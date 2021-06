Le saghe familiari sono un genere letterario tra i più longevi della letteratura e tra i più apprezzati dai lettori di ieri e di oggi.

I grandi classici per primi hanno fatto conoscere la potenza narrativa delle storie di famiglia: quando si pensa a grandi saghe familiari non si può non nominare opere come I fratelli Karamazov‎, I miserabili‎, I Buddenbrook, Guerra e pace, Il ciclo di Rougon-Maquart, Cent’anni di solitudine e saghe familiari americane diventate classici contemporanei come Il colore viola di Alice Walker, Le correzioni di Jonathan Franzen e Middlesex di Jeffrey Eugenides, solo per citarne alcune (sì, perché l’elenco potrebbe essere lunghissimo).

Un grande sottogruppo di questo genere è rappresentato dalle saghe familiari storiche, cioè quei romanzi che, oltre a raccontare le storie di famiglia attraverso più generazioni, sono capaci di dipingere sullo sfondo gli snodi di uno o più periodi storici, approfondendo anche la realtà sociale e culturale dei luoghi e delle epoche rappresentate: ne sono solo alcuni esempi La casa degli spiriti di Isabel Allende, La famiglia Karnowski di Joshua Singer, L’ibisco viola di Chimamanda Ngozi Adichie.

È anche grazie al suo passato denso di storia che la narrativa nostrana ha dato vita a numerose saghe familiari italiane come La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini, Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, I Viceré di Federico de Roberto e l’ambizioso e incompleto Ciclo dei vinti di Verga.

A dimostrazione che i romanzi familiari sono ancora tra i libri più amati da leggere, saghe familiari del passato sono state riscoperte di recente: un esempio sono i romanzi dell’autrice Elizabeth Jane Howard che raccontano la storia della famiglia Cazalet, dinastia della borghesia inglese di cui seguiamo le vicende dagli inizi della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni ’50, o le storie della famiglia Aubry, raccontate da Rebecca West, anche queste ambientate nell’Inghilterra del secolo scorso.

Qui di seguito proponiamo una selezione, che non ha la pretesa di essere esaustiva, di alcune tra le migliori e più amate saghe familiari uscite negli ultimi anni, o che si potranno trovare in libreria nei prossimi mesi.

L’attesissimo nuovo capitolo della saga dei Florio

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno… (Nord)

Il bestseller del 2019-20

Nel 1799 la famiglia Florio sbarca a Palermo e da quel momento inizia la scalata ambiziosa verso la ricchezza e il successo. La città osserva i Florio con stupore, ma anche invidia e disprezzo, mentre prosegue la loro ascesa commerciale e sociale che sottostà a un profondo desiderio di riscatto sociale. Sullo sfondo si dipanano tumultuose e inquiete vicende private e storiche (Nord).

Una toccante saga famigliare ispirata a una storia vera, per ricordare ciò che non va dimenticato

Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 10 novembre, la vita di Ruth Meyer e della sua famiglia non è più la stessa. Cercano di ottenere i visti, ma le possibilità di lasciare il Paese in tempi brevi sono scarse, quasi nulle. Il loro unico desiderio è riuscire a rimanere uniti, ma quando il padre, Karl, viene arrestato, Ruth non vede altra via d’uscita se non quella di fuggire, sola, in Inghilterra (Tre60, traduzione di Francesca Maria Gimelli).

Un libro che attraversa un intero paese in un periodo di grandi cambiamenti

In questo romanzo intenso e coinvolgente, Elvira Lindo ricostruisce la storia della sua famiglia. La vicenda prende le mosse dall’infanzia del padre, Manuel, dalla sua lotta per sfuggire alla miseria quando viene spedito nella ­Madrid dilaniata dalla guerra a soli nove anni. Diventerà un uomo diffidente seppur generoso, abituato a mascherare i sentimenti con l’ironia. Grazie alla sua scaltrezza ­Manuel trova un buon lavoro e mette su famiglia… (Guanda, traduzione di Roberta Bovaia)

Dall’autrice best seller del Sunday Times, un romanzo che parla di segreti, amore e bugie

1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno diretto in Cornovaglia per incontrare la famiglia di Bertie, il suo grande amore, rimasto ucciso sui campi di battaglia. Accolta come una figlia, Clara potrà riprendersi dal lutto, ma dovrà custodire un segreto nel suo cuore per tutta la vita (Tre60, traduzione di Claudine Turla).

