dell’uomo: un legame che mette insieme due persone facendo trovare a ognuno sicurezza nell’altro. La sorgente dell’amore si lega alla percezione del proprio limite, della fragilità umana. Questa Lettera è rivolta a tutti, giovani e adulti, e mostra che un “vero” amore è una costruzione e richiede la verifica di condizioni che emergono dall’esperienza quotidiana. Non si riducono all’attrazione o alle emozioni di una “sera indimenticabile”…

Sta arrivando la fine del mondo?

Sta arrivando la fine del mondo? 15 punti di vista sulle paure e i rischi apocalittici del nostro presente (UTET) è un volume che riunisce quindici scrittrici e scrittori che si occupano di ambiti molto diversi, invitandoli a ragionare intorno a questa domanda. Gli interventi che ne sono scaturiti attraversano discipline e argomenti disparati: ecologia, tecnologia, biologia, astrofisica, geopolitica, arte, letteratura, climatologia, economia, storia, cibo, lavoro, sociologia, social media. Al di là di ogni potere apotropaico, in ogni caso, “Sta arrivando la fine del mondo?” è una domanda utilissima… Con gli interventi di Agnese Codignola, Francesca Coin, Giulia Corsini, Ferdinando Cotugno, Gianluca Didino, Barbara Frale, Ludovica Lugli, Ilaria Mazzini, Emanuele Menietti, Guido Mori, Franco Palazzi, Claudia Pasquero, Paolo Pecere, Simone Pieranni e Daniele Zinni.

Letteratura e ideologia

Claudio Magris e Gao Xingjian, in due brevi e fulminanti interventi racchiusi in Letteratura e ideologia (La nave di Teseo), in un ideale dialogo tra Occidente e Oriente, prendono una posizione: a favore del ruolo centrale e insostituibile della letteratura contro ogni forma di potere ideologico. Due saggi letterari e politici, distanti ma affini per profondità, aderenza alla vita e adesione personale.

Gaza – Odio e amore per Israele

In Gaza – Odio e amore per Israele (Feltrinelli) Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l’esclusivismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in sé stesse delle Comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi: che futuro può avere questo Israele?

L’Africa e il mondo – Riannodare le storie dall’antichità al futuro

Una storia mondiale dell’Africa, una storia africana del mondo. Portando alla luce il dialogo che le società del continente hanno sempre intrattenuto con il resto del mondo, da Lucy a Black Lives Matter: in libreria per Add L’Africa e il mondo – Riannodare le storie dall’antichità al futuro, a cura di François-Xavier Fauvelle, Anne Lafont e Andrea De Georgio.

Introduzione alla realtà

In Introduzione alla realtà (Timeo) Edoardo Camurri condensa (quasi) 50 anni di vita. Un discorso filosofico in formato pamphlet che propone serrate riflessioni sulla paura, sulla morte, sulla psichedelia e sull’amore. Dei ragionamenti volti a identificare, smontare e ridefinire una realtà possibile. Qui la nostra intervista allo scrittore, conduttore e giornalista.

Di pietre, di sabbia, di erba, di carta

Marco Aime, torinese, insegna antropologia culturale all’Università di Genova. Autore di studi sulle popolazioni alpine e sull’Africa, oratore in diversi contesti culturali, ha pubblicato numerosi saggi di studi antropologici. Bollati Boringhieri porta in libreria l’autobiografico Di pietre, di sabbia, di erba, di carta, in cui l’autore racconta la propria storia, prima ancora che di studioso, di viaggiatore appassionato.

Il groviglio verde – Abitare le foreste dal Mesozoico alla fantascienza

Le foreste ricoprono una buona parte delle terre emerse in un grande groviglio di radici, rami, alberi, foglie ed esseri viventi. Per raccontarlo, Danilo Zagaria, biologo e divulgatore appassionato, arricchisce le scienze forestali, ecologiche e geologiche con incursioni in letteratura, filosofia, antropologia, architettura, economia. In libreria per Add Il groviglio verde – Abitare le foreste dal Mesozoico alla fantascienza.

La rivoluzione delle alghe – Tutte le potenzialità di una risorsa straordinaria ancora inesplorata

In principio erano le alghe. Frutto di una fotosintesi che esiste da oltre tre miliardi e mezzo di anni, sono le nostre più lontane antenate e la condizione stessa per la presenza della vita sulla Terra. Queste piante hanno nutrito l’umanità per decine di migliaia di anni e hanno contribuito a fare di noi l’Homo sapiens. In La rivoluzione delle alghe. Tutte le potenzialità di una risorsa straordinaria ancora inesplorata (Aboca) di Vincent Doumeizel – voce autorevole in questo campo – ha viaggiato in tutto il mondo per incontrare ricercatori e professionisti che stanno studiando le loro potenzialità finora sconosciute, raccontandoci i risultati delle sue indagini in un libro ricco di speranza, che presenta un’avventura scientifica inedita.

Fallire e vivere felici

E se il fallimento potesse farci da maestro? E se, al posto di scoraggiarci e negarlo, fossimo in grado di essere pazienti anche verso noi stessi e accettassimo di essere fallibili? Sarebbe allora un atto rivoluzionario, quasi eroico, in una società ormai divenuta vetrina, dove l’importante è apparire e mostrarsi immuni dagli errori. Alain De Botton (con la collaborazione della School of Life) torna in libreria per Guanda con Fallire e vivere felici.

Andare per i luoghi dell’editoria

L’editoria italiana è un arcipelago di luoghi, presidi della cultura, con belle storie da raccontare. Lo conferma la lettura di Andare per i luoghi dell’editoria di Roberto Cicala. Sì perché scoprire i luoghi dove gli editori hanno le loro case e dove nascono amati libri significa anche ricostruire i contesti storici e la temperie culturale che li hanno motivati, e la proposta civile e formativa che ancora ci rivolgono. L’autore, docente all’Università Cattolica ed editore di Interlinea, dirige il master in editoria dell’Università di Pavia e ha firmato diversi saggi sul mondo del “fare i libri”.

Riposare è resistere

Manifesto contro la grind culture, urlo di protesta, genesi di un movimento, ninnananna rivoluzionaria: Riposare è resistere di Tricia Hersey (Atlantide, traduzione di Olimpia Ellero) punta a smascherare i lati più infidi della società capitalista e razzializzata, invitando a restituire a sé stessi il tempo lento del riposo. L’autrice, artista, poetessa, teologa e organizzatrice di comunità, è la fondatrice e la principale animatrice del Nap Ministry, organizzazione che studia e promuove il riposo come forma di resistenza offrendo spazi comunitari ed esperienze di riposo collettivo. I suoi interessi includono la teologia della liberazione nera, il femminismo e il trauma culturale.

I viaggi di Freud in Italia – Lettere e manoscritti inediti

Nella primavera del 2009, tra gli scaffali della Library of Congress di Washington D.C., Gerhard Fichtner e Albrecht Hirschmüller fanno una scoperta: si imbattono in un contenitore mai esaminato prima con dieci scomparti, ciascuno con un piccolo taccuino. Realizzano così di aver ritrovato i taccuini tascabili che Sigmund Freud portava con sé durante i suoi viaggi e che fino ad allora erano stati considerati perduti. È a partire da questi preziosi ritrovamenti che si sviluppa la ricerca di Marina D’Angelo, storica della psicoanalisi che ha affiancato Fichtner e Hirschmüller nell’interpretazione delle parti legate ai viaggi italiani nei taccuini, e che qui ci fa da guida nell'”agognata Italia” freudiana. In libreria per Bollati Boringhieri I viaggi di Freud in Italia -Lettere e manoscritti inediti.

