Bestseller: ecco i 10 libri più venduti in Italia nel 2023 (a fine novembre)

“Spare – Il minore”, la biografia del principe Harry, “Dammi mille baci” di T. Cole e “La portalettere”, premiato esordio di Francesca Giannone: sono i libri più venduti in Italia nei primi 11 mesi del 2023. In top ten anche Niccolò Ammaniti, il generale Vannacci e… – Ecco la classifica dei bestseller da gennaio a fine novembre (in attesa del Natale…)

Quali sono stati finora i bestseller del 2023 in libreria? Quali sono, al 30 di novembre, i 10 libri più venduti in Italia nei primi 11 mesi del 2023?

Veniamo subito alla risposto a queste domande. Al primo posto troviamo Spare – Il minore, la biografia del principe Harry, pubblicata in Italia da Mondadori a gennaio.

Al secondo posto un libro amatissimo su #BookTok e uscito da noi nel “lontano” giugno 2018 per Always Publishing: parliamo ovviamente di Dammi mille baci di T. Cole.

Chiude il podio dei libri più venduti in Italia tra gennaio e novembre 2023 La portalettere, esordio bestseller di Francesca Giannone edito da Nord, che ha vinto il Premio Bancarella quest’estate, ha appena vinto il Premio “Amo Questo libro”, riconoscimento assegnato dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto, e che è stato protagonista in questi mesi anche in versione ebook (bestseller dell’anno su Kobo) e audiolibro (secondo posto nella top ten di Audible).

Appena fuori dal podio c’è Niccolò Ammaniti con La vita intima (Einaudi Stile Libero), e al quinto posto il discusso Il mondo al contrario del generale Roberto Vannacci, uscito ad agosto in versione autopubblicata.

Continuiamo a scorrere la classifica dei libri più venduti finora nel 2023: al sesto posto Michela Murgia con Tre ciotole (Mondadori) e al settimo Come d’aria di Ada D’Adamo, pubblicato da Elliot a gennaio e vincitore del Premio Strega 2023. Entrambe le autrici sono venute a mancare poco dopo la pubblicazione dei rispettivi libri.



Chiudono la classifica Antonio Manzini, ottavo con ELP, pubblicato da Sellerio a giugno, poi Paolo Cognetti con il longseller Le otto montagne, uscito per Einaudi nell’ottobre 2018 e tornato protagonista anche grazie al film omonimo, e la regina del romance italiano Felicia Kingsley, protagonista con Due cuori in affitto, uscito ad aprile per Newton Compton (e numerosi altri titoli).

Di questo e di molto altro si parla a Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria in corso a Roma. A questo proposito, non mancano i dati aggiornati sull’editoria libraria italiana: come abbiamo raccontato nei dettagli (qui l’articolo completo), è di sostanziale tenuta nei primi undici mesi del 2023 l’editoria italiana trade, ovvero le vendite di saggistica e narrativa nelle librerie fisiche, online e supermercati. Il valore delle vendite, calcolato a prezzo di copertina, è infatti pari a 1.283 milioni, in crescita dello 0,3% rispetto l’anno precedente. Le copie vendute sono 85,7 milioni, in calo dell’1,3% sull’anno precedente.

In attesa di scoprire quale sarà la top ten a fine anno, con l’inclusione del mese di dicembre, quello dei regali di Natale…