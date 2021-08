Libri: il successo della saga vietnamita “Quando le montagne cantano”

Un Paese in guerra, una famiglia divisa, una storia di coraggio e speranza: il romanzo Quando le montagne cantano (Nord, traduzione di Francesca Toticchi) di Nguyễn Phan QuếMai racconta di una terra lontana e colpita da un lungo conflitto, e a otto mesi dall’uscita nelle librerie italiane continua a essere protagonista nei piani alti delle classifiche dei libri più venduti nel nostro Paese. Principalmente grazie al passaparola, questa commovente saga familiare ha già venduto oltre 60mila copie.

La vicenda si dipana lungo tutto il Novecento, in un Vietnam diviso e segnato da carestie, guerre e rivoluzioni, e segue tre generazioni di donne forti, che affrontano la vita con sangue freddo e determinazione. Dal loro rifugio sulle montagne, infatti, la piccola Huong e sua nonna Dieu Lan sentono il rombo dei bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi.

Fino a quel momento, per Huong la guerra è stata l’ombra che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso quell’ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città, scoprono che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone.

E, per infondere fiducia nella nipote, Dieu Lan inizia a raccontarle la storia della sua vita: degli anni dell’occupazione francese e delle invasioni giapponesi; di come tutto fosse cambiato con l’avvento dei comunisti; della sua fuga disperata verso Hanoi e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino, nella speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati…

Esordio narrativo di una giornalista e poetessa classe 1973, Quando le montagne cantano (scritto originariamente in inglese e di prossima traduzione in vietnamita a opera dell’autrice stessa) ha segnato un ulteriore momento di svolta nella vita di QuếMai, che dopo aver lavorato per anni come venditrice ambulante e coltivatrice di riso si era poi trasferita all’estero grazie a una borsa di studio, che le aveva permesso di dedicarsi all’analisi degli effetti a lungo termine della guerra e di lavorare per diverse organizzazioni internazionali.

“Con Quando le montagne cantano voglio mostrare che le guerre non solo uccidono e feriscono le persone, ma dividono le famiglie e le comunità, distruggono la natura così come la cultura e il tessuto stesso della società. Per questo si dovrebbero ad ogni costo evitare le guerre e tutti noi dovremmo contribuire di più alla pace“, ha non a caso dichiarato in un’intervista rilasciata a Stradanove la scrittrice, che nei prossimi giorni sarà protagonista di un tour di presentazione del libro in Italia.

Nello specifico, martedì 24 agosto alle 21:30 l’appuntamento sarà a Senigallia, in piazza Garibaldi; mercoledì 25 agosto alle 19, QuếMai sarà invece presso il chiostro di San Francesco di Cesena, mentre venerdì 27 agosto alle 18 si troverà a Como, in piazza San Fedele, per dialogare con la giornalista Katia Trinca Colonel di questa sua prima prova narrativa che, con un taglio potente e lirico, ci ricorda degli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone che amiamo.