“La casa degli spiriti”: il romanzo più amato di Isabel Allende diventa una serie tv

“Una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia…”. Annunciato il primo adattamento seriale di “La casa degli spiriti”, in arrivo ad aprile su Amazon Prime: il classico della letteratura sudamericana, che ha portato alla fama Isabel Allende (nel 1982), e che fu già portato al cinema…

Tra le più grandi voci della letteratura latinoamericana (ma non solo) contemporanea c’è senza dubbio Isabel Allende, scrittrice e giornalista cileno-americana che, nel corso degli anni, si è fatta amare dal pubblico con diverse opere (pubblicate in Italia da Feltrinelli), tra cui La casa degli spiriti (1982), Eva Luna (1987), La città delle bestie (2002), Zorro – L’inizio della leggenda (2005) e il recente Il mio nome è Emilia del Valle (2024).

Ma è proprio il primo romanzo citato, capolavoro di realismo magico, che torna a far parlare di sé. Durante la 76esima edizione del Festival del Cinema di Berlino è infatti stato annunciato che un’adattamento seriale (in lingua spagnola) di La casa degli spiriti debutterà il 29 aprile su Prime Video (ricordiamo che già nel 1983 era uscito l’adattamento cinematografico, scritto e diretto da Bille August).

Come si legge nella nota di Amazon Prime, l’opera dell’autrice, nipote del presidente del Cile Salvador Allende (1908 – 1973), è “una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia”.

E in questa storia proprio l’amore e la magia, i sogni e le difficoltà si mescolano, dando vita a una narrazione che rispecchia i drammi vissuti dalla popolazione cilena (siamo infatti negli anni precedenti e contemporanei all’ascesa di Augusto Pinochet), ma allo stesso si inserisce perfettamente nel solco della tradizione continentale, basti pensare a Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez.

La serie tv La casa degli spiriti: cast e produzione

Assieme alle prime informazioni sulla serie tv ispirata al romanzo di Isabel Allende, sono state mostrate le prime immagini e i nomi relativi al cast. Tra i protagonisti troviamo allora Alfonso Herrera, noto per Rebel Moon, a interpretare Esteban Trueba, Nicole Wallace (È colpa nostra?) e Dolores Fonzi (Belén) nei panni (in diversi momenti della sua vita) di Clara del Valle. E poi Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya e Nicolás Contreras.

Per quanto riguarda le figure dietro la macchina da presa, la stessa Allende insieme a Eva Longoria e Courtney Saladino sono executive producer, mentre Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood gli showrunner. La serie è prodotto da FilmNation Entertainment (premiata agli Oscar e celebre per Anora e Conclave) e da Fabula (casa cilena nota per Una donna fantastica).

Il romanzo, uscito nel 1982, e da cui è già stato tratto un film

Titolato nell’edizione originale La casa de los espíritus, è stato il primo romanzo a portare all’attenzione mondiale Isabel Allende, nel 1982. L’opera, come si diceva, segue la vita della famiglia Trueba attraverso diverse generazioni. Sono tre donne – Clara, Blanca e Alba – al centro della trama: il loro rapporto, gli amori e le passioni, ma anche un particolare legame con il mondo degli spiriti… Allende, che è nata in Perù nel 1942, allo stesso tempo offre un racconto della società cilena del secolo scorso, tra lotte politiche, intrighi di palazzo e l’ascesa al potere della dittatura. Nel 2023, tra l’altro, Feltrinelli ha pubblicato una nuova edizione di La casa degli spiriti arricchita dalla prefazione dell’autrice.