“Il Libraio Scuola” per l’estate: scarica la guida “Leggere il mondo 5” e guarda le nuove puntate del video-podcast “Merlino”

In vista delle vacanze estive 2026, torna “Il Libraio Scuola”, il nostro progetto dedicato a promuovere la lettura tra i ragazzi e le ragazze, e rivolto a docenti delle scuole superiori, genitori, e a chi lavora in associazioni, librerie e biblioteche. Scarica la nuova guida gratuita digitale “Leggere il mondo 5” e guarda (o ascolta) le nuove puntate del video-podcast “Merlino” – I particolari

L’anno scolastico 2025-2026 volge al termine e le vacanze estive sono alle porte. Per studentesse e studenti di ogni età, si avvicina dunque il momento per staccare un po’ la spina da studio, compiti e verifiche (discorso che vale un po’ meno per chi è alle prese con esami o test d’ingresso…).

Asteid Lindgren – creatrice di Pippi Calzelunghe, uno dei personaggi più iconici della letteratura per ragazzi – sosteneva che ragazze e ragazzi “fanno miracoli quando leggono, prendono le nostre frasi e danno loro una vita che, di per se stesse, non hanno”. E se l’estate si presenta da sempre come una porta aperta verso nuove amicizie e nuove scoperte, è anche il momento più adatto per aiutare giovani lettrici e giovani lettori a immergersi in piccole o grandi storie di ieri e di oggi.

Perché la lettura, a prescindere dal genere narrativo, dalla lunghezza del tomo di turno e dai premi ottenuti, resta uno dei modi migliori per lasciarsi aprire la mente e vivere mille avventure.

Proprio per offrire percorsi di lettura sorprendenti e consigli adatti agli adolescenti di oggi torna Il Libraio Scuola, il nostro progetto dedicato a promuovere la lettura tra i ragazzi e le ragazze tramite uno spazio online interamente dedicato alla scuola e le due guide gratuite Lettori si diventa (pensata per la scuola primaria e secondaria di primo grado) e Leggere il mondo (dedicata alla scuola secondaria di secondo grado).

È online il quinto numero di Leggere il mondo (“speciale estate”), una guida digitale innovativa per la scuola secondaria di secondo grado che, con numerosi libri selezionati e suddivisi per percorsi ragionati, è a disposizione di insegnanti, genitori, libraie e librai, bibliotecarie e bibliotecari ed educatrici ed educatori.

Alla base del numero estivo della guida, la convinzione che (neppure in vacanza) si debba leggere per forza, o per un voto, ma per il piacere di farlo: per curiosità, per scoprire qualcosa di nuovo su un luogo lontano, su un’epoca diversa, su qualcuno che ancora non si conosce. O magari su se stessi. Le letture proposte in questo quinto numero di Leggere il mondo – come si spiega nell’introduzione – nascono proprio da questa idea: che un libro possa diventare il compagno di viaggio perfetto. Non importa dove si trascorreranno le vacanze – in città, al mare, in montagna o sul divano di casa – perché con un buon libro si può andare ovunque. Si possono attraversare continenti e secoli, entrare nella mente di persone completamente diverse da noi, vivere avventure impossibili o ritrovarsi in storie che sembrano scritte apposta per noi.

I romanzi sono organizzati in percorsi tematici, ciascuno con la propria bussola e il proprio orizzonte. Ora serve soltanto la voglia di partire di ragazzi e ragazze. Perché leggere non è solo un esercizio utile: è un modo per allenare la mente, certo, ma anche per emozionarsi, ridere, indignarsi, sognare.

In chiusura della guida, anche un articolo dedicato all’autoaggiornamento dei docenti: Il tempo non passa, si trasforma: saggi sul passato e sul futuro, una proposta di saggi per tornare in classe a settembre con nuovi spunti e nuove domande da condividere con studentesse e studenti.

