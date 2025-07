Ci sono novità per la libreria Verso di Milano

“Da un lato sono davvero felice di tornare in un posto che per me è casa, dall’altro provo anche l’entusiasmo dei nuovi inizi…”. Alla direzione della libreria-bar Verso, fondata a Milano circa 10 anni fa, ritorna lo scrittore Davide Mosca, che prende il posto di Marco Amerighi – I particolari

Era la primavera del 2023 quando raccontavamo dell’arrivo, alla direzione della libreria Verso, tra le realtà più attive a Milano, dello scrittore Marco Amerighi.

Per la libreria-bar di Corso di Porta Ticinese, poco più di due anni dopo, arriva un nuovo cambio: a dirigire la libreria torna infatti un altro scrittore, Davide Mosca, (nella foto grande con Martina Dimastromatteo, Delis Nisco e Anna Conte, ndr), alla guida di Verso sin dalla nascita del progetto, nel 2015, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo.

La libreria fondata 10 anni fa da un gruppo di amici

A fondare Verso, circa 10 anni fa, è stato un gruppo di amici, cresciuti tra librerie e locali. A formarlo, Andrea Gessner, editore di nottetempo, Pietro Biancardi, editore di Iperborea, Tomaso Biancardi, responsabile della rivista The Passenger, Alessandro Beretta, critico letterario, e Lisa Sacerdote, photoeditor e autrice di progetti per la fotografia.

Contattato da ilLibraio.it, Mosca commenta: “Innanzi tutto desidero ringraziare i soci della libreria e le colleghe per il caloroso bentornato, e poi rivolgere un sentito in bocca al lupo a Marco (Amerighi, ndr), che in questi anni ha lavorato con grande dedizione. Da un lato sono davvero felice di tornare in un posto che per me è casa, dall’altro provo anche l’entusiasmo dei nuovi inizi, perché – parafrasando Eliot – non smettiamo mai di esplorare, e se torniamo in un luogo è per conoscerlo e amarlo come se fosse la prima volta”.

Amerighi sui social ha pubblicato un post di ringraziamento: “Non me ne volere, ma è arrivato il momento di salutarti. È stata un’esperienza incredibile. Tanto che non so da dove iniziare. Mi limiterò perciò a un lungo ringraziamento… (…) I libri sono, e resteranno sempre, la mia vita. La lente da cui guardo questo casino di mondo, nell’illusione di capirlo o, almeno, di sentirmi meno solo”.