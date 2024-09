“Sinister – La città delle ombre”: il ritorno di Sherlock Holmes nel romanzo di Gareth Rubin

Dopo il successo del romanzo “tête-bêche” “The Turnglass – La clessidra di cristallo”, Gareth Rubin torna con “Sinister – La città delle ombre”, in cui riporta in vita il geniale investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, e la sua nemesi, il Professor Moriarty… – I particolari

Dopo il successo del romanzo “tête-bêche” The Turnglass – La clessidra di cristallo (traduzione di Giuseppe Maugeri), Gareth Rubin torna in libreria, sempre per Longanesi, con Sinister – La città delle ombre (sempre tradotto da Giuseppe Maugeri).

Laureato in Letteratura inglese al St. Andrews College, lo scrittore e giornalista questa volta riporta in vita il geniale investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, e la sua nemesi, il professor Moriarty.

Con il suo nuovo libro, pubblicato in contemporanea mondiale e approvato dalla Conan Doyle Estate, Rubin propone una nuova sfida letteraria e prosegue un percorso di riscoperta di tradizioni letterarie e, parallelamente, di curiosi esperimenti.

Entriamo nel dettaglio di Sinister – La città delle ombre, in cui Rubin unisce lo studio della lingua e dello stile dell’epoca di Sir Arthur Conan Doyle a un fine gioco di specchi, che inizia fra le luci e le ombre della Londra di inizio ‘900. Il risultato? Una reinvenzione di due personaggi entrati nel mito e diventati moderni archetipi.

La trama di Sinister porta a Londra, nel 1903. Dai caffè alle case di piacere, dai locali di scommesse ai salotti letterari, uno strano e oscuro fermento attraversa tutta la società londinese. Molti ne vedono i sintomi, nessuno ancora è riuscito a intuire il quadro generale.

O meglio: quasi nessuno. Ai due estremi di questo mondo, il più geniale investigatore vivente Sherlock Holmes e la sua nemesi il Professor Moriarty, specializzato nella scienza della manipolazione e del ricatto, cercheranno di venire a capo di un intreccio ordito da un’ombra inafferrabile che rischia di compromettere i già precari equilibri politici internazionali.