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“Libro Aperto”: in provincia di Modena apre una nuova libreria

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di Redazione Il Libraio 25.06.2026

A Pavullo nel Frignano apre Libro Aperto, una nuova libreria con caffetteria (parte della rete Librerie Santelli). Uno spazio “destinato a diventare un punto di riferimento” per i lettori e le lettrici di tutte le etÃ , dedicato “alla lettura e alla condivisione” – I particolari

A fine gennaio abbiamo parlato dell’apertura, a Sesto San Giovanni, di una libreria Santelli. Spostiamoci dalla provincia di Milano a quella di Modena: sÃ¬ perchÃ© a Pavullo nel Frignano si appresta ad aprile Libro Aperto, una nuova libreria con caffetteria. Uno spazio “destinato a diventare un punto di riferimento” per i lettori e le lettrici di tutte le etÃ , dedicato “alla lettura e alla condivisione”.

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L’inaugurazione Ã¨ in programma per sabato (27 giugno), alle ore 16.30.

Alla guida della libreria, Martina Cusma, libraia e anima del progetto, “che ha immaginato un luogo accogliente e inclusivo, pensato per avvicinare sempre piÃ¹ persone al piacere dei libri”.

Gli scaffali ospiteranno una selezione di titoli per ogni fascia d’etÃ : attenzione sarÃ  riservata alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, con un assortimento di libri illustrati, narrativa e proposte educative per bambini e ragazzi. Non mancheranno inoltre romanzi, saggi, novitÃ  editoriali e classici.

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“A rendere ancora piÃ¹ speciale l’esperienza sarÃ  la presenza di un angolo bar interno“, concepito come uno spazio di sosta e convivialitÃ  dove sfogliare un libro, incontrarsi e vivere la libreria come luogo di aggregazione culturale.

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Libro Aperto, inoltre, entra a far parte della rete Librerie Santelli, un progetto nazionale promosso dal Gruppo Santelli, “impegnato nella promozione della bibliodiversitÃ , della lettura indipendente e della valorizzazione di cataloghi editoriali capaci di offrire ai lettori una pluralitÃ  di voci, idee e punti di vista”. L’affiliazione – si legge in una nota – consentirÃ  alla libreria di “inserirsi in un circuito culturale diffuso sul territorio italiano”.

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