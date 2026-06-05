Il nuovo corso della storica libreria Tarantola di Belluno, aperta nel 1917

Aperta nel 1917 da una storica famiglia di librai attiva nel settore fin dal Settecento, e portata avanti nella città ai piedi delle Dolomiti da tre diverse generazioni, la libreria Tarantola di Belluno è entrata a far parte del circuito Ubik: “Siamo venuti incontro alle esigenze dei più giovani migliorando la nostra proposta di romance, di fumetti e manga, e di libri in lingua originale” – I particolari