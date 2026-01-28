A Sesto San Giovanni arriva la nuova Libreria Santelli

La nuova Libreria Santelli di Sesto San Giovanni punta a offrire “il meglio di quello che altrove spesso non c’è”, senza rinunciare ai titoli di punta e ai bestseller, ma affiancandoli a titoli di ricerca, autori e autrici di qualità, piccole e medie case editrici, libri che si scoprono anche grazie al dialogo con i librai… – I particolari

A Sesto San Giovanni, a pochi chilometri da Milano, il 30 gennaio verrà inaugurata la Libreria Santelli, un nuovo spazio, “cuore del network Librerie Santelli”, progetto culturale “che mira ad aiutare aspiranti librai e libraie a realizzare questo sogno”, fornendo gli strumenti per riuscirci.

Libreria Santelli nasce come prima libreria di proprietà, oltre alle tre librerie già affiliate al progetto: in primavera è prevista anche una nuova apertura in provincia di Modena e altre aperture sono in programma nel prossimo biennio. Il progetto Librerie Santelli si pone dunque come un “network che mira a migliorare la bibliodiversità“, con un’attenzione alla qualità editoriale e un rapporto diretto con i lettori e le lettrici.

Il nuovo negozio di Sesto si trova in via Giorgio Enrico Falck, angolo via Dante, ed è parte integrante del nuovo quartier generale del Gruppo Santelli: sul retro dello spazio libreria si trovano infatti gli uffici editoriali del gruppo, dove i libri vengono quotidianamente progettati, lavorati e prodotti.

Il progetto editoriale è di offrire “il meglio di quello che altrove spesso non c’è”, senza rinunciare ai titoli di punta e ai bestseller, ma affiancandoli a titoli di ricerca, autori e autrici di qualità, piccole e medie case editrici, libri che si scoprono anche grazie al dialogo con i librai.

Gli spazi comprendono un’area dedicata a bambini e ragazzi, con narrativa illustrata, fumetti e graphic novel, una sezione di narrativa (fantasy, romance, gialli, storici e letterari) e una sezione dedicata alla saggistica, che spazia da politica e attualità a economia e business, scienze umane, storia, filosofia, salute e sport. La libreria dispone inoltre di una sala eventi e di otto vetrine affacciate in centro città.

Giuseppe Santelli, Presidente del Gruppo, sottolinea: “Aprire una libreria oggi è prima di tutto una scelta culturale. Sappiamo che non è facile, ma proprio per questo ci siamo attrezzati per la sfida. Crediamo nel valore dei libri, nel rapporto umano con i lettori e vogliamo costituire un grande network di librerie dove le persone trovino non solo quello che cercano ma anche quello che non sapevano di star cercando”.

Nei prossimi mesi Libreria Santelli ospiterà presentazioni, incontri, workshop, con autori noti e voci del territorio, “avviando un dialogo attivo con scuole, famiglie e associazioni locali”.