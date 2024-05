“Il Fiume dei Libri”, la prima edizione del festival letterario di Lodi

Libri e cultura si preparano ad animare la città Lodi dal 13 al 16 giugno con la prima edizione del Festival letterario Il Fiume dei Libri, sostenuto dal Comune di Lodi e che si terrà in piazza della Vittoria, nello spazio antistante il Duomo.

Diretto da Cadore 33 di Riccardo Cavallero e Teresa Martini, il Festival Letterario di Lodi è una nuova manifestazione letteraria; nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso “con l’ambizione di trasformare, nei prossimi, il Comune lombardo, attraversato dall’Adda, in una piazza di riferimento culturale importante che sappia anche sensibilizzare i cittadini sui temi come l’acqua, l’ambiente, la sostenibilità”.

Il programma dà spazio a saggistica, narrativa pura, saggistica politica, romanzo storico, narrativa pop, mafia e gialli.

Ad aprire il festival il giovedì 13 giugno ci sarà il giovane Sindaco di Lodi, Andrea Furegato. È con Giulia Ichino (direttrice editoriale di Bompiani), che si entra nel vivo della programmazione. Alle 19 dialogherà con Ilaria Rossetti in libreria con La fabbrica delle ragazze – racconto di un episodio dimenticato di lavoro femminile e morti bianche – e con Marta Stella, autrice di Clandestine, storia del difficile cammino delle donne verso l’autoaffermazione.

Chiuderà la serata alle ore 20 il Premio Strega 2019, Antonio Scurati con Fascismo e populismo. Mussolini oggi (Bompiani). Intervistato da Roberto Arditti, giornalista, Scurati sarà protagonista di una serata volta a indagare il senso della storia, caratteristica principale dei suoi ultimi successi editoriali.

Si tornerà in piazza venerdì 14 con altri due pesi massimi del panorama culturale italiano. Chiara Valerio, direttrice di Più Libri Più Liberi e oggi finalista al Premio Strega con Chi dice e chi tace (Sellerio), alle 19, sarà in dialogo con Riccardo Cavallero sulle passioni, le inquietudini, le verità, gli enigmi, i silenzi del presente e il frastuono del passato che animano questo suo ultimo romanzo. A seguire, alle ore 20, Maurizio De Giovanni, scrittore, autore teatrale e giornalista illuminerà la piazza con il suo ultimo romanzo Pioggia (Einaudi). Pochi come De Giovanni hanno saputo rappresentare l’evoluzione della società attraverso il genere giallo.

Attesa sabato 15 giugno ore 11,30 la partecipazione dell’ultimo Premio Campiello, Benedetta Tobagi intervistata da Luca Pagni, giornalista. Sarà un’occasione, con Le stragi sono tutte un mistero (Laterza), per capire il filo rosso che unisce i momenti più bui della nostra Repubblica, da Piazza Fontana ad oggi.

La serata seguirà con il consueto doppio appuntamento. Alle 18,30 Riccardo Cavallero presenterà Mike Maric, Se respiro posso. Primatista mondiale di apnea, si è occupato anche dell’allenamento di apnea di campioni come Federica Pellegrini e Filippo Magnini.

Protagonista della seconda serata del sabato, alle 19, sarà Roberto Saviano con Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss (Fuoriscena). Saviano ne parlerà con il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato.

Domenica 16 giugno ore 18,00 il sSindaco Furegato, l’Assessore al Fiume Tommaso Premoli e lo scrittore Andrea Maietti, animeranno un incontro importante per la città di Lodi: L’Adda è il fiume più bello del mondo: perché è bello e perché è mio. Seguirà alle 18,30 un monologo di Fabio Genovesi, premio Strega Giovani 2015, scrittore, sceneggiatore e traduttore. Voce letteraria del Giro d’Italia e del Tour de France, racconterà il mondo del ciclismo. Chiuderà Fiume di Libri Fabio Volo con Tutto è qui per te. L’autore ne palerà con Cavallero.

“Come tutte le prime edizioni anche questa è una scommessa, ma soprattutto un grande piacere per noi di Cadore 33. Avere la direzione di Il Fiume dei libri, infatti, – dichiara Teresa Martini – ci entusiasma e ci consente oggi di raccogliere idee che potremo realizzare. Il progetto è ambizioso, ma importante. Lodi è un territorio che culturalmente va valorizzato, questo a partire dall’Adda che lo attraversa. Questa prima edizione per noi è quindi l’occasione per cominciare a seminare in un territorio, sviluppando nel tempo un progetto di largo respiro con il futuro coinvolgimento delle scuole”.