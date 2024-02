Festival letterari, premi e fiere del libro 2024: il calendario fino all’inverno

Un calendario, in costante aggiornamento, dedicato ai festival letterari del 2024, alle fiere del libro e ai premi assegnati a scrittrici e scrittori in giro per l’Italia – Lo speciale de ilLibraio.it, ricco di appuntamenti

Anche nel 2024 saranno moltissimi i festival letterari in programma in Italia, come pure le fiere del libro e le cerimonie di premiazione dedicate a scrittrici e scrittori che si terranno da Nord a Su, dalle città alle province, dal mare alla collina e alla montagna.

Quando ci riferiamo ai festival letterari e alle fiere del libro parliamo di manifestazioni che attraggono lettrici e lettori di ogni età, sia appassionati sia professionisti del settore, per numerosi incontri, laboratori e rassegne a tema libri.

Qui di seguito presentiamo una selezione di eventi in continua evoluzione, un “calendario” che, naturalmente, non ambisce a essere esaustivo (data l’impossibilità di elencare tutti gli eventi che si svolgono ogni anno nel nostro Paese!) di alcune delle rassegne dedicate al mondo della lettura (e della cultura) previste fino all’inverno 2024.

Un calendario che integreremo di settimana in settimana con nuovi dettagli, utile a prendere nota degli appuntamenti a cui proprio non si vuole mancare, in modo da potersi organizzare con anticipo.

Festival Letterari 2024: febbraio

Microeditoria del Fumetto

Domenica 4 febbraio torna la Microeditoria del Fumetto negli spazi della Rocca di Orzinuovi a Brescia, succedendo di pochissimi giorni ad una grande mostra dedicata al pittore Giacomo Bergomi. Sono previsti incontri con gli autori, laboratori, talk, mostre e tanto altro. La Microeditoria del Fumetto è un evento organizzato grazie alla casa editrice MalEdizioni, che dal 2011 si occupa di diffondere la cultura del fumetto e dell’illustrazione a Brescia e provincia. La collaborazione con la Rassegna della Microeditoria di Chiari e il Comune di Orzinuovi hanno poi reso possibile rendere questo “brand culturale” ancora più riconoscibile. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.microeditoria.it

UmbriaLibri

Torna UmbriaLibri con una tappa tutta dedicata all’amore. Dal 9 all’11 febbraio si svolgerà, infatti, a Terni l’edizione Love della manifestazione culturale della Regione Umbria con l’organizzazione a cura di Sviluppumbria s.p.a e il sostegno di AUR – Agenzia Umbria Ricerche. Una tre giorni dedicata a incontri, laboratori e spettacoli con scrittori e ospiti dal mondo della cultura e una mostra speciale gratuita. Tra i molti autori che interverranno: Paolo Nori, Ilaria Gaspari, Antonio Pascale, Davide Orecchio, Francesca Fialdini, Franco Arminio, Marcello Veneziani, Cinzia Tani, Antonio Petrocelli e altri. Il Festival, che da oltre 25 anni ha consolidato il proprio ruolo entrando stabilmente a far parte dell’identità culturale umbra, si pone la sfida di mantenere l’attenzione al locale animando non solo i due centri che lo ospitano, Perugia e Terni, ma diventando centro nevralgico di condivisione e partecipazione nel contesto culturale dell’intera regione. Il programma su umbrialibri.com

Nebbiagialla Suzzara Noir Festival 2024

Torna dal 9 all’11 febbraio, alla sua diciottesima edizione, il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival. Nata da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, la manifestazione si svolge con il contributo del comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura. Tutti gli incontri avranno luogo presso il Cinema Dante e saranno trasmessi anche in streaming su Nebbiagialla.eu e sulle pagine Facebook NebbiaGialla e MilanoNera. Anche quest’anno il programma del NebbiaGialla è ricco di appuntamenti durante i quali si alterneranno scrittori del panorama editoriale italiano e internazionale, tra cui Tullio Avoledo, Barbara Baraldi, Alice Basso, Alessandro Berselli, Elisabetta Cametti, Luca Crovi, Maurizio De Giovanni, Alessandro Di Domizio, Giuseppe Genna, Carlo Lucarelli, Bruno Morchio, Stefano Nazzi, María Oruña, Aldo Pagano, Ben Pastor, Barbara Perna, Piergiorgio Pulixi, Fabrizio Roncone, Benjamin Stevenson, Rosa Teruzzi, Alberto Toso Fei, Licia Troisi e Valerio Varesi. Il programma e le informazioni su www.nebbiagialla.eu

FLIP POESIA

Dal 16 al 18 febbraio arriva l’edizione invernale del Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco, con protagonista la poesia. Il FLIP-P è un’occasione imperdibile per conoscere e incontrare autrici e autori del panorama poetico italiano e internazionale. Tra i presenti quest’anno, Ana Blandiana, Gabriele Frasca, June Scialpi, Italo Testa, Giovanna Marmo, Andrea Inglese, Alfonso Guida. Il programma in arrivo su flipfestival.it

Testo

Dal 23 al 25 febbraio la nuova edizione di Testo alla Stazione Leopolda di Firenze. Il progetto racconta come nasce un libro: da come si scrive a come si pubblica, come si traduce, come si disegna, come si vende fino a come si legge. Un appuntamento annuale per lettori e addetti ai lavori che propone, con il coordinamento di Pitti Immagine, una visione in profondità del mondo dei libri e porta a Firenze una selezione di titoli e novità letterarie, ospiti da tutto il mondo e un ricco programma di eventi. Tra le sezioni presentate l’editor di minimum fax Luca Briasco si occuperà degli esordienti. Tra gli eventi, il dialogo tra Niccolò Ammaniti ed Emanuele Trevi sui loro primi romanzi negli anni Novanta. L’editore Andrea Gassner cura invece la sezione-stazione intitolata a “Il risvolto”, che proporrà dialoghi tra direttori editoriali, tra cui Cristina Gerosa di Iperborea e Federica Manzon di Guanda. Oltre ai numerosi incontri con autori ed editori italiani (presenti al programma completo sul sito), molti gli omaggi a personalità del passato, come Anna Banti, Samuel Beckett, Ingeborg Bachmann, Franz Kafka. Nuova anche l’apertura del fiorentino Gabinetto Vieusseux alla manifestazione, con incontri dedicati agli autori di cui l’istituzione conserva i fondi, come Carlo Emilio Gadda, Eugenio Montale e altri. In fiera, un quotidiano, il «Testone!», sarà realizzato da studenti di editoria per offrire notizie dalla manifestazione; e il premio «A segno!» premierà il libro più bello della rassegna. Il programma completo con tutti gli incontri su testo.pittimmagine.com

Festival Letterari 2024: marzo

I Boreali

Dall’1 al 3 marzo la decimaedizione 2024 de I Boreali, al Teatro Franco Parenti e al Cinemino di Milano. La manifestazione è organizzata dalla casa editrice Iperborea. Programma in arrivo su iboreali.it

Premio Inge Feltrinelli

Venerdì 8 marzo si terrà a Milano la cerimonia di premiazione delle vincitrici del Premio Inge Feltrinelli, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di viale Pasubio 5, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna. Fino al 16 febbraio è aperta a tutte le lettrici e a tutti i lettori la possibilità di votare sul sito Premio Inge Feltrinelli per esprimere la preferenza, sia per il libro “kids” sia per l’opera di fiction e non fiction capace di raccontare storie di riscatto e di emancipazione.

Book Pride Milano

Dal’8 al 10 marzo, al SuperStudio Maxi (Via Moncucco, 35 – Metropolitana Linea M2 Famagosta) di Milano, torna all’ottava edizione Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con il Comune di Milano e il Patrocinio della Regione Lombardia. Con più di 200 marchi editoriali presenti e circa 300 tra ospiti e autori, protagonisti di 250 incontri. Cosa vogliamo: questa la frase che guiderà la nuova edizione di Book Pride 2024, rappresentata nel manifesto a firma dell’illustratrice Sarah Mazzetti e frutto del confronto tra la squadra dei curatori – guidata da Laura Pezzino e Marco Amerighi – che vede presenti Valentina De Poli per Book Young e il fumettista Martoz per Book Comics. Björn Larsson, Naoise Dolan, Cristina Rivera Garza: tanti i grandi ospiti dall’Italia e dal mondo. Novità di quest’anno la nascita della sezione Book Sport e la presenza della stella del basket Gigi Datome che curerà una capsula di incontri a cavallo tra sport, musica e letteratura. Info e programma in arrivo su bookpride.net

Festival del Romance italiano

Dopo il successo della terza edizione, torna il Festival del Romance italiano. L’idea alla base della kermesse, ideata dal blog letterario Il Rumore dei Libri di Lidia Ottelli, in collaborazione con Serena Famà e con l’agenzia internazionale di eventi Kinetic Vibe, è far riscoprire il fascino del romance italiano e i suoi protagonisti, mettendo in connessione autori e lettori all’interno di un unico grande evento. Appuntamento a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, il 16 marzo. Qui dettagli e programma.

Tribùk

Dal 17 al 20 marzo ad Abano Terme (Padova) la settima edizione di Tribùk – Incontri tra editori e librai. Ancora una volta sarà l’occasione per presentare i programmi editoriali e le novità in anteprima all’insegna del dialogo e del confronto. Tribùk è infatti un’opportunità di confronto tra editori e librai. Ogni editore a rotazione si siederà a ciascun tavolo di librai per presentare direttamente i propri libri in uscita o di catalogo e il proprio progetto editoriale. L’evento è promosso da un’associazione culturale fondata da 7 professionisti con diverse esperienze nel mondo dell’editoria italiana, sul modello del Winter Institute americano. Il programma in arrivo su tribuk.it

La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno

La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno è un progetto dell’Associazione BookCity Milano, ideato e promosso con Fondazione Cariplo che mira a coinvolgere l’intero territorio cittadino per costruire un sistema su scala urbana organizzato in maniera permanente con l’obiettivo di sostenere la lettura e il libro, puntando specificatamente al pubblico di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Quest’anno torna dal 21 al 24 marzo, e ha identificato nove sedi nei nove Municipi che, a partire da giugno 2023, organizzano palinsesti trimestrali dedicati al libro e alla lettura. Tutte le informazioni su laletturaintorno.bookcitymilano.it

Eventi Letterari Monte Verità

Dal 21 al 24 marzo torna Eventi Letterari Monte Verità, il festival di Ascona giunto alla dodicesima edizione, con la direzione di Stefan Zweifel. Il tema di quest’anno è “Mondi surreali – Campi magnetici”, e indaga il surrealismo. Il programma e tutte le informazioni su eventiletterari.swiss

Festival Treviso Giallo

Dal 21 al 24 marzo torna a Treviso, nella sede del Museo di Santa Caterina, la sesta edizione del Festival Treviso Giallo. Il programma e le informazioni su trevisogiallo.it

Libri Come

Dal 22 al 24 marzo torna a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, l’edizione 2024 di Libri Come, la festa del Libro e della Lettura, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Il tema scelto per questa quindicesima edizione è “Umanità“. Una parola semplice e potente eppure piena di significati diversi e nuovi. “Umanità” si rivela una parola in movimento, non da erodere ma da estendere per metterci all’altezza delle sfide del nostro tempo. I primi nomi internazionali: Julian Barnes, Etgar Keret, Azar Nafisi, Ottessa Moshfegh, Andrej Kurkov, Boris Belenkin, Selby Wynn Schwartz, Gohar Flomayounpour e Asma Alghoul. La tradizionale mostra di fumetti sarà quest’anno affidata a Maicol & Mirco. Per il programma e le informazioni, rimandiamo al sito del festival: auditorium.com

Pensavo Peccioli

Si attende il ritorno di Pensavo Peccioli, il festival organizzato dal Post. In attesa di comunicazioni ufficiali sugli ospiti, rimandiamo al sito del festival: pensavopeccioli.it

Triestebookfest

A marzo è previsto il ritorno di Triestebookfest, rassegna sulla poesia, sul mistero e su storie sconfinate per bambini. Su triestebookfest.com è in arrivo il programma con i dettagli.

