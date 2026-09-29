Quali sono i nuovi libri da leggere nel corso dell’autunno 2026? Quali le novità da non mancare? Nel nostro speciale (in costante aggiornamento), oltre 200 consigli per tutti i gusti e le età, selezionati tra le ultime uscite di ottobre e novembre

La stagione autunnale crea un’atmosfera particolare, ideale per la lettura. Senza dimenticare che, in vista del Natale, tra ottobre e novembre le novità in arrivo sugli scaffali delle librerie sono numerosissime. Quali sono, quindi, i nuovi libri da leggere nel corso dell’autunno 2026? Quali le ultime uscite da non perdere da qui alla fine dell’anno?

Per rispondere, abbiamo preparato un ampio speciale, ricco di romanzi, saggi e fumetti consigliati, per tutti i gusti e le età (troverete gialli e thriller, romanzi storici, saghe familiari, feel good e romance, nonché storie di formazione, narrativa young adult, fantasy, distopie, saggi sull’attualità, raccolte di poesie, imperdibili nuove edizioni, epistolari, manuali, graphic novel, manga e albi illustrati).

Quali sono i nuovi libri “da leggere”?

Tra i nuovi libri “da leggere” che vi proponiamo, non mancano grandi nomi della narrativa contemporanea, italiana e internazionale, come pure voci letterarie emergenti.

Anche questa volta abbiamo cercato di selezionare da un lato i bestseller annunciati, dall’altro le novità editoriali più sorprendenti pubblicate a ottobre e novembre 2026 (qui invece trovate il meglio delle uscite di fine agosto e settembre 2026), sia per offrire spunti a lettrici e lettori “forti” o “fortissimi”, sia a quelli più “casuali” (qui, a proposito, l’ultima indagine Istat sulla lettura in Italia).

La nostra lista, al tempo stesso, non pretende di essere esaustiva: come sempre, infatti, vi suggeriamo di visitare il nostro sito, dove ogni giorno parliamo di nuovi romanzi, saggi, manuali, fumetti e testi per bambini e ragazzi (e non dimenticate di seguirci anche sulle nostre pagine social, dove troverete diversi altri spunti).

E se siete in cerca di altri suggerimenti non perdete il numero autunnale della nostra rivista gratuita, che si può scaricare qui in pdf o epub (in copertina Nelio Biedermann, all’esordio con l’acclamato I Lázár, edito da Guanda).

Ma ora mettetevi comode e comodi, è arrivato il momento di cominciare un viaggio speciale, in compagnia di alcuni dei migliori libri in uscita quest’autunno…

Indice

Libri da leggere per l’autunno 2026: romanzi, racconti ed epistolari

Miss Bee e l’inganno in prima classe

Cominciamo questo percorso tra le novità dell’autunno 2026 con un libro molto atteso, che segna il ritorno (dal 24 novembre) di Beatrice Bernabò, l’amata protagonista nata dalla penna di Alessia Gazzola, che si prepara ad affrontare una nuova indagine, a bordo di un treno diretto a Parigi. Fra strane coincidenze, enigmi e situazioni stressanti, Beatrice dovrà fare affidamento su tutta la sua intelligenza per scoprire cosa è veramente accaduto… Miss Bee e l’inganno in prima classe è il quinto capitolo della fortunata serie pubblicata da Longanesi, che ha esordito in libreria nel 2024 con Miss Bee e il cadavere in biblioteca.

L’occupazione

Il catalogo di L’orma editore si amplia con un altro titolo del Premio Nobel per la Letteratura Annie Ernaux (nel 2022), L’occupazione (con la traduzione di Lorenzo Flabbi), uscito in patria nel 2002. Il tema di questo romanzo è la gelosia dopo la fine di una relazione. Dopo aver lasciato W. si insinua nella mente della protagonista l’ossessione per la presenza di un’altra donna nella vita di lui. Ecco che segue “una discesa negli abissi della gelosia che trasforma un’esperienza privata in un’indagine spietata sul desiderio, il possesso e l’identità femminile”. Il titolo si aggiunge alla lunga lista di romanzi dell’autrice pubblicati in Italia, tra cui Il posto, Gli anni (vincitore del premio Strega Europeo 2016), L’altra figlia, Memoria di ragazza, Una donna, La vergogna, L’evento, La donna gelata, Guarda le luci, amore mio, Il ragazzo, La scrittura come un coltello e L’uso della foto. Il nuovo libro di Annie Ernaux non può mancare nella lista delle uscite più interessanti dell’autunno 2026.

La porta dei destini

Per le tante lettrici e i tanti lettori italiani di Glenn Cooper (i cui romanzi seriali hanno venduto milioni di copie nel mondo), tra le novità autunnali da non perdere c’è il suo ultimo thriller, La porta dei destini, edito come sempre da Nord (il 13 ottobre) e tradotto da Barbara Ronca. La storia segue due binari temporali distinti: con il primo siamo nel 7° secolo a.C., quando Ninive, la concubina del sovrano, è in pericolo di vita. Per salvarla, Mannu-ki-Aššur, il medico di corte, è disposto a tutto, persino a sfidare tutti i suoi nemici, mentre loro, che hanno scoperto cos’ha fatto, sono disposti a tutto pur di fermarlo. La narrazione si sposta poi ai giorni nostri, nella capitale inglese: Kate ha passato la sua vita a cercare di decifrare i misteri dell’antica Mesopotamia, ma ogni sua certezza va in frantumi quando viene chiamata in ospedale per tradurre i deliri di un paziente sconosciuto, che si chiamava proprio Mannu…

Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo

Il fenomeno Murdoku ha travolto le italiane e gli italiani, che si sono cimentati nel risolvere gli 80 omicidi proposti dall’ideatore di rompicapi canadese Manuel Garand. Il libro, il più venduto in Italia del 2026 finora, tiene insieme crime, ingegno e sudoku: al suo interno, infatti, sono presentati degli omicidi da risolvere, non attraverso i soliti indizi, bensì seguendo le regole classiche del sudoku. E ora, arriva il 13 ottobre il secondo volume, Killer a spasso nel tempo (come sempre edito da Magazzini Salani): qui la sfida si ampia con 80 nuovi casi, ambientati in cinque epoche diverse – Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto – che accompagnano il lettore in una serie di indagini dalla difficoltà progressiva, adatte anche ai principianti. Una novità dell’autunno 2026 da non perdere.

La confessione di Elsa

Parliamo ora di una serie noir amatissima e del nuovo libro di un prolifico scrittore bestseller. Tra le voci più apprezzate della letteratura investigativa italiana c’è infatti senza dubbio Gianrico Carofiglio, ex magistrato, che torna in libreria con una novità autunnale da non perdere, dal titolo La confessione di Elsa (Einaudi Stile Libero). Un romanzo definito “pieno di dubbio e di verità”, in cui due storie si incrociano improvvisamente e forse inevitabilmente: in una libreria aperta solo di notte, il celebre personaggio di Guido Guerrieri incontra Elsa Corsini, docente di filosofia all’università e donna che ha sempre fatto quello che voleva, senza guardare alle conseguenze… L’occasione perfetta per raccontare una storia di “errori e danni irreparabili”. Da non dimenticare che a marzo è stata prodotta anche una serie tv ispirata alle vicende di Guerrieri.

Sotto il cielo infernale

Il 27 ottobre torna in libreria una delle ispettrici più famose e apprezzate della polizia spagnola, Petra Delicato. Per chi ama i gialli e i thriller, è in uscita Sotto il cielo infernale (Sellerio, traduzione di Maria Nicola), in cui Alicia Giménez-Bartlett racconta la sua protagonista arrabbiata e in difficoltà dopo i fatti del precedente romanzo, La donna che fugge, e il vuoto causato da un lutto. A tenere la sua mente occupata però ci pensa il nuovo caso: l’uccisione di don Lorenzo Santos, pugnalato davanti all’oratorio dei salesiani ma, a quanto pare, senza testimoni…

Quel che sembra

Anche il prossimo titolo in questa rassegna si rivolge agli appassionati di gialli: torna infatti in libreria quest’autunno, il 27 ottobre, Marco Vichi, con una nuova indagine del commissario Bordelli (serie inaugurata nel 2002). In Quel che sembra, edito da Guanda, la trama porta a Fiesole, in Toscana, sul Monte Ceceri, dove si dice che Leonardo da Vinci abbia ideato una macchina volante a partire da un uccello, il nibbio, prendendo ispirazione proprio dal suo volo planato. Qui Bordelli, con il suo braccio destro Piras, andrà alla ricerca della sorgente da cui sono scaturiti gli eventi che hanno portato al crimine su cui è chiamato a indagare…

Le cose che non diciamo

Questo viaggio tra i libri da leggere dell’autunno 2026 ci porta ora a parlare di Le cose che non diciamo, romanzo firmato da una scrittrice acclamata dalla critica, Elizabeth Strout, finalista al Booker Prize 2026. Edito da Einaudi nella traduzione di Susanna Basso, il libro ci fa incontrare Artie Dam. A scuola è stato nominato “insegnante dell’anno”, i suoi studenti lo adorano e i genitori lo rispettano. Eppure, nonostante il successo sul lavoro, Artie non riesce a essere felice. Strout narra del suo rapporto incrinato con un figlio alle soglie della separazione e della distanza che si crea nella vita coniugale anche (o forse soprattutto) quando dall’altra parte c’è una persona che di mestiere è abituata a curare i disastri altrui, e meno i propri. L’autrice, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2009 con la raccolta di racconti Olive Kitteridge, racconta la vita di un uomo che rappresenta l’infranto sogno americano, e che si muove con delicatezza tra le esistenze di ragazzi nell’età più fragile di tutte. Nel frattempo, a restituirlo alla vita arriva un segreto in grado di riscrivere 30 anni di matrimonio…

Land – Una storia irlandese

A proposito di autrici apprezzate da pubblico e critica, nel corso dell’autunno 2026 torna anche in libreria la scrittrice nordirlandese Maggie O’Farrell, già autrice di Hamnet (ma non solo), il romanzo sulla famiglia Shakespeare che abbiamo visto recentemente anche al cinema. In Land – Una storia irlandese (traduzione di Stefania De Franco), la scrittrice ci porta nel cuore dell’Irlanda del 1865. Qui, un cartografo e suo figlio hanno il compito di mappare l’intera isola per l’Ordnance Survey, l’ente pubblico dello Stato Britannico incaricato di redigere la cartografia della nazione. Ma ecco che un misterioso incontro in un bosco incrina l’equilibrio dell’uomo, ora deciso a ribellarsi alle regole imposte dagli inglesi… Riuscirà suo figlio Liam, di soli 10 anni, a portare a termine la mappatura?

Il caso ombra

Veniamo al nuovo libro di uno dei più grandi scrittori americani contemporanei. Tra i libri da leggere durante l’autunno 2026 in casa Einaudi Stile Libero c’è infatti il nuovo romanzo dello statunitense Thomas Pynchon, classe 1937, che a 12 anni da La cresta dell’onda pubblica Il caso ombra (traduzione di Gianni Pannofino). Ispirandosi ai classici dell’hard boiled, lo scrittore porta lettrici e lettori nell’Europa degli anni ’30, durante l’ascesa del nazismo. L’investigatore privato Hicks McTaggart si trova nel Vecchio Continente per rintracciare un’ereditiera scomparsa, Daphne Airmont… Hicks sa che “è una che porta guai”, e infatti rimarrà coinvolto in complotti, spie, agenti sovietici e motociclisti anarchici. Non sarà semplice tornare a Milwaukee.

Dangerous Love

Cambiamo completamente genere narrativo e veniamo ora al ritorno di una scrittrice romance amatissima, Rokia, che si è fatta conoscere dal pubblico a partire dal 2016, quando ha cominciato a scrivere storie sulla piattaforma Wattpad. Per le lettrici e i lettori in cerca di emozionanti storie d’amore, è dunque in arrivo (il 13 ottobre) il nuovo romanzo dell’autrice di The Truth Untold, il suo esordio pubblicato da Magazzini Salani nel 2022. Dangerous Love, sempre edito da Magazzini Salani, ha per protagonista Caroline Night: una ragazza di 20 anni, con una madre gravemente malata e un padre scomparso, che non tornerà ad aiutarla. Quando le cure diventano troppo costose, Caroline è costretta ad accettare un lavoro nella casa dei potenti e facoltosi Piers. Ma tra quelle mura piene di segreti incontrerà qualcuno che cambierà ogni cosa… Tra gli altri bestseller di Rokia, ricordiamo Sindrome e la serie Guilty.

Threshing day

Veniamo a un’altra autrice bestseller, che in questo caso arriva da oltreoceano. Dopo Fourth Wing, fantasy-romance pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2023, al cui successo ha contribuito la community del #BookTok (e che è stato poi seguito da Ironflame nel 2024, proposto dalla stessa casa editrice), torna sugli scaffali Rebecca Yarros, autrice statunitense classe ’81. Il terzo capitolo della serie, Threshing Day, edito a sua volta da Sperling & Kupfer, è atteso in contemporanea mondiale.

Le ali in una stanza

Dopo un esordio di grande successo, Come l’arancio amaro, che nel 2025 si è aggiudicato il Premio Bancarella, la scrittrice siciliana Milena Palminteri torna in libreria con un “omaggio” alla sua città di nascita, Palermo. Le ali in una stanza (edito da Bompiani) porta lettrici e lettori nella Palermo del 1914, mentre “il fervore del Liberty sta spazzando via la polvere del tempo”. Lì, Giulio Jacona e Irene Scordato vogliono vivere il loro sogno, trasformando il loro piccolo albergo, il Kemonia, in un esempio di bellezza e modernità. Ma ora la Prima guerra mondiale, ora la poliomielite, lasciano il segno sulla coppia… Dopo anni di difficoltà, il secondo dopoguerra sembra gettare nuovo entusiasmo nel progetto, anche grazie all’arrivo di una donna dalla grande forza, ma tra le strade del capoluogo siciliano sta crescendo un nuovo virus, quello della mafia…

Otto ragazze

Il suo Il cognome delle donne, romanzo d’esordio, ha vinto nel 2024 il Premio Bancarella. Aurora Tamigio torna in libreria con Otto ragazze, edito da Feltrinelli, in cui esplora sotto una nuova luce i rapporti tra donne di età diverse. Sara sogna di costruire una co-residenza destinata alle donne, in cui possano trovare un rifugio ed essere di aiuto l’una per l’altra. Comincia così, aiutata da sua figlia Argenta, a sistemare Villa Debora, una villetta liberty nel cuore di Milano. E mentre le prime ospiti cominciano ad arrivare, si instaura un equilibrio fatto di lavoro e supporto reciproco. Ma quando quest’equilibrio comincia a vacillare saranno le più giovani a interrogarsi sulle regole della casa dettate da Sara… Anche in questo caso, un’uscita destinata a far parlare.

Belle lettere

Nella nostra selezione di alcuni dei libri più attesi dell’autunno 2026 c’è spazio anche per le raccolte di racconti: il prolifico Domenico Starnone (L’umanità è un tirocinio, Il vecchio al mare e Destinazione errata, tra le ultime uscite), torna sugli scaffali con Belle Lettere, come sempre edito da Einaudi. L’affermato scrittore, che ha alle spalle una carriera nel mondo della scuola e la vittoria al Premio Strega nel 2001 con Via Gemito (sempre edito da Einaudi), firma 13 racconti che ruotano attorno a malintesi, “o veri e propri autoinganni”, nutriti dall’amore per le storie lette, tradotte, viste su uno schermo, inventate per gusto o per lavoro… Ritroveremo l’autore anche al cinema, con l’adattamento del libro Scherzetto, che si aggiunge alla lunga lista delle opere di Starnone portate sul grande schermo.

Il campo delle rose – Il libro della polvere – Vol. 3

Per gli amanti del fantasy, segnaliamo, tra le uscite di questo autunno, una novità molto attesa: il libro che segna il tassello finale delle vicende di Lyra Belacqua, protagonista della trilogia di Queste oscure materie e del suo seguito, la trilogia di Il libro della Polvere: Il terzo e ultimo volume della serie, Il campo delle rose, edito, come sempre, da Salani è consigliato a partire dai 12 anni. Philip Pullman, a 30 anni dall’inizio di tutto, riannoda i fili dell’epopea di Lyra, che finalmente riabbraccerà un lato di sé a lungo trascurato, imparando nuovamente a guardare il mondo con la meraviglia e la curiosità di quando era bambina…

Se fossi in te

Immagina di svegliarti la mattina della Vigilia di Natale nel corpo tonico di un divo di Hollywood. E immagina di essere quel divo di Hollywood, che a sua volta si trova a vivere nel corpo di un critico d’arte sulla 60ina. Così accade, rispettivamente, a Ludovico Spinazzola ed Ethan Kaffee, nel nuovo romanzo di Alessandro Piperno, Se fossi in te, in arrivo con Mondadori a ottobre. L’autore, curatore della collana “I Meridiani” e collaboratore della Lettura e del Corriere della Sera, è vincitore del premio Campiello con Con le peggiori intenzioni, e con la casa editrice milanese ha già pubblicato, tra i più recenti, il romanzo Aria di famiglia (2024) e il saggio Ogni maledetta mattina – Cinque lezioni sul vizio di scrivere (2025).

Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia

Passiamo adesso a un’uscita di saggistica destinata a far parlare, il nuovo libro di Antonio Scurati, classe ’69, che ha debuttato nella narrativa nel 2002, con Il rumore sordo della battaglia (Mondadori). Autore di romanzi e di saggi, con la serie M., composta da cinque volumi (e da cui è stata tratta anche una serie tv), Scurati ha unito la ricerca storica alla narrazione, per raccontare dall’interno il fascismo e l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Vincitore di diversi premi – tra cui il Campiello nel 2005 con Il sopravvissuto e lo Strega nel 2019 proprio con M – Il figlio del secolo (entrambi editi da Bompiani) – Scurati il 20 ottobre torna con Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia, che segna il suo passaggio a Feltrinelli, e in cui racconta l’esistenza di donne e uomini che, resistendo ai fascismi, ai totalitarismi, alla violenza del potere in ogni sua forma, hanno difeso i valori della democrazia e, nel ribadirli, hanno affermato nuovi diritti. Da Sandro Pertini ad Anna Politkovskaja, da Franco Basaglia a Livia Bottardi e Manlio Milani, da Gisèle Halimi ad Alexander Langer, donne e uomini che hanno allargato gli orizzonti democratici fino a pagare, in alcuni casi, “la propria tenace fedeltà” con il carcere, l’esilio, la vita.

La figlia di Trastevere



Per gli appassionati di romanzi storici, tra le novità autunnali proposte da Salani c’è La figlia di Trastevere di Elisabetta Fiorito (giornalista e autrice del più recente Golda, uscito per Giuntina nel 2024): i primi del ‘900, i vicoli di uno dei quartieri più autentici della capitale, la Grande Guerra e il bisogno di custodire affetti e speranze. Al centro della storia c’è Vincenza, che nel rione non è conosciuta solo per la sua presenza fisica: è fruttivendola, e al fianco di Umberto conosce l’amore, diventa madre e si sforza di conservare la propria dignità anche in un contesto che difficilmente lo consente. Poi ci sono i suoi fratelli, con cui c’è da sempre un legame indissolubile ma che sembra essere stato spazzato via, a sua volta, dalla miseria della guerra. E allora la scelta giusta qual è? Partire o restare? Amare o rinunciare? Lasciar andare tutto, o trovare la forza di ricostruire?

Freddo come una macchina

L’ultimo capitolo della Trilogia di Harlem – scritta da Colson Whitehead, autore (2 volte Premio Pulitzer), tra gli altri, dei primi due titoli Il ritmo di Harlem, seguito nel 2023 da Manifesto criminale – arriva in libreria a ottobre, tra i libri da leggere durante l’autunno 2026 proposte da Mondadori. Freddo come una macchina riporta lettrici e lettori a New York: sono gli anni ’80 del capitalismo sfrenato quando Ray Carney, negoziante, si trova coinvolto nel mondo criminale per aiutare sua moglie Elizabeth ad ampliare la sua agenzia di viaggi. Accanto all’amico – e ladro – Pepper, scopre il mondo del mercato nero dell’arte, e mentre con il passare degli anni i sensi di colpa lo tormentano, Carney ha un nuovo obiettivo: salvare il figlio dai brutti giri in cui è coinvolto. Anche se questo significa mettere a rischio la sicurezza della sua famiglia, che ha impiegato decenni a costruire…

Maite

Il suo Patria ha vinto il Premio Strega Europeo, nel 2018; quest’anno Guanda – che ha già pubblicato non solo il già citato bestseller ma anche diversi altri titoli, il più recente dei quali è Il bambino, uscito nel 2024 – propone l’ultimo romanzo di Fernando Aramburu, tra le novità autunnali. Maite arriva in libreria il 10 novembre e racconta del rapporto tra due sorelle e la loro madre, in una Spagna degli ultimi anni del ‘900. Mentre sullo sfondo il rapimento del consigliere comunale Miguel Ángel Blanco da parte dell’ETA scatena il panico nel Paese, le tre donne si scoprono e riscoprono, interrogandosi sulle basi che credevano solide nelle loro vite e sui ricordi di un passato irrisolto che torna a bussare alla porta.

Una vita lontana

La terra dell’Australia Occidentale nasconde sempre la vita. Anche dopo una tragedia, che di una famiglia di cinque persone ne porta via due. Dopo la scomparsa del padre e del fratello maggiore, dei MacBride, famiglia di allevatori da generazioni, rimangono la madre e i due figli minori a fronteggiare la terra rossa che per loro è da sempre casa e condanna insieme. Una vita lontana di M.L. Stedman (che ha esordito con La luce sugli oceani, uscito nel 2012), edito da Garzanti nella traduzione di Maria Giulia Castagnone, parla di perdono, redenzione, appartenenza e senso del dovere.

Yesteryear

In arrivo il 10 novembre, Yesteryear (Neri Pozza, nell’attesa traduzione di Simona Fefé), il caso editoriale presto anche al cinema con protagonista il premio Oscar Anne Hathaway, che porta nel mondo delle tradwife, acronimo di traditional wife, che indica un fenomeno che si sta diffondendo soprattutto negli Stati Uniti, “dove la domesticità viene trasformata in contenuto estetico e soprattutto monetizzabile“, come scrive Vanity Fair. L’esordio di Caro Claire Burke, autrice statunitense e co-conduttrice di Diabolical Lies, podcast dedicato alla politica e alla cultura, racconta della tradwife Natalie Mills e della sua vita: un marito cowboy attraente, un ranch disordinato “in modo adorabile” e le sue pagnotte di pasta madre fatte in casa. Ma l’apparenza inganna e dietro le quinte si celano tate, produttori e forni professionali. Una mattina, Natalie si sveglia in una versione strana e terribile della realtà. La sua casa apparentemente è la stessa, ma allo stesso tempo è irriconoscibile: manca l’elettricità, suo marito e i suoi figli sembrano familiari, ma anche diversi. Si tratta di uno scherzo? È Dio che vuole metterla alla prova?

Santa Barbara

La Puglia, un collier di diamanti e l’ambizione di volere di più da una vita che sembra averle dato troppo poco: Nunzia Battista è protagonista di Santa Barbara, il nuovo romanzo, edito da Einaudi, di Nicola Lagioia, il cui libro più recente, La città dei vivi (Einaudi, 2020), racconta del caso di cronaca nera dell’assassinio di Luca Varani (il film tratto dal libro, che ha ispirato anche un podcast e uno spettacolo teatrale, è stato presentato a inizio settembre alla Mostra del cinema di Venezia). Accanto a Nunzia ci sono suo marito Nicola e suo figlio Domenico, che ha la sua stessa fame di vita. L’autore barese, ex direttore del Salone del libro di Torino, accompagna chi legge in un vortice di passioni e tradimenti, legami familiari, talento e ricchezza, in un mezzo secolo vissuto sullo sfondo della presenza di una Santa ribelle a cui Nunzia rivolge le sue preghiere più folli.

Spazzatura! Memoir di un netturbino

Simon Paré-Poupart fa il netturbino da 20 anni a Montréal: grazie a questo mestiere ha potuto laurearsi in sociologia e amministrazione internazionale, ma non l’ha mai abbandonato. Turni massacranti, odori insostenibili e colleghi eccentrici costellano la sua quotidianità, nella costrizione dell’invisibilità tipica dei lavori a basso prestigio sociale. Spazzatura! Memoir di un netturbino (traduzione di Silvia Turato) è nato dalla necessità dell’autore di mettere nero su bianco una riflessione sulle montagne di scarti che produciamo e la considerazione nulla riservata a chi le rimuove. La prosa utilizzata nel libro autobiografico, edito da Alegre, è ricca di gergo da strada e di riferimenti letterari e sociologici.

Pagnotta non c’è più

Dal Premio Nobel 2025 László Krasznahorkai, con Bompiani, Pagnotta non c’è più, “una storia tragicomica sulla solitudine dei vecchi e sulla post-verità in cui viviamo”, nella traduzione di Dora Várna. Zsömlé, ovvero Pagnotta, è la sola compagna del protagonista, lo zio Jószi, un vecchio solitario, ultimo discendente di una stirpe nobiliare che ha attraversato i secoli e risale a Gengis Khan. Ciò lo rende attraente agli occhi dei monarchici ungheresi che mirano a restaurare l’antico regime con lui a capo… L’Ungheria è finita, serve un’azione drastica che la riporti agli antichi fasti. Ma lui rifugge la politica e vive nel suo, di passato, con la fedele cagnolina. Fino a quando…

L’amore è una banana

Tra i libri da leggere durante l’autunno 2026 in arrivo sugli scaffali durante l’autunno 2026 troviamo anche il nuovo romanzo di Paolo Nori, traduttore dal russo e autore, tra gli altri, dei recenti Vi avverto che vivo per l’ultima volta (2023) e Chiudo la porta e urlo (2024, finalista al Premio Strega), entrambi editi da Mondadori, che firma L’amore è una banana. Al centro della narrazione c’è Bernardo Barigazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che “attrae fanciulle e fanfaroni”, e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Animato dalla curiosità di stare al mondo, si lascia trascinare dagli eventi ed è oggetto di una costante macchinazione, ma a supportarlo ci sono sua figlia Daguntaj e la passione per la scrittura, unici punti fermi nel caos.

Sto come un re

Sempre più spesso persone straniere entrano nelle nostre case per prendersi cura di noi. È quello che succede anche a Luciano Martinelli, il protagonista del nuovo romanzo di Edoardo Nesi, Premio Strega nel 2011 con Storia della mia gente (edito da Bompiani). In Sto come un re (La Nave di Teseo, in libreria dal 13 ottobre), lo scrittore e traduttore (ma anche sceneggiatore e regista) ci racconta di un uomo di 65 anni che un giorno si risveglia in ospedale, a seguito di un ictus e un attacco epilettico. Eppure lui, di quei momenti difficili, non ricorda che la felicità provata durante l’allucinazione in cui ha potuto riabbracciare Lisa, sua moglie perduta. Quando torna a casa, si sente come se nulla fosse successo, eppure ha una badante che lo sorveglia. Ha tentato di tutto per non farsela affibbiare, ma eccola qui, Tamara, la georgiana 70enne che sbaglia ogni accento e cucina malissimo ma lo aiuterà a compiere i passi del suo “lungo, doloroso, comico, allucinato cammino verso la guarigione”.

Giochi dell’eternità

Tra le novità dell’autunno 2026 segnaliamo anche che i tipi di Feltrinelli ri-pubblicheranno la trilogia-mondo di Antonio Moresco: per la prima volta insieme, Gli esordi, Canti del caos e Gli increati saranno riuniti in un unico volume, intitolato Giochi dell’eternità, in libreria dal 13 ottobre. Scritti nell’arco di 35 anni, a mano, su grossi fogli a quadretti e con una calligrafia nervosa e indurita dall’uso, i tre volumi sono “la resa dei conti” di Moresco (qui potete trovare i suoi articoli per il nostro sito) con la sua carriera letteraria. Nel corso degli anni, lo scrittore e drammaturgo si è dedicato a romanzi massimalisti, racconti e a una vasta produzione saggistica. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Canto del buio e della luce, I due (Hopefulmonster) e Lettera d’amore a Giacomo Leopardi (Solferino).

Le forze

All’interno della nuova collana di narrativa di Crocetti – dal nome Oceanica – troviamo un’interessante novità: Le forze, della scrittrice francese Laura Vazquez (traduzione di Paolo Bellomo e Luca Bondioli). Richiamando e “sovvertendo” la struttura del romanzo di formazione, il libro segue una donna alla ricerca del proprio posto nel mondo e della propria vocazione. Tra il tragico e il comico, Le forze è stato apprezzato su Le Monde per la “potenza con cui affronta interrogativi immensi”.

La curatrice di libri antichi



La prossima proposta si rivolge a lettrici e lettori che apprezzano i libri… che parlano di libri. Già il suo titolo, La curatrice di libri antichi, proposto da Garzanti, svela qualche dettaglio della trama: Manon, cresciuta consapevole che ogni libro porta con sé una voce, viene chiamata a catalogare una biblioteca interamente al femminile. Tra i tomi ci sono nomi di autrici dimenticate dalla storia, donne forti e ribelli, lasciate da parte perché ritenute scomode. Questa collezione sembra parlare proprio a lei, perché tra i titoli Manon intravede dei legami con la sua famiglia, anche se accettarlo significa mettere in discussione tutto ciò che sa. Cristina Caboni – già autrice di molti apprezzati romanzi, il più recente dei quali è La rotta delle stelle, uscito nel 2025 per Garzanti – firma una storia ambientata tra le vie di Verona, per ridare voce a quelle scrittrici che l’hanno persa.

Bestiola

Jonathan Bazzi ha esordito nel 2019 con il premiato Febbre, pubblicato da Fandango, in cui affrontava temi delicati come l’omosessualità, la scoperta della sieropositività e il riscatto sociale dalla complessa realtà della periferia milanese in cui è cresciuto. Dopo l’uscita di Corpi minori (Mondadori, 2022), torna questo ottobre in libreria con Bestiola, edito da Mondadori. Sullo sfondo di una Milano sempre più produttiva e performante, il protagonista di questa storia riesce a restituire la giusta forma al tempo grazie ai suoi gatti, Mirtilla e Purè. Ma quando Mirtilla muore, la terra le manca sotto i piedi: come si può affrontare un lutto ritenuto clandestino? In questo libro, gli animali diventano il ponte per raccontare le differenze di classe, la neurodivergenza e tutte le possibili forme di famiglia esistenti.

Anarchica la morte

Tra le uscite dell’autunno 2026, c’è anche il nuovo libro dello scrittore e sceneggiatore classe ’71 Giordano Meacci, Anarchica la morte (La nave di Teseo). Definito “visionario e ipnotico”, il romanzo segue tre storie: quella di uno scrittore argentino, ribelle e anarchico, Balthazar Páramo, la cui vita si intreccia a quella di Borges; quella di una donna enigmatica, che durante il suo cammino cerca di ricordare tutte le vite che ha conosciuto; e quella di Vasco Natal Montero, che nella sua Casa di Sassi di Fiume aspetta proprio quella donna… Un intreccio malinconico e ingannevole che riporta alla narrativa Meacci dopo Il cinghiale che uccise Liberty Valance (edito da minimum fax e finalista al Premio Strega 2016).

Piccola mia – Lettera a una bambina appena nata

Tra i libri da leggere durante l’autunno 2026, per Rizzoli è atteso il nuovo libro di Walter Veltroni: il 6 ottobre arriva sugli scaffali Piccola mia – Lettera a una bambina appena nata (in un riferimento, forse, all’opera di Oriana Fallaci), un libro intimo e personale dedicato alla sua nipotina: da nonno, dà uno sguardo al passato e le consegna un manuale per orientarsi nel mondo futuro, in un volume arricchito da film, canzoni e storie che hanno segnato la sua vita. Tra i suoi titoli più recenti, La scelta (Rizzoli, 2022), Buonvino e il circo insanguinato (Marsilio, 2024) e Il bar di Cinecittà (HarperCollins, 2026).

La fiuma

Il senatore Dario Franceschini, che recentemente ha raccontato al Corriere della Sera della sua convivenza con il morbo di Parkinson, torna in libreria con La fiuma (edito da La Nave di Teseo): “l’affresco di un’Italia che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo”. Dopo l’amore impossibile di Tina e Lucia in Aqua e Tera, tra braccianti delle leghe socialiste e violenza delle squadre fasciste, la storia si dispiega nel secondo dopoguerra, tra le drammatiche vendette politiche dopo la Liberazione, la campagna elettorale del ’48, l’attentato a Togliatti e poi Bartali, la Spal, Maria Callas, l’alluvione del Polesine del ’51 e gli angeli del fango nella Firenze del ’66. Ad attraversare i cambiamenti degli anni ’50, una madre e una figlia in Lambretta che continuano a incontrare pregiudizi e ingiustizie nei confronti delle donne. Qui un’intervista al politico e scrittore, in occasione dell’uscita del libro Disadorna e altre storie (La Nave di Teseo).

Le sussurratrici

Il “sussurro” è un dono ereditario che permette a cinque diverse generazioni di donne di comunicare con l’invisibile e modificare la realtà con parole, erbe e ricette. Le sussurratrici parla di donne che compiono scelte in grado di influenzare avvenimenti storici dalla Seconda guerra mondiale al boom economico, fino alla pandemia. In bilico tra realismo magico e romanzo socio-antropologico, il libro, tra le novità autunnali di e/o, è firmato da Giulia Paganelli, scrittrice, antropologa e storica che si occupa di discriminazione grassofobica e di disincarnamento digitale: sui social è conosciuta come @evastaizitta.

Moscow Mule

Tra i libri da leggere durante l’autunno 2026 di Voland troviamo Moscow Mule di Maya Rosa (nella traduzione di Cristina Vezzaro), autrice classe 1987, nata in Russia e oggi residente in Germania. Sono questi i due paesi protagonisti del romanzo, che racconta l’amicizia tra Karina e Tonya, due ragazze abituate a condividere tutto, dagli studi universitari all’obiettivo di trasferirsi in Europa, fino alla difficoltà nel farlo. Perché, all’inizio del nuovo millennio, una parte della società russa vive nel lusso più sfrenato, ma l’altra deve riuscire a sopravvivere alla mancanza di denaro e alla situazione socio-politica in continuo peggioramento. E la borsa di studio per un semestre a Berlino, vinta da Karina, non sembra altro che un ostacolo nel rapporto tra lei e Tonya…

Uomini e donne

Tra le novità di questo autunno, torna, a distanza di 10 anni, Lena Andersson con la sua Ester Nilsson, le cui disavventure amorose erano state al centro di Sottomissione volontaria e Senza responsabilità personale. In Uomini e donne (e/o, traduzione di Carmen Giorgetti Cima) lettrici e lettori incontreranno una Ester molto cambiata. Dopo le fallimentari storie amorose del passato, la donna si è dedicata ai suoi studi sociolinguistici ed è diventata una stimata saggista. Durante un simposio a Copenaghen ha conosciuto un uomo e dopo molte esitazioni da parte di entrambi, i due finiscono per innamorarsi davvero, pur sapendo che nulla di terreno dura per sempre…

Sion, Texas – La ricerca di una terra promessa

Apprezzato già dalla scrittrice e saggista Zadie Smith e dallo scrittore Jonathan Safran Foer, Sion, Texas – La ricerca di una terra promessa (Adelphi, traduzione di Lisa Topi) è uno degli esordi più promettenti e interessanti dell’autunno, in uscita il 13 ottobre 2026. Un romanzo, firmato dall’inglese Rachel Cockerell, che si muove lungo il corso del secolo scorso, secondo una traiettoria chiara: la volontà di alcuni “sionisti ribelli” di trovare una patria al grido “se non possiamo avere la Terra Santa, santificheremo un’altra terra“. E così, anche grazie a lettere, giornali e interviste, Cockerell ricostruisce “un’epopea transatlantica” che può vantare personaggi illustri, da Stefan Zweig ad Arthur Schnitzler, passando per Ernest Hemingway…

Passo falso

Restiamo nel Texas con una novità autunnale edita da NN. Passo falso è l’esordio di Lucas Schaefer, sugli scaffali dal 27 ottobre, e segue la storia di Nathaniel, alla fine degli anni ’90, che ha 16 anni e nel mondo non si è mai sentito davvero a suo agio. Finché non fa la conoscenza di David Dalice, ex pugile haitiano e infermiere, che lo aiuta a sviluppare maggior sicurezza in sé stesso; poi, una notte scompare nel nulla. Parallelamente, dall’altra parte della città, Charles Rex cerca una via di fuga da tutto ciò che nel suo corpo gli sembra sbagliato, anche se la società non glielo consente. Dopo 10 anni, lo zio di Nathaniel riceve una segnalazione che lo spinge a tornare a indagare sulla sua scomparsa: è così che i protagonisti di allora si ritrovano adesso, pedine di una scacchiera che non offre nessuna certezza…

L’accusa

È tratto da un’incredibile storia realmente accaduta il prossimo romanzo storico che proponiamo, tra i libri da leggere durante l’autunno 2026 proposte da Fazi (nella traduzione di Margherita Podestà). A Lipsia, nel 1681, Anna – 15enne – viene accusata di aver partorito e di aver seppellito la sua bambina, neonata, nel giardino di casa. Mentre su di lei incombe la pena di morte, suo padre incarica un giovane avvocato di occuparsi della sua difesa: Anna sostiene che il feto sia nato morto, non si tratta di omicidio. L’accusa di Tore Renberg racconta la moderna patologia forense, le critiche all’obsoleto sistema giuridico tedesco, le classi più umili invise a quelle più agiate, un boia incaricato di torturare e la confusione e disperazione di Anna, che è però irremovibile e ferma sulla sua posizione. L’autore è tra gli scrittori norvegesi più popolari, e con Fazi ha pubblicato anche La mia Ingeborg, finalista al Premio Strega Europeo 2024.

La donna che amava Borges

Quando María Kodama incontra per la prima volta Jorge Luis Borges, a una conferenza, lei è un’adolescente e lui ha più di 50 anni. Già malato di quella retinite pigmentosa che nel giro di qualche anno gli ruberà del tutto la vista, tra i due nascerà un amore sfociato in un matrimonio per procura, avvenuto poche settimane prima della morte di lui. María lo amerà per tutta la vita, diventando custode della sua eredità letteraria. In autunno arriva in libreria un romanzo che ne celebra la storia d’amore: La donna che amava Borges, proposto da Salani, è firmato da Florencia Etcheves, già autrice di bestseller come La cuoca segreta di Frida.



Wishbone

Passiamo adesso a un romanzo che ha come temi centrali la maternità e le sue ambivalenze, oltre all’amicizia come “rifugio e come inciampo”. Parliamo di Wishbone (edito da Sur nella traduzione di Giulia Zavagna e in libreria dal 14 ottobre), il nuovo libro di Laia Jufresa, l’autrice messicana selezionata tra i migliori 20 scrittori sotto i 40 anni nell’ambito del progetto México20, che ha esordito con Umami. Protagoniste del nuovo libro sono due donne che vivono agli antipodi, una a Oaxaca e l’altra a Edimburgo, che condividono una ferita, un amante e “una curiosa passione per i polpi”. A unirle non sarà solo il caso, ma una linea invisibile che attraverserà anni e geografie…

La collana di corda

In questo viaggio tra le uscite dell’autunno 2026 da non mancare c’è ora spazio per un romanzo “sull’indipendenza e l’emancipazione femminile”: La collana di corda (astoria, traduzione di Bettina Cristiani, in libreria dal 9 ottobre), della scrittrice scozzese Kate Foster che, appassionata di storia locale, ha scritto questo romanzo storico ispirandosi alle cronache che raccontano la vicenda di Maggie Dickson, una delle 14 persone sopravvissute all’impiccagione in Gran Bretagna tra il 16esimo 18esimo secolo. Il libro racconta la vicenda di Maggie: mandata al patibolo per omicidio dopo che ha perso il bambino durante la gravidanza e con nessuno disposto ad ascoltare la sua versione dei fatti. Ma nel carro che la riporta a casa, la ragazza torna a respirare: è viva, ma marchiata dal segno rosso che la corda le ha lasciato. Come potrà redimere la propria vita e il proprio nome in una comunità che l’ha condannata? E qual è la verità dietro quella condanna?

Una star a Derry

Ci spostiamo a Derry, Irlanda del Nord: qui è ambientato Una star a Derry (Guanda, in libreria dal 13 ottobre nella traduzione di Federica Aceto), una commedia corale che si apre su una sparizione: la celebre attrice americana Monica Logue, in città per recitare in una nuova serie televisiva ambientata durante i Troubles (gli anni del conflitto in Irlanda del Nord), scompare pochi giorni dopo il suo arrivo. L’ultimo ad averla vista è Diarmuid, sceneggiatore irrequieto e inaffidabile. Ecco che la città diventa un palcoscenico, gli abitanti il cast di una tragedia in cui il dolore e le esperienze dei singoli diventano retaggio collettivo, nello sforzo di ripensare e superare un passato che pesa come un macigno sulle prospettive di un’intera comunità. Séamas O’Reilly, originario proprio di Derry e collaboratore per il New York Times, il Guardian e Irish Times, firma così il suo esordio narrativo, a cavallo tra il comico e il tragico.

