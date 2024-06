“I lupi”: per Baldini+Castoldi una nuova collana dalle tinte thriller e noir

“Non iniziatelo perché non lo lascerete più! Uno dei libri più avvincenti che ho letto negli ultimi tempi”. Parola dello scrittore bestseller Joël Dicker – ora in libreria con Un animale selvaggio (La nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra) – in merito a Il Filatelista di Nicolas Feuz, uno degli autori preferiti dello stesso Dicker e “fiore all’occhiello” della sua casa editrice, Rosie et Wolfe.

L’opera di Feuz uscirà in Italia a fine giugno per Baldini+Castoldi, nella neonata collana I lupi, che arricchisce il catalogo della casa editrice milanese con romanzi dalle tinte thriller e noir.

Delle nuove uscite in linea con la tradizione di narrativa di genere proposta dalla casa editrice soprattutto a partire dagli anni Novanta, con – tra gli altri – Jeffery Deaver, Pietà per gli insonni (1994), James Patterson, Un bacio alle ragazze (1995), Elmore Leonard, Fuori dal gioco (1998), Åke Edwardson, Balla con l’angelo (1999).

I LIBRI DELLA NUOVA COLLANA

Apre le danze, come già accennato, Il Filatelista di Nicolas Feuz, romanzo pubblicato originariamente nel 2023 e ambientato in una poco bucolica Svizzera, attraversata da un’ondata di terrore…

Qui un assassino sta organizzando una macabra caccia al tesoro utilizzando i pacchi postali, utilizzando come firma dei francobolli fatti di pelle umana. Un romanzo dalle sfumature noir e thriller, in corso di traduzione in spagnolo, finlandese e olandese.

Il secondo volume della collana è previsto invece per settembre 2024, e si tratta di Brave ragazze di Ashley Flowers, tra i bestseller del New York Times del 2022. Un romanzo con inaspettati colpi di scena, la cui trama è percorsa da una domanda ineluttabile e affascinante: di cosa sono capaci i vicini di casa, quando nessuno li vede?