Feminism

È prevista per marzo a Roma l’edizione 2024 di Feminism, la fiera dell’editoria delle donne. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: feminismfieraeditoriadelledonne.it

Biennale Democrazia

È prevista per marzo l’edizione 2024 di Biennale Democrazia, una manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival: biennaledemocrazia.it

Welcome stories

È prevista per marzo a Reggio Emilia l’edizione 2024 di Welcome stories. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: comune.re.it

Primavera poetica

È prevista per marzo l’edizione 2024 di Primavera poetica, una serie di incontri resi possibili grazie alla collaborazione tra il Comune di Rignano (FI) e l’associazione Scioglilibro. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: scioglilibro.it

Festival Letterari 2024: aprile

Incroci di Civiltà

Dal 10 al 14 aprile avrà luogo a Venezia la 17esima edizione di Incroci di Civiltà, Festival Internazionale di Letteratura, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia. Programma e aggiornamenti su unive.it

Libro Aperto

Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi è in programma dal 12 al 14 di aprile a Baronissi (Salerno). È realizzato dall’Associazione Libro Aperto e promosso dal Comune di Baronissi, dall’Associazione culturale Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl. I giovani lettori saranno immersi in laboratori creativi, masterclass, spettacoli e incontri con gli autori dei libri in gara. Programma e aggiornamenti in arrivo su libroapertofestival.it

Festival del Giornalismo

Dal 17 al 21 aprile l’appuntamento annuale a Perugia con il Festival del Giornalismo, con tanti ospiti internazionali. Programma e aggiornamenti su festivaldelgiornalismo.com

Fiera del Libro di Argonautilus

Dal 22 al 25 aprile torna, nelle piazze del centro storico di Iglesias, la nona edizione della Fiera del Libro di Argonautilus. Una serie di incontri, scambi e confronti per diffondere la cultura e la lettura in Sardegna. Il programma e le informazioni in arrivo su fieralibroiglesias.it

ILfest

Dal 26 al 28 aprile torna ILfest, il festival italiano di letteratura di Monaco di Baviera, quest’anno alla sesta edizione. La serie di eventi è organizzata da Elisabetta Cavani di ItalLIBRI e dall’Istituto Italiano di Cultura diretto da Giulia Sagliardi, con il patrocinio del Consolato generale d’Italia di Monaco di Baviera e con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città di Monaco. Il programma e le informazioni su ilfest.de

Festival Éntula

Anche quest’anno in Sardegna, fino a fine anno, ha luogo il Festival Éntula: gli appuntamenti e le informazioni su entula.liberos.it

La storia tra le righe

È prevista per aprile a Legnano l’edizione 2024 di La storia tra le righe, una serie di incontri a tema storia antica, moderna e contemporanea. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: www.fondazionepalio.org

Festival del Libro e della Lettura di Enna

Spostiamoci in Sicilia, ad Enna: è prevista per aprile l’edizione 2024 del Festival del Libro e della Lettura di Enna, presentato dall’Associazione Culturale APS Amici della Festa del libro. Per il programma rimandiamo al sito della rassegna: festivalibroenna.it

Festival of Italian Literature in London

È prevista per aprile l’edizione 2024 del Festival of Italian Literature in London, evento che ha avuto luogo nel 2023 al Coronet Theatre. Rimandiamo al sito della rassegna: fill.org.uk

Multipli Forti

È prevista per aprile a New York l’edizione 2024 di Multipli Forti. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: iicnewyork.esteri.it

Didiario – Suggeritori di libri

È prevista per aprile a Turi (e in altri comuni della provincia di Bari) l’edizione 2024 di Didiario – Suggeritori di libri. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: Didiario – Suggeritori di libri

Festival Letterari 2024: maggio



Buk – Festival della piccola e media editoria

Il 4 e il 5 maggio al Chiostro San Paolo di Modena si terrà la 17esima edizione di Buk – Festival della piccola e media editoria. Programma e aggiornamenti su Bukfestival.it

Salone Internazionale del Libro di Torino

Dal 9 al 13 maggio torna al Lingotto Fiere il Salone del libro di Torino, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel mondo del libro, sotto la direzione di Annalena Benini per il triennio 2024-2026: assomiglierà sempre di più alla “costruzione di un giornale, formato da diversi curatori e da una redazione di collaboratori tecnici”. Potete trovare il programma e seguire gli aggiornamenti sul sito salonelibro.it.

èStoria – Festival Internazionale della Storia

Dal 20 al 26 maggio, presso le principali sedi culturali del centro di Gorizia, torna èStoria, la 20esima edizione del Festival Internazionale della Storia organizzato dall’Associazione culturale èStoria e dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, coorganizzato dal Comune di Gorizia. Il programma e le informazioni su estoriafestival.it

Porte Aperte Festival

Dal 23 al 26 maggio torna, alla nona edizione, Porte Aperte Festival, una serie di incontri, performance, concerti, mostre, reading, visite guidate, giochi e tanto altro a Cremona. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su porteapertefestival.it

Dialoghi di Pistoia

Dal 26 al 28 maggio torna con la 15esima edizione Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia del contemporaneo. Il tema di quest’anno è “Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente”. Studiosi e intellettuali di diversa estrazione si confronteranno su un concetto chiave della contemporaneità. Programma e aggiornamenti su Dialoghidipistoia.it

Encuentro

L’undicesima edizione di Encuentro si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno a Perugia e Castiglione del Lago, sul Trasimeno. Il festival di letteratura ispanoamericana è nato nel 2014 e nel corso del tempo ha portato in Umbria grandi autori contemporanei in lingua spagnola. Il programma e le informazioni sulla rassegna su encuentroperugia.it

Premio letterario Gregor Von Rezzori

Si attende la selezione di narrativa straniera per il Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, riconoscimento letterario assegnato annualmente al miglior romanzo straniero tradotto in italiano e alla migliore traduzione. Istituito nel 2007 per ricordare lo scrittore austriaco Gregor Von Rezzori, il premio è ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena nata nel 2000 per volontà di Beatrice Monti della Corte, vedova dell’autore. Informazioni e aggiornamenti su premiogregorvonrezzori.org

La grande invasione

Dal 31 maggio al 2 giugno si terrà a Ivrea (Torino) la dodicesima edizione del festival La grande invasione. La cittadina in provincia di Torino, nominata “Capitale italiana del libro” nel 2022 anche grazie al successo di questa manifestazione, torna a colorarsi con incontri ed eventi per lettrici e lettori. Programma e aggiornamenti in arrivo su Lagrandeinvasione.it

Premio Campiello

Venerdì 31 maggio la Giuria dei Letterati si riunisce a Padova per selezionare la cinquina finalista del Premio Campiello 2024 e annunciare il Premio Opera Prima.

