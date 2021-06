Libri thriller 2021 da leggere assolutamente

Quali sono i libri thriller del 2021 da leggere assolutamente? Quest’anno è stato particolarmente prolifico per quanto riguarda la produzione di un genere letterario molto amato. Sono state tante, infatti, le uscite che ci hanno lasciato col fiato sospeso. E molte altre ancora ci aspettano nei mesi che verranno…

Prepariamoci quindi a immergerci in letture ricche di colpi di scena, atmosfere inquietanti, nonché prose ritmate e incalzanti. Sono questi gli ingredienti fondamentali dei libri thriller mozzafiato, che spesso presentano casi da risolvere, crimini, oscure presenze, tradimenti e un passato che ritorna senza fare sconti.

Ma più di tutto è la tensione la chiave dei libri thriller più belli, una tensione che viene costruita ad arte nel corso della storia e che poi, sul finale, esplode in un climax eclatante.

Ovviamente, come il giallo e il rosa, anche il thriller si articola in diversi sottogeneri, come per esempio il thriller psicologico, il thriller storico, il thriller sentimentale e quello mistery, solo per citarne alcuni. Ci sono poi romanzi thriller ambientati in scenari distopici, quelli a sfondo politico, senza considerare quelli fantascientifici, giudiziari, medici e soprannaturali…

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Per questo abbiamo provato a fare un punto, raccogliendo in questa selezione – che non ha la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza – alcuni dei migliori libri thriller usciti nel 2021. Un anno che, ancora prima di iniziare, era già stato inaugurato in bellezza da Io sono l’abisso (Longanesi, ottobre 2020) di Donato Carrisi, considerato il maestro del thriller italiano, celebre in tutto il mondo per romanzi come Il suggeritore, La casa della voci, La ragazza nella nebbia e L’uomo del labirinto (da cui sono stati tratti due film di cui Carrisi è anche regista).

Nutrivamo quindi grandi aspettative per questo anno, aspettative che, possiamo dirlo, non sono state deluse. Per crederci anche voi, iniziate a dare uno sguardo al nostro percorso di lettura.

Thriller ad alta tensione

Dopo Fiori sopra l’inferno e Ninfa Dormiente, torna il commissario Teresa Battaglia, la protagonista dei romanzi di Ilaria Tuti, in una storia intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e gentilezza. L’indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un’epoca.

E se amate le storie firmate da Ilaria Tuti, vi ricordiamo che a inizio 2021 è uscito un altro capitolo dedicato a Teresa Battaglia, Luce della notte, dove ritroviamo le atmosfere inquietanti e cupe a cui l’autrice ci ha abituato. Ma, questa volta, il mistero si fa ancora più tetro e sottile, l’indagine sembra folle e insensata perché riguarda un campo che sfugge dal reale: si può davvero indagare su un sogno?

Sono l’ex presidente Bill Clinton e lo scrittore James Patterson a firmare uno dei libri thriller più attesi del 2021 (dopo il successo dell’avvincente Il presidente è scomparso). Lee Child lo definisce un romanzo “esplosivo”, nel quale troviamo il presidente Matthew Keating alle prese con il rapimento della figlia. L’incubo di ogni genitore per lui è diventato realtà. Lo aspetta un’azione ad altissimo rischio, che metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come padre.

Il tempo del diavolo di Glenn Cooper

(Nord, traduzione di Giorgia di Tolle)

Grazie al clamoroso successo della trilogia della Biblioteca dei Morti e dei romanzi successivi, Glenn Cooper si è imposto come autore di bestseller internazionali. Il tempo del diavolo racconta la storia della sparizione di una famiglia, all’interno di una casa per le vacanze. Ma proprio in quello stesso luogo, anni dopo l’accaduto, si verifica qualcosa di sovrannaturale e inquietante… Nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra paura più profonda…

L’uomo del porto di Cristina Cassar Scalia

(Einaudi Stile Libero)



Cristina Cassar Scalia ci conduce negli angoli più bui di Catania, alla scoperta di un evento terribile. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto noto viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una brutta faccenda su cui dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non bastasse, da qualche settimana è pure sotto scorta. Una storia di fantasmi, di apparenze, di conti non soldati, di incubi che devono essere affrontati.

La casa nella nebbia di Robert Bryndza

(Newton Compton)

La professoressa di criminologia Kate Marshall è in gita con suo figlio, quando insieme fanno una scoperta scioccante: il corpo senza vita di un adolescente. L’ipotesi di un annegamento sembra improbabile, e quando Kate comincia a indagare si trova a fare i conti con un’inquietante scoperta: la vittima potrebbe essere solo l’ultima di una serie di morti. Non solo: ci sono anche altre scomparse legate a quel posto intriso di segreti, e qualcuno sta facendo di tutto per mantenerli nascosti.

