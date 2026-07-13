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Ebook e digitale

200 ebook al giorno in sconto: fino al 19 luglio un’offerta da non perdere

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 13.07.2026

Fino a domenica 19 luglio, in offerta (in totale) ben 1400 libri in edizione ebook. Ogni giorno 200 titoli in sconto, di generi diversi – I particolari sulla promozione dell’estate 2026

Una promozione ebook davvero speciale, in programma nei principali negozi online da lunedì 13 a domenica 19 luglio, e che in totale comprende ben 1400 libri (in versione digitale).

In offerta, infatti, ogni giorno ci sono ben 200 titoli, di generi diversi, scontati in media del 70%.

Si comincia il lunedì con un’ampia selezione di romanzi d’azione e d’avventura; martedì 14 tocca a saggi, manuali e biografie; mercoledì 15 è il turno della grande narrativa, mentre giovedì 16 in promozione lettrici e lettori troveranno romance e storie feel good; venerdì 17 luglio è il turno di romanzi storici e saghe familiari, mentre sabato 16 in offerta ci saranno gialli, thriller, noir e true crime.

Tra le autrici e gli autori protagonisti, solo per citarne alcuni, troviamo Franco Arminio, Margaret Atwood, Marco Buticchi, Cristina Caboni, Donato Carrisi, Lee Child, Gherardo Colombo, Glenn Cooper, Michael Crichton, Clive Cussler, Enrico Galiano, Nick Hornby, Vito Mancuso, James Patterson, Arundhati Roy, Luis Sepúlveda, Andrea Vitali, Marco Vichi e Ocean Vuong.

Infine, domenica 19 spazio a una selezione di 200 ebook, tra cui opere finora mai proposte in promozione digitale, come L’alba dei Leoni di Stefania Auci, Tre nomi di Florence Knapp, Love, mum di Iliana Xander e Le ottanta domande di Atena Ferraris di Alice Basso.

Ecco i particolari sulla promozione ebook dell’estate:

SU KOBO
SU AMAZON
SU IBS
SU LAFELTRINELLI.IT
SU LIBRERIECOOP

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