La città dei giovani lettori

È prevista per maggio in Toscana l’edizione 2024 di La città dei giovani lettori. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito della rassegna: lacittadeilettori.it

Libbra

È prevista per maggio l’edizione 2024 di Libbra, il festival delle librerie indipendenti di Napoli organizzato dalla rete L.I.Re. (Librerie Indipendenti in Relazione). In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su librerielire.com

Brescia da leggere

È prevista per maggio la terza edizione di Brescia da leggere, il festival dedicato a libri, autrici e autori bresciani organizzato dall’Associazione culturale Brescia si legge OdV, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia e con il Comune di Brescia. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su bresciasilegge.it

Leggenda festival

È prevista per maggio la settima edizione di Leggenda festival, il festival della lettura e dell’ascolto di Empoli. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su leggendafestival.it

Cuneo Montagna Festival

È prevista per maggio l’edizione 2024 di Cuneo Montagna Festival. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su festivaldellamontagna.it

ScrittuRa

È prevista per maggio l’undicesima edizione di ScrittuRa, a Ravenna e Lugo. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su scritturafestival.com

Festival delle Letterature

È prevista per maggio la terza edizione di Festival delle Letterature. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su festivaldelleletterature.le.it

Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

Ricordiamo l’appuntamento itinerante nel Salento con il Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivalarmonia.it

Festival Letterari 2024: giugno

Premio Strega

È previsto per inizio giugno a Benevento, al Teatro Romano, in presenza dei dodici candidati e del pubblico, l’annuncio della cinquina del Premio Strega 2024.

Leali delle notizie – Festival del Giornalismo

Dall’11 al 16 giugno, a Ronchi dei Legionari, la decima edizione di Leali delle notizie – Festival del Giornalismo. Prima, dal 25 maggio al primo giugno, gli appuntamenti con Aspettando il Festival. Aggiornamenti su Lealidellenotizie.it.

LETTERA 423

Dal 13 al 16 giugno, torna LETTERA 423, Festival della Lettura di Isernia, alla sua terza edizione. Il programma e le informazioni su facebook.com/Lettera423

NapoliCittàLibro

Dal 14 al 16 giugno torna, alla quinta edizione, NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria alla Stazione Marittima di Napoli. Case Editrici, incontri con autori e autrici, novità editoriali, conferenze, workshop e molto altro per una tre giorni all’insegna della lettura e della scoperta del mondo editoriale. Informazioni e programma su napolicittalibro.it

Taobuk

Dal 20 al 24 giugno torna a Taormina la 14esima edizione di Taobuk, festival ideato e diretto da Antonella Ferrara (e di cui ilLibraio.it è media partner). Quest’anno la rassegna è dedicata al tema dell’identità, “per comprenderne la problematicità, condividerne la ricchezza, ribaltarne il significato”. Oltre 200 ospiti internazionali – scrittori, artisti, scienziati, intellettuali, politici ed economisti – si uniranno ai prestigiosi assegnatari dei Taobuk Award, che saranno per la letteratura il norvegese Jon Fosse (premio Nobel 2023), lo statunitense Jonathan Safran Foer, la francese Yasmina Reza, mentre per le arti visive il riconoscimento andrà all’artista di origini serbe Marina Abramovic. Ci sarà anche Alessandro Baricco.

Anche quest’anno, nel corso di Taobuk si conosceranno, tra l’altro, i 400 semifinalisti della 15esima edizione del Torneo letterario IoScrittore.

Programma e aggiornamenti in arrivo su Taobuk.it

Inchiostro

Dal 21 al 23 giugno si terrà a Crema la sesta edizione del festival letterario Inchiostro, come ogni anno nella splendida cornice dei chiostri quattrocenteschi di Sant’Agostino. Tutti gli eventi del festival, a ingresso libero, li trovate sul sito dell’evento festivalinchiostro.it

Passaggi Festival

Dal 26 al 30 giugno, torna Passaggi Festival, la dodicesima edizione del festival letterario in programma a Fano. Cinque giorni di incontri fra lettori e autori, nel centro storico e nel lungomare della città marchigiana, dove gli eventi si susseguiranno dal mattino a mezzanotte. Programma e aggiornamenti in arrivo su Passaggifestival.it

La Milanesiana

In estate l’appuntamento itinerante (a Milano e in numerose altre città) con La Milanesiana, la rassegna itinerante ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Spazio a letteratura, concerti, mostre, cinema, teatro, scienza, economia a sport. Programma e aggiornamenti in arrivo su Lamilanesiana.eu

Letti di Notte

È prevista per giugno l’edizione della rassegna Letti di Notte, festival letterario-pop a Carmagnola (Torino). In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su gruppodilettura.net

Una Marina di Libri

È prevista per giugno a Palermo, in Parco Villa Filippina, la quindicesima edizione di Una Marina di Libri. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su unamarinadilibri.it

Letture Amene

È prevista per giugno la quarta edizione di Letture Amene, il Festival della Natura, degli Albi Illustrati e delle Arti di Ameno. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su dragolago.org/letture-amene

Mare di Libri

È prevista per giugno la nuova edizione di Mare di Libri, il festival di letteratura dedicato ai ragazzi e alle ragazze di Rimini. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su maredilibri.it

Salerno Letteratura

È prevista per giugno la dodicesima edizione di Salerno Letteratura. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su Salernoletteratura.com

Lettori alla Pari

È prevista per giugno la nuova edizione di Lettori alla Pari, fiera in Puglia dedicata ai libri accessibili e all’accessibilità alla lettura e alla cultura. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su edizionilameridiana.it/lettoriallapari

Rovigoracconta

È prevista per giugno la decima edizione di Rovigoracconta, festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su Rovigoracconta.it

Il giugno dei libri

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’edizione 2024, si attende il ritorno al Villaggio Barona di Milano de Il giugno dei libri, rassegna ideata da BooktoMi e Occasioni d’Incontro, patrocinata dal Municipio 6.

