Da “La verità sul caso Harry Quebert” a “Il caso Alaska Sanders”, passando per “Un animale selvaggio”, il libro più venduto in Italia nel 2024. Un viaggio nell’opera dello scrittore svizzero Joël Dicker, amatissimo per i suoi thriller e noir: capace di intrecciare mistero e introspezione psicologica, grazie anche a personaggi indimenticabili…

Lo scrittore svizzero Joël Dicker è tra gli autori di thriller e noir più amati in Italia. Non a caso, il suo ultimo giallo, Un animale selvaggio, è il libro più venduto nel nostro Paese nel 2024.



Nato a Ginevra il 16 giugno 1985, Joël Dicker è noto per i suoi romanzi al cardiopalma e dal fitto intreccio, che lo hanno consacrato come una delle voci più seguite della narrativa contemporanea.

Tra le sue opere di maggiore successo spicca La verità sul caso Harry Quebert (La Nave di Teseo, traduzione di Vincenzo Vega), bestseller tradotto in più di quaranta lingue, che ha catturato milioni di lettrici e lettori nel mondo grazie alla sua trama avvincente e ai suoi colpi di scena. Marcus Goldman, celebre protagonista nato dalla penna dello scrittore ginevrino, è (a sua volta) un autore giovane e talentuoso: un “alter ego” che incarna molti degli elementi cari a Dicker, tra cui la lotta con le aspettative, il fascino della verità e il costante intreccio tra realtà e finzione.

Un personaggio che, grazie alla sua complessità psicologica e alle sue vicende intricate, ha saputo conquistare non solo i lettori del romanzo ma anche il pubblico televisivo. La verità sul caso Harry Quebert è infatti diventato una serie tv di successo, diretta da Jean-Jacques Annaud e interpretata da Patrick Dempsey, nel ruolo di Harry Quebert, e Ben Schnetzer, in quello di Marcus Goldman. La serie riproduce l’atmosfera del romanzo, mantenendo intatti il mistero e la tensione che caratterizzano la storia originale, regalando così una nuova vita al longseller di Dicker.

L’alter ego Marcus affronta le intricate indagini letterarie non solo per risolvere enigmi, ma anche per fare i conti con le sue fragilità e i suoi fantasmi interiori. Un personaggio complesso e sfaccettato, che ha affascinato lettrici e lettori in tutto il mondo: un “colpo di fulmine” reso possibile dalla scrittura fluviale di Dicker, autore di storie che esplorano temi universali come la memoria, il rapporto con il passato e la paura.

Proprio in merito a questo elemento, centrale nei suoi romanzi, Dicker in un’intervista a Repubblica ha infatti raccontato che “ciò che verrà è una rappresentazione che esula da noi. Quando veniamo al mondo siamo quasi privi di paure, ma poi iniziano a dirti: ‘Stai attento alle macchine, diffida degli altri, non toccare questo’, e noi cambiamo. Per avere timore non è nemmeno necessaria l’esperienza diretta perché la paura è una sensazione. Se un bambino incontra un cane che non conosce tende a proteggersi, e non lo fa perché è stato morso in precedenza, ma perché è influenzato da ciò che ha ascoltato”.

E lo stile narrativo brillante e diretto dell’autore è ideale per rendere in maniera cristallina il filtro operato dalla paura, un elemento che traspira dalle sue trame e che cattura il lettore, trasportandolo in una fitta rete di misteri, indagini e rivelazioni inaspettate.

A riprova di questa abilità, a Dicker sono stati conferiti prestigiosi riconoscimenti letterari, tra cui il Premio Goncourt des Lycéens e il Grand Prix du Roman de l’Académie Française, che lo consacrano come uno degli autori più amati della narrativa contemporanea.

Il già citato Un animale selvaggio (La Nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra), uno dei libri thriller apprezzati dell’annata, è l’ennesima conferma del fascino esercitato dagli intrecci di Joël Dicker, di cui ripercorriamo insieme tutti i libri (presentati in ordine cronologico).

Gli ultimi giorni dei nostri padri

La carriera di successo di Joël Dicker inizia con Gli ultimi giorni dei nostri padri (edito La Nave di Teseo con la traduzione di Vincenzo Vega), romanzo pubblicato originariamente nel 2010 e ambientato nella Londra del 1940. Tra queste pagine, Churchill ha un’idea che cambierà il corso della guerra: creare una squadra di servizi segreti, la SOE (Special Operations Executive). Questo team è incaricato di azioni di sabotaggio tra le linee nemiche. Per farlo coinvolge i locali, tra cui figura il giovane Paul-Émile, un ragazzo che arriva a Londra proprio per unirsi alla Resistenza. Reclutato dalla squadra speciale, è subito inserito in un gruppo di connazionali che diventeranno presto suoi amici, in un clima di tradimenti e doppi giochi…

