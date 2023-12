L’anteprima – Quali sono i nuovi libri da leggere nel 2024, a partire dai primi mesi del nuovo anno? Quali le novità più attese, tra romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, lettere e racconti, manga, fumetti, graphic novel e libri per bambini e ragazzi? Quali grandi autrici e autori italiani e in traduzione si apprestano a tornare in libreria? – Il nostro speciale, con tanti consigli di lettura, per tutte le età e per tutti i gusti

La curiosità, tra lettrici e lettori, come pure tra gli addetti ai lavori dell’editoria, è inevitabile: quali sono i nuovi libri da leggere nel 2024, a partire dai primi mesi dell’anno? Quali le novità in arrivo in libreria da non perdere?

Rispondere non è semplice, perché solo tra gennaio e la primavera sono in arrivo migliaia di nuove pubblicazioni. Selezionare le uscite da non mancare, dunque, è una sfida al limite dell’impresa…

Nel consueto speciale dedicato alle pubblicazioni più attese, non a caso, vi proponiamo decine e decine di titoli, tra cui numerosi annunci in anteprima. Sì perché, come vedrete, il 2024 sarà da un lato un’annata segnata da attesi ritorni e dall’altra da uscite destinate a far molto parlare.

Nel percorso di lettura qui di seguito, dunque, troverete (proposti non in ordine di importanza) tantissimi nuovi libri del 2024 da regalare e da regalarsi, letture per lettrici e lettori di età e gusti diversi: si parte con la narrativa, a seguire la saggistica e la varia, quindi la poesia, i fumetti, i manga e i graphic novel, fino ai testi per ragazze e ragazzi e per bambine e bambini.

Come negli anni scorsi, abbiamo optato per un articolo a parte per raccontare, nello specifico, le tante nuove voci letterarie italiane in arrivo nei prossimi mesi, e che meritano attenzione: nella lista sotto, quindi, non troverete i libri delle autrici e degli autori esordienti che debutteranno nel corso del 2024.

E, come già nelle scorse annate, abbiamo preparato un percorso di lettura a parte – online a metà gennaio – dedicato per i numerosi nuovi libri in uscita in vista del Giorno della Memoria 2024, tra saggi, romanzi, testi biografici e per ragazzi.

Infine, abbiamo dedicato un approfondimento ai film tratti da libri che vedremo su piccolo e grande schermo nel corso del 2024.

Ma ora è giunto il momento di cominciare questo (non breve, vi avvertiamo) viaggio tra i libri che leggeremo nel corso del 2024, a partire dalle pubblicazioni dei primi mesi dell’anno:

Libri da leggere 2024: romanzi, racconti ed epistolari

Tutti i particolari in cronaca

Ore e ore di lavoro all’archivio del tribunale, una cena piena di silenzi e la luce spenta alle dieci: Carlo Cappai è l’incarnazione della solitudine e dell’ordinarietà. Nessuno sospetta che, ai suoi occhi, quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta. Al contrario, quei faldoni parlano, a volte gridano la loro richiesta di giustizia. Sono infatti i casi in cui il tribunale ha fallito, e i colpevoli sono stati assolti “per non aver commesso il fatto” – in realtà per i soliti, meschini imbrogli di potere. Cappai, semplicemente, porta la Giustizia dove la Legge non è riuscita ad arrivare – sempre nell’attesa, ormai da quarant’anni, di punire una colpa che gli ha segnato la vita… Antonio Manzini, il creatore dell’amatissimo vicequestore Schiavone, entra nel catalogo del Giallo Mondadori con Tutti i particolari in cronaca, in uscita il 9 gennaio. Un romanzo “che si interroga sull’equilibrio tra legge e giustizia, e su ciò che saremmo disposti a fare pur di guarire le nostre ferite”. Di certo, tra le novità più attese di inizio anno.

Dare la vita

“La mia anima non ha mai desiderato generare né gente né libri mansueti, compiacenti, accondiscendenti. Fate casino”. Esce postumo, il 9 gennaio per Rizzoli, Dare la vita di Michela Murgia, a cura di Alessandro Giammei, e “raccoglie la sua eredità spirituale sui temi della maternità e della gravidanza, della famiglia e del sangue”. Si può essere madri di figlie e figli che si scelgono, e che a loro volta ci hanno scelte? Si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? La risposta, per l’autrice sarda, venuta a mancare il 10 agosto 2023, è sì. Interrogarci, discutere su cosa significa sfidare il concetto di normalità e naturalità a cui siamo abituati: Murgia lo ha fatto nei suoi libri e sui social, e nelle ultime settimane di vita ha raccolto i suoi pensieri in questo pamphlet in cui si sofferma – partendo dall’esperienza personale – su un altro modello di maternità, e riflette su come si possa dare la vita senza generare biologicamente, su come i legami d’anima possano sommarsi ai legami di sangue.

Ci vediamo ad agosto

Ogni anno, il 16 agosto, una donna ritorna sull’isola dove è sepolta sua madre per portare un mazzo di gladioli sulla tomba. Un rituale che si ripete identico: lo stesso sole impietoso, il traghetto, l’hotel un po’ vecchiotto, la solita bancarella di fiori. Ma improvvisamente ad Ana Magdalena Bach —quarantasette anni di età e ventisette di solido matrimonio — l’attesa del traghetto del giorno dopo spalanca nuove prospettive. E così al rituale si aggiungerà la ricerca di un uomo per la notte e l’attesa spasmodica di questo annuale momento di libertà… A marzo Mondadori pubblicherà Ci vediamo in agosto (traduzione di Bruno Arpaia), breve romanzo inedito postumo di Gabriel García Márquez (Aracataca, Colombia, 1927 – Città del Messico 2014), in uscita in contemporanea mondiale a 10 anni dalla scomparsa del grande Gabo, premio Nobel nel 1982, e autore di opere cult come Cent’anni di solitudine (1967), Cronaca di una morte annunciata (1981) e L’amore ai tempi del colera (1985).

Quando il caffè è pronto

Un caffè, una sedia e una regola da seguire. Pochi passi che possono condurre alla felicità. Ma solo se si è nel posto giusto. E il posto giusto è una caffetteria di Tokyo in cui si può scegliere di rivivere un preciso momento della propria esistenza… L’avrete già capito, parliamo del nuovo capitolo di una serie amatissima, con oltre un milione di copie vendute solo in Italia. A firmarla, il giapponese Toshikazu Kawaguchi. L’autore del bestseller Finché il caffè è caldo (e di altri successi) torna a inizio gennaio per Garzanti con Quando il caffè è pronto (traduzione di Daniela Guarino).

Gli aghi d’oro

Veniamo a un altro caso editoriale, in questo caso dagli Stati Uniti: dopo il successo “virale” dello scorso anno con la saga Blackwater, Neri Pozza (che, sempre a proposito della serie che ha appassionato #BookTok, a fine 2023 ha realizzato un cofanetto in edizione limitata) a metà gennaio propone Gli aghi d’oro, un altro romanzo horror di Michael McDowell (nella traduzione di Elena Cantoni). Al centro della trama, due famiglie in lotta per il potere, “due mondi opposti che si scontrano nella New York del XIX secolo”. La casa editrice continua dunque a recuperare la produzione dello scrittore e sceneggiatore americano (1950-1999), che ha firmato oltre trenta romanzi e che ha scritto per la televisione e il cinema (Beetlejuice e Nightmare before Christimas).

Elizabeth Finch

Affascinante senza essere manipolatoria, rigorosa ma mai dogmatica, elegante seppure austera, irriducibilmente anticonvenzionale, eternamente sfuggente: così è Elizabeth Finch, docente del corso di “Cultura e civiltà” al college. Il suo carisma e la forza delle sue idee sono destinati a segnare per sempre il modo di pensare dei suoi studenti. O almeno di uno di essi. Questa è la storia che lui ci racconta. Ma, come direbbe Elizabeth Finch, “travisare la propria storia è parte dell’essere una persona”… Dal 9 gennaio Julian Barnes, acclamato autore inglese classe ’46 (Il senso di una fine e molti altri), torna per Einaudi con Elizabeth Finch (traduzione di Susanna Basso).

Pesci piccoli

Dopo due anni di attesa Alessandro Robecchi torna con il suo personaggio più amato, Carlo Monterossi (protagonista di una serie tv di successo, alla seconda stagione). A gennaio esce infatti per Sellerio Pesci piccoli: al centro della trama, la Milano sempre più nera, sempre più feroce, della banda di Monterossi, in una nuova indagine che rovista, non senza ironia e severa critica, nelle maglie sporche della nostra società. Robecchi, tra gli autori degli spettacoli di Maurizio Crozza, con la casa editrice palermitana ha pubblicato numerosi apprezzati libri, tra cui Questa non è una canzone d’amore (2014), Dove sei stanotte (2015), Di rabbia e di vento (2016), Torto marcio (2017), Follia maggiore (2018), I tempi nuovi (2019), I cerchi nell’acqua (2020), Flora (2021), Una piccola questione di cuore (2022) e Cinque blues per la banda Monterossi (2023).

Il maestro dei sogni

A fine gennaio torna in libreria per Longanesi Marco De Franchi (già autore di La condanna dei viventi), con il thriller Il maestro dei sogni. Valentina Medici, giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, sta per lasciare tutto. L’ultima indagine che ha diretto l’ha ferita, nel corpo e nella mente, in modo irrimediabile. Ma proprio quando sta per riconsegnare il distintivo, l’Europol la contatta per offrirle un incarico internazionale: dare la caccia alla donna che le ha rovinato la vita e fermare una pericolosa rete di criminali. Valentina accetta e si trova presto a sprofondare in un gorgo oscuro di violenza e follia…

La mujer fugitiva (in attesa del titolo italiano)

Ad aprile torna per Sellerio Alicia Giménez-Bartlett, con un nuovo romanzo che vede protagonista l’amata Petra Delicado, ispettrice della polizia di Barcellona che apparve per la prima volta nel 1996, in Riti di morte. Da allora le sue indagini hanno accompagnato generazioni di lettrici e lettori.

