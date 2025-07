150 romanzi e saggi in ebook in offerta a luglio: la promo dell’estate

Una doppia promozione ebook da non mancare, per tutto il mese di luglio: in offerta (a metà prezzo) 120 romanzi (dai thriller ai gialli, dalla narrativa letteraria alle saghe) e oltre 30 saggi in digitale, su storia, economia, geopolitica e… – I particolari sull’offerta estiva

Una doppia promozione ebook da non mancare, per tutto il mese di luglio 2025, nei principali negozi online: spazio a ben 120 romanzi in offerta, con sconti a partire dal 50%. Protagoniste opere di tutti i generi: dal thriller al giallo, dall’avventura al romance, dalla narrativa letteraria alle saghe.

Non solo: in offerta anche 30 tra saggi, manuali e biografie in ebook, sempre a metà prezzo, tra storia, economia, geopolitica e altri temi (anche più “pop”)

Fino a fine luglio, tra gli ebook in sconto anche La vita prima dell’uomo di Margaret Atwood, Il mare dei fuochi di Marco Buticchi, L’ipotesi del male e La casa delle voci di Donato Carrisi, Un’educazione emotiva di Alain De Botton, La psichiatra di Wulf Dorn, Liberi come la neve di Rita Nardi, La città di ghiaccio di James Rollins e Galeotto fu il collier e altri romanzi di Andrea Vitali, tra cui Il Procuratore.

Non solo: in promozione anche Una città o l’altra – Viaggi in Europa di Bill Bryson, Mi dicevano che ero troppo sensibile di Federica Bosco, Destinazione speranza di Vito Mancuso, Lettere luterane di Pier Paolo Pasolini, oltre a molti altri titoli italiani e internazionali.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