Un passato sepolto sotto gli strati di un peccato antico quanto il mondo. Un bosco in cui si nasconde un segreto spaventoso. Un abisso da cui emergono frammenti di un mosaico incomprensibile. Uno scienziato che dovrà sondare il mistero e capire cosa si nasconde dietro una serie di eventi straordinari. L’uomo del bosco di Mirko Zilahy è tra i libri thriller del 2021 che proprio non potete perdervi.

Il labirinto delle ombre di Remigiusz Mróz

(Nord, traduzione di Raffaella Belletti)

Sono anni che Damian non riesce a dimenticare quello che è successo alla sua adorata Ewa. Ma all’improvviso, una foto su Facebook gli fa capire che la ragazza è ancora viva. Deve trovarla. Sa che vuole salvarla. Ma più si avvicina alla verità, più finisce in un labirinto di menzogne, dove niente e come sembra e in cui qualcuno sta manovrando ogni sua mossa…

Doveva essere una tranquilla cena fuori fra colleghe per tre insegnanti. Ma a fine serata nessuna di loro rientra a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché viene ritrovato in un motel il corpo di una delle tre. A indagare sul caso, c’è il sergente Lindsay Boxer della polizia di San Francisco. Chi è stato? Perché? Dove sono le altre due donne? Lindsay deve fronteggiare le pressioni del capo della polizia e della stampa: tutti vogliono il colpevole, tutti vogliono fermare l’orrore, ma lei brancola nel buio.

Una madre non sbaglia di Samantha M. Bailey

(Garzanti, traduzione di Doriana Comerlati)

Una sconosciuta lascia tra le braccia di Morgan una neonata, mentre aspetta la metropolitana per tornare a casa. Poi, all’improvviso, compie un gesto inaspettato: si lascia cadere sotto il treno in arrivo. Morgan rimane con la bambina, proprio lei che di figli non ne ha mai potuti avere. Quando racconta alla polizia cosa è successo, nessuno le crede. Nessuno ha visto niente. Morgan diventa allora la prima sospettata. L’unica possibilità che le resta per far capire a tutti che è innocente è scoprire perché è finita in quell’incubo. Scoprire chi era quella donna e perché sembrava conoscere i suoi desideri più nascosti.

Il gioco della notte di Camilla Läckberg

(Einaudi Stile Libero, traduzione di Catia De Marco)

Durante la notte di Capodanno, quattro ragazzi ricchi, belli e viziati cercano di mascherare il loro dolore divertendosi in modo sfrenato. Bevono, amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a giocare. Dapprima a Monopoli, poi a Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po’ malizioso deflagra nell’occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità.

Una vita da salvare di Steve Cavanagh

(Longanesi, traduzione di…)

È il processo per omicidio del secolo. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull’uomo che continua a dichiararsi innocente: Bobby Solomon. Attore di grande successo, accusato dell’omicidio della moglie e del suo capo della sicurezza. Tutte le prove sono contro di lui. Ma è davvero colpevole?

Il mondo dietro di te di Rumaan Alam

(La Nave di Teseo, traduzione di Tiziana Lo Porto)

Una famiglia, una casa sperduta in un angolo remoto del mondo, qualche meritato giorno di vacanza. Tutto sembrerebbe volgere per il meglio, se non fosse per l’arrivo di un’anziana coppia che bussa alla porta in piena notte: dicono di essere i proprietari della villa, ma chi sono veramente, e cosa vogliono? Senza internet, né campo, è impossibile sapere se dicono la verità. C’è qualcosa di misterioso che aleggia nell’aria: forse è la natura esterna, forse sono quei due individui, forse è la fiducia tra i membri della famiglia che sta iniziando a vacillare…

Thriller psicologici

L’ossessione di Wolf Dorn

(Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli)

Una donna scomparsa, una corsa contro il tempo, un enigma mortale da risolvere prima che sia troppo tardi. Il maestro dello psicothriller, Wulf Dorn, tedesco, classe ’69, che per tanti anni ha lavorato come logopedista in una clinica psichiatrica, torna in libreria con L’ossessione, seguito del romanzo La psichiatra, diventato un bestseller internazionale grazie al passaparola.