Gli occhi di Monna Lisa

Una bambina che sta perdendo la vista e il suo incredibile viaggio tra i grandi capolavori della pittura di tutti i tempi. Un romanzo che pone di fronte a un immenso sapere umano, quello dell’arte. Una storia che ricorda un altro viaggio, quello nel mondo della filosofia, raccontato da Jostein Gaarder nel suo longseller Il mondo di Sofia (nel 2024, a proposito, ricorre il trentennale dalla prima pubblicazione in Italia, e Longanesi a febbraio pubblicherà una nuova edizione). Il 20 febbraio Longanesi pubblica un romanzo destinato a far parlare, Gli occhi di Monna Lisa di Thomas Schlesser, storico dell’arte e direttore della fondazione Hartung Bergman, la cui missione è assicurare la conservazione e la valorizzazione di opere, archivi e patrimonio architettonico. Non a caso l’arte gioca un ruolo decisivo nel romanzo: la protagonista, Lisa, ha 10 anni, e perde la vista per un’ora intera, gettando la famiglia nel caos. Nonostante gli accertamenti dei medici a cui viene sottoposta, non si riscontra nessun problema fisico capace di scatenare questi episodi improvvisi di cecità. Mentre i genitori decidono di iniziare un percorso psicologico, il nonno, grintoso e determinato, crede che se la bambina sta davvero per perdere la vista, l’unica vera urgenza è mostrarle tutto ciò che di bello l’uomo ha creato. E così, ogni settimana, nonno e nipote, visitano il Louvre, l’Orsay o il Beaubourg e restano incantati a studiare i quadri e a cogliere i dettagli delle opere…

L’orizzonte della notte

Veniamo a un’altra attesa anteprima. L’orizzonte della notte (in arrivo per Einaudi Stile Libero) di Gianrico Carofiglio segnerà il ritorno, dopo cinque anni, di Guido Guerrieri, personaggi molto apprezzato. Nostalgia e sguardo inquieto sul domani si intrecciano al racconto giudiziario nel nuovo libro, che viene definito “appassionante, malinconico, commovente”.

Chi dice e chi tace

In questo speciale dedicato ai libri più attesi della prima parte del 2024 non può non trovar spazio un’altra novità destinata a destare curiosità: Chiara Valerio pubblicherà infatti il suo nuovo libro con Sellerio. Nella presentazione di Chi dice e chi tace, in uscita a febbraio, si parla di un’opera che “segna una traiettoria narrativa inedita” per la scrittrice. Non si tratta di noir, ma di una “storia nera di personaggi”, di “un’indagine su una provincia insolita”, di “un ritratto di donne in costante mutazione”. Un libro “su quanto pensiamo di conoscere chi abbiamo vicino, scoprendo poi il confine tra realtà e percezione”, e in cui niente è fermo: “le emozioni, gli amori, le verità e gli enigmi, i silenzi del presente e il frastuono della memoria: tutto si muove, tutto si trasforma, tutto può sempre cambiare”. La trama porta a Scauri, nel Lazio, sul Tirreno, dove l’autrice è nata…

La luce delle stelle

Il 12 gennaio esce per Marsilio La luce delle stelle, debutto nel giallo di Licia Troisi, l’autrice fantasy italiana più famosa: tra Sherlock Holmes e Poirot, una storia che racconta quanto studiare fisica sia una scuola naturale per risolvere casi complicati. La trama, non a caso, prende il via una sera uguale alle altre, in uno sperduto osservatorio astronomico…

Cuore nero

L’unico modo per raggiungere Sassaia, minuscolo borgo incastonato tra le montagne, è una strada sterrata nascosta tra i faggi. È da lì che un giorno compare Emilia, capelli rossi e crespi, magra come uno stecco, un’adolescente di trent’anni con gli anfibi viola e il giaccone verde fluo. Dalla casa accanto, Bruno assiste al suo arrivo come fosse un’invasione. Quella donna ha l’accento “foresto” e un mucchio di borse: cosa ci fa lassù, lontana dal resto del mondo? Quando finalmente s’incontrano, ciascuno con la propria solitudine, negli occhi di Emilia – “privi di luce, come due stelle morte” – Bruno intuisce un abisso simile al suo, ma di segno opposto. Silvia Avallone – che con l’esordio-bestseller Acciaio (Rizzoli, 2010) ha vinto il Campiello Opera Prima (ed è stata finalista allo Strega) – in Cuore nero (Rizzoli, in libreria dal 23 gennaio) narra “una storia di condanna e di salvezza, che indaga le crepe più buie e profonde dell’anima per riempirle di compassione, di vita e di luce”. Avallone in questi anni ha firmato romanzi come Marina Bellezza (2013), Da dove la vita è perfetta (2017) e Un’amicizia (2020).

La condizione della memoria

Giulia Corsalini vive a Recanati ed è docente e critica letteraria. Nel 2018 ha pubblicato con nottetempo il suo fortunato esordio, La lettrice di Čechov, che le è valso diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Letterario internazionale Mondello e il SuperMondello. Dopo Kolja. Una storia familiare (2020), il 23 gennaio esce il suo primo romanzo per Guanda, La condizione della memoria, un libro “fatto di perdite e riappropriazioni, piccoli risarcimenti e la promessa che tutto ciò che è esistito può esserci un giorno restituito”. La trama porta in un borgo del centro Italia, dove le tracce di un tempo sono racchiuse nei bei palazzi derelitti, nei giardini in penombra e nelle strade assolate ormai disertate. Qui la madre di Anna ha vissuto quando era bambina. Qui torna un’estate, per trascorrere con la figlia una vacanza nella casa che era stata della loro famiglia…

Il nuovo romanzo di Francesca Giannone

Nel corso del 2024 è in programma il ritorno in libreria, per Nord, di Francesca Giannone, autrice del bestseller La portalettere. In attesa di maggiori dettagli sul nuovo libro e della data di uscita, ricordiamo che La portalettere è stato il romanzo d’esordio più venduto del 2023 (e attualmente ai vertici delle classifiche), e che ha vinto, tra gli altri, il Premio Bancarella, e il Premio “Amo Questo libro”, riconoscimento assegnato dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto; è stato protagonista, inoltre, anche in versione ebook (bestseller dell’anno su Kobo) e audiolibro (secondo posto nella top ten di Audible). Parliamo, inevitabilmente, di uno dei libri più attesi del 2024.

La mia ragazza su Marte

Il 9 gennaio esce per Bollati Boringhieri La mia ragazza su Marte (traduzione di Paola Del Zoppo), primo romanzo di Deborah Willis, che ha fatto molto parlare negli Usa e che ha colpito per la capacità di esplorazione dei legami sentimentali contemporanei. L’autrice, che a lungo ha fatto la libraia, ora lavora presso la casa editrice Freehand Books a Calgary. Prima di questo romanzo ha scritto raccolte di racconti che sono entrate nella selezione finale del Giller Prize e nominate tra i libri dell’anno per The Globe and Mail. La mia ragazza su Marte comincia con un ritmo ironico, fino a diventare una riflessione malinconica sul nostro presente, sulla complessità delle relazioni umane e sul mondo climaticamente al collasso, aprendo però la porta alla possibilità di una rinascita interiore.

La famiglia

“In questa famiglia non ci sono segreti”, proclama all’inizio di La famiglia (La Nuova Frontiera, traduzione di Elisa Tramontin, in libreria a febbraio) Damián, il padre, un uomo dagli ideali granitici, ossessionato dalla rettitudine e che considera la sua famiglia “Il progetto”. Ma la casa senza segreti ritratta da Sara Mesa – autrice (nata a Madrid nel 1976) di Un amore (La Nuova Frontiera, traduzione di Elisa Tramontin), romanzo selezionato nella cinquina finalista del Premio Strega Europeo 2022 – è in realtà piena di crepe, e l’atmosfera oppressiva che aleggia tra le sue mura alla lunga creerà ipocrisia, inganni e menzogne…

Il canto del profeta

Paul Lynch è il vincitore del Booker Prize 2023 con Prophet Song. Il libro dello scrittore irlandese uscirà in Italia a marzo 2024, con il titolo Il canto del profeta (e la traduzione di Riccardo Duranti), per 66thand2nd, che in questi anni ha già proposto quattro libri di Lynch: Cielo rosso al mattino, Neve nera, Grace e Oltremare. Il canto del profeta porta a Dublino, in una sera buia e piovosa: la scienziata Eilish Stack apre la porta di casa e si trova di fronte due agenti della polizia segreta. Sono lì per interrogare suo marito, un sindacalista. In questa inquietante distopia, lo scrittore, nato a Limerick nel 1977, immagina una Repubblica d’Irlanda che scivola nel totalitarismo dopo l’ascesa del partito di destra National Alliance, che ha preso il potere in risposta alle pressioni dei sindacati per l’aumento dei salari degli insegnanti. La deriva totalitaria arriva gradualmente…

Il ritorno

Il ritorno (Guanda, in uscita il 13 febbraio) di Marco Vichi – amato e prolifico autore di noir (che hanno per protagonista il commissario Bordelli) – è un romanzo che racconta uno scontro fra identità. Siamo nei primi anni Novanta e la protagonista Maria è alla ricerca del proprio percorso di vita. Ha più di vent’anni, è nata femmina, con un corpo da femmina, ma all’anagrafe si chiama Mario. Dopo un’infanzia e un’adolescenza decisamente difficili, è riuscita a mettere da parte il denaro necessario per effettuare l’operazione di transizione di genere in Turchia. Rimane però con pochi soldi, e per risparmiare decide di tornare in Italia arrangiandosi con l’autostop. Ma il viaggio prevede l’attraversamento della Jugoslavia, che in quel momento si sta smembrando con la violenza delle armi. Maria rimane incastrata nella guerra, vivendo vicende singolari e dolorose, travagli sentimentali e avventure pericolose…

