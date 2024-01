Per lettrici e lettori curiosi di conoscere la classifica dei libri più venduti nel 2023 in Italia, ecco la risposta definitiva, fornita dall’Associazione Italiana Editori nella sua ultima analisi, realizzata in collaborazione con Nielsen BookScan e IE Informazioni Editoriali.

Scorriamo dunque la top ten dei libri bestseller dell’annata editoriale appena trascorsa, aggiornata al 31 dicembre, in cui autrici e autori italiani sono in netta maggioranza, come vedremo.

Il libro più venduto in Italia nel 2023 non è però un romanzo italiano, ma un’autobiografia: Spare – Il minore, pubblicata in Italia da Mondadori a gennaio, un volume in cui il principe Harry si racconta a tutto campo (nel Regno Unito Spare è stato il libro di non fiction più venduto della storia, con 707mila copie vendute l’anno scorso in UK).

Al secondo posto della classifica dei libri più venduti in Italia nel 2023 troviamo La portalettere, esordio bestseller di Francesca Giannone, edito da Nord, che ha conquistato pubblico e critica, e che ha vinto il Premio Bancarella la scorsa estate, oltre al Premio “Amo Questo libro”, riconoscimento assegnato dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto. Il romanzo è stato protagonista in questi mesi anche in versione ebook (bestseller dell’anno su Kobo) e audiolibro (secondo posto nella top ten di Audible). In corso di traduzione in 19 paesi, La Portalettere nel corso del 2023 ha venduto oltre 350mila copie: si tratta del romanzo più venduto in Italia l’anno scorso, dunque, e va ricordato che i diritti dell’opera sono stati acquisiti da Lotus production, una società di Leone Film Group.

A chiudere il podio, al terzo posto troviamo Dammi mille baci di T. Cole, longseller spinto da #BookTok ed edito da Always Publishing.



Quarta posizione per Michela Murgia, venuta a mancare la scorsa estate dopo una malattia, con Tre ciotole (Mondadori).

Quinto posto per il discusso Il mondo al contrario del generale Roberto Vannacci, uscito ad agosto in versione autopubblicata e in seguito proposto anche in libreria.

Al sesto troviamo Niccolò Ammaniti con La vita intima (Einaudi Stile Libero).

Settimo posto per Come d’aria di Ada D’Adamo, libro pubblicato da Elliot a gennaio e vincitore del Premio Strega 2023.

Ottava posizione per Le armi della luce di Ken Follett (Mondadori), e nona per Tutto è qui per te di Fabio Volo, sempre Mondadori.

A chiudere la top ten del 2023 c’è Aldo Cazzullo con Quando eravamo i padroni del mondo – Roma: l’impero infinito, edito da HarperCollins.

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Felicia Kingsley, autrice modenese sotto pseudonimo, nel 2023 ha venduto complessivamente con i suoi libri (editi da Newton Compton), un milione di copie, tra cartaceo e ebook): è lei la scrittrice complessivamente più letta del 2023 in Italia, a conferma del trend che vede romance e commedie romantiche tra i generi più amati in libreria.