Un viaggio nel mondo della moda, sulla nascita della maison Fendi e un’amicizia profonda

Maddalena Splendori è una donna nota alle cronache per uno scandalo di cui è stata protagonista prima del matrimonio. Sin dal primo scambio di parole con Adele Casagrande Fendi, però, le due donne sentono che qualcosa le lega: è lo spirito anticonformista e passionale che le anima entrambe… (Newton Compton Editori)

La storia di due donne che, tra mille difficoltà, sono riuscite a realizzare i propri sogni

Francia, 1897. Albert Chanel, rimasto vedovo e con un lavoro precario, affida le sue tre figlie, Julia-Berthe, Gabrielle e Antoinette, alle suore dell’orfanotrofio di Aubazine. Educate per diventare perfette donne di casa, Gabrielle e Antoinette mostrano da subito una particolare attitudine per il cucito. In convento sono costrette a indossare divise dal taglio severo, ma di sera, sfogliando di nascosto romanzi e riviste di moda, sognano una vita diversa, fatta di abiti eleganti e affascinanti gentilhommes della haute societé (Tre60, traduzione di Ilaria Katerinov).

Prima di noi, Giorgio Fontana

Un romanzo storico e corale che ritrae il Novecento italiano

I Sartori nascono contadini, diventano proletari e poi borghesi. Dal Friuli rurale alla Milano contemporanea, dalle guerre mondiali alla ricostruzione alla globalizzazione, dal lavoro nei campi alle scrivanie delle multinazionali, quattro generazioni attraversano la storia italiana. Se gli errori dei padri ricadono sui figli, come liberarsene? Esiste una forza capace di condannare una stirpe alla solitudine? (Sellerio)

Ispirata alle radici dell’autrice, una saga familiare che trasporta nelle vicende della storia spagnola

Le sorelle Torres, Rosario e Remedios, vivono come principesse nella villa più bella di tutta Málaga. Il loro luogo preferito è il giardino, dove nel gioco possono liberare tutta la loro fantasia. Quando affonda una delle navi del padre, che vive di commercio, tutta la famiglia Torres deve affrontare la tragedia della bancarotta; ora tocca Rosario e Remedios essere forti e coraggiose per tutti. Il seme del Geranio, simbolo della loro stirpe, le accompagnerà a Barcellona, dove dovranno affrontare la sfida del restituire l’onore alla propria famiglia (Garzanti, traduzione di Vera Sarzano).

Premio Strega Europeo 2018, è il racconto la storia di una comunità lacerata

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, che sono cresciuti come vicini di casa nello stesso paesino alle porte di San Sebastián. Txato, la cui impresa di trasporti è presa di mira dall’ETA, cade vittima di un attentato. La moglie Bittori convive con il dubbio che i suoi vicini di casa siano forse i genitori, il fratello e la sorella di un assassino (Guanda, traduzione di Bruno Arapaia).

Gente del Sud. Storia di una famiglia, Raffaello Mastrolonardo





Una saga familiare che percorre un secolo di storia italiana

L’agosto del 1895 segna il ritorno del colera. Il medico Romualdo Parlante impone alla moglie e ai figli di tornare in Puglia, dove ad aspettarli ci sono i suoi genitori. La storia della famiglia Parlante s’intreccia con un secolo di storia d’Italia di cui fanno parte spedizioni colonialiste, due guerre mondiali, la dittatura fascista e infine la modernità che si afferma poi con il boom economico. Un romanzo che si pone anche come celebrazione della terra di origine dei protagonisti: la Puglia (tre60).

La storia di tre sorelle e delle loro famiglie

Tre sorelle, tre matrimoni, tre destini: Charlotte sposa Geoffrey, che la distrugge; Vera sposa Brian, che viene distrutto, e Lucy, la maggiore, sposa William, con cui conduce un’esistenza serena. Ambientato negli anni ’30, il romanzo evidenzia quanto il destino delle donne, chiuse nel mondo della famiglia, dipendesse da colui che sceglievano o da cui erano scelte come marito (astoria, traduzione di Simona Garavelli).

Il capolavoro del fratello maggiore del premio Nobel Isaac Bashevi ora anche in versione audiolibro

In una comunità polacca di ebrei ortodossi che si guadagnano da vivere con la filatura a telaio, nascono i figli di Reb Abraham Hirsch Ashkenazi: Jakob Bunin, vitale e generoso e Simcha Meier, introverso e abile negli affari. I due con gli anni si dividono e fanno carriera negli anni che uniscono la fine dell’Ottocento e il primo conflitto mondiale. In questo periodo la comunità ebraica viene scossa non solo dalla Storia, ma anche da conflitti generazionali che portano i giovani ad affermare l’inidividualismo assoluto e ad allontanarsi dal giudaismo (audiolibro Salani, traduzione di Bruno Fonzi).

