Il nuovo corso della storica libreria Tarantola di Belluno, aperta nel 1917
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Il nuovo corso della storica libreria Tarantola di Belluno, aperta nel 1917

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di Redazione Il Libraio 06.06.2026

Aperta nel 1917 da una storica famiglia di librai attiva nel settore fin dal Settecento, e portata avanti nella città ai piedi delle Dolomiti da tre diverse generazioni, la libreria Tarantola di Belluno è entrata a far parte del circuito Ubik: “Siamo venuti incontro alle esigenze dei più giovani migliorando la nostra proposta di romance, di fumetti e manga, e di libri in lingua originale” – I particolari

Da qualche settimana la libreria Tarantola di Belluno è entrata a far parte del circuito Ubik.

Con questo ingresso,, il network Ubik accoglie al suo interno “una libreria fortemente radicata sul territorio e con oltre cento anni di storia alle spalle”, aperta nel 1917 da una storica famiglia di librai attiva nel settore fin dal Settecento, e portata avanti nella città ai piedi delle Dolomiti da tre diverse generazioni.

libreria tarantola belluno ubik

La libreria Tarantola si trova in via Rodolfo Psaro, a due passi dalla centrale Piazza dei Martiri – il “salotto buono” della città – ed è strutturata su due piani, per una superficie totale di circa 300 mq.

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“L’ingresso in Ubik ci dà la possibilità di dare un’offerta migliore al cliente in termini di assortimento e di soddisfare maggiormente la domanda dei lettori“, spiega Alessandro Tarantola, che gestisce la libreria insieme a due libraie, entrambe di nome Valentina – “Siamo venuti incontro alle esigenze dei più giovani migliorando la nostra proposta di romance, di fumetti e manga, di libri in lingua originale: tutte cose che a Belluno finora mancavano”.

libreria tarantola belluno ubik

L’obiettivo del nuovo corso della Libreria Tarantola all’interno del franchising Ubik “è rimanere la libreria di riferimento per i lettori bellunesi e portare in libreria anche i più giovani, attraverso una proposta più ampia di titoli e un programma di eventi e attività culturali”.

Con l’ingresso della Libreria Tarantola salgono a venti le librerie Ubik in Veneto, dislocate in tutte le province.

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