“Battiti”: libri che raccontano le emozioni forti dell’adolescenza

Con Pelledoca editore una nuova collana di romanzi per ragazzi e ragazzi dai 12/13 anni, dedicata alle emozioni forti dell’adolescenza. A metà ottobre in libreria il debutto di “Battiti”. Spazio a storie capaci di raccontare l’amore, l’amicizia, il desiderio, la paura, il conflitto, la scoperta di sé e l’incontro — spesso non facile — con gli altri. E che si rivolgono anche a genitori, docenti ed educatori che, davanti alla trasformazione dei giovanissimi, si sentono talvolta disorientati, impotenti e spaventati – I particolari

“Il brivido non è solo paura. È anche intensità. È il cuore che accelera davanti a una scelta, a un sentimento che non si riesce ancora a nominare, a un desiderio che scompiglia, a un conflitto che costringe a guardarsi dentro. È quel battito più forte che accompagna ogni passaggio importante della crescita”. Da queste premesse nasce Battiti, la nuova collana di romanzi di Pelledoca editore dedicata alle relazioni, alle emozioni e alle trasformazioni più potenti dell’adolescenza. I primi due titoli, Boys don’t kill di Alessandro Q. Ferrari e Ci vorrebbe una notte di Laura Bonalumi, saranno in libreria il 14 ottobre.

Storie pensate per lettrici e lettori dai 12-13 anni

Pensata per lettrici e lettori dai 12-13 anni, Battiti raccoglie storie “coinvolgenti” e “profondamente vere“, capaci di raccontare l’amore, l’amicizia, il desiderio, la paura, il conflitto, la scoperta di sé e l’incontro — spesso non facile — con gli altri.

“Quando il cuore accelera e sembra di perdere il controllo, quando le emozioni diventano una tempesta, quando non si trovano le parole per dire quello che si prova, una storia può diventare uno spazio sicuro in cui riconoscersi. Può aiutare a dare forma a ciò che dentro appare confuso, enorme, incontrollabile. Può far sentire meno soli”, si spiega nella presentazione del progetto.

Con Battiti, Pelledoca editore amplia il proprio percorso nella narrativa per ragazze e ragazzi, portando al centro non solo il brivido della paura, “ma anche quello delle emozioni che scuotono, cambiano e fanno crescere”. Romanzi che accompagnano giovani protagonisti nel momento in cui la vita li conduce, inevitabilmente, all’incontro-scontro con se stessi, con il corpo che cambia, con i sentimenti che sorprendono, con il bisogno di essere visti, capiti, scelti.

Una collana per chi cresce e per chi accompagna la crescita

Ma Battiti non parla solo agli adolescenti: si rivolge “anche agli adulti che li accompagnano. Ai genitori che, davanti alla trasformazione dei figli, si sentono talvolta disorientati, impotenti, spaventati. Agli insegnanti e agli educatori che ogni giorno si confrontano con emozioni fortissime, con silenzi, chiusure, slanci improvvisi, fragilità e domande difficili”.

Il protagonista di Boys don’t kill di Alessandro Q. Ferrari si fa chiamare Vecchio Oscar, ma ha solo quindici anni. Quando un segreto gli viene rubato dal telefono e reso pubblico, inizia a raccontare la sua storia: Oscar è vittima di Nemesis. Al liceo Germi tutti sanno che se ce l’hai con qualcuno puoi scrivere al suo profilo e Nemesis si vendica per te. Per colpa sua, Oscar vuole morire. Finché scopre quello che nessuno sa. Dietro Nemesis si nasconde Rachele. La sua compagna di classe che legge libri di mitologia e scrive poesie, la più bella.

Rachele non chiede scusa a Oscar, lo bacia, gli fa battere un cuore che gli era sempre sembrato troppo piccolo. E gli chiede di unirsi a Nemesis per compiere la vendetta più grande: uccidere il suo ex ragazzo che l’ha stuprata sei mesi prima. Oscar conosce Leonardo da molto tempo, avrebbe solo ragioni per dire no. Invece dice sì. Ma quando i due saranno pronti e armati, la verità che Oscar cerca disperatamente di dire verrà a galla e cambierà tutto…

L’autore, nato nel 1978, lavora come scrittore di libri, sceneggiatore di fumetti, cartoni animati e serie tv. Esperto di narrazione dell’adolescenza, ha esordito con Le ragazze non hanno paura (DeAgostini).

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E veniamo a Ci vorrebbe una notte. Dopo una lunga esperienza nel settore pubblicitario come creativa in Italia e all’estero, Laura Bonalumi è diventata autrice di libri per ragazzi. Nel suo romanzo c’è una siepe alta e rigogliosa che separa i giardini di due case nella periferia di una grande città. Olivia – Olly – ha appena compiuto 14 anni e porta con sé il ricordo di Giovanni, il ragazzo conosciuto al mare, durante l’estate più bella della sua vita. Da mesi indossa la stessa maglietta gialla, convinta che conservi il profumo dei loro momenti insieme. Dall’altra parte della siepe, Nico arriva dai nonni per sfuggire ai litigi tra i genitori. Tra il binocolo del nonno, i film ripetuti della nonna e una canzone che risuona giorno e notte dalla finestra di Olly, Nico scopre la ragazza dalla maglietta gialla e se ne innamora.

Inizia a lanciare biglietti e poesie oltre la siepe, sperando di farsi notare, mentre Olly cerca ancora di contattare Giovanni. Finché, finalmente, con una chitarra e la musica giusta, i due ragazzi si incontrano davvero. Sarà amore?