La reputazione

Ilaria Gaspari, nata a Milano, ha studiato filosofia alla Normale di Pisa e ha preso il dottorato alla Sorbonne di Parigi. Vive a Roma (ma è spesso in viaggio) e collabora con diverse testate (scrive con costanza con ilLibraio.it sin dai tempi del suo primo libro, Etica dell’acquario, Voland, 2015), realizza podcast, ha una trasmissione su Radio 3 e tiene conferenze e corsi di scrittura. A otto anni dal debutto letterario, e dopo il crescente successo (anche all’estero, in particolare in Francia) dei suoi libri filosofici, a metà marzo Guanda pubblicherà il suo atteso romanzo, La reputazione, in cui la scrittrice affronta uno dei temi più stringenti della nostra contemporaneità: quanto pesano le maldicenze? Quanto conta chi siamo veramente e quanto invece quello che gli altri dicono di noi? E lo fa costruendo un romanzo corale, ricco di personaggi sorprendenti, che ci porta nella Roma degli anni Ottanta: Marie-France, una cinquantenne francese dal passato leggendario, ha una boutique che ricorda un angolo di Parigi nel cuore dei Parioli. Gli affari procedono per il meglio, finché non ha l’idea ospitare nel suo negozio una linea per adolescenti. A poco a poco la serenità dell’ambiente comincia a incrinarsi: compaiono strani messaggi in codice e minacce e nel quartiere cresce l’ostilità. Una ragazzina scompare: c’è una relazione con quello che si dice in giro? E che cosa succede quando la diffidenza inquina lo sguardo e il confine tra colpa e pettegolezzo si fa labile?

Aria di famiglia

Ad aprile Mondadori pubblicherà Aria di famiglia, il nuovo romanzo di Alessandro Piperno. Veniamo subito alla trama, in cui, come vedrete, non mancano i riferimenti ai dibattiti di questi anni: il professor Sacerdoti, che dopo una giovinezza complicata ora è un cinquantenne un po’ misantropo, non attraversa un momento facile. Non riesce più a scrivere una riga del suo romanzo, e anche l’attività accademica non lo entusiasma. Quando apprende che una sua compagna di classe del liceo, Veronica, con cui aveva avuto una piccola storia e che ha sempre ammirato per la sua intelligenza anticonformista, è morta, resta sconvolto. Nel frattempo si abbatte su di lui una vera e propria shitstorm: “in università viene accusato di sessismo da una sua agguerrita collega ultrafemminista che a lui è sempre parsa essere una paladina fasulla impegnata in una scalata al potere, tanto più se paragona il suo esibito attivismo da social alle battaglie sostanziali affrontate a suo tempo da Veronica”. Cacciato dall’università, malinconico, isolato e reietto, a raggiungerlo è una notizia sorprendente: il Tribunale dei Minori gli chiede di assumere il ruolo il tutore di Noah, un nipote di dieci anni che non ha mai conosciuto, i cui genitori sono morti in un incidente in montagna lasciandolo solo al mondo…

Psicopompo

A febbraio in casa Voland torna puntuale l’appuntamento con Amélie Nothomb, autrice di Psicopompo (traduzione di Federica Di Lella): lo psicopompo è una figura centrale in molte mitologie e religioni, è l’entità che accompagna le anime dalla vita alla morte o viceversa. Nel suo trentaduesimo romanzo – già selezionato per il Prix littéraire Le Monde 2023 – la prolifica autrice parla di molti temi: del suo amore per gli uccelli e per il loro volo, della sua infanzia errabonda al seguito del padre diplomatico, della violenza subita appena dodicenne sulla rinomata spiaggia di Cox’s Bazar in Bangladesh, della difficoltà di elaborare il trauma, dell’anoressia come occasione di resurrezione, del potere salvifico della scrittura e della severa disciplina con cui vi si dedica…

Sempre Voland a maggio pubblicherà anche Elogio del cavallo, memoir di Juliette Nothomb, sorella di Amélie, che descrive la sua passione per i cavalli e il rapporto che la lega alla sorella.

Il tempo degli imprevisti

Un’altra anticipazione: il 9 aprile tornerà in libreria per Guanda Helena Janeczek, vincitrice del premio Strega 2018 con La ragazza con la Leica. Il tempo degli imprevisti è il racconto corale di una galleria di personaggi e ripercorre il Novecento dall’inizio: storie marginali, ma che ci interrogano e “invitano a fare i conti con l’eredità irrisolta del secolo passato per trovare altri e necessari strumenti con cui affrontare il nuovo millennio”. I tempi di imprevisti, come ha teorizzato Albert O. Hirschman, sono anche tempi di possibilità che invitano a essere pensate e percorse, a prescindere da come la Storia sia andata: “serve anche a questo la letteratura, ci dicono le pagine di Janeczek, a rivivere dall’interno di ogni personaggio quel passato che non si è ancora chiuso”.

Il coltello – Riflessioni dopo un tentato assassinio

“Scrivere questo libro è stata una necessità per me: un modo per farmi carico di quello che è successo e di rispondere alla violenza con l’arte”. In contemporanea mondiale ad aprile (in Italia per Mondadori) Salman Rushdie pubblicherà il memoir Il coltello – Riflessioni dopo un tentato assassinio, “un avvincente racconto di cosa significa sopravvivere a un attentato alla propria vita 30 anni dopo che era stata ordinata una fatwa contro di lui. Oltre a parlare apertamente e per la prima volta dei traumatici eventi del 12 agosto 2022, Il coltello è definito “una potente riflessione, profondamente personale, che finisce per dare un messaggio incoraggiante sulla vita, l’amore, il potere dell’arte e sul modo in cui si può trovare la forza di continuare ad andare avanti e rialzarsi di nuovo”.

Alma

“Lei non saprebbe dire dove sta la sua appartenenza, neanche la sua città lo sa”. Dal 16 gennaio torna in libreria Federica Manzon, con Alma, un romanzo “dove l’identità, la memoria e la Storia – personale, familiare, dei Paesi – si cercano e si sfuggono continuamente”, facendo di Trieste un punto di vista da cui guardare i nostri difficili tentativi di capire chi siamo e dov’è la nostra casa. Manzon, direttrice editoriale di Guanda, ha pubblicato per Mondadori, nel 2008, il reportage narrativo Come si dice addio, e nel 2011 Di fama e di sventura, libro finalista al premio Campiello. Per Feltrinelli è uscito il romanzo La nostalgia degli altri (2017), e per Aboca edizioni Il bosco del confine (2020). Ha inoltre curato l’antologia I mari di Trieste (Bompiani, 2015).

I ritorni di Durastanti e Veronesi

A inizio marzo è atteso il ritorno di Claudia Durastanti, dopo l’acclamato memoir La straniera: Missitalia, il nuovo romanzo della scrittrice e traduttrice, sarà pubblicato da La Nave di Teseo il 5 marzo.

Per le stesse edizioni, nel corso del 2024 tornerà anche lo scrittore toscano Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020 con il bestseller Il Colibrì, diventato anche un film.

Il fuoco che ti porti dentro

Scrittore ed editor affermato, Antonio Franchini (direttore editoriale di Giunti), torna per Marsilio con Il fuoco che ti porti dentro, in uscita il 27 febbraio. Franchini racconta la vita e la morte di Angela, “una donna dal carattere impossibile”, che “incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia”, nessuno escluso, “il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore…”. Questa donna era la madre dell’autore. Il romanzo è un’indagine nella vita, nelle passioni e negli odi di una donna, alla ricerca di una spiegazione possibile. “La forma è quella della commedia, il contenuto quello della tragedia”, si spiega nella scheda di un’opera destinata a far parlare.

La prigione

E veniamo a una certezza per lettrici e lettori. A fine gennaio torna in libreria per Adelphi La prigione, romanzo breve del prolifico e amatissimo Georges Simenon (1903-1989), nella traduzione di Simona Mambrini. Il protagonista, Alain, ha trentadue anni e dirige una rivista di successo a Parigi. Tra le sue amanti c’è anche la cognata, la sorella di sua moglie. Tutto cambia quando un giorno trova un poliziotto aspettarlo a casa: sua moglie ha ucciso la sorella… Un libro che riesce a scavare nelle ombre e nei non detti della vita di coppia.

Il ritorno di Alessandra Selmi

Nel corso del 2024, a quanto abbiamo appreso, in casa Nord è prevista l’uscita del nuovo romanzo di Alessandra Selmi, che nel 2022 ha firmato la saga-bestseller Al di qua del fiume – Il sogno della famiglia Crespi (Nord), e Le origini del potere (Tea). In attesa di maggiori dettagli sul nuovo libro, ricordiamo che l’autrice è titolare dell’agenzia letteraria Lorem Ipsum, dove si occupa di scouting e editing, e che insegna Scrittura editoriale nell’ambito dei master dell’Università Cattolica di Milano.

Virdimura

“Mi chiamo Virdimura, come il muschio verde che affiora tenace dalle pietre. Mi ha chiamato così mio padre, medico ed ebreo, che ha fama di curare tutti senza badare alla razza o alla religione, addirittura senza farsi pagare a volte. Di mia madre non si sa nulla, è morta di parto il giorno in cui sono nata, un giorno di pioggia e di presagi”. Virdimura si presenta così davanti alla Commissione di giudici riuniti per decidere se, a questa donna ormai anziana, sia il caso di concedere “la licenza per curare”, facendo così di lei la prima donna medico. A raccontare la sua storia nell’omonimo Virdimura (Guanda, dal 20 febbraio) è la (premiata) scrittrice siciliana Simona Lo Iacono, magistrato presso la corte d’appello di Catania (sezione minorile), che si fa ispirare dalla vera storia della prima donna ufficialmente autorizzata a esercitare la professione medica nel mondo.

