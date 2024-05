Al Salone del Libro di Torino 2024 torna il Bosco degli scrittori, dedicato alla cultura della biodiversità: il programma

Forte del successo delle ultime edizioni, il Bosco degli scrittori torna a protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 9 al 13 maggio 2024, lo spazio verde ideato da Aboca Edizioni in collaborazione con il National Biodiversity Future Center (NBFC, progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del PNRR – Next Generation Eu per promuovere la ricerca e la comunicazione sul tema della biodiversità), sarà allestito al Lingotto, nel Padiglione Oval (stand W06-X05), dove durante la fiera diventerà un riferimento per il dibattito culturale sui temi della natura, della salute e della scienza. Un luogo dedicato alla cultura della biodiversità.

IL PROGETTO

Uno spazio di circa 400 metri quadri, “verde e vivente, che tra terra, rocce e specchi d’acqua accoglierà migliaia di piante, un sottobosco di cespugli e arbusti e una vera foresta di alberi a medio e alto fusto”.

Oltre a ospitare l’area espositiva dedicata alle pubblicazioni di Aboca Edizioni, il Bosco degli scrittori sarà dotato di uno spazio dedicato all’accoglienza e di un auditorium da 120 posti coperto da una volta vegetale: in questo spazio-incontri verde, avvolti dagli alberi, si alterneranno ogni giorno autori e autrici, italiani e internazionali. In 5 giorni circa 40 appuntamenti vedranno coinvolti scrittori, filosofi, scienziati e tante voci del panorama letterario e scientifico, uomini e donne che possono contribuire alla riflessione attorno ai grandi temi ambientali e di salute.

L’allestimento quest’anno includerà anche minerali, reperti fossili e un frammento di meteorite: è un invito ad abbandonare la prospettiva antropocentrica e a spingere lo sguardo oltre l’umano, per comprendere come sul Pianeta sia tutto interconnesso e come la nostra salute e la nostra felicità dipendano dal delicato equilibrio dell’ecosistema, si spiega nella presentazione.

Questi temi sono anche le premesse su cui si fonda l’attività di Aboca Edizioni: la casa editrice è nata proprio “per portare nel panorama editoriale un contributo di eco-alfabetizzazione, e per ricercare e proporre, sia da un punto di vista scientifico che economico e sociale, possibili percorsi di cambiamento e sviluppo”.

L’allestimento è realizzato con elementi naturali verdi, con materiali riciclati o di recupero, e tutte le piante utilizzate nello stand saranno successivamente impiegate per piantumazioni selettive, andando a contribuire alla rigenerazione di aree degradate.

IL PROGRAMMA

Tra i nomi previsti in programma Eshkol Nevo, Stefano Mancuso, Sandro Veronesi, Giovanna Mezzogiorno, Vasco Brondi, Chiara Tagliaferri, Michele Serra, Telmo Pievani, Aldo Cazzullo, Rosella Postorino, Maurizio De Giovanni, Laura Calosso, Antonio Pascale, Daniele Mencarelli, Francesca Santolini, Nicola Gardini e molti altri e altre. Qui il programma completo.