Cosa vuol dire essere sereni? Prima di trovare la risposta a questa domanda, Gianluca Gotto, scrittore torinese classe 1990, ha svolto diversi lavori e viaggiato per innumerevoli paesi del mondo: dall’Australia al Canada, dalla Thailandia alla Costa Rica. Assieme alla sua compagna, l’autore ha intrapreso uno stile di vita alternativo: quello del “nomade digitale”, che vive (e lavora) in viaggio, entrando in contatto con nuove culture. Il vero cambiamento è arrivato dall’incontro con il buddhismo: è da quel momento che la sua missione è diventata anche quella di aiutare gli altri a vivere più serenamente – attraverso il suo blog “Mangia Vivi Viaggia” e attraverso la scrittura. Ripercorriamo quindi i viaggi e la vita di Gianluca Gotto, per poi dedicarci ai suoi libri-bestseller

“La mia missione è aiutare le persone a vivere più serenamente“: è così che Gianluca Gotto si presenta ai visitatori del suo blog dedicato ai viaggi e alla spiritualità, Mangia Vivi Viaggia. Una presentazione che sintetizza un percorso intenso e travagliato, che lo ha portato a viaggiare per il mondo e a esplorare se stesso, scoprendo il significato della parola “serenità”.

Gianluca Gotto ha intrapreso la vita da “nomade digitale” prima ancora che questo termine venisse riconosciuto e utilizzato in Italia, indicando tutte quelle persone che lavorano viaggiando, spostandosi da una meta all’altra e mantenendosi con un lavoro da remoto.

Dopo le esperienze da cameriere, panettiere e operaio, Gianluca ha infine trovato nella scrittura di articoli online la via per intraprendere la sua vita on the road, assieme alla compagna Claudia: è assieme a lei che ha aperto il suo blog nel 2016, per raccontare un modo alternativo di vivere e lavorare. Ed è a partire da questo progetto che ha avuto l’idea per un primo libro autopubblicato, dal titolo Le coordinate della felicità (oggi edito da Mondadori).

Dall’incontro con il buddhismo e con la filosofia orientale è avvenuto l’ultimo, grande cambiamento nella vita di Gianluca Gotto, che ha trovato gradualmente la strada verso il proprio mondo interiore. Da qui, la decisione di scrivere ancora, per aiutare gli altri a raggiungere la serenità. Decisione che si è espressa attraverso altri libri e romanzi, oltre che con la creazione, a inizio 2023, del podcast Il paradiso è qui.

Passiamo quindi a scoprire più da vicino il percorso e la biografia di Gianluca Gotto, per poi arrivare ai libri che ha scritto nel corso degli anni, e che raccontano da prospettive diverse la sua storia.

La vita di Gianluca Gotto, da Torino a Bangkok

Nato a Torino nel 1990, Gianluca Gotto ha parlato in diverse occasioni del rapporto inquieto con la sua città, un luogo in cui, fin dall’adolescenza, si è sentito estraneo e fuori posto, maturando il desiderio di allontanarsi e di cercare un’alternativa.

Come ha raccontato a One more time, il podcast ideato da Luca Casadei, il giovane Gianluca vive gli anni della sua adolescenza chiuso in se stesso (complice anche il recente divorzio dei genitori), trovando sostegno, più che nelle amicizie, nei libri e nella musica. Durante gli anni del liceo, però, incontra Claudia, la sua attuale compagna, in cui vede finalmente lo stesso desiderio di partire per andare lontano.

Il liceo scientifico è un percorso stressante e complicato, che però Gotto riesce a lasciarsi alle spalle, seppur tra alti e bassi. Dopo aver ottenuto il diploma compie un viaggio negli Stati Uniti in compagnia di Claudia, il primo di molti altri viaggi.

Una volta tornato, però, fatica a trovare la sua strada: si iscrive all’università, prima a giurisprudenza e poi a filosofia, ma si sente insoddisfatto e infelice.

La prima grande scossa nella sua vita arriva con la decisione di partire per l’Australia: è il 2011, e con un biglietto di sola andata lui e Claudia si trovano a vivere dall’altra parte del mondo, lavorando come camerieri per circa un anno.

Costretti a tornare in Italia, ripartono in breve tempo per il Canada. Un’emergenza famigliare porta però i due giovani a tornare precipitosamente a Torino, perdendo il loro visto e la vita costruita fino a quel momento.

È in questa fase complicata della sua storia che Gianluca Gotto recupera l’idea di scrivere: come racconta nella sua intervista a One more time, qualche anno prima aveva già provato ad autopubblicare (con scarso successo) un romanzo, tramite il servizio offerto da Lulu.com, una rete on demand che permette di stampare e vendere il proprio libro.

Nonostante questa prima esperienza, la passione per la scrittura rimane viva, e spinge Gotto a intraprendere la carriera da articolista online: scrive centinaia di pezzi per diversi siti web, parlando degli argomenti più disparati, tra cui anche il viaggio e la vita all’estero.

Gianluca riesce infine a stringere una collaborazione con un sito dedicato al poker, che gli permette di iniziare la vita da nomade digitale. Dall’attività di articolista, infatti, ricava il necessario per poter vivere viaggiando, sempre assieme alla sua compagna, in territori anche molto lontani dall’Italia.

Il loro punto di partenza è Bangkok, ma l’obiettivo è quello di esplorare tutta l’Asia. La scelta della loro meta dipende soprattutto dall’influenza delle opere del giornalista e scrittore Tiziano Terzani, che durante il suo lavoro di corrispondente dall’estremo Oriente ha realizzato resoconti appassionati della cultura asiatica.

Un altro punto essenziale nel percorso di Gianluca Gotto risale al 2016, quando apre il suo blog – Mangia Vivi Viaggia – per raccontare la vita da nomade digitale: in breve tempo il blog ottiene popolarità, arrivando a milioni di visualizzazioni.

Ed è da questo progetto che nasce l’idea per il suo primo libro, che racconta gli alti e bassi della sua vita on the road: Le coordinate della felicità, autopubblicato su Amazon nel 2018 e in breve tempo diventato uno dei libri self published più venduti in Italia.

Nei mesi successivi Gianluca Gotto scrive anche un romanzo, Come una notte a Bali, pubblicato da Mondadori nel 2019. È l’inizio di un percorso proficuo come autore, dato che negli anni successivi scriverà altre tre opere: Succede sempre qualcosa di meraviglioso, Pura vida e Profondo come il mare, leggero come il cielo.

In questi libri il giovane scrittore approfondisce anche l’incontro con il buddhismo, avvenuto in un momento molto buio della sua vita: mentre si trova a Bali, infatti, Gotto contrae la febbre dengue e si ritrova ricoverato a Bangkok. Una volta guarito nel corpo, però, la sua mente rimane sottosopra e si trova a fare i conti con ansia e depressione.

L’incontro con il buddhismo è tanto casuale quanto salvifico. Mentre cammina per Bangkok, infatti, Gianluca Gotto incontra un monaco, che lo indirizza alla pratica della meditazione, a cui ormai si dedica senza interruzioni dal 2019. La meditazione gli ha permesso di ritrovare l’equilibrio: gli ha insegnato infatti a vivere il momento e a prendere atto del presente, ricercando la felicità non al di fuori (nel mondo in continuo cambiamento) ma dentro di sé.

Nel 2022, inoltre, si è aggiunta ai viaggi di Gianluca e Claudia anche la loro figlia, Asia, arrivata con gioia (come ha raccontato sempre a One more time) nonostante le difficoltà che i medici avevano previsto per loro.

È così, quindi, che prosegue il percorso di Gotto, condiviso non solo con i suoi lettori, ma anche con i follower dei suoi canali social, giorno dopo giorno, tra spunti di riflessione, esercizi e piccoli insegnamenti per avvicinarsi alla serenità.

Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono i libri di Gianluca Gotto, dal primo titolo all’opera più recente.

Gianluca Gotto: libri per scoprire se stessi

Le coordinate della felicità

Le coordinate della felicità. Di sogni, viaggi e pura vita è il primo libro di Gianluca Gotto, autopubblicato su Amazon nel 2018 e poi riproposto da Mondadori nel 2020. Questo libro autobiografico racconta la storia di “un ragazzo che pur non essendo speciale si è costruito una vita speciale”. Tra sfide, delusioni e vittorie, Le coordinate della felicità mostra il modo in cui Gianluca ha realizzato il suo sogno: quello di vivere viaggiando, fuori dalla comfort zone, senza confini né obblighi precisi. Una vita libera e “assolutamente possibile”, alla ricerca della propria personale felicità.

Come una notte a Bali

Come una notte a Bali (Mondadori, 2019) è il primo romanzo di Gianluca Gotto. In questo libro seguiamo il cambiamento inaspettato che scuote la vita abitudinaria del giovane protagonista. Il cambiamento non è semplice da affrontare: davanti al mare in tempesta, infatti, potrebbe sembrare più semplice tornare in un porto sicuro. Ma solo facendosi trasportare via dalle correnti, lontano da tutto ciò che si conosce, si può arrivare ad apprendere una nuova forma d’amore: per se stessi, per gli altri e per il mondo intero.

Succede sempre qualcosa di meraviglioso

Il protagonista del terzo libro di Gianluca Gotto, Succede sempre qualcosa di meraviglioso (Mondadori, 2021) è Davide, un giovane che si trova senza più certezze. Tutto cambia nel corso di un viaggio in Vietnam, quando Davide incrocia il cammino di Guilly, un’anima saggia e fuori dal tempo, capace di risplendere di luce anche nei momenti più bui. Attraverso l’incontro con Guilly, Davide scopre un modo nuovo di affrontare la realtà, per vivere portando sempre dentro di sé “la sensazione di essere a casa”.

La Pura Vida

A partire dalla sua esperienza in Costa Rica tra il 2020 e il 2021, con La Pura Vida (Mondadori, 2022) Gianluca Gotto porta il lettore alla scoperta di questo paese e della sua filosofia. Quando Elena sparisce improvvisamente dalla sua vita, Alessio si trova ad affrontare una crisi personale: ha 29 anni e un lavoro che gli piace, ma sente di non essere veramente se stesso. Prendendo spunto da una vecchia lista di desideri mai realizzati, decide di rischiare: parte quindi per il Centro America, dove scoprirà la cultura della “pura vida”, una filosofia di vita semplice ma potente, capace di portare calore e luce dove prima c’erano solo frenesia e paura.

Profondo come il mare, leggero come il cielo

L’ultimo dei libri di Gianluca Gotto, Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità (Mondadori, 2023) parla del buddhismo e di come lo abbia aiutato nel periodo più buio della sua vita. Questo libro mostra l’importanza di vedere la propria esistenza con occhi consapevoli, per trasformare le difficoltà in punti di forza e trovare un’insperata rinascita. L’insegnamento che vuole trasmettere Gotto è di essere come il cielo: saggio, sereno, leggero, in grado di lasciare andare ciò che lo attraversa.

Fotografia header: Gianluca Gotto nella foto di Claudia Giacometti