Podcast, l’accordo tra Storielibere e Vois

Vois, media-tech company che crea, distribuisce e valorizza podcast e video podcast, e Storielibere, casa editrice di podcast del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, uniscono le forze per continuare a investire sul panorama del digital audio italiano. Storielibere affida così a Vois la distribuzione dei propri contenuti, “con l’obiettivo di offrire agli ascoltatori italiani una produzione audio profonda e di valore”.

“Siamo stati precursori insieme in questo percorso e consideriamo Storielibere una delle gemme del mercato podcast, che ha sempre continuato a creare contenuti di valore e di grande impatto”, dichiara Francesco Tassi, CEO di Vois.

“Ammiriamo da sempre la capacità e l’iniziativa di Vois nel mercato del podcast italiano. Ci incontriamo avendo avuto percorsi differenti. Storielibere opera da sempre con un approccio editoriale tradizionale applicato al nuovo media; Vois come media digital company nativa con competenze distintive in area digitale. Mettere insieme queste esperienze, questi saperi sono sicuro darà ottimi frutti nel futuro“, commenta Gianluca Mazzitelli, Amministratore Delegato di Storielibere.

Con questo accordo i contenuti di Storielibere “entrano nella rete di distribuzione e monetizzazione di Vois, che garantisce a podcast e creator una importante capacità di diffusione multipiattaforma, vendita pubblicitaria e accelerazione editoriale“. Questa collaborazione ha come obiettivo quello di “mettere a fattor comune la qualità narrativa di Storielibere, rafforzata dall’appartenenza al Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, e la struttura media-tech di Vois, con lo scopo comune di far crescere il valore dei podcast nel mercato italiano”.

“Crediamo che il racconto audio sia uno dei linguaggi più potenti per costruire un legame autentico con il pubblico, ed è esattamente la missione di Vois: trasformare grandi storie in media brand capaci di crescere e durare nel tempo. Sono quindi molto felice di annunciare questa collaborazione e sono certo che continueremo insieme a elevare il podcast per il mercato italiano”, conclude Tassi.