Il dilemma di B. A. Paris

(Nord, traduzione di Maria Olivia Crosio)

Una festa di quarant’anni tanto attesa si trasforma in un evento tragico e sconcertante, che lascerà emergere segreti rimasti nascosti per troppo tempo. Esistono davvero le bugie a fin di bene? È giusto nascondere la verità per proteggere i nostri cari? È davanti a queste domande che ci mette B.A. Paris, scrivendo un romanzo carico di suspense che è in grado scoprire le debolezze dell’animo umano.

Libri thriller al confine con il giallo

Indipendenza di Javier Cercas

(Guanda, traduzione di Bruno Arpaia)

Come smascherare coloro che esercitano il potere nell’ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le ferite più sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo del grande autore Javier Cercas, tra i più letti del momento, Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri protagonista del bestseller Terra Alta.

1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d’inverno, nella biblioteca di Ballyglass House, elegante residenza di un’altolocata famiglia protestante, viene scoperto il cadavere di un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può averlo colpito? Per risolvere il caso viene chiamato l’ispettore Strafford, anch’egli di famiglia protestante, che si trova a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e forse, più degli altri, proprio la vittima.

Sangue Inquieto di Robert Galbraith

(Salani, traduzione di Barbara Ronca, Laura Serra, Loredana Serratore)

Robert Galbraith, pseudonimo dietro il quale si nasconde J.K. Rowling, ci regala uno dei libri thriller del 2021 più letti, portandoci in Cornovaglia. Qui, in una buia serata d’agosto, Cormoran Strike si ritrova a parlare con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, un cold case complesso e magnetico, che risale ormai a quarant’anni prima…

La spiaggia degli affogati di Domingo Villar Vázquez

(Ponte alle Grazie)

Un marinaio annegato, i fantasmi di un vecchio naufragio, la Galizia fuori dal tempo in cui si aggira l’ispettore Leo Caldas. Un nuovo libro del maestro del giallo spagnol, Domingo Villar Vázquez, autore del romanzo L’ultimo traghetto, in cui tornano le indagini dell’ispettore Leo Caldas, e con lui i suoi comprimari: i colleghi del commissariato, l’insopportabile conduttore radiofonico Losada, i “filosofi” della taverna di Eligio. Torna, soprattutto, una terra di sole bruciante e nebbie, piogge improvvise, marinai taciturni, bar, osterie e quell’oceano che la isola e la unisce al resto del mondo.

L’ultimo volo di Julie Clark

(astoria, traduzione di Valentina Ricci)

Claire e Eva si incontrano per caso nel bar dell’aeroporto JFK di New York e capiscono che da quel momento la loro esistenza cambierà. Così, senza pensarci troppo, si scambiano i biglietti aerei e quindi le identità. La loro è la storia di due donne sole, entrambe spaventate, che riescono a trasformare in possibilità le difficoltà della vita.

Senza colpa di Charlotte Link

(Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli)

Un nuovo caso per Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard. Mentre è sul treno che da Londra la conduce al commissariato di Scarborough nello Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro, una donna le chiede aiuto: è inseguita da un aggressore, che tenta di ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. Intanto un altro omicidio agita la cittadina dove è arrivata. Possibile che i due eventi siano collegati? Per scoprire di più sul romanzo di Charlotte Link, leggi qui la recensione di Fabiano Massimi.

Facciamo una piccola eccezione perché è impossibile non citare, in una selezione che vede al centro i libri thriller del 2021, la serie che ha come protagonista Agatha Raisin. In questo romanzo – ripublicato in una nuova veste quest’anno – troviamo la nostra alle prese con una caccia ai fantasmi nel cottage di un’anziana signora. Sembra solo un gioco, ma in realtà, forse, non è proprio così: dopo l’omicidio della padrona, Agatha inizia a pensare che quella casa potrebbe essere davvero infestata…

Tornano Alessandro Robecchi e Carlo Monterossi, una vera garanzia per chi ama le storie che mescolano genere thriller e giallo con un pizzico di ironia e vivacità. Una narrazione ricca di tensione noir e passione letteraria, ambientata in una Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia.

Tra i libri thriller del 2021 c’è anche questo romanzo di Amanda Craig, che reinterpreta al femminile, al tempo della Brexit e del #MeToo, il noir di Patricia Highsmith Sconosciuti in treno e il film di Alfred Hitchcock Delitto per delitto, scrivendo una narrazione fitta e serrata, che mette a nudo la stranezza di vite apparentemente normali.

