Libri che ti cambiano la vita: oltre 30 consigli di lettura

Quali sono i libri che cambiano la vita? E quali caratteristiche hanno? Tracciarne un identikit preciso non è certo un’impresa facile, ma ci abbiamo provato in questa selezione, in cui troverete oltre 30 consigli di lettura (tra narrativa e saggistica, classici e contemporanei) che ci auguriamo possano stravolgere (in positivo) la vostra esistenza, e aprirvi la mente…

I libri che ti cambiano la vita sono incontri fortunati e casuali, una sorta di felice incidente che non ti aspettavi, ma che ha la capacità di stravolgere tutto. È praticamente impossibile definire l’identikit preciso di un testo capace di tanto potere: dipende certamente dalla persona, dal periodo che sta attraversando, dalla sua età, dai desideri e dai bisogni che prova in quel preciso momento.

Come spesso accade con la letteratura, la bellezza è generata dal mistero, ma è vero che esistono libri in grado di rivoluzionare esistenze e che sembrano aver segnato la storia di molti lettori e molte lettrici. Stiamo parlando dei grandi classici, dei saggi illuminanti, dei bestseller contemporanei che hanno ridefinito il canone letterario, ma anche di piccoli casi editoriali che non sono passati inosservati agli occhi dei più attenti.

E dunque, per quanto l’impresa di tracciare una selezione di libri che ti cambiano la vita possa essere ardua, in questa lista abbiamo provato a raccogliere alcuni dei titoli più significativi nel nostro immaginario, dividendoli nelle principali fasi dell’esistenza umana: dall’infanzia, all’adolescenza, passando per la ricerca della propria identità, la crescita, l’età adulta e la vecchiaia.

Ma va detto: si tratta di una selezione parziale, che speriamo però possa risvegliare in voi il desiderio di approcciarvi a questi testi con curiosità e slancio. Con l’augurio, naturalmente, che possano cambiare la vostra vita e aprirvi la mente.

Libri che ti cambiano la vita durante l’infanzia e l’adolescenza



Harry Potter

Iniziamo questo percorso di lettura con uno dei libri che hanno fatto sognare tante generazioni di lettori. Esatto, stiamo parlando di Harry Potter e della magia straordinaria che la storia di J.K. Rowling è riuscita a infondere attraverso i suoi sette volumi (otto, con La maledizione dell’erede), tutti pubblicati in Italia dalla casa editrice Salani. L’autrice ha scritto non solo una saga fantasy capace di appassionare grandi e piccoli, ma ha saputo affrontare grandi temi esistenziali, come la paura della morte, l’importanza dell’amicizia e la forza del coraggio. Tutto è nato da un libro, che poi ha dato vita a un vero e proprio universo narrativo che si espande in più direzioni: dai film ai videogiochi, passando per gli eventi, gli spettacoli teatrali e i parchi a tema. Insomma, Harry Potter è una storia infinita che continuerà ad emozionarci e insegnarci molto sulla vita.

La storia infinita

E a proposito di storie infinite. Come potremmo non citare il capolavoro di Michael Ende, La storia infinita (Longanesi, traduzione di Amina Pandolfi)? Scritto dall’autore tedesco nel 1979, il romanzo è stato fin da subito un bestseller mondiale, tradotto e letto in tutto il mondo. Possiamo definirlo a tutti gli effetti un classico moderno, da cui è stato tratto l’omonimo film del 1984 diretto da Wolfgang Petersen. Come i libri di Lewis Carroll e di John Tolkien, La storia infinita è un romanzo di formazione, una parabola di crescita che porta il protagonista Bastiano a vivere una folgorante avventura in un mondo magico. Una lettura sulla meraviglia di leggere e sul piacere di lasciarsi trasportare dalle storie in altri universi, attraverso il potere della fantasia.

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Passiamo quindi a uno di quei libri che ti cambiano la vita in modo sconvolgente e profondo. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Guanda, traduzione di Ilide Carmignani) di Luis Sepúlveda è un testo che scuote, ma lo fa con la delicatezza di una fiaba. La storia mette in scena il rapporto tra una piccola gabbianella e un gatto di nome Zorba, che deve crescerla e prendersi cura di lei. Ma come possono due animali così diversi stare insieme? E, soprattutto, come può un gatto dare lezioni di volo? Ci sono domande a cui si può rispondere solo credendo nella bontà e nella generosità dell’altro. E così, il grande scrittore cileno ci dimostra come anche l’impossibile possa essere realizzato se lasciamo emergere le nostre parti migliori: l’amore e la solidarietà.