Lungo petalo di mare, Isabel Allende





Una famiglia che combatte l’esilio

Il 1939 segna la fine della Guerra civile spagnola. Il giovane medico Víctor e un’amica di famiglia devono scappare da Barcellona; riescono a imbarcarsi a bordo del piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di duemila profughi spagnoli in Cile – il “lungo petalo di mare e neve”, così come lo stesso poeta definì questa terra (Feltrinelli, traduzione di Elena Liverani).

Caffè amaro, Simonetta Agnello Hornby

Una rovente storia d’amore che copre più di vent’anni di incontri e separazioni

La bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come accade a Pietro Sala – che se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano senza curarsi della dote – e, in maniera meno evidente, all’amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera una sorta di fratello maggiore. Il matrimonio con Piero si rivela una scelta felice, anche se durante una vacanza a Tripoli Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora oscuramente, l’ha legata a Giosuè (Feltrinelli).

Sud, Mario Fortunato

La storia di un mondo borghese che cambia negli anni insieme all’Italia

Valentino lascia la terra dov’è cresciuto, la Calabria, negli anni ’70 del Novecento, quando è ancora molto giovane. L’età adulta però porta con sé il rimpianto e il ritorno alle storie di chi quella terra l’ha vissuta e che vale la pena di raccontare. Ci immergiamo così in una vita di paese fatta di notai, farmacisti, avvocati, autisti, postini, ma anche di molti amici, zie bizzarre e donne silenziose, in un racconto che permette a Valentino di capire che il passato, più che racconto della Storia, è un punto di arrivo (Bompiani).

Di guerra e di noi, Marcello Dòmini

La storia di due fratelli si dipana per quasi trent’anni sullo sfondo dell’Italia fascista

I due fratelli Chiusoli vivono le due Guerre nelle campagne intorno a Bologna. Il primo, che studia in collegio, viene reclutato nel Fascio di combattimento; il secondo, che lavora al mulino di famiglia, si avvicina al mondo delle bande partigiane. Ma la vita anche in guerra non si ferma, e i due fratelli mandano avanti la famiglia, si innamorano, si sposano, e la politica passa in secondo piano. Il racconto della loro vita è anche la storia di chi ne fa parte, personaggi mai del tutto innocenti e mai del tutto colpevoli (Marsilio).

Un romanzo sognante e magico che attraversa due secoli di storia italiana

Dal matrimonio a inizio Ottocento tra Giacomo Casadio, appartenente a una comunità semplice e lavoratrice, e Viollca Toska, una zingara, nascerà una famiglia divisa in due ceppi: sognatori da occhi azzurri e capelli biondi e sensitivi con capelli e occhi neri. Achille, Adele, Edvige e gli altri Casadio lotteranno per i propri sogni e per un mondo migliore attraverso due secoli di storia, lottando contro la terribile profezia letta nei tarocchi da Viollca (Nord).

I formidabili Frank, Michael Frank

La storia vera di una famiglia immersa nella Hollywood degli anni Sessanta e Settanta

Zio Irving e zia Hank sono due sceneggiatori di successo, che lavorano con attori del calibro di Paul Newman, Jane Fonda e Steve McQueen. Zia Hank, oltre che agli attori, sembra voler imporre alla propria famiglia un copione scritto da lei, finché Michael, diventato ragazzo, non decide di ribellarsi. È Michael stesso a raccontare la sua incredibile infanzia – che sua zia programma nei dettagli per prepararlo al successo – e la sua strana famiglia che appartiene ai luoghi e alla cultura che hanno segnato per sempre la storia del cinema (Einaudi, traduzione di Federica Aceto).

I goldbaum, Natasha Solomons

La storia di una dinastia e un’indagine sulla complessità dell’identità ebraica del XX secolo

I Goldbaum sono una famiglia di influenti banchieri ebrei che vivono nella Vienna di inizio ‘900. Ma perché gli uomini Goldbaum possano continuare a essere una dinastia ricca e di successo è necessario che sposino solamente donne Goldbaum. Greta, giovane e ribelle, è costretta ad adattarsi alla tradizione di famiglia e sposare Albert Goldbaum, cugino inglese. Lo scoppio della prima guerra mondiale, che distrugge l’Europa e divide la sua famiglia su due fronti opposti, fa da sfondo all’estraneità provata da Greta nei confronti del suo matrimonio. A quale fronte sceglierà di appartenere? (Neri Pozza, traduzione di Laura Prandino).