Le fredde notti dell’infanzia

Dopo la pubblicazione di Viaggio al termine della vita (opera di cui abbiamo parlato in questo articolo), Crocetti pubblica il romanzo più celebre della scrittrice turca Tezer Özlü (1943-1986), Le fredde notti dell’infanzia (traduzione di Massimiliano Calvia). Uscito per la prima volta nel 1980, tra queste pagine Özlü racconta il suo desiderio di libertà e il contrasto con la società repressiva che animava la Turchia del secolo scorso.

Arcadia

Ha davvero senso parlare di utopia, in merito a una comunità in cui la vita sembra perfetta, ma ad alcuni è vietato entrare? Arcadia, il nuovo romanzo di Emmanuelle Bayamack-Tam, arriva in libreria a metà ottobre con 66thand2nd, nella traduzione di Valentina Maini. Dell’autrice sono già usciti in Italia titoli come I ragazzi dell’estate (La Tartaruga, 2020) e Il club dei bambini perduti (66thand2nd, 2025). Il nuovo libro racconta l’adolescenza in una comunità guidata da una leader spirituale dai dubbi principi morali, dove trova rifugio chiunque voglia allontanarsi da tecnologie e consumismo. Eppure, in un contesto in cui il contatto con la natura è primario, Farah fatica a sbocciare: mentre si sente ingannata dagli adulti che la circondano, il suo corpo cambia e le permette di indagare meglio la sua intersessualità, nel tentativo di trovare un luogo che sia solo suo.

In me dorme un grido

Niki de Saint Phalle ha cominciato a progettare il Giardino dei Tarocchi, un complesso scultoreo, nel 1977, per “riportare alla luce un’energia salvifica”. A raccontare l’anima inquieta della pittrice e scultrice è Francesca Diotallevi, autrice, tra i più recenti, di Di pietra e furore – Vita e arte di Andrea Mantegna (Rizzoli, 2022) e L’ultimo mago (Neri Pozza, 2024). È di nuovo Neri Pozza a proporre il nuovo titolo, tra le novità in arrivo a ottobre, In me dorme un grido, storia di una grande artista che ha vissuto un trauma infantile, un matrimonio infelice, la maternità, la depressione e la necessità di esprimersi attraverso l’arte.

Mille cose

Veniamo a un romanzo che offre un ritratto di una generazione alle prese con un’esistenza divorata dal lavoro e una vita dal ritmo frenetico. Parliamo di Mille cose (Guanda, nella traduzione di Roberta Arrigoni), dello scrittore e giornalista galiziano Juan Tallón, collaboratore di El País e vincitore del Premio Pastor Díaz e del Premio Lueiro Rey. Travis e Anne, i protagonisti di questa storia (in libreria dal 20 ottobre), hanno davanti a loro un giorno che sembra non voler finire mai, tra scadenze, imprevisti, un figlio piccolo da gestire e la sensazione costante che tutto sia urgente e improrogabile. Quando la giornata finalmente volge al termine e sembra sia arrivato il momento di lasciarsi ansie e tensioni alle spalle, ecco che un particolare costringe la coppia a riavvolgere il nastro, trascinando chi legge in un’affannosa ricerca: a che punto la frenesia ci ha distolti tutti dal dettaglio più importante?

Cantico del caos

Proseguiamo con uno dei romanzi internazionali più attesi dell’autunno, Cantico del caos (nella traduzione di Maria Baiocchi) dello scrittore francese Mathieu Belezi, già autore per Gramma di Attaccare la terra e il sole. Descritto come “una distopia dai toni crepuscolari”, il libro descrive un mondo in preda alla devastazione, causata dall’essere umano, in cui incendi, guerre e inquinamento hanno lasciato soltanto paesaggi vuoti. Ma un uomo, Théo, insieme a una donna e ai suoi figli, è in fuga verso un piccolo avamposto nel quale sembra esserci la salvezza “sotto lo sguardo ironico e compassionevole delle scimmie…”.

L’ultimo viaggio di mio fratello Wolf

Ci sono persone che si accostano al tema del lutto attraverso la scrittura, che si trasforma così in una maniera per superarlo. È il caso di Lara Taveirne – autrice belga di romanzi, insegnante e registra teatrale – che ha esordito con il romanzo The Children of Calais, che le è valso diversi premi in patria. Nel libro L’ultimo viaggio di mio fratello Wolf (Ponte alle Grazie, nella traduzione di Claudia Cozzi e Chiara Nardo) racconta una storia vera: Wolf, il fratello dell’autrice, a diciotto anni ha intrapreso un viaggio alla scoperta dei Paesi Nordici e dell’aurora boreale. Sei mesi dopo, il suo corpo è stato trovato congelato in una foresta della Lapponia con un diario di viaggio addosso, che Lara, 10 anni dopo, ha deciso di riaprire. Il risultato è questo libro, che mescola ricordi d’infanzia a ricostruzioni immaginarie, nel racconto di un legame fraterno e del coraggio che l’autrice ha avuto ad aprire quel diario.

La terra degli alberi

A ottobre, La Nuova Frontiera porta all’attenzione del pubblico italiano uno dei romanzi più acclamati dello scrittore canadese Alistair MacLeod (1936-2014), La terra degli alberi (originariamente pubblicato nel 1999 e ora tradotto da Elvira Grassi). Il romanzo intreccia la saga familiare alla Storia, attraverso la figura di Alexander MacDonald, un uomo che cerca di dare un senso alla sua vita, nel Canada degli anni ’80, e finisce per rievocare le battaglie che sconvolsero la Scozia e costrinsero i suoi avi a viaggiare verso il Nuovo Mondo…

Il vampiro della colonia Roma

Arriviamo adesso a un classico della letteratura LGBTQ+ messicana, vincitore del premio Juan Grijalbo nel 1979. Tra i bassifondi e la malavita di Città del Messico degli anni ’70, Adonis García è un chichifo (prostituto) omosessuale che fa uso di sostanze, di alcol, spia gli uomini nei bagni pubblici e frequenta tuguri, cinema, saune, raccontando una realtà clandestina a cui erano confinate le dissidenze sessuali dell’epoca. Il vampiro della colonia Roma di Luis Zapata, i cui romanzi furono censurati all’estero e boicottati in patria, arriva per la prima volta in Italia il 30 ottobre con Fandango, nella traduzione di Carlo Alberto Montalto.

Rosso decantato

Tra le uscite da non perdere nell’autunno 2026 c’è anche Rosso decantato di Jeroen Brouwers, un’opera che si colloca a metà tra il memoir e il romanzo autobiografico, testimonianza della Seconda guerra mondiale e della vita nei campi di concentramento giapponesi in Indonesia. L’autore, che all’epoca dell’aggressione nipponica aveva tre anni, sceglie di riprendere in mano i ricordi e soprattutto i momenti della sua vita segnati dalla “sindrome da campo”, rievocare i sensi di colpa e raccontare i traumi della guerra vissuti con la sorella, la madre e la nonna. L’opera, disponibile dal 28 ottobre per Iperborea e tradotta da Claudia Di Palermo, è considerata un “capolavoro della storia della letteratura olandese”.

Sette giorni

Vivere a Calcutta, in India, con una bambina di due anni e un padre anziano. Preparare le valigie, al loro interno i visti che permetteranno di partire per gli Stati Uniti: andare a dormire, svegliarsi scoprendo che sono stati rubati. Mentre Ma cerca ostinatamente il ladro continuando a prendersi cura della sua famiglia, Boomba – il ladro – viene trascinato in un’incontrollata spirale di crimini. Megha Majumdar firma Sette giorni, edito da Marsilio e tradotto da Anna Rusconi, in cui racconta la storia di due famiglie ugualmente disperate e insieme speranzose, in cui il confine tra bene e male è labile. L’autrice è nata a Calcutta e vive a New York; questo libro ha vinto il National Book Award ed è stato candidato al Women’s Prize for Fiction.

Luce

Il pittore Claude Monet ha passato tutta la vita a cercare di catturare su tela la meraviglia della luce. Ma nel suo giardino a Giverny, all’inizio del ‘900, si muovevano anche altre vite: le racconta Eva Figes, autrice nata a Berlino nel 1932, in Luce, il suo primo romanzo a vedere una traduzione italiana (di Gaia Baldassarri), sugli scaffali dal 28 ottobre con Atlantide. E così conosciamo Alice, schiacciata dal dolore per la perdita della figlia; Lily, che sta scoprendo il mondo giorno per giorno; Marthe, segretamente innamorata del marito della sorella scomparsa; Michel, che non sa come liberarsi dall’ombra di un padre troppo ingombrante. E poi amici, visitatori che animano un microcosmo che si accende all’alba e si spegne al tramonto.

Il sud

Tra le novità dell’autunno 2026 che segnaliamo c’è il nuovo romanzo di Tash Aw, scrittore nato a Taipei da genitori malesi, vincitore del Whitbread Book Award nel 2005 con il suo esordio La vera storia di Johnny Lim (Fazi) e per due volte selezionato al Man Booker Prize. Il Sud (La Nave di Teseo, traduzione di Andrea Silvestri, in libreria dal 20 ottobre) si apre nel 1997: Jay ha 16 anni e vive a Kuala Lumpur con il padre, la madre e due sorelle. Il paese sta vivendo un momento non facile, tra crisi economica e una lenta modernizzazione che sta cambiando la società. Per le vacanze scolastiche i personaggi si recano al Sud, in una fattoria caduta in rovina lasciata in eredità dal nonno paterno. Mentre Jay passerà le sue giornate ad aiutare il fattore e a fare la conoscenza di Chuan, da cui si sente attratto, gli altri membri della famiglia faranno i conti con ambizioni e fallimenti, allontanandosi l’uno dall’altro. Proprio come la terra che li circonda, si rivelano impotenti di fronte alle forze globali che minacciano di rendere le loro vite obsolete.

Cosa ne sanno i poeti?

Tra gli attesi ritorni di questo autunno anche quello della scrittrice e copywriter torinese Enrica Tesio (qui i suoi articoli per ilLibraio.it), autrice, tra gli altri, di I sorrisi non fanno rumore e Cose che ti dico mentre dormi (2025). Con Cosa ne sanno i poeti? (Bompiani), Tesio offre “un manifesto di resistenza poetica per chi si sente impreparato all’appello della sveglia, ogni mattina”. E lo fa prendendo in prestito le parole (e i versi) dei poeti, raccolti in una selezione di testi, scritti dall’autrice nel corso degli anni, che si presentano come “una sorridente chiamata alle armi per tutte e tutti coloro che credono nel potere dello humour e della poesia di illuminare l’esistenza”. Non perdete la sua ultima riflessione, dal titolo “Cosa ne sanno i poeti”? Ovvero come abbracciare il “romancinismo” e vivere (più o meno) felici.

Vi parlo di mio figlio

Bullismo non significa solo aggressività e prevalenza del più forte sul più debole, ma anche conseguenze a volte estreme. Fatali, nel caso di Hugo, 14enne figlio di Vincent e Juliette, che nel nuovo romanzo di Philippe Besson (in libreria dal 13 novembre con Guanda, che ne ha già pubblicato tutte le opere uscite in Italia, tra cui Non mentirmi, nel 2017) devono trovare la forza di superare il dolore inimmaginabile e contro natura figlio di violenza quotidiana, stupidità e intolleranza di una società e di un sistema scolastico che sembrano voltarsi dall’altra parte di fronte alle difficoltà altrui. Vi parlo di mio figlio (nella traduzione di Leila Beauté) segue il dialogo interiore di Vincent, che percorre dai più felici ai più strazianti ricordi legati a suo figlio, in una “marcia bianca in cui ognuno cerca di restare in piedi”, mentre il corteo in lutto avanza per le strade di Saint-Nazaire.

Le lacrime del Nilo

Tra i libri da leggere nel corso dell’autunno 2026 consigliamo anche Le lacrime del Nilo (astoria, traduzione di Cecilia Vallardi) del medico e ricercatore Reem Gaafar, che esordisce con questo romanzo. Siamo nel Sudan degli anni ’80: sugli abitanti del Nilo incombono una serie di catastrofi, tra cui la scomparsa di un bambino. Questo lo sfondo delle vicende di tre donne: la giovane Fatima, che si prepara a un matrimonio combinato con un cugino che non ama; Sulafa, la madre di Mohamed (il bambino scomparso), messa sempre più da parte dal marito; e Nyamakeen, su cui si staglia l’ombra di un’antica, spaventosa profezia, e che viene accusata della sparizione del bambino…

I giorni dell’arrivederci

Tra gli arrivi sugli scaffali in autunno, c’è anche il nuovo libro di Carmine Abate, vincitore del Premio Campiello con La collina del vento (Mondadori, 2012) e autore, tra gli altri, di La festa del ritorno (2004), da cui è stato tratto un film omonimo. I giorni dell’arrivederci, edito da Mondadori e ricco di tratti autobiografici, racconta dell’emigrazione infantile dalla Calabria alla Germania e il trasferimento in un collegio laico tra le montagne del Trentino. Giorgio se lo ricorda come una prigione, tra disciplina ferrea e severe punizioni; 20 anni dopo, però, un messaggio sulla sua pagina Facebook riapre una ferita mai davvero cicatrizzata, e lo invita alla consapevolezza che all’istituto ci sono stati anche giorni felici e amicizie salvifiche. E allora il patto sancito ai tempi andrà rispettato: ritrovarsi con i compagni da adulti…

Foglie d’acero

Autore di numerose raccolte di storie brevi, Luca Ricci, classe ’74, firma per Racconti edizioni Foglie d’acero, in cui mette insieme “storie che trovano la loro compiutezza nell’istante che precede la caduta”. Tra racconti realistici e altri fantastici, tra legami che cambiano natura e promesse infrante. Qui tutti gli articoli scritti da Ricci per ilLibraio.it.

Ospiti

A far precipitare dal balcone il martello che ha colpito e ucciso un adolescente per strada non è stato l’operaio arabo che sta facendo i lavori in casa sua, nonostante l’attrezzo appartenga a lui. Naomi lo sa. Lo sa perché è stato Uri, il suo bambino di un anno e mezzo, a buttarlo giù. Ospiti è un romanzo di Ayelet Gundar-Goshen, tradotto da Raffaella Scardi e proposto da Neri Pozza tra i libri da leggere per l’autunno 2026. L’autrice, che è nata in Israele e che in Italia ha pubblicato Svegliare i leoni (Giuntina, 2017) e Dove si nasconde il lupo (Neri Pozza, 2022), racconta nel suo ultimo titolo la paura, il senso di colpa e una spirale di responsabilità e verità taciute da cui nessuno uscirà indenne.

Storia della mia fame

Che cosa significa convivere per anni con un disturbo del comportamento alimentare? Ne parla Francesca Marzia Esposito – autrice, tra gli altri, del saggio Ultracorpi (minimum fax, 2024) e Materiali resistenti (HarperCollins, 2025) – nel suo nuovo titolo, in arrivo in libreria in autunno: Storia della mia fame è edito da 66thand2nd e analizza il graduale processo che accompagna dalla volontà di perdere qualche chilo fino a una vita condotta per sottrazione. Perché il cibo è ovunque, è un rumore assordante che scandisce ogni momento passato in compagnia altrui. E così, a un certo punto i numeri sulla bilancia cominciano a soppiantare le amicizie e la malattia si appropria ferocemente del corpo e della mente di una persona… Qui i suoi articoli per il nostro sito.

Il piccolo cane

Proseguiamo con le novità di ottobre 2026 da non mancare con la storia del legame tra un uomo e un cane nelle fredde terre del Nord. Smarritosi nel bosco durante una nevicata, un cucciolo deve fare affidamento sul suo istinto, ancora debole, per sopravvivere. Notte dopo notte inizia a imparare come ripararsi dal freddo e dai pericoli, ma allo stesso tempo il ricordo della madre e del padrone vengono meno. Ormai adulto, forte e combattivo, il cane incontra un cacciatore che risveglia in lui sensazioni andate perse. Dopo Essere lupo e Il buio scese sull’acqua, la scrittrice svedese Kerstin Ekman scrive un romanzo di fiducia e amicizia, Il piccolo cane (Iperborea, traduzione di Sara Culeddu).

Cencio

Li chiamano “gli angeli del fango”: sono i volontari accorsi a Firenze per aiutare i cittadini durante l’alluvione del 4 novembre 1966. Tra i bisognosi c’è anche Cencio, 13enne protagonista dell’omonimo libro di Fabio Geda, tra le novità autunnali proposte da Einaudi. Scrittore di romanzi per ragazzi e per adulti, Geda ha approfondito spesso i delicati momenti della crescita e dell’adolescenza. Cencio porta con sé questo soprannome perché è “perennemente stropicciato” e ama osservare i cantieri, nonostante sappia che il suo futuro è nella bottega di barbiere di suo padre. Poi c’è Nicola, 20enne che vive a Taranto e, con tanti altri giovani, ha raggiunto Firenze per diventare un angelo del fango. Le loro strade si incroceranno, in una lezione di vita che insegnerà a entrambi che “a volte è necessario rinunciare a qualcosa per immaginare un mondo nuovo”.

La signora di Cariddi

astoria prosegue con la ripubblicazione delle opere di Livia De Stefani (1913 – 1991): dopo Vigna di uva nere è la volta di La signora di Cariddi, (che le valse la candidatura al Premio Viareggio e al Campiello) disponibile a partire dal 20 ottobre. Emanuela Lolli, contessa di Cariddi, scrive di sé da una cella del carcere di Rebibbia: ha ucciso e lo ammette, non cerca scuse. Scrive non per scagionarsi, ma per ripercorrere il suo passato e raccontare sé stessa: erede di un mondo in declino, vedova a 24 anni e poi abbandonata dall’amante, la contessa usa la propria intelligenza per affascinare gli uomini, ma non rinuncia mai al suo orgoglio. E sarà proprio l’orgoglio a spingerla tra le braccia del suo destino…

Cristo versus Arizona

Prosegue anche il progetto della casa editrice Utopia dedicato alla pubblicazione dei romanzi di Camilo José Cela (1916 – 2002), Premio Nobel per la Letteratura 1989, autore di La famiglia di Pascual Duarte e L’alveare (tra gli altri). In Cristo versus Arizona (in libreria dal 16 ottobre, nella traduzione di Tilde Riva) un narratore “dal nome mutevole e dall’identità proteiforme” racconta, in un flusso di frasi slegate, frammenti di discorso e pensieri improvvisi, le strambe vicissitudini della sua vita. Figlio di una prostituta e di un padre eccentrico, a tratti crudele, il protagonista è un uomo ingenuo, inaffidabile, che vive in un mondo dominato dalla forza bruta e dagli istinti più elementari, circondato da una moltitudine selvaggia di personaggi…

Ride bene chi ha i denti

Tra i libri da leggere nel corso dell’autunno 2026 proponiamo poi Ride bene chi ha i denti di Zyta Rudzka, edito da marcos y marcos (nella traduzione di Irene Salvatori) e in arrivo in libreria il 21 ottobre. L’autrice polacca – per la prima volta nelle librerie italiane – è anche drammaturga e poetessa, e con questo libro ha vinto il premio Nike Award nel suo paese natale. In questo romanzo, la protagonista è Wera, una parrucchiera dal carattere ruvido e audace e dalla lingua tagliente, che si trova a dover organizzare il funerale di suo marito, un ex-fantino. E il problema è che… gli mancano le scarpe: mettendosi alla ricerca di vecchi clienti ed ex-amanti per racimolare denaro per acquistarle, Wera ripercorre le tappe della sua esistenza, fatta di successi e glorie ma anche di amarezze e sbagli.

Scrittrici dell’inquieto – Volume I

Quest’autunno, Safarà Editore porta nel suo catalogo una novità: Scrittrici dell’inquieto, una collana che accoglie una selezione di opere firmate da autrici “accomunate da una scrittura inquieta, lunare e perturbante”. Ogni volume della collana, che avrà cadenza annuale, racchiude quattro voci che condividono lingua, ispirazione e temi essenziali. La prima uscita, in arrivo il 15 ottobre, è dedicata alla lingua francese e raccoglie racconti selezionati di Barbara Molinard (1921-1986) e Liliane Giraudon, microfiction di Gisèle Prassinos (1920-2015) e la novella Rogomelec di Leonor Fini (1907-1996). Questo primo volume è a cura di Cristina Pascotto e con le traduzioni di Lorenza Di Lella, Federico Musardo, Lucrezia Pei, Susanna Ralaima e Silvia Turato.

