Ecco i 10 libri più venduti nel 2022 in Italia

Dietro al bestseller assoluto, “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, sul podio troviamo anche Joël Dicker e Colleen Hoover: ecco i 10 libri più venduti in Italia nell’anno che si è appena concluso

Quali sono stati i libri più venduti in Italia nel 2022? Com’è noto, il bestseller assoluto, nell’anno che si è appena concluso, è stato Fabbricante di lacrime di Erin Doom, che continua a essere protagonista in top ten anche a gennaio.

Nella speciale classifica dei romanzi e saggi più venduti nelle librerie fisiche e online trovano poi spazio thriller e gialli italiani e internazionali, come pure libri “virali” su #BookTok, senza dimenticare autrici internazionali molto amate come Isabel Allende.

Come fa notare l’Aie, i 100 titoli più venduti pesano sul totale del mercato solo per l’8,1% a valore di copertina e per il 7,1% a copie: segno di un mercato distribuito su un sempre maggior numero di titoli. Rispetto al 2019, infatti, il catalogo è cresciuto del 18%, le novità pubblicate durante l’anno dell’8%.

Ed ecco dunque i 10 libri più venduti l’anno scorso:

-Fabbricante di lacrime di Erin Doom (Magazzini Salani, maggio 2021)

–Il caso Alaska Sanders di Joël Dicker (La Nave di Teseo, maggio 2022)

-It ends with us di Colleen Hoover (Sperling & Kupfer, marzo 2022)

-Violeta di Isabel Allende (Feltrinelli, febbraio 2022)

–Rancore di Gianrico Carofiglio (Mondadori, marzo 2022)

–La canzone di Achille di Madeline Miller (Marsilio, gennaio 2019)

–Le ossa parlano di Antonio Manzini (Sellerio, gennaio 2022)

–Mussolini il capobanda di Aldo Cazzullo (Mondadori, settembre 2022)

–Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola (Einaudi Stile Libero, giugno 2022)

–Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi (Garzanti. marzo 2020)