Gabriele Ametrano direttore artistico di Giunti Odeon, nuovo concept di libreria all’interno dello storico cinema fiorentino

Una “libreria ibrida, che sorgerà nei locali dello storico cinema fiorentino Odeon – dove non verrà meno la programmazione cinematografica – e che pure vedrà nascere, nel centro di Firenze, uno spazio multiculturale, aperto alla partecipazione della comunità e destinato a diventare un centro d’incontro per le arti nelle sue diverse espressioni – dal libro alla musica, fino alle mostre, ai laboratori teatrali per bambini e agli eventi”. Viene presentato così il nuovo progetto GO – Giunti Odeon, affidato alla direzione artistica di Gabriele Ametrano (ideatore del festival La Città dei Lettori)

Dal 2018 dirige un festival itinerante in costante crescita, La Città dei Lettori, e ora Gabriele Ametrano viene nominato direttore artistico di GO – Giunti Odeon. Parliamo di “un nuovo concept di libreria”, che che aprirà i battenti a Firenze in autunno, con il marchio GO.

Viene presentata come una “libreria ibrida, che sorgerà nei locali dello storico cinema fiorentino – dove non verrà meno la programmazione cinematografica – e che pure vedrà nascere, nel centro di Firenze, un vero e proprio spazio multiculturale, grande, aperto alla partecipazione della comunità e destinato a diventare un centro d’incontro per le arti nelle sue diverse espressioni – dal libro alla musica, fino alle mostre, ai laboratori teatrali per bambini e agli eventi”.

La nascita di GO – Giunti Odeon vede la collaborazione di Giunti editore e dalla famiglia Germani, che ha gestito per 86 anni la prestigiosa sala fiorentina.

L’inaugurazione di GO, (il Cinema-Teatro fu realizzato nel rinascimentale Palazzo dello Strozzino ad opera di nomi celebri dell’architettura italiana: Coppedé e Piacentini) avverrà, nel prossimo autunno, dopo i lavori di ristrutturazione che sono in corso.

Ametrano, che fa parte della giuria del premio Strega (è un “Amico della Domenica”), è stato di recente insignito del Fiorino d’oro, il premio che la Città di Firenze riserva alle personalità che si sono distinte per un’opera al servizio della comunità: “Ringrazio il gruppo editoriale Giunti e l’Amministratore Delegato Martino Montanarini per aver riposto fiducia nella mia professionalità e avermi proposto di condurre il percorso culturale di GO – Giunti Odeon. Il mio ruolo di direttore artistico di GO – Giunti Odeon si affiancherà alla visione che questo progetto ha da sempre incarnato: restituire a Firenze gli spazi della cultura. In sinergia con le istituzioni e le realtà culturali della città, GO – Giunti Odeon sarà una ‘casa della cultura’, aperta a visioni artistiche nazionali e internazionali, che permetteranno al pubblico di vivere e interagire con gli spazi, con le attività teatrali e musicali, con le proiezioni cinematografiche e con gli ospiti che verranno chiamati a testimoniare il nostro contemporaneo e le eccellenze del passato. Siamo di fronte ad un nuovo capitolo nella storia culturale di Firenze, un nuovo ed emozionante percorso collettivo che porterà nuova luce sulla città”.

Aggiunge l’Amministratore Delegato Martino Montanarini: “Sono molto soddisfatto che Gabriele Ametrano abbia accettato il ruolo di direttore artistico del nuovo corso del cinema Odeon, insieme vorremmo trasformare questo luogo, così caro ai fiorentini, in uno spazio aperto alla città e alla cultura in tutte le sue forme. Ritengo che Gabriele sia la persona giusta per realizzare questo obiettivo, visto l’eccellente risultato del progetto ‘La Città dei Lettori'”.

Fotografia header: Foto di Stefano Casati