A Tutto Volume

È prevista per giugno la 15esima edizione di A Tutto Volume, il festival letterario di Ragusa. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su Atuttovolume.com

La città dei lettori

In attesa delle prime date ufficiali, dalla primavera all’autunno in Toscana si attende la settima edizione del festival itinerante La città dei lettori, diffuso su diversi comuni toscani, grandi e piccoli. “Leggere cambia tutto” è il motto che accompagna questo progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. Programma e aggiornamenti in arrivo su lacittadeilettori.it

Emporio Letterario di Pienza

È prevista per giugno la nuova edizione di Emporio Letterario di Pienza, il festival organizzato dall’Associazione culturale Compagnia del Teatro Caffeina in collaborazione con il Comune di Pienza. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su Caffeinafestival.it

Salento Book Festival

È prevista per giugno la 14esima edizione di Salento Book Festival, manifestazione letterarie itinerante organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore tv Gianpiero Pisanello. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su Salentobookfestival.it

Gita Al Faro

È prevista per giugno la 13esima edizione di Gita Al Faro, il festival letterario dell’isola di Ventotene (il cui titolo trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf). In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su Gitaalfaro.it

Festival Delle Città Del Medioevo

È prevista per giugno la seconda edizione di Festival Delle Città Del Medioevo, ideata dall’Università e dal Comune dell’Aquila, che ospita numerosi incontri con personalità di alto rilievo del panorama culturale italiano, e non solo, per approfondire le principali tematiche legate al periodo storico del medioevo. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su festivalcittadelmedioevo.it

Biglietti agli amici

È prevista per giugno la nuova edizione di Biglietti agli amici, il festival a Piazza sull’Acqua (Rimini) che celebra il potere del racconto orale come fulcro di una trasformazione contemporanea. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo alla pagina Facebook del festival su facebook.com/bigliettiagliamici

OBP – Orbetello Book Prize

È prevista per giugno la terza edizione di OBP – Orbetello Book Prize,“premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità”. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su orbetellobookprize.it

Panorami

È prevista per giugno la nuova edizione di Panorami, rassegna sul lago di Bolsena dedicata ai libri, alla cultura e alla musica nel borgo medievale di Montefiascone, in provincia di Viterbo. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su caffeinafestival.it/panorami

Nuovi Mondi Festival

È prevista per giugno la 13esima edizione di Nuovi Mondi Festival, il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo, nella storica sede di Valloriate (CN). In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su nuovimondifestival.it

Festival Letterari 2024: luglio

Premio Strega

Giovedì 4 luglio, la finalissima del Premio Strega 2024 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.

Il Libro Possibile

In Puglia torna la 23esima edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare e a Vieste numerosi ospiti, tra scrittrici, scrittori, alte cariche istituzionali, scienziati, imprenditori, giornalisti, protagonisti dello spettacolo, della musica e dei social. Where is the love? è la domanda che farà da filo conduttore agli incontri nelle piazze: dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste. Tra le attese conferme di quest’anno, anche la serata in inglese: dopo l’esperimento di successo della scorsa edizione, la data del 23, a Vieste, sarà dedicata esclusivamente a ospiti stranieri e dibattiti in lingua. L’obiettivo rimane quello di aprire il festival a una platea sempre più ampia; coinvolgendo i tanti turisti che affollano la Puglia, da un lato, e arricchendo il programma con autori di fama internazionale, dall’altro. Programma e aggiornamenti su Libropossibile.com

Riminicomix

Dal 18 al 21 luglio a Rimini, nel Parco Federico Fellini, torna Riminicomix, il festival all’insegna di fumetti, manga e cosplay. Programma e aggiornamenti in arrivo su Riminicomix.it

Premio Bancarella

Domenica 21 luglio, a Pontremoli, l’appuntamento con la finale del Premio Bancarella, riconoscimento che nel 2023 ha visto vincitrice Francesca Giannone con La portalettere (Nord). Informazioni e aggiornamenti su premiobancarella.it

Festival Culturale Liberevento

È prevista per luglio la 13esima edizione del Festival Culturale Liberevento, rassegna che ha luogo in oltre 10 comuni della Sardegna. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su liberevento.it

Libri d’aMare

È prevista per luglio la decima edizione di Libri d’aMare, a rassegna letteraria di Punta Secca a Santa Croce Camerina (Ragusa), la borgata resa nota dalla fiction de Il Commissario Montalbano. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo alla pagina Facebook della manifestazione.

UlisseFest

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio Ancona diventa il luogo di incontro per viaggiatori, blogger, fotografi, autori, giornalisti e artisti. UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet arriva nel capoluogo marchigiano, in omaggio alla sua tradizione itinerante e a conferma della capacità con cui il mondo del viaggio sa coinvolgere figure professionali diverse e un pubblico eterogeneo. Una tre giorni di festa, dall’alba a notte fonda per esplorare le mille anime del viaggio e sorprendere con racconti, musiche e immagini da tutto il mondo. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito del festival su ulissefest.it

Rue di Libri

È prevista per luglio la terza edizione di Rue di Libri, progetto di Interpromium APS ETS e mira a riabitare il borgo di Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara, in maniera innovativa, cercando di ricucire il tessuto sociale attraverso il dialogo, la parola, i libri e la bellezza. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo alla pagina Facebook facebook.com/biblioteca.olivieri

SetteSere SettePiazze SetteLibri

È prevista per luglio la 14esima edizione di SetteSere SettePiazze SetteLibri, festival che ha luogo a Perdasdefogu (in provincia di Nuoro). In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo al sito setteseresettepiazzesettelibri.it

AgrigentoNoir

È prevista per luglio la quarta edizione di AgrigentoNoir, il Festival del Giallo di Agrigento, presso il Museo Archeologico “P. Griffo” in piena Valle dei Templi. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo alla pagina AgrigentoNoir

LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma

Si attende anche il ritorno di LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della Capitale nell’ambito dell’Estate Romana, a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, organizzata da Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori. Informazioni e aggiornamenti in arrivo su zetema.it

Elba Book Festival

È prevista per luglio la decima edizione di Elba Book Festival, la rassegna dell’editoria indipendente. In attesa di comunicazioni ufficiali, rimandiamo alla pagina Elbabookfestival.com

