40 libri sulla crescita personale da leggere, per ritrovare la motivazione

I libri sulla crescita personale sono uno strumento utile per chi desidera lavorare sulla propria motivazione. Che il proprio obiettivo sia migliorare la propria carriera o la propria situazione finanziaria, la salute a livello fisico o psicologico, esistono numerosi testi divulgativi di ieri e di oggi che affrontano nel dettaglio metodi e strategie.

Ma cosa si intende per crescita personale? E da dove iniziare con un percorso di questo tipo?

La risposta dipende dai propri obiettivi, che potrebbero riguardare la sfera privata o quella lavorativa, il benessere mentale o il successo professionale o sociale, ricordando però che la crescita personale non può che passare anche dalla comprensione delle ragioni che fanno nascere questi desideri per il futuro.

E anche nel caso in cui non si abbiano le idee chiare, un supporto può far comodo nei momenti in cui si percepisce il bisogno di cambiamento ma non si sa da dove partire. La vita infatti offre sempre delle nuove sfide, e difficilmente si può essere preparati per tutte.

I libri motivazionali si offrono quindi come fonte di consigli sulla crescita personale, ma fanno anche da sprone per impegnarsi verso cambiamenti, abitudini e progetti che fino a quel momento non si ha avuto il tempo o la forza di intraprendere.

In questo senso, si può affermare che alcuni di questi libri, se incontrati al momento giusto, abbiano la facoltà di contribuire a cambiare la vita. E se così non fosse, questi manuali rappresentano comunque un punto di partenza per lavorare su sé stessi, o un aiuto per capire come iniziare a farlo.

Per chi sente di voler affrontare meglio la vita abbiamo preparato un percorso di lettura (che, vista anche la vastità dell’argomento e delle tematiche su cui si declina, non ha la pretesa di essere esaustivo) che risponda alla domanda: quali libri leggere per migliorarsi?

Ecco quindi alcuni dei migliori libri di crescita personale che affrontano tematiche molto diverse tra di loro: dai consigli per ottenere successo nella vita, a quelli per raggiungere il benessere psicofisico, passando per le metodologie per migliorare le proprie finanze e quelle per ottenere maggiore fiducia in sé stessi.

Libri sulla crescita personale da leggere

Per chi volesse saperne di più, ecco un approfondimento su alcuni dei libri sopra citati:

Libri sulla crescita personale: sport, alimentazione e salute

Tra le principali ragioni che spingono a cercare la motivazione per lavorare su sé stessi c’è la ricerca di una migliore forma fisica. Il percorso per migliorarsi non può che passare dalla salute, e va intrapreso rinnovando l’interesse verso la cura dell’alimentazione e includendo di più lo sport nelle proprie abitudini.

Sebbene per intervenire su questi aspetti è sempre consigliabile affidarsi a professionisti che possano creare piani alimentari e di allenamento su misura delle proprie esigenze, ci si può affidare ai libri motivazionali per affrontare questi cambiamenti con il giusto spirito.

Un esempio è Resisto dunque sono (Corbaccio) di Pietro Trabucchi, psicologo con grande esperienza nel mondo dello sport (è stato psicologo di più squadre olimpiche italiane). Trabucchi stesso è uno sportivo, e da tempo si dedica alle discipline di resistenza: nei suoi libri infatti esplora temi come la motivazione e l’allenamento. In Resisto dunque sono l’autore mostra come lo sport abbia molto da insegnare sullo sviluppo della resilienza, la capacità che permette di gestire meglio lo stress e le difficoltà nella vita di tutti i giorni.

È innegabile infatti che lo sport rappresenti una forma di crescita personale, poiché rafforza il corpo ma anche la mente. Lo dimostrano esperienze come quelle raccontate dalla mental coach Elisabetta Romanazzi nel libro-manuale Entra in gioco con la testa. Come allenare i tuoi talenti e imparare dai tuoi limiti (Longanesi), in cui l’autrice descrive il modo in cui tecniche come l’allenamento della respirazione o la meditazione abbiano portato un valore aggiunto nella pratica di sportivi come Marcell Jacobs e Luigi Busà.

Chi invece fatica a far diventare lo sport parte integrante della propria vita quotidiana, potrebbe scoprire le tecniche giuste con La dittatura delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle (Corbaccio, traduzione di Marco Silvio Sartori) di Charles Duhigg, che esplorando i meccanismi psicologici che sottostanno alle abitudini non solo spiega come queste influenzino profondamente la nostra vita (a partire dalla salute fino al successo sul lavoro), ma descrive anche come cambiare quelle scorrette e instaurarne di nuove.

Il funzionamento della mente e del corpo però, oltre a influenzarsi a vicenda, dipendono entrambi dall’alimentazione: nel libro La dieta della mente felice. Il regime alimentare per migliorare l’umore e aiutarsi a combattere ansia e depressione (Vallardi) di Stefano Erzegovesi, medico nutrizionista, psichiatra e responsabile del Centro per i Disturbi Alimentari dell’Ospedale San Raffaele, esplora il modo in cui i nutrienti contenuti negli alimenti abbiano un impatto sulla salute mentale e invita a utilizzare i vegetali per una dieta più salutare per il microbiota e per il cervello.

Libri motivazionali: business, lavoro e finanza personale

Per raggiungere il successo desiderato sul lavoro vengono considerati fondamentali aspetti come la disciplina e la forza di volontà. Partendo da questo presupposto sono molti i libri che si propongono di motivare sé stessi a cambiare vita, a partire dai libri autobiografici motivazionali, in cui imprenditori di successo raccontano come hanno rivoluzionato la propria storia lavorativa, ponendosi come ispirazione per chi vorrebbe fare lo stesso.

Ma qual è il segreto che si cela dietro a questi percorsi personali? Non sempre la sola tenacia è abbastanza, come spiega il divulgatore Malcolm Gladwell in Fuoriclasse (Mondadori, traduzione di Elisabetta Vallé), saggio in cui vengono analizzate le carriere di sportivi, uomini d’affari, scienziati, musicisti e altri professionisti che raggiunto il successo in campi molto diversi tra loro, mostrando come esistano anche altre caratteristiche sottovalutate che finiscono per rivelarsi indispensabili.

Ma oltre che dall’aumentare i propri guadagni, una vita economica più soddisfacente passa prima di tutto da una maggiore consapevolezza finanziaria. Libri come Padre ricco, padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro (Gribaudo, traduzione di Daniele Ballarini) di Robert T. Kiyosaki partono dalle basi della finanza personale, descrivendo come la differenza tra ricchezza e povertà non dipenda solamente dai propri introiti, ma anche dal modo in cui si impara a gestire i soldi e da come si sceglie di investire i propri risparmi.

E per chi invece crede di star affrontando un calo di produttività e di rendimento che influenza negativamente i risultati sul lavoro, i libri motivazionali che riguardano la sfera comportamentale potrebbero offrire i consigli giusti. Un esempio è Il club delle 5 del mattino. Inizia presto la giornata, dai una svolta alla tua vita (TEA, traduzione di Genevienne e Tea Pecunia) di Robin S. Sharma, che sprona allo sviluppo di abitudini salutari al mattino per riuscire a migliorare la qualità della propria giornata, organizzandola al meglio e rendendola così più fruttuosa.

Libri motivazionali: vita personale, autostima e spiritualità

Cambiare la propria vita significa innanzitutto cambiare prima sé stessi, intraprendendo un percorso di conoscenza di sé. Anche in questo possono rivelarsi utili i libri sulla crescita personale, che rappresentano un punto di partenza per chi vuole migliorare l’autostima o semplicemente per chi desidera conoscersi meglio.

Per i momenti in cui ci si sente persi e si fa fatica a mettere ordine in una vita troppo caotica, un aiuto potrebbe provenire da libri motivazionali come il bestseller Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita (Vallardi, traduzione di Francesca di Berardino), in cui la consulente giapponese Marie Kondo spiega come mettere ordine nella propria casa imparando a liberarsi del superfluo, per poi applicare gli stessi principi anche ad altri ambiti della propria vita.

Non per tutti però la disciplina e la positività, caratteristiche tipiche di filosofie di pensiero orientali e non, sono la chiave giusta per ritrovare la motivazione o per impegnarsi verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Un approccio completamente diverso è offerto da libri come La sottile arte di fare quello che c***o ti pare (Newton Compton, traduzione di Micol Cerato) di Mark Manson, che invece propone un percorso basato sull’analisi dei fatti e su un’onesta accettazione dei propri difetti e dei problemi che la vita pone di fronte.

E per chi invece si trova ad affrontare difficoltà nella gestione delle emozioni, ansia e stress, un aiuto potrebbe provenire da pratiche meditative e di allenamento della respirazione: tra le guide che approfondiscono questo tema troviamo I 7 pilastri della mindfulness (Vallardi) scritto dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro, che partendo dalla scienza sviluppa un percorso alla scoperta della mindfulness per ritrovare il proprio equilibrio psicologico.

Libri di crescita personale: relazioni e rapporti con gli altri

I libri presentati fino a ora sono fonte di idee per l’autodisciplina e il miglioramento di sé stessi, ma per affrontare meglio la vita è necessario anche imparare a costruire e gestire meglio i rapporti con gli altri. Un classico che si occupa di questo tema è il saggio Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì (Giunti, traduzione di Gabriele Noferi) di Robert Cialdini. La sua idea è che apprendendo i principi di psicologia sociale si possa imparare a riconoscere e a difendersi dalle tattiche di convincimento altrui, oltre che a utilizzarle – in modo etico – per migliorare la collaborazione a lavoro e in famiglia.

Anche il manuale Come trattare gli altri e farseli amici (Bompiani, traduzione di Marina Marazza) di Dale Carnegie offre tecniche per il miglioramento delle relazioni interpersonali; ma oltre a trattare il tema della persuasione, si concentra su problematiche come la difficoltà nella costruzione di nuove amicizie e nel mantenimento di buoni rapporti nel lungo periodo, insegnando ad affinare le proprie doti in fatto di conversazione e incitando all’apertura verso nuovi orizzonti e prospettive.

Ma le buone relazioni con colleghi, familiari e amici passano anche dall’indipendenza dal giudizio degli altri: libri motivazionali come Non voglio più piacere a tutti (Vallardi) di Maria Beatrice Alonzi propongono consigli e strategie per liberarsi dall’ansia delle aspettative e dai sensi di colpa interiorizzati, per ottenere maggiore sicurezza e imparare ad accettare sé stessi e gli altri, migliorando di conseguenza la propria vita sociale.