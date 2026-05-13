lettrice, primavera, lettura, donna che legge, libro, libro digitale, ebook, ebooks, lettura digitale
Ebook e digitale

Libri amati dalle community online: oltre 30 ebook in offerta

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 14.05.2026

Dal 17 al 31 maggio, sono in offerta oltre 30 ebook a partire da 1,99 euro, tra fantasy, thriller e narrativa molto amata dalle community di lettura online. Spazio, tra gli altri, a titoli di Philip Pullman, Jonathan Stroud, Charlotte Link, Katie Kitamura, Violet Ren, Carmen Mola e Alice Basso… – I particolari sulla promozione

Arriva una nuova promozione dedicata a chi ama leggere in digitale e seguire i consigli che animano le community di lettura.

Dal 17 al 31 maggio, nei principali negozi online, oltre 30 titoli sono disponibili a un prezzo speciale, a partire da 1,99 euro. Una selezione che riflette gusti molto condivisi tra lettrici e lettori attivi sulle piattaforme social: storie coinvolgenti, ritmi serrati e protagonisti memorabili.

Tra gli ebook in offerta si passa dal fantasy di La bussola d’oro, firmato da Philip Pullman, e della Tetralogia di Bartimeus di Jonathan Stroud, alle atmosfere tese e oscure di La sposa gitana di Carmen Mola e La notte di Kate di Charlotte Link.

Spazio anche a successi molto amati come Audizione di Katie Kitamura, Frutti della memoria – Il bacio della primavera, romanzo d’esordio di Violet Ren e Il morso della vipera della prolifica scrittrice Alice Basso

Un’occasione, quindi, per lasciarsi guidare e trovare l’ispirazione tra libri e romanzi consigliati sul #BookTok e non solo.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

Vendere o no libri realizzati con l'intelligenza artificiale? Le scelte (e i dubbi) di Kobo

Vendere o meno libri realizzati con l'intelligenza artificiale? Per un libro, quanta AI è 'troppa'?…

Ebook e digitale
Redazione Il Libraio

"I luoghi che leggiamo": in viaggio da Nord a Sud Italia con scrittrici e scrittori

In occasione del lancio del nuovo censimento de "I Luoghi del cuore", il Fai (Fondo per l’Ambiente…

Ebook e digitale

Lista di libri

Tutte le nostre proposte