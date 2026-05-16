“Romanzi nel tempo”: un nuovo podcast con Laterza per un viaggio nel ‘900

Un viaggio, in compagnia di storici e storiche, a partire da nove grandi opere per esplorare le questioni fondamentali del ‘900. Alla scoperta del nuovo podcast “Romanzi nel tempo: come la letteratura racconta la Storia” (tra gli ospiti anche Alessandro Barbero)

“Un viaggio, in compagnia di storici e storiche, a partire da nove grandi opere per esplorare le questioni fondamentali del Novecento”. Già online il primo episodio del podcast originale Romanzi nel tempo: come la letteratura racconta la Storia, un progetto degli Editori Laterza con Paolo Di Paolo, realizzato in collaborazione con BPER Banca e con la postproduzione a cura di Matteo Portelli, The White Lodge Studio.

“I romanzi sono fatti di tempo”

Nella presentazione si spiega che “i romanzi sono fatti di tempo. Il punto sulla linea della storia, il giorno, il mese, l’ora. Il tempo che letteralmente si svolge, la durata della vicenda, il cambiamento che il protagonista vive, la sua avventura di un’ora o di un secolo. E poi c’è il tempo in cui un romanzo cade, il tempo che reagisce a un romanzo, la reazione dei lettori, il dibattito che si scatena”. E ancora: “Il tempo, il momento storico dell’ambientazione”.

Nel podcast, “nove grandi romanzi del Novecento e dei nostri anni toccano e indagano eventi fatali della Storia contemporanea, dalle inquietudini di inizio secolo alla catastrofe della seconda guerra mondiale, dalle dittature militari del Sudamerica all’11 settembre 2001”.

Ogni martedì Paolo Di Paolo racconta un diverso romanzo, guidando nella vicenda ed evocando le atmosfere, per poi aprire il dialogo con gli storici e le storiche.

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Le puntate del podcast

1. La Storia di Elsa Morante e l’Italia nella seconda guerra mondiale con Vanessa Roghi – 12 maggio

2. Il buio oltre la siepe di Harper Lee e il razzismo nella storia degli Stati Uniti con Alessandro Portelli – 19 maggio

3. La montagna incantata di Thomas Mann e la fine della Belle Époque con Luciano Canfora – 26 maggio

4. La tregua di Primo Levi e le storie dei sopravvissuti alla Shoah con Anna Foa – 2 giugno

5. Il cielo diviso di Christa Wolf e gli anni della Guerra fredda con Gianluca Falanga – 9 giugno

6. La casa degli spiriti di Isabel Allende e il Sudamerica delle dittature militari con Carlo Greppi – 16 giugno

7. Molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer e il trauma dell’11 settembre 2001 con Mario Del Pero – 23 giugno

8. Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi e le donne in un regime teocratico con Paola Rivetti – 30 giugno

9. Il maestro e Margherita di Michail Bulgakov e la forza dell’amore nella Russia di Stalin con Alessandro Barbero – 7 luglio