Canoe in Patagonia



Canoe in Patagonia – Dalle Ande all’Atlantico mille chilometri lungo il Rio Chubut (Nutrimenti) di Valentina Scaglia racconta il viaggio sull’acqua di un gruppo di canoisti italiani attraverso una delle regioni più disabitate del pianeta. “Per giorni abbiamo pagaiato in un eden, a tu per tu con guanachi e lontre, assaporando una vita errabonda a fil di corrente, poi gli dèi patagonici si sono di nuovo svegliati, e venti violentissimi ci hanno bloccato con onde alte e tormente di sabbia. Nonostante tutto, è stato un altro esaltante viaggio di scoperta”…

Il commosso viaggiatore – Alla scoperta dell’Africa

Tic-Tac, l’appassionato attivista con più tic di tutto il sistema solare; Angelo Franchi, figura mitologica, metà uomo e metà telecamera; Provolazzi, produttore esecutivo con un’insana passione per l’ornitologia; Tom-Tom, la guida più inutile di tutto il continente dai tempi di Livingstone; Paola, l’autrice chiamata dagli africani Mama Paùla; e Giobbe: sono i magnifici sei, sempre pronti a partire quando dall’Africa giunge un invito per andare a conoscerla e a raccontare qualche tessera del suo straordinario mosaico. Paola Catella e Giobbe Covatta firmano per Giunti Il commosso viaggiatore…

Quando inizia la felicità – Di domande, nascite e rinascite

In Quando inizia la felicità (Mondadori), l’autore-bestseller Gianluca Gotto – di cui presentiamo vita e libri in questo approfondimento – condivide le domande che lo hanno accompagnato nel corso della sua crescita personale. I momenti difficili e le fragilità, ma anche la sua rinascita, i sogni realizzati, la consapevolezza acquisita attraverso il buddhismo, l’amore smisurato per Claudia e la gioia, immensa, della paternità. Un libro pieno di consigli e spunti per vivere al meglio la propria vita…

La fine dell’Inghilterra

Dalle ultime vicende della monarchia alla più stretta attualità, il giornalista Antonio Caprarica – testimone privilegiato che da anni racconta la società britannica agli italiani – in La fine dell’Inghilterra (Sperling & Kupfer) aiuta a comprendere le cause del declino e le prospettive di una nazione verso cui, nonostante appaia sempre più distante, continuiamo a guardare con affetto.

Non sbaglio più!

Ce o c’è? A posto o apposto? Farebbe o facesse? Quante volte i bambini – e non solo loro! – inciampano nell’uso dell’italiano, vittime di errori e scorrettezze verbali. E spesso, anche se si cerca con pazienza di memorizzarle, le regole non entrano proprio in testa. Maestra Federica, insegnante di lunga esperienza e punto di riferimento sui social, ha raccolto in Non sbaglio più! – Il libro che risolve gli errori di ITALIANO più frequenti, una volta per tutte (Vallardi) gli errori più diffusi di ortografia, grammatica, sintassi, analisi logica e lessico con tutte le regole, le spiegazioni e gli esercizi per correggerli.

Ho bisogno di una pillola?

Tiziana Corteccioni, psichiatra e psicoterapeuta, con Ho bisogno di una pillola? Psicofarmaci: quando sono necessari e quando no, tipi di trattamento, falsi miti (Vallardi) vuole superare i pregiudizi sugli psicofarmaci. Per farlo è importante imparare a prendersi cura di sé. Ma quali sono le categorie di psicofarmaci? Creano dipendenza? Quali sono i rischi, i benefici, gli effetti collaterali? Un’esperta risponde in modo chiaro e senza reticenze.

Never finished – Libera la tua mente e vinci la tua guerra con te stesso

Never finished – Libera la tua mente e vinci la tua guerra con te stesso (Vallardi, traduzione di Nicola Ferloni e Federico Zaniboni) è un testo ricco di esercitazioni, in cui David Goggins usa la sua esperienza di militare e di atleta per aiutare nella scalata verso il vero IO, creando le condizioni per fronteggiare le paure, trasformare i traumi e le avversità in potenza pura, prendere odio e insicurezze e usarli come propulsori.

Trappole alimentari

Trappole alimentari (edito da Longanesi) di Stefano Vendrame, biologo nutrizionista e ricercatore, svela le dieci principali “trappole alimentari” che ci tengono in scacco senza che lo sappiamo e ci indica dieci obiettivi strategici per migliorare la nostra salute. Negli ultimi cento anni l’umanità ha radicalmente trasformato il proprio modo di mangiare, e siamo così caduti senza accorgercene in una serie di “tranelli”. Basta guardare gli scaffali di un supermercato per capire quanto sia radicato il problema: il 90% della superficie è occupata da conserve in scatola, piatti pronti, carne e salumi a perdita d’occhio, biscotti, yogurt zuccherati, gelati e altri alimenti processati…

L’isola che mi amava – Nell’abbraccio di Alicudi

Alicudi, ultimo scalo nell’arcipelago delle Eolie: isola pietrosa, selvatica e impervia. Per Stefania Aphel Barzini è amore a prima vista. Sospesa tra il blu del cielo e del mare, l’autrice di Le Gattoparde racconta il legame indissolubile con la sua piccola isola, una storia d’amore fatta di natura incontaminata, vento e silenzio. Per riappropriarsi del proprio tempo e imparare a godere appieno della propria libertà: in libreria per Ponte alle Grazie L’isola che mi amava – Nell’abbraccio di Alicudi.

Il volto di pietra



William Gardner Smith nasce nel 1927 e cresce in un quartiere operaio nero di South Philadelphia. La sua giovinezza è costellata da brutali episodi di violenza razzista. Sentendosi soffocato dal razzismo e dal maccartismo imperanti negli Stati Uniti, parte per Parigi (morirà in Francia nel 1974): nel 1963 pubblica Il volto di pietra (proposto da Clichy nella traduzione di Giada Diano), uno dei primi resoconti pubblicati del massacro di Parigi del 1961, quando più di cento francesi di origine algerina che protestavano pacificamente furono brutalmente uccisi dalla polizia francese.

Destra maldestra – La spolitica culturale del governo Meloni

“Se gli uomini e le donne di destra non riusciranno a strappare alla sinistra l’egemonia culturale di cui tanto si è parlato nell’ultimo biennio, non sarà perché sono fascisti, ma perché sono scarsi”. Il pamphlet del giornalista Alberto Mattioli, Destra maldestra – La spolitica culturale del governo Meloni (Chiarelettere). Qui il nostro approfondimento.

Solo la verità lo giuro

Tra i saggi consigliati anche Solo la verità lo giuro (Piemme) del giornalista Antonio Padellaro, “un diario intimo fatto di confessioni, riflessioni e rivelazioni, spesso dirompenti e amarissime”. Un libro che presenta più di cinquant’anni di giornalismo, di scoop e ricordi autobiografici, di ritratti di personaggi potenti o eccentrici che si sono succeduti, di “maestri” e amici di sempre.

Ritorno alle origini – Il libro manifesto degli Stati Uniti d’Europa

Gli scritti e i discorsi raccolti in Ritorno alle origini. Il libro manifesto deli Stati Uniti d’Europa (Solferino), che coprono un arco temporale che va dal 1944 al 1957, sono qui riproposti – non solo e non tanto per il loro valore archeologico – per la forza che sanno restituire a un progetto politico che oggi forse più che mai ha raggiunto il suo minimo storico in termini di capacità di coinvolgimento e d’identificazione dei cittadini. Con i contributi di: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Edgardo Monroe, Winston Churchill, Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer e la prefazione di Ferruccio De Bortoli.

Il nuovo impero arabo. Come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro

Nel reportage Il nuovo impero arabo. Come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro (Solferino) Federico Rampini racconta il “nuovo impero arabo”, che resta un regime autoritario (su cui la guardia deve restare alta) ma vuole rilanciare il proprio ruolo mondiale, memore di quella che fu l’epoca d’oro della sua civiltà. E che sembra uscire dal vittimismo antisraeliano spezzando la catena dell’odio nei confronti dell’Occidente (e il suo finanziamento) che ha portato alla diffusione della Jihad e della violenza fanatica…

Atlante storico – Dal Novecento ai giorni nostri

“Come la geopolitica umana impone di superare l’occidentalismo per adottare lo sguardo degli altri, quest’opera pone i popoli al centro della sua analisi”. Con queste parole Dario Fabbri apre il suo atlante storico caratterizzato da un approccio che abbandona eroi e autocrati, per concentrarsi sulle collettività. In uscita per Gribaudo Atlante storico – Dal Novecento ai giorni nostri.

Diario di un genocidio – 60 giorni sotto le bombe

Atef Abu Saif firma per il marchio Fuoriscena Diario di un genocidio – 60 giorni sotto le bombe, in cui racconta la guerra senza fine a Gaza, dal primo giorno, attraverso un viaggio dal nord della Striscia fino al confine con l’Egitto. L’autore, con il figlio quindicenne e la suocera malata su una sedia a rotelle, attraversa la terra sotto bombardamenti israeliani. Partito per Gaza da Ramallah il 5 ottobre per un breve viaggio, rimane intrappolato. Una testimonianza diretta per capire la realtà del conflitto, mentre l’accesso ai giornalisti è proibito e molti rischiano la vita.

Mordere il cielo

La maggior parte di noi non è consapevole di una diffusa anestesia dell’anima, ciascuno si limita a godere dei privilegi e del benessere materiale. Ignorando che in questo modo l’umanità intera rischia di imbarbarire. Ma, per chi lo volesse cercare, l’antidoto c’è. È l’empatia. Condividendo ricordi personali, incontri e riflessioni, in Mordere il cielo (Mondadori) Paolo Crepet esorta a ribellarci all’indifferenza, a non aver paura delle nostre idee e neppure dei nostri inciampi.

La libreria degli indecisi – Letture che ci insegnano il coraggio di non scegliere

A cosa servono i libri? A cosa servono i personaggi, le storie, le parole? In La libreria degli indecisi – Letture che ci insegnano il coraggio di non scegliere (Mondadori) Giorgio Zanchini ci racconta che servono a innumerevoli scopi: apprendere, pensare e intrattenerci, aprire nuovi orizzonti, farci ridere o piangere. Ma servono anche a farci “sentire meno soli, o almeno capiti”.

La lingua della neopolitica – Come parlano i leader

La lingua della neopolitica – Come parlano i leader di Michele A. Cortelazzo, in libreria per Treccani, presenta un’analisi dei cambiamenti che la politica italiana ha vissuto, sul piano linguistico, dal 2013 (in cui nelle aule parlamentari è entrata una quota di eletti privi di esperienze politiche pregresse mai vista in passato) a oggi. L’autore è professore emerito di Linguistica italiana all’Università di Padova e accademico ordinario dell’Accademia della Crusca.

Le guarigioni del cervello

Torna in una nuova edizione il saggio di Norman Doidge Le guarigioni del cervello (Ponte alle Grazie). L’autore, psichiatra e psicanalista (suo il bestseller Il cervello infinito, Ponte alle Grazie, 2007) approfondisce il tema della guarigione neuroplastica, descrivendone due elementi centrali: l’esercizio fisico e mentale, e il ricorso all’energia, sotto forma di luci, suoni, vibrazioni. Il cervello non è più una scatola impenetrabile, ma un organismo in grado di connettersi al mondo esterno tramite i sensi, e sono proprio questi ultimi i canali da sfruttare per intervenire in modo non invasivo e del tutto sicuro sulle strutture neuronali, così da recuperarne le funzioni.

Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez

Dopo la serie di articoli, che hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi, ecco il libro: Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez (PaperFIRST) di Selvaggia Lucarelli è la storia dell’inchiesta che ha cambiato (forse) per sempre il mondo degli influencer, imponendo più di un riflessione su come sia pericoloso, oggi, maneggiare un successo così incorporeo da svanire in un click.

Quaderno di compiti delle vacanze per adulti

Torna l’appuntamento con il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti di Blackie (“l’originale”), alla quinta edizione (e che vanta numerosi tentativi di imitazione). Sempre Blackie, dopo il successo dello scorso anno, propone anche il quaderno dedicato alle bambine e bambini. “per divertirsi, imparare e allenare la mente”. Non sono compiti a casa…

Il satiro scientifico – I belli hanno rotto il cazzo. Elogio della bruttezza della natura

Con TikTok, Instagram e le foto “pucciose” ormai pare che se non sei un panda tenero puoi crepare male. Mentre degli aracnidi schifosi o dei viscidi molluschi chissenefrega… “Io non ci sto” dice allora il divulgatore Barbascusa X, che nel terzo numero Il satiro scientifico – I belli hanno rotto il cazzo. Elogio della bruttezza della natura (edito Mondadori) si fa portavoce dei deboli, dei bistrattati, degli “schifomadò”, dei freaks, degli inguardabili, dei belli dentro e dei brutti sempre. Parla, con numerosi interventi di colleghi e collaboratori, del ruolo della bellezza in natura e di quanto ci influenzi.

Essere fragili

Joan-Carles Mèlich è professore ordinario di Filosofia dell’Educazione presso l’Università Autonoma di Barcellona. Il Saggiatore propone un suo breve saggio: Essere fragili – Riflessioni sulla vulnerabilità (traduzione di Simone Cattaneo). Per il filosofo catalano esistere è cadere. E anche alzarsi, sapendo che cadremo di nuovo. Questa vulnerabilità dell’essere umano va riconosciuta, accolta e affrontata con una critica radicale al pensiero metafisico e alla logica dualista, per ritrovarci corpi sì fragili ma uniti.

Viaggiare e non partire

Con Ediciclo la riedizione, arricchita di nuovi contributi (tra cui il racconto dell’incontro con Tiziano Terzani), di un libro che si è attestato come un classico della letteratura di viaggio, Viaggiare e non partire di Andrea Bocconi. L’autore (scrittore, psicoterapeuta e docente della Scuola del Viaggio) trasmette una passione vera e profonda, lui che si definisce “un viaggiatore per niente pentito”.

In Messico con Frida Kahlo

Paola Zoppi, giornalista e consulente culturale, autrice e conduttrice radiofonica, da anni si occupa dell’organizzazione di eventi culturali, ed è una performer (al centro dei suoi spettacoli vi sono storie, luoghi e parole). Per Giulio Perrone Editore firma In Messico con Frida Kahlo – L’autoritratto come geografia, in cui immagina una cartografia essenziale nella quale far convergere case, città e strade collocate nelle Americhe e in Europa, nelle quali la vita dell’artista messicana ha preso forma.

L’Africa geopolitica – Strategie e scenari nell’era multipolare

L’Africa – come raccontato dal consigliere all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Giovanni Faleg in L’Africa geopolitica. Strategie e scenari nell’era multipolare (Carocci editore) – si trova al centro di una rivoluzione geopolitica. È sottoposta a pressioni esterne, quali la competizione fra potenze globali nella “nuova corsa all’Africa”, e tensioni interne, che alimentano instabilità politica e fragilità macroeconomica. Quali sono i nuovi equilibri e come reagiscono gli Stati africani a queste trasformazioni? Quali sono gli attori chiave della geopolitica africana, i loro interessi e, di conseguenza, le traiettorie future ipotizzabili?

Psicopolitica – Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere

Nottetempo propone, nella traduzione di Federica Buongiorno, Psicopolitica – Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere di Byung-Chul Han, prolifico filosofo contemporaneo di culto (di origine sudcoreana, vive e insegna in Germania): un’infinita possibilità di connessione e di informazione ci rende veramente soggetti liberi? Partendo da questo interrogativo, Han tratteggia la nuova società del controllo psicopolitico, che non si impone con divieti e non ci obbliga al silenzio.

L’espulsione dell’Altro

Sempre in merito alle uscite del prolifico filosofo, nel saggio L’espulsione dell’Altro (nottetempo, traduzione di Vittorio Tamaro), summa delle opere precedenti, Byung-Chul Han mostra la scomparsa della figura dell’Altro nel mondo dominato dalla comunicazione digitale. La singolarità dell’Altro disturba, infatti, l’incessante circolazione di informazioni e capitali, e la sua rimozione lascia il campo al proliferare dell’Uguale, che favorisce la funzionalità dei processi sociali. Ma dove è promossa solo la positività dell’Uguale, la vita s’impoverisce e sorgono nuove patologie…

La paura di vincere – Aggirare il più subdolo dei nostri limiti

La vittoria è in cima ai pensieri di tutti (o quasi). Vincere, primeggiare, è una condizione che ci pare sempre desiderabile. Ma negli anfratti oscuri e spesso dimenticati della nostra interiorità si può annidare la paura di vincere. Sono numerosi i casi di atleti, performer, musicisti, cantanti e persone comuni che, a pochi passi dal traguardo, incespicano, cadono, si bloccano. A volte non si sentono all’altezza, a volte non vogliono affrontare le responsabilità alle quali una posizione di primo piano o una vittoria li esporrebbe. Lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone sviscera questo tema in La paura di vincere. Aggirare il più subdolo dei nostri limiti (Ponte alle Grazie).

Tacco alto

“I tacchi alti sono una cosa buona? O cattiva? Cosa vogliono dire? Sono femministi o antifemministi? Comunicano autorevolezza? Indipendenza? Oppressione? Professionalità? Sicurezza? Frivolezza? Sottomissione? Sesso? Nessun gruppo sembra avere una risposta univoca. Se chiedete a me, la risposta a tutte quelle domande è sì”. Tacco alto (traduzione di Sara Marzullo) della scrittrice e giornalista americana Summer Brennan è il primo titolo della nuova collana di saggistica di divulgazione di 66thand2nd A/C – Astratto / Concreto, dedicata a oggetti e concetti che segnano il nostro presente, influenzano il nostro modo di pensare e anticipano il nostro futuro.