Dove la luce

Roma, aprile 1987. Milo è un uomo che ha perso tutto per colpa di altri, devotissimo alla morte – che invoca ogni giorno, ma che non ha il coraggio di infliggersi – e costretto a vivere per strada. Federico Caffè è il Professore, figura ammantata di interrogativi destinati a non ricevere mai risposta. Il primo è un personaggio (forse) d’invenzione, il secondo un uomo realmente esistito, tra i protagonisti del dibattito politico ed economico degli anni ottanta e convinto sostenitore della necessità di assicurare alti livelli di occupazione e di protezione sociale ai ceti più deboli. La sua improvvisa scomparsa è un mistero rimasto tuttora irrisolto. Postiglione, febbraio 2023. Una voce narrante si fa carico della memoria di Milo, di quella del Professore e di quella di un Paese intero, alle prese con violenza, odio, discriminazione e malinconia nei confronti di un tempo che, ormai, non tornerà più. A fine febbraio per La Nave di Teseo Carmen Pellegrino firma il romanzo Dove la luce.

Psiche e amore

L’oracolo di Delfi ha emesso la sua profezia: il discendente del re di Micene sarà un eroe capace di combattere persino gli dei. Nella culla però non c’è un maschio, ma una femmina: Psiche. Impossibile che la predizione sia sbagliata. Il padre della bambina non sa come sia possibile, ma nel momento in cui incontra lo sguardo della piccola Psiche capisce: sarà valorosa e coraggiosa più di un uomo e sarà lei a compiere il volere del destino… Una delle storia d’amore più famose sta per cambiare. Psiche è infatti pronta a riscrivere il suo destino: il 13 febbraio Garzanti pubblicherà un libro che ha già fatto molto parlare negli Stati Uniti, Psiche e Amore di Luca McNamara (traduzione di Elena Sacchini), all’esordio.

Le conseguenze del male

Dopo il successo di Le notti senza sonno e del successivo Il trattamento del silenzio, Gian Andrea Cerone tornerà in libreria il 27 aprile per Guanda con un nuovo noir, Le conseguenze del male, ambientato in una Milano afosa, tra improvvisi rapimenti e strani omicidi. Al centro della trama, la Uacv, l’Unità di analisi del crimine violento, e le indagini del commissario Mandelli, personaggio a cui lettrici e lettori di Cerone sono affezionati.

Il mio gatto Jugoslavia

Negli anni ’80, in Jugoslavia, una giovane ragazza musulmana viene data in sposa a un uomo che conosce appena, ma quello che doveva essere un matrimonio felice si trasforma rapidamente in un disastro. A febbraio Sellerio (ri)propone Il mio gatto Jugoslavia (traduzione di Nicola Rainò), l’esordio dell’autore de Le transizioni (finalista al National Book Award) e Gli invisibili (Finlandia Prize) Pajtim Statovci. Nato in Kosovo nel 1990, è cresciuto in Finlandia, dove si è trasferito con la famiglia fuggita dalla guerra quando aveva due anni.

Tra il silenzio e il tuono

Roberto Vecchioni firmerà per Einaudi Tra il silenzio e il tuono, un “libro intimo e struggente”: due i personaggi principali, un ragazzo che cresce, e mentre vive racconta con passione la sua vita; e un vecchio che non risponde mai alle sue lettere, perché preferisce scrivere ad amici veri e immaginari tutto quello che gli salta in testa.

Pulita

Alia Trabucco Zerán – scrittrice e saggista cilena classe ’83, il cui romanzo d’esordio, La sottrazione (SUR, 2020, traduzione di Gina Maneri), è stato finalista al Booker International Prize – con Pulita (SUR, traduzione di Gina Maneri, in uscita a marzo 2024) realizza un’opera sui confitti di classe, il denaro, la famiglia e la rabbia. La protagonista, Estela, ha passato sette anni in casa della stessa famiglia come domestica a tempo pieno: lavare, pulire, preparare da mangiare, occuparsi della bambina, la piccola Julia. Ora però Julia è morta e tocca a lei dare la propria versione della storia. Un racconto in cui la tensione cresce a ogni pagina e che mostra come, per chi non ha voce, una semplice vita di routine può trasformarsi in un incubo…

Ventre sepolto

Alla ricerca della sorella perduta, un uomo scopre la parte femminile che ha dentro. Il 22 marzo Utopia propone Ventre sepolto di Aliyeh Ataei (tradotto dal persiano da Giacomo Longhi e Harir Sherkat). L’autrice, nata in Iran nel 1981, è cresciuta nell’area orientale del paese, al confine con l’Afghanistan. Poi a Teheran si è laureata in sceneggiatura. Sostenitrice dei diritti delle donne, nei suoi libri affronta il tema dell’identità, della frontiera e dell’emigrazione. Il suo successo in Francia ha alimentato un acceso dibattito in Iran.

Naively Mine – Ingenuamente mio



A. J. Foster, autrice marchigiana (usa uno pseudonimo) di romanzi di grande successo come Dangerously Mine. Pericolosamente mio e Strangerly Mine. Stranamente mio (entrambi editi da Magazzini Salani), il 16 gennaio torna con il terzo capitolo della sua saga, Naively Mine – Ingenuamente mio. Veniamo alla trama: non sempre la vita ci riserva le gioie che meriteremmo. Grace Walker ha dovuto impararlo presto. Rimasta orfana di madre, con un padre malato, la ragazza è costretta a rinunciare alla sua passione, la danza. Trova lavoro come domestica nello chalet in Vermont degli Harrison, “i fratelli più belli e dannati d’America”. La ragazza, però, non è una semplice cameriera, ha una missione da portare a termine, se vuole assicurare a suo padre le cure migliori e garantirsi un futuro. Come se non bastasse, a scombinarle il cuore ci si mette anche l’attrazione per Aron Harrison, che ha imparato a manipolare chi lo circonda e che nasconde una personalità tormentata. Come Grace, ha dovuto mettere da parte i suoi sogni. Nel vano tentativo di proteggerlo, la ragazza cerca di respingerlo in ogni modo, ma se resistere a un Harrison è difficile, mentirgli è impossibile… Qui la nostra intervista alla scrittrice, partita da Wattpad.

Il seguito di Stigma

Nel corso del 2024 è atteso il ritorno in libreria di Erin Doom, con il seguito di Stigma, sempre in libreria per Magazzini Salani. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che Erin Doom è lo pseudonimo di una giovane scrittrice italiana che a maggio 2023 ha svelato il suo volto in diretta tv a Che tempo che fa, e che è l’autrice di bestseller come Fabbricante di lacrime (il libro più venduto in Italia nel 2022, e che nel 2024 diventerà un film Netflix) e Nel modo in cui cade la neve.

The Wrong Bride (in attesa del titolo definitivo)



In primavera, sempre per Magazzini Salani, è attesa l’uscita dell’edizione italiana di The Wrong Bride di Catharina Maura, protagonista del self-publishing negli Usa, che per la prima volta pubblicherà con un editore tradizionale (anche da noi, e non solo oltreoceano e in molti altri Paesi).

Le figlie di Saffo

Un romanzo, dallo stile lirico, per raccontare di donne che hanno anticipato i tempi, non sottomettendosi al pensiero comune e alle convenzioni sociali. Garzanti a marzo proporrà Le figlie di Saffo, debutto firmato da Selby Wynn Schwartz: un libro di cui negli Usa si è già molto parlato, selezionato non a caso nella longlist del Man Booker Prize e inserito nella lista dei 100 libri dell’anno per il New York Times. L’autrice, attivista, scrive testi di critica letteraria e ha conseguito un Dottorato in Letteratura Comparata all’Università della California, Berkeley. Attualmente insegna scrittura all’Università di Stanford.

Vetro

Dopo l’esordio Il valore affettivo, Nicoletta Verna tornerà nei primi mesi dell’anno con Vetro (Einaudi Stile Libero), un romanzo di donne resistono alla ferocia della Storia: due voci narranti – ingenua la prima, disillusa la seconda…

L’uomo che uccise Liberty Valance

Dorothy Marie Johnson (1905-1983) è stata la più famosa (e premiata) scrittrice di genere western. La sua passione per il West, la storia e il folklore di frontiera hanno ovviamente ispirato tutta la sua opera. A febbraio è in uscita per Mattioli 1885 (nella traduzione di Nicola Manuppelli) L’uomo che uccise Liberty Valance, raccolta di racconti cult finora inedita in Italia. Basti pensare che tre delle storie (L’uomo che uccise Liberty Valance, Un uomo chiamato cavallo e L’albero degli impiccati) sono poi diventati celebri film, con attori come John Wayne, James Stewart e Gary Cooper. Seppur in ritardo, è tempo di (ri)scoprirla.