Tolfa Gialli e Noir

In attesa di comunicazioni ufficiali sulle date dell’edizione 2024, segnaliamo per luglio il ritorno di Tolfa Gialli e Noir, il festival del comune romano che promuove la scrittura e la lettura di gialli, sia a livello italiano che internazionale. Il programma e le informazioni in arrivo su tolfagiallienoir.it

Festival Letterari 2024: agosto

Sentieri e Pensieri

Dal 18 al 25 agosto torna alla dodicesima edizione, Sentieri e Pensieri (di cui ilLibraio.it è media partner). Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Dopo gli oltre 9.000 spettatori nell’ultima edizione, torna la otto giorni di incontri, spettacoli, presentazioni, monologhi, con ospiti di rilievo per il Festival firmato da Bruno Gambarotta. Programma e aggiornamenti in arrivo su Santamariamaggiore.info/sentieri

John Fante Festival

Dal 22 al 25 agosto torna il John Fante Festival “Il dio di mio padre”, la cui 19esima edizione si terrà a Torricella Peligna. Il programma e le informazioni su johnfante.org

Festival della Mente

Torna dal 30 agosto al 1 settembre il Festival della Mente, la rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Si svolge a Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Il programma e i biglietti saranno disponibili dalla metà di luglio, per altre informazioni consultare Festivaldellamente.it

Capalbio Libri

È prevista per agosto la nuova edizione di Capalbio Libri. Programma e aggiornamenti in arrivo su Capalbiolibri.it

Atena Festival al Femminile

È prevista per agosto al Chiostro Museo Archeologico P. Griffo di Agrigento la nuova edizione di Atena Festival al Femminile. Programma e aggiornamenti in arrivo su Atena Festival al Femminile

Fiera del Libro di Como

È prevista per agosto la 72esima edizione di Fiera del Libro di Como. Sotto il tendone di Piazza Cavour a Como si ritrovano i librai e gli editori che da tanti anni la tengono viva, mantenendone lo spirito popolare e culturale insieme. Programma e aggiornamenti in arrivo su fieralibrocomo.it

Festival Letterari 2024: settembre

Festivaletteratura

La 27esima edizione del Festivaletteratura si terrà dal 4 all’8 settembre. Istituito per la prima volta 1997, è uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi. Una cinque giorni di incontri con autori, reading, percorsi guidati, spettacoli, concerti con artisti provenienti da tutto il mondo, che ha luogo a Mantova. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivaletteratura.it/it

Festival della Comunicazione

È prevista per settembre a Camogli la nuova edizione di Festival della Comunicazione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivalcomunicazione.it

Pordenonelegge

Dal 18 al 22 settembre torna Pordenonelegge – Festa del libro e degli autori, il festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it e giunto quest’anno alla 25esima edizione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Pordenonelegge.it

I Dialoghi di Trani

Dal 19 al 22 settembre torna, alla XXIII edizione, I Dialoghi di Trani. Il tema di questa edizione è “Accogliere“. Il programma completo e le informazioni in arrivo su idialoghiditrani.com

Premio Campiello

Presso il Teatro La Fenice di Venezia, sabato 21 settembre, l’appuntamento con le premiazioni della 62esima edizione del Premio Campiello.

Catania Book Festival

Dal 27 al 29 settembre il Catania Book Festival porterà a Catania autori, autrici, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di approfondimento, workshop, panel e molto altro. Aggiornamenti e programma su Cataniabookfestival.com

Treviso Comic Book Festival

Dal 27 al 29 settembre torna il Treviso Comic Book Festival, festival internazionale di fumetto e di illustrazione della città di Treviso. Programma e aggiornamenti in arrivo su tcbf.it

#fuoriluogo

È prevista per settembre la decima edizione di #fuoriluogo, festival letterario della città di Biella. Programma e aggiornamenti in arrivo su fuoriluogobiella.it

Storie in cammino

È prevista per settembre la nuova edizione di Storie in cammino, festival di Firenzuola organizzato dall’associazione culturale qualcunoconcuicorrere che prevederà 20 eventi, con autori per ragazzi italiani e stranieri. Programma e aggiornamenti in arrivo su qualcunoconcuicorrere.org

FLIP

È prevista per settembre la quarta edizione di FLIP, il Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco. Programma e aggiornamenti in arrivo su flipfestival.it

Pavese Festival

È prevista per settembre la nuova edizione di Pavese Festival. Programma e aggiornamenti in arrivo su fondazionecesarepavese.it

MARetica

È prevista per settembre la nuova edizione di MARetica, la manifestazione ideata da Alessandro Baricco, che ogni anno assegna un omonimo premio alle miglior “narrazione di mare” in qualsiasi formato e porta sull’isola di Procida tre giornate di sport e cultura dedicate al mare. Programma e aggiornamenti in arrivo su facebook.com/premiomaretica

Scarabocchi. Il mio primo festival

È prevista per settembre la settima edizione di Scarabocchi. Il mio primo festival. Programma e aggiornamenti in arrivo su scarabocchifestival.it.

SuperCali Festival

È prevista per settembre a Vigevano la nuova edizione di SuperCali Festival, una tre giorni di eventi e panel dedicati all’incontro tra letteratura e arte cinematografica. Programma e aggiornamenti in arrivo su facebook.com/SuperCaliFestival

Termini Book Festival

È prevista per settembre a Termini Imerese (PA) la nuova edizione di Termini Book Festival, kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio Lupo, è organizzata dall’associazione culturale Termini Book Festival di cui è presidente il medico Fabrizio Melfa. Programma e aggiornamenti in arrivo su facebook.com/terminibookfestival

Asculum Festival

È prevista per settembre ad Ascoli Piceno la quarta edizione di Asculum Festival. Il festival, promosso dall’Associazione DireFare e a cura di Life Strategies, organizzazione di riferimento in Italia per quanto riguarda la realizzazione di eventi e seminari sulla crescita interiore e l’autoconsapevolezza, è realizzato grazie al Patrocinio e al contributo del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, della Fondazione Carisap, del MiC-Ministero della Cultura, di Bim Tronto, di Confindustria Ascoli Piceno e del Main Sponsor CIAM. Programma e aggiornamenti in arrivo su asculumfestival.it