Il fascismo a fumetti

Il Corriere dei Piccoli, L’Avventuroso, l’Intrepido, ma anche Topolino e Paperino: nessuno è passato indenne attraverso il ventennio fascista. Oltre alle testate nate sotto la sua egida, per contrastare l’imperversare dei modelli americani, alcune hanno tentato una blanda resistenza, ma nessuna è rimasta del tutto immune dal tocco delle matrici fondamentali della propaganda di regime. Nel 1973 Claudio Carabba (1943-2020) raccolse nel saggio Fascismo a fumetti, ora riproposto da Bompiani, moltissimi esempi della “presa di potere” fascista sui fumetti per poterli analizzare e per mostrare quanto il regime avesse saputo affondare le proprie unghie sotto la pelle di quelle pagine.

Cose spiegate bene. Ogni quattro anni

Il decimo numero di COSE spiegate bene, la rivista di carta del Post realizzata in collaborazione con Iperborea, si intitola Ogni quattro anni, ed è dedicato alle elezioni presidenziali statunitensi. Con testi di Lucia Annunziata, Marco Cassini, Claudia Durastanti e Linus e della redazione del Post. Illustrazioni di Simon Landrein, curatela di Nicola Sofri.

Altricorpi – Guida erotica all’amore queer contro tutti i pregiudizi

Dopo L’arte di essere Raffaella Carrà (qui la nostra intervista), Paolo Armelli torna per Blackie con Altricorpi – Guida erotica all’amore queer contro tutti i pregiudizi, un libro che vuole fare chiarezza sulla multiforme sessualità queer, e che è anche un invito a ribellarsi al sesso come ci viene proposto e imposto. Spazio ai pionieri dei diritti e a “gay cattivi”, lesbiche seducenti e altre escludenti, persone transgender che lottano per i propri spazi, bisessuali mai del tutto accettati, non-binary alla ricerca di nuovi linguaggi, asessuali fieri e intersessuali dimenticati…

Il manuale della femminista guastafeste

Strutturato in cinque capitoli, Il manuale della femminista guastafeste di Sara Ahmed (Fandango, traduzione di Michela Baldo e feminoska), punta a dimostrare come essere una guastafeste possa aiutarci a navigare nel mondo e come “uccidere la gioia” possa essere un progetto radicale che crea il mondo. Presentando un’analisi della letteratura, del cinema e delle opere femministe e attingendo alle proprie esperienze come studiosa e attivista femminista queer di colore, Ahmed rivela e raccoglie le lezioni di chi è arrivata prima di lei, recuperando e unendosi a un lignaggio di guastafeste nere e marroni, scrittrici come Alice Walker, bell hooks, Audre Lourde, Angela Davis e Claudia Rankine.

Gargoyle – Cronache di guerre, prigioni e rivolte

Gargoyle – Cronache di guerra prigioni e rivolte di Jake Hanrahan (traduzione di Mattia Salvia), giornalista e fondatore di Popular Front, è una raccolta di reportage, interviste e inchieste, che documentano contesti di conflitto indagati dall’autore ed è anche la prima uscita della nuova collana Iconografie di Nero Editions, curata da Mattia Salvia.

Il rumore della rabbia – Pensieri sulla musica e il mondo

Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, è uno dei punti di riferimento del rock italiano. Ha scritto Nuotando nell’aria (La Nave di Teseo, 2019) e scrive regolarmente nella rubrica Elzevirus di Rolling Stone. Per Il Saggiatore ora esce Il rumore della rabbia – Pensieri sulla musica e il mondo. Godano, tra le voci di una generazione, si conferma acuto osservatore sociale, e condensa in questo libro le sue riflessioni sul nostro tempo.

Love Is a Mix Tape

Rob Sheffield – critico di lungo corso per Rolling Stone – firma il memoir Love Is a Mix Tape (Nottetempo, traduzione di Milena Sanfilippo). Prince, Lou Reed, Madonna, e poi ancora i Pavement, i Nirvana, i R.E.M.: queste pagine mostrano quanto profondamente la musica metta in relazione le persone, creando un legame più forte anche della morte.

Sotto traccia – Una storia indie contemporanea

A trent’anni dalla tragica morte di Kurt Cobain, che fine ha fatto la musica alternativa? Dal tramonto dei sogni della generazione X all’avvento di Spotify, che cosa è andato storto? Se lo chiede Hamilton Santià nel saggio Sotto traccia – Una storia indie contemporanea (effequ), una storia che si concentra sul ‘ventennio breve’ 1994-2012, e lo fa attraverso la musica: il racconto di una sconfitta o le basi di una futura rinascita?

La storia della Black Music

Roberto Caselli firma per Hoepli La storia della Black Music – Dalla nascita del gospel al blues, dal jazz al soul e R&B, dal funky alla rivoluzione hip hop e trap. L’autore, decano del giornalismo musicale e storico del blues, ha al suo attivo decine di saggi, articoli, la direzione di periodici specializzati, conferenze e programmi radio (è uno dei fondatori e conduttori storici di Radio Popolare).

Souvenir – Una storia culturale

Rolf Potts (Wichita, 1970) è uno scrittore americano, autore di reportage e di podcast. Il suo Souvenir (Il Saggiatore, traduzione di Camilla Pieretti) è una storia culturale degli oggetti che raccogliamo, conserviamo e talvolta collezioniamo come ricordo dei nostri viaggi: dai vasi di ceramica raffiguranti regine tolemaiche acquistati ad Alessandria d’Egitto nel II secolo a.C. alle pacchiane riproduzioni su scala industriale della Tour Eiffel. L’autore mostra come ogni souvenir custodisca un racconto.

La terra piatta – Genealogia di un malinteso

La terra piatta – Geneaologia di un malinteso (il Mulino, prefazione di Alessandro Vanoli) è un saggio che parte da una domanda ben specifica: nel Medioevo si credeva davvero che la Terra fosse piatta? Violaine Giacomotto-Charra e Sylvie Nony tracciano la storia di questo luogo comune. A partire dalle fonti antiche, questo libro esplora la storia della scienza durante il Medioevo e il Rinascimento e si concentra sulla genealogia del mito della Terra piatta, per capire perché persista nonostante le evidenze scientifiche contrarie. Una riflessione – non priva di umorismo – su come le idee errate possono resistere nel tempo e sul modo in cui le credenze si diffondono nella società.

Alla scoperta del giardino segreto

Marta McDowell, autrice di bestseller Emily Dickinson e i suoi giardini, torna per L’Ippocampo con Alla scoperta del giardino segreto, e porta alla scoperta della vita di Frances Hodgson Burnett, scrittrice di culto grazie al suo romanzo del 1910 Il giardino segreto. Attraverso fotografie d’epoca, illustrazioni, documenti e brani letterari, traccia il ritratto di una grande artista e, nel raccontare le piante e i luoghi che l’hanno ispirata, ricostruisce la storia di un classico.

La notte delle lucciole

La notte delle lucciole (Ediciclo Editore) di Alessandra Vella parla delle piccole “anime luminescenti”: di cosa fanno e dove vanno d’inverno, quando non le vediamo. Di ciò che proviamo quando ci appaiono e dei tanti modi di ritrarle nelle leggende e nei racconti popolari, nelle poesie e nelle canzoni. È un racconto di viaggio, un perdersi nel buio per trovarle e trovarsi, cercando l’imprevedibile, sempre, anche dietro casa…

Il giardiniere goloso

In uscita per Vallardi Il giardiniere goloso – Le erbe e gli ortaggi che val la pena di coltivare in casa o nell’orto, manuale firmato da Cristina Bay e Gottardo Bonacini, che contiene oltre 400 ricette. Sì, perché dall’orto alla tavola, senza passare dal supermercato, possiamo produrre ciò che mangiamo, vederlo germogliare e svilupparsi, maturare. E quando è pronto, non un minuto prima non un minuto dopo, coglierlo e gustarlo, crudo o cucinato…

Il senso buono

Anna Prandoni cura Gastronomika, il quotidiano sulla culturae l’industria del cibo e del vino de Linkiesta, è in passato è stata direttrice responsabile della Cucina Italiana. In libreria arriva Il senso buono (Linkiesta Books): in questo saggio sull’enogastronomia, l’autrice cerca di riportare i grandi temi del dibattito alla responsabilità civile del buon senso. Per restituire un senso buono agli altri cinque che ci permettono di gustare cibi e vini sempre migliori: più cibo meno food, più cuochi meno chef, più vino meno sommelier. Un manuale per ritrovare la giusta misura in un mondo di integralismi e falsi miti.

Brac books recipes artists cook – L’arte nella cucina vegetale

“Un piatto ben riuscito è come un’opera d’arte, una miscela perfetta di regole e fantasia”. La Libreria BRAC di Firenze da quindici anni coniuga cucina vegetariana e vegana ed editoria dedicata all’arte contemporanea. Una formula che si concretizza in Brac books recipes artists cook. L’arte nella cucina vegetale (Corraini Edizioni), che è espressione delle passioni dei titolari Sacha e Melisa: uno chef fantasioso specializzato in cucina vegetariana e vegana innamorato del fumetto e dell’illustrazione e una bibliofila con interessi verso la contemporaneità in tutte le sue forme espressive.

Storia dell’artə

“Avete 7 secondi per scrivere il nome dei primi tre artisti che vi vengono in mente”. Ecco l’esperimento che apre Storiə dell’artə (Edizioni Kalos) di Giosuè Prezioso, professore e ricercatore con esperienza internazionale. Lanciando questa sfida, l’intento è quello di scuotere chi legge da quel bias che fa percepire l’arte “come un affare per uomini, potenzialmente bianchi, occidentali, pittori e/o scultori, nonché del passato”. Da questa premessa, con argomentazioni che toccano i temi più diversi (l’insegnamento dell’arte nelle scuole e nelle università, il lavoro, la domotica, il razzismo, l’orientamento sessuale, la disabilità), il testo offre – come suggerisce Vera Gheno nella prefazione –la possibilità “di relativizzare il nostro punto di vista. Il che non vuol dire snaturarsi o perdere qualcosa di sé; al contrario, significa acquisire consapevolezza dell’alterità in una maniera nuova, come fonte di arricchimento e non come problema da risolvere”. Con una presentazione di Fabio Canino.

Tassista di notte – Avventure di una vita contromano

Una Volkswagen Touran sette posti bianca percorre quasi ogni notte le strade semideserte del centro di Bologna. Al posto di guida siede Roberto “Red Sox” Mantovani, tassista, che da otto anni fa “il lavoro più bello del mondo nella città più bella del mondo”. Innamorato della propria attività ma insofferente alla situazione critica in cui versa il «taxismo» italiano, a maggio 2023 Roberto dà il via a una campagna contro i colleghi refrattari all’uso del pos, pubblicando su X (allora Twitter) i suoi incassi giornalieri. Non ancora soddisfatto, decide d’infrangere il muro di reticenza che da sempre circonda la sua professione con un libro che fa luce sulle dinamiche di un mondo di cui si sa molto poco: Tassista di notte – Avventure di una vita contromano (Garzanti), però, non è solo un “sincero processo alla categoria”. È anche, e soprattutto, il tentativo di trasmettere l’amore per un mestiere sempre imprevedibile.

Una vita in camper

La vita nomade non è per tutti, ma può diventarlo. E Daniela De Girolamo lo sa bene: lei ha davvero mollato tutto per inseguire il sogno di vivere viaggiando, e adesso è pronta a condividere trucchi e segreti con chiunque desideri esplorare il mondo su una casa a quattro ruote. Come funziona un camper, quali sono gli accessori indispensabili da avere sempre con sé, come orientarsi tra normative e documenti, come risparmiare sulle aree di sosta: una guida facile rivolta tanto ai principianti quanto ai camperisti di lungo corso. In libreria per Newton Compton Una vita in camper – 101 consigli per girare il mondo risparmiando tempo, soldi e brutte sorprese.

Giochiamo?

Simone Dalla Valle, una laurea in filosofia, è educatore cinofilo dal 2003 e nel 2006 è diventato istruttore. Dallo stesso anno diviene docente in numerosi corsi di formazione e, dopo esserlo stato presso la facoltà di Veterinaria di Parma, è oggi docente anche al Master universitario di Medicina Comportamentale presso la facoltà di Veterinaria di Bologna. Tea porta in libreria il suo nuovo libro, Giochiamo? Il primo manuale sul gioco dal punto di vista del cane, con oltre 270 fotografie a colori.

Cavallette a colazione

Perché il solo sospetto di poter ingerire della farina di grillo ci chiude la bocca dello stomaco? E perché invece ciò non accade con dei gamberoni alla piastra? Semplicemente abbiamo appreso determinati gusti (e disgusti) in famiglia e in società. Eppure, l’emergenza climatica e le disparità sociali legate a un sistema produttivo che si sta rivelando sempre meno sostenibile richiedono un rapido cambio di rotta. In libreria per Utet Cavallette a colazione – I cibi del futuro tra gusto e disgusto di Gaia Cottino (dottore di ricerca in Antropologia culturale presso l’Università di Genova, specializzata sui temi del cibo e delle politiche locali e globali in materia di agricoltura, orticoltura e nutrizione).

In mezzo scorre il fiume – Sport e storie a Torino

Con 66thand2nd In mezzo scorre il fiume – Sport e storie a Torino di Elena Miglietti e Mauro Berruto, guida sentimentale ai luoghi dello sport torinese: per chi vorrà cercare a Torino (e dintorni) tracce di passato, presente e di futuro, innamorandosi della bellezza e della signorilità di una città magica.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere per l’estate 2024: poesia

Ascolterò gli angeli arrivare

Ascolterò gli angeli arrivare (Crocetti, traduzione di Andrea Romanzi) raccoglie i più importanti componimenti poetici del Premio Nobel per la Letteratura Jon Fosse, pubblicati nell’arco di quarant’anni, tra il 1986 e il 2016, e alcune poesie inedite. Nella sua poesia è possibile ravvisare gli elementi e le tematiche che caratterizzano lo stile inconfondibile dell’autore.

Il cane ha sempre fame

Con un linguaggio, scarno, ridotto all’osso e, proprio per questo, pieno di poesia e magia, i versi della premiata Anja Kampmann evidenziano un lirismo sorprendente, dando voce alle zone grigie e torbide della nostra coscienza e a personaggi preoccupati per il mondo e per la loro esistenza sempre più minacciata, ma sempre e comunque alla ricerca del loro posto nell’universo, come tutti noi: La Nave di Teseo propone Il cane ha sempre fame (traduzione di Dafne Graziano).

Il prima e il dopo dell’acqua

Attraverso una straniante sequenza di inquadrature, a volte in dialogo con opere d’arte contemporanea, in Il prima e il dopo dell’acqua (Einaudi) Laura Accerboni, nata a Genova nel 1985, osserva il nostro mondo mentre si miniaturizza, si duplica, si trasfigura. Al centro della sua nuova raccolta stanno la casa e la città, luoghi instabili e in perenne metamorfosi, che crollano addosso a chi li abita, aprendo abissi vertiginosi.

La grande orchestra

Un poema del tempo presente firmato da Giorgio Manacorda: La grande orchestra (Elliot, prefazione di Alfonso Berardinelli) vede l’autore creare una vera e propria cosmogonia – che oggi non può che essere una tragica antropologia, se è vero che gli umani per la prima volta nella storia sanno di condividere la materia di cui è fatto il cosmo con il loro corpo e con i loro pensieri.

Un romanticismo illuminato

Luis García Montero, nato a a Granada nel 1958, professore di Letteratura spagnola, dal 2018 è Direttore dell’Istituto Cervantes di Madrid. L’antologia Un romanticismo illuminato (Crocetti, traduzione, prefazione e cura di Gabriele Morelli), con testi e titolo scelti dall’autore, accompagna attraverso le tappe di un itinerario esistenziale e poetico i cui temi ricorrenti sono l’amore e il privato, sullo sfondo della vita quotidiana, soprattutto cittadina, colma di contatti umani e di riflessioni letterarie e politiche.

Nel concerto del tempo

Nell’alternarsi di prosa poetica e versi, in Nel concerto del tempo (raccolta in uscita per la collana Lo Specchio di Mondadori) Marco Pelliccioli “oscilla tra dimensione orizzontale e verticale, portando sulla scena oggetti domestici e amuleti, dettagli di quotidianità, senso di nascita e morte, presenze e sparizioni, piante e piccoli animali, parole prelevate da un dire talvolta dialettale”. L’autore, classe ’82, ha firmato diverse raccolte. Suoi testi sono apparsi su riviste e antologie, tra cui Giovane poesia italiana (Pordenonelegge, 2020), tradotta in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Pietra di sosta

Enrico Testa è nato nel 1956 a Genova, dove insegna Storia della lingua italiana all’università. Ha pubblicato diverse raccolte poetiche. Per Manni arriva in libreria Pietre di sosta – Poetica e poesia. In cui, come scrive Antonio Prete, l’autore “mette al centro la lingua, il suo profumo, la sua fuggitiva e ammaliante presenza. L’apertura è un dialogo, da operetta morale: della poesia, con grazia e leggerezza, si interrogano ragioni, forme, rapporti con il sogno e con il visibile. Prende campo una drammaturgia del poetico: la tensione tra il qui e l’altrove, il dialogo con gli scomparsi e con i viventi, con le loro passioni e miserie. E si mostra, della poesia, il nodo tra incanto e disincanto…”.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere per l’estate 2024: fumetti, graphic novel e manga

Quando muori resta a me

Un viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna sarebbe la scusa perfetta per capire meglio Genitore 2, ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. Questo rende difficile la trasferta, quando si capisce che la loro famiglia non è vista di buon occhio, anzi, da alcuni è proprio odiata, in paese. L’amatissimo fumettista romano torna con un libro intimo, Quando muori resta a me (Bao Publishing).

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola di Raphaëlle Giordano – romanzo che ha fatto conoscere in Italia un’autrice-bestseller – ora prende vita in una graphic novel. Una storia che continua a insegnare come, a volte, basta cambiare prospettiva e ricordare la magia delle piccole cose. La stessa protagonista Camille, con l’auto in panne sotto il diluvio, ne è convinta. Quello che non sa è che, quando un uomo le offre aiuto, il suo destino sta per cambiare per sempre. Traduzione di Sara Arena, illustrazioni di Sophie Ruffieux e Lylian.

I sotterranei

Con I sotterranei (Feltrinelli Comix) prende il via un progetto legato a Guido Crepax e al personaggio di Valentina. Un ritorno atteso, e una rinascita. In parallelo, infatti, verranno ripubblicati dei classici di Valentina e di Crepax, in una veste anche grafica attuale e, con l’approvazione della famiglia Crepax, nuove storie, inedite, ambientate nella Milano di oggi, scritte e disegnate da Sergio Gerasi.

Alison

Combinando disegni e prosa, in Alison (Coconino, traduzione di Claudia Durastanti) Lizzy Stewart racconta le ambiguità dell’amore, la complessità dell’amicizia e la lotta delle donne in una società progettata per gli uomini. La protagonista, Alison, si è appena sposata, ha vent’anni e sopporta a fatica le convenzioni. L’incontro casuale con un artista più anziano ribalta la sua vita, tanto da farle abbandonare tutto per assaporare la scena artistica della Londra anni 70. È solo l’inizio della sua strada di donna e di artista, che dovrà scontrarsi con i pregiudizi di classe e di genere…

Cresci piano pensa a me!

Cresci piano pensa a me! di Walter Leoni (Becco Giallo) è una raccolta di strisce a fumetti che getta uno sguardo comico e affettuoso sulla vita di una famiglia. Il protagonista è il padre, lo stesso Walter Leoni, fumettista che trasforma la propria quotidianità in avventura. Nel libro, Walter cattura con ironia il crescere del figlio piccolo, regalando a lettrici e lettori di tutte le età momenti di risate e riconoscimento. La raccolta completa, ricca di inediti, delle strisce di Totally Unnecessary Comics di Walter Leoni, fumettista popolare sui social network e pubblicato mensilmente su Linus.

Corpus Christi

Quando Véra è solo una bambina, un demonio infesta la sua casa e perseguita sua madre, martellandole i nervi fino a costringerla a letto per giorni. Tra gli scongiuri della “meiga” e gli appuntamenti dallo psichiatra, anno dopo anno, la superstizione svanisce per lasciare posto alla diagnosi. Ma, nonostante la malattia, l’amore tra Véra e sua madre è più forte di ogni altra cosa. Bea Lema, classe ’85, si occupa di fumetti e illustrazioni. In Corpus Christi (minimum fax, traduzione di Chiara Rea) racconta il tabù della malattia mentale, i ruoli di cura sempre imposti alle donne, la superstizione e la società patriarcale in una Spagna povera e cattolica, attraverso il ritratto di due donne prigioniere nei ruoli di figlia, madre e moglie.

Otto colori della guerra

Otto colori della guerra (Ottocervo – Antonio Mandese Editore) di Gaid (nome d’arte del fumettista bergamasco Michele Bisazza) presenta otto storie ambientate durante le due guerre mondiali e la guerra del Vietnam. In ogni episodio cambia il punto di vista del protagonista, ma la narrazione rimane sempre dalla parte delle vittime, con la consapevolezza che, in fondo, in guerra non c’è nessun vincitore. Ogni storia prende ispirazione da fatti realmente accaduti.

Sangue

Tokyo è una città complessa, in cui esistono figure professionali al limite dell’immoralità, come gli host, uomini di bell’aspetto e ottime maniere che, dietro compenso, corteggiano donne sole e insoddisfatte, in appositi locali. Shun è un top rank, uno degli host più leggendari del suo locale e di tutto il quartiere. Ha venticinque anni, ormai è considerato maturo per quel lavoro, e non ha idea di cosa farà dopo, né se ci sia un dopo, per quelli come lui. Il suo corpo si sta ribellando alla vita sregolata che fa da troppo tempo, e il suo cuore torna costantemente agli ultimi momenti della sua vita in cui si sia sentito degno di essere, se non amato, almeno accettato per quello che è. La malinconia innata di Tokyo diventa la tristezza di Shun: Eleonora C. Caruso scrive una storia che Noah Schiatti illustra e il risultato è l’intimo Sangue (Bao Publishing).

Tokyo Higoro

Tokyo Higoro (J-POP Manga), nuova pubblicazione del mangaka vincitore di due Premi Eisner Taiyo Matsumoto, segue la storia di un editor di manga in pensione e racconta dall’interno il mondo delle case editrici giapponesi. Una riflessione sull’arte e sul fumetto, dove lo stesso protagonista si ritrova a chiedersi cosa significhi, per lui, il mondo dei manga: è lavoro, una forma di espressione o amicizia?

Petshop of horrors. Vol. 1

Nel cuore di Chinatown, il Conte D gestisce un negozio di animali unico al mondo: oltre ad animali bizzarri, vi si possono infatti trovare anche creature magiche dai poteri enigmatici, in grado di realizzare i sogni dei clienti. Una storia affascinante, che scivola con grazia nel reame dei sogni e in quello degli incubi. Arriva finalmente in Italia Petshop of horrors (Star Comics) di Matsuri Akino, un josei intrigante e originale in 7 volumi.

Chainsaw man. Vol. 16: Una felicità normale

Dopo la battaglia con il Diavolocaduta, la chiesa di Chainsaw Man porta avanti l’opera di proselitismo. Asa riceve una visita inaspettata… e una rivelazione scioccante. Ma quello più in crisi di tutti è Denji, costretto a una scelta estrema: vivere una vita normale o continuare a essere Chainsaw Man? La storia continua nel sedicesimo volume di Chainsaw man (Panini Comics) di Tatsuki Fujimoto.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere per l’estate 2024: libri per ragazzi e ragazze

Il re dei mostri

È un giorno di pioggia come tanti a Vallescura e nessuno immagina ancora il terribile pericolo che sta per abbattersi sulla città e su tutti i mondi conosciuti, umani e felini. Viscidus, il re dei mostri, è stato liberato dal Nulla Noioso che lo imprigionava e con lui rischiano di scatenarsi anche gli Orribili Antichi, mostri senza forma che divorano tutto ciò che intralcia il loro passaggio. Ma Ari questo non lo sa, e insieme alle amiche Nadia, Stefania ed Elsa si prepara ad affrontare un ostacolo forse altrettanto grande e spaventoso: l’inizio della scuola media e l’incontro con un bullo dall’aria fin troppo familiare… Loredana Lipperini firma per Salani Il re dei mostri – La Grande Battaglia del Senzacoda, con le illustrazioni di Stefano Tambellini.

Il ragazzo tutto nuovo

Tra i libri da leggere per l’estate 2024 anche Il ragazzo tutto nuovo (Salani, con la traduzione di Giuseppe Iacobaci e le illustrazioni di Marta Altés), dello scrittore inglese David Almond che guida giovani lettrici e lettori in un’avventura che sfida le percezioni di ciò che è “normale”. Quando George si unisce alla classe di Daniel tutti pensano che sia parecchio strambo. Con il passare del tempo però scoprono che lui è proprio come loro, sotto molti aspetti tranne uno: George fa parte di un ambizioso esperimento multimilionario. Comincia così una missione disperata per proteggerlo, contro tutto e tutti…

Taylor Swift. Un libro swiftie

Se sei uno degli oltre 9 milioni di Swifties del mondo, questo libro è per te… Persona dell’anno per la rivista Time, artista, cantautrice, attrice, regista e vincitrice di migliaia di premi, Taylor Swift è una delle più importanti icone di oggi. Taylor Swift. Un libro swiftie (Magazzini Salani) di Marcos Bueno Sánchez, con le illustrazioni di Laia López, racconta la sua storia personale e artistica.

Il male che hai dentro

Il male che hai dentro (Rizzoli, dai 12 anni) di Marco Erba è un romanzo duro. Racconta la violenza: il controllo possessivo riservato a Eli solo perché è una ragazza, le vessazioni che subisce Cristian, il pregiudizio omofobo di cui è vittima Mike. Ma racconta anche la possibilità di salvarsi e ripartire, di inventare un futuro diverso e tracciare sentieri nuovi, sempre…

Il mio diario per l’estate

Con la casa editrice Sonda Il mio diario per l’estate, scritto e illustrato da Michela Negri: un volume che si rivolge a ragazze e ragazzi dai 10 anni; un diario colorato, con tante pagine da scrivere e colorare. Non un quaderno dei compiti per le vacanze, ma uno strumento per per sfogarsi, imparare a mettere su carta le proprie emozioni e praticare la scrittura creativa registrando i ricordi più belli della propria estate. Dall’arte alla cura dell’ambiente all’inclusività: tanti i temi trattati.

Noi, soli nella giungla

Nel cuore della foresta amazzonica, dove la vegetazione è così intricata che il giorno si trasforma in notte e il sottobosco nasconde gli animali più pericolosi del pianeta, un aereo precipita improvvisamente. Quando i resti del Cessna vengono ritrovati, di alcuni passeggeri non si trova traccia. Si tratta di quattro fratellini, di dodici, nove e quattro anni. La più piccola, invece ha solo pochi mesi. I soccorritori ancora non lo sanno, ma sono miracolosamente sopravvissuti. Anna Vullo, giornalista e autrice, firma per Salani Noi, soli nella giungla, che ripercorre la miracolosa storia dei quattro bambini colombiani sopravvissuti per 40 giorni nella foresta.

Where the dark stands still – La foresta dell’amore eterno

Liska sa che è la magia è mostruosa e che chi la pratica è malvagio. Ha fatto di tutto per sopprimere il potere che le sboccia nel petto, con conseguenze disastrose. Così, per liberarsene, fugge dal suo villaggio e si inoltra nella Driada, il pericoloso bosco-vivo, per rubare il mitico fiore di felce, che le permetterà di esprimere il desiderio di una vita senza magia. Oltre al fiore, però, nella foresta Liska trova il Leszy, il demone guardiano del bosco, che invece di ucciderla le offre un patto… Per Il Castoro Off Where the dark stands still – La foresta dell’amore eterno (traduzione di Maria Laura Capobianco) di A. B. Poranek.

The Coin – L’amore non ha prezzo

Narrando le criptovalute in un romanzo di formazione, The Coin – L’amore non ha prezzo (SEM) in Anna Irrera arricchisce il genere young adult con l’inedita cornice della finanza digitale, per raccontare che persino sentimenti puri come l’amore e l’amicizia hanno un valore volatile, destinato a sgonfiarsi e svanire se non viene trattato con la giusta cura.

La soglia

Dopo Silica Void, una nuova storia ambientata a Empty Cave, un paesino dove non dovrebbe succedere nulla, e invece… Claudio Cicciarelli e AlbHey Longo firmano per Bao Publishing La soglia, una storia per ragazze e ragazzi che parla di gestione della perdita, della solitudine, della responsabilità delle proprie azioni.

Se non muoio domani – Viaggio di tre ragazzi migranti

Ragazze e ragazzi di nazionalità, culture e fedi diverse, accomunati però da un unico e universale desiderio: poter vivere liberi e al sicuro. Li racconta in Se non muoio domani – Viaggio di tre ragazzi migranti (De Agostini) Pablo Trincia, nel suo primo libro per ragazzi. L’autore è uno dei più abili storyteller italiani di oggi, ed è protagonista nel mondo del podcast e delle docu-serie.

Il lupo

Il lupo del tedesco Saša Stanišić (Iperborea, dai 10 anni, traduzione di Claudia Valentini, illustrazioni di Regina Kehn) è un romanzo per ragazzi e ragazze che si addentra nelle paure della preadolescenza e nelle dinamiche dell’esclusione. Un libro su come imparare a convivere con il lupo…

Half a soul – Metà di un’anima

Half a soul – Metà di un’anima (Rizzoli, traduzione di Stefano Cresti) di Olivia Atwater è un fantasy storico, ed è uscito nella nuova collana curata dalla booktoker La biblioteca di Daphne. Theodora Ettings, la protagonista, non sente più emozioni come paura o imbarazzo, cosa che la espone a ogni tipo di scandalo nell’Inghilterra dell’epoca Regency. Per questo, l’unico obiettivo di Dora è quello di non attirare l’attenzione e non compromettere le possibilità di sua cugina di trovare un marito. Ma quando Lord Elias Wilder, il Lord Sorcier d’Inghilterra, viene a sapere della sua condizione, Dora si trova trascinata in tumultuose vicende di maghi e creature fatate.

Vita da cani

Per La Nuova Frontiera Junior, dopo La ballata del naso rotto, un nuovo romanzo di Arne Svingen, uno dei più importanti autori norvegesi per ragazzi, più volte nominato per l’Astrid Lindgren Memorial Award: Vita da cani (traduzione di Lucia Barni), come ogni libro di Svingen, racconta grandi problemi – dipendenze, difficoltà – con leggerezza e ironia (e in questo caso da un punto di vista molto particolare).

Come un incantesimo

Un’eroina neurodivergente in una Edimburgo sotterranea piena di creature magiche, dove nessuno è quello che sembra. Come un incantesimo (Uovonero, traduzione di Sante Bandirali), sorprendente romanzo di Elle McNicoll, autrice di Una specie di scintilla, è il primo capitolo di una dilogia fantasy (il secondo sarà proposto a ottobre)…

La Catturastorie

Mesi dopo l’ultimo, portentoso snap! che lo ha reso uno Spento e che ha annullato gli effetti del suo schiocco di dita, Timo sembra felice anche senza magia. Ha accettato il fatto che dovrà convivere per sempre con gli esiti dell’Impronta: il sortilegio che gli ha lasciato una ciocca di capelli bianchi sulla fronte. Ma tutto si complica quando le rune poste a protezione della casa prendono fuoco e chi si trova in giardino crolla a terra privo di sensi, avvolto da una strana foschia. Là fuori ci sono anche i genitori di Timo, che chiede a nonna Lucina di intervenire. Le sue avventure sono raccontate in La Catturastorie (Gribaudo) di Luca Azzolini.

La guerriera della spada del vento

Con La guerriera della spada del vento (Garzanti, traduzione di Claudia Valentini), Misa Sugiura trasporta nel magico mondo delle leggende giapponesi, in un’avventura che insegna che niente è impossibile. Momo Arashima ha dodici anni ed è cresciuta con le leggende che le ha raccontato la mamma. E il giorno del suo compleanno, Momo ricomincia a vedere cose strane, proprio come quando era bambina. Forse quelle creature non sono semplicemente frutto della sua fantasia…

120 quiz per divertirsi da soli o in compagnia

Con Dami editore in vista dell’estate un blocco composto da 40 schede con 120 quiz su diversi argomenti, dalla Storia, alle scienze, alle curiosità sul nostro mondo: sul fronte ci sono le domande, sul retro le risposte. Da tenere sempre a portata di mano per giocare da soli, o sfidare amici e familiari…

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere per l’estate 2024: libri per bambini e bambine

Gli occhi e l’impossibile

Joe è un cane libero che vive in un parco in città. Il suo compito è quello di essere l’Occhio, di vedere tutto ciò che accade e di riferirlo agli anziani del parco. I suoi amici − un gabbiano, un procione, uno scoiattolo e un pellicano − lavorano con lui come assistenti, osservando gli umani e gli altri animali che condividono il parco e assicurandosi che l’Equilibrio rimanga tale. Ma numerosi sono i cambiamenti in atto… Dave Eggers, autore di culto (dall’esordio con Opera struggente di un formidabile genio a molte altre opere acclamate), fondatore della casa editrice McSweeney’s e cofondatore di 826 National, firma per Feltrinelli Gli Occhi e l’Impossibile (dai 4 anni).

Perla – La cagnolina magica

Con Feltrinelli il primo albo illustrato di una scrittrice amatissima, Isabel Allende: Perla – La cagnolina magica, con le illustrazioni di Sandy Rodriguez. L’autrice di La casa degli spiriti e molti altri bestseller, nata in Perù nel 1942, ha vissuto in Cile fino al 1973, lavorando come giornalista. Dopo il golpe di Pinochet si è stabilita in Venezuela e, successivamente, negli Stati Uniti.

Che spasso!

Anche in estate si può allenare la mente con il nuovo libro di Pera Toons: Che spasso! (Tunué), autore tra i più amati dai più piccoli (e non solo). Attraverso una girandola di enigmi lettori e lettrici potranno sfidare amici in un avvincente gioco. Alessandro Perugini, in arte Pera Toons – fenomeno del web e autore più venduto in Italia nel 2023 – metterà alla prova! Questa nuova raccolta delle sue migliori battute e freddure permette di rilassarsi in vacanza o ritagliarsi un momento di tranquillità e allegria in casa, regalando un sorriso.

Storia segreta (del mondo) dei calzini

I calzini sono importanti, si sa. Ma se fossero PIÙ importanti di quanto avessimo mai pensato? In Storia segreta (del mondo) dei calzini (Salani) di Justyna Bednarek, con le illustrazioni di Daniel de Latour, capiamo dove vanno i calzini quando spariscono dalla lavatrice e scopriamo il segreto più segreto di tutti, quello in grado di sconvolgere conoscenze millenarie e far tremare gli storiografi. Addentriamoci nel museo con la piccola Be e prepariamoci a immergerci nella Storia, dall’inizio dei tempi a oggi per scoprire che il ruolo dei calzini non si riduce al solo compito di tenerci i piedi al caldo, anzi: sono loro i veri eroi dell’umanità…

Mamma abbracciami

Mamma abbracciami, albo firmato da Soledad Bravi e in libreria per Clichy con la traduzione di Tommaso Gurrieri (dai 3 anni), è pensato come prima lettura serale da condividere con i più piccoli: mette al centro della sua narrazione il rapporto genitore-figlio attraverso una serie di scene quotidiane in cui ogni famiglia può riconoscersi…

L’incredibile avventura della supposta che voleva sfuggire al suo destino

Poldo la supposta sognava da sempre di lasciare la sua scatola per scoprire il profumo delle rose. Arriverà il suo momento, ne è sicuro! Un giorno, quando una ragazzina costipata incrocia il suo destino, comprende il destino che lo attende. Terrorizzato, non ha altra scelta che darsi alla fuga e lanciarsi in un’incredibile avventura. Riuscirà a sfuggire al suo destino? Questo è raccontato in L’incredibile avventura della supposta che voleva sfuggire al suo destino (Ape Junior, traduzione di Eva Luna Mascolino) Alex Vizorek e Caroline Allan, con le illustrazioni di Karo Pauwels.

Mario Vocabolario e la magia delle parole

Nella terra di Cosonia c’è un paese senza nome e senza nomi. Un giorno, però, arriva Mario Vocabolario con una missione: dare un nome a tutto e a tutti. Grazie ai suoi racconti, gli abitanti del paese impareranno che le parole non sono tutte uguali: ci sono quelle gentili, ma ci sono anche quelle che fanno male; esistono parole delle emozioni e parole buffe; ci sono parole della fantasia e parole, come “libertà”, “uguaglianza” o “rispetto”, così importanti che vanno custodite come doni preziosi. In libreria per Rizzoli Mario Vocabolario e la magia delle parole di Massimo Roscia (illustrazioni di Francesca Carabelli). Dai 6 anni.

Il tesoro di Georges

Un albo (in uscita per Clichy nella traduzione di Tommaso Gurrieri) che ci insegna quanto la ricchezza in realtà risieda nella libertà, nella visione, nell’apertura: Il tesoro di Georges di Anne-Sophie Plat (con le illustrazioni di Barroux) aiuta a rispondere a domande come: che cos’è la ricchezza? E ancora: dobbiamo possedere sempre di più per essere felici?

Stai calmo!

Lo scimpanzé amato da grandi e piccini torna con una nuova avventura, in una forma tutta nuova: con il Castoro la serie graphic novel di Gastone Musone, Stai calmo! Firmata da Suzanne Lang, tradotta da Giusy Scarfone e illustrata da Max Lang.

La casa sull’albero di 91 piani

Vedo, prevedo e stravedo… 13 piani in più! Già, perché la casa sull’albero di Andy e Terry – avventurosi personaggi di La casa sull’albero di 91 piani (Salani) di Andy Griffiths e Terry Denton – continua a crescere e nei nuovi piani, oltre che un negozio di panini sottomarini, una ruota della fortuna a premi, un flipper umano e una torre di controllo per il traffico aereo c’è anche una tenda con una veggente. Madame Tuttosà, che – indovina un po’? – sa e prevede tutto! Chissà se riuscirà a indovinare dove si nasconderanno i nipoti del signor Nasone a cui Andy e Terry devono fare da baby-sitter…

Nella giungla

Con La Coccinella Nella giungla, a cura di Agnese Baruzzi, un colorato volume per scoprire gli animali della giungla e giocare a scomporre e ricomporre le figure con facilissimi puzzle di 3 pezzi in ogni pagina. Parte di una serie di libri (consigliati dai 2 anni) che aiutano a sviluppare le capacità associative e manuali dei più piccoli, giocando con gli animali più vicini alla loro esperienza quotidiana.

Strambe storie sottomarine – SpongeBob

In occasione del 25° anniversario della serie animata, Tunué porta in Italia Strambe storie sottomarine di Spongebob: una raccolta di storie avvincenti scelte dal creatore Stephen Hillenburg e realizzate da alcuni dei più grandi autori del fumetto americano. Chi abita in fondo al mare in una casa a forma di ananas? Facile, SpongeBob Square Pants: la celebre spugna gialla più famosa di Bikini Bottom vive nei pressi del Krusty Krab, il fast food dove lavora. Il suo più grande desiderio è diventare il manager del locale, ma Mr. Krab lo ritiene ancora troppo infantile per ricoprire quel ruolo. Solo gli amici Patrick Stella e Sandy Cheeks potrebbero aiutarlo a realizzare il suo sogno.

L’acqua – Il mondo intorno a me

Quando un bambino si sveglia ha tutto il mondo da scoprire: il cielo, il fuoco, la terra, l’acqua… L’acqua – Il mondo intorno a me (TopiPittori, traduzione di Lisa Topi) di Cécile Roumiguière è un’avventura in quattro libri sui quattro elementi, con le illustrazioni di Marion Duval.

Nel bosco

Pagine imbottite di materiale che scricchiola e fa rumore: una gioia per le manine e le orecchie del bebè. Libri di stoffa, con un dentaruolo in legno di faggio naturale. Con La Coccinella Nel bosco (da 1 anno).

Dov’è Pepe?

Come si racconta a un bambino che qualcuno di molto amato non c’è più? Forse non serve inventare delle storie, forse si può dire la verità, essere tristi insieme e abbracciarsi. Rizzoli pubblica l’intimo e delicato Dov’è Pepe? di Emilie Boré e Vincent di Silvestro (dai 5 anni).

Passeggiata con fusa

Tutte le mattine una ragazzina e la sua gatta escono a passeggio per le strade di una città. La ragazzina davanti e la gatta dietro, giocano insieme a nascondino, fino al giorno in cui il perfetto meccanismo si inceppa: la gatta decide di fare conoscenza di un altro gatto, di farsi coccolare da un passante, di non tornare a casa con la ragazzina. Che fare? Per Orecchio Acerbo (con la traduzione di Maria Valeria D’Avino) Passeggiata con fusa di Sara Lundberg (dai 6 anni).

TORNA ALL’INDICE