Libri thriller storici

Berlino, 27 febbraio 1933. Nella notte qualcuno ha appiccato un fuoco al Reichstag, il Parlamento tedesco. Sulla scena, in un tempo troppo breve, giungono Adolf Hitler e Hermann Göring, che non si fanno scrupoli a indicare i colpevoli: sono stati i comunisti. Viene proclamato lo stato d’emergenza. Da quell’evento, nell’arco di pochi mesi, Hitler vince le elezioni e inizia uno dei periodi più bui della storia dell’umanità. Ma chi c’era davvero dietro quell’attentato che ha dato il via a tutto? Qualcuno ne era a conoscenza e non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato?

In un crescendo di colpi di scena, Il giorno del bianconiglio ci rivela i segreti della rete e mostra quanto siamo vulnerabili. Spicca un cyberthriller in questa selezione di libri thriller del 2021, un testo che si ispira a fatti e ad attacchi realmente accaduti negli ultimi cinque anni, che hanno coinvolto sistemi estremamente critici di diversi Paesi.

Libri thriller con risvolti sentimentali

Una relazione strana, quella tra Thursday e suo marito Seth. Lei sa che lui ha altre due mogli, ma ha promesso di non avvicinarsi a loro, a patto che Seth sia completamente suo, almeno una volta a settimana. Ma quando trova tra i vestiti del marito un biglietto con su scritto il nome di Hanna, Thursady non può mantenere la parola data. Decide di mettersi in contatto con la donna e scoprirà che Seth non è l’uomo perfetto che credeva…

È una figura incomprensibile e misteriosa, la donna dalla gonna viola, e questa è la storia inquietante di un’ossessione, un racconto che, in un crescendo di tensione, assume i toni del thriller, in un gioco raffinato di desideri inespressi, solitudine, dinamiche di potere e condizione femminile. Un libro che manifesta un disperato desiderio di rendersi visibili, di essere considerati e amati. Leggi qui la nostra recensione del romanzo.

Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz

(Ponte alle grazie, traduzione di Giulia Zavagna)

Esistono troppi ruoli a cui deve sottostare una donna: maternità, amore, matrimonio, famiglia. Per essere accettata, lo sa, deve sempre piegarsi. La protagonista di questo libro non ha un nome, ma si confessa in un monologo libero e vibrante, in cui racconta un anno e mezzo di violenze reali e immaginarie, un anno e mezzo di lotta contro il demone delle costrizioni psicologiche e sociali. Abbiamo voluto inserire il romanzo di Ariana Harwicz tra i libri thriller del 2021, perché è un grido di dolore contro una vita che si ripete per schemi, un tentativo di superare il desiderio e la sopraffazione per ritrovare sé stessa.

La donna del lago di Laura Lippman

(Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo)

Un’indagine dai toni noir, la storia del rapporto tra due donne che in realtà non si sono mai conosciute, nate in due contesti diversissimi, ma entrambe impegnate nello sforzo di contrastare il destino loro assegnato. Laura Lippman scrive un romanzo pieno di suspense incentrato sulla redazione di un giornale in una città e in anni in cui razzismo, classismo e sessismo imbevevano l’opinione pubblica.

Libri thriller che indagano l’animo umano

Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi

(Harper Collins Italia)

Un romanzo letterario che si dispiega come un thriller psicologico. Ambientato in uno dei quartieri più belli e “perfetti” di Roma, il libro ruota attorno alla vicenda di una famiglia che si ritrova, all’improvviso, sfiorata dalla tragedia. La protagonista è Francesca, moglie e madre di due bambine, che in quel posto dove tutto sembra impeccabile sente che si annida qualcosa di pericoloso e terribile. Leggi qui la nostra recensione.

Il valore affettivo di Nicoletta Verna

(Einaudi)

Nicoletta Verna esordisce con un romanzo sul senso di colpa e sui legami che rimangono per sempre, sui traumi che non si risolvono mai completamente e sulle scelte che fanno di noi le persone che siamo.

La parte di Malvasia di Gilda Policastro

(La Nave di Teseo)

Colta, anticonformista, eccentrica: chi è Malvasia? È sparita nel nulla, all’improvviso, e poi è stata ritrovata morta. Nel tentativo di risalire all’assassino, viene tratteggiata una galleria di individui dalle nature contraddittorie ed elastiche, nella capacità di provare sentimenti opposti e di compiere azioni impensabili. Come nella tragedia greca, l’umano supera se stesso nell’estremo, anche se nella tragedia moderna si muore senza un motivo e senza un colpevole. Concludiamo la nostra selezione dei libri thriller del 2021 proponendovi la lettura di un estratto da questo romanzo.