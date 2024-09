È una lista davvero ampia, da non perdere, quella dei libri thriller del 2024 da leggere, senza dimenticare alcuni tra i migliori gialli e noir italiani e internazionali pubblicati negli ultimi mesi. Spazio, inoltre, per i nuovi thriller storici, per le novità in ambito horror e per i “cosy crime” del momento: scoprite la nostra selezione, dedicata a chi ama il genere e i colpi di scena, e in cui trovano spazio scrittrici e scrittori seriali molto amati e nomi emergenti… – Il nostro speciale

Per le lettrici e i lettori che amano leggere thriller, gialli e noir, ma anche mystery e horror, torna puntuale l’appuntamento con il nostro speciale annuale (in costante aggiornamento) dedicato al meglio dell’annata editoriale in corso: quali sono, dunque, i libri thriller del 2024 “da leggere assolutamente” (tra quelli pubblicati fino a settembre 2024, in attesa di aggiornare l’articolo con le novità degli ultimi quattro mesi dell’anno)?

Dopo le liste dedicate al meglio delle novità 2023, al meglio delle novità 2022, e al meglio delle novità 2021, ecco quindi un’ampia selezione dedicata ai migliori thriller del 2024 (ma, come detto, nella selezione qui di seguito troverete anche libri gialli, noir, e l’emergente cosy crime), suddivisi in sottocategorie.

Una selezione di consigli di lettura, quella che vi proponiamo, che non ha la pretesa di essere esaustiva, e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza, pensata in particolare per chi ama le storie emozionanti, ricche di suspense e colpi di scena. E in cui trovano spazio sia le scrittrici e gli scrittori seriali internazionali e italiani più amati, sia i nomi emergenti della narrativa di genere.

Ovviamente troverete investigatrici e investigatori famosissimi, spesso protagonisti al cinema e in tv, ma anche diversi nuovi commissari, investigatrici emergenti e nuove sorprendenti trame, ambientate nel presente o nel passato, in città e in provincia.

E se proprio questi consigli non non dovessero bastarvi, date uno sguardo anche al nostro articolo dedicato ai migliori thriller psicologici di ieri e di oggi, o al nostro speciale sui classici del noir, con ben oltre 100 libri gialli da leggere una volta nella vita!

E ora iniziamo questo percorso di lettura, composto da romanzi spesso protagonisti nella classifica dei libri più venduti.

Libri thriller mozzafiato del 2024: i nostri consigli

Un animale selvaggio

In questo lungo viaggio tra i più importanti libri thriller del 2024 non può mancare il bestseller Un animale selvaggio di Joël Dicker (La nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra), uno degli scrittori più apprezzati dalle lettrici e dai lettori italiani. L’autore di La verità sul caso Harry Quebert e Il caso Alaska Sanders è tornato in libreria in primavera con un romanzo dove il passato insegue il presente e niente è come sembra. Soprattutto nella vita ricca e felice di Sophie Braun e di suo marito Arpad…

Sepolcro in agguato

Sepolcro in agguato – Un’indagine di Cormoran Strike (Salani, traduzione di Valentina Daniele, Barbara Ronca, Laura Serra, Loredana Serratore) è l’ultimo romanzo di Robert Galbraith, pseudonimo della nota scrittrice J.K. Rowling. In questo volume (il settimo della saga), Striker ed Ellacott sono stati ingaggiati per salvare il figlio di Sir Colin Edensor dalla setta che lo ha plagiato. In un crescendo di emozioni, i i due investigatori si troveranno faccia a faccia con un nemico molto pericoloso…

Acqua scura

Continuiamo con Acqua scura, il nuovo romanzo della prolifica scrittrice tedesca Charlotte Link (già autrice per Corbaccio, tra gli altri, di La palude e Senza colpa). In questo thriller ambientato in Scozia torna l’investigatrice Kate Linville, pronta a risolvere un caso che sembra collegato a un omicidio irrisolto di quindici anni prima. Quale collegamento si cela tra la presenza di uno stalker nella vita di Iris, la scomparsa della sua amica e la morte di due famiglie? Un’indagine pronta a trasformarsi in un incubo…

Un segreto per Jack Reacher

Proseguiamo il viaggio tra i thriller del 2024 con il nuovo capitolo della saga di Jack Reacher, nata dalla penna di Lee Child e ora arricchitasi del contributo di suo fratello Andrew Child, Un segreto per Jack Reacher (Longanesi, traduzione di Adria Tissoni). In questo romanzo, ambientato nel 1992, incontriamo Jack Reacher appena retrocesso di grado e messo a capo di una task force con il compito di indagare sulla morte di un uomo in ospedale. Reacher dovrà destreggiarsi tra la burocrazia e gli intrighi politici, cercando di scoprire chi è l’assassino…

Il cuculo di cristallo

Autore, per Salani, di due romanzi di successo come Il gioco dell’anima (traduzione di Elena Rolla) e La ragazza di neve (Camilla Falsetti), entrambi disponibili in versione tascabile per Tea, Javier Castillo è tornato con un thriller ricco di enigmi e misteri, Il cuculo di cristallo (Salani, traduzione di Elena Rolla). Cora Merlo, specializzanda in medicina, è costretta a un trapianto di cuore. Per lei inizia una nuova vita… soprattutto dopo una misteriosa visita, mentre è ancora convalescente. Decisa a scoprire chi era l’uomo che l’ha salvata, Cora si ritrova in Missouri, in un paesino sconvolto da un serial killer e da alcune inquietanti sparizioni, immersa in un passato pieno di segreti… E tutto sembra legato al suo nuovo cuore, fonte di coraggio e di vita.

La prima bugia vince

A chi ama i thriller dove la verità viene rivelata solo all’ultima pagina, consigliamo La prima bugia vince (Longanesi, traduzione di Paolo Lucca), romanzo scritto da Ashley Elston e che trasporta lettori e lettrici in un continuo gioco di menzogne. Evie Porter, la protagonista, mente di professione per scoprire informazioni altrimenti impossibili. Questa volta il suo obiettivo è Ryan, il “tipico ragazzo d’oro che chiunque vorrebbe sposare”. Ma quando a una festa, Evie incontra un’amica di Ryan tutto si fa più complesso: chi è quella ragazza che si è presentata con il vero nome di Evie?

L’ultimo conclave

Glenn Cooper, amato e prolifico scrittore americano, è tornato con un nuovo romanzo, L’ultimo conclave (Nord, traduzione di Paolo Falcone), tra i più apprezzati del 2024, che vede ancora una volta protagonista Cal Donovan. Il libro si apre con una scena destinata a colpire: quando, a soli due anni dall’elezione, papa Giovanni XXIV viene trovato morto nel suo letto, il Vaticano deve organizzare un nuovo conclave. E quando i fedeli attendono l’esito della prima votazione, per ore dal comignolo non esce nessuna fumata, né nera né bianca. La segretaria di Stato Elisabetta Celestino decide così di compiere un atto senza precedenti: rompere il sigillo del conclave e aprire le porte… ma la scena che si trova davanti è surreale: la Cappella Sistina è vuota, i cardinali elettori sono svaniti nel nulla… In questo articolo ripercorriamo le serie e i libri più amati dell’autore di bestseller come La Biblioteca dei Morti e la trilogia di Dannati.

Dieci secondi

Proseguiamo con Robert Gold, tra i protagonisti del thriller britannico, e con il terzo romanzo con Ben Harper (dopo I dodici segreti e Gli undici inganni): Dieci secondi, sempre pubblicato da Longanesi (traduzione di Giuseppe Maugeri). Questa volta il cronista investigativo Ben Harper dovrà indagare sulla sparizione del suo capo Madeline Wilson, prima che sia troppo tardi. Un thriller con molte domande…

L’ultimo viaggio dei faraoni

Un romanzo che unisce ricerca storica e spionaggio. In L’ultimo viaggio dei faraoni di Clive Cussler e Graham Brown Kurt Austin si trova coinvolto in una cospirazione collegata a un tesoro egizio e alla scomparsa di un aviatore nel 1927… Di questa formidabile coppia lettrici e lettori hanno già letto (tra gli altri) in Il mistero degli Inca (Tea, traduzione di Annamaria Raffo) e Naufragio (Tea, traduzione di Annamaria Raffo).

Cause innaturali

La scrittrice statunitense Patricia Cornwell è tornata con una delle sue protagoniste più celebri: Kay Scarpetta. In Cause innaturali (Mondadori, traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso), la famosa anatomopatologa si ritrova a indagare su un omicidio così brutale da rendere irriconoscibili le vittime, mentre un vecchio nemico ritorna dal passato di Scarpetta…

Il cimitero del mare

Primo libro del norvegese Aslak Nore, Il cimitero del mare (Marsilio, traduzione di Giovanna Paterniti) unisce il pathos di un thriller alle emozioni di una saga famigliare. Vera, matriarca della famiglia Falck, muore in mare e con sé porta il testamento e un misterioso manoscritto, mai dato alle stampe, nel quale racconta il naufragio del marito durante la Seconda Guerra mondiale. La nipote Sasha si mette a caccia di entrambi, insieme a John Berg, giornalista molto interessato ai Falck. La ricerca di Sasha rischia di riportare a galla vecchi segreti e di scuotere le fondamenta della famiglia, e della Saga, la società dei Falck. Il cimitero del mare si muove tra passato e presente, tra rivalità, amori e tradimenti…

Il cacciatore

Tra le autrici thriller più apprezzate troviamo Tana French, che dopo Il segugio (Einaudi Stile Libero, traduzione di Alfredo Colitto), torna con l’ex detective Cal Hooper, ancora una volta pronto a difendere la sua tranquillità dai guai. Ne Il cacciatore (Einaudi, traduzione di Alfredo Colitto), le vite di Hooper e di Trey, l’adolescente che cerca di proteggere, verranno turbate dal ritorno del padre della giovane…

Nowhere

L’Islanda è la chiave di tutto in Nowhere (Salani, traduzione di Eleonora Gatto), romanzo dello scrittore spagnolo Eloy Moreno, noto in Italia per Ricomincio da te (Corbaccio, traduzione di Silvia Bogliolo). In questo thriller dalle atmosfere fantascientifiche Alan e Nellyne, i due protagonisti, incontreranno una serie di enigmi la cui risoluzione farà luce sul passato del loro padre, e sulla missione spaziale che portò otto terrestri su Marte…

Portami a casa

Sebastian Fitzek, nato a Berlino nel 1971, ha firmato quasi 30 thriller, ed è uno degli autori di genere tedeschi più amati. Tra i libri thriller in uscita a ottobre segnaliamo il suo Portami a casa (Fazi, traduzione di Elisa Ronchi), presentato come “un diabolico gioco del gatto e il topo: ma chi è il gatto e chi il topo?“.

Una morte onorevole – Un caso alla vecchia maniera per il commissario Botero

Durante un party esclusivo in uno degli alberghi più lussuosi di Milano, un temporale fa saltare la corrente e, al riaccendersi delle luci, l’onorevole Vincenzo Greco viene trovato morto nella piscina. Per un’indagine senza tecnologia non resta che affidarsi al commissario Luca Botero, tecnofobico e soprannominato “l’Amish”. Una morte onorevole (Mondadori) è un giallo “vecchia maniera”: sin dalle prime pagine Paolo Roversi presenta vittima e possibili colpevoli, resta solo da capire chi ha commesso il crimine…

Gialli, noir e thriller del 2024 da non perdere

Le conseguenze del male

L’Unità di Analisi del Crimine Violento non ha pace nemmeno ad agosto. Gian Andrea Cerone porta lettori e lettrici in una Milano deserta, ma non priva di criminalità. Cosa lega tre donne morte in circostanze misteriose? Sono suicidi, o si nasconde qualcosa? Mentre la squadra del commissario Mandelli indaga sui presunti suicidi scoprendo che la realtà è ben più spaventosa, Mandelli e il suo vice Casalegno sono alle prese con il rapimento di Clara, vecchia fiamma del commissario. Cerone torna in libreria con Le conseguenze del male, un thriller che, dopo i successi di Le notti senza sonno e Il trattamento del silenzio, trasforma la Brianza nell’epicentro delle indagini, misteriosamente intrecciate…

Tutti su questo treno sono sospetti

Tra i successi thriller 2024 c’è Tutti su questo treno sono sospetti (Feltrinelli, traduzione di Elena Cantoni), il nuovo libro di Benjamin Stevenson che segue le vicende di Ernest Cunningham, già protagonista di Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno. Questa volta le vicende si svolgono a bordo di un treno pieno di celebri giallisti… In questo articolo, Stevenson ci ha raccontato perché i treni sono un’ambientazione perfetta per una trama gialla.

La compagnia degli enigmisti

Cosa c’è di meglio, per lettori e lettrici di gialli, di un romanzo pieno di rompicapi e con protagonisti brillanti creatori e creatrici di rebus ed enigmi? La compagnia degli enigmisti (Longanesi, traduzione di Alba Bariffi) di Samuel Burr trascina chi legge in una vecchia magione inglese, nella quale vive Clayton, un ragazzo che non sa nulla del proprio passato ma che è deciso a esaminare l’unico indizio lasciatogli: un cofanetto ricco di enigmi. Insieme alla Compagnia, Clayton cercherà di svelare il mistero che avvolge la sua identità…

Sulla pietra

Rimaniamo in tema di ritorni, perché dopo sei anni dall’uscita di Il morso della reclusa, lo “svagato” e invecchiato commissario Jean-Baptiste Adamsberg è pronto a indagare su un nuovo caso, in Bretagna. L’amata scrittrice francese Fred Vargas, con Sulla pietra (Einaudi Stile Libero, traduzione di Margherita Botto e Simona Mambrini), propone una storia cupa, profonda e ricca delle classiche digressioni di Adamberg. In questo articolo una recensione più approfondita.

La donna nel pozzo

Piergiorgio Pulixi apre la nuova collana Feltrinelli Noir con un romanzo che unisce le classiche tinte cupe a scene grottesche. La donna nel pozzo porta i lettori e le lettrici in Sardegna, a indagare sullo strano suicidio di un detenuto che si dichiarava innocente… Toccherà a Ermes Calvino, ghostwriter sconosciuto, e al noto autore Lorenzo Roccaforte scoprire la verità. Tra le novità del 2024 anche Per un’ora d’amore (Rizzoli Noir), nel quale Pulixi racconta un dramma familiare tra le strade di Milano.

L’orizzonte della notte

I nostri suggerimenti proseguono con l’ultimo capitolo della serie-bestseller con Guido Guerrieri, avvocato nato dalla penna dell’ex magistrato Gianrico Carofiglio (che in questa intervista commenta il ritorno in libreria del suo protagonista più noto), L’orizzonte della notte (Einaudi Stile Libero). Carofiglio intreccia il dramma personale di Guerrieri con le vicende processuali di una donna in attesa del giudizio: colpevole di omicidio premeditato o legittima difesa? Tra riflessioni sulla perdita e il rimpianto, e ricostruzioni giudiziarie, L’orizzonte della notte è uno dei bestseller del 2024.

Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone



Il commissariato di Pizzofalcone, guidato dall’ispettore Giuseppe Lojacono, è uno dei più famosi della narrativa italiana contemporanea (qui un approfondimento). Nato dalla fantasia del prolifico scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, è tornato protagonista in Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi Stile Libero), l’ultimo capitolo della serie-bestseller (in attesa di nuove avventure), protagonista anche in versione televisiva su Rai1 (dove Lojacono è interpretato da Alessandro Gassmann): nel libro la squadra dovrà indagare sulla morte del famoso penalista Leonida Brancato. De Giovanni firma un giallo in cui non mancano segreti, ipocrisie e rancori.

Il Castagno dei cento cavalli

Il Castagno dei cento cavalli, che dà il nome al romanzo-bestseller di Cristina Cassar Scalia, è un albero secolare ai piedi del quale è stato trovato il cadavere di una donna di cui si conosce ben poco. Tocca a Vanina Guarrasi (già protagonista in La banda dei carusi e La Salita dei Saponari, tutti usciti per (Einaudi Stile Libero), vicequestore della Mobile di Catania, e al commissario in pensione Biagio Patanè scavare nel passato della vittima e scoprire chi ha potuto commettere un crimine così efferato…

Nostra signora dei fulmini

Dopo Santi d’argento (Salani), Giancarlo Piacci riporta lettori e lettrici tra le strade di Bacoli, comune alle porte di Napoli, dove Vincenzo cerca di costruirsi una vita e stare lontano dai guai. Ma quando un uomo, col quale Vincenzo aveva litigato, viene trovato senza vita – e senza testa – le cose cambiano. Perché Vincenzo si ostina a non parlare? Cosa c’entra la multinazionale che sta per inaugurare il nuovo allevamento ittico? Nostra signora dei fulmini (Salani, con la copertina di Zerocalcare) racconta i contrasti sociali e quelli interiori…

Giochi di ruolo

Dopo la serie dedicata a Lolita Lobosco (che ha ispirato l’omonima serie tv Rai), Gabriella Genisi, in Giochi di ruolo (Marsilio) racconta le vicende del vicequestore Giancarlo Caruso dopo la fine della relazione con Lobosco. La morte sospetta per overdose di un uomo porta Caruso a Bologna, e nel mondo dei giochi di ruolo…

Una festa in nero

Uno dei libri gialli del 2024 da non perdere è Una festa in nero (Garzanti) di Alice Basso, quinto (e ultimo) romanzo con protagonista Anita Landi. Come ha raccontato la stessa autrice in questo articolo, Una festa in nero chiude infatti la serie di successo ambientata a Torino negli anni ’30, ma prima Anita deve scoprire chi la sta seguendo, e cosa vogliono queste persone da lei… Azione e ironia non mancano nel libro Alice Basso, anche autrice delle avventure della ghostwriter Vani Sarca, pubblicate sempre da Garzanti.

Il gioco degli opposti

Si arricchisce di un nuovo romanzo la serie I cinque di Monteverde, ideata da François Morlupi. Il gioco degli opposti (Salani) segue il commissario Ansaldi nel suo viaggio verso Sofia, in Bulgaria, dove un ragazzo si è presentato al commissariato con il video di un omicidio, e un biglietto di carta con una scritta: Biagio Maria Ansaldi. I cinque di Monteverde si trovano a indagare su quello che è solo il primo di una serie di terrificanti omicidi…

La prigione

Tra i libri thriller da recuperare usciti quest’anno c’è La prigione (Adelphi, traduzione di Simona Mambrini). In questo romanzo breve del 1968, Georges Simenon porta chi legge all’interno di un’indagine che va oltre vittima e colpevole. Alain Poitaud alla notizia della morte di Adrienne, sua amante nonché sorella di sua moglie Jacqueline, si ritrova a chiedersi quale sia il vero movente, come abbia potuto quella donna così discreta arrivare a tanto, e mentre la polizia indaga tra i segreti del suo matrimonio, Alain arriva ad interrogarsi sulla sua stessa identità e sul suo ruolo in tutto questo.

Borgo ottomila

Nel nostro percorso tra i libri thriller, gialli e noir del 2024 trova ora spazio Leonardo Gori, già autore del ciclo di romanzi di Bruno Arcieri. In Borgo Ottomila (pubblicato da Guanda) la protagonista è Anna che, in fuga da Roma e dal marito violento, torna nel suo paese d’infanzia, Borgo ottomila, un luogo che ricordava speciale e che ora pensa sia abbandonato. Giunta a destinazione si rende conto che i fantasmi del passato abitano ancora le case di Borgo Ottomila e che segreti vecchi oltre vent’anni stanno per emergere. Ma quando un cadavere viene trovato nella vecchia casa romana di Anna, spetta alla vicequestore Laura Novembre e al sovrintendente Stefano Alfieri risolvere questo intricato caso e salvare la vita di Anna e di sua figlia…

Il bacio del calabrone

Tra le novità del 2024 segnaliamo il ritorno di Giancarlo De Cataldo e del suo Manrico Spinori. In Il bacio del calabrone (Einaudi Stile Libero) bellezza e crudeltà si mischiano quando il titolare di una prestigiosa maison, Tito Cannelli, muore in strane circostanze. Toccherà al magistrato Spinori – e alla squadra di Deborah Cianchetti – fare luce sul caso e tra le pieghe del mondo della moda…

Le vie della katana

Per chi ama leggere racconti, Piero Colaprico, firma di La Repubblica e noto autore noir, ha pubblicato con Feltrinelli Le vie della katana: una raccolta che spazia tra i generi e gli stili, mantenendo come punto centrale la volontà di raccontare il crimine in tutte le sue forme. Colaprico spazia da Nord a Sud, esce perfino dai confini italiani in questa dissezione della criminalità tra malavita e violenza, tra servizi segreti e politica.

Pesci piccoli

Proseguiamo il nostro viaggio tra i libri thriller con Pesci piccoli (Sellerio Editore Palermo) di Alessandro Robecchi, uno dei nomi di punta del giallo italiano. In questo noir ambientato a Milano, torna protagonista il “detective dilettante” Carlo Monterossi, diviso tra il caso di un santone che predica di miracoli, e lo strano furto di documenti in una grande azienda del capoluogo lombardo. Attraverso Monterossi, Robecchi ci racconta una Milano cinica e fatta di contraddizioni… In questo articolo, l’autore classe 1960 ci parlava del cinismo come “peggior rischio” per uno scrittore.

Il carico da undici

Il carico da undici (Guanda) porta lettori e lettrici in provincia di Imola, tra sogni infranti e segreti lunghi anni. Patrizia Violi racconta l’Italia degli anni ’70 attraverso questo noir in cui la comunità gioca un ruolo centrale. Veniamo alla trama: a pochi giorni di distanza, Lenin Aldrovandi, aspirante uomo di spettacolo, scompare e una giovane sconosciuta viene ritrovata senza vita. Sarà il maresciallo Ponti a dover risolvere i due casi, capire come sono legati e riportare l’equilibrio…

La donna che fugge

E veniamo a una delle gialliste più amate da lettrici e lettori italiani, Alicia Giménez Bartlett, dalla cui fantasia è nato il personaggio di Petra Delicado. In questo articolo ripercorriamo le opere più amate della scrittrice spagnola, tornata in libreria (con successo) con La donna che fugge (Sellerio, traduzione di Maria Nicola). Petra Delicado si trova a indagare nel bel mezzo della “settimana gastronomica”: Christophe Dufour, un cuoco francese, viene infatti assassinato…

Chi dice e chi tace

Con Chi dice e chi tace, uscito per Sellerio, la scrittrice Chiara Valerio è stata finalista al Premio Strega 2024. Valerio racconta di Lea Russo, avvocato, da sempre affascinata da Vittoria, morta in una vasca da bagno. Lea non è convinta si tratti di un incidente… la sua sarà un’indagine tanto sul presente, quanto sul passato della donna. Un libro in cui il crimine è il pretesto per un’inchiesta più ampia… Come abbiamo scritto nella nostra recensione, nel romanzo trovano spazio diversi temi: dall’amore tra due donne in un mondo patriarcale alla riflessione sul confine fra desiderio e sopruso e fra cura e possesso, oltre al tema della lotta di classe.

L’enigma della carta Varese

L’ispettrice capo dell’Anticrimine di Milano, Anita Landi, torna con un nuovo caso: due donne, madre e figlia, vengono trovate morte, e l’unico indizio è un frammento di carta Varese tra le mani della più giovane… Domenico Wanderlingh con L’enigma della carta Varese (Guanda) propone un giallo ambientato tra le maglie della borghesia milanese, un mondo di segreti e maldicenze che sta per essere svelato dall’ispettrice Landi, già protagonista di Il passato non si cancella (Tea).

Tutti sanno

Spostiamoci a Los Angeles, e precisamente sul Sunset Boulevard, dove è ambientato Tutti sanno (Neri Pozza, traduzione di Giovanni Zucca), romanzo noir di Jordan Harper, apprezzato anche da un maestro come Michael Connelly. Mae Pruett è stata spedita lì a “trattare un problema”, ma quando il suo capo e mentore Dan Hennigan viene ucciso sul Sunset Boulevard, si ritrova di colpo sola di fronte alla Bestia, una rete occulta di potere e corruzione con occhi e orecchie ovunque. Un romanzo tra strade fluorescenti, influencer e poliziotti corrotti.

Codice 93 – La trilogia della banlieue

Seine-Saint-Denis, periferia di Parigi, un luogo nel quale fare il poliziotto significa lottare quotidianamente contro ogni sorta di violenza e brutalità. In Codice 93 (Rizzoli, traduzione di Maurizio Ferrara) di Olivier Norek seguiamo il capitano Victor Coste e la sua squadra Anticrimine. Un noir in piena regola, con omicidi brutali, personaggi vendicativi e lettere anonime, Codice 93 è il primo libro di una trilogia.

Nessun perdono

Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti sono le autrici di Nessun perdono (Guanda), noir ambientato a Roma e che vede protagonista Angela Di Cori, docente e psicologa investigativa. La morte del figlio di un senatore è stata archiviata per overdose, ma il senatore non è convinto: sarà la Crime Academy di Angela a dover indagare tra le strade della capitale, e i vizi dei suoi abitanti…

Il castello nella nebbia

Iacopo Cellini, dopo Il gioco di Andromeda, torna con un nuovo intrigante giallo-enigma interattivo, Il castello nella nebbia (Newton Compton), nel quale chi legge avrà la possibilità di affiancarsi all’investigatrice Sibilla Agostini. In un castello, dopo l’asta per un antico quadro, uno dei partecipanti è stato ucciso, e la fitta nebbia impedisce di uscire o comunicare con l’esterno. Chi, tra tutti gli altri partecipanti, è il colpevole?

Qualcuno mi spieghi dov’è finita la ragazza del pub

Unire comicità e investigazione è un lavoro complesso, ma Bob Mortimer, comico inglese, prova a sfidare la sorte con Qualcuno mi spieghi dov’è finita la ragazza del pub (Piemme, traduzione di Annalisa Carena), libro che segna anche il suo esordio nella narrativa. Il protagonista è Gary Thorn, strano avvocato che ama bere, una sera decide di andare al pub a bere ma l’indomani scopre che il suo amico è scomparso e la ragazza che ci provava con lui al bar è svanita nel nulla lasciando come unico indizio il “bestseller dalla copertina orrenda” che tutti stanno leggendo…

Come uccidere un uomo e farla franca

Katy Brent, giornalista inglese, debutta nella narrativa con Come uccidere un uomo e farla franca (tre60, traduzione di Claudine Turla) e lo fa con una protagonista spietata. Kitty Collins è infatti un’influencer, che tra shopping e foto, ha una missione: eliminare tutti gli uomini che sono violenti o che non rispettano le donne. Senza rimorso. Ma più Kitty si impegna nel suo scopo, più il compito diventa complesso e pericoloso…

Quattro fratelli per un delitto

Spostiamoci nel Nord Europa. Tra i libri gialli in uscita a ottobre Quattro fratelli per un delitto di Håkan Nesser, in libreria per Guanda, la cui trama porta a Sillingbo, a Natale del 2020. Il celebre pittore Ludvig Rute invita i fratelli e la sorella, con le rispettive famiglie, a trascorrere le festività nella casa di campagna di un piccolo borgo nelle foreste svedesi: il luogo perfetto per una riunione di famiglia. Peccato che gli invitati non si vedano da venticinque anni e non abbiano alcun desiderio di passare del tempo insieme…

Restiamo in tema di libri gialli in uscita: è una storia che parla di libertà e censura, e dell’ottusità del potere ieri e oggi, quella di cui narra Alessandro Robecchi nel suo nuovo romanzo Le verità spezzate, in libreria dall’8 ottobre per Rizzoli. Lo scrittore milanese costruisce un giallo nel giallo, mettendo al centro della narrazione due personaggi tanto emblematici quanto le vicende che li legano l’uno all’altro. “Un giallo di ieri che contiene un giallo di oggi, una riflessione su certa ottusa censura da ventennio e sulle nostre libertà, troppo spesso spezzate”.

Libri thriller psicologici del 2024: le novità non perdere

La terra delle ombre

Siamo a Lagos, in Nigeria: il vescovo Jeremiah Dawodu, uomo potente e carismatico, è accusato di aver ucciso e nascosto la moglie, Folasade. Così si apre La terra delle ombre (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), romanzo thriller nel quale lo psicologo forense Philip Taiwo, nato dalla penna di Femi Kayode, dovrà scavare tra i segreti e le ombre della comunità religiosa nigeriana. Kayode torna dopo l’apprezzato Il cercatore di tenebre, uscito per Longanesi (e poi in tascabile per Tea) nella traduzione di Andrea Carlo Cappi (qui la nostra recensione).

Qualcun altro

Un titolo che non può mancare tra le letture degli amanti dei thriller psicologici è Qualcun altro (La nave di Teseo, traduzione di Sergio Arecco) di Guillaume Musso. Lo scrittore francese mette in scena un duello, una partita di scacchi tra la poliziotta Justine Taillandier e Adrien, pianista di fama mondiale e sospettato di aver ucciso la ricca moglie, Oriana Di Pietro, sul loro yacht. Mentre l’indagine prosegue e l’opinione pubblica si scatena, ecco la comparsa di un’amante misteriosa, Adèle Keller, pronta a complicare le cose…

Ovunque tu sia

Torna in libreria una grande firma internazionale del cosiddetto “domestic thriller”, Harlan Coben, già autore di Fuga (Tea, traduzione di Stefania Cherchi) e Un inganno di troppo (Longanesi, traduzione di Katia Bagnoli), recentemente adattato a serie tv Netflix. Ovunque tu sia (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi) è la storia di un padre condannato per l’omicidio del figlio, che non ha commesso. Dopo cinque anni di isolamento, una foto accende in lui le speranze di ritrovare il piccolo Matthew e scoprire la verità. Per farlo, però, dovrà prima tentare una pericolosa fuga dal carcere…

Solo un’altra persona scomparsa

Dopo Posto sbagliato, momento sbagliato (traduzione di Enrica Budetta), riecco sempre per Fazi Gillian McAllister con il thriller Solo un’altra persona scomparsa (traduzione di Sabina Terziani). In questo nuovo romanzo, l’autrice finalista ai National Book Awards, tutto ruota intorno alla figura di Julia, investigatrice e madre, e alla domanda: da genitore, cosa saresti disposto a fare per salvare tuo figlio?

La nuova maestra

Se siete alla ricerca di un thriller psicologico disturbante, La nuova maestra (Piemme) di Valerio Marra fa al caso vostro. Teo è un bambino riservato, non esce a ricreazione e passa il tempo disegnando. Giulia è la nuova maestra dell’asilo, che subito si affeziona al bambino. Giorno dopo giorno i disegni di Teo si fanno più strani, inquietanti. E Giulia comincia a star male. La maestra pensa che la colpa sia di una statuetta etrusca rinvenuta da suo fratello, forse suggestionata dalla sua recente scomparsa. Ma tutto perde senso quando quella stessa statuetta viene disegnata da Teo… Valerio Marra, in questo thriller illustrato, gioca con la psiche dei personaggi e di chi legge, creando una storia fatta di ombre, inganni e false piste.

A scuola non si muore

Proseguiamo con A scuola non si muore (Marsilio), romanzo giallo che segna l’esordio della scrittrice e traduttrice Gaja Cenciarelli nella narrativa di genere. In una scuola della periferia romana, viene ritrovato il corpo del vicepreside Giuliano Colagrossi senza vita e con le mani amputate. Sconvolta ma curiosa, la professoressa Margherita Magnani decide, con l’aiuto dei suoi studenti e studentesse di indagare… Tra errori, intralci alla polizia e ironia, Cenciarelli firma un romanzo che intreccia la vita a scuola al brivido dell’investigazione – e che abbiamo approfondito in questa recensione.

La visita

La propria casa dovrebbe essere un luogo tranquillo e sicuro… eppure per Lucy, che ha subito un trauma di cui non ha ricordi, anche quel luogo famigliare è fonte di preoccupazioni, ecco perché ha deciso di metterla in vendita. In La visita (Nord, traduzione di Serena Tardioli) C.M. Ewan trasforma il focolare domestico in una trappola claustrofobica: costretta a mostrare da sola la casa a un possibile acquirente, Lucy scoprirà che quell’uomo così gentile ha intenti ben più inquietanti…

Thriller avvincenti del 2024: i nostri suggerimenti

McGlue

Dopo il romanzo cult Il mio anno di riposo e oblio (Feltrinelli, traduzione di Gioia Guerzoni) e Lapvona (Feltrinelli, traduzione di Silvia Rota Sperti), arriva in Italia McGlue (Feltrinelli, traduzione di Gioia Guerzoni) – l’esordio – di Ottessa Moshfegh. Il protagonista, che dà il titolo al romanzo, si ritrova ubriaco e chiuso nella stiva di una nave: tutti affermano che lui ha ucciso il suo migliore amico. Tra momenti di disorientamento e altri di lucidità, assistiamo al tentativo di ricostruire quello che potrebbe essere successo…



Uccidere alla Stephen King

Per i fan e le fan di Stephen King, ecco un thriller scritto da un ammiratore del “re dell’horror”: Uccidere alla Stephen King (Crocetti Editore, con la traduzione di Antonella Leo). A firmarlo, Dimitris Mamaloukas, autore nato ad Atene, che propone una storia rocambolesca e spaventosa: Ray e Brian sono due grandi lettori di King alla ricerca di un misterioso manoscritto, che si dice sia stato sottratto al loro idolo. Ma quando tutto sembra risolversi, un omicidio catapulterà i due protagonisti in un’atmosfera degna del miglior libro thriller.

Eruption

Nato dalla mente di Michael Crichton, e concluso da James Patterson, Eruption (pubblicato da Longanesi, con la traduzione di Annamaria Raffo) è un romanzo thriller che affronta il tema della crisi climatica. Veniamo alla trama: Hawaii, 2025, il vulcano Mauna Loa sembra sull’orlo di un’eruzione devastante per tutto l’ecosistema terrestre. E la misteriosa presenza nelle caverne del vulcano di un erbicida diventato radioattivo non fa altro che peggiorare la situazione. John MacGregor, esperto vulcanologo, e la sua squadra si lanciano in una missione contro il tempo, tra scosse sismiche e colate laviche, per evitare l’eruzione e la distruzione del pianeta.

Compleanno di sangue

Secondo titolo del prolifico (e amatissimo) James Patterson presente nella nostra selezione di libri thriller, Compleanno di sangue (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani) prosegue la serie delle Donne del club Omicidi, scritta con Maxine Paetro. In questo romanzo Lindsay Boxer, sergente di polizia, e Cindy Thomas, giornalista, si trovano al centro di una complessa vicenda: una madre e sua figlia sono scomparse, il principale accusato è il marito violento, che però si dichiara innocente. Quando viene ritrovato il corpo della piccola, le due investigatrici dovranno accelerare i tempi e capire chi si cela dietro questa sparizione.

L’altro uomo

Proseguiamo con L’altro uomo (Nord, traduzione di Alessandro Storti), thriller nato dalla collaborazione tra grandi nomi: Steve Berry – autore tra gli altri di L’ultimo regno (Nord, traduzione di Alessandro Storti) e Il sigillo della Vergine (Tea, traduzione di Alessandro Storti) – e Grant Blackwood – noto per Il regno dell’oro (Tea, traduzione di Sebastiano Pezzani) e Orizzonte di fuoco (Tea, traduzione di Anna Ricci). In questo romanzo due storie/due indagini si intrecciano e minacciano di svelare un segreto rimasto custodito dal 22 novembre 1963…

Five survive

Tra i thriller del 2024 troviamo anche Five survive (Rizzoli, traduzione di Paolo Maria Bonora), nato dalla penna di Holly Jackson. L’autrice britannica torna infatti dopo la conclusione dell’acclamata trilogia di Come uccidono le brave ragazze (Rizzoli, curata da Paolo Maria Bonora), diventata anche una serie tv per Netflix. Protagonisti del nuovo libro sono sei ragazzi, minacciati da un cecchino che li ha bloccati sul ciglio di una strada sperduta e senza possibilità di comunicare con l’esterno…

I fantasmi dell’isola

John Grisham, amato scrittore di legal thriller, dopo Il caso Fitzgerald e L’ultima storia ritorna nei pressi di Camino Island e, in particolare, conduce i lettori e le lettrici a Dark Isle: un’isola ricca di misteri e leggende. Tra corruzione e razzismo, I fantasmi dell’isola (Mondadori, traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe) coinvolge chi legge nella disputa legale tra Lovely Jackson, anziana signora e ultima discendente degli schiavi che abitarono l’isola, e un colosso immobiliare che vuole trasformare quel piccolo angolo di natura incontaminata.

La famiglia è ancora qui

Proseguiamo il nostro percorso tra i migliori thriller del 2024 con La famiglia è ancora qui (Neri Pozza, traduzione di Valentina Guani, Annamaria Bivasco) di Lisa Jewell (autrice londinese già apprezzata per La famiglia del piano di sopra). La trama? Siamo in una mattina del 2019 quando l’ispettore Samuel Owusu riceve una chiamata: sulle rive del Tamigi è stato ritrovato un sacco nero contenente resti umani, e gli accertamenti della Scientifica portano a un vecchio caso… Anche Rachel Rimmer viene svegliata da una telefonata: suo marito Michael è stato trovato morto nella cantina della sua villa di Antibes, in Francia…

Tutto brucia

Per chi ama i libri di vendetta, proponiamo Tutto brucia (Fazi, traduzione di Elisa Tramontin) di Juan Gómez-Jurado, un thriller che ha per protagoniste tre donne “che hanno perso tutto. Anche la paura“. L’autore spagnolo costruisce una storia di suspense attorno alle tre protagoniste, disposte a tutto pur di riprendersi quello che hanno perso, e vendicarsi di chi le ha tradite. In questo articolo, invece, un commento su Regina rossa, grande successo di Gómez-Jurado.

Dodici cavalli

Anne Holt, tra le più note scrittrici nordiche, in Dodici cavalli (Einaudi, traduzione di Margherita Podestà Heir) riporta in scena una delle sue protagoniste, Hanne Wilhelmsen. Dopo la separazione dalla moglie e l’allontanamento dalla figlia, ritroviamo Hanne Wilhelmsen alle prese con un complesso caso: un presunto suicidio e delle inspiegabili gravidanze sono solo una parte di un piano più grande…

Il prezzo della purezza

Vito Franchini, dopo Il predatore di anime e Il 9 che uccide, torna per Giunti con Il prezzo della purezza. Nel terzo romanzo con protagonista Sabina Mondello, la dirigente della Mobile di Verona dovrà trovare il modo di riportare in Italia Medina, una bambina rapita dal padre e portata in Algeria per essere resa “pura”, attraverso l’infibulazione. Un thriller che si rivela una corsa contro il tempo…

Ritorno a casa

In Ritorno a casa (HarperCollins Italia, traduzione di Roberta Zuppet), seguiamo le vicende di Jessica Turner-Bridge, giornalista che da Londra torna nella sua Sidney. Le parole confuse della nonna portano Jessica a indagare sul suo passato, sulla casa della sua infanzia e sull’omicidio irrisolto di una donna e dei suoi bambini. Kate Morton, scrittrice australiana, realizza un romanzo thriller che unisce storia personale e il brivido dei cold case.

Libri thriller del 2024 con sfumature horror (e serial killer “indimenticabili”…)

You like it darker – Salto nel buio

Parlando di thriller (e horror) non possiamo non citare Stephen King, tra gli scrittori più letti e amati (anche dal mondo del cinema e della serialità televisiva). Quest’anno è arrivata nelle librerie italiane You like it darker – Salto nel buio (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco), una raccolta di racconti per tutti i fan del “re dell’horror”, o per le lettrici e i lettori che vogliono scoprire l’opera di uno dei più apprezzati autori contemporaneai. Tra i temi trattati nei racconti troviamo la preveggenza e gli angoli di universo inesplorati , ma c’è spazio anche per il seguito di Cujo (la cui prima edizione italiana è del 1992). Insomma, una lettura ideale se state cercando brividi e pericoli…

Il maestro dei sogni

La selezione dei libri thriller 2024 prosegue con Il maestro dei sogni di Marco De Franchi (Longanesi). Valentina Medici, giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, sta per lasciare la Polizia quando viene contattata dall’Europol per un incarico internazionale: fermare un assassino seriale e i suoi omicidi efferati e spettacolari. Medici dovrà fare i conti con il suo passato, con la donna che le ha rovinato la vita e con “i demoni che operano nel mondo“.

Il miraggio

Non può mancare in questo articolo Camilla Läckberg che, insieme a Henrik Fexeus, ha dato alle stampe Il miraggio (Marsilio, traduzione di Laura Cangemi), ultimo capitolo della trilogia composta da Il codice dell’illusionista (traduzione di Alessandra Albertari e Laura Cangemi) e La setta (traduzione di Laura Cangemi). La poliziotta Mina Dabiri e il mentalista Vincent Walder dovranno ancora una volta unire le forze per indagare sul ritrovamento di alcune ossa umane in una galleria della metropolitana e sulle minacce rivolte al ministro della Giustizia. Tutto si complica quando viene scoperto un altro mucchio d’ossa umane…

Norferville

Tra i thriller del 2024 segnalati non può mancare l’ultimo romanzo di Franck Thilliez: Norferville (Fazi, traduzione di Daniela De Lorenzo), ambientato nel Grande Nord canadese. Al centro della trama c’è Norferville, città mineraria lontana da tutto. Un omicidio e molte domande costringeranno Léonie, scappata vent’anni prima dal suo paese natale, e Teddy Schaffran, criminologo di successo, a tornare sui loro passi per indagare su quel crimine così efferato. Tra le altre opere dello scrittore francese troviamo Il manoscritto, Vertigine e Labirinti.

La sposa gitana

Spostiamoci a Madrid nel nostro viaggio tra i thriller del 2024. Carmen Mola, collettivo di autori già dietro La bestia (Salani, traduzione di Massimo Sottini), firma La sposa gitana (Salani, traduzione di Sara Cavarero): il primo libro con protagonista Elena Blanco, poliziotta a capo di una squadra speciale nella capitale spagnola. Il team di Blanco dovrà indagare sul sadico omicidio di una ragazza scomparsa durante il suo addio al nubilato, e ritrovata dopo due giorni. In uscita, sempre per Salani, anche un altro thriller di Carmen Mola: La rete porpora. Il secondo caso dell’ispettrice Elena Blanco.

Il sangue non mente

Un serial killer si muove, invisibile alle telecamere, tra le strade di Bologna, e colpisce solo ragazze dai capelli rossi. È con questa premessa che torna Nives Bonora, l’investigatrice nata dalla mente di Cinzia Bomoll e già protagonista di La ragazza che non c’era e Non dire gatto(entrambi Ponte alle Grazie). In Il sangue non mente (Ponte alle Grazie), lettori e lettrici seguiranno Nives Bonora tra le ossessioni di un assassino che non sembra intenzionato a fermarsi.

Predatori

Tra le novità del 2024, Predatori (Minimum Fax, traduzione di Raffaella Vitangeli), un libro thriller dalle note horror, firmato da Richard Lange, che porta lettori e lettrici nel 1976, durante i festeggiamenti per il Giorno dell’Indipendenza… E proprio in quella settimana Jesse e Edgar sono a caccia di una preda, una vittima da sacrificare e di cui cibarsi. Il romanzo, che ha per protagonisti due vampiri, racconta la storia di due fratelli costretti a uccidere, ma anche quella di un padre in cerca di vendetta dopo aver trovato il corpo dissanguato del figlio. Una storia in cui il confine tra predatori e prede è confuso ed è in atto lotta per la sopravvivenza…

I delitti della casa decagonale

Yukito Ayatsuji rende omaggio ai grandi gialli del passato con il romanzo I delitti della casa decagonale (traduzione di Stefano Lo Cigno), pubblicato da Einaudi Stile Libero. Il circolo del crime dell’Università di K vuole trascorrere una settimana sull’isola di Tsunojima, disabitata e sulla cui superficie sorge una strana casa, teatro di alcuni omicidi irrisolti… Il luogo perfetto per scrivere, se non fosse che uno dei ragazzi viene trovato morto. Toccherà agli altri giovani scoprire cos’è successo, facendo completo affidamento sulle conoscenze dei classici polizieschi…

Ophélie si vendica

Un romanzo di vendetta: Ophélie si vendica (edizioni e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) è il nuovo libro dell’amato scrittore Michel Bussi e racconta la lunga indagine di Ophélie per scoprire tutte le persone coinvolte nell’omicidio di sua mamma. Oltre al padre, materialmente responsabile, la ragazza – che all’epoca aveva 7 anni – sa che ci sono dei testimoni che avrebbero potuto evitare la tragedia. Dopo anni Ophélie è intenzionata a trovare tutti i coinvolti e attuare il suo piano…

Il detective Kindaichi e la maledizione degli Inugami

Amante della logica e della natura, il detective Kindaichi è chiamato in soccorso della ricca famiglia degli Inugami, sconvolta dalla perdita del capofamiglia, il magnate del tessile Inugami Sahee. Una serie di omicidi rituali e oscure presenze ostacolano il percorso verso l’eredità. Il detective Kindaichi e la maledizione degli Inugami di Yokomizo Seishi (Sellerio, traduzione di Francesco Vitucci) unisce l’ambientazione classica del Giappone del 1949 a intrighi famigliari e colpi di scena.

Il filatelista

E ora, parliamo di un libro thriller ambientato durante le vacanze natalizie: Natale si avvicina e dei macabri pacchi stanno attirando l’attenzione di tutta la Svizzera. Un misterioso assassino si firma spedendo francobolli di pelle umana… Il filatelista (Baldini+Castoldi, traduzione di Sergio Arecco), di Nicolas Feuz, con le sue tinte noir, è il primo titolo della nuova collana I lupi, e vede come protagonista Ana Bartomeu, ispettrice della Polizia giudiziaria di Ginevra.

Thriller (e gialli) storici del 2024: i nostri consigli

Le furie di Venezia

Iniziamo la sezione dedicata ai romanzi storici con il nuovo romanzo di Fabiano Massimi, Le furie di Venezia (Longanesi – qui la nostra recensione). La trama porta nel 1934, a Venezia: Siegfried Sauer, ex commissario di polizia, è nel capoluogo veneto per unirsi alla resistenza antifascista. Negli stessi giorni Mussolini incontra Hitler. Un romanzo ricco di suspense che indaga sulla figura, spesso dimenticata, di Ida Dalser, prima e unica legittima moglie di Benito Mussolini. Massimi è già autore, tra gli altri, di L’angelo di Monaco e I demoni di Berlino, sempre per Longanesi.

La cripta di Venezia

Proseguiamo con La cripta di Venezia (Newton Compton), scritto dal noto scrittore Matteo Strukul e ambientato nella Venezia del ‘700. In questo thriller ritorna la figura di Canaletto, che insieme ai suoi amici, dovrà indagare su strane morti avvenute in chiesa. Strukul, dopo il successo della saga I Medici, torna sugli scaffali con questo romanzo storico. Sempre quest’anno ha pubblicato anche L’oscura morte di Andrea Palladio (Rizzoli), un thriller tra intrighi amorosi e vendette.

L’enigma del cabalista

Tra gli libri gialli imperdibili del 2024 non possiamo non citare L’enigma del cabalista (Newton Compton) di Marcello Simoni, autore già vincitore del Premio Bancarella nel 2012 con Il mercante di libri maledetti. Nel nuovo romanzo storico di Simoni, Basilio Cacciaconti, un templare rinnegato, deve indagare sul ritrovamento di un antico talismano e dell’uomo che ne sarebbe in possesso, un mago cabalista. Se non bastasse, l’uomo è tenuto prigioniero nelle segrete del convento di San Domenico, sede dell’Inquisizione. A chi ama i “thriller medievali” suggeriamo poi Morte nel chiostro (La Nave di Teseo), sempre firmato quest’anno da Simoni.

1580: morte a Siviglia

Proseguiamo con 1580: morte a Siviglia (Ponte alla Grazie, traduzione di Elisa Leandri, Monica Magnin Prino, Tiziana Masoch, Ersilia Serri) della scrittrice spagnola Susana Martín Gijón, un romanzo storico dalle tinte noir: siamo a Siviglia, dove un cadavere scuoiato di una donna viene ritrovato su una nave pronta per salpare verso il Nuovo Mondo. Un crimine atroce, sinonimo di cattivo presagio, sul quale indagherà Damiana, prostituta amica della vittima, insieme a suor Catalina. Un delitto macabro che nasconde misteri e intrighi…

La storia se ne frega dell’onore

Tra i libri gialli storici segnaliamo l’uscita di La storia se ne frega dell’onore (pubblicato da Marsilio), romanzo breve di Gian Arturo Ferrari, ex direttore generale della divisione Libri Mondadori ed ex presidente del Centro per il libro e la lettura. Il libro, ambientato nel 1936, indaga un aspetto poco noto del fascismo: il suo rapporto con l’editoria. Luigi Bassetti, direttore editoriale di una casa editrice, muore in circostanze sospette, dopo che per molti giorni era stato visto sempre in compagnia di una borsa misteriosa contenente un libro in grado di nuocere al regime. In un crescendo di segreti e azione, Ferrari sviluppa due indagini parallele: quella di un commissario disposto a tutto; e quella di Donatella, amante di Bassetti, che vuole scoprire la verità a ogni costo. Dopo la pubblicazione, nel 2022, del romanzo di formazione Ragazzo italiano (Feltrinelli), il “professore” debutta così nel genere giallo.

La mossa giusta

Ossip Bernstein è un ebreo ucraino che un giorno del 1918 si ritrova in piedi, contro un muro, con altri sei uomini. Dietro, i soldati che si preparano per l’esecuzione. Ma in quel momento, un ufficiale riconosce il suo nome e lo sfida ad una partita di scacchi. In palio c’è la vita di Ossip. È con questa premessa che si apre La mossa giusta (Baldini + Castoldi) del giornalista Enrico Franceschini, thriller storico che racconta la vita di un uomo, ma soprattutto la fuga di un ebreo nell’Europa delle guerre…

Il mietitore di angeli

Nella Roma del 1939, mentre l’Italia fascista si appresta a ricevere la visita di Adolf Hitler, un uomo rapisce la figlia del gerarca Cucchi, a cui Mussolini aveva affidato la supervisione del cerimoniale per l’incontro tra i due capi di Stato. Il commissario Marcello Toscanini, incaricato di seguire le indagini, riconosce la firma del rapitore: un fazzoletto di seta bianca; ed è deciso a trovare la piccola prima che sia troppo tardi. Roberto Genovesi firma Il mietitore di angeli, un giallo storico tra polizia segreta, manovre politiche e vite in pericolo.

