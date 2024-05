In vista della Buchmesse 2024 (dove l’ospite d’onore sarà l’Italia), per il terzo anno consecutivo tornerà “Buch blogger”, il contest promosso dal Goethe-Institut Italien. La persona vincitrice (under 35) sarà inviata a Francoforte per 5 giorni, dal 16 al 21 ottobre, per lavorare per conto della redazione online del Goethe-Institut e beneficerà del viaggio A/R e del soggiorno in città, oltre a un compenso di 1.000 euro lordi – Ecco i dettagli e le modalità di partecipazione (entro il 16 luglio). In giuria anche ilLibraio.it…

Alla Fiera del libro di Francoforte 2024 l’ospite d’onore, com’è noto, sarà l’Italia, e per il terzo anno consecutivo tornerà Buch blogger, il contest promosso dal Goethe-Institut Italien (ancora una volta, ilLibraio.it, il Salone del Libro di Torino e il Giornale della Libreria di AIE saranno media partner e prenderanno parte alla giuria).

“Anche quest’anno cerchiamo un/una giovane bookblogger, che racconti per noi con entusiasmo e creatività l’edizione 2024 della prestigiosa Buchmesse con articoli, stories e reels”, si spiega nella presentazione dell’iniziativa, che si rivolge a un pubblico giovane, “interessato a seguire contenuti multimediali sul nostro portale e sul nostro canale Instagram“.

L’edizione del 2024 si concentrerà sull’Italia Paese ospite alla Buchmesse, ovviamente, “ma il focus sarà anche sulle tendenze globali, sui format innovativi, sugli eventi tipici di una fiera del libro e su tutto ciò che animerà la città di Francoforte”.

ECCO COME PARTECIPARE

Come si spiega nel regolamento, che invitiamo a leggere con attenzione, è stato attivato un bando: per partecipare va presentata la domanda entro il 16 luglio 2024, compilando il modulo di partecipazione e inviando: un “articolo per il blog di max 2.000 caratteri (spazi inclusi) nel quale racconti un evento letterario o un reading al quale hai partecipato, in formato word o pdf”; e in più, una “video recensione della durata di massimo 1 minuto di un libro che hai letto, pubblicato nel periodo 2023/24, in formato mp4″; non è finita: va anche inviato un “carosello Instagram con almeno 3 foto, caption e hashtag appropriati, sul tuo libro preferito, in formato word o pdf (non postato)”.

Al momento della scadenza del bando, inoltre, ogni partecipante deve aver compiuto 18 anni e non averne compiuti 35 ed essere residente in Italia.

Accettando l’incarico, il/la partecipante “si impegna a pubblicare in italiano sul canale Instagram del Goethe-Institut Italia un totale di 3 reels, 3 post nel feed, giornalmente delle stories con video, foto ed engagement“. Inoltre, “consegnerà alla redazione 5 articoli per il blog del Goethe-Institut da 2.000 caratteri ciascuno, spazi inclusi, corredati di foto, per la pagina www.goethe.de/italia/cultura. Il piano editoriale verrà elaborato in collaborazione con la redazione online del Goethe-Institut di Roma”.

Tutto il materiale deve essere prodotto in lingua italiana. Le altre indicazioni sono nel link sopra.

IN PALIO 5 GIORNI A FRANCOFORTE E UN COMPENSO DI MILLE EURO

La giuria selezionerà una persona, che sarà inviata a Francoforte per 5 giorni, dal 16 al 21 ottobre 2024, per lavorare per conto della redazione online del Goethe-Institut. “La persona vincitrice beneficerà del viaggio A/R e del soggiorno a Francoforte in camera singola presso per 5 notti, oltre a un compenso di € 1.000 lordi. Per la corresponsione del compenso verrà stipulato un apposito contratto”.