La verità sul caso Harry Quebert

Tra i libri di Joël Dicker abbiamo già menzionato La verità sul caso Harry Quebert (La Nave di Teseo, traduzione di Vincenzo Vega) romanzo pubblicato nel 2012 che ha decretato il successo dello scrittore ginevrino. Il titolo, tra i libri più amati su TikTok, racconta la storia oscura dietro alla scomparsa di Nola Kellergan nel 1975. Le ricerche della polizia di Aurora non danno alcun esito, e il caso sembra chiudersi in un nulla di fatto. Flash forward al 2008, a New York, dove il giovane scrittore di successo Marcus Goldman sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: ha il blocco dello scrittore. Un pessimo tempismo, dato che non riesce a scrivere una sola riga del nuovo romanzo e l’editore lo attende con impertinenza. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d’America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola. Dopo oltre trent’anni, Marcus deve trovare una risposta a una tetra domanda: il suo stimato professore ha davvero ucciso la giovane? Un quesito che, forse, lo porterà a scrivere il suo romanzo di successo…

Il libro dei Baltimore

I Goldman di Baltimore e i Goldman di Montclair si sono sempre distinti, a partire dal giorno della Tragedia. Del secondo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista de La verità sul caso Harry Quebert. I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media; i Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia aristocratica. A loro Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano allo stesso modo Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. Ma c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge… Il segreto che si nasconde dietro alla famiglia viene raccontato da Joël Dicker ne Il libro dei Baltimore (La Nave di Teseo, traduzione di Vincenzo Vega), romanzo pubblicato nel 2015.

La scomparsa di Stephanie Mailer

Tra i libri di Joël Dicker anche La scomparsa di Stephanie Mailer (La Nave di Teseo, traduzione di Vincenzo Vega), romanzo pubblicato nel 2018 ed ambientato nella cittadina di Orphea. Qui è in corso la prima edizione del festival teatrale locale, quando un terribile omicidio sconvolge il paesino: il sindaco viene trovato morto insieme alla moglie e al figlio. Questo non è però un caso isolato: nei pressi viene infatti ritrovato anche il cadavere di una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. L’indagine viene affidata e risolta da due giovani agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. Molti anni dopo, Jesse, ora capitano di polizia, a una settimana dalla pensione viene avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 non è stato risolto: la persona a suo tempo incriminata è innocente. Non appena svelato questo lugubre segreto, però, Stephanie scompare. Che cosa le è successo? Che cosa aveva scoperto?

L’enigma della camera 622

Il Palace de Verbier, hotel sulle Alpi svizzere, ospita l’annuale festa di una banca di Ginevra, in occasione della nomina del nuovo presidente. Durante la notte dell’elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier: l’inchiesta della polizia non riesce però a individuare il colpevole, ognuno sembra avere un alibi intoccabile. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa… L’enigma della camera 622 (La Nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra), libro di Joël Dicker pubblicato nel 2020, racconta questa lunga indagine, tra colpi di scena e intrecci amorosi.

Il caso Alaska Sanders

Vero e proprio bestseller nel 2022, tra i libri di Joël Dicker di maggior successo troviamo indubbiamente anche Il caso Alaska Sanders (La nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra). In queste pagine torna protagonista l’ormai celebre Marcus Goldman, rendendo l’opera il seguito dell’apprezzato La verità sul caso Harry Quebert. Anche in questo caso, però, si parte da un truculento omicidio: il corpo di una giovane donna, Alaska Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L’inchiesta, rapidamente chiusa, non da adito a dubbi: la polizia ottiene le confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo. Ma in pieno stile dickeriano, il caso si ripresenta. Undici anni più tardi il sergente Perry Gahalowood, che all’epoca aveva seguito le indagini, riceve una lettera anonima. E se avesse seguito una falsa pista? L’aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità. Ma c’è un mistero nel mistero: la scomparsa di Harry Quebert…

Un animale selvaggio

E veniamo dunque all’ultima uscita italiana, Un animale selvaggio (La Nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra). In questo thriller mozzafiato pubblicato nel 2024, due ladri rapinano una gioielleria di Ginevra. Un caso normale, che richiama però un evento recente all’apparenza scollegato: venti giorni prima, Sophie Braun è in procinto di festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Abita con il marito, sono entrambi ricchi, belli e felici. Ma il loro mondo idilliaco s’incrina tutto d’un tratto: i segreti che custodiscono cominciano a strabordare. Il loro vicino, un poliziotto dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta. Osserva la donna e la spia in ogni momento di intimità, alla ricerca di un’imperfezione, di un passo falso. Nel giorno del compleanno di Sophie, un uomo misterioso si presenta con un regalo che sconvolgerà la sua vita: i fili che intrappolano queste vite portano lontano nel tempo, lontano da Ginevra e dalla villa elegante dei Braun…

La tigre

Pubblicato originariamente nel 2005 e riproposto nella sua ultima edizione italiana da La nave di Teseo con la traduzione di Vincenzo Vega e le illustrazioni di David De Las Heras, La tigre rappresenta un’eccezione rispetto ai libri di Joël Dicker. In questo romanzo illustrato, una notizia drammatica sconvolge San Pietroburgo: nella lontana Siberia una tigre sta seminando il panico. Pochi testimoni sono riusciti a sfuggire ai suoi assalti, così lo zar decide di offrire una ricompensa straordinaria a chi riuscirà a uccidere la bestia. I migliori cacciatori di tutta la Russia vogliono catturarla, ma l’animale schiva le loro trappole e scompare nella steppa: da preda diventa lei stessa cacciatrice spietata… Una storia al cardiopalma che affascina lettrici e lettori, corredata da illustrazioni evocative e palpitanti.