La storia se ne frega dell’onore

Ex numero uno del Gruppo Mondadori Libri ed ex presidente del Centro per il libro della lettura, il “professore” Gian Arturo Ferrari, classe ’44, dopo l’apprezzato Storia confidenziale dell’editoria italiana (Marsilio, 2022), torna alla narrativa pura e firma per la casa editrice veneziana La storia se ne frega dell’onore, un giallo storico. Siamo a Milano, nel 1936: Mussolini è al potere, la polizia politica controlla gli spostamenti e le intenzioni dei cittadini, la censura si occupa di passare al vaglio le corrispondenze private e approvare la stampa di questo o quel libro…. La Pietromarchi è una casa editrice prestigiosa, il suo editore è un uomo avveduto e capace di districarsi tra gli intellettuali che pubblica e il regime che li controlla. Se una casa editrice è un’orchestra, il primo violino della Pietromarchi è Luigi Bassetti, uomo appassionato e radicale che il regime tiene sotto osservazione. Tuttavia, nonostante il regime sappia chi è, contro di lui non c’è alcuna prova. Quando Donatella Modiano si candida al ruolo di segretaria nella redazione della Pietromarchi, il commissario, che è l’uomo al quale i gerarchi di Roma hanno assegnato la sorveglianza di Bassetti, capisce che quella donna può essere il suo bisturi per scoprire gli intrighi segreti dell’editore. Tuttavia, il giorno in cui Bassetti viene investito da un tram e oltre alla vita perde una cartella di pelle che da qualche tempo teneva legata alla cintola, Donatella capisce che non si può vivere nella paura per sempre. E che i fogli nella cartella del suo amante contengono qualcosa che va oltre un possibile successo editoriale…

Puttane per Gloria

Puttane per Gloria, a metà gennaio per minimum fax (nella traduzione di Antonio Scurati), è il primo volume di una ideale trilogia firmata da William T. Vollmann e dedicata al tema della prostituzione (gli altri due volumi sono Storie della farfalla e The Royal Family, ancora inedito in Italia). Puttane per Gloria è la storia di Jimmy, sbandato reduce del Vietnam, che vaga per un quartiere degradato di San Francisco alla ricerca di una prostituta di cui si è innamorato e che ha perduto, ma che forse non ha mai veramente incontrato…

Le otto vite di una centenaria senza nome

Tre parole per riassumere la propria esistenza. È l’invito che un’impiegata della casa di riposo rivolge ai residenti per raccontare la loro vita. A quasi cento anni, Mook Miran pensava che avrebbe portato i suoi segreti nella tomba, invece quell’estranea le sta offrendo l’occasione per fare finalmente pace col proprio passato. Tre parole, però, non le bastano, e ne sceglie sette: schiava, artista della fuga, assassina, terrorista, spia, amante. E madre. Perché altrettante sono le vite che ha vissuto, le identità che ha dovuto assumere… Mirinae Lee, autrice nata e cresciuta in Corea del Sud, firma per Nord Le otto vite di una centenaria senza nome (traduzione di Elisa Banfi, in uscita il 9 gennaio), romanzo che narra l’enigma di una donna camaleontica.

Qualcosa per il dolore – Memorie dal mondo dell’ippica

Esce il 9 gennaio per Safarà (nella traduzione di Roberto Serrai) Qualcosa per il dolore – Memorie dal mondo dell’ippica, il memoir (in 27 racconti) di Gerald Murnane: nato a Melbourne nel 1939, l’autore australiano è stato insegnante, editore e docente universitario. Da ragazzo è rimasto tanto affascinato dal mondo delle corse dei cavalli da divenirne ossessionato. Questo perché Murnane aveva scoperto in queste corse più di quanto avrebbe mai potuto trovare nella religione o in qualsiasi altra istituzione umana: le corse, e i cavalli che si slanciavano a perdifiato verso una meta dalle distanze leggendarie, non erano che la porta verso il mondo dell’immaginazione e delle infinite strade che da esso potevano scaturire, per condurci nuovamente dove tutto ha avuto origine…

La principessa Brambilla

E.T.A. Hoffmann (1776-1822), maestro del Romanticismo grottesco e perturbante, è stato uno degli autori più letti del suo tempo, ammirato e imitato da Poe, Baudelaire, Hugo, Maupassant, Dostoevskij e molti altri, ispiratore di balletti e opere liriche da Čajkovskij a Offenbach. Per L’Orma è in arrivo in libreria La principessa Brambilla (traduzione di Giulia Ferro Milone): uno dei vertici dell’arte di Hoffmann in in un’agile edizione illustrata (con i disegni dell’artista barocco Jacques Callot) e riccamente annotata, introdotta da un saggio di Charles Baudelaire. Ambientato in una Roma brulicante di vita e ubriaca di festa, questa fiaba racconta l’amore tra gli attori Giglio e Giacinta in una girandola di equivoci e travestimenti.

Piccoli miracoli e altri tradimenti

“Il racconto è un piccolo miracolo: emerge nella sua perfezione e ti basta”. Valeria Parrella con Piccoli miracoli e altri tradimenti (Feltrinelli, in uscita il 13 febbraio) torna alla forma breve, che l’ha vista esordire con Mosca più balena (minimum fax, 2003) con cui ha vinto il Premio Campiello Opera Prima . La misura del racconto è un luogo dove “piccolo” non diminuisce la quantità, bensì la rende preziosa. Il racconto è un microcosmo nel quale c’è tutto: dalle storie del Simposio a Lo cunto de li cunti, da Sharazade che si salva la vita con mille e un racconto alla regina del Decameron. Con la sua nuova opera Parrella prosegue una tradizione di racconti “trasversale per le epoche, i gender e le latitudini”.

Avete presente l’amore?

Dall’autrice del premiato bestseller Tutto quello che so sull’amore (che ha vinto il National Book Award 2018), un ironico romanzo sull’amore e la sua crisi, “che mette in scena le avventure e i sogni di una generazione spesso e volentieri disillusa, snervata, senza direzione; ma ciononostante viva e piena di voglia di provarci”: parliamo di Avete presente l’amore? di Dolly Alderton (scrittrice, giornalista e podcaster londinese classe ’88), dal 9 gennaio in libreria per Rizzoli nella traduzione di Mara Gini.

Aut-aut

1996. Selin è l’unica della sua famiglia turca a essere nata negli Stati Uniti e tanto fortunata da frequentare Harvard. Ora che è al secondo anno, sente di dover compiere qualcosa di straordinario. Ma prima ha un paio di questioni da risolvere. Come decifrare gli eventi dell’estate passata nella campagna ungherese o definire il rapporto con Ivan, la sua fiamma che brucia in una non-relazione a distanza. E, soprattutto, trovare al più presto un modo – o meglio qualcuno – che le consenta di raggiungere l’obiettivo fondamentale della giovinezza: (fare) l’amore. Tra party universitari, pagine dei libri e rocambolesche prime volte, riuscirà Selin a diventare finalmente l’eroina del romanzo della sua vita? Elif Batuman firma Aut-aut (Einaudi, traduzione di Federica Aceto).

Un posto dove andare

María Oruña, nata a Vigo nel 1976, ha esercitato per dieci anni come avvocato e nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo. Con il successo de Il porto segreto (Ponte alle Grazie, 2023), decide di dedicarsi interamente alla letteratura. La casa editrice italiana, sempre del ciclo dedicato alle indagini di Valentina Redondo, ha già proposto Quel che la marea nasconde (2022), e il 23 gennaio pubblica Un posto dove andare: sul sito di un’antica fortezza medievale viene ritrovato il cadavere di una giovane donna: dall’abbigliamento, pare una principessa venuta dai secoli bui. Un caso che si presenta fin da subito complicato per la tenente Redondo, anche perché la “principessa” non mostra alcun segno di violenza e stringe fra le mani una moneta cinquecentesca…

Iron flame

A fine gennaio per Sperling & Kupfer Iron flame di Rebecca Yarros, seguito di Fourth Wing. Parliamo di due romanzi bestseller oltreoceano, che diventeranno una serie Amazon Studios. Spazio a elementi romance e fantasy, a battaglie e scontri tra popoli. L’autrice, che vive in Colorado, attualmente sta lavorando al terzo capitolo della Empyrean Series.

Tutto troppo complicato

Un quadro scomparso, una coppia di detective… A inizio gennaio per Newton Compton il nuovo romanzo dell’autrice bestseller Anna Premoli, già vincitrice del Premio Bancarella, e amatissima per le sue commedie romantiche. La trama di Tutto troppo complicato mette insieme giallo e commedia: fiscalista tutto d’un pezzo di giorno e lettrice di gialli di notte, Violante ama il mistero, ma di solito se ne tiene ben alla larga. Eppure, durante una festa organizzata da un’amica nel suo appartamento in Brera, è proprio il mistero a trovare lei. Dopo l’incontro con Amedeo, irresistibile collega con cui c’è un’intesa istantanea su un terrazzo illuminato dalle luci di Milano, la serata prende una piega del tutto inaspettata: lo splendido quadro che avevano notato nel lussuoso appartamento di fronte – linee spezzate, colori accesi, forse un’opera futurista di Umberto Boccioni – svanisce nel nulla.

Reminders of him

Dal 9 gennaio per Sperling & Kupfer Reminders of him dell’autrice bestseller Colleen Hoover (traduzione di Roberta Zuppet). Per l’autrice americana un ritorno al romance, con una storia d’amore tormentata, che parla di perdono e redenzione. Qui il nostro speciale sui suoi libri, a partire da It Ends With Us.

I drusi di Belgrado – La storia di Hanna Ya‘qub di Rabee Jaber

Dal 16 gennaio per Crocetti I drusi di Belgrado – La storia di Hanna Ya‘qub di Rabee Jaber (traduzione di Elisabetta Bartuli): tra carceri e lavori forzati, in Serbia, Kosovo, Albania e Montenegro, la storia, ironica e fatalista, di un capro espiatorio libanese, sullo sfondo del groviglio etnico-religioso dell’Impero Ottomano del XIX secolo.

Mostri meno noti del ventunesimo secolo

Nata in Canada da genitori cinesi, Kim Fu, come si legge nella presentazione della casa editrice Racconti, che porta in libreria a fine gennaio la sua raccolta d’esordio Mostri meno noti del ventunesimo secolo (traduzione di Chiara Reali), si definisce pansessuale e agender. Fu, che ha poi firmato due romanzi, produce musica elettronica con lo pseudonimo “Dj Foof”, e nel suo primo libro “dimostra quanto il mondo che ci aspetta, iper-tecnologico e social, sia in grado di amplificare ossessioni, paure e morbosità recondite e primordiali”.

