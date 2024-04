Ecco il numero di maggio della rivista Il Libraio in anteprima

Leggi l’editoriale firmato da Stefano Mauri e scarica gratuitamente, in pdf o epub, il numero primaverile della rivista Il Libraio (in copertina Enrico Galiano): spazio a tanti consigli di lettura, tra narrativa e saggistica, per tutti i gusti e le età

Torna l’insegnante più amato dai ragazzi, Enrico Galiano, con una bellissima storia e con il suo straordinario personaggio, il professor Francesco Bove, alle prese con Teo, un ragazzo smarrito e in rotta con la scuola, che il professore dovrà aiutare a ritrovare la strada. Il suo nuovo romanzo, Una vita non basta, insegna a superare quelle paure che a volte ci impediscono di essere felici e dimostra come in ognuno di noi si nasconda un dono prezioso. Un autore che sa essere diretto e capire i più giovani come nessun altro, mentre noi a volte tendiamo a non comprenderli, dimenticando quando gli incompresi eravamo noi. Però che bella quella età! Camilla Rocca, con Due di noi, ci fa tornare con energia e trasporto ai meravigliosi anni del liceo, fatti di amore e studio. Sì, perché studiare può essere bello, come Nicola Gardini, dopo averci incantato con Viva il latino, ci spiega in Studiare per amore.

E proprio alla promozione della passione per la lettura tra le ragazze e i ragazzi delle superiori è dedicato il nostro progetto Il Libraio Scuola, che a maggio torna con la seconda edizione della guida digitale gratuita Leggere il mondo, pensata per i docenti ma non solo.

Ma quale futuro attende i ragazzi di oggi che abitano i social, decidono cosa va in classifica in libreria e al cinema? Se volete averne un’idea aggiornata vi consiglio L’onda che verrà di Mustafa Suleyman, fondatore di DeepMind: un saggio che ci apre gli occhi sull’evoluzione tecnologica con una panoramica che non può lasciare indifferenti. Il futuro è già tra noi. Il mondo brulica di start-up e laboratori che stanno già ridisegnando il futuro grazie all’intelligenza artificiale e alle tecniche di bioingegneria. Non è la prima rivoluzione tecnologica, ma questa volta la tecnologia va al cuore di ciò che siamo o che crediamo di essere: intelligenza e codice genetico. Sarà un’onda – non sempre benigna – che nessuno potrà davvero controllare o arginare e cambierà la nostra vita in poco tempo. Una lettura consigliata da molti, da Yuval Harari a Bill Gates.

Se il secolo scorso è stato il secolo delle ideologie – segnalo a proposito anche il bel libro di Franklin Foer su Joe Biden, L’ultimo dei politici – questo sarà il secolo della tecnologia. Bisogna conoscere sempre di più la tecnologia per non esserne usati.

Leggete e regalate alle ragazze Nonostante tutto, l’incredibile storia di Katalin Karikó, che da povera immigrata ungherese, scienziata sbeffeggiata dai colleghi perché seguiva una strada non battuta dagli altri, ha vinto il premio Nobel grazie a scoperte essenziali anche per poter creare il vaccino che ci ha salvati dal Covid. È un caso positivo di rivoluzione biologica. A proposito di donne e Nobel segnalo il godibilissimo romanzo Le formidabili donne del Grand Hôtel, ambientato nei giorni in cui nasce il premio Nobel a Stoccolma e un esempio di pionieristica affermazione femminile ai primi del ’900; ne trovate un assaggio a centro rivista.

A pagina 7 La notte sopra Teheran, il primo romanzo di Pegah Moshir Pour, che conoscete per la militanza sui media a favore delle donne iraniane e che sarà al Salone del Libro di Torino, per la prima volta – e direi finalmente – diretto da una donna, Annalena Benini, a cui vanno i nostri migliori auguri.

A proposito di editoria vi consiglio Il canto della fortuna, un romanzo avvincente e documentato in cui Chiara Bianchi ne racconta un pezzo di storia ricostruendo la saga di una famiglia che ne è stata una grande protagonista, i Rizzoli.

Il libro ha attraversato secoli di storia senza mai di fatto cambiare forma e senza perdere la sua pratica bellezza. I tanti romanzi che presentiamo qui per aiutarvi a scegliere i compagni di viaggio all’approssimarsi dell’estate vi consentiranno di vivere mille vite, come ripeteva Umberto Eco. Ma a centro rivista troverete anche l’assaggio di La compagnia degli enigmisti, un thriller diverso, che vi sfida apertamente a risolvere un complicato enigma.