La redazione della guida è affidata a Lucia Tomelleri, mentre la consulenza didattica del progetto è di Gloria Maria Ghioni, insegnante di lettere, fondatrice del sito Criticaletteraria.org, da anni collaboratrice del sito ilLibraio.it.

Torna anche il video-podcast Merlino

Tra le novità più recenti legate al progetto Il Libraio Scuola, c’è poi il lancio, dallo scorso autunno sulle principali piattaforme, di Merlino, video-podcast gratuito, condotto da Gloria Maria Ghioni e sviluppato con Storielibere.fm, in cui scrittori e scrittrici si confrontano su temi legati all’educazione emotiva e sentimentale delle ragazze e dei ragazzi di oggi.

In vista dell’estate 2026 sono disponibili (rispettivamente dal 21 e dal 28 maggio) due nuove puntate speciali di Merlino, registrate in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2026, l’evento di riferimento per il settore dell’editoria per ragazzi.

I quattro protagonisti delle due nuove puntate speciali

Il primo di due nuovi appuntamenti speciali con Merlino – dal titolo Corpo, confini e rispetto: educazione affettiva – vede al centro il dialogo tra Gianluca Caporaso, autore di Le cime di Arturo (Salani) e Alberto Pellai (medico e psicoterapeuta), in libreria con Il mio corpo è la mia casa (Salani). Nell’incontro con i due autori – moderato da Stella Tortora – ci si domanda come si trovano le parole giuste per parlare di corpo, confini e rispetto, e come si accompagna chi si sente “diverso” a riconoscere il proprio valore…

Parlare di guerra per imparare a costruire la pace: nella seconda puntata speciale del video-podcast, dal titolo Parlare di guerra per imparare a costruire la pace – spazio al dialogo – moderato dalla giornalista e autrice Agnese Pini – tra Giorgio Scaramuzzino, attore, regista e autore per Salani di Nasi rossi – La pace può iniziare da un sorriso e Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice, autrice per Salani di Mentre cadono le stelle (con le illustrazioni di Maryna). Una riflessione, la loro, su come trasformare il racconto della guerra in occasione educativa.

Tra gli ospiti delle precedenti puntate di Merlino, autrici e autori come Alae Al Said, Matteo Bussola, Gherardo Colombo, Enrico Galiano e Agnese Pini. In questo articolo, tutti i dettagli e le cose da sapere sul video-podcast.

Una newsletter dedicata (e un ebook in regalo)

A Il Libraio Scuola si collega inoltre una newsletter, che permette di ricevere in anteprima la guida Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi.

Non solo: in omaggio ai nuovi iscritti e alle nuove iscritte, l’ebook I capolavori (America – Il castello – La metamorfosi e altri racconti – Il processo) di Franz Kafka (edito da Garzanti).

Lettori si diventa

Ricordiamo che a Il Libraio Scuola è inoltre legato il progetto Lettori si diventa di Salani, che a settembre 2026 tornerà con la sesta edizione. Con all’attivo numerosi incontri nelle scuole, che hanno coinvolto migliaia di studenti da Nord a Sud, il progetto si rivolge in particolare alle insegnanti, agli insegnanti, e ai promotori e alle promotrici della lettura nel mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il catalogo di Lettori si diventa – sempre aggiornato e scaricabile gratuitamente dal sito dedicato –, propone percorsi di lettura e strumenti utili per arricchire l’offerta didattica.

Lettori si diventa dà la possibilità di far incontrare agli alunni le autrici e gli autori del catalogo Salani (e di altri marchi del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, come Ape Junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord-Sud e Tre60). L’incontro con l’autrice o l’autore arriva al termine di un percorso di lettura condivisa, che ha l’obiettivo di avvicinare sempre di più i giovanissimi al mondo dei libri, per formare i lettori e le lettrici di domani.

Fotografia header: La guida per l'estate 2026 "Leggere il mondo" del progetto Il Libraio Scuola