Un giorno ancora

Albert Camus – scrittore francese premio Nobel – e María Casarès – attrice spagnola dalle simpatie repubblicane – hanno vissuto un’intensa storia d’amore all’ombra dell’occupazione nazista, nel 1944. La loro è stata una tra le corrispondenze epistolari più intense del ‘900: Un giorno ancora di Susana Fortes, edito da astoria nella traduzione di Patrizia Spinato e in libreria il 16 ottobre, la celebra attraverso gli occhi di una scrittrice valenciana in crisi sentimentale e creativa, che scopre le 865 lettere tra i due…

Le quattro ragazze di Oxford

Continuiamo a parlare di libri da leggere nell’autunno 2026: tra le novità in arrivo a ottobre, è da non perdere Le quattro ragazze di Oxford, romanzo d’esordio dell’inglese Joanna Miller (pubblicato da Corbaccio, nella traduzione di Maria Olivia Crosio) e testimonianza di un momento storico: al centro infatti troviamo Ottoline, Beatrice, Dora e Marianne, diverse ma decise a essere le prime studentesse ammesse a Oxford, nel 1920. Parliamo di “quattro giovani donne nate tra due guerre che hanno cambiato il mondo”. Eppure, sono anche ragazze che hanno voglia di ridere, di sbagliare, di innamorarsi, di scoprire chi sono al di là di ciò che il mondo si aspetta da loro”.

Le ragazze della reginella

Nel 1917 il piccolo borgo di Marotta, nelle Marche, deve fare i conti con una guerra che sembra portarsi via tutto, pian piano. Un giorno di novembre una nave corazzata della Regia Marina si arena in mare, a causa di una tempesta. Così, 11 ragazze raccolgono cibo e medicazioni e sfidano le onde a bordo della Reginella – un’imbarcazione rimasta abbandonata sulla spiaggia – per prestare soccorso ai marinai in difficoltà. Il loro coraggio in risposta agli eventi del 16 novembre 1917 diventerà leggenda, e verrà premiato con una medaglia di bronzo al valor militare. Ne racconta la storia (vera) una nuova uscita autunnale proposta da Nutrimenti, Le ragazze della Reginella, un romanzo storico di Daniela Donati, insegnante di lettere e autrice di titoli come Ginostra (Mobydick, 2003) e Il Grande Puf (Mondadori, 2009).

Il mio anno a Parigi con Gertrude Stein

Tra le novità autunnali edite da NN c’è spazio anche per un intreccio tra romanzo e biografia che racconta Gertrude Stein, descrivendola come “una scrittrice che riuscì a liberarsi dal 19esimo secolo per inventare un modo completamente diverso di vivere e guardare il mondo”. Il mio anno a Parigi con Gertrude Stein di Deborah Levy esce il 20 ottobre e vede protagonista una scrittrice, arrivata nella capitale francese per scrivere un saggio sulla poeta americana. Che però è stata anche collezionista d’arte, parigina d’adozione, madrina del modernismo, icona queer, amica di Picasso e Hemingway, genio autoproclamato. Riflettendo sul cosmopolitismo, sull’amicizia, sul desiderio e sulla convivenza, la scrittrice esplora la città e il personaggio di Stein, che continua a sfuggire a ogni definizione.

Che la musica sia con te

La prossima novità dell’autunno 2026, sugli scaffali italiani dal 27 ottobre, parla agli appassionati di letteratura giapponese: è Che la musica sia con te di Tsumura Kikuko, edito da Marsilio nella traduzione di Gianluca Coci. Ambientato a Osaka (città natale dell’autrice), questo romanzo di formazione racconta la storia di Azami Oketani, 17enne appassionata di musica che si trova a fare i conti con amicizie instabili e delusioni amorose, in seguito allo scioglimento della band in cui suonava; la storia è scandita da una playlist indie-rock. In patria, l’autrice ha vinto i premi letterari Akutagawa e Noma.

Le brave streghe non scappano

Per gli appassionati di letteratura giapponese, tra le nuove uscite di ottobre c’è anche un romanzo ambientato a Tokyo tra gli anni ’70 e gli anni ’80: è Le brave streghe non scappano, edito da e/o e firmato da Ōtani Akira, autrice nativa della capitale giapponese, che ha approcciato l’editoria con storie sui videogiochi fino ad arrivare alle raccolte di racconti. In questo nuovo titolo, tradotto da Gianluca Coci, racconta l’amore travagliato di due ragazze; una delle due, Shindō, è una lavoratrice instancabile che viene fatta prigioniera dal clan della famiglia Naiki, che le dà un’unica chance per rimanere in vita: diventare la guardia del corpo di Shōko, la figlia del boss. Solo che, tra pericoli imminenti e uomini dai grilletti facili, Shindō si trova ben presto più coinvolta del previsto nel benessere di Shōko…

Qualcuno ammazzi Dorothea

Laureata in Lettere moderne e in Antropologia culturale, Gaia Giovagnoli a ottobre torna in libreria con il suo terzo romanzo (edito da nottetempo come Cos’hai nel sangue e Chiedi se vive o se muore). Qualcuno ammazzi Dorothea è la storia di una donna che, sin dalla giovane età, è stata considerata smorfiosa, alla ricerca di attenzioni, “sporca”. E ora, in uno studio televisivo, lancia una pesante accusa: durante un rapporto sessuale con un importante imprenditore, Rolando Marconi, Dorothea ha scoperto che l’uomo è un assassino. Mentre l’opinione pubblica si divide, e il padre di Dora la definisce una “mente malata”, le domande su chi sia veramente non si placano. È veramente in grado di connettersi con l’aldilà durante i momenti di estasi?

Tutti i nostri mari

Proseguiamo con una delle novità in arrivo in autunno per chi apprezza le storie di riconciliazione: Tutti i nostri mari di Laia Aguilar è edito da astoria nella traduzione di Amaranta Sbardella, in libreria dal 30 ottobre. Sulla più piccola delle isole Baleari Greta ha vissuto da bambina il trauma più grande della sua vita: la morte di sua sorella Julieta, di cui sua madre Helena la incolpa. Adesso Greta è adulta e vive nella capitale inglese, ha un fidanzato innamoratissimo di lei e il lavoro dei suoi sogni. Ma quando l’amata nonna Matilde, che è rimasta sull’isola, le rivela di essere gravemente malata e le chiede di raggiungerla, Greta non ha scelta. Non sa che la nonna sta ricorrendo a tutta la saggezza dei suoi 95 anni per permettere a madre e figlia di riconciliarsi dopo tanti anni…

Il cuore è un’arma

Torniamo a parlare di grandi nomi del thriller e del noir internazionale. Una copia di Cuore di tenebra, una cassetta ignifuga, una frusta e degli elastici ritrovati tra le macerie di un edificio abbandonato di Spanish Harlem, mangiato dalle fiamme: è così che si apre il nuovo romanzo di Jeffery Deaver, Il cuore è un’arma, tra le novità autunnali (sugli scaffali il 13 ottobre), rivolto agli appassionati di thriller e del lavoro del prolifico scrittore statunitense pubblicato in oltre 150 paesi e tradotto in 25 lingue. Proposta da Rizzoli e tradotta da Rosa Prencipe, questa nuova indagine vede protagonisti gli apprezzati Lincoln Rhyme e Amelia Sachs, chiamati a far luce su una successione di roghi che sembra seguire un preciso ordine. Mentre i due si rendono conto che quello a Spanish Harlem è solo il primo di una serie di incendi, incrociano il cammino di Desdemona Vale, detective decisa a scoprire l’assassino di una giovane del suo quartiere.

Evasione

Dopo il successo con Emma, con cui Jean Reno ha esordito nella narrativa – come raccontato nel nostro articolo -, il 13 ottobre il grande attore francese torna con un thriller che intreccia geopolitica e spionaggio, Evasione (edito da Longanesi, traduzione di Alba Bariffi). Abbandonato il suo nome e il suo passato, Emma ora si presenta come Lara Fragonard, un’elegante esperta d’arte. Ma in realtà ha una missione ben precisa: infiltrarsi in una rete clandestina di attivisti, oligarchi e intermediari del Cremlino per trovare una “prigione che non dovrebbe esistere” e un uomo…

Medusa

Veniamo a uno dei thriller più attesi dell’autunno 2026. Medusa (Longanesi, traduzione di Andrea Berardini) segna il ritorno di Joona Linna e Saga Bauer, protagonisti dell’amata serie thriller firmata Lars Kepler (pseudonimo dei coniugi Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril). Tutto ha inizio con l’omicidio di un medico, ritrovato carbonizzato nell’ospedale psichiatrico giudiziario in cui lavora. Le indagini si rivelano subito complesse a causa del vincolo del segreto professionale e delle testimonianze inaffidabili dei pazienti. Dopo un secondo delitto, Saga si infiltra sotto copertura nel reparto. Con Joona come unico contatto con l’esterno, dovrà scoprire chi è la misteriosa Regina, figura che sembra esercitare un inquietante potere sugli altri ricoverati.

Le cattive stelle

Il prossimo titolo di questa lista, tra le novità di ottobre proposte da Garzanti, è rivolto agli amanti dei gialli: Le cattive stelle di Anna Vera Viva – che con la stessa casa ha già pubblicato Questioni di sangue (2022), L’artiglio del tempo (2023) e Malammore (2024) – è ambientato nel Rione Sanità di Napoli: il corpo della cartomante Consuelo, famosa in tutto il quartiere per il timore che ha sempre incusso in tutti i suoi clienti, viene trovato senza vita nel suo appartamento. A far luce sulla faccenda è Padre Raffaele, che non ha dubbi che nel delitto sia coinvolto suo fratello Peppino, boss di mafia. Ma non può essere l’unico colpevole: ogni cliente mai passato da lì è un potenziale sospettato…

L’enigma di Hurley Court

Per chi ha amato il romanzo têtebêche The Turnglass di Gareth Rubin, il 20 ottobre arriva in libreria il nuovo libro dello scrittore inglese: L’enigma di Hurley Court (Longanesi, traduzione di Amerigo Dercenno). Omaggiando i classici del giallo degli anni ’30, Rubin porta lettrici e lettori a Londra, alla vigilia di Natale del 1932, dove potranno vestire i panni del famoso patologo Kim Tenor: due casi aspettano di essere indagati, ma quale dei due avrà la priorità? Sta proprio a chi legge scegliere la strada da seguire e provare, con gli indizi, a risolvere il mistero…

La stanza dei tarocchi

Continuiamo a parlare di letteratura thriller con la novità più recente firmata dall’autrice e sceneggiatrice di fumetti Barbara Baraldi, La stanza dei tarocchi (Giunti, in arrivo il 27 ottobre). Dopo il successo di Gli omicidi dei tarocchi, tornano le due sorelle Emma e Maia, la prima poliziotta, la seconda esperta nel leggere le carte. Dopo uno smottamento, in una antica villa di Trieste, viene ritrovato il cadavere di una giovane creduta scomparsa anni prima, e mentre Emma e la polizia indagano sul fronte ufficiale, coi pochi indizi che sono rimasti, Maia accetta la richiesta di Annabella: leggere i tarocchi per scoprire l’assassino della sua amica…

Vespri veneziani

Venezia è un teatro di nebbia e tensioni nel nuovo giallo di John Banville (romanziere irlandese nel 2015 candidato al Premio Nobel), Vespri veneziani, edito da Guanda e in arrivo sugli scaffali il 3 novembre, tra le novità autunnali. È l’ultimo inverno dell’800 quando una coppia di novelli sposi decide di trascorrere nel capoluogo veneto il viaggio di nozze: lui, Dolman, è uno scrittore mediocre ma ambizioso; lei, Laura, una ricca ereditiera americana. A fronte di una distanza emotiva e fisica posta da Laura, Dolman vive la città come “un labirinto ostile, in cui ogni incontro appare irreale”: e proprio quando cade vittima del fascino di un’altra donna, Laura scompare. Questo romanzo non esplora solo il mistero, ma soprattutto la psicologia del suo protagonista e il fascino spettrale della città.

Lettere d’amore a un serial killer

Parliamo ancora di thriller con un romanzo che fa parte della collana Black Note di Bollati Boringhieri e consigliato a chi ama i true crime. Dopo essersi allontanata dal fidanzato e dagli amici, Hannah si appassiona al caso di quattro donne uccise ad Atlanta arrivando a scrivere a William, affascinante avvocato e primo sospettato. Arrestato e, dopo il ritrovamento di una quinta vittima, rilasciato, William e Hannah si incontrano… Potrebbe essere l’inizio di una storia romantica ma Hannah ha tutto un altro piano, e vuole sapere tutta la verità sull’uomo. Questo è Lettere d’amore a un serial killer di Tasha Coryell, nella traduzione di Manuela Faimali.

Il Bufalo e Sammarzano

Sono la mozzarella di bufala e il pomodoro San Marzano, simboli della gastronomia campana, ad animare il titolo del nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni, Il Bufalo e Sammarzano (richiamando i soprannomi dei due protagonisti della storia), tra le novità autunnali in libreria da metà ottobre. È tornato il giallista autore delle fortunate serie del commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone, di Sara, di Mina Settembre… e vincitore, tra gli altri, del Premio Scerbanenco nel 2012 per Il metodo del Coccodrillo, del Premio Fedeli nel 2013 per Vipera. Nella nuova indagine, edita da Rizzoli, a indagare per le strade di Napoli sono un burbero cuoco napoletano e un commissario milanese (pelato, proprio come un pomodoro…).

Il fantasma di Venezia

A ottobre Matteo Strukul – prolifico e premiato scrittore padovano, e nostro assiduo collaboratore – porta, ancora una volta, i suoi lettori e le sue lettrici a Venezia, tra calli silenziosi a causa della peste e vicoli bui in cui è pericoloso muoversi. Dopo il successo di La congiura delle vipere e La vendetta dei leoni di Venezia, la Serenissima combatte contro un misterioso assassino che non sembra aver dimenticato i fatti della Congiura di Bedmar, avvenuta dodici anni prima. Toccherà al capo degli sbirri e degli zaffi Marco Valier e al giustiziere conosciuto col nome di El Caigo scoprire chi sia il colpevole di quegli efferati omicidi e mettere fine alla vendetta. Il fantasma di Venezia (pubblicato da Newton Compton) si appresta dunque a chiudere la trilogia ambientata nel ‘600.

L’ultimo gioco

Sono 13 i bambini orfani che vivono all’interno di Arthur Mansion, un’enorme abitazione nel cuore delle foreste del Vermont. Una sera, uno di loro scompare: a fare luce sulla faccenda viene chiamata Jane, una psicologa infantile che dà sostegno emotivo ai bambini nel tentativo di capire cos’è successo. L’ultimo gioco è un’uscita autunnale Longanesi rivolta agli appassionati delle atmosfere thriller, firmato dal duo autoriale italiano che si nasconde dietro lo pseudonimo di Margaret De Angeli. La voce di una bambina riecheggia nella mente di Jane e la invita a non trascorrere mai, per nessun motivo, anche solo una notte all’interno della magione. Ma quando una tempesta di neve si abbatte sul Vermont, la psicologa non ha scelta…

La mano di Orfeo – La prima avventura di Alex Grayson

Tra le uscite di ottobre da tenere d’occhio anche il primo romanzo del giornalista Alan Friedman, che debutta nella narrativa firmando per Baldini e Castoldi un intrigo tra storia, finanza e politica. La mano di Orfeo – La prima avventura di Alex Grayson (in arrivo il 13 ottobre) si snoda tra i corridoi di Washington e quelli di Roma, tra i servizi segreti russi e i palazzi del potere europeo: quando il giornalista (con un passato nella CIA) Alexander Grayson riceve una telefonata in cui si cita il nome di Orfeo, l’uomo capisce che quella “mano invisibile capace di insinuarsi nei governi”, scoperta quasi 40 anni prima, è ancora attiva. E il mondo che aveva lasciato lo sta richiamando all’azione…

Mistero al Circolo Colonna

Tra le novità in arrivo quest’autunno, in libreria dal 20 ottobre, c’è anche il nuovo romanzo del giallista Roberto Costantini, conosciuto soprattutto per la serie che vede protagonista Michele Balistreri (inaugurata nel 2011 con Tu sei il male e il cui ultimo volume è L’amore non basta, 2026). Come nel caso di molti altri titoli dell’autore, anche il nuovo Mistero al Circolo Colonna è edito da Marsilio; il romanzo è scritto a quattro mani con Fabrizio Costantini, insegnante di sceneggiatura. Al centro di questa nuova storia c’è la scomparsa di Franco Urbino, carismatico presidente del Circolo Colonna, microcosmo pacifico in cui la verità si nasconde tra opportunismi e amori inconfessabili. A indagare sono un maresciallo dei carabinieri empatico e intuitivo e il capitano Viola Ballarin, dal carattere preciso e rigoroso.

Salvezza

Parliamo adesso di una nuova voce del western noir contemporaneo: Salvezza (Jimenez) è il romanzo d’esordio di C. William Langsfeld, ed è ambientato in una piccola città rurale del Colorado, nel pieno dell’inverno. Definito “il ritratto di un isolamento condiviso, del modo in cui gli uomini si ripiegano su sé stessi invece di fare i conti con la parte più profonda di sé” (New York Times Book Review), il libro è tradotto da Chiara Tambone.

Un caso di coscienza

Torna in libreria in autunno con Mondadori Gabriella Genisi, l’autrice che ha dato vita al personaggio di Lolita Lobosco (per un totale di 11 libri e 3 stagioni televisive andate in onda su Rai 1, con protagonista Luisa Ranieri). Il nuovo libro, Un caso di coscienza, è ambientato sul litorale vicino a Monopoli, in Puglia, in un agosto soffocante: durante una passeggiata in una riserva naturale, il commercialista Gianfranco Gallo si imbatte in quella che sembra essere una mandibola umana, ipotesi confermata da sua moglie, medico legale. Sarà il commissario Pasquale Cavallo a occuparsene, scoperchiando un caso di più di 40 anni prima: la mandibola appartiene a Tiziana, 20enne scomparsa il giorno della finale dei Mondiali del 1982… Il libro arriverà sugli scaffali il 13 ottobre.

Adam & Eve

Ex politico (membro del Parlamento europeo e per 25 anni deputato alla Camera dei Lord) e autore bestseller, Jeffrey Archer torna con quello che viene presentato come “il suo ultimo romanzo”, Adam & Eve (HarperCollins Italia, traduzione di Seba Pizzani, in arrivo il 27 ottobre). Al centro della narrazione il figlio di un pastore, Adam, e la figlia di un conte, Eve, divisi dalle convenzioni sociali ma legati da un legame capace di affrontare l’Europa della prima metà del ‘900.

Una piccola cosa proibita

Tornano le indagini dell’investigatore privato Elia Contini in Una piccola cosa proibita (Guanda, in libreria dal 13 ottobre). Siamo nella Svizzera italiana, dove il corpo di un importante avvocato di Milano è stato rinvenuto davanti all’ingresso di un’antica miniera. A collaborare con Contini, più a suo agio tra i boschi che tra le persone, arriva dal capoluogo lombardo l’ispettrice Anna Scovalupi, che si trova a confrontarsi con la cauta macchina giudiziaria elvetica. Mentre la polizia segue piste che conducono ai lati più oscuri della finanza fra Svizzera e Italia, un giovane libraio continua a ricevere anonimi haiku che sembrano anticipare ogni sviluppo delle indagini… Andrea Fazioli (tra i suoi ultimi libri ricordiamo Gli svizzeri muoiono felici, Il commissario e la badante, Le strade oscure, Premio Ceresio in Giallo) firma così il nono libro che vede Contini come protagonista, conducendo lettrici e lettori in un caso “in cui le ombre del passato e dell’omertà si allungano sul paesaggio del Canton Ticino”. Qui gli articoli che l’autore ha scritto per il nostro sito.

All in – Menti pericolose

Proseguiamo in questa selezione di libri da leggere quest’autunno con un thriller edito da Nord (nella traduzione di Tessa Bernardi) e firmato da Jennifer Lynn Barnes. All in – Menti pericolose è il terzo volume di una serie di romanzi gialli YA uscita in Italia per la stessa casa editrice: The Naturals – L’accademia dei casi irrisolti, e Killer Instinct – L’istinto di uccidere, entrambi pubblicati quest’anno. Stavolta la scrittrice porta chi legge a Las Vegas, la capitale dell’eccesso sfrenato e delle luci accecanti, dove un killer sta agendo indisturbato. L’unico indizio? Numeri (apparentemente) casuali lasciati sui polsi delle vittime. E man mano che i Naturals – giovani menti dal talento investigativo eccezionale – si avvicinano alla soluzione, anche la loro stessa vita sembra in pericolo…

La voce

Dal 2018 a oggi, la casa editrice milanese Adelphi ha pubblicato diverse opere dello scrittore giapponese Matsumoto Seicho (1909-1992), maestro del thriller, definito il “Simenon giapponese”. Ora, tra le novità più interessanti di fine ottobre, arriva sugli scaffali La voce (traduzione di Alessandro Passarella, in arrivo il 27 ottobre): una raccolta di racconti, apparsi su vari periodici tra il 1956 e il 1958, in cui emerge tutta la capacità dello scrittore di indagare l’animo umano attraverso gli stilemi del genere noir.

Le vite nascoste

Per la prossima novità proposta da Neri Pozza in arrivo sugli scaffali a ottobre (il 20 per la precisione) ci spostiamo in Ohio: Le vite nascoste – nella traduzione di Laura Prandino – è un romanzo di Patrick Ryan, autore di raccolte di racconti e redattore capo del magazine letterario One Story. È da poco finita la Seconda guerra mondiale, e nell’euforia che incornicia un momento storico simile, Cal Jenkins e Margaret Salt, entrambi sposati, si fanno cogliere da un momento di passione. Ma Bonhome è una piccola cittadina, e nulla resta davvero segreto: il passato riaffiora, e segna i destini delle generazioni che arrivano dopo.

Ma la montagna resta immobile

Ci spostiamo ai confini dell’Impero austroungarico, agli inizi del ‘900, con questa nuova uscita di ottobre: Ma la montagna resta immobile (SEM, in arrivo il 13 ottobre) di Francesca Bognolo, architetta che si dedica anche ad allestimenti museali. Il libro racconta la storia della piccola comunità mineraria di Raibl, incastonata tra le Alpi, dove italiani, sloveni e tedeschi parlano la stessa lingua: quella della fatica. In questa cornice, si incontrano Gabriel – un giovane dal talento fuori dal comune, incapace di piegarsi alle convenzioni – e Miriam, arrivata da Praga portando con sé uno sguardo nuovo, l’unica capace di avvicinarsi a lui senza pretendere di cambiarlo. Ma il loro rapporto si incrina quando il corpo di una ragazza del paese viene ritrovato ai margini del bosco. Per tutti è colpa dei lupi, ma Gabriel sospetta che si tratti di qualcos’altro, forse legato alla scomparsa, qualche settimana prima, di un’altra ragazza. A indagare, arriverà da Trieste l’ispettore Hans Zanier, investigatore brillante segnato da una tragedia personale che gli ha spezzato la carriera…

Per chi si perde

Per chi apprezza i romanzi familiari, consigliamo anche Per chi si perde (il Saggiatore), tra le novità di questo autunno, firmato da Gabriele Sassone, che ha già pubblicato Uccidi l’unicorno, sempre con la casa editrice milanese. I traumi che attraversano le generazioni, cambiando forma, sono al centro di questo libro: Élisabeth attraversa il Mediterraneo sulle tracce di una marionetta a forma di uccello nero, scomparsa decenni prima da una collezione di Bruxelles. Anche se il suo capo le ha detto che vale pochissimo, la donna è intenzionata a cercarla, forse perché in quel momento ci sono già diverse cose che hanno cominciato a sfuggirle: il matrimonio, il desiderio, la vita che ha costruito, la persona che pensava di essere. Arrivata su una piccola isola, non sa che la storia familiare con cui sta per approcciarsi riguarda anche lei…

Boy A

Il prossimo titolo di cui parliamo è ispirato a uno dei casi di cronaca inglese più sconvolgenti degli anni ’90: Boy A, il romanzo di Jonathan Trigell uscito nel 2007 nel suo paese natale, arriva in Italia quest’autunno con NN. Il protagonista è Jack, che vive sospeso tra gli errori del passato e la speranza di non esserci più associato, in futuro: da bambino, infatti, ha commesso un crimine che l’ha portato a trascorrere l’adolescenza tra carceri minorili e istituti rieducativi. E anche adesso, che è un fidanzato amorevole e un amico leale, per i media continua a essere quel mostro di tanti anni prima. L’autore, che con quest’opera ha vinto il John Llewellyn Rhys Prize, il Waverton Good Read Award e il primo World Book Day Prize, riflette sulla ferocia dei media e dell’opinione pubblica, e sulla possibilità di riscatto e rinascita.

In tre

Mettendo in relazione realtà, invenzione e dimensione interiore, il nuovo romanzo di Mario Balsamo – regista e docente di cinema – è ambientato nel marzo del 2020, quando il protagonista incontra il suo doppio e decide di farne il protagonista di un racconto. Ma più la storia procede, più lui gli sfugge, e il confine tra chi racconta e chi viene raccontato è sempre più labile. In tre, pubblicato da Morellini, si passa dal registro tragico a quello comico, dal perturbante al grottesco, e il periodo pandemico rimane in realtà sullo sfondo di un processo più personale.

La prenotazione

Tra le novità di questo autunno, consigliamo ora una commedia che vira verso il giallo: La prenotazione (Sur, traduzione di Alice Casarini, in libreria dal 21 ottobre), della scrittrice statunitense Rebecca Kauffman (autrice di La casa dei Gunner, La casa di Fripp Island, La famiglia Shaw e Vengo io da te). La trama segue le vicende del migliore ristorante di una cittadina del Midwest e del mosaico dei personaggi che lo gestiscono, dalla risoluta titolare, al burbero chef, dal lavapiatti guatemalteco al cameriere con velleità letterarie. In questo quadro si apre il giallo: al locale è atteso John Grisham, ma la mattina del grande giorno 22 bistecche sono sparite…

Le ore prima dell’alba

In questo autunno prosegue la pubblicazione di Sellerio delle opere della scrittrice di mistery inglese Celia Fremlin (1914-2009). Dopo La lunga ombra, è ora il turno di Le ore prima dell’alba (traduzione di Chiara Rizzuto, in arrivo il 13 ottobre), un romanzo che si inserisce nelle dinamiche di una famiglia degli anni ’50 e ne racconta le sfumature più oscure e psicologiche. Louise è una casalinga e, dopo le prime due figlie, ora si occupa del nuovo piccolo di casa, che ha solo sette mesi. Per guadagnare qualche soldo, col marito decidono di affittare la mansarda a una donna, Vera, ma in lei qualcosa non torna. E giorno dopo giorno, i misteri aumentano, così come la stanchezza e la mancanza di sonno… Tanto che la nostra protagonista non sa più spiegarsi quello che accade… È tutto un delirio, o c’è qualcosa di reale?

Contare le ossa

Il blocco creativo, la demenza galoppante di sua madre e un trauma recente il cui ricordo continua a perseguitarla. Nella speranza di poter affrontare la serie di problemi che la travolge, Anna accetta l’invito del suo editore a prender parte a un ritiro per scrittori nelle campagne inglesi. Ma mentre cerca di ritrovare l’ispirazione in un cottage circondato da paludi, un giorno emerge dal fango il corpo perfettamente conservato di una donna vissuta migliaia di anni prima: ma com’è possibile, allora, che in lei Anna abbia la sensazione di riconoscersi? Contare le ossa è una novità in arrivo a ottobre in libreria, proposta da Neri Pozza nella traduzione di Simona Fefè: l’autrice è Katya Balen, co-direttrice della Mainspring Arts Charity, organizzazione dedicata a persone neurodivergenti; è qui al suo esordio nella narrativa per adulti.

Il disordine del tempo

Alba De Tamble può viaggiare nel tempo. Come aveva fatto suo padre prima di lei, può muoversi tra i decenni, portando con sé un fardello di futuri che non può rivelare e di passati che non può cambiare. Il disordine del tempo (nella traduzione di Katia Bagnoli) è il nuovo romanzo, edito da Mondadori, di Audrey Niffenegger (già autrice, per la casa editrice milanese, di La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, 2005, e Un’inquietante simmetria, 2009). Qui, la protagonista si sforza di mantenere una vita normale, mentre è costretta a destreggiarsi fra due uomini: Zach, che è la sua ancora ma che non può seguirla nei suoi “viaggi”; e Oliver, che invece ha il suo stesso dono. E mentre la presenza della sorellastra di Alba si fa sempre più inquietante, i suoi spostamenti la accompagnano alla scoperta di luoghi (e tempi) nuovi…

Nell’ombra

Il 27 ottobre arriva in libreria una novità autunnale rivolta agli appassionati di thriller, un libro che avvolge chi legge in un’atmosfera di claustrofobica tensione. Nell’ombra è il romanzo d’esordio di Tracy Sierra, proposto da Fazi nella traduzione di Giulia Gresti. Mentre fuori imperversa una bufera notturna, una donna è chiusa in casa con i suoi due figli. Sentendo degli strani passi salire per le scale, si rifugia con i bambini in una stanza segreta: stretti nel buio soffocante di uno spazio angusto, i tre fanno di tutto per non farsi sentire. E mentre l’uomo misterioso cerca di attrarre a sé i bambini, la donna si rende conto che la situazione è più grave di quanto sembri: l’ha visto in faccia, e sa esattamente chi è e cosa vuole da lei…

Credere tradire combattere

È il 1945 e l’idea della Storia a cui è rimasto aggrappato Milo de Carval, giovane fascista che sopravvive vendendo notizie false con il suo amico Fede, è ormai sconfitta. Ma spie riciclate, generali decaduti, preti ambigui e personaggi nostalgici fanno di tutto per mantenere in vita un’ideologia che, anche dopo la sua caduta, continua a cercare spazio. In questo scenario storico si dispiega Credere tradire combattere, tra le novità in arrivo quest’autunno, firmato da Alberto Garlini ed edito da Marsilio. Tra gli ultimi libri dello scrittore e poeta, anche curatore del festival letterario Pordenonelegge, ricordiamo Il canto dell’ippopotamo (Mondadori, 2019) e Il sole senz’ombra (Mondadori, 2021). In questo nuovo romanzo Milo attraverserà bordelli, palazzi nobiliari, locali notturni e covi clandestini nel tentativo di scoprire cos’è accaduto a Fede, ucciso in circostanze atroci.

La casa accanto

A inaugurare la collaborazione tra Neri Pozza e Fabio Genovesi – autore, tra i più recenti, di Oro puro e Mie magnifiche maestre, entrambi editi da Mondadori -, che curerà la collana “Cose preziose” della casa editrice milanese, è La casa accanto (che vede, infatti, l’introduzione dello scrittore), nella traduzione di Giovanni Zucca. Il romanzo è firmato da Anne Rivers Siddons, autrice di numerosi libri ambientati nel Sud degli Stati Uniti. Con questo volume (in arrivo il 27 ottobre) ci spostiamo infatti ad Atlanta, in Georgia: quando il terreno accanto alla casa dei coniugi Kennedy viene edificato, i due si rendono in fretta conto che il problema non sarà solo la perdita di privacy. Anche se forse non si può dire infestata, la modernissima abitazione sembra portare alla rovina chiunque ci entri…

Killergarten

Passiamo a un esordio particolare: Killergarten, edito da Gallucci. Nicola Brunialti, dopo una carriera come pubblicitario e diversi romanzi per ragazze e ragazzi (oltre che di celebri canzoni), ora presenta il suo primo libro per adulti, una “favola cupa in bilico fra sarcasmo e mistero”, perfetto per chi ama il genere horror. Al centro della trama uno scrittore di storie per bambini, deciso a scrivere un ultimo racconto di successo per saldare i debiti causati dal gioco. Per fare ciò si ritira nella villa di famiglia, abbandonata dopo la morte della sorellina e al centro di un lago. Oggetti che sembrano muoversi, strane coincidenze e sensazioni da brivido… è solo suggestione o quella casa è veramente maledetta?

Nessun fantasma

La trama della prossima novità che proponiamo mescola il mondo dell’oltretomba e la realtà virtuale: si tratta di Nessun fantasma, esordio di Max Lury, autore londinese edito da Atlantide (in libreria dal 19 ottobre). La vicenda prende avvio alla commemorazione di Annie, scomparsa nel nulla da un anno, durante la quale Kieran e Harlow, amici di vecchia data, si rincontrano dopo tempo. Da quel momento entrambi, separatamente, cominciano a indagare per capire cosa sia successo davvero, finché uno dei due non riceve frammenti di video di realtà artificiale che sembrano riprendere proprio Annie, mentre l’altro entra in contatto con il gruppo di occultisti a cui Annie si era avvicinata prima di sparire. Scopriranno una dimensione in cui vita e morte si incontrano in modo inquietante, in una realtà in cui il mondo digitale sembra aver definitivamente preso il sopravvento…

Erba grama

All’apparenza Jacopo, protagonista di Erba grama (Accento, in arrivo il 28 ottobre), è un professionista di successo. Peccato che sotto la superficie si agiti una pericolosa tendenza autodistruttiva, tra sesso casuale, alcol e droga. Ma la morte di sua madre lo costringe a interrompere il ciclo vizioso. Ad aspettarlo al suo paese d’origine sua sorella Selene (che ha una grossa novità da rivelargli), la presenza disturbante di zia Conny e l’infanzia ingombrante che per oltre vent’anni ha provato a seppellire. Riccardo Lupi, classe ’91, esordisce con “una storia di formazione distorta e compromessa, per raccontare gli scheletri e i peccati di famiglia che possono nascondersi dietro all’ironia più cinica e a una vita dissoluta”.

Questa lotta senza tregua

Tra gli esordi italiani in uscita questo autunno anche Questa lotta senza tregua (Terrarossa) di Mattia Cecchini (classe ’92 e già autore di diversi racconti per riviste e blog letterari), romanzo segnalato dal Premio Calvino nel 2024 e finalista anche al Premio Zeno e al Premio Dante Arfelli. Il libro alterna i tre punti di vista di Tommaso, Milot e Alessia, esplorando cosa succede quando il sentimento di ingiustizia ci costringe a ribellarci. La fabbrica di Tommaso sta per essere delocalizzata in Polonia. Come farà a pagare il mutuo? Chi garantirà un futuro dignitoso a sua figlia? Anche Milot, come lui, prova un insaziabile senso di rivalsa. Alessia, legata a entrambi, non è invece accecata dalla rabbia ma è disposta a tutto pur di aiutarli…

Mia madre è un pesce

Tra le novità da leggere nel corso dell’autunno segnaliamo anche Mia madre è un pesce (8OTTO Edizioni) di Massimiliano Timpano. La madre di Regina Effe, la ragazza protagonista di questo romanzo, ha lasciato un grande vuoto da quando è scomparsa. Traduttrice brillante e piena di vita, il suo lavoro era incentrato sullo studio di poetesse e intellettuali accomunate da una fine tragica e prematura. Adesso Regina, assieme al padre Livio, devono esaudire un ultimo desiderio: consegnare al mare il ricordo della donna. Il posto scelto è Campo delle briciole, luogo di vacanze circondato da un’aura speciale fin da quando la madre di Regina, da piccola, era sparita per un giorno intero per “andare a stare con i pesci”… Ad accompagnarli nel loro viaggio, “che avrà le fattezze di un guizzo acquatico e di una risata argentina”, ci saranno i versi di Sylvia Plath e delle altre “regine volanti”.

Nichilismo illuminato

Tra le uscite autunnali di Neo Edizioni c’è un libro in cui ogni cosa – un piatto, un nome, un cucchiaino – è una possibile causa di disastri. È Nichilismo illuminato di Ivan Talarico: qui, lo scrittore più famoso del mondo non ha mai scritto una parola; un astronauta approda su Marte, dove lo aspetta un papa; un fiume non riesce a fare ritorno a casa e un pranzo diventa un disastro per colpa della portata principale. La raccolta di micro-racconti, surreali e spiazzanti, propone il non-sense come unico modo per leggere il mondo. Ivan Talarico è in realtà un personaggio immaginario, creato da… Ivan Talarico. Che scrive e interpreta canzoni e spettacoli teatrali, e che con Neo Edizioni ha già pubblicato nel 2021 Dizionario degli amori impossibili.

Vita di O.-G. Gaillard – Tagliaboschi e poeta

Nel 2010, la rivista Kha ha pubblicato 15 poesie firmate “Olivier-Georges, tagliaboschi e poeta, 1975-2005”, che raccontano un uomo che, fin da bambino, ha sempre presentato un’ossessiva passione per i pini della foresta delle Lande, che sembrano stravolgergli la vita e impossessarsi della sua voce. Sembra tutto vero, e invece no. La rivista, il poeta e la sua storia sono frutto dell’immaginazione di Christophe Ségas, autore di Vita di O.-G. Gaillard – Tagliaboschi e poeta, edito da Ventanas nella traduzione di Paola Vallatta. C’è da dire che Ségas (che in Francia ha già pubblicato sette romanzi) è cresciuto proprio nelle Lande, una regione ricoperta per quasi tre quarti dalla più grande foresta della Francia continentale: ci sarà qualche tratto di Olivier-Georges che affonda le radici in quei boschi?

Io, Virginia e altri fantasmi – Leggende della letteratura che ti salvano la giornata

Tra le novità in arrivo questo autunno anche Io, Virginia e altri fantasmi – Leggende della letteratura che ti salvano la giornata (SEM, in libreria dal 20 ottobre), esordio letterario di Benedetta Miarelli, divulgatrice sui social di letteratura e filosofia. La protagonista del romanzo, Flavia, ha 25 anni, lavora sui social e vive a Milano. Anche se da fuori la sua vita può sembrare perfetta, è sull’orlo del burnout e guardandosi allo specchio prova la tentazione di rivolgersi a un chirurgo plastico. Ecco che a venirle in aiuto appaiono, uno dopo l’altro, le autrici e gli autori che Flavia ha amato, irrompendo nella quotidianità e trasformando situazioni ordinarie in occasioni per guardarsi dentro, o mettere meglio a fuoco la realtà là fuori. Tra Luciano Bianciardi, incontrato fra i corridoi del supermercato, Jane Austen e Simone de Beauvoir, sorprese a battibeccare a un matrimonio nel Chianti e una mail di Seneca, Miarelli ripercorre in maniera romanzesca i grandi classici della letteratura per “ricordarci quanto la loro intramontabile profondità possa farci ancora da bussola nel logorio”.

Il canto degli abissi

Il prossimo titolo in libreria questo autunno si rivolge agli appassionati di romanzi fantasy: la protagonista di Il canto degli abissi dell’esordiente Kalie Cassidy (edito da Fazi, nella traduzione di Lorenza Gambini e in arrivo il 20 ottobre) è una sirena. E negli abissi più profondi dei mari le sirene non sono ben viste: sono considerate mostri assetati di sangue. A perseguitare Imogen è anche lo stesso uomo a cui è promessa in sposa, e da cui lei costantemente si nasconde. Quando il giovane re di un regno vicino giunge in visita, convinto che lei possa salvare entrambi i regni, Imogen dovrà convincersi a stringere con lui un patto di sangue che protegga entrambi…

The Witcher – L’ultimo desiderio

E per gli amanti delle opere dell’autore polacco Andrzej Sapkowski dedicate a Geralt di Rivia, da cui è stata tratta la serie Netflix dal titolo The Witcher, tra le novità autunnali edite da Nord c’è anche The Witcher – L’ultimo desiderio (in arrivo il 23 ottobre), l’edizione illustrata da Mikaël Bourgouin di uno dei racconti più celebri della serie (tratto da Il guardiano degli innocenti): quello dell’incontro tra il protagonista e Yennefer. Quando Geralt e Ranuncolo (poeta e suo più caro amico) scoperchiano una strana anfora che rilascia uno spirito maligno, Ranuncolo rimane ferito. E Yennefer è la maga che lo curerà, e che cambierà per sempre la vita di Geralt… Qui il nostro speciale sulla saga dedicata a uno dei personaggi fantasy più amati (e reinterpretati) di sempre, reso protagonista di videogiochi e giochi di ruolo. Tra l’altro, quest’anno per celebrare il 40esimo anniversario della saga, anche in Italia sono disponibili nuove edizioni, speciali e da collezione…

Il varco degli dèi selvaggi – Dungeon Crawler Carl

A fine ottobre tornano in libreria anche Carl e Princess Donut, gli amati protagonisti della serie LitRPG Dungeon Crawler Carl: Mercurio pubblica così il quarto volume, Il varco degli dèi selvaggi (nella traduzione di Marta Olivi), mentre negli Stati Uniti è lo stesso autore Matt Dinniman ad anticipare che la saga si concluderà al decimo libro. La Terra è stata trasformata in un immenso e pericoloso labirinto, e i pochi sopravvissuti devono cercare di arrivare alla salvezza… Ma ogni piano di questo folle dungeon nasconde segreti, trame, ricompense e creature mostruose. Dall’autopubblicazione alle classifiche di vendita, un caso editoriale internazionale.

La delicata dipendenza

Tra i libri in uscita a ottobre anche un ripescaggio direttamente dagli anni ’80. Per Blackie edizioni arriva finalmente in Italia La delicata dipendenza (nella traduzione di Cristina d’Orazi), romanzo considerato il capolavoro dello scrittore statunitense Michael Talbot (1953-1992). Al centro della trama il dottor John Gladstone, e il suo tumultuoso ingresso nel mondo dei vampiri… Tra bellezza, misticismo e oscuri pericoli, The Delicate Dependency è ancora oggi una storia sui vampiri di culto.

Sight Unseen – Sotto lo stesso incantesimo

Tra le novità autunnali rivolte agli appassionati di fantasy c’è anche Sight Unseen – Sotto lo stesso incantesimo, l’esordio di Alexis Marie (già autrice di fanfiction di successo) proposto da Nord nella traduzione di Marta Lanfranco. La storia mescola la tensione della fuga da un assassino all’attrazione irrefrenabile tra i due protagonisti: Veda è una tutrice dal carattere ostile ma vulnerabile che si occupa di Antaris, un bimbo segnato dal dolore, figlio di Hiram, che ormai anni prima ha voltato le spalle alla sua ricca e potente famiglia. E quando una scia di gigli rossi incantati li mette sulle tracce di un killer spietato, Veda e Hiram sono costretti a unirsi per fermarlo, mentre tentano in tutti i modi di respingere il reciproco desiderio…

Tra due fuochi

Tra le novità in uscita durante l’autunno 2026 anche Tra due fuochi (Mercurio, traduzione di Maurizio Totaro) di Christopher Buehlman, tra i nomi più originali del nuovo horror e del dark fantasy americano. Parliamo di un dark fantasy ambientato nella Francia del 1348, devastata dalla peste e dalla guerra. Thomas, un cavaliere caduto in disgrazia, incontra una bambina misteriosa che sostiene di parlare con gli angeli. La ragazzina deve raggiungere Avignone, dove la attende una missione impossibile: intervenire in una guerra che si combatte in cielo… Il libro, un cult per gli appassionati, arriva in Italia in un’edizione che raccoglie le illustrazioni di Strage House.

Make me a monster

Nessuno conosce la morte meglio di Meka, che lavora come assistente alle pompe funebri presso l’impresa dei suoi genitori, un mestiere inadatto ai deboli di cuore. Fortunatamente Noah, il suo ragazzo, non è un tipo facilmente impressionabile. Ma quando lui muore improvvisamente, Meka sente mancare la terra sotto ai piedi, soprattutto quando cominciano a succedere eventi bizzarri: corvi intorno alla sua casa, morti che non sembrano rimanere tali. Perché… Meka ha il potere di riportare le persone in vita. Anche Noah. E quando lui torna, la gioia fa presto a sparire, lasciando il posto alla paura: Meka può continuare a sfidare le leggi naturali per proteggere chi ama? Make me a monster, tra le novità autunnali proposte da Fandango, arriva sugli scaffali il 23 ottobre nella traduzione di Silvia Rosa: la sua autrice è Kalynn Bayron, il cui Cenerentola è morta è stato un bestseller.

La prima moglie di Barbablù

Tra le novità horror dell’autunno 2026, spazio alla raccolta di racconti La prima moglie di Barbablù della scrittrice sudcoreana Ha Seong-Nan (in Italia dal 30 ottobre per add, traduzione di Giulia Macrì e illustrazione di Lucrezia Viperina). 11 storie dell’orrore in cui si intrecciano il quotidiano e il fiabesco, destinati a mostrare il “marcio nascosto nella società contemporanea”. Con quest’opera, l’autrice che in patria ha già vinto diversi premi debutta nel mercato italiano.

Solstizio

Passiamo adesso a un folk horror, esordio di Nadia Attia, scrittrice e giornalista britannica di origini egiziano-tedesche, che nel 2019 è stata selezionata per i London Writers Awards e ha vinto il premio FAB (Faber) per la narrativa. Solstizio (edito da Mercurio, nella traduzione di Noemi Ronci) racconta di un’eredità difficile: Rowena ha 17 anni e ha una maledizione nel sangue. Sua madre, fin da quando lei era bambina, le ha insegnato a riconoscerne i segni, ma lei si è sempre rifiutata di crederle, almeno fino a quando suo padre non muore all’improvviso… La ragazza, per salvarsi, non può far altro che imbarcarsi in un viaggio per raggiungere la nonna, una guaritrice che vive nel Nord del Regno. Ad accompagnarla ci sarà Halim, un giovane bracciante orgoglioso e indipendente, vicino a conquistare finalmente la libertà che sogna. Tra i pericoli del viaggio, però, nascerà qualcosa che nessuno dei due aveva previsto…

True Blue

Parliamo adesso di novità dell’autunno 2026 in ambito romance. Dopo il successo di Daylight e Nightcall, il giovane booktoker Victor Diamandis torna in libreria con True Blue (edito da Magazzini Salani, come tutti i libri dell’autore): il romanzo porta tra le strade della Grande Mela, dove una ragazza con la passione della recitazione, Brooke, stringe i denti per frequentare la Juilliard. Ma quando, in una sola settimana, tutto quello per cui ha lottato sembra crollare, prende una decisione irreversibile: imbucarsi a un party esclusivo e derubarne i partecipanti. È lì che incontra Dorian Parker, erede ribelle della famiglia responsabile di tutti i suoi guai. Quando Dorian scopre le vere intenzioni di Brooke, invece di denunciarla le propone un patto: fingersi la sua fidanzata per salvargli la reputazione. In cambio le restituirà tutto quello per cui la ragazza ha combattuto…

Tutto può succedere al Little Pumpkin Cafè

A ottobre è tempo di zucche, tazze di tè fumante e lentezza, ecco allora un’uscita perfetta per vivere l’atmosfera autunnale, senza però perdere un pizzico di allegria. Anna Premoli, tra le autrici più apprezzate in fatto di rom-com, torna in libreria con Tutto può succedere al Little Pumpkin Cafè (Newton Compton). Protagonista di questa storia è Ivy, una donna pronta a ricominciare la sua vita dopo aver perso il marito e il lavoro, e aver lasciato Londra. Si ritrova così in una paesino nel Norfolk, alle prese con un cottage da ristrutturare, una caffetteria tranquilla e Rupert… Che dietro quel carattere schivo si nasconda la possibilità di un nuovo futuro?

Falling

Per gli amanti dei romance (e dei gatti), torna in libreria anche Valentina Ferraro (autrice, tra gli altri, delle serie Matching Scars e la serie After Midnight) con Falling (Magazzini Salani): da sempre Devy convive con una notorietà, ereditata insieme al suo cognome, che non ha mai desiderato. Così ha imparato a nascondersi, a occupare sempre meno spazio e a rimpicciolire la propria vita fino a farla stare tutta dentro il suo monolocale a SoHo. Ma i suoi confini non sembrano valere per Miso, il gatto testardo e scorbutico del suo altrettanto testardo e scorbutico vicino di casa, Wes, che comincia più spesso a bussare alla sua porta. E più Wes si avvicina, più Devy desidera lasciarlo entrare…

A court of thorns and roses 6

Proseguiamo nella rassegna di libri in arrivo in autunno con il sesto capitolo di una serie molto nota, inaugurata nel 2015 con Una corte di rose e spine: protagonista è la giovane Feyre, in un’avventura alla scoperta del mondo incantato dei Fae, costellato di segreti e conflitti. L’autrice è Sarah J. Maas, che ha esordito nel 2010 con Il trono di ghiaccio, primo romanzo della saga omonima. A court of thorns and roses 6 (nella traduzione di Alessandra Roccato) è in arrivo in contemporanea mondiale il 27 ottobre 2026 con Mondadori; il settimo volume, invece, uscirà – sempre in contemporanea mondiale – il 12 gennaio 2027.

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Libri da leggere per l’autunno 2026: poesia

Vaniloqui

Tra le novità dell’autunno 2026 anche il volume postumo Vaniloqui (Crocetti), che raccoglie tre “nuclei della poesia” di Gabriele Galloni (poeta romano scomparso nel 2020, all’età di 25 anni). Il Bestiario dei giorni di festa, le Preghiere e il Cuore di Dalmata compongono questa raccolta definita “spiazzante”, in cui “gli animali parlano, Dio è chiamato in causa fino allo sfinimento, e l’infanzia è un luogo già contaminato”.

L’inizio di una fiaba – Skamander

Con Bompiani un’antologia dedicata ai maestri di Czesław Miłosz, Wisława Szymborska e Zbigniew Herbert, i grandi poeti polacchi del ‘900. Al centro del volume Skamander, un gruppo di poeti sperimentali polacchi fondato da Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewiz, Kaziemierz Wierzyński e Jan Lechoń. L’inizio di una fiaba – Skamander (con testo polacco a fronte e a cura di Leonardo Masi), raccoglie anche le voci di chi gravitava intorno al gruppo, come Stanisław Baliński e Maria Pawlikowska Jasnorzewska, e del loro punto di riferimento, Leopold Staff.

Lezioni di nuoto

La prossima novità in arrivo sugli scaffali in autunno si rivolge agli appassionati di poesie, di cui è una raccolta: Lezioni di nuoto, proposto da Einaudi, è l’ultimo titolo di Vittorio Lingiardi. L’autore, psichiatra e psicoanalista, insegna alla Sapienza Università di Roma e per la casa editrice torinese ha già pubblicato libri come Farsi male – Variazioni sul masochismo (2025) e Corpo, umano (2025). In questo nuovo testo, in arrivo il 13 ottobre, si parla di amore, tradimenti, corpi, malattia, memoria, perdita: il gesto più semplice diventa poesia, e proprio con le sue naturali alterazioni ritmiche il cuore torna un muscolo cardiaco, in grado di svelare i segreti del desiderio. E, visto che, come l’acqua, anche l’amore cambia forma, imparare a nuotare significa imparare a muoversi tra le sue correnti…

Serie d’incubo

Passiamo adesso a una raccolta di poesie che ha al centro un argomento estremamente attuale: il genocidio a Gaza. Serie d’incubo (Wojtek Edizioni, con la traduzione di Enrico Terrinoni), raccoglie 70 poesie illustrate firmate dal poeta arabo-australiano Omar Sakr, mentre le opere d’arte visiva sono a cura di Safdar Ahmed: due forme artistiche che “entrano in dialogo e in tensione reciproca”. La posizione del poeta vuole “unire la vicinanza e l’identificazione con le esperienze del popolo palestinese alla distanza di uno sguardo necessariamente esterno, occidentale”. Il volume, in arrivo l’11 novembre, dà il via a una nuova collana, Clessidra, che accoglierà generi diversi, così come autori e autrici italiane e straniere, con l’obiettivo di “esplorare il rapporto tra il testo letterario e il proprio tempo, tra letteratura e politica e riarticolare il concetto di militanza in letteratura”.

Brontolo e la magnolia – L’arte di sopravvivere poeticamente

Un nanetto polemico, una magnolia maestosa e le voci dei poeti italiani: sono questi i compagni di viaggio di Beppe Severgnini in Brontolo e la magnolia – L’arte di sopravvivere poeticamente, tra le novità autunnali edite da Rizzoli, sugli scaffali il 20 ottobre, in cui il giornalista del Corriere della Sera e saggista – autore, fra gli altri, del recente Socrate, Agata e il futuro – L’arte di invecchiare con filosofia, anch’esso edito dalla stessa casa milanese – spiega come sopravvivere leggendo poesia in ogni aspetto del quotidiano. Ecco che tra i consigli compaiono i pranzi all’aperto, l’affibbiare nomi agli alberi, l’arte di imparare i diversi canti degli uccelli, di scrivere elenchi e tenerli aggiornati, di apprezzare ogni tanto un po’ di disordine e di brindare agli amici. Tutti, anche quelli assenti. Perché la felicità non conosce età.

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Libri da leggere per l’autunno 2026: saggi, manuali, reportage narrativi, lettere e biografie

La parola magica – Una vita scritta

Cominciamo questa rassegna dedicata ai saggi più interessanti da leggere durante l’autunno 2026 con il nuovo libro di un’autrice amatissima anche in Italia. La parola magica – Una vita scritta (Feltrinelli, traduzione di Elena Liverani) apre infatti le porte del laboratorio creativo di una delle voci più importanti della narrativa contemporanea in lingua spagnola. Parliamo di Isabel Allende, scrittrice nata a Lima, nel 1942, e vissuta in Cile fino al 1973, dove ha lavorato come giornalista. Dopo il golpe di Pinochet, Allende si è stabilita in Venezuela, dove ha pubblicato nel 1983 il longseller La casa degli spiriti (da cui è stata tratta recentemente una serie tv). Autrice prolifica (tra i suoi ultimi libri ricordiamo Violeta, Il vento conosce il mio nome e Il mio nome è Emilia del Valle), Allende è pronta a condividere con il mondo “i trionfi, gli errori, le sfide e i rituali” del suo lavoro, ma anche le difficoltà e le gioie vissute nel corso degli anni. A metà tra un’autobiografia e una masterclass, La parola magica è “una conversazione intima, diretta, appassionata”.

Conosco una ragazza – Una vita in parole e immagini

È il 1936 quando a Firenze nasce, dalla pittrice e scrittrice Topazia Alliata di Villafranca e dall’antropologo Fosco Maraini, la futura acclamata autrice Dacia Maraini. Due anni, durante l’infanzia, in un campo di prigionia in Giappone, l’esordio nel mondo editoriale con La vacanza nel 1962, la relazione con Alberto Moravia, la fondazione, a Roma, del Teatro della Maddalena, la vittoria del Premio Campiello e poi dello Strega… In Conosco una ragazza – Una vita in parole e immagini, edito da Rizzoli, la celebre scrittrice (che un paio di settimane dopo l’uscita del volume, prevista per il 27 ottobre, compirà 90 anni), con il supporto e la curatela di Paolo Di Paolo e un corredo di fotografie inedite, ricostruisce qui i momenti salienti della sua vita, che l’hanno resa un nome così apprezzato nel panorama editoriale italiano.

Il viaggio inutile

Camila Sosa Villada, apprezzata autrice argentina, nota al pubblico italiano per Le cattive (Sur, vincitore del Premio Sor Juana de la Cruz), torna in libreria questo autunno con un racconto autobiografico: Il viaggio inutile, sempre edito da Sur e tradotto da Giulia Zavagna (in libreria dal 21 ottobre). Il libro ripercorre la vita della scrittrice, delle sue origini, della sua infanzia dolorosa – un corpo femminile “clandestino”, flagellato dalla furia alcolica del padre -, dell’esperienza di donna trans che conosce la prostituzione e insieme il successo in teatro. Non può mancare l’esercizio della scrittura, “un’ostinata spinta vitale”.

Giappone eterno

Sugli scaffali, a novembre, è in arrivo un’altra novità Voland: si intitola Giappone eterno, è di Amélie Nothomb ed è l’adattamento dell’omonimo podcast che la prolifica e apprezzata autrice ha realizzato con Laureline Amanieux. La scrittrice belga – che con Voland ha già pubblicato numerosi titoli – ha vissuto parte della sua infanzia nel paese del Sol Levante: in questo libro, infatti, intreccia episodi della sua infanzia e il rapporto che lei ha con gli usi e i costumi giapponesi alla spiegazione di temi come shintoismo, riti di purificazione, buddismo, zen… Il volume (nella traduzione di Federica Di Lella), arricchito anche dalle numerose illustrazioni al suo interno, accompagna lettrici e lettori alla scoperta di una delle culture più affascinanti del mondo.

Belonging – Un viaggio d’amore

Tra le novità in uscita durante l’autunno 2026, c’è anche il memoir, edito da Rizzoli, di Sonia Gandhi, la presidente più longeva dell’Indian National Congress Party. In Belonging – Un viaggio d’amore, in libreria dal 10 novembre, la donna si racconta per la prima volta: dall’infanzia in una cittadina piemontese, alla storia d’amore che la conduce in India, fino alle perdite devastanti che cambieranno il suo futuro e quello della sua patria d’adozione. “Sono stati il dolore e la perdita a gettarmi nel mondo pubblico della politica. Fino ad allora avevo difeso strenuamente la mia privacy. Scrivere della mia vita non mi è venuto naturale”.

Eravamo comunisti

Per chi apprezza i memoir firmati da figure di spicco della politica, non può mancare Eravamo comunisti di Massimo D’Alema (pubblicato da Feltrinelli). L’ex (spesso discusso) Presidente del Consiglio, primo e unico con un passato nel PCI, lascia a queste pagine il compito di raccontare storia personale e Storia collettiva, descrivendo la sua infanzia in una famiglia comunista, le lotte operaie e la Primavera di Praga, il rapimento Moro e le complesse trasformazioni a cui ha assistito, della politica nazionale e internazionale, ma anche della società. Emerge così il ritratto di un’Italia che non c’è più, e di alcune figure di spicco – da Togliatti a Berlinguer, da Napolitano a Ojetta – “senza indulgere alla celebrazione, ma restituendo il peso umano delle scelte…”.

Soffiando nel vento

Solferino propone un saggio che è, al tempo stesso, un’inchiesta giornalistica e un atto politico di denuncia e di fiducia verso l’Italia. Soffiando nel vento di Giovanna Botteri (nota giornalista che attualmente collabora con Rai e La7), in uscita il 20 ottobre, analizza quelle ingiustizie sociali nascoste che è più facile ignorare che affrontare. Si parla di emarginazione e immigrazione, della festa di Atreju di Fratelli d’Italia, della manifestazione per Gaza, della Pontida dei leghisti, di Niscemi che frana nella Sicilia abbandonata, dell’alluvione romagnola, passando per incontri con personaggi come Vannacci, Schlein, Conte e Calenda.

Il ragazzo di Assisi

A 800 anni dalla morte di San Francesco D’Assisi sono molti i libri e i saggi che hanno raccontato il suo pensiero, la sua vita, la sua eredità presente ancora oggi. Angela Bubba, scrittrice e saggista classe ’89, sceglie di dedicarsi alla porzione di vita che precede i momenti più noti, quando Francesco non è ancora “l’icona addomesticata della devozione”, bensì “un giovane non allineato”. Ma Il ragazzo di Assisi (Ponte alle Grazie) non è solo un racconto storico, bensì anche una riflessione sull’attualità, arricchita da una voce narrante inusuale: l’angelo custode di Francesco…

Francesco – Il cantico

La figura di San Francesco viene trattata anche dal comico e scrittore Roberto Benigni: assieme all’autore televisivo Stefano Andreoli, con cui ha collaborato in diversi spettacoli, l’attore e regista fiorentino narra la vita di Francesco in Francesco – Il cantico (Einaudi Stile Libero), “tra slanci comici e momenti di intensa commozione”, un “sovversivo”, che abbandona ricchezze e privilegi, per farsi ultimo tra gli ultimi.

Lettera a Vera

Conosciuto principalmente per il suo celebre (e scandaloso) romanzo Lolita, Vladimir Nabokov (1899-1944) viene descritto come uno scrittore “impossibile da tratteggiare”, russo di nascita e statunitense di adozione. In autunno (il 27 ottobre) Adelphi consegna ai suoi lettori e alle sue lettrici, ma non solo, un testo con il quale conoscere il Nabokov più sensibile: Lettere a Vera (traduzione di Cinzia De Lotto e Giulia Marcucci), infatti, è la testimonianza del suo amore per la compagna Vera. Sullo sfondo l’esilio, le guerre, il lavoro letterario e la volontà di raccontarsi.

Diario e altri scritti dal carcere

Nel 1981 ci fu uno sciopero della fame nel carcere di Long Kesh, a Belfast. Fu guidato da Bobby Sands – arrestato nel 1977 per detenzione illegale di armi da fuoco, nonostante la scarsità di prove a suo carico – che morì dopo 66 giorni di digiuno. Durante gli anni di detenzione raccontò la sua storia su frammenti di carta igienica e cartine di sigarette, affrontando temi come l’internazionalismo, la giustizia sociale e la resistenza all’oppressione: è così che nasce Diario e altri scritti dal carcere (in arrivo il 6 novembre, edito da Nutrimenti), arricchito da due poesie inedite, tradotto e curato da Riccardo Michelucci (giornalista, saggista e studioso dell’Irlanda) ed Enrico Terrinoni (traduttore e docente di Letteratura inglese).

Minori dentro – Dalla rieducazione al controllo: un secolo di minori reclusi

Tra le novità in arrivo in autunno per Fandango c’è anche Minori dentro, un saggio scritto da Alberto Nettuno (che per la stessa casa ha già pubblicato nel 2024 Hunger Strike – Sciopero della fame e martirio come atto politico) in cui l’autore riflette sulla funzione attuale delle carceri minorili. A partire dal ruolo che rivestivano durante fascismo e nazismo per arrivare alle periferie urbane contemporanee e ai centri per minori stranieri non accompagnati, l’autore ragiona sulla responsabilità delle istituzioni nella storia e sul “mito della rieducazione”. Non un libro che offre soluzioni, ma che obbliga a guardare in faccia una verità scomoda; esce il 20 novembre, giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’algoritmo in cattedra – Cronache di un professore nell’era dell’IA

L’intelligenza artificiale è ormai da tempo al centro del dibattito culturale (e non solo), soprattutto quando entra in ballo il discorso educativo. Certo i timori non mancano. Al tempo stesso, diversi docenti hanno sottolineato l’importanza di aprire il discorso anche all’ambito scolastico: per gli studenti di ogni età, i chatbot sono infatti da tempo diventati compagni di studio spesso onnipresenti, da usare per le loro ricerche e i loro compiti. Cosa resta, dunque, della classica lezione frontale, dei voti e delle verifiche? Se lo chiede Francesco Brucoli, professore di Filosofia e Storia al Liceo Galileo Ferraris di Torino, che all’attività di docenza ha affiancato anche la collaborazione con case editrici per la stesura di diversi manuali scolastici. Brucoli tocca l’argomento nel saggio L’algoritmo in cattedra – Cronache di un professore nell’era dell’IA (edito da Bollati Boringhieri), in cui affronta l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’apprendimento dal punto di vista di chi la scuola la vive ogni giorno. Dando spazio alla voce degli studenti, l’autore esplora paure, abitudini, come anche le nuove possibilità che dà l’IA. Per il professore, l’intelligenza artificiale, strumento destinato a restare, non è solo una minaccia, ma può rappresentare anche un’occasione per ripensare il senso dell’insegnamento, in uno scenario in cui il ruolo dell’insegnante non scompare, ma si trasforma.