Scorte per l’inverno

È prevista per settembre, presso l’Associazione Culturale l’Alberodonte di Rodengo Saiano (BS), la seconda edizione di Scorte per l’inverno, evento che vede l’alternarsi di momenti diversi: incontri con autori, lezioni letterarie, talk, presentazioni, ma anche musica, cibo, birra e Franciacorta. Programma e aggiornamenti in arrivo su instagram.com/scorteperlinverno

2084

È prevista per settembre la terza edizione di 2084. Presso l’EastRiver di Milano, il festival ideato e organizzato dalla Scuola di scrittura Belleville, con il coordinamento di Francesca Cristoffanini, a cura di Matteo De Giuli, Nicolò Porcelluzzi e Marco Rossari. Programma e aggiornamenti in arrivo su 2084.bellevillelascuola.com

Festival del Pensare Contemporaneo

È prevista per settembre a Piacenza la seconda edizione di Festival del Pensare Contemporaneo, rassegna multidisciplinare che vuole mettere in dialogo generazioni e prospettive diverse per affrontare le sfide della contemporaneità, ospitando in città filosofi, scienziate, sociologi, esperti di intelligenza naturale e artificiale, storiche, artisti, sportive, economisti e architetti.. Programma e aggiornamenti in arrivo su pensarecontemporaneo.it

Portici di Carta

È prevista per settembre a Torino la nuova edizione di Portici di Carta, la manifestazione letteraria del Salone Internazionale del Libro di Torino e di Città di Torino che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo e in una festa della comunità del libro con incontri, letture, passeggiate, azioni pittoriche, dediche, laboratori. Il programma e le informazioni in arrivo su portici-di-carta.html

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO

È prevista per settembre ad Ascoli Piceno la nuova edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, tre giorni ricchi di appuntamenti sul tema del fumetto con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Il programma e le informazioni in arrivo su linusfestival.it

Librixia – Fiera del libro di Brescia

Si attende Librixia – Fiera del libro di Brescia, evento realizzato da Confartigianato Imprese Brescia attraverso il proprio circolo culturale Ancos e Comune di Brescia. Nove giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, reading ed eventi con molte novità. Aggiornamenti in arrivo su librixia.eu.

ContemporaneA

Si attende la quinta edizione del festival ContemporaneA. Programma e aggiornamenti su contemporanea-festival.com

Festival delle Idee

La sesta edizione del Festival delle Idee avrà luogo a settembre in luoghi simbolo di Venezia e Mestre, tra cui il Teatro Malibran, le Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice e l’Accademia di Belle Arti (a Venezia), il Teatro Toniolo e il Centro Culturale Candiani (a Mestre). Letteratura, giornalismo, imprenditoria, musica, scienza, sport, divulgazione, social media: personaggi e voci appartenenti a mondi diversi sono invitati a confrontarsi sul tema dell’edizione. Aggiornamenti su festivalidee.it

CaLibro Africa Festival

Si attende per settembre a Città di Castello, tra Umbria e Toscana, la nuova edizione di CaLibro Africa Festival, un fine settimana d’incontri, concerti, proiezioni e altri eventi, all’insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana e delle sue molteplici espressioni. Un’idea che nasce dall’incontro fra Edizioni E/O e CaLibro Festival. Programma e gli aggiornamenti in arrivo su calibrofestival.com.

SPIEGAMELO!

È prevista per settembre, alla sua quinta edizione, SPIEGAMELO! Festival della Divulgazione con un programma ricco di incontri, laboratori e workshop all’insegna della diffusione della cultura. Ospiti presenti e il programma in arrivo su spiegamelo.it

Multi

A settembre si attende Multi, festa dedicata alla cultura, al dialogo e al cibo identitario delle comunità del mondo. Un viaggio di circa 70 appuntamenti, ideati e organizzati dalla rivista culturale Lucy. Sulla cultura e da Slow Food Roma, che riempiranno Piazza Vittorio Emanuele II a Roma, per l’occasione suddivisa in Palco Centrale, Spazio Horti, Spazio Bambini e Area Cucina dal Mondo. Il programma e le informazioni su multiroma.it

LetterAltura

Si attende, in attesa di comunicazioni ufficiali sugli appuntamenti del 2024, il ritorno di LetterAltura, festival letterario di Verbania. Programma e aggiornamenti in arrivo su Associazioneletteraltura.com

Festival Letterari 2024: ottobre

Pisa Book Festival

A Pisa, agli Arsenali Repubblicani, al Museo delle Navi e a Palazzo Blu, dal 3 al 6 ottobre una nuova edizione del Pisa Book Festival, la fiera per lettrici e lettori di ogni età. Aggiornamenti su pisabookfestival.com

Pianeta Terra Festival

Dal 3 al 6 ottobre torna, alla terza edizione, Pianeta Terra Festival, la manifestazione diretta da Stefano Mancuso, ideata, progettata e organizzata dagli Editori Laterza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si terrà a Lucca, in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, L’Orto Botanico e l’Auditorium del Suffragio. Durante le quattro giornate di festival, numerosi saranno gli incontri, i dialoghi, le lezioni e gli spettacoli con ospiti italiani e internazionali. Il programma e le informazioni su pianetaterrafestival.it

Campania Libri Festival

Dal 3 al 6 ottobre torna Campania Libri Festival, giunto alla sua terza edizione. Una manifestazione dedicata al mondo del libro e dell’editoria, ad accesso gratuito, promossa dalla Fondazione Campania dei Festival, diretta da Ruggero Cappuccio, con la curatela editoriale di Massimo Adinolfi, filosofo e docente universitario. Il Festival, che si terrà nella sontuosa cornice del Palazzo Reale di Napoli, vuole essere un’occasione di incontro e confronto per lettori, scrittori ed editori nazionali e internazionali. Il programma e le informazioni su campanialibrifestival.it

Marina Cafè Noir

Dal 10 al 12 ottobre si terrà a Cagliari il Festival di Letterature Applicate Marina Cafè Noir, progetto nato nel capoluogo sardo nel 2003, nel quartiere storico della Marina, dall’iniziativa di un gruppo di lettori e attivisti culturali diventato poi associazione culturale Chourmo. Aggiornamenti e programma su marinacafenoir.it

Lucca Comics & Games

Dal 30 ottobre al 4 novembre il ritorno dell’appuntamento cardine per il mondo del fumetto, anime, manga e cosplay: l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. La fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che si svolge a Lucca in Toscana. Programma e aggiornamenti in arrivo su Luccacomicsandgames.com

Strane Coppie

Si attende la sedicesima edizione di Strane Coppie, festival che si sviluppa in un ciclo di incontri a Napoli. Il programma e le informazioni in arrivo su lalineascritta.it/strane-coppie

Libri in cantina. Mostra nazionale della piccola e media editoria

Ad ottobre a Susegana (Treviso) è prevista la 20esima edizione di Libri in cantina. Mostra nazionale della piccola e media editoria: una vetrina per la piccola e media editoria, ospitata dal Castello di San Salvatore. Aggiornamenti e programma su libriincantina.it.