Tutti su questo treno sono sospetti

Dopo il successo di Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno (Feltrinelli, 2022, traduzione di Elena Cantoni) Benjamin Stevenson torna con un altro giallo: Tutti su questo treno sono sospetti (Feltrinelli, traduzione di Elena Cantoni, in uscita il 13 febbraio 2024). Nel romanzo, in omaggio ad Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie, un gruppo di celebri giallisti è riunito a bordo del Ghan, il treno che attraversa l’Australia. Durante il viaggio Ernie – scrittore bestseller alla disperata ricerca dell’ispirazione – ha modo di confrontarsi con i colleghi e di rimettersi al lavoro. Neanche il tempo di partire e viene trovato un cadavere. I giallisti si trasformano così in detective e approcciano il caso grazie alla loro specializzazione (e ai loro romanzi). Un viaggio in treno, un cadavere e dei passeggeri molto sospetti: sanno tutti come cavarsela con un delitto. Chi di loro sarà il colpevole?

La porta delle lacrime

Per il 5 marzo è prevista l’uscita di La porta delle lacrime (Neri Pozza, traduzione di Silvia Pareschi), nuovo libro dell’acclamato Abraham Verghese. Protagonisti dell’opera Marion e Shiva, gemelli nati da una suora e un chirurgo in Etiopia negli anni ’50, che affrontano l’abbandono dei genitori e una passione condivisa per la medicina. Separati da una donna amata, Marion parte per gli Stati Uniti, dove il passato ritorna, mettendo alla prova la fiducia in un padre assente e in un fratello traditore. Con Il patto dell’acqua (Neri Pozza, traduzione di Luigi Maria Sponzilli) Verghese, oltre a farsi apprezzare da pubblico e critica in Italia, è stato selezionato nell’ambita lista dei “100 libri più importanti” del 2023 del New York Times.

Il cliente Busken

Vincitore del Premio Libriis, Il cliente Busken (in libreria a fine gennaio per Iperborea con la traduzione di Claudia Di Palermo e Francesco Panzeri) è il “romanzo testamento di uno dei più importanti autori olandesi contemporanei”, una denuncia feroce e a tratti spassosa contro la brutalità della vecchiaia e del decadimento fisico e mentale. L’autore, Jeroen Brouwers (1940-2022), è cresciuto in Indonesia e successivamente si è stabilito nei Paesi Bassi. Ha scritto numerosi romanzi e vinto i principali premi letterari nel suo paese, tra cui il Premio di Letteratura AKO, il Premio Multatuli e il prestigioso Premio Triennale di letteratura olandese per la sua intera opera.

Sdraiati in affari

Alain Mabanckou, nato nel 1966 nella Repubblica del Congo, nel 1989 si è trasferito in Francia. Nel 2015 è stato finalista al Man Booker International Prize ed è entrato nella cinquina del Premio Strega Europeo con Pezzi di vetro. A febbraio tornerà, sempre per 66thand2nd, con Sdraiati in affari (traduzione di Marco Lapenna). Tra ironia e satira sociale, “una lotte di classe nel regno dei morti”.

L’educazione fisica

Ad aprile Guanda porterà in Italia L’educazione fisica (traduzione di Roberta Arrigoni), primo romanzo di Rosario Villajos, nata a Córdoba nel 1978, e con cui nel 2023 ha vinto il Premio Biblioteca Breve. La trama porta nell’agosto 1994: Catalina ha appena compiuto sedici anni, ed è turbata. Sta lasciando la casa della sua migliore amica dopo uno spiacevole evento ed è in ritardo: sa che i suoi genitori non tollerano che rientri dopo le dieci. Sa anche che se vuole sperare di arrivare in orario deve fare l’autostop, perché di autobus non ce ne sono. La prospettiva di salire in macchina con un estraneo la spaventa, ma al tempo stesso la intriga. Quel giorno le avance del padre della sua amica l’hanno costretta a spalancare gli occhi: sente di trovarsi sul precipizio tra l’essere bambina e l’essere donna, percepisce che il suo corpo è diverso da come lei l’ha sempre considerato. E così, quel breve tragitto fino a casa si trasforma in un viaggio costellato dall’affiorare di ricordi, pensieri, fantasie, esperienze e impressioni che compongono il paesaggio interiore di una ragazza.

Lucy davanti al mare

È l’inizio del 2020 e in città giunge notizia di un nuovo virus potenzialmente letale. A New York i casi sono ancora sporadici e la gente, la scrittrice Lucy Barton fra loro, si aggrappa alla vita di sempre. Ma non William. William, il primo marito di Lucy, è un uomo di scienza, e la intuisce da subito, la catastrofe che sembra spazzar via la vita conosciuta; la grande paura che annienta le certezze e scuote le relazioni. Anche quella antica di due vecchi coniugi che credevano di aver esaurito le sorprese… Nella prima parte del 2024 tornerà per Einaudi Elizabeth Strout, con Lucy davanti al mare (traduzione di Susanna Basso).

Buonanotte Tōkyō

Buonanotte Tōkyō (Edizioni e/o, traduzione di Costantino Pes) di Yoshida Atsuhiro segue le vite di diversi personaggi nella Tokyo notturna, ognuno in cerca di un pezzo mancante per completare la propria esistenza. Tra di essi ci sono il detective Shuro, che indaga sul suo passato, la debuttante cinematografica Eiko, il tassista notturno Matsui, il distributore di giornali Kōichi e la sua fidanzata Mitsuki. Le loro storie si intrecciano in un’atmosfera sospesa e onirica, esplorando le vite di individui pratici e sognatori, che affrontano la routine con calma apparente, in attesa dell’opportunità di compiere il prossimo passo e ritrovare qualcuno perduto.

In orbita!

Bae Myung-hoon, autore sud-coreano delle sei storie interconnesse che compongono La Torre (add editore, 2022, traduzione di Lia Iovenitti), torna a esplorare i reami della fantascienza con In orbita! (add editore, traduzione di Lia Iovenitti), romanzo in uscita a maggio 2024 che non risparmia stoccate satiriche verso le rigide formalità della società coreana. La trama? Nel cielo terrestre è apparso un secondo sole, opera artificiale di una potenza aliena che campeggia all’orizzonte. La base delle Forze spaziali della Repubblica di Corea si muove per affrontare questo fenomeno. Ne risulta una girandola di avvenimenti che introducono lettrici e lettori in una galleria di personaggi surreali: dall’ex leader di una boyband che ha deciso di svolgere il servizio militare presso le Forze spaziali alla meteorologa eccentrica che inventa soprannomi per tutti, fino all’agente dell’intelligence esperto di origami…

La luce difficile

Sono le sette del mattino quando David viene svegliato da una fitta di angoscia: è arrivato il giorno in cui suo figlio Jacob sarà sottoposto ad eutanasia. Paraplegico in seguito a un incidente stradale, il ragazzo soffre tanto e la vita gli è diventata insopportabile. Lui e il fratello Pablo sono partiti per Portland, dove sta arrivando un medico per aiutarlo, lontano dall’appartamento della famiglia in cui David attende notizie, mentre si domanda se Jacob, all’ultimo momento, ci ripenserà. Quasi vent’anni dopo, con la vista ormai offuscata ma con la memoria intatta, David ricorda la sua vita a New York, il terribile incidente del figlio e, soprattutto, la lunga attesa di quella notte. Con La luce difficile (La Nuova Frontiera, traduzione di Sante Rede, in uscita a marzo 2024) l’autore colombiano classe ’50 Tomás González firma una storia sul dolore e sulla consapevolezza della morte, che celebra la vita in tutta la sua luminosità.

Here comes the sun (titolo non definitivo)

Margot lavora in un lussuoso resort a Montego Bay (Giamaica) e fa di tutto pur di mandare a scuola la sorella minore Thandi. Avendo imparato sin da bambina a barattare la propria sessualità con la sopravvivenza, Margot è determinata a proteggere Thandi dallo stesso destino. Quando i progetti per un nuovo hotel minacciano il loro villaggio, Margot cerca non solo un’opportunità per la propria indipendenza finanziaria, ma forse anche un’occasione per ammettere un segreto scioccante: il suo amore proibito per un’altra donna… Nicole Dennis-Benn è nata e cresciuta a Kingston, in Giamaica, e insegna nel Creative Writing Program della Princeton University. Vive con sua moglie a New York. Ha esordito nel romanzo con Here Comes the Sun, romanzo che sarà pubblicato in Italia da 66thand2nd a giugno, nella traduzione di Federica Principi.

Pulsar

Il 9 febbraio uscirà per Il Saggiatore Pulsar, il nuovo libro di Aldo Nove: viene presentato come “un racconto collettivo”, “la storia di un’umanità che vira verso un futuro sempre più incomprensibile e pieno di violenza”. Dopo anni di assenza, sempre Il Saggiatore riporterà in libreria la provocatoria raccolta di racconti Woobinda, che uscì nel 1996 per Castelvecchi.

Errore 404

Andrea Arcadi, fondatore della rivista Voyeur Italia, viene improvvisamente arrestato con l’accusa di aggressione ai danni di un’ex compagna di scuola con cui non aveva contatti da trent’anni. Com’è possibile? Eppure è un uomo felicemente sposato, con un figlio bellissimo e una vita professionale di successo… Messo sotto torchio dagli investigatori, racconta aneddoti inverosimili, che sembrano i deliri di uno psicopatico. Andrea Arcadi sostiene di avere delle capacità uniche, in particolare questa: sa rivivere episodi del suo passato attraverso il gusto. Gli basta mettere in bocca un certo alimento per “tornare” alla prima volta in cui lo ha assaggiato… Sacha Naspini, nato a Grosseto nel 1976, è autore di numerosi romanzi e racconti: Errore 404 (a metà febbraio per e/o) è tra i suoi più “spericolati”.

Western Lane

Chetna Maroo, nata in Kenya da una famiglia indiana, vive a Londra, e ha debuttato con Western Lane, che sarà proposto in Italia da Adelphi a marzo. Il libro, nella short list del Booker Prize 2023, racconta di un’undicenne le cui giornate ruotano intorno allo squash (sport del quale il padre è ossessionato), soprattutto dopo la morte della madre. Un romanzo di formazione molto particolare, anche a livello stilistico. Non a caso The Paris Review le ha conferito nel 2022 il Plimpton Prize for Fiction.

I santi mostri

Dopo L’incanto del pesce luna – che ha ottenuto il Premio Selezione Campiello 2020 – Ade Zeno torna con I santi mostri (Bollati Boringhieri, in uscita a febbraio 2024): un romanzo avventuroso e malinconico, in bilico tra realtà e meraviglia. Nel testo tutto ha inizio in una sera del 1924, quando lo scimmiesco Jörg Brandt esce di casa senza dire niente a nessuno, portando con sé due grosse valigie. Al suo fianco Gebke Bauer, “il ragazzo dalle dodici dita”, complice nella formidabile impresa dei Santi Mostri, una compagnia di artisti deformi destinata, nel ventennio successivo, a incantare i palcoscenici dell’intera Germania. Con loro l’uomo piovra, la donna dal doppio sorriso, il gigante Nikolaus e il giovane Polifemo, solo alcuni dei protagonisti che seguiranno Jörg e Gebke in un lungo viaggio fatto di trionfi, cadute e incontri straordinari…

Le guerre preziose

Primo romanzo dell’esordiente Perrine Tripier, Le guerre preziose (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca, in uscita il 28 febbraio) è un testo tenero e poetico che fa riflettere sull’importanza dei luoghi in cui siamo cresciuti e che abbiamo imparato ad amare, oltre all’inevitabile nostalgia condita da amarezza che lasciano in eredità. L’autrice, insegnante di lettere in un liceo a Rennes, racconta la storia di Isadora Aberfletch, un’anziana signora che aspetta la morte in una casa di riposo, ripercorrendo la vita della sua grande famiglia.

Marabbecca

Ambientato in una Sicilia asfittica e mitologica, solcata da cieli accecanti e ceneri nere, Marabbecca di Viola Di Grado (La nave di Teseo, in libreria dal 16 gennaio) è un romanzo che pone domande sull’identità: cosa significa dire “io”? Come interpretare le collisioni con l’altro che in qualche modo raccontano chi siamo davvero? Come la Marabbecca ritratta dall’autrice classe ’87 – personificazione nel folklore siciliano dell’oscurità e delle insidie dell’inconscio – nel libro ci si muove in un buio illuminato dalla “luce lunare” della scrittura, fino al brusco finale, che detta le sorti del trio composto da Clotilde, Igor e Angelica…

La Regina del silenzio

Marie Nimier ha soltanto cinque anni alla morte di suo padre, Roger, noto scrittore e intellettuale. In La Regina del silenzio (Edizioni Clichy, in uscita il 23 gennaio, con la traduzione di Fabrizio Di Majo), vincitore del Prix Médicis, l’autrice ricostruisce la sua immagine attraverso testimonianze di familiari e amici. Ognuno lo descrive di volta in volta, o anche simultaneamente, come un uomo affascinante, serio, bugiardo, leale, tenero, indifferente e maldestro nei sentimenti. Il suo è uno scavo nel tempo, nel vuoto, in ciò che è rimasto dell’amore. Alla domanda che lui le aveva scritto su una vecchia cartolina, tra le poche cose lasciate alla figlia: “Cosa dice la Regina del silenzio?”, adesso lei può rispondere: “Niente, scrive”.

I pirati dei navigli – Dal punk al cyberpunk

Con Marco Philopat (editore, agitatore culturale e scrittore, autore tra gli altri del cult Costretti a sanguinare), in uscita da Agenzia X I pirati dei navigli – Dal punk al cyberpunk, un viaggio in un periodo poco conosciuto della cultura underground, pioniera nella sperimentazione delle nuove tecnologie. Ancora una volta, Philopat trasforma la storia che ha realmente vissuto (sono gli anni in cui anche negli spazi occupati si sperimentano i primi computer) in un romanzo in cui non mancano episodi esilaranti e disavventure, che hanno lasciato il segno, regalandoci squarci di utopia. Il volume si conclude con un apparato iconografico.

Un eroe comune

Igino Domanin, scrittore, filosofo e insegnante, nel suo nuovo libro riporta a una tragedia rimossa in Un eroe comune – 29 gennaio ’79 – il giudice Alessandrini – gli anni di piombo – un romanzo familiare (Marsilio, dal 23 gennaio), e si mette sulle tracce di protagonisti e piste investigative che dalle vie di Milano conducono ai paesaggi abruzzesi dell’infanzia, in pagine in cui il privato e il pubblico si intrecciano saldamente, e riportano così a galla responsabilità che riguardano l’intero paese.

Romanzo di crinale

Strambi figuri abitano un piccolo paese dell’Appennino più remoto. C’è Bunga che va in giro con un verme dentro un vaso di vetro dicendo che quello è il capostipite della famiglia, e guai a chi lo tocca, c’è Brasco che tiene il bar, e Romma e Burasca che del bar sono frequentatori assidui. Poi c’è la Viola che ha sposato Ginasio e la Flora dei Verduga che Ginasio lo vede sempre dormire sotto un ciliegio mentre sogna il futuro. Intanto è arrivata la SIO, la società che gestisce il Parko. Espropria terreni agli autoctoni intanto che dalle profondità iniziano ad arrivare misteriose scosse. E poi c’è Bestio, che sottoterra ci abita, e vede… A febbraio Neo edizioni pubblicherà Romanzo di crinale di Silvano Scaruffi, un libro “weird, per ambientazione e per lingua”. L’autore utilizza una lingua dialettale “molto musicale e ricca di neologismi”.

Guerra ed estate

Il Luca Ronconi (1933-2015) regista è conosciuto e pluripremiato. Quello drammaturgo, fino a oggi, del tutto ignoto. Ma grazie al lavoro svolto sui suoi archivi, riemerge ora Guerra ed estate, brillante commedia in tre atti, mai messa in scena e solo una volta apparsa alle stampe, sulla rivista Filmcritica, nel 1959. Scritta nel 1956 e poi accantonata, è un testo che attraversa le inquietudini della guerra e del dopoguerra e che si legge come un film. A pubblicare il volume, a marzo, con la cura di Giovanni Agosti, è Feltrinelli.

Un giorno nella vita di Abed Salama

Milad Salama, cinque anni, è entusiasta della gita scolastica in un parco a tema alla periferia di Gerusalemme. Durante il tragitto, però, avviene un terribile incidente: il suo autobus si scontra con un tir. Suo padre, Abed, viene informato dell’accaduto e si precipita sul posto. La scena è caotica: i bambini sono stati portati in diversi ospedali di Gerusalemme e della Cisgiordania, alcuni sono dispersi, altri non possono essere identificati. È il peggior incubo di ogni genitore, ma per Abed è aggravato dal labirinto di ostacoli fisici, emotivi e burocratici che deve superare perché è palestinese. Nathan Thrall, autore i cui articoli sono apparsi sul New York Times Magazine e sul Guardian, in Un giorno nella vita di Abed Salama (Neri Pozza, in uscita il 9 aprile, traduzione di Christian Pastore) restituisce il drammatico ritratto di una terra e delle tensioni che la lacerano.

Day

Day (La nave di Teseo, traduzione di Carlo Prosperi, in libreria dal 30 gennaio) è il titolo del romanzo che segna il ritorno del premio Pulitzer Michael Cunningham dopo oltre dieci anni. Un libro che attraversa il tempo grazie al racconto di una famiglia, come nel suo premiato Le ore (La nave di Teseo, 2020, traduzione di Ivan Cotroneo). Day è un romanzo sui cambiamenti imprevedibili delle nostre esistenze, sull’amore e la perdita, sulla forza inesauribile dei legami familiari, attraverso eventi ed elementi recenti come il lockdown e l’avvento dei social network.

John di Zenzero e l’angioletto

In un’anonima cittadina americana, ai primi del Novecento, il fuggiasco Alì Dubh consegna un paio di fiaschette al panificio Geogrande. Una di esse contiene il Grande Elisir: una sostanza straordinaria in grado di infondere forza, saggezza e vita eterna. Uno scambio involontario la fa finire dritta nell’impasto dell’ultima grande creazione di Monsieur Grogrande: un uomo di pan di zenzero a grandezza naturale… che appena cotto si mette a sedere, si arma di bastone (di zucchero) e cilindro e se ne va alla scoperta del mondo. Nel corso delle sue strampalate avventure, John di Zenzero approda sull’isola di Sgorbia, patria di altre creature altrettanto improbabili – in primis l’Angioletto Cip – che lo tireranno fuori da più di un guaio. Questa la trama di John di Zenzero e l’angioletto (Edizioni Clichy, in uscita il 23 gennaio, con la traduzione di Fabiana Fortini) di Lyman Frank Baum, celebre autore dei libri di Oz.

The Heaven & Earth Grocery Store

Di James McBride Fazi ha già pubblicato The Good Lord Bird. La storia di John Brown (2021) e Il diacono King Kong (2023). Nel corso del 2024 la casa editrice romana proporrà il nuovo The Heaven & Earth Grocery Store, tra i migliori libri del 2023 per il New Yorker, un romanzo che si apre nel 1972, con la scoperta di uno scheletro in un pozzo a Pottstown, in Pennsylvania, ma che si svolge in gran parte tre decenni prima. Neri, ebrei e altri immigrati nel povero quartiere di Chicken Hill si uniscono in difesa di un ragazzo sordo di colore. Presto arriveranno dettagli sul titolo italiano e la data di pubblicazione.

Kristin Lavransdatter II – La signora di Husaby

Sigrid Undset nacque nel 1882 e crebbe a Oslo. Iniziò a scrivere molto presto e divenne, ancora giovane, una delle voci più autorevoli della letteratura norvegese ed europea. Si distinse come autrice di romanzi storici, saghe e agiografie, spesso di ambientazione medievale. A soli quarantasei anni, nel 1928, fu insignita del premio Nobel per la letteratura. Tra l’altro, fu tra i primi intellettuali al mondo a esporsi contro il fascismo e il nazismo, e quando i tedeschi invasero la Norvegia, fu costretta perciò a fuggire negli Stati Uniti. A fine febbraio Utopia porta in libreria Kristin Lavransdatter II – La signora di Husaby (traduzione di Andrea Berardini): secondo volume di una trilogia, il libro narra una storia d’amore nella Norvegia medievale.

Olivia

E veniamo a una riscoperta destinata a far parlare: Olivia di Dorothy Strachey (astoria, traduzione di Carlo Fruttero, in uscita il 23 gennaio) è una delicata narrazione autobiografica che dipinge i tormenti universali dell’adolescenza. La storia si svolge nel collegio francese di Les Avons, dove la sedicenne protagonista viene mandata per completare la sua educazione. In questo contesto di straordinaria libertà intellettuale, Olivia fa la scoperta dell’amore attraverso la figura di Mademoiselle Julie, una delle direttrici della scuola. Un romanzo – ora in una nuova edizione -con l’introduzione di André Aciman, che dichiara: “Ho letto Olivia moltissime volte, l’ho regalato a moltissimi amici, e lo considero l’ispirazione per Chiamami col tuo nome“. Strachey, terza dei dieci figli, nacque a Londra nel 1866 e morì nel 1960. Crebbe in una famiglia attiva in ambito culturale (la madre è anche una suffragetta) e Dorothy, dopo aver frequentato il collegio francese di Les Ruches e l’Allenswood Academy di Londra, divenne un’insegnante dell’istituto. Nel 1903 sposò il pittore francese Simon Bussy e i due si trasferirono nel Sud della Francia. Nel 1918 conobbe André Gide, di cui tradurrà tutte le opere. Olivia è stato il suo unico romanzo.

Quel che resta

A pochi mesi dalla pubblicazione di Una vita bella, e/o porta in libreria un altro romanzo dell’autrice francese Virginie Grimaldi, Quel che resta (traduzione di Alberto Bracci Testasecca): al centro della trama, un diciottenne tenace, un’anziana signora sconfortata dalla vita e una giovane donna in fuga dal suo passato, che si ritrovano costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Tre solitudini che si incrociano e insieme reimparano il significato della speranza.

Chiudi gli occhi, Nina

Andrea sbarca il lunario lavorando come giardiniere. Dopo la morte improvvisa della moglie, Chiara, si ritrova da solo con Nina, la figlia che Chiara ha avuto da una precedente relazione. Nina è tutto quello che una ragazzina di undici anni è e dovrebbe essere, e Andrea cerca quanto più possibile di preservare un’apparenza di normalità nella loro vita, proteggendola dalla verità riguardo la morte di sua madre, che solo lui e un ex collega di Chiara conoscono. Proprio quando Andrea e Nina sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, il padre biologico della bambina, che fino a quel momento si è limitato a mandare soldi dal Venezuela dove si è trasferito con l’attuale compagna, rivela di voler recuperare il rapporto con sua figlia, facendo temere ad Andrea di finire col perderla per sempre… Paolo Mascheri con Chiudi gli occhi, Nina (Edizioni Clichy, in uscita il 20 febbraio 2024) “dipinge una geografia dei legami e del dolore profondamente delicata e vera, con riserbo e realismo”.

I reietti

Perennemente in fuga e in cerca di se stesso, Jesse (già protagonista di Lontano da Crum e Urlando con i cannibali) scoprirà a sue spese che, anche quando non hai assolutamente nessun piano, la vita può mandare tutto all’aria: ad aprile si chiude con I reietti (Mattioli 1885, traduzione di Nicola Manuppelli) la trilogia dello scrittore americano Lee Maynard (1936–2017), considerato il “bad boy del West Virginia”.

Manca il sole ma si sta bene lo stesso

In Manca il sole ma si sta bene lo stesso (in uscita dopo l’estate per Marsilio) Irina Turcanu racconta la storia dell’immigrazione rumena in Italia dal lato dei rumeni. La vicenda narrata ha inizio nel 1989, quando una bambina e sua nonna – una Baba Yaja buona e strana – rimangono in Romania mentre i genitori vanno a lavorare in Italia. Nel suo nuovo libro Turcanu, studiosa e traduttrice, narra (direttamente in italiano) le difficoltà, ma pure le avventure possibili in due mondi e due culture che si fondono.

Pagine azzurre

Pagine azzurre (SUR, traduzione di Marco Rossari, in uscita a febbraio) è, oltre a una commedia “vintage” sul sessismo a Hollywood, un romanzo dichiaratamente autobiografico: la protagonista, Lucia Wade, vive la stessa parabola umana e professionale dell’autrice, Eleanor Perry (1914-1981). È una sceneggiatrice di talento, sposata con un regista più giovane, con cui ha formato una fortunata coppia creativa, vincitrice di due Emmy e candidata all’Oscar. Ma è quando alla donna inizia a stare stretto il rapporto col marito, sentendosi un’appendice non troppo desiderata del regista sulla cresta dell’onda, che l’intera industria cinematografica le volta le spalle…

Mai stata meglio

Il 23 gennaio per Harper Collins Italia Mai stata meglio di Monica Heisey (traduzione di Bianca Rita Cataldi), romanzo “divertente e tagliente”, che descrive un dolore in cui è facile identificarsi. Una narrazione sulle incertezze dell’amore, della vita, dell’amicizia e della felicità. Comica di Toronto (ma vive a Londra), l’autrice è all’esordio nel romanzo, ma ha già pubblicato su prestigiose testate americane e ha scritto programmi per la tv.

Arabella

Con i suoi cinquantasei romanzi – oltre ai numerosi racconti – Georgette Heyer (1902-1974) ha raggiunto un successo mondiale, richiamando ammiratori illustri tra cui Anthony Burgess e la regina Elisabetta. In Arabella (astoria, traduzione di Anna Luisa Zazo e Cecilia Vallardi, in uscita il 16 febbraio 2024) durante un viaggio verso Londra alla ricerca del ricco marito che il povero Yorkshire non le può offrire, Arabella Tallant ha la sventura di ritrovarsi su una carrozza inservibile. Volge così l’inconveniente a suo vantaggio: nel cercare rifugio per sé e per l’anziana governante che la accompagna, si ritrova nella dimora di Robert Beaumaris, uno degli uomini più facoltosi e seducenti di tutta Londra. Cenerentola ha dunque incontrato il suo Principe Azzurro?

Muschio bianco

Una storia d’amore e desiderio nel gelo della tundra. A fine gennaio esce per Utopia Muschio bianco (traduzione di Nadia Cigognini) di Anna Nerkagi. L’autrice, nata nel 1952 nella penisola di Jamal, in Siberia, appartiene alla comunità indigena dei nenec e ne è la voce letteraria più nota e stimata. Nerkagi, tra l’altro, ha fondato una scuola nella tundra e attualmente si dedica all’educazione e all’istruzione dei giovani nenec. E si batte da decenni per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle minoranze in Russia.

Butter

Asako Yuzuki è nata a Tokyo nel 1981. Ha vinto il premio All Yomimono Award for New Writers per il racconto Forget Me, Not Blue, apparso nel suo esordio, Shuuten No Anoko, pubblicato nel 2010, e il Premio Yamamoto Shūgorō nel 2015 per Nile Perch No Joshikai. È stata nominata più volte per il Premio Naoki e i suoi romanzi sono stati adattati per la televisione, la radio e il cinema. Dopo il successo in Giappone, il suo Butter esce ad aprile, in contemporanea con l’edizione italiana, anche negli Usa e in Inghilterra. Viene presentato come “un’esplorazione vivida e inquietante sulla misoginia, l’ossessione e il piacere trasgressivo del cibo in un Giappone in cui le donne devono sempre compiacere gli uomini e mai se stesse”. Il libro è ispirato al vero caso di cronaca di una truffatrice e serial killer, “The Konkatsu Killer”.

L’apolide



La storia vera di una famiglia russa approdata in Italia in seguito alla Rivoluzione d’ottobre. Alessandra Jatta, nata a Roma nel 1960, laureata alla Sapienza in Storia dell’Europa orientale, e alla Sorbonne in Letteratura francese, traduttrice, interprete, giornalista e organizzatrice di eventi, dopo l’esordio Foglie sparse (Voland, 2022), torna a gennaio con L’apolide.

Fantasmi di New York

Cos’è una metropoli se non un costante incrociarsi di destini? In uscita per SUR a gennaio, Fantasmi di New York (con la traduzione di Francesca Pe’), dell’autore statunitense classe ’63 Jim Lewis, è un romanzo che racconta le vicende, sottilmente intrecciate fra loro, di una fotografa tornata in città dopo dieci anni di assenza, di un mercante d’arte finito sul lastrico per amore, di un cantante di strada dalla voce miracolosa e di uno studente africano di relazioni internazionali dal passato familiare burrascoso. Ma tutto attorno ci sono le luci, le ombre, l’andirivieni, il frastuono, il silenzio, la musica, i piccoli gesti di generosità, amore e disperazione, i segreti, le morti e gli attimi di pura magia che alimentano l’energia collettiva della Grande Mela.

Trilogia di Thomas

Scritte come un’improvvisazione jazzistica, le prime tre opere di Vitaliano Trevisan (riproposte da Einaudi dal 9 gennaio in Trilogia di Thomas: Un mondo meraviglioso – I quindicimila passi – Il pontesono) sono l’elaborazione letteraria dell’incessante ruminare di pensieri, ricordi, