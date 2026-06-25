Novità per Giunti Odeon a Firenze

Nel 2023 si inaugurava il progetto Giunti Odeon, la “libreria ibrida” ospitata nei locali dello storico cinema fiorentino Odeon (lo avevamo raccontato qui).

A quasi tre anni dall’inaugurazione del 4 novembre 2023, Gabriele Ametrano lascia la direzione artistica di Giunti Odeon a partire dal 30 giugno.

La responsabilità della programmazione culturale passa a Francesca Cinelli, head of events del Gruppo Giunti, che già guida i team eventi delle case editrici Giunti e Bompiani e della catena di librerie Giunti al Punto, operando tra Milano e Firenze. Col nuovo mese di luglio, peraltro, Gloria Germani diverrà Presidente Onorario.

Andrea Giunti, Amministratore Delegato del Gruppo, sottolinea: “Sono profondamente grato a Gabriele Ametrano. Il suo contributo è stato importante per il successo di Giunti Odeon: ha avuto il coraggio di percorrere con noi strade nuove e non scontate, trasformando la libreria più bella del mondo in un punto di riferimento culturale per Firenze. A lui va il mio augurio più sincero”.

E prosegue, commentando la scelta di puntare sulla struttura eventi: “È una leva strategica per tutto il Gruppo, capace di moltiplicare il valore dei nostri marchi e di costruire un dialogo sempre più vivo con il pubblico. Giunti Odeon resta per noi un progetto di importanza del tutto particolare, su cui continueremo a investire”.

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Ametrano commenta così la conclusione del suo iter: “Concludo questo percorso da direttore artistico con la soddisfazione di chi ha visto un progetto ambizioso realizzarsi. L’obiettivo era trasformare Giunti Odeon – Libreria e Cinema in una casa delle culture: uno spazio capace di accogliere letteratura, cinema, musica e pensiero contemporaneo, aperto a voci provenienti da ogni parte del mondo. Credo di esserci riuscito: la libreria più bella del mondo è diventata un centro culturale per la città di Firenze. Fin dal suo primo giorno di attività Giunti Odeon ha ospitato autori, registi, intellettuali e artisti di respiro internazionale costruendo un palinsesto che ha saputo dialogare con la grande tradizione culturale fiorentina senza rinchiudersi in essa. Accanto ai grandi nomi, ho dato spazio alle voci emergenti, agli incontri trasversali, ai formati ibridi che mescolano generi e linguaggi. Il mio grazie va agli ospiti, agli editori, ai collaboratori – un particolare grazie ad Ambra Francini – ai librai e al pubblico che hanno permesso la realizzazione di questo percorso. Ringrazio infine la casa editrice Giunti per la fiducia e per aver condiviso fino ad ora una visione culturale di grande respiro. Il rapporto si conclude nel modo più bello: con la consapevolezza condivisa di aver realizzato qualcosa di unico, e con la stima reciproca intatta”.