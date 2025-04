Un uomo ai margini, Jimmy Fango: il romanzo di Matteo Bergamo, protagonista al torneo IoScrittore

Un uomo ai margini. Il passato che ritorna. Un invito che forse cambierà tutto… Matteo Bergamo, protagonista al torneo letterario IoScrittore, in uscita con il romanzo (in edizione ebook) “Jimmy Fango e il segreto della colonia Devoto” – I particolari

Un uomo ai margini. Il passato che ritorna. Un invito che cambierà tutto. Forse… Matteo Bergamo, nato a Parma l’1 novembre 1973, vive tra la Pianura Padana e un piccolo borgo dell’Appennino parmense dove ha origine la sua famiglia, ed è stato protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore con Jimmy Fango e il segreto della colonia Devoto, romanzo con cui è giunto in finale e che ora esce nei principali negozi online in edizione ebook.

Istruttore nel Club Alpino Italiano, Matteo Bergamo è titolare di un piccolo negozio di articoli sportivi. E veniamo al suo libro: la vita a volte può apparire uno scherzo di cattivo gusto. A partire dal nome, Geremia Fango detto Jimmy ha conosciuto troppe volte il sapore amaro della sorte avversa, la beffa crudele della felicità calpestata, la cicuta mortale del dolore di una perdita importante. Unica possibilità per sopravvivere è rendersi insensibili, girare le spalle a ogni speranza, perdersi ai margini di una città di provincia, Parma, tirando a campare con un lavoro tanto irridente quanto simbolico: consegnare escrementi per conto di persone in cerca della più banale e sguaiata delle vendette, il dileggio.

Ma questo atono, benché protettivo grigiore si inceppa quando Jimmy riceve un invito che lo riporta al passato: il vecchio orfanotrofio dove ha passato l’infanzia, la colonia Devoto, sull’Appennino tra Emilia e Liguria, è stato ristrutturato, trasformato in Grand Hotel e gli ex alunni sono invitati all’inaugurazione.

Un pericoloso contrattempo dovuto al suo insolito mestiere, ma soprattutto il desiderio sotterraneo di fare i conti con il suo passato travagliato lo spingono a salire tra boschi e sentieri che non è mai riuscito a dimenticare, e a rivedere alcuni dei vecchi compagni: Corvina, Rico, Vera. Niente però sarà scontato: non sarà una semplice rimpatriata, ma un percorso scosceso come quelle rocce antiche, difficile e misterioso, tra escursioni azzardate, rituali sciamanici, incontri inquietanti e paure ancestrali, fino al sorprendente finale. “Un racconto complesso, ma dai toni lievi, pervaso di introspezione psicologica e punte di realismo magico, corredato da uno spiazzante umorismo nero. Dove niente è come sembra e il cambiamento si nasconde dietro ogni ombra”, si spiega nella presentazione del romanzo…