CICAP Fest

A ottobre si attende il ritorno di CICAP Fest, il festival ideato da Massimo Polidoro con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – divagazioni scientifiche, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il Comune di Padova, e la Provincia di Padova. Il programma e le informazioni in arrivo su cicapfest.it

Festival Giallo Garda

Si attende a ottobre, presso Cantina Marsadri – Libreria Bacco, a Raffa di Puegnago del Garda, la cerimonia di premiazione del Festival Giallo Garda. Le informazioni e il regolamento su festivalgiallogarda.it

Rassegna Letteraria della Città di Vigevano

Si attende la 23esima edizione di Rassegna Letteraria della Città di Vigevano. L’evento culturale, sotto la direzione artistica di Ermanno Paccagnini, è un’occasione per incontrare scrittori e giornalisti e per condividere spunti di riflessione e confronto. Consulente editoriale della Rassegna è la giornalista e conduttrice di Radio24 Alessandra Tedesco. Il programma e le informazioni su rassegnaletterariavigevano.comune.vigevano.pv.it

inQuiete

Si attende per ottobre il ritorno di inQuiete, festival di scrittrici a Roma. Info e programma su inquietefestival.it

Marzamemi Book Fest

Si attende la quarta edizione del Marzamemi Book Fest, che ha come media partner L’Espresso. Una collaborazione a sostegno di un progetto simbolicamente importante: la cultura come motore di rigenerazione dei luoghi, anche quelli geograficamente più lontani, e come alleata strategica del futuro dei giovani. Saranno quattro giorni dedicati a libri, teatro, musica, incontri, iniziative anche per bambini, con molti autorevoli ospiti per promuovere il gusto della lettura e metterla in dialogo con pratiche e possibilità del territorio. Il programma e gli ospiti in arrivo su marzamemibookfest.it

Festival di Internazionale

Si attende il ritorno dell’appuntamento con il Festival di Internazionale. Un weekend con giornalisti da tutto il mondo, incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Programma e aggiornamenti in arrivo su Internazionale.it/festival

Festival del Giornalismo Culturale

A ottobre a Urbino il Festival del Giornalismo Culturale. Aggiornamenti in arrivo su festivalgiornalismoculturale.it.

Festival Letterari 2024: novembre

Fiera della Microeditoria

Il 9 e il 10 novembre Villa Mazzotti Biancinelli di Chiari, in provincia di Brescia, ospiterà il mondo della piccola e media editoria e i suoi lettori con La fiera della Microeditoria. Un weekend d’autunno all’insegna della cultura e dell’arte, ma anche dello svago e dell’intrattenimento. Curata dall’Associazione Culturale l’Impronta, in collaborazione con il Comune di Chiari e il patrocinio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, del Consiglio Regionale della Lombardia e della Consigliera Regionale di Parità. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.microeditoria.it

Bookcity Milano



Dall’11 al 17 novembre torna a Milano Bookcity, un evento condiviso tra tutti i protagonisti del mondo editoriale, con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di incontri diffusi sul territorio urbano temi come il libro, la lettura e i lettori (manifestazione di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, ndr). La manifestazione itinerante è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione Bookcity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura. Trovate il programma e gli aggiornamenti in merito alla tredicesima edizione su Bookcitymilano.it

Vive Voci

A novembre si attende l’appuntamento a Padova con Vive Voci: la terza edizione del festival della poesia contemporanea, curato da Carlo Albarello, in collaborazione con il Comune di Padova e con l’ufficio Progetto Giovani.

FLA

Per novembre è previsto il ritorno a Pescara il FLA, Festival di Libri e Altrecose, giunto quest’anno alla 22esima edizione. Il programma e gli aggiornamenti in arrivo su pescarafestival.it

Scrittorincittà

A novembre si attende il ritorno a Cuneo di Scrittorincittà con la XXVI edizione. Il programma, gli ospiti e le informazioni su scrittorincitta.it

Pazza Idea

A novembre è previsto il ritorno a Cagliari Pazza Idea. Anche per la 13esima edizione si attende uno spazio di incontri, dibattiti, mostre, lectio magistralis, reading, workshop e performance. Programma e aggiornamenti in arrivo su Pazzaidea.org

L’Eredità delle donne

Uno sguardo al passato per proiettarsi verso un futuro più equo e rispettoso dell’Altro. L’Eredità delle donne è previsto per quest’anno a novembre: il festival tratta l’empowerment e le competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini. Su www.ereditadelledonne.eu le informazioni e il programma in arrivo.

Festival diPassaggio

Si attende per novembre la seconda edizione del Festival diPassaggio, quattro giorni di panel, incontri, spettacoli e approfondimenti che animeranno Genova andando ad abitare i suoi spazi: dai Palazzi antichi ai luoghi deputati alla cultura, dai caffè storici ai teatri. Il programma, gli ospiti e le informazioni in arrivo su fondazionegiorgioelillidevoto.it/dipassaggio

Festival Letterari 2024: dicembre

Noir in Festival

Anche nel 2024 si aspetta il ritorno di Noir in Festival, la rassegna invernale, alla 34esima edizione, che si svolge tra il quartier generale di Università IULM, il Cinema Arlecchino della Cineteca di Milano e la Libreria Rizzoli Galleria. Programma e aggiornamenti in arrivo su noirfest.com

Più libri Più Liberi

Dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola di Roma torna l’appuntamento con Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, promossa dall’Associazione Italiana Editori e diretta da Chiara Valerio. Programma e aggiornamenti in arrivo su plpl.it.

