A Francesca Giannone l’edizione 2023 del Premio “Amo Questo Libro”

Francesca Giannone, con La portalettere (Nord) è la vincitrice della sesta edizione del Premio “Amo Questo libro”. Il riconoscimento è assegnato dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto (oltre 260 punti vendita nel Paese).

Circa un migliaio i votanti.

Al concorso hanno partecipato tutti i titoli usciti nell’ultimo anno, tra il novembre 2022 e l’ottobre 2023 in Italia.

È la storia di Anna, un’ostinata donna del Nord che si trasferisce in Salento, la terra di suo marito, e lotta per assecondare la sua natura e non rimanere vittima delle leggi non scritte che imprigionano le donne al Sud. Ci riuscirà anche grazie all’amore che la lega al marito, Carlo, e al lavoro da portalettere del paese, che le permetterà di diventare il filo invisibile che collega gli abitanti e le storie di un pezzetto di mondo evocativo, suggestivo. La portalettere è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. E poi di due fratelli, destinati ad amare la stessa donna.

Il premio “Amo Questo Libro” si configura ormai – sottolinea la nota ufficiale – come “una delle principali iniziative di promozione alla lettura portate avanti dalle libraie e dai librai Giunti al Punto“. “Tutti i giorni il nostro lavoro è quello di portare, con passione e dedizione, libri e letture ai diversi clienti che frequentano le nostre librerie. È la cifra di Giunti al Punto: unire editoria e libreria, è quello che amiamo fare più di ogni altra cosa. Quest’anno, più che mai, siamo lieti di conferire il premio a una storia bellissima di indipendenza e di libertà, appunto La portalettere di Francesca Giannone. Un titolo che è stato scelto con un consenso larghissimo, un esordio che ha scaldato i cuori della grande maggioranza delle nostre libraie e dei nostri librai come libro più amato dell’anno”, dichiara Jacopo Gori, Direttore Generale di Giunti al Punto.

Lunedì 11 dicembre alle 18.30, ci sarà peraltro la presentazione del libro vincitore presso il nuovo Giunti Odeon, cinema-libreria appena inaugurato nel cuore storico di Firenze.

Avendolo eletto libro dell’anno, si spiega nel comunicato, “le libraie e i librai Giunti al Punto si impegneranno a fare conoscere ulteriormente il titolo, dedicandogli spazi in vetrina e suggerendolo come il libro che non potrà mancare sotto l’albero di Natale“.

Soddisfazione anche nelle parole dell’autrice: “Questo premio è un onore, e rappresenta il finale perfetto di un anno che, per me e La portalettere, è stato incredibile. Fin dall’uscita, a gennaio, i librai hanno accolto il mio romanzo con un affetto straordinario, e dopo tutti questi mesi continuano a prendersene cura con una gentilezza che mi scalda il cuore. Il successo de La portalettere deve tantissimo al lavoro delle librerie; mi sento grata a ogni singolo libraio per tutte le volte che l’ha consigliato, esposto, messo in vetrina, raccontato. Grazie, grazie di vero cuore”.

Fotografia header: Francesca Giannone, nella foto di Federico Patrocinio