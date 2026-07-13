copertina Linea Verde Racconti Feltrinelli
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Su Rai1 arriva “Linea Verde Racconti”: un viaggio nelle città italiane attraverso i libri (e le librerie)

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di Redazione Il Libraio 13.07.2026

Dal 25 luglio arriva su Rai 1 “Linea Verde Racconti”, il programma che racconta Napoli, Taranto, Lucca, Roma e Milano partendo dai libri scelti dalle libraie e dai librai Feltrinelli – I particolari

Non solo monumenti, piazze e paesaggi: un territorio può essere raccontato anche attraverso i libri che gli hanno dato voce. Parte da questa idea Linea Verde Racconti, il nuovo programma in onda su Rai 1 dal 25 luglio, che propone un viaggio in cinque città italiane prendendo come punto di partenza un’opera letteraria.

Dalle librerie alle città

Ogni puntata si apre all’interno di una libreria Feltrinelli, dove sono le libraie e i librai a scegliere il libro da cui prende avvio il racconto. Da quella proposta il viaggio si sviluppa tra luoghi, storia, memoria e persone, seguendo il legame tra una città e le pagine che l’hanno raccontata.

Le cinque puntate sono dedicate a Napoli, Taranto, Lucca, Roma e Milano e seguono questi titoli: Magari domani resto di Lorenzo Marone (Feltrinelli), Fumo sulla città di Alessandro Leogrande (Feltrinelli), La morte del fiume di Guglielmo Petroni (Mondadori), Isole – Guida vagabonda di Roma di Marco Lodoli (Einaudi), La vita agra di Luciano Bianciardi (Feltrinelli).

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Linea Verde Racconti - Federico Quaranta

Il programma

La narrazione è affidata a Federico Quaranta e Daria Luppino. Quaranta, come si legge in fase di presentazione, “approfondisce il patrimonio storico, artistico e culturale dei luoghi”, mentre Luppino racconta la dimensione più contemporanea delle città, attraverso le persone e le comunità che le abitano.

Il progetto proseguirà anche online con approfondimenti, contenuti dietro le quinte e consigli di lettura pubblicati sui canali social del programma.

Linea Verde Racconti - Daria Luppino

Il ruolo delle librerie

Prodotto da Casta Diva Entertainment, ideato da StoryStation, e realizzato in collaborazione con Feltrinelli Librerie, il programma vuole “mettere al centro la lettura come esperienza di conoscenza“, e trasforma le librerie non solo in punti di partenza di cinque viaggi, ma nel “cuore del progetto” come si legge nella nota, valorizzando “il lavoro quotidiano di delle libraie e dei librai”.

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Il calendario delle puntate

Linea Verde Racconti sarà trasmesso su Rai 1 il 25 luglio, l’1 agosto, il 5 settembre, il 3 e il 10 ottobre.

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