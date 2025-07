Fumetti: novitÃ  per “Comicon”, “festival internazionale della Cultura Pop”

Visiona – società ideatrice e produttrice di Comicon – Festival Internazionale della Cultura Pop, che nel 2025 ha raggiunto la 25esima edizione a Napoli e a Bergamo la terza – come riporta una nota ha nominato un nuovo direttore operativo, Luigi Morra, ex manager del Gruppo Feltrinelli, con 35 anni di esperienza in Italia e in Spagna come Country Manager e membro del CdA, contribuendo allo sviluppo della rete delle librerie.

L’arrivo di Morra, a partire dal 1 luglio 2025, si inserisce in un momento di “espansione e consolidamento” di Visiona, non solo nell’ambito dei festival, ma anche degli eventi, delle mostre e delle iniziative culturali che sviluppa e realizza, e della la gestione di Comicon Edizioni, etichetta editoriale che vanta nel proprio catalogo autori come Milo Manara, Moebius, Tanino Liberatore, Robert Crumb e Dave McKean.

“La competenza di Morra maturata in complesse realtà editoriali, nella direzione strategica di reti di librerie e nello sviluppo di progetti culturali di primo piano, rappresenta un asset fondamentale per le nuove sfide e gli ambiziosi piani di espansione della società. Luigi Morra supporterà il CdA contribuendo alla governance dell’organizzazione e in particolar modo di Comicon Edizioni”, si legge nel comunicato.

“Entro in Visiona con grande entusiasmo e motivazione“, ha dichiarato Morra, e ha aggiunto: “Ammiro da tempo la capacità di Comicon di creare comunità appassionate e di interpretare le continue evoluzioni della Cultura Pop. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire a strutturare la crescita di un contesto così creativo, dinamico e ricco di potenziale. È una sfida stimolante che accolgo con la curiosità di sempre e la voglia di costruire valore insieme a un team di grandi professionisti e giovani collaboratori”. “L’ingresso di Luigi nella nostra squadra non è solo un grande onore, ma rappresenta una scelta strategica fondamentale per il futuro di Visiona e di Comicon”, ha commentato Claudio Curcio, presidente di Visiona.