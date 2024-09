Quali sono i libri più venduti di sempre? Quali i più grandi bestseller della storia del libro? Rispondere con certezza è impossibile, per diverse ragioni. Al tempo stesso è possibile fare delle stime legate a questa speciale classifica, inevitabilmente destinata a destare curiosità (e, in alcuni casi, a sorprendere)…

Per chi si interessa del grande universo che circonda il mondo letterario, una delle più grandi curiosità riguarda i libri più venduti di sempre. Non si tratta necessariamente di quelli più apprezzati dal pubblico o dalla critica, ma di quelli che hanno acquisito un tale livello di interesse durante i secoli da finire nelle librerie di moltissime persone, diverse tra loro per lingua parlata, idee, provenienza, e persino per periodo storico in cui sono vissute.

Creare una classifica inequivocabile, però, non è possibile per moltissime ragioni. Prima di tutto perché è impossibile tenere traccia di ogni singolo libro venduto: più si torna indietro nella storia meno diventano certi i dati sulle vendite, una confusione a cui va aggiunta l’enorme variazione in valore economico delle valute con il passare dei secoli, senza neanche prendere in considerazione le differenze tra i sistemi di pagamento nei diversi paesi, sia nel tempo presente sia che nella storia passata.

Come paragonare libri che sono stati pubblicati in numerose edizioni differenti, libri costituiti da più volumi editi sia separati che non, serie di libri che vengono vendute sia come libri singoli sia come cofanetti e libri nei diversi formati cartacei e nelle rispettive versioni ebook, ottenendo un numero esatto per ogni singolo titolo?

Chiedersi quali sono i libri più venduti al mondo, però, suscita una giustificata curiosità, perché la risposta, anche se approssimata, può raccontare molto del cambiamento in fatto di gusti di lettura nel tempo e nella storia. In fondo i libri più venduti, per diventare tali, sono quelli che sono stati capaci anche di abbattere barriere culturali, linguistiche e storiche.

Quello che si può affermare con una certa sicurezza è che in cima alla classifica dei libri più venduti della storia ci siano i libri religiosi legati ai credo più diffusi: quelli relative alle religioni monoteiste come Bibbia e Corano, ma non solo (pensiamo per esempio al Bhagavad Gita).

Ecco quindi una breve panoramica dei libri che si stimano essere i più venduti nel mondo, ma che per tutte le ragioni evidenziate sopra, non possono essere presentati in ordine di vendita. Si tratta comunque di stime e approssimazioni che possono dare un’idea più chiara di ciò che lettrici e lettori hanno sempre apprezzato in un libro, ieri come oggi.

Per offrire questa panoramica dei libri più venduti ci siamo affidati al lavoro di ricerca fatto da Business Insider e dagli utenti che si occupano di questa pagina di Wikipedia; secondo queste stime quelli di seguito proposti sono titoli che hanno superato 50 milioni di copie vendute:

Le due città

Scritto nel 1859 da Charles Dickens, questo romanzo è un emblema della storia nelle storie, e come spesso succede con le storie ideate da Dickens ha una complessità di trama e personaggi che ne costituiscono la ricchezza romanzesca. Ci troviamo nella Londra e nella Parigi del momento storico della Rivoluzione Francese, in cui i disordini politici non influenzano solo la vita pubblica ma anche quella privata, travolgendo il destino della popolazione nel suo complesso ma anche dei suoi individui.

Questo romanzo scritto nel 1605 da Miguel de Cervantes, è conosciuto nella storia della letteratura per le sue innovazioni incredibilmente originali per il tempo. L’impatto delle avventure di Don Chisciotte della Mancia nell’immaginario comune ha reso i protagonisti un simbolo culturale estremamente diffuso delle battaglie impossibili da vincere, ma anche dei sogni infranti e delle illusioni in cui bisogna credere per riuscire ad affrontare la realtà.

Il piccolo principe

La celebre novella di Antoine de Saint-Exupéry pubblicata nel 1943 è uno dei libri per l’infanzia (e non solo) più venduti di sempre. Tra le ragioni che hanno reso questo piccolo libro un grande successo ci sono sicuramente l’universalità dei temi trattati, come l’amore e la perdita, ma anche la genuinità della storia e del linguaggio, che lo rendono un libro da sempre amato da grandi e piccoli. Anche le illustrazioni, caratterizzate da una semplicità di grande impatto, hanno contribuito al successo di questa storia senza tempo.

L’alchimista

Tra i libri più venduti della storia c’è anche L’Alchimista di Paulo Coelho, una storia dalle atmosfere sognanti dedicata al tema della realizzazione del proprio destino. Un pastore andaluso di nome Santiago sogna di un tesoro nascosto: quel momento segna l’inizio di un viaggio sia fisico che spirituale, che lo porterà ad affrontare numerose avventure. Pubblicato nel 1988, questo romanzo può anche essere interpretato come una grande metafora dell’accrescimento personale e della ricerca di se stessi.

Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas è probabilmente uno dei più celebri classici dell’avventura della letteratura. Ci troviamo a fine dell’Ottocento, quando il protagonista, il diciannovenne Edmond Dantès, viene ingiustamente accusato di tradimento e imprigionato su un’isola a largo di Marsiglia. Da quel momento inizia la sua rocambolesca ricerca di libertà e vendetta per le ingiustizie subite.

Dieci piccoli indiani

Il romanzo Dieci piccoli indiani è uno dei più celebri libri gialli mai scritti. Ideato dalla regina del mistero Agatha Christie e pubblicato a puntate nel 1939, questo libro è conosciuto per la trama ricca di tensione e di colpi di scena, e la sua notorietà è dovuta anche ai numerosi adattamenti teatrali, seriali e cinematografici che ne sono stati tratti negli anni.

La saga di Harry Potter firmata da J.K. Rowling è certamente tra i maggiori casi editoriali degli ultimi decenni. Parliamo di uno dei fantasy più amati di sempre, protagonosta anche al cinema (e non solo). A partire dal primo volume pubblicato nel 1997, Harry Potter e la pietra filosofale, la storia di un bambino che scopre di essere un mago e inizia un lungo percorso alla scoperta di se stesso e delle sue radici, ha già affascinato diverse generazioni di lettori. In un mondo ricco di creature fantastiche si fanno spazio temi universali come l’esclusione sociale, la ricerca di una rivalsa personale e di una giustizia familiare, così come la lotta individuale per diventare all’altezza del proprio destino.

Il signore degli anelli

Tra le saghe fantasy più vendute c’è sicuramente quella de Il signore degli anelli di J. R. R. Tolkien, il cui immaginario è diventato fondativo del genere. Le forze del male hanno la forma del malvagio Sauron, alla ricerca di un anello che potrebbe fornirgli un immenso potere. A difendere l’anello nel tentativo di distruggerlo per sempre c’è Frodo, aiutato dalla compagnia dell’anello. Quella narrata nei tre volumi della saga è una grande storia epica, in cui si scontrano bene e male sullo sfondo di un mondo costellato da creature e ambienti meravigliosi.

Il romanzo Pinocchio di Carlo Collodi viene pubblicato per le prima volta in un unico volume nel 1883, ottenendo subito un successo di critica e di pubblico che non si è più concluso. Conosciuto anche nella celebre versione Disney che ne ha ammorbidito le vicende, in realtà quella di Pinocchio è una storia con molti lati tragici, che contribuiscono però a rendere ancora più emozionante il messaggio della storia del burattino che desidera diventare un bambino vero.

Il sogno della camera rossa

Il sogno della camera rossa di Ts’ao Hsüeh-ch’in è annoverato tra i grandi classici della letteratura cinese, ed è un romanzo-opera, in cui si dipanano le storie di numerosi personaggi nel tempo. Nel nucleo del romanzo c’è una storia d’amore, ma fondamentale importanza hanno anche la psicologia e la caratterizzazione dei personaggi, così come la storia della Cina del ‘700.

Alice nel paese delle meraviglie

Come molti dei titoli più venduti nella storia dei libri, anche Alice nel paese delle meraviglie ha la caratteristica di godere di più livelli di lettura che lo rendono un libro amato non solo in più periodi storici e da diverse fasce d’età, ma anche una fonte di ispirazione per molte opere successive. Pubblicato la prima volta nel 1865, è considerato uno dei romanzi ad aver meglio integrato nella trama lo stile assurdo e paradossale.

Le cronache di Narnia

Tra i libri più venduti di sempre troviamo i titoli appartenenti a un’altra saga fantasy, firmata da C. S. Lewis, e cioè Le cronache di Narnia. La pubblicazione del primo volume della saga, Il leone, la strega e l’armadio, risale al 1950, ed è il primo di sette volumi in cui quattro fratelli inglesi scoprono un mondo abitato da creature magiche. Affascinati da una realtà così diversa dalla propria, i quattro decidono di unirsi a numerose avventure per contribuire alla sua salvaguardia, periodicamente minacciata da figure potenti e dispotiche.

Lei

Lei di Henry Rider Haggard, pubblicato nel 1887, è uno dei libri di avventura più venduti della storia. Considerato tra i testi fondativi del genere fantasy, comprende tutto ciò che si attende da un libro di avventura: eroismo e scoperta, ambientazioni che mescolano l’antico e l’esotico, e un elemento maligno da combattere che al contempo malvagio e ammaliante.

Lo Hobbit

Per quanto Lo Hobbit faccia parte dello stesso universo narrativo della saga Il signore degli anelli, non lo si può considerare come un suo capitolo: pubblicato nel 1937, pensato e scritto prima della celebre serie fantasy, prese inizialmente la forma di un’opera dedicata ai bambini. Il mondo e l’immaginario qui fondato da J. R. R. Tolkien, anche grazie all’immediato successo ottenuto, divennero poi la spinta per la creazione di una delle saghe fantasy più apprezzate della storia.

Il codice da Vinci

Con Il codice da Vinci veniamo a uno dei fenomeni editoriali più recenti di questa panoramica. Si tratta di uno dei libri thriller più venduti di sempre, scritto da Dan Brown come secondo libro con protagonista Robert Langdon, e pubblicato nel 2003. Nella trama si sovrappongono enigmi e misteri collegati alla storia dell’arte e ad alcune teorie alternative alla dottrina cristiana canonica relative alla vita di Gesù. Il romanzo ha ottenuto ancora maggior diffusione in seguito all’omonimo adattamento cinematografico di Ron Howard con protagonista Tom Hanks.

Pubblicato nel 1951, Il giovane Holden dello scrittore americano J. D. Salinger è probabilmente uno dei romanzi di formazione più amati. La particolare voce di Holden, un sedicenne errante nella città di New York, narratore inaffidabile dal linguaggio tagliente e dall’atteggiamento ingenuo, al contempo disilluso e speranzoso nei confronti della vita adulta, ha reso celebre questo romanzo come lettura del periodo adolescenziale.

I ponti di Madison County

Tra le storie d’amore più vendute troviamo il romanzo I ponti di Madison County, scritto da Robert James Waller e pubblicato nel 1992. Conosciuto nell’immaginario cinematografico anche grazie all’interpretazione di Clint Eastwood e Maryl Streep, I ponti di Madison County racconta la storia d’amore ambientata nell’Iowa degli anni ’60 tra Francesca Johnson, una donna sposata in attesa del ritorno del marito e dei figli dalla fiera dell’Illinois, e Rober Kincaid, fotografo del National Geographic arrivato in paese per fotografare i celebri ponti coperti della zona.

Il piccolo bruco Maisazio

Tra i libri per l’infanzia più venduti c’è poi Il piccolo bruco Maisazio, un libro del 1969 scritto e illustrato da Eric Carle. Vincitore di molti premi, questo albo racconta la storia di un bruco affamato che ogni giorno della settimana va alla ricerca di sempre più cibo, arrivando al sabato con un’indigestione. La domenica il mal di pancia passa grazie a una foglia, e così il bruco può iniziare il processo che lo vedrà trasformarsi in una farfalla.