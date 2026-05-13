Libri amati dalle community online: oltre 30 ebook in offerta

Dal 17 al 31 maggio, sono in offerta oltre 30 ebook a partire da 1,99 euro, tra fantasy, thriller e narrativa molto amata dalle community di lettura online. Spazio, tra gli altri, a titoli di Philip Pullman, Jonathan Stroud, Charlotte Link, Katie Kitamura, Violet Ren, Carmen Mola e Alice Basso… – I particolari sulla promozione

Arriva una nuova promozione dedicata a chi ama leggere in digitale e seguire i consigli che animano le community di lettura.

Dal 17 al 31 maggio, nei principali negozi online, oltre 30 titoli sono disponibili a un prezzo speciale, a partire da 1,99 euro. Una selezione che riflette gusti molto condivisi tra lettrici e lettori attivi sulle piattaforme social: storie coinvolgenti, ritmi serrati e protagonisti memorabili.

Tra gli ebook in offerta si passa dal fantasy di La bussola d’oro, firmato da Philip Pullman, e della Tetralogia di Bartimeus di Jonathan Stroud, alle atmosfere tese e oscure di La sposa gitana di Carmen Mola e La notte di Kate di Charlotte Link.

Spazio anche a successi molto amati come Audizione di Katie Kitamura, Frutti della memoria – Il bacio della primavera, romanzo d’esordio di Violet Ren e Il morso della vipera della prolifica scrittrice Alice Basso…

Un’occasione, quindi, per lasciarsi guidare e trovare l’ispirazione tra libri e romanzi consigliati sul #BookTok e non solo.

Qui i particolari sull’offerta ebook: