Amate i libri thriller, i gialli e i noir contemporanei? Vi affascinano le storie horror e/o le narrazioni mystery? O preferite i romanzi cozy crime, in cui la commedia incontra il giallo, di cui molto si è detto negli ultimi anni? Soprattutto, siete in cerca di consigli relativi alle più interessanti novità in libreria legate ai vostri generi narrativi preferiti?

In questo speciale, in costante aggiornamento (e che non ha la pretesa di essere esaustivo), vi proponiamo una selezione delle migliori nuove uscite del 2025, suddivise per sottocategorie.

In cerca dei migliori libri thriller del 2025 (e dei nuovi gialli da non perdere)?

Il risultato? Un’ampia lista per chi è in cerca dei libri thriller del 2025 “da leggere assolutamente” (che arriva dopo quelle degli anni precedenti – qui, ad esempio, trovate il meglio dei thriller e dei gialli del 2024, qui il meglio delle novità del 2023, qui la selezione relativa al 2022, e qui, infine, il meglio delle uscite del 2021).

Una raccolta di consigli di lettura – quella che troverete di seguito – pensata dunque per chi ama le storie ricche di suspense e colpi di scena (a questo proposito, se non vi siete già cimentati, vi suggeriamo di mettervi alla prova con il nostro quiz, dal titolo “Quanto ne sai di gialli”…) in cui trovano spazio sia le scrittrici e gli scrittori seriali internazionali e italiani più amati, sia i nomi emergenti.

Spazio quindi a investigatrici e investigatori celebri (anche in questo caso abbiamo un test da suggerirvi, per scoprire “Quale detective letterario siete?”…), spesso protagonisti al cinema e in tv, ma anche per diversi nuovi commissari e investigatrici emergenti, e per nuove sorprendenti trame, ambientate nel presente o nel passato, in città e in provincia.

E se proprio questi suggerimenti non non dovessero bastarvi, date uno sguardo anche al nostro articolo dedicato ai grandi classici del thriller, o allo speciale dedicato ai migliori thriller psicologici di ieri e di oggi o, ancora, al nostro viaggio nei classici del noir, con ben 110 ibri gialli da leggere (almeno) una volta nella vita!

Ma ora è il momento di tornare al presente, e di immergersi nelle trame (evitando spoiler!) dei migliori thriller e gialli del 2025:

Indice

Libri thriller mozzafiato

Senza uscita

Per tutti i fan di Jack Reacher, quest’estate l’eroe americano torna con una nuova avventura: Reacher si risveglia ammanettato e senza sapere dove si trova, ha perso la memoria e il suo “carceriere” lo accusa di essere coinvolto nella morte di un uomo. Sono questi i presupposti di Senza uscita (Longanesi, traduzione di Adria Tissoni) il nuovo capitolo della serie bestseller, firmata da Lee e Andrew Child. Un thriller mozzafiato, per cominciare al meglio questo viaggio tra le uscite da non perdere dell’anno.

Nove vite segrete

In questo percorso dedicato ai thriller più rilevanti del 2025 non può mancare Nove vite segrete di Robert Gold (Longanesi, traduzione di Giuseppe Maugeri), il nuovo volume della serie con protagonista il giornalista investigativo Ben Harper. Per scoprire anche gli altri libri di Gold, in questo articolo ripercorriamo temi e trame dei suoi romanzi.

Never Flinch – La lotteria degli innocenti

Quando si parla di libri thriller è impossibile non citare Stephen King, definito sì il “re dell’horror“, ma assoluto protagonista anche in questo genere narrativo. E in questo 2025, lo scrittore bestseller (amatissimo anche dal mondo del cinema e delle serie tv) offre ai suoi lettori e alle sue lettrici un nuovo romanzo, capace di affrontare il tema della giustizia, tra luci e ombre, e della “rabbia che si fa ideologia”: parliamo di Never Flinch – La lotteria degli innocenti (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco), altra novità da non mancare.

La crepa nel silenzio

Tra le novità thriller del 2025 troviamo poi La crepa nel silenzio (Salani, traduzione di Elena Rolla), che segna il ritorno di Javier Castillo. Al centro della trama Miren Triggs, già protagonista di La ragazza di neve (da cui è stata tratta una serie Netflix) e Il gioco dell’anima.

La famiglia

Proseguiamo il nostro viaggio tra i nuovi thriller da non perdere parlando di La famiglia (Einaudi Stile Libero, traduzione di Stefania Forlani), un “thriller senza un attimo di sosta” (come scrive nella sua recensione Francesca Cingoli), che segna il ritorno di Jo Nesbø, amato scrittore norvegese, e dei fratelli Roy e Carl, già protagonisti di Il fratello, primo capitolo della saga Opgard. Saranno disposti a tutto, i due, pur di salvarsi nuovamente dall’orlo del baratro?

Una mente assassina

Per chi è alla ricerca di un nuovo thriller ad alta tensione, non possiamo non consigliare il nuovo libro di Angela Marsons, Una mente assassina, pubblicato, come i precedenti, da Newton Compton (e tradotto da Anna Ricci). Al centro della storia – qui trovate la trama -, l’amata detective Kim Stone e, ovviamente, un misterioso suicidio…

Emma

Tra i libri thriller più interessanti di questa prima metà di 2025 c’è anche un esordio molto particolare: ci riferiamo al romanzo di Jean Reno, celebre attore francese (ricordiamo Léon e I fiumi di porpora tra gli altri), che unisce una storia di passione con la suspense dell’intrigo internazionale. Il libro si intitola Emma ed è pubblicato da Longanesi (con la traduzione di Alba Bariffi). Qui la nostra recensione, a cura di Francesca Cingoli.

La donna della porta accanto

E proseguiamo con un’altra prolifica autrice molto apprezzata per i suoi thriller carichi di suspense. Parliamo di Freida McFadden che, dopo il successo di Una di famiglia, torna con La donna della porta accanto (qui per tutti i dettagli sulla trama): e se il tranquillo quartiere in cui ambientata la storia nascondesse dei pericoli? Il libro è pubblicato da Newton Compton, con la traduzione di Giulio Lupieri.

Se parli muori

È San Francisco la città al centro del prossimo thriller di questa lista: Se parli muori (Longanesi, traduzione di Diana Volontè), dell’autore bestseller James Patterson (a quattro mani con Maxine Paetro). Il nuovo volume della serie Le donne del club omicidi si apre con una situazione molto tesa: San Francisco è sconvolta dalle violenze e il sergente Lindsay Boxer rischia di perdere il suo distintivo…

Fatal Intrusion

In questo 2025, un’altra coppia si è resa protagonista sulla scena della narrativa thriller: Isabella Maldonado, ex capitano dell’FBI, che si è fatta conoscere da lettrici e lettori italiani con La superstite, e Jeffery Deaver, celebre autore di Il collezionista di ossa, hanno firmato insieme Fatal Intrusion (Longanesi, traduzione di Federica Garlaschelli). Al cuore della trama un serial killer estremamente cruento… In questa video-intervista sulla nostra pagina Facebook, i due autori ne parlano con Stefano Nazzi, giornalista e autore del podcast cult Indagini.

Più in là del nulla

A proposito di Deaver, i suoi lettori e le sue lettrici quest’anno possono leggere anche Più in là del nulla (Rizzoli), in cui torna Colter Shaw, professione cacciatore di taglie: questa volta dovrà aiutare sua sorella Dorion, impegnata a gestire una calamità naturale. E se invece ci fosse lo zampino dell’essere umano?

1991 – La prima indagine di Franck Sharko

1991 – La prima indagine di Frank Sharko (come potete approfondire a questa pagina) è il nuovo libro dello scrittore francese Franck Thilliez (uscito per Fazi con la traduzione di Daniela De Lorenzo). L’indagine si sviluppa tra le strade di Parigi, in un mondo in cui internet e i computer sono delle novità e i casi si risolvono alla vecchia maniera…

Win

Immancabile, per chi apprezza i libri thriller dal ritmo serrato, è Win, di un altro scrittore bestseller, Harlan Coben (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi). Al centro della trama (qui in versione più estesa) Windsor Horne Lockwood III – detto Win -, rampollo di una ricca famiglia che non sopporta le ingiustizie…

Gli assassini dell’alba

Imperdibile anche Gli assassini dell’alba (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) – qui maggiori dettagli -, il nuovo libro dello scrittore francese Michel Bussi. Dopo il successo di Ninfee nere, Tre vite una settimana, Ophélie si vendica, Bussi torna con un thriller dal ritmo frenetico.

Free queens

In questa selezione di nuovi thriller e gialli da non mancare, difficile non segnalare Free Queens (nella traduzione di Marco Lapenna) di Marin Ledun: il romanzo, pubblicato da Ubagu Press (marchio nato recentemente), non si limita all’indagine sulla morte di due prostitute, ma racconta il complesso legame tra le multinazionali occidentali e la criminalità nigeriana, come ha scritto Francesca Coraglia in questo articolo.

TORNA ALL’INDICE

Gialli italiani e noir internazionali

Il tallone da killer

Tra le novità del 2025 per chi ama i gialli italiani segnaliamo Il tallone da killer di Alessandro Robecchi (pubblicato da Sellerio). Dopo Una piccola questione di cuore, Cinque blues per la banda Monterossi e Pesci piccoli, Robecchi unisce ironia e denuncia sociale per un noir ambientato a Milano in cui due assassini su commissione sono pronti a fare il salto di qualità e uccidere un “arcimilionario”, perché, come si legge nella presentazione, “il comparto che non conosce crisi è quello del lusso, quindi conviene di più ammazzare i ricchi”.

La curva dell’oblio

Due nuovi casi vedono protagonisti il commissario Mandelli e l‘ispettore Casalegno nel nuovo noir di Gian Andrea Cerone, La curva dell’oblio (Guanda). Se da un lato uno spietato killer attira le attenzioni dell’Unità di Analisi del Crimine Violento a Milano, zona Lambrate, dall’altro Mandelli e Casalegno devono scoprire la verità su un’indagine di dieci anni prima…

L’ultima estate a Villa Domus

Tra i nuovi libri gialli da scoprire durante l’estate non può mancare la nuova indagine di Anita Landi, investigatrice nata dalla penna di Domenico Wanderlingh. In L’ultima estate a Villa Domus (pubblicato da Guanda) un recente caso di omicidio sembra essere collegato alla tragica morte di una dodicenne molti anni prima.

Tra lei e me

“Un romanzo teso”: così è stato definito Tra lei e me di Giampaolo Simi, libro investigativo pubblicato da Sellerio, che si sviluppa tutto in una notte. A poche ore dall’interrogatorio della polizia, lettrici e lettori assistono al confronto serrato tra Pietro Valvassori, avvocato, e Leandro, un uomo accusato di aver strangolato la moglie (e che si dichiara innocente).

La catastrofica visita allo zoo

Un’avventura per ragazzi, una riflessione sociale per gli adulti: il nuovo libro di Joël Dicker, La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra), è un enigma da risolvere ma, soprattutto, il racconto di una giornata particolare da recuperare per non perdere il bambino che siamo stati… Qui trovate la nostra recensione, e qui uno speciale su tutti i libri dello scrittore svizzero.

La donna della mansarda

Una donna, pittrice di fama internazionale, che viveva da anni chiusa nel suo appartamento di Torino scompare misteriosamente. Le indagini parlano di allontanamento volontario ma Muriel, amica e agente della donna, è sicura si tratti di un omicidio. La donna della mansarda (Einaudi Stile Libero) di Davide Longo è un libro thriller che si muove tra gli angoli più bui della mente umana e tra i segreti di una famiglia…

Piomba libera tutti

In questo percorso tra i gialli che hanno segnato i primi mesi del 2025 non può mancare il nuovo capitolo di Marco Malvaldi, ambientato tra i tavoli del BarLume, Piomba libera tutti (Sellerio). L’omicidio di una signora antipatica a molti coinvolge i vecchietti del bar, ancora addolorati per la perdita di Aldo…

Il caso Poppy Clarke

E proseguiamo con il nuovo romanzo di Simon Mason, Il caso Poppy Clarke (Sellerio, traduzione di Luisa Nera), in libreria dopo il successo di Un omicidio a novembre. Tornano protagonisti i fratelli Wilkins, alle prese con la scomparsa di una bambina e lo spettro della pedofilia tra le vie di Oxford…

Il grande Bob

Parliamo ora di un grande classico del genere. Tra i noir da non mancare quest’anno anche Il grande Bob dello scrittore belga Georges Simenon (1903 – 1989), pubblicato, come le altre storie del prolifico ideatore del commissario Maigret, da Adelphi (traduzione di Simona Mambrini). Tra le pagine, la riflessione del dottor Charles Coindreau, deciso a capire i motivi del suicidio del suo amico Bob.

Un cadavere in cucina

Torniamo in Italia, nella Capitale, dove in un lussuoso ristorante un’intossicazione colpisce i clienti del Controcorrente: una svista o una ricetta sbagliata che può capitare… se non fosse che un colonello dell’esercito muore. Tra i romanzi investigativi dell’anno anche Un cadavere in cucina di Giancarlo De Cataldo (Einaudi Stile Libero).

La fila alle poste

In casa Sellerio segnaliamo poi il nuovo romanzo di Chiara Valerio che, dopo Chi dice e chi tace, torna nel paese di Scauri con la sua protagonista Lea Russo, decisa a difendere una madre dall’accusa di omicidio. Qui la trama di La fila alle poste.

Segnale assente

Nel nostro articolo dedicato ai gialli del 2025 non può mancare il nuovo romanzo di François Morlupi pubblicato per Salani. In Segnale assente i Cinque di Monteverde sono un delitto sconvolgente: sul tram numero 8 è stato trovato un ragazzo, è morto da ore e ha lo zaino pieno di stupefacenti. Sono molte le domande a cui vuole trovare una risposta il commissario Ansaldi, su tutte una: com’è possibile che nessuno si sia accorto di nulla?

Una poco di buono

Parlando di ritorni, chi ama le storie di mistero e suspense non può perdere Una poco di buono di Alicia Giménez-Bartlett (Sellerio, traduzione di Maria Nicola) che raccoglie sei racconti con protagonista l’amatissima ispettrice Petra Delicado. Qui il nostro speciale sui libri di un’autrice amatissima anche in Italia.

Delitto di benvenuto

Sicilia, anni Sessanta: Scipione Macchiavelli è stato appena trasferito da Roma a Noto dove lo attende un’intricato caso. E mentre l’indagine avanza e Scipione impara a conoscere la sua nuova città, lettori e lettrici sono portati a interrogarsi sul perché di quel trasferimento al sud… Delitto di benvenuto è il nuovo atteso giallo di Cristina Cassar Scalia (Einaudi Stile Libero).

Lascia stare i morti

Tra i nuovi noir citiamo poi Lascia stare i morti di Claudio Panzavolta (edito da Ponte alla Grazie): una storia investigativa che si muove tra le strade di provincia degli anni Ottanta, tra insabbiamenti, recrudescenze fasciste e nuovi pericoli da affrontare per l’investigatore privato Ciparisso Briganti.

Le ragioni dell’istinto

Andiamo avanto in questa sezione citando Daniele Pronestì, all’esordio con Le ragioni dell’istinto (Bompiani). L’autore porta lettrici e lettori in una storia noir, ambientata nella provincia calabrese, dove le ombre della criminalità organizzata si muovono nonostante il sole abbagliante del Sud.

Giorno di risacca

Dopo Riparare i viventi, la scrittrice francese Maylis De Kerangal è tornata con Giorno di risacca (Feltrinelli, traduzione di Maria Baiocchi), un thriller intimo ed esistenziale ambientato nella città di Le Havre. La quotidianità di una donna è interrotta dal ritrovamento del suo numero di telefono nella tasca di un uomo senza vita…

Come si uccide un gentiluomo

Il prossimo scrittore protagonista del nostro viaggio tra i gialli del 2025 è Tullio Avoledo che, per Neri Pozza, ha scritto un romanzo “nerissimo e dolce, arrabbiato ed esilarante” (come si legge presentazione), che dalla vorticosa Milano si sposta tra i boschi del Friuli, più pericolosi di quello che il protagonista potrebbe pensare: Come si uccide un gentiluomo.

Bozze non corrette

Cambiando decisamente atmosfera, per parlare di Bozze non corrette. A firmarlo, Stefano Bartezzaghi (brillante semiologo e autore) e Pier Mauro Tamburini. Il “giallo dell’estate” (da risolvere…) si distingue per la sfida lanciata a lettori e lettrici: scovare ogni errore e refuso (ben mille!) per trasformare le sviste in indizi e scoprire, così, chi è l’assassino… L’opera, che si inserisce nell’ampio filone dei libri-enigma – basti pensare a La mascella di Caino o a La compagnia degli enigmisti -, è pubblicato da Mondadori.

Almeno tu

Torniamo in Italia con Almeno tu, il nuovo libro di uno scrittore molto amato, Carlo Lucarelli (in libreria per Einaudi Stile Libero). La morte della figlia adolescente innesca nella vita di Vittorio una spirale di violenza e vendetta scandita dalle parole della giovane udite durante un sogno “… devi ammazzarli tutti”.

Quel confine sottile

Il prossimo libro è il noir d’esordio di Silvia Napolitano (che solitamente scrive film e serie tv e insegna Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia), Quel confine sottile, pubblicato da Bollati Boringhieri. Un romanzo corale in cui le vite, fatte di dolori e paure, dei protagonisti si intrecciano a causa della drammatica e macabra morte di una tredicenne, trovata decapitata lungo un fiume…

Galveston

Il prossimo romanzo è un noir ambientato in Texas, tra motel malandati e anime perse che cercano di sopravvivere. Nic Pizzolatto, sceneggiatore e creatore della serie tv True Detective, porta lettrici e lettori a Galveston, nel 1897, dove Roy Cady è in fuga dal passato e dalla morte… Galveston è pubblicato da minimum fax e tradotto da Giuseppe Manuel Brescia.

Il segreto del vecchio signor Nakamura

Prosegue il racconto del Giappone da parte dello scrittore italiano Tommaso Scotti. Al centro del suo nuovo noir, Il segreto del vecchio signor Nakamura (Longanesi), un poliziotto ormai in pensione costretto a ricordare la Grande Rapine del 1968: per lui un fallimento, per altri l’inizio di una ragnatela oscura che ci mostra il volto più oscuro della Terra del Sol Levante. Per l’occasione, Scotti ha consigliato tre libri per approfondire la letteratura nipponica sulla nostra pagina Instagram.

Delitto al mercato dei fiori di Tokyo

E sempre in Giappone è ambientato Delitto al mercato dei fiori di Tokyo di Keigo Higashino (Piemme, traduzione di Gaia Cangioli). Un fiore scomparso, il suicidio di un uomo e un poliziotto che afferma di aver perso il fratello… Come sono collegati questi eventi?

La lista delle cose sospette

Alla ricerca di un nuovo libro giallo in cui a investigare sono due amiche per la pelle? La lista delle cose sospette (Bollati Boringhieri, Clelia Venturelli) di Jennie Godfrey è la soluzione: una narrazione noir in cui l’amicizia si scontra con la paura e i pregiudizi, e in cui la presenza di un serial killer spinge le giovani Miv e Sharon a cercare la verità.

Brooklyn Crime Novel

Brooklyn Crime Novel è il nuovo noir di Jonathan Lethem: protagonista il celebre quartiere di New York negli anni Settanta, prima della gentrificazione e del futuro. Tra le strade della Grande Mela si aprono scenari di conflitto, in cui gli attori, persone normali e criminali di ogni cultura ed etnia, esibiscono la loro forza e tentano di nascondere le debolezze. Il romanzo è pubblicato da La Nave di Teseo, traduzione a cura di Andrea Silvestri.

Ti ricordi di Sarah Leroy?

Continuiamo questo percorso di lettura tra i più interessanti libri noir e thriller del 2025 con un romanzo proveniente dalla Francia: Ti ricordi di Sarah Leroy? di Marie Vareille (Rizzoli) si muove tra presente e passato, i giorni nostri e il 2001, quando la giovane Sarah scompare e un uomo, dopo settimane di ricerche, viene arrestato per il suo omicidio. Forse, però, a distanza di vent’anni non tutto è stato svelato…

Iris di marzo

Molto spesso, purtroppo, i romanzi gialli prendono ispirazione dalla cronaca. Il nuovo libro di Grazia Verasani, Iris di marzo (Marsilio), tratta il tema delle baby gang attraverso le indagini di Giorgia Cantini.

Bel modo di morire

Durante la festa per il suo sessantesimo compleanno, il ricco Anthony Wistern viene ucciso. Sono molte le persone che avrebbero avuto un motivo per assassinarlo, e mentre i familiari non aspettano un secondo per contendersi il patrimonio, tocca a Segucia, una content creator ossessionata dal true crime, risolvere il caso. Questo è Bel modo di morire, nuovo libro di Bella Mackie (già autrice di Come uccidere la tua famiglia), thriller pubblicato da HarperCollins Italia (con la traduzione di Ilaria Katerinov).

Boccanera

Veniamo a un libro per chi ama i noir francesi. Boccanera di Michèle Pedinielli è il primo volume di una saga (pubblicata da Fandango) ispirata a reali fatti di cronaca tra le strade di Nizza, protagonista una detective privata cinquantenne, Ghjulia “Diou” Boccanera.

Giallo Lipari

Dalla Francia alla Sicilia, con Giallo Lipari, la cui trama conduce direttamente alle isole Eolie, tra cadaveri, crimini informatici e traffico di sostanze illecite… Tra i gialli dell’estate, il romanzo di Francesco Musolino (per E/O) è il primo di una serie tutta ambientata alle Eolie.

TORNA ALL’INDICE

Libri thriller psicologici (e storie true crime)

Sangue marcio

A vent’anni dalla pubblicazione originale, torna in libreria (questa volta con Piemme) Sangue marcio, l’esordio di Antonio Manzini: un’indagine psicologica nella quale emerge il lato oscuro dell’essere umano… E per chi volesse (ri)scoprire tutte le opere del creatore di Rocco Schiavone, abbiamo poi un articolo speciale.

Butterfly

Tra i romanzi psicologici del 2025 consigliati c’è senza dubbio Butterfly di Martta Kaukonen, il primo libro dell’autrice finlandese a essere pubblicato in Italia (per Longanesi, con la traduzione di Delfina Sessa). Le protagoniste del libro sono due donne: Ira, assassina seriale in cerca di un alibi, e Clarissa, psicologa affermata e nota in tutto il Paese. Entrambe, però, nascondono dei segreti…

Zucchero sulle ossa

Torniamo negli Stati Uniti dove si svolge l’indagine di Hap e Leonard, protagonisti di un ciclo di storie noir scritte da Joe R. Lansdale, e che ricompaiono in Zucchero sulle ossa (Einaudi Stile Libero, traduzione di Luca Briasco). Questa volta dovranno affrontare una minaccia “dagli occhi viola”.

56 giorni

Tensione e segreti caratterizzano la trama di 56 giorni, romanzo di Catherine Ryan Howard (tradotto da Giuseppe Marano per Fazi) ambientato nei mesi più duri del Covid. Ciara e Oliver, infatti, si sono conosciuti qualche giorno prima che la pandemia scoppiasse e, quando il lockdown sembra l’unica soluzione, i due decidono di passarlo assieme. Ciara per fuggire dalla famiglia, Oliver per nascondere la sua identità. Ma, a 56 giorni di distanza dal primo incontro, nel loro appartamento viene ritrovato un cadavere…

Bodies

Ragazzi e uomini amati e odiati, sconosciuti di una notte, amici che poi diventano amanti, tutti loro, alla fine, soltanto corpi in cui Charlotte cerca se stessa, disperatamente, mentre da ragazza diventa donna e la galleria dei suoi partner cresce insieme agli abbandoni. Eppure c’è qualcosa che Charlotte, vittima e carnefice al tempo stesso, e inaffidabile ed enigmatica narratrice di Bodies, romanzo d’esordio di Christine Anne Foley (Blu Atlantide, traduzione di Gaia Baldassarri), nasconde oltre i corpi e i volti maschili: qualcosa che l’accompagna da quando è adolescente… Il risultato? “Un thriller psicologico acuto, disturbante e profondamente sovversivo“.

Una strada tranquilla

Ancora un nuovo thriller psicologico, sempre pubblicato da Fazi: Una strada tranquilla di Seraphina Nova Glass (traduzione di Daniela De Lorenzo). Un sobborgo americano – uno di quei luoghi immersi in boschi e campi da golf – si rivela essere, capitolo dopo capitolo, una realtà di “cruda disperazione”…

Io sono qui

Un padre e suo figlio escono per una passeggiata al parco ma a tornare è solo il ragazzo, sconvolto e sanguinante. Si sviluppa così un thriller ricco di domande, in cui all’indagine poliziesca si unisce il dramma familiare: cos’è successo all’uomo? Come comunicare con il giovane Eugene, che a causa di un’anomalia genetica non può parlare? Io sono qui di Angie Kim (nella traduzione di Arianna Mandorino) è il primo libro pubblicato da Heloola Books, progetto nato dalla start up Heloola.

Quando le donne uccidono

Non mancano in libreria le narrazioni true crime. È il caso, ad esempio, di Alia Trabucco Zerán, che ha raccontato quattro fatti di cronaca che sconvolsero il Cile durante lo scorso secolo. Quando le donne uccidono (Sur, Gina Maneri) riflette sulla figura della donna, vittima e carnefice di un diverso tipo di violenza.

La belva di San Gregorio

Marta Barattia in La belva di San Gregorio (Giunti) ricostruisce le storie dietro al delitto di via San Gregorio a Milano, avvenuto sul finire del 1946. Una donna e i suoi figli sono stati brutalmente uccisi e i sospetti ricadono sull’amante del marito. Si tratta di un omicidio nato dalla gelosia e dalla vendetta, oppure il caso nasconde molto altro – compreso il ricordo della guerra?

TORNA ALL’INDICE

Thriller avvincenti

Presunto colpevole

Torniamo ai nuovi thriller, segnalando alcuni dei romanzi più avvincenti del 2025. Quando Mae scompare e poi viene ritrovata morta, tutti i sospetti ricadono sul suo fidanzato Aaron, ragazzo nero che ha avuto problemi con la legge, che si dichiara innocente. Tocca a Rusty Sabich, giudice in pensione legato al giovane, fare luce sulla vicenda in questo nuovo intenso thriller di Scott Turow, Presunto colpevole (Mondadori, traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso), in cui lo scrittore bestseller esplora il lato oscuro della giustizia e il razzismo.

La casa dei cadaveri

E proseguiamo con La casa dei cadaveri, bel thriller familiare firmato Jeneva Rose per Newton Compton (traduzione di Fabio Bernabei). Al centro della trama, un segreto venuto a galla dopo molti anni di distanza… Beth, Nicole e Michael si ritrovano per discutere dell’eredità dopo la scomparsa della madre e scoprono una videocassetta dal contenuto impensabile: il loro padre coperto di sangue a fianco di un cadavere.

Qui tutti mentono

Qui tutti mentono è il titolo del thriller di Shari Lapena (Bollati Boringhieri, traduzione di Costanza Prinetti): la scomparsa di una bambina di 9 anni, dopo una discussione con il padre, crea scompiglio nel quartiere: tra testimoni poco affidabili, vicini allarmati e un genitore che nasconde una relazione segreta, i detective incaricati del caso si ritrova in un labirinto…

Uccidi i ricchi

Uccidi i ricchi: uno slogan che inneggia alla rivolta ma anche il titolo del nuovo thriller di Sandrone Dazieri (per Rizzoli). Mentre sui social e online il “motto rivoluzionario” si diffonde sempre più velocemente, Colomba Caselli, ex vicequestore e ora impegnata come detective privata, indaga su alcune morti avvenute tra i grattacieli più ricchi di Milano, le cui vittime sono tra gli uomini più ricchi al mondo…

Luci nel bosco

Tra i libri thriller più avvincenti del 2025 anche Luci nel bosco (tre60) di Massimo Gardella. Fernando Pavone è stato da poco trasferito al comando dei carabinieri di Piazza Brembana quando vengono richieste le sue competenze per indagare un crimine che ha tutti gli aspetti di un omicidio rituale. Una donna è stata ritrovata senza vita, con i polsi tagliati, su un masso piatto…

Cravuni

Tra le novità thriller anche Cravuni di Orazio Labbate. Il libro, ambientato nella provincia di Caltanissetta e con protagonista un detective in cerca di vendetta, è pubblicato da Polidoro e fa parte della collana crossmediale Grey Interzona, nata dall’incontro con la casa di produzione cinematografica Grey Ladder, il marchio Interzona e la casa videoludica Tiny Bulls.

Uccidi per amore

Dalle montagne italiane a Los Angeles: Uccidi per amore (Ubagu Press) di Laura Picklesimer è stato definito un “American Psycho al femminile per l’era di TikTok”. Tiffany, giovane, ricca e invidiata studentessa universitaria, sembra avere tutto, eppure la competizione con le altre e le aspettative sempre più alte ribollono dentro di lei, pronte a esplodere in una furia sanguinaria difficilmente arrestabile…

Cos’è successo a Ruthy Ramirez?

Tra le più interessanti uscite thriller del 2025 anche Cos’è successo a Ruthy Ramirez?, nuovo volume della serie Black Note di Bollati Boringhieri (di cui abbiamo parlato qui). Il libro, scritto da Claire Jiménez e tradotto da Manuela Faimali, indaga le fratture e le complessità di una famiglia dopo la tragedia di una scomparsa misteriosa.

L’erede

Una storia familiare segnata dai segreti e una protagonista incapace di riconoscere i volti (a causa della prosopagnosia) caratterizzano L’erede, il nuovo thriller di Camilla Sten, pubblicato per Fazi (traduzione di Renato Zatti), consigliato ai lettori e alle lettrici dei gialli nordici.

Un omicidio a Parigi

Dopo il successo di Anna O, La Nave di Teseo porta in Italia il nuovo romanzo thriller di Matthew Blake, Un omicidio a Parigi (traduzione di Tiziana Lo Porto). Un omicidio avvenuto nel 1945 in un albergo della capitale francese potrebbe trovare una soluzione molti anni dopo quando una donna anziana, in stato confusionale, si presenta nello stesso hotel e confessa. Inizierà così una discesa nell’oscurità…

TORNA ALL’INDICE

Libri thriller con sfumature horror

I sette corvi

Passiamo ora a parlare di thriller dalle sfumature horror, e tra questi, segnaliamo l’ultimo libro di Matteo Strukul, I sette corvi (uscito per Newton Compton). Un omicidio tra le Alpi Venete che ricorda un’antica leggenda, i segni di un potenziale serial killer e due investigatori diversi tra loro spingono il thriller italiano verso le tinte più gotiche della letteratura…

Anima nera

E proseguiamo con Anima nera di Susan Barker, nuova pubblicazione in casa Mercurio (con la traduzione di Anna Mioni) che unisce la suspense del thriller con gli elementi tipici del genere horror. La trama, molto intricata, e qui sintetizzata, pone al centro una donna senza nome i cui crimini sembrano dipanarsi nei secoli… Fermarla non sarà un’impresa facile.

La casa sull’albero

L’estate idilliaca che i coniugi Henrik e Nora vorrebbero passare in Svezia si trasforma presto in un incubo a occhi aperti in La casa sull’albero di Vera Buck (thriller pubblicato da Giunti, nella traduzione di Gaia Bartolesi). Nella vecchia baita di famiglia sembra che qualcuno li stia spiando e uno scheletro viene rinvenuto nel giardino… Come se non bastasse, Fynn, il figlio della coppia, scompare. Che questi strani episodi siano collegati?

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

TORNA ALL’INDICE

Thriller (e gialli) storici

In guerra e in amore

Dopo dieci anni da Gli eredi della terra, il nuovo In guerra e in amore di Ildefonso Falcones (Longanesi, traduzione di Claudia Marseguerra, Silvia Sichel, Claudia Acher Marinelli) prosegue nel raccontare l’ascesa della dinastia degli Estanyol e del protagonista Arnau. Un romanzo storico ambientato a Napoli nel ‘400, pieno di colpi di scena e lotte di potere come descritto da Stefano Risso nella sua recensione.

La torre segreta delle aquile

Per chi apprezza i thriller storici ambientati in Italia, torna Marcello Simoni, ex archeologo e scrittore di successo, con la novità La torre segreta delle aquile (Newton Compton). Il libro è il primo capitolo di una nuova saga ambientata in Sicilia nel XII secolo…

È notte sul confine

Capace di unire il fascino dei romanzi di spionaggio con le atmosfere delle narrazioni storiche, È notte sul confine (Guanda) di Pietro Spirito porta lettori e lettrici a Trieste, alla vigilia del golpe Borghese, dove Ettore Salassi, “giornalista svagato e disordinato”, accetta di collaborare con i servizi segreti: sarà l’inizio di un labirinto tra passato e presente…

L’avvelenatrice di uomini

Spostiamoci ora in Italia, alla metà del Seicento, dove due donne, Giulia e sua madre Teofania, aiutano donne vittime di violenza a eliminare padri, mariti, fratelli o amanti che non conoscono un no come risposta. Quando una morte sospetta tocca direttamente papa Alessandro VII, l’Inquisizione si mette sulle tracce delle due donne… Qui potete scoprire altri dettagli su L’avvelenatrice di uomini di Cathryn Kemp (Nord, traduzione di Valentina Abaterusso).

TORNA ALL’INDICE

Cozy crime e incroci tra giallo, commedia e romance

Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata

Partiamo da una delle nuove serie narrative più apprezzate degli ultimi mesi. Perfetto per chi ama i mistery “dal clima più disteso” e dalle atmosfere vintage, Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata (Longanesi) vede nuovamente protagonista l’irresistibile Beatrice Bernabò (già al centro delle prime due uscite, Miss Bee e il cadavere in biblioteca e Miss Bee e il principe d’inverno), investigatrice improvvisata che si muove tra le strade della Londra degli anni ’20 del secolo scorso. E se non fosse abbastanza, è stato annunciato che a novembre arriverà il quarto volume della nuova (e amatissima) serie di Alessia Gazzola (dal titolo Miss Bee e il giardino avvelenato).

Le ventisette sveglie di Atena Ferraris

Per lettori e lettrici alla ricerca di enigmi da risolvere e indagini appassionanti (ma non cruente) la risposta è Le ventisette sveglie di Atena Ferraris (Garzanti), il nuovo libro di Alice Basso (qui per i suoi articoli su ilLibraio.it). Dopo Vani Sarca e Anita Bo, amate protagoniste dei precedenti romanzi, è il turno di Atena Ferraris, trent’anni, direttrice di una rivista online di enigmistica, che si ritrova a dover aiutare il fratello con un mistero scottante…

Risolviamo omicidi

Nella lista dei gialli del 2025 da non perdere non può certo mancare Richard Osman che, dopo il successo del Club dei delitti del giovedì, torna (sempre per Feltrinelli) con Risolviamo omicidi (traduzione di Roberta Corradin). Amy lavora in un’agenzia specializzata nella protezione di persone famose, è abituata a minacce e fan insistenti, ma quando deve proteggere l’irriverente scrittrice Rosie D’Antonio non si aspetta tutto quello che sta per accadere… E l’unico aiuto possibile è suo suocero Steve, ex poliziotto in pensione.

Una parola per non morire

Dopo Nove giorni e mezzo (2022) e Il mio nome è Due di Picche (2023), torna Elena Donati, giornalista prestata all’investigazione, che non può tirarsi indietro quando la scomparsa di una ragazzina sconvolge Milano. E insieme a lei torna la sua turbolenta famiglia, tra un marito che vorrebbe prendere e partire, i figli spericolati e i genitori ottantenni… da poco separati. Una parola per non morire è il nuovo cozy crime di Sandra Bonzi (Garzanti).

Se i gatti potessero parlare

E proseguiamo in questo spazio dedicato ai cosiddetti cozy crime con Se i gatti potessero parlare (Marsilio) di Piergiorgio Pulixi. Dopo il successo di La libreria dei gatti neri torna Marzio Montecristo, pronto a sfruttare tutte le sue conoscenze poliziesche – apprese in anni di letture – per risolvere un omicidio su una nave da crociera: riuscirà a risolvere il caso come Poirot in Assassinio sul Nilo?

TORNA ALL’INDICE