Cacciatori di anime

Continuiamo il nostro viaggio tra i saggi più attesi dell’autunno 2026 con una delle voci più autorevoli del buddhismo contemporaneo: Selene Calloni Williams, autrice di oltre 30 libri tradotti in numerose lingue. In Cacciatori di anime (Bompiani, nella traduzione di Maria Chiara Basile, in arrivo il 21 ottobre) guida lettrici e lettori “in una profonda e toccante avventura di consapevolezza”. Attraverso sette rituali -sette passaggi iniziatici – l’autrice traccia “una mappa di risveglio”; a fare da collante narrativo è l’enigmatico Kazimir, un “cacciatore di anime”, l’uomo del “pascolo celeste”, figura sciamanica che insegna a “conoscere col cuore”.

Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna bambino animale o cosa

“Sfugge da ogni canone e definizione” la raccolta antologica che proponiamo adesso: Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna bambino animale o cosa si rivela, già dal titolo, come una grande riflessione che non cerca trama né le parole giuste. Alessandro Bergonzoni, nel suo libro edito da Garzanti, sfrutta l’equivoco e l’ambiguo per creare nuovi punti di domanda a chi legge. Lo scrittore è un artista, attore teatrale e autore di diversi titoli, poetici e surreali: l’ultimo, edito dalla stessa casa, è Aprimi cielo – Dieci anni di raccoglimento, articolato.

Vivono tra noi – Dischi volanti, cacciatori di alieni e teorie del complotto

Quando si parla di spazio, alieni e UFO sono molte le domande che emergono. Soprattutto quando si sentono strane notizie e ancor più strane teorie del complotto. Nel libro Vivono tra noi – Dischi volanti, cacciatori di alieni e teorie del complotto, il giornalista inglese Daniel Lavelle è andato a caccia di risposte, e soprattutto di chi ha dedicato l’intera esistenza a dimostrare che… No, non siamo soli nell’universo. In uscita il 21 ottobre, tra le novità più curiose di Iperborea (e con la traduzione di Luca Fusari), Vivono tra noi è un viaggio tra testimonianze e reperti, cristalli che permettono di “accedere al passato interdimensionale” e dichiarazioni ufficiali.

Disobbedire a Confucio

Spostiamoci ora in Asia con un nuovo saggio in arrivo questo autunno, che fa luce sui movimenti femministi che, negli scorsi anni, si sono battuti (e continuano a farlo) contro la misoginia e la violenza di genere. Parliamo di Disobbedire a Confucio (add) della giornalista Eleonora Zocca, già impegnata nelle redazioni di Report, Piazzapulita e Petrolio, e collaboratrice di diverse testate. Nel volume – dal sottotitolo Voci, corpi e lotte femministe – l’autrice ricostruisce le storie di alcune pensatrici e attiviste che in prima persona hanno cercato di cambiare la cultura dominante e patriarcale tra Corea, Cina, Taiwan e non solo, tutto ciò attraverso interviste, ricerche e indagini sul campo.

Ciclicamente

Sono numerosi i manuali che analizzano la menopausa dal punto di vista medico. È più difficile trovarne che la raccontino come fenomeno sociale e culturale: è la sfida che si pone Ciclicamente, un saggio ricco di voci razzializzate, queer, trans e non binarie che parla di qualcosa che riguarda tutte le donne, in un determinato momento della vita. Il libro di Gabriella Grasso – che è giornalista e traduttrice – parte dalla “Menopause Revolution” globale per arrivare alle battaglie legislative nei parlamenti europei, passando per i conflitti scientifici sulla terapia ormonale. Arriva sugli scaffali il 13 novembre con Fandango e vede un contributo della scrittrice Igiaba Scego.

Liberarsi dalla psicanalisi

Tra i saggi da leggere durante l’autunno 2026 proponiamo anche Liberarsi dalla psicanalisi (L’orma editore, in libreria dal 20 novembre) di Didier Eribon, scrittore, attivista e accademico francese, autore di una biografia di Michel Foucault e di diversi saggi sugli studi gay e sulla teoria queer. Con questo testo, il filosofo francese denuncia il ruolo normativo e conservatore che la psicoanalisi continua a esercitare sulle questioni del desiderio, della sessualità e della famiglia, proponendo una genealogia storica e politica dell’identità, fondata sui rapporti sociali, sulle forme di dominio e sulle possibilità di inventare nuovi modi di vivere.

Polywise – Un approfondimento per orientarsi nel mondo delle relazioni aperte

Il 7 novembre è in arrivo in libreria Polywise, un saggio che, come recita il sottotitolo, si presenta come “un approfondimento per orientarsi sul mondo delle relazioni aperte”. Dopo il precedente testo, Polisicure, la psicoterapeuta e teorica delle relazioni Jessica Fern (edita in Italia da Timeo) affronta le sfide che coinvolgono il poliamore e tutte quelle persone alla ricerca di “forme di non monogamia etica consensuale”, con l’obiettivo di facilitare il percorso verso una relazione stabile e felice.

Simple Too – Ancora più semplice

Parliamo ora dell’atteso nuovo libro di uno chef di culto, Yotam Ottolenghi, forte di uno stile inconfondibile, “in cui colore, verdure e innovazione sono al centro di ogni piatto”. Possessore di 11 location (tra ristoranti e gastronomie) sparse per il mondo, e con una formazione culinaria cosmopolita (ha origini italiane e tedesche, è nato in Israele e vive a Londra). Ottolenghi propone una cucina “facile ma non troppo”. E dopo SIMPLE, Jerusalem e Comfort, torna sugli scaffali con Simple Too – Ancora più semplice (Vallardi, disponibile dal 13 ottobre), un libro, nella traduzione di Sara Porro, che raccoglie 135 ricette inedite: piatti vegetariani, preparazioni a base di carne e pesce, dessert facili da replicare e tante proposte “che riflettono le esigenze di oggi in cucina”, da condividere in famiglia e con amici, o da gustare da soli.

Mash-up in tavola – Storie di migranti, padelle e speranze

È proposta da Manni Editori la prossima novità autunnale: Mash-up in tavola – Storie di migranti, padelle e speranze, di DonPasta, già autore di diversi titoli e di uno spettacolo teatrale, che racconta di alcuni incontri con migranti di prima e seconda generazione. Mentre ognuno di loro gli preparava una ricetta tipica della propria terra d’origine, uno alla volta si raccontavano: c’è Antonella Bundu, politica e attivista, Paul Biligha, giocatore di basket di serie A, poi Amir Issaa, rapper. Ma il libro, in libreria dal 16 ottobre, dà anche voce a figure non note, come una donna palestinese arrivata in Italia per far curare la figlia o una sociologa cubana che racconta dei medici arrivati durante il Covid, o ancora la figlia di un desaparecido argentino.

La nonna è la miglior nutrizionista

In un mondo sempre più bombardato da mode alimentari e cibi ultra-processati, i “consigli delle nonne” sembrano a volte l’unica ancora di salvezza possibile. Ma su quanti di questi possiamo davvero fare affidamento? Ne parla Gianluca Tognon (ricercatore, docente universitario e nutrizionista) in La nonna è la miglior nutrizionista, un saggio edito da Corbaccio – in libreria dal 3 novembre – che unisce la saggezza popolare alle conoscenze raggiunte oggi grazie all’accuratezza delle nozioni scientifiche, esplorando grassi, carboidrati, legumi, digiuno, superfood, glutine, integratori… partendo dalla memoria familiare e arrivando a un nuovo equilibrio salutare, senza rinunce né ossessioni.

Diete corrotte

Che cosa mangiamo davvero quando pensiamo di mangiare sano? Nel libro di cui parliamo ora, il giornalista, regista di documentari e autore tv Peter D’Angelo, porta avanti un’indagine che punta a dimostrare come in tutto il mondo le multinazionali del cibo abbiano infiltrato, condizionato e piegato ai propri interessi la ricerca scientifica sull’alimentazione. Dal caso della Sugar Research Foundation, che negli anni ’60 pagava scienziati di Harvard per minimizzare i danni dello zucchero, fino alle sponsorizzazioni di convegni medici italiani da parte di marchi di merendine e bibite e alla collaborazione tra aziende e università pubbliche, Diete corrotte – Come difendersi dalle bugie dell’industria alimentare (Chiarelettere) ricostruisce il modo in cui decenni di interferenze e conflitti d’interesse tra industria e ricerca hanno plasmato ciò che oggi consideriamo salutare.

Il colore nella pittura – Dalla Preistoria al XX secolo

Tra le novità saggistiche in arrivo in libreria in autunno c’è Il colore nella pittura – Dalla Preistoria al XX secolo di Michel Pastoureau, sugli scaffali dal 23 ottobre per Ponte alle Grazie. L’autore è un antropologo e storico del colore, e tra le sue pubblicazioni più recenti figurano Giallo Rosso Blu, Il corvo – Una storia culturale e Blu – Storia di un colore, pubblicate da Ponte alle Grazie. In questo nuovo titolo il saggista ripercorre il ruolo del colore nella pittura occidentale, approfondendo la storia dei pigmenti a partire dalle pitture rupestri del Paleolitico. Perché dietro alla scelta di ogni tinta ci sono le difficoltà di un pittore nel trovare la giusta miscela e ottenere una sfumatura stabile…

Fari in tempesta

Nell’inverno tra il 2013 e il 2014, sulle coste dell’Atlantico e della Manica si susseguirono tempeste furiose. Jean Guichard, fotografo francese classe 1952, ne ritrasse l’azione sui fari, attraverso scatti in cui l’acqua sembra inghiottire le “sentinelle del mare”. Ma Guichard è in realtà conosciuto nel mondo fotografico da ben prima: il suo scatto più famoso è riportato sulla copertina di questa raccolta – Fari in tempesta, edita da L’ippocampo e in arrivo sugli scaffali il 14 ottobre – ed è stato realizzato al faro della Jument nel 1989, mentre imperversava la tempesta e il guardiano del faro era in attesa dell’elicottero dei soccorsi. In questo libro, le immagini sono accompagnate dalle didascalie di Jean-Christophe Fichou, ricercatore in storia contemporanea e a sua volta autore di libri sui fari e sui loro guardiani.

La guerra dei rifiuti – L’incredibile seconda vita dei nostri scarti

A metà ottobre nottetempo pubblica l’inchiesta del giornalista Alexander Clapp (i suoi articoli sono apparsi su The London Review of Books, The New Left Review e The American Interest): La guerra dei rifiuti – L’incredibile seconda vita dei nostri scarti (nella traduzione di Lorenzo Vetta). Dopo una ricerca lunga due anni, che ha attraversato cinque continenti, Clapp racconta l’economia “multimiliardaria” legata alla trasformazione dei rifiuti, da scarti e merce con cui guadagnare, e di come riciclatori clandestini, gigantesche discariche e raccoglitori di materiale utile incidano sempre di più su comunità povere ed ecosistemi fragili.

La gerarchia degli angeli

Tra le creature più note e rappresentate della mitologia cristiana sicuramente ci sono gli angeli, esseri misteriosi che per loro stessa natura non sono divini ma a quella forma di potere tendono. Essi, secondo il mito, appartengono alla società più antica del cosmo, quella a cui tutto tornerà alla fine della storia. Ma queste figure, dall’aspetto ordinario e dalle capacità soprannaturali, protagoniste di molti episodi biblici e altrettante rappresentazioni artistiche, nel corso dei secoli hanno influenzato il pensiero politico e sociale. Il filosofo e saggista Emanuele Coccia ha deciso di raccontare proprio questo: la logica che sottostà a questi esseri e il loro rapporto diretto con la storia umana… Il saggio La gerarchia degli angeli, edito da Il Mulino, è in uscita il 16 ottobre.

La fine della lettura

È edito da Silvio Berlusconi Editore un saggio sull’alfabetizzazione, in arrivo tra le novità dell’autunno 2026, firmato da James Marriott. Nella convinzione che viviamo ormai in una “società post-alfabetizzata”, La fine della lettura riflette su come il progresso tecnologico ridefinisca sia le modalità di comunicazione sia la capacità di comprendere testi complessi: ne risulta un pamphlet in difesa della parola scritta, che evidenzia l’importanza della cultura della stampa per il funzionamento delle democrazie moderne.

La lingua libera – Della forza sovversiva delle parole

Il 28 ottobre torna in libreria la sociolinguista e traduttrice Vera Gheno, con il saggio La lingua libera – Della forza sovversiva delle parole (in uscita per effequ). In questo saggio, l’autrice affronta il tema delle parole come strumento per costruire comunità o nemici, rendere esplicito un pensiero e le ingiustizie o rendere complesso un meccanismo. Da Italo Calvino a Gianni Rodari, passando per Hannah Arendt, Gheno affronta molti temi attuali, evidenziando come “parlare bene” possa diventare concretamente un mezzo di liberazione dalle molte oppressioni e gerarchie.

Unbroken – Per la libertà della Palestina

Nelson Mandela sosteneva che a lui succedevano “esattamente le stesse cose che sono successe a me”: parlava di Marwan Barghouti, leader politico e parlamentare palestinese, è per questo definito da molti “il Mandela della Palestina”. Grande attivista, nel 2002 è stato arrestato a Ramallah: da allora è detenuto in un carcere israeliano ed è simbolo della lotta incessante per la libertà del suo paese. Il 10 novembre uscirà per Rizzoli, in contemporanea mondiale, Unbroken – Per la libertà della Palestina, volume con l’introduzione della moglie Fadwa Barghouti, in cui il politico ha raccolto lettere private, interviste, dichiarazioni e documenti storici. Da novembre 2025 è in atto una nuova Campagna Internazionale per la sua liberazione.

Voi avete creato il nostro esilio – La questione coloniale in Israele e Palestina

Per chi è alla ricerca di nuovi saggi sulla drammatica attualità, è stato recentemente pubblicato da Garzanti Voi avete creato il nostro esilio – La questione coloniale in Israele e Palestina di Anna Momigliano. Dopo Fondato sulla sabbia, la giornalista italiana ripercorre le diverse fasi storiche che hanno portato al difficilissimo presente, dalle origini del sionismo alla formazione delle prime colonie in Cisgiordania.

Europa e Mediterraneo – Una storia moderna

Negli ultimi tempi si è discusso molto sul senso e sul ruolo dell’Europa all’interno degli equilibri geopolitici mondiali, e anche gli stessi confini di quest’area – prima che un’istituzione – sembrano essere più sfumati del previsto. A ottobre Egidio Ivetic (docente di Storia del Mediterraneo a Padova) e Marco Pellegrini (docente di Storia moderna e Storia rinascimentale a Bergamo) provano a mettere ordine nella storia moderna e a offrire una visione “globale e integrata” degli eventi che hanno influenzato il nostro presente (e continuano a farlo). Allora, tra le pagine di Europa e Mediterraneo – Una storia moderna (Il Mulino) non ci sono più solo i temi classici della politica continentale ma anche gli intrecci con i Balcani e l’impero ottomano, con il Nordafrica e la Russia, ma anche con le Americhe coloniali… Il tutto mostrando una profonda connessione e nuove prospettive.

Geontologie – Requiem per il tardo liberalismo

Per chi è alla ricerca di un interessante saggio, Timeo propone Geontologie – Requiem per il tardo liberalismo (traduzione di Ippolita), nel quale l’antropologa australiana di origini italiane Elizabeth Povinelli riflette sulle trasformazioni del capitalismo che, costantemente alla ricerca di nuove risorse, sembra mettere sempre più a rischio la sopravvivenza della Terra e dell’essere umano. L’autrice riprende le teorie di Deleuze e Guattari, unendole alla critica all’economia politica e ai nuovi materialismi, in questa analisi del cosiddetto “geonpotere”.

Tutta colpa di Bobo – Sergio Staino e la sinistra italiana

È proposto da Mimesis il prossimo saggio di cui parliamo, in libreria dal 16 ottobre: com’è facilmente intuibile dal titolo, Tutta colpa di Bobo – Sergio Staino e la sinistra italiana è incentrato sulla figura di Staino, fumettista creatore di Bobo (e autore di Stainoterapia dell’amore, uscito per Salani nel 2011), il personaggio approdato nel tempo su periodici come il Corriere della Sera, L’Unità, L’Espresso e Panorama, che rivolge satiricamente la sua attenzione alla sinistra. Questo titolo è tratto dalla tesi magistrale della sua autrice, Aurora Nina Allegra, e segue la storia del disegnatore passando per testimonianze come quella di Walter Veltroni e Claudio Bisio.

Il debutto della collana Piccolo Atlante della Felicità

In un articolo uscito in primavera abbiamo parlato del lancio di On, il nuovo marchio creato da AlphaTest. Con l’arrivo dell’autunno, On propone una nuova collana: Piccolo Atlante della Felicità si rivolge alle lettrici e ai lettori che amano il viaggio e la scoperta di nuove culture e filosofie di vita, e i suoi primi tre titoli sono in uscita il 13 ottobre. Svezia di Valentina Camerini (milanese di origini svedesi), prendendo le distanze dai luoghi comuni sui Paesi scandinavi, ne racconta la cultura autentica tra rispetto reciproco, libertà individuale e capacità di staccare dalla produttività costante. Giappone di Francesca Scotti (che vive tra il paese nipponico e l’Italia), invece, approfondisce gli aspetti più intimi del paese del Sol Levante, che oggi è una delle mete più ambite dai viaggiatori occidentali. E poi c’è Irlanda, in cui Michela D’Alema (che è nata a Lecce, ma da 10 anni vive a Dublino) racconta il paese degli U2 e della Guinness, e di quella cultura che ha fondato la propria identità sulla gioia della condivisione.

Come ho svuotato la casa dei miei genitori

Passiamo adesso a un’opera a metà tra il memoir e la riflessione saggistica, tra le proposte dell’autunno 2026: Come ho svuotato la casa dei miei genitori (il Saggiatore, nella traduzione di Edda Melon), esplora quei sentimenti complessi che sopraggiungono quando perdiamo i nostri genitori e ci troviamo di fronte “all’ingombrante e materiale evidenza di ciò che ci hanno lasciato”. Con la prefazione di Vittorio Lingiardi, il libro è firmato dalla psicoanalista e fotografa Lydia Flem, tra le cui ultime opere ricordiamo La regina Alice (Barbès) e Panico (Edizioni Clichy).

Il mondo è tutto ciò che resta

Docente di Filosofia teoretica all’Università di Torino, Maurizio Ferraris torna in libreria per Il Mulino (il 16 ottobre) con un saggio filosofico che supera il semplice concetto secondo cui qualcosa per esistere deve accadere. Ferraris infatti sottolinea l’importanza del “lasciare una traccia” e del ripetersi, due segni che rendono l’essere percepibile nel tempo. Sostenendo, di conseguenza, che il mondo incominci proprio dalla persistenza di un evento: che sia nella memoria, nei dati, nei corpi. È dunque da questo spunto, una “revisione della tradizione metafisica”, che nasce Il mondo è tutto ciò che resta.

La torre d’avorio – Un viaggio filosofico

Per chi vuole approcciarsi in modo semplice alla filosofia, segnaliamo tra le novità dell’autunno 2026 La torre d’avorio – Un viaggio filosofico di Masato Tanaka e Mayuko Tamai, (Blackie edizioni, in libreria dal 16 del mese). Questa “guida illustrata per imparare a pensare e sopravvivere nel mondo moderno” è pronta ad accogliere lettrici e lettori con il pensiero di molti dei grandi filosofi del passato, da Socrate a Cartesio, da Spinoza a Nietzsche, unendo i testi del pensiero classico al linguaggio manga.

Vivere come un ragno

Potranno fare paura, certo, ma i ragni sono degli animali sorprendenti, capaci di vivere quasi ovunque sulla Terra, anche nelle condizioni più improbabili. A parlarci di queste intelligenti creature è il ricercatore Gabriele Greco, che con il saggio Vivere come un ragno (il Saggiatore), ci invita a “guardare i molti occhi dei ragni con occhi nuovi”.

La vita a portata di mano

In questo percorso di novità dell’autunno 2026, spazio anche alla divulgazione scientifica, con il nuovo libro del fisico Christophe Galfard (celebre per L’universo a portata di mano del 2016): La vita a portata di mano (Bollati Boringhieri, nella traduzione di Giuliana Olivero), un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, fatto di domande e grandi momenti che hanno segnato il nostro pianeta. Apprezzato per la prosa semplice, Galfard sceglie di portare lettrici e lettori sul campo per osservare la trasformazione dei primi esseri e l’estinzione dei dinosauri (ma non solo).

Il grido della natura – La nascita dei diritti animali attraverso la storia dell’arte

Passiamo poi a parlare di arte e diritti degli animali con una novità in uscita per Timeo. La casa editrice pubblica infatti il saggio Il grido della natura – La nascita dei diritti animali attraverso la storia dell’arte: un’opera che getta un nuovo sguardo sul rapporto tra le arti figurative, l’etica e la società. È infatti nel tardo 18esimo secolo che, secondo il professore emerito di Storia dell’arte Stephen F. Eisenman, qualcosa è cambiato: mentre le città si popolavano dei primi mattatoi industriali, artisti diversi vedevano (e raccontavano) un punto di contatto tra l’uomo e la Natura. Ripercorrendo dunque questa porzione di storia, l’autore offre una stimolante riflessione che unisce psicanalisi, etologia, estetica e il pensiero animalista e antispecista.

La vita spiegata da Einstein e dal mio cane

Il 27 ottobre esce in libreria il nuovo libro dell’autrice, giornalista e conduttrice tv Antonella Boralevi. Tutto parte da una domanda: è possibile ritrovare il bello della vita e delle relazioni, “nel nostro tempo complicato?”. Boralevi, per ottenere una risposta, si affida ai grandi maestri del passato, da William Shakespeare ad Albert Einstein, e… ai nostri cani. Sì, perché se da un lato la filosofia e la scienza spesso si sono interrogate sul senso del mondo e dell’esistenza, dall’altro i nostri amici a quattro zampe “incarnano i sentimenti allo stato puro”, senza patire mode o condizionamenti. Il risultato è il prezioso “manuale” La vita spiegata da Einstein e dal mio cane (Baldini e Castoldi), in libreria dal 20 ottobre.

I bottoni di Napoleone

Nel 2006 venne pubblicato per la prima volta in Italia un saggio firmato dai due chimici statunitensi Penny Le Couteur (preside della facoltà di Lettere e Scienze del Capilano College, dove insegna chimica da quasi 40 anni, e membro della Royal Society of Chemistry) e Jay Burreson (che è stato chimico industriale e ricercatore sui composti chimici presenti nella fauna marina), che esplora in maniera curiosa e vivace i legami tra chimica, cultura e storia, per capire la correlazione tra grandi eventi storici e una singola, minuscola molecola. Quest’autunno torna in libreria con Longanesi I bottoni di Napoleone (nella traduzione di Libero Sosio), che parte dalla leggenda secondo cui una delle cause del fallimento della campagna di Russia di Napoleone sarebbe stato lo sbriciolamento dei bottoni di stagno delle uniformi, e da qui la ritirata forzata da parte dell’imperatore…

Con una penna in mano

Da tempo è dimostrato che scrivere a mano favorisce un apprendimento più rapido, in un’era in cui la scrittura digitale è predominante. Ma non è questo il solo vantaggio: quant’è esteticamente ed eticamente più appagante vedere su carta lettere e parole realizzate a mano con l’inchiostro? Riflette sul tema Nicola Gardini, in un saggio in uscita quest’autunno, Con una penna in mano, proposto da Raffaello Cortina Editore. L’autore, professore di Letteratura italiana e comparata presso l’Università di Oxford e presidente di Salani, ha pubblicato di recente il saggio Il più bel romanzo del mondo (Garzanti, 2025) e il romanzo Daddy (Mondadori, 2026). In questo nuovo lavoro, Gardini indaga la natura del segno grafico attingendo a ricordi personali, collegando l’attività della scrittura a molte altre praticate dal genere umano.

Il giardino delle streghe

Dalla collaborazione fra i Royal Botanic Gardens di Kew e la scrittrice londinese Sandra Lawrence – attiva nel giornalismo culturale, botanico, di viaggio e di letteratura per bambini, e autrice di una biografia di Ellen Ann Willmott, figura chiave del mondo del giardinaggio – nasce Il giardino delle streghe (tra le novità dell’autunno 2026 edite da Aboca, in arrivo in libreria il 16 ottobre), un volume sulla storia delle erbe officinali. Partendo da credenze popolari, passando dai pionieri dell’erboristeria fino ad ad approfondire la simbologia legata a determinate piante, il volume illustra come queste aiutassero a curare emicranie, proteggere dagli spiriti maligni o predire la pioggia. Le immagini al suo interno vengono dall’archivio dei Royal Botanic Gardens, e aiutano chi legge a immergersi nell’universo folklorico delle piante, guidato da streghe, speziali, erboriste, che da migliaia di anni studiano e sfruttano i benefici dei vegetali per le loro supposte proprietà magiche.

La mia storia

Continuiamo a parlare di libri da leggere nell’autunno 2026: per gli appassionati di sport, in particolare del motociclismo, segnaliamo che il 10 novembre, per Rizzoli, arriva in libreria l’attesa biografia di uno dei campioni italiani più amati, Valentino Rossi. L’ex pilota di MotoGP, insieme al giornalista Giorgio Terruzzi, si racconta: dall’infanzia ai primi giri in moto, fino alle celebri battaglie con Max Biaggi, Casey Stoner e Marc Márquez, passando per i 9 titoli mondiali conquistati. È un Valentino Rossi a tratti inedito, che in La mia storia ripercorre tutte le tappe di una vita vissuta al massimo, fatta di tante vittorie ma anche di cadute, sconfitte ed errori, e che oggi lo vede protagonista come marito e padre.

Iconic – L’NBA compie 80 anni ed è più in forma che mai

Tra i libri in uscita e da leggere nell’autunno 2026 c’è un titolo pensato per tutte e tutti i fan del basket statunitense: Iconic – L’NBA compie 80 anni ed è più in forma che mai (Cairo). Da quel lontano 1946, a Toronto, l’NBA ne ha fatta di strada e ora è un marchio riconosciuto nel mercato globale, capace di attrarre i più grandi campioni ed esportare questo sport ovunque. Certo, non senza i suoi fenomeni: da Bill Russell a Magic Johnson, da Larry Bird a Michael Jordan, da Kobe Bryant a LeBron James… A raccontare questo incredibile viaggio, che non sembra fermarsi, è il giornalista e telecronista Guido Bagatta, che ripercorre i momenti storici più importanti, le curiosità e i retroscena della National Basketball Association.

Amati per guarire – Trasforma le tue ferite interiori in un nuovo inizio

Amati per guarire – Trasforma le tue ferite interiori in un nuovo inizio: così si intitola la guida (edita da Vallardi) realizzata da Alessio Fiorucci, ex manager e produttore nel mondo dello spettacolo che ha rivolto la sua attività alla crescita interiore, alla meditazione e alla consapevolezza. Un libro, dunque, pensato per chi vuole affrontare le proprie ferite, evitando di scappare dal dolore ma utilizzandolo per crescere.

Trenta secondi per stare bene

Quest’autunno, il 23 ottobre, arriva in libreria un saggio che riflette sulla meditazione e sull’importanza delle piccole abitudini. L’autore, Eli Susman, è uno psicologo e insegnante di yoga. Trenta secondi per stare bene – La scienza delle micropratiche: piccole abitudini che fanno un’enorme differenza (edito da TEA) nasce dalla convinzione – maturata anche grazie ai consigli di un monaco buddista – che per trovare il benessere non siano necessarie ore di meditazione, ma “tre respiri”. Da qui nasce l’idea delle “micropratiche”, basata sull’inserimento di piccole abitudini quotidiane che aiutino a tornare nel presente.

La strega moderna – Rituali e idee per scoprire e praticare la magia

“Basti tu, il tuo corpo e il tuo desiderio di riscoprire la bellezza dei piccoli gesti”: tra le novità in uscita quest’autunno c’è anche una guida che aiuta a orientarsi tra misticismo e spiritualità, un manuale che accompagna gli appassionati di magia alla scoperta di rituali quotidiani. La strega moderna – Rituali e idee per scoprire e praticare la magia di Valentina Divitini, edito da Magazzini Salani, è arricchito da esercizi appositi e da una mappa per ritrovare il nostro ritmo e quello della natura, per imparare a rallentare in una società in cui la produttività e la frenesia sono all’ordine del giorno. L’autrice è conosciuta anche con il nome d’arte di Malapuella e con Magazzini Salani ha già pubblicato nel 2022 Leggere i Tarocchi – Una guida e molte idee per esperti e principianti.

Stranger Things – Badlands



È il novembre del 1983 quando un gruppo di amici di Hawkins scopre l’esistenza del sottosopra: la prima stagione di Stranger Things, prodotta da Netflix, è uscita nel 2016, mentre l’ultima, la quinta, si è conclusa a gennaio di quest’anno. Stranger Things – Badlands è il volume ufficiale dedicato a una delle serie televisive più viste di sempre. È edito da Sperling & Kupfer ed è firmato da Gina McIntyre con la prefazione dei fratelli Duffer, autori degli episodi.

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Libri da leggere per l’autunno 2026: fumetti, illustrati, graphic novel e manga

Garibaldi – The British Tour

Partiamo con questa rassegna dedicata agli illustrati in uscita durante l’autunno 2026 con Garibaldi – The British Tour (Rizzoli Lizard). Con le illustrazioni di Iris Biasio e i testi di Davide Savelli e del professor Alessandro Barbero, questo fumetto racconta l’arrivo di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra, nel 1864, dove venne accolto come una star, alla stregua dei VIP di oggi: tra merchandising e traffico di memorabilia, gli autori mostrarono la figura storica sotto una luce nuova, con folle entusiaste e grande attenzione mediatica. Barbero, noto storico, è autore, tra gli altri, di All’arme! All’arme! I priori fanno carne! (Laterza, 2023) e Brick for stone (Sellerio, 2023), ed è soprattutto un punto di riferimento della divulgazione anche per i più giovani, grazie alla capacità di rendere la storia accessibile a tutti.

L’attraversaspecchi – I fidanzati dell’inverno

Passiamo adesso a una novità per tutti gli appassionati e appassionate di fantasy (e fumetti): arriva in libreria con Tunué, a partire dal 20 ottobre, la graphic novel dell’apprezzato L’attraversaspecchi. L’adattamento del primo volume della saga che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni, rimbalzando da un post all’altro sui social (in particolare su #BookTok), promette di restituire “il fascino del mondo immaginato da Christelle Dabos, trasformando in tavole l’atmosfera sospesa tra fantasy, fiaba e romanzo di formazione”. L’albo, le cui tavole sono a opera della fumettista e illustratrice francese Vanyda, è consigliato a partire dai 15 anni.

Memorie di un disegnatore in pigiama

Paco Roca, premiato fumettista spagnolo, può dire di aver realizzato il sogno di quando era bambino: avere un lavoro che gli permette di restare tutto il giorno a casa in pigiama. Disponibile dal 27 ottobre, Memorie di un disegnatore in pigiama (Tunué, che ha portato in Italia tutte le opere dell’autore), diventa così una vera e propria “graphic sitcom”, un brillante catalogo di pillole di vita quotidiana che, tra scadenze e piccoli imprevisti domestici, racconta con incredibile ironia la routine dello smart working. Si tratta di un’edizione integrale (che riunisce tre successi storici della serie: Memorie di un uomo in pigiama, Avventure di un uomo in pigiama e Confessioni di un uomo in pigiama) con una nuova storia di 16 tavole e diverse collaborazioni giornalistiche.

Dark Colors

Tra le novità dell’autunno 2026 provenienti dalla nona arte spazio a Dark Colors, graphic novel che raccoglie per la prima volta a colori alcune delle “storie più terrificanti” di Junji Ito, considerato uno dei più importanti autori del J-Horror. Oltre 200 pagine in cui le creature immaginate e disegnate dal mangaka prendono forma e vita dopo essere comparse in altre opere come Tomie, Il libro delle maledizioni di Soichi e Twisted Visions (tutte pubblicate da Edizioni BD).

La medusa

Tra le graphic novel da leggere questo autunno proponiamo anche La medusa (Tunué, consigliato a partire dai 15 anni), che racconta una storia “sulla fragilità, l’autonomia e il coraggio di imparare a chiedere aiuto”. Boum, fumettista canadese, racconta la storia di Odette, che ha una casa tutta sua, un lavoro fisso in una libreria locale e una cotta per uno dei suoi clienti. Ma la ragazza ha anche un serio problema: una medusa che le galleggia nell’occhio, oscurandole la vista. Un fastidio insignificante, che si trasforma però nella rappresentazione visiva della progressiva perdita della vista, costringendola a confrontarsi con paure, cambiamenti e con l’idea stessa di autonomia.

Gatti del Giappone – Visti dai maestri dell’ukiyo-e

Da secoli, nella cultura giapponese il gatto è considerato molto più che un animale domestico: è amato e apprezzato per la sua grazia, la sua bellezza ed eleganza, e per l’alone di misterioso fascino che porta con sé. Capace di trovarsi a suo agio nei templi buddhisti come nelle vetrine delle botteghe, è diventato protagonista di molte opere letterarie di autori giapponesi. Per celebrare questa tradizione, L’ippocampo propone, tra le novità dell’autunno 2026, un cofanetto curato da Jocelyn Bouquillard, Gatti del Giappone – Visti dai maestri dell’ukiyo-e (in libreria dal 14 ottobre), che racchiude oltre 70 opere di maestri quali Hokusai, Harunobu e Kuniyoshi, in un omaggio alla cultura nipponica e alla sua passione per i felini.

Ozzy – Road To Hell

Parliamo ora di un incrocio tra graphic novel e hard rock, di un volume dedicato al “principe delle tenebre”, Ozzy Osbourne, frontman dei Black Sabbath e una delle voci più iconiche dell’heavy metal, scomparso il 22 luglio del 2025. In Ozzy – Road To Hell (Feltrinelli Comics) ci viene raccontato cos’è successo subito dopo. Siamo all’Inferno, ufficio risorse umane, dove il cantante sta aspettando per essere smistato in uno dei gironi. Quando l’altoparlante chiama il suo nome, si ritrova nell’ufficio del titolare, finalmente faccia a faccia con l’originale Principe delle Tenebre… Daniela Farnese (autrice di romanzi e collaboratrice con agenzie di comunicazione, produzioni cinematografiche, riviste, radio e TV) e Maurizio Rosenzweig (che ha collaborato con le maggiori case editrici italiane) firmano un volume in cui “Metal e fumetto rinnovano un’antica alleanza”, in libreria dal 20 ottobre.

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Libri da leggere per l’autunno 2026: le ultime novità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi

Bruciammo di luce fortissima

Nel nostro viaggio tra le uscite dell’autunno 2026 spazio anche per la letteratura per bambini e ragazzi. Partiamo con il nuovo romanzo di TJ Klune, autore queer conosciuto, tra gli altri, per La casa sul mare celeste, Sotto la porta dei sussurri, The Extraordinaries e Flash Fire, oltre che per la serie “Green Creek”: Bruciammo di luce fortissima (Mondadori). Un buco nero sta per inghiottire la Terra, tra un mese non resterà più nulla. Ecco perché Don e Rodney, sposati da 40 anni, decidono di abbandonare la loro casa nel Maine e dirigersi verso lo Stato di Washington, per risolvere una questione rimasta in sospeso. Ecco che i protagonisti dovranno guardarsi indietro chiedendosi se la loro esistenza sia stata abbastanza, mentre sulla loro strada incontreranno persone che cercano di dare senso agli ultimi giorni e altre che si rifiuteranno di accettare che la fine sia vicina.

Ricordati di noi

Parla alle ragazze e ai ragazzi (e, in particolare, a quelli appassionati di sport) la prossima novità che proponiamo in questa rassegna: Ricordati di noi, edito da Fandango nella traduzione di Chiara Baffa e in arrivo il 6 novembre, è il nuovo romanzo di Jacqueline Woodson, che l’anno scorso ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 11+ con Proteggimi. In questa nuova storia, l’autrice accompagna chi legge nella “Polveriera”, lo pseudonimo affibbiato al quartiere dove vive la protagonista. Lo chiamano così perché le case vanno a fuoco, una per volta, e con loro anche tutte le certezze che Sage sembra aver avuto fino a quel momento. Mentre cerca di ritrovare il suo posto nel suo vecchio gruppo di amiche, a trasferirsi nel quartiere è Freddy, un ragazzo con cui lei impara a guardare al futuro lasciandosi guidare dai ricordi del passato…

Il piccolo laboratorio dei nodi portafortuna

C’è la passione per l’uncinetto al centro della prossima novità autunnale (consigliata a partire dagli 8 anni) firmata Piemme: Il piccolo laboratorio dei nodi portafortuna di Andrea Padovan vede tre protagonisti, ognuno dei quali sta compiendo un percorso di accettazione delle proprie fragilità. C’è Tommaso, che soffre la recente perdita della nonna; poi Bianca, che vive inseguendo la perfezione; e Giuditta, che al mondo reale preferisce quello digitale. Sarà una gatta a guidarli in un villino dove conosceranno Alberto che, tra gomitoli colorati, insegnerà loro che ogni nodo può davvero essere sciolto…

Tig

E continuiamo a parlare di narrativa per ragazze e ragazzi, nella fattispecie dagli 11 anni in su, con una novità sul “potere trasformativo dell’amore”: Tig di Heather Smith (romanzo pubblicato da La Nuova Frontiera e tradotto da Federico Taibi). Dopo quattro mesi durante i quali Tig e Peter hanno vissuto da soli senza elettricità e abbandonati dalla madre, vengono portati a casa dallo zio Scott… Il primo approccio alla nuova vita, all’apparenza perfetta, è tutt’altro che semplice: Tig è piena di rabbia e aggressività, e per trovare di nuovo la serenità dovrà reimparare a essere amata.

Día de muertos

Ogni anno il 2 novembre si festeggia in Messico il Día de muertos: allestendo altarini colorati, cucinando prelibatezze e cantando fino a notte fonda, si rende omaggio ai cari scomparsi. Con l’arrivo dell’autunno, L’Ippocampo propone Día de muertos, un libro per ragazze e ragazzi di Dominique Ehrhard, arricchito di pop-up e di cinque quadri in compagnia di scheletri e mariachi, che celebrano una tradizione viva e travolgente.

Miss Kappa da ridere

Tra le novità per i più piccoli, ecco il nuovo albo del fumettista-bestseller Pera Toons. A inizio ottobre pirati, escape room e misteri saranno al centro di Miss Kappa da ridere (pubblicato da Tunué), con protagonisti gli immancabili Pera, Ely e Kenny, che dovranno affrontare nuove sorprendenti prove… Ma non temete, non mancheranno le risate insieme all’enigmatica Miss Kappa. In questo articolo, poi, potete scoprire tutti gli altri albi e progetti dell’artista classe ’82.

Non fidarti dei pesci

Arriviamo adesso a una novità autunnale per bambine e bambini dai 4 anni, proposta da Il Castoro, dal 16 ottobre in libreria: Non fidarti dei pesci di Neil Sharpson, illustrato da Dan Santat (nella traduzione di Alessandro Zontini), ha vinto, tra gli altri, il Libby Book Awards 2026 “Best Picture Book” e l’Anna Dewdney Read-Together Award. Attraverso ironia e umorismo, il libro tratta tematiche come il complottismo e la manipolazione dell’informazione: i pesci hanno forse qualcosa da complottare, sempre nascosti sott’acqua? Ci si può davvero fidare di loro?

La piccola strega della brughiera

Il prossimo titolo di questa lista parla ai più piccoli: La piccola strega della brughiera è un libro di Hélène Druvert edito da L’ippocampo, tra le novità autunnali della casa editrice. Durante una delle oscure notti di Samhain, quando il confine tra il mondo dei morti e quello dei vivi si assottiglia, Catriona intraprende il suo primo viaggio da strega, tra cascate impetuose e foreste millenarie. In un’atmosfera tipica delle antiche leggende scozzesi incontra Cailleach, regina dell’inverno, che con sé porta magia e capacità di sfuggire ai richiami delle fate… Il volume è consigliato a partire da 5 anni.

Che paura, fratellini!

Tra le novità dell’autunno pensate per le bambine e i bambini a partire dai 4 anni c’è anche il simpatico libro cartonato a colori Che paura, fratellini! (in uscita per La Coccinella). Maria Loretta Giraldo e l’illustratrice Nicoletta Bertelle dedicano questa storia alla paura: giochi, immagini e testi in rima sono pensati per far conoscere ai piccoli lettori e lettrici cos’è la paura e come affrontarla, trasformando lo spavento in un sorriso.

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