Libri che ti cambiano la vita quando sei adolescente

Il giovane Holden

Se quando eri adolescente hai avuto un brutto periodo a scuola, se hai desiderato mollare tutto, se hai pensato che non avresti mai trovato nessun posto in cui sentirti a tuo agio, allora Il giovane Holden (Einaudi, traduzione di Matteo Colombo) di J. D. Salinger è il libro che fa per te. Letto durante gli anni del liceo è sicuramente un libro capace di cambiarti la vita, ma in fondo stiamo parlando di un grande classico del Novecento, del romanzo di formazione per eccellenza, che ha rivoluzionato la letteratura contemporanea, diventando uno dei modelli più brillanti della narrativa americana. Dunque non importa a che età lo si scopra: è un romanzo irriverente e travolgente, capace di conquistare con il suo stile ironico e sagace. Il protagonista – il giovane Holden Caufield, appunto – rappresenta tutti quei momenti in cui ci siamo sentiti polemici, insofferenti e rabbiosi contro un sistema a cui non sentivamo di appartenere.

Il mondo di Sofia

Per tutti gli adolescenti in cerca di risposte alle domande che da sempre attanagliano l’uomo, consigliamo invece Il mondo di Sofia (TEA, traduzione di Margherita Podestà Heir) di Jostein Gaarder. Il romanzo rappresenta un caposaldo della narrativa contemporanea che continua ad affascinare nuove generazioni, coinvolte nelle indagini della giovane protagonista, Sofia Amundsen. Un giorno strane domande spuntano dalla sua cassetta delle lettere. Non sono domande normali… ma quesiti esistenziali. Chi siamo? Da dove veniamo? Nonostante gli sforzi, Sofia non riesce a trovare risposta a questi bizzarri interrogativi. È proprio a partire dalle misteriose lettere che inizia quindi la sua indagine personale, che la porterà a rapportarsi con bizzarri personaggi come l’eccentrico filosofo Alberto Knox e il maggiore dell’ONU in Libano, Albert Knag. Un giallo mozzafiato e un appassionante romanzo di formazione, ma soprattutto un imperdibile viaggio nei meandri della filosofia…

Siddhartha

Proseguendo con i libri che ti cambiano la vita in adolescenza, come non citare Siddhartha (Adelphi, traduzione di Massimo Mila) di Hermann Hesse? Un’opera cult, che ha accompagnato lettrici e lettori attratti dalla figura mitica e mistica di Siddhartha, un uomo alla continua “ricerca del tutto”. Il suo monito infatti è vivere la propria vita a pieno e per farlo si addentra nelle pratiche più disparate: del misticismo alla sensualità, della meditazione all’ascetismo. Il tutto accompagnato dal prode Govinda, l’inseparabile amico d’infanzia che da sempre lo venera come un saggio. Un piccolo-grande romanzo capace di dare, attraverso parabole e metafore, insegnamenti che potrebbero – perché no – cambiare la vita dei lettori.

Libri che ti cambiano la vita: la scoperta dell’amore

Chiamami col tuo nome

Esiste un modo migliore di innamorarsi perdutamente per stravolgere la propria vita? Per Elio, protagonista di Chiamami col tuo nome (Guanda, traduzione di Valeria Bastia) di André Aciman, innamorarsi è l’ultimo dei suoi pensieri. Per il diciassettenne sono infatti appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure, in attesa, come ogni anno, dell’ospite dell’estate. L’ennesima “scocciatura”: uno studente in arrivo da New York per lavorare alla tesi di post dottorato con suo padre. Ma il nuovo arrivato, Oliver, conquista subito tutti, Elio compreso, con la sua bellezza e i suoi modi sfacciatamente affascinanti. Tra i due nasce un desiderio tanto inesorabile quanto inatteso, fatto di ossessione e paura, di scaltra dissimulazione e slanci ingenui. Una lettera a cuore aperto che mostra come spesso per ritrovarsi sia necessario perdersi e lasciarsi trasportare dall’amore… E da cui è stato tratto il film nominato all’Oscar e diretto dal regista Luca Guadagnino.

milk and honey

Non si può parlare di amore senza citare la poesia. Ecco quindi che vi proponiamo milk and honey (tre60, traduzione di Alessandro Storti), raccolta d’esordio della poetessa Rupi Kaur. Un compendio capace di condensare tra le sue pagine dolore, amore, perdita e rinascita. Un fiume di parole dure, commoventi e sincere che parlano al cuore di lettrici e lettori, mettendo in evidenza la potenza travolgente dei sentimenti.

Norwegian wood

Tra i libri che ti cambiano la vita attraverso la scoperta dell’amore troviamo sicuramente Norwegian wood (Einaudi, traduzione di Giorgio Amitrano) di Haruki Murakami. Il celebre scrittore giapponese ritrae in questo bestseller la storia del non ancora ventenne Toru, costantemente attanagliato dal dubbio di poter sbagliare le sue scelte di vita e di amore (come l’Holden Caufield di Salinger già citato precedentemente), diviso tra Naoko e Midori, due ragazze che rubano il cuore al giovane e lo obbligano a una scelta. In una Tokyo scandita dalla colonna sonora di Beatles, Doors, Bill Evans e Miles Davis, Murakami intesse un romanzo sul valore dell’amore e dei sentimenti, sulle insicurezze dell’adolescenza e le ombre dell’età adulta. Se non lo avete ancora letto… per voi sarà amore e prima vista.

Libri che ti cambiano la vita: l’amicizia

L’amica geniale

Circondarsi di buoni amici è fondamentale per dare una svolta alla propria vita (non a caso, “chi va con lo zoppo impara a zoppicare”). Ecco quindi che vi veniamo incontro consigliandovi dei titoli perfetti per scandagliare l’amicizia in tutte le sue forme. Partiamo da un romanzo record di vendite diventato cult contemporaneo: L’amica geniale (Edizioni e/o) di Elena Ferrante, primo volume della omonima saga letteraria, da cui è tratta anche la celebre serie televisiva. L’autrice narra la storia di Elena (Lenù) e Raffaella (Lila), le due protagoniste prima bambine e poi adolescenti, che si muovono tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana. Il romanzo scava nella natura complessa dell’amicizia tra le due seguendo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto.

Il cacciatore di aquiloni

Proseguiamo con la nostra lista dei libri che ti cambiano la vita con Il cacciatore di aquiloni (Piemme, traduzione di Isabella Vaj), romanzo d’esordio dello scrittore statunitense di origine afghana Khaled Hosseini. L’autore ci trasporta nella vita di due ragazzi: Amir e Hassan. I due amici inseparabili crescono assieme nella città di Kabul, con il sogno di vincere l’evento del quartiere: la caccia agli aquiloni. Una tanto agognata vittoria che, come nel più bello dei sogni, Amir e Hassan riescono finalmente a raggiungere. Ma i festeggiamenti durano poco. Un evento brutale e improvviso mette alla prova il rapporto tra i due, che si raffredda inesorabilmente. Ora, ad anni di distanza da quel fatidico giorno, Amir è chiamato a confrontarsi con i fantasmi del passato, nel segno di un’amicizia che non è più solo un lontano ricordo…

Pomodori verdi fritti

Parlando di amicizia, non si può non citare Pomodori verdi fritti (Rizzoli, traduzione di Olivia Crosio) di Flannie Flagg, che molte lettrici e lettori hanno scoperto grazie all’omonimo e fortunato film dei primi anni Novanta. Un caso editoriale che racconta la storia del caffè aperto Whistle Stop, situato in un’isolata località dell’Alabama e gestito dalla singolare coppia formata da Ruth, dolce e riservata, e Idgie, temeraria e intraprendente. Un locale che è meta prediletta dei tipi umani più diversi e improbabili: stravaganti sognatori, poetici banditi, vittime della Grande Depressione. Un romanzo dall’irriverente humor che vi farà innamorare delle due amiche, tanto diverse quanto stravaganti (a riconferma che, anche in amicizia, “gli opposti si attraggono”).

Libri che ti cambiano la vita e ti aiutano a trovare chi sei

A proposito del senso della vita

Oltre a farci innamorare perdutamente, un libro può anche aiutarci a scoprire chi siamo veramente. È il caso di A proposito del senso della vita (Garzanti) di Vito Mancuso. Il saggio ci mostra come necessitiamo continuamente di avversari per definire la nostra identità, spesso diventando addirittura i primi nemici di noi stessi. La filosofia di Mancuso fa da àncora: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, insegnandoci come il senso della nostra vita su questa Terra va ricostruito a piccoli passi, giorno dopo giorno. Una lettura perfetta per entrare in armonia con la logica che determina il nostro cammino e amare quella semplicità naturale che è il vero segreto per vivere una vita autentica.

Il monaco che vendette la sua Ferrari

Proseguendo con la lista di libri che ti cambiano la vita aiutandoti a trovare chi sei veramente, vi presentiamo Il monaco che vendette la sua Ferrari (TEA, traduzione di Anna Sudano) dello scrittore canadese Robin S. Sharma. Questo saggio bestseller racconta la vita di Julian Mantle, un avvocato di grido, potente e ammirato, ma anche incalzato dallo stress, dal bisogno di nuove esperienze e da un costante sentimento di insoddisfazione. Quando un attacco cardiaco lo costringe a fermarsi, la sua vita ha una svolta improvvisa: Julian lascia tutto – compresa la sua amata Ferrari, status symbol – e parte per l’Himalaya. Quando torna è un uomo nuovo: vitale, saggio, libero e felice. Un libro perfetto per chi, da tempo alla ricerca di sé, è disposto a tutto pur di ritrovarsi, anche a dire addio alla sua amata Ferrari (ma va benissimo anche una comune utilitaria…).

Nelle terre estreme

A volte per ritrovarsi è necessario perdersi. Parole che Chris McCandless, protagonista di Into the wild, celebre film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn e basato sul libro di Jon Krakauer Nelle terre estreme (Corbaccio, traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung), fa proprie al punto di renderle un motto per la vita. Il libro narra il cammino in solitaria di Chris attraverso gli immensi spazi selvaggi dell’Alaska. Due anni prima, terminati gli studi, aveva abbandonato tutti i suoi averi e donato i suoi risparmi in beneficenza: voleva lasciare la civiltà per immergersi nella natura. Una decisione che tanti sognano, ma che per il ragazzo si trasforma presto in un terribile incubo: non adeguatamente equipaggiato e senza alcuna preparazione alle condizioni estreme, Chris viene ritrovato morto da un cacciatore. Accanto al cadavere viene rinvenuto un diario che l’avventuriero aveva inaugurato al suo arrivo in Alaska e che ha permesso di ricostruire le sue ultime settimane. Un viaggio che racconta l’esigenza primordiale di libertà e il bisogno di ritrovare sé stessi perdendosi a capofitto nella natura…

Libri che ti cambiano la vita affrontando i grandi temi dell’esistenza

Il dio delle piccole cose

Passiamo ora a quei libri capaci di riflettere in maniera lucida e precisa sui grandi temi della vita. Il primo che vi proponiamo è Il dio delle piccole cose (Guanda, traduzione di Chiara Gabutti), il premiato romanzo d’esordio della scrittrice indiana Arundhati Roy. L’autrice mette in scena il racconto di Ammu, figlia di un alto funzionario indiano, che decide di ribellarsi al marito violento e di tornare a casa con i suoi bambini, i gemelli Estha e Rahel. Nell’India meridionale dei tardi anni Sessanta, però, in seguito a un gesto del genere, una donna divorziata come lei si ritrova priva di una posizione sociale riconosciuta. A maggior ragione se commette l’imperdonabile errore di innamorarsi di un paria… La storia di un grande amore e dell’eterno conflitto tra sentimenti e convenzioni attraverso gli occhi di due gemelli, capaci di cogliere le piccole cose al di là di ogni distinzione sociale e morale. A riprova che, spesso e volentieri, per rapportarsi con i grandi temi della vita è necessario tornare bambini…

Lo straniero

Tra i libri che ti cambiano la vita sui grandi temi esistenziali bisogna necessariamente citare Lo straniero (Bompiani, traduzione di Sergio Claudio Perroni) di Albert Camus. Pubblicato nel 1942, Lo straniero è un classico della letteratura contemporanea, un romanzo tradotto in più quaranta lingue. Il protagonista della vicenda è Meursault, un modesto impiegato che vive ad Algeri in uno stato di indifferenza ed estraneità, verso sé stesso e nei confronti del mondo intero. Un giorno, dopo un litigio, Meursault uccide senza alcun motivo un arabo. Viene subito arrestato, consegnandosi, in maniera del tutto impassibile, alle inevitabili conseguenze del fatto – il processo e la condanna a morte – senza cercare giustificazioni, difese o menzogne. Meursault è un eroe “assurdo” (da qui la filosofia dell’assurdo, o assurdismo, concetto filosofico che contraddistingue la produzione e il pensiero di Camus) e la sua lucida coscienza del reale gli permette di giungere attraverso una logica esasperata alla verità…

Patria

Un altro romanzo capace di trattare lucidamente un grande tema della vita è Patria (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia), il bestseller internazionale di Fernando Aramburu. Nella fattispecie, i temi trattati sono la famiglia, l’amicizia e il senso di appartenenza. Protagoniste sono due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in bicicletta. Un legame che comprende anche le loro mogli, Miren e Bittori, legate da una solida amicizia, e i loro figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Un lieto vivere interrotto da un tragico evento che scava un cratere nelle loro vite, ora spezzate per sempre in un prima e un dopo… Attraverso la letteratura, Fernando Aramburu racconta una comunità lacerata dal fanatismo e allo stesso tempo scrive una storia di gente comune, di affetti, di amicizie e di sentimenti feriti…

Libri che ti cambiano la vita: la coppia, il matrimonio, e non solo…

Alta fedeltà

Passiamo ora a quei libri che ti cambiano la vita analizzando le diverse sfaccettature della relazione di coppia. Chi non ha mai sentito nominare Alta fedeltà (Guanda, traduzione di Laura Noulian), irriverente romanzo dello scrittore inglese Nick Hornby? Il libro ha come protagonista Rob Fleming, trentacinquenne appassionato di musica pop ed ex dj, attualmente proprietario di un arrancante negozio di dischi. È stato appena lasciato dalla ragazza e continua a farsi domande sulla propria vita: se per caso ritornasse, sarebbe capace di amarla totalmente e disperatamente come adesso? Non farebbe meglio a smettere una buona volta di vivere in mezzo ai cd e a trovarsi un vero lavoro, farsi una vera casa, una vera famiglia? Un romanzo commovente, scanzonato, ma soprattutto divertente, capace di tirar fuori una risata anche in seguito a una cocente delusione amorosa…

La trama del matrimonio

Un altro libro che fa del dibattito amoroso il suo tema portante è La trama del matrimonio (Mondadori, traduzione di Katia Bagnoli) di Jeffrey Eugenides. Il romanzo dello scrittore statunitense di origine greca racconta la vita amorosa di Madeleine, la classica studentessa perfetta e avvenente che però non ha mai incontrato un uomo all’altezza delle proprie aspettative. Giunta all’ultimo anno di università, si è iscritta al corso di semiotica: visto che tutti ne parlano, sedotti e affascinati, vuole almeno capire di cosa si tratta e, perché no, incontrare persone nuove. Tutto cambia quando, imbattutasi nei Frammenti di un discorso amoroso ed essendone rimasta folgorata, decide di cedere al fascino di Léonard Bankhead, un giovane dallo strano carisma che soffre di profonde crisi depressive. Ma siccome la vita spesso sembra confondersi con l’intreccio di un romanzo, ricompare anche all’improvviso Mitchell Grammaticus, un vecchio amico che ha preferito dedicarsi allo studio delle religioni, ossessionato Madeleine. Nel corso di un anno, da quando si laureano e muovono i primi passi nel mondo, si vedranno costretti a rimettere in discussione tutto quello che hanno imparato sull’amore…

Revolutionary Road

Parlando di romanzi a tema relazioni amorose, come non citare Revolutionary Road (minimum fax, traduzione di Adriana Dell’Orto) di Richard Yates. L’opera, da cui è tratta la trasposizione cinematografica del 2008 diretta da Sam Mendes con la partecipazione di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, narra la complicata relazione tra Frank e April Wheeler, una giovane coppia che non riesce a comunicare, ingarbugliata tra nevrosi, bugie e liti furibonde. Il racconto di un legame disfunzionale e dal lieto fine all’apparenza impossibile, destinato a un’inevitabile e drammatica esplosione… Consigliato a tutti i cuori forti che non si nascondono davanti a un drama crudo e tagliente.

Libri che ti cambiano la vita: essere genitori, essere figli

Fai bei sogni

Un buon romanzo è anche capace di farci ragionare sul rapporto con i nostri genitori, perciò passiamo ora a una selezione a tema famiglia e rapporto genitoriale. Primo della lista, Fai bei sogni (Longanesi) di Massimo Gramellini, successo editoriale da oltre un milione di copie vendute. Il libro, autobiografico, narra la storia di un segreto celato in una busta per quarant’anni… La storia di un bambino, poi adulto, che impara ad affrontare il dolore più grande: la perdita della mamma. Un’opera che racconta l’immersione nella sofferenza, allo scopo di superarla. Una lotta incessante contro la solitudine, l’inadeguatezza e il senso di abbandono, raccontata con la passione e la delicata ironia che contraddistingue la scrittura dell’autore.

Una donna

Proseguiamo con un altro libro che tratta la perdita di un genitore, Una donna (L’orma, traduzione di Lorenzo Flabbi) della vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 2022, Annie Ernaux. L’autrice francese, pochi giorni dopo la morte della madre, traccia su un foglio la frase che diventa presto l’incipit di questo libro. Le vicende personali emergono allora dalla memoria incandescente del lutto e si fanno ritratto esemplare di una donna del Novecento. Un affresco caratterizzato da mille sfumature di un lessico personale, famigliare e sociale. Questo libro indaga con secco dolore le contraddizioni e l’opacità dei sentimenti, per restituire in maniera universale il rapporto materno…

Lacci

Come ultimo tra i libri che ti cambiano la vita a tema rapporto genitore-figlio, vi proponiamo Lacci (Einaudi) di Domenico Starnone. In questo breve, tagliente e intenso romanzo sono tre le voci che raccontano la storia. Tre versioni, tre prospettive diverse di un’unica esperienza familiare, vissuta in modo profondamente differente dai vari protagonisti del racconto. Un testo che lascia con il fiato sospeso per gli sconvolgenti colpi di scena (specialmente nel finale!) e per il ritmo serrato e incalzante. Uno spaccato doloroso su quanto le azioni (e le colpe) dei genitori ricadano inevitabilmente sulle vite dei figli.

Libri che ti cambiano la vita e la visione del mondo

Il racconto dell’ancella

Vi è mai capitato che un libro stravolgesse completamente la vostra visione del mondo? In questa selezione vi proponiamo letture capaci di questo e molto altro. Partiamo con Il racconto dell’ancella (Ponte alle Grazie, traduzione di Camillo Pennati) di Margaret Atwood (da cui è stata tratta l’omonima serie tv di successo con Elisabeth Moss nel ruolo di protagonista). Il romanzo distopico ci trasporta in un un mondo devastato dalle radiazioni, in cui gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. Difred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un compito nella neonata Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite dominante. Il regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare i desideri di donne coraggiose che hanno un unico obiettivo: la ribellione.

Se niente importa

Tra i libri che ti cambiano la vita modificando radicalmente la visione del mondo troviamo sicuramente Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? (Guanda, traduzione di Irene Abigail Piccinini) di Jonathan Safran Foer. L’autore statunitense, appena diventato padre, si inizia a interrogare su cosa sia la carne, ora che deve sfamare il proprio figlio oltre a sé stesso. Da questo quesito nasce un’indagine durata quasi tre anni che, unendo racconto, inchiesta e testimonianza, invita tutti alla riflessione sul dolore provato dagli animali. Un acceso dibattito sull’allevamento industriale, fra chi accetta senza battere ciglio le condizioni imposte e chi è pronto a metterle in discussione…

La fisica del diavolo

Per l’ultimo libro di questa selezione ci addentriamo nei meandri della fisica con La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo (Bollati Boringhieri, traduzione di Laura Servidei) di Jim Al-Khalili. Il fisico teorico analizza in questo saggio nove paradossi apparentemente insolubili (dal classico paradosso di Achille e la tartaruga fino a domande all’apparenza banali come “perché di notte fa buio?”). Un libro divertente, stimolante e ironico, che ha la capacità di sconcertare con la semplice accumulazione di elementi imprevedibili: i diabolici paradossi della fisica, che danno da pensare, ma alla fine hanno una soluzione insperata. Insomma, pagine che cambieranno sicuramente la vostra visione del mondo e che non lasceranno di certo riposare la vostra mente…

Libri che ti cambiano la vita quando ti senti perso o persa



Il potere delle abitudini

Passiamo ora a quei libri che ti cambiano la vita nei momenti peggiori: quelli in cui ti senti perso e senza scopo. Il primo che vogliamo proporvi è Il potere delle abitudini (TEA, traduzione di Marco Silvio Sartori) di Charles Duhigg. Lo scrittore e giornalista statunitense espone come la maggior parte delle scelte che compiamo ogni giorno non sono frutto di riflessioni consapevoli bensì di abitudini, capaci di influenzare enormemente la nostra salute, il nostro lavoro e la nostra felicità. Questo libro indaga la formazione delle abitudini sia a livello individuale sia collettivo, nelle aziende e nelle istituzioni. La buona notizia è che non sono un destino: si possono ignorare, cambiare, sostituire o… mantenere. Se vi sentite persi, una buona abitudine è quello che fa per voi (inclusa quella della lettura).

L’uomo che piantava gli alberi

Il secondo libro che vi proponiamo per risollevarvi durante un brutto periodo è L’uomo che piantava gli alberi (Salani, traduzione di Luigi Spagnol e illustrazioni di Simona Mulazzani) di Jean Giono. Parla dell’incontro dell’autore, durante una passeggiata in Provenza, con una persona indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che prova piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale vive, quest’uomo compie una grande azione, un’impresa che avrebbe cambiato la sua terra e la vita delle generazioni future… Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta come ritrovarsi riscoprendo la semplicità nelle piccole cose.

Un indovino mi disse

L’ultimo libro che consigliamo per ritrovarsi è Un indovino mi disse (TEA) di Tiziano Terzani. Ci troviamo a Hong Kong, primavera del 1976, dove un vecchio indovino cinese avverte allarmato l’autore: “Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In quell’anno non volare. Non volare mai”. Dopo tanti anni Terzani non dimentica la profezia, ma anzi la trasforma in un’occasione per guardare il mondo con occhi nuovi: decide infatti di non prendere aerei per un anno, senza tuttavia rinunciare al suo mestiere di corrispondente. Il 1993 diviene un anno di spostamenti in treno, in nave, in auto e talvolta anche a piedi. Terzani si trova così a osservare paesi e persone della sua amata Asia da una prospettiva completamente inedita. Un indovino mi disse, con quasi trent’anni sulle spalle e più di un milione di copie vendute, continua a parlarci con voce sempre nuova e avvincente, rassicurando lettrici e lettori sul fatto che quello che conta non è la destinazione, ma il viaggio…

Libri che ti cambiano la vita: vivere con pienezza la terza età



Adesso che sei qui

Passiamo ora a una selezione di libri sull’età che avanza e, più in generale, sul senso della vita. Il primo che vi proponiamo è Adesso che sei qui (Guanda) di Mariapia Veladiano. Il romanzo ci trasporta nella vita di zia Camilla, che tutti conoscono come Regina per via delle borsette e dei cappellini che ricordano la regina d’Inghilterra. Una vita che è stravolta da una malattia che si è manifestata a poco a poco, a giorni alterni, finché il mondo fuori la riconosce e da quel momento esiste per tutti, anche per lei: l’Alzheimer. Assieme ai parenti, alle amiche e ad altre zie, la Regina fronteggia questo ospite ineludibile senza mai perdere l’allegria. Regala a tutte loro la vita come dovrebbe essere, fatta di giorni felici e di quel presente per cui spesso e volentieri non troviamo più il tempo…

Le nostre anime di notte

Proseguendo con il libri che ti cambiano la vita a tema terza età, vogliamo consigliarvi Le nostre anime di notte (NN Editore, traduzione di Fabio Cremonesi) di Kent Haruf. Lo scrittore statunitense racconta la storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età avanzata, si innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze come due adolescenti al primo amore. Nella cornice familiare di Holt (dove sono ambientati tutti i romanzi di Haruf) Addie Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa, Louis Waters. Suo marito è morto anni prima, come la moglie di Louis, e i due si conoscono a vicenda da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti da me? I due vivono ormai soli, spesso senza parlare con nessuno. I figli sono lontani, gli amici molto distanti e inizia così una storia fatta di amore, coraggio e orgoglio…

La tentazione di essere felici

Passiamo da una dolce coppietta innamorata alla vita di un vecchio scorbutico. La tentazione di essere felici (Longanesi), romanzo di Lorenzo Marone, ci trasporta nella vita di Cesare Annunziata, un uomo che potrebbe essere definito senza troppi giri di parole… un vecchio e cinico rompiscatole. Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli, Cesare ha deciso di fregarsene degli altri e dei molti sogni a cui ha chiuso la porta in faccia. Una vita che potrebbe scorrere senza intoppi fino al suo prevedibile e universale esito. Ma quando un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed enigmatica Emma, sposata con un losco individuo che così poco le somiglia, Cesare capisce subito che in quella coppia c’è qualcosa che non va. Non vorrebbe certo impicciarsi, se non fosse per la muta richiesta d’aiuto negli occhi tristi di Emma…

Libri che ti cambiano la vita per ottenere l’equilibrio interiore

Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita

E se vi dicessimo che un libro può anche aiutarvi a raggiungere l’equilibrio interiore? A questo proposito vi consigliamo Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita (Ponte alle Grazie) di Giulio Cesare Giacobbe. Dietro a questo titolo provocatorio si nasconde un manuale “prêt-à-porter” che tutti i nevrotici dovrebbero sempre tenere in tasca. Dalle tecniche yoga alle pratiche buddhiste e zen, praticate da secoli dagli orientali (evidentemente anche loro nevrotici, o ex-nevrotici) ma esportabili anche a uomini e donne occidentali. Solo eliminando il pensiero nevrotico (utilizzando un francesismo, le “seghe mentali”) e ritornando a quella realtà da cui esso ci allontana, possiamo finalmente iniziare a goderci la vita…

La legge dell’attrazione e l’incredibile potere delle emozioni

Proseguendo con i libri che ti cambiano la vita raggiungendo il perfetto equilibrio, vi consigliamo La legge dell’attrazione e l’incredibile potere delle emozioni (TEA, traduzione di Maddalena Togliani) dei coniugi Esther e Jerry Hicks. Un libro che vi aiuterà a comprendere il significato più autentico delle emozioni che sperimentate ogni giorno della vostra vita, collocandole in un contesto più ampio, quello regolato dalle Leggi Universali. Pagina dopo pagina non solo comincerete ad apprezzare ciò che siete e ciò che state facendo nell’istante presente, ma scoprirete anche il vostro “lo più profondo“, riuscendo così a dischiudere definitivamente le porte del vostro cuore ai desideri più intimi e sentiti. E al termine della lettura potrete finalmente affermare: “L’ho sempre saputo, ma solo adesso lo so per davvero”…

Il magico potere del riordino

Infine, vogliamo consigliarvi Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita (Vallardi, traduzione di Francesca Di Berardino) di Marie Kondo. Oggigiorno, il caos degli oggetti inutili non soffoca solo le nostre case, ma anche le nostre anime. Marie Kondo invita a liberarsi di tutto ciò che non ci ispira emozione, perché solo circondandosi di cose che danno gioia si può essere felici. Nel libro bestseller che l’ha resa una star, l’autrice giapponese ha messo a punto un metodo che garantisce l’ordine e la serenità. E noi lettori lo sappiamo bene, non c’è cosa più rilassante e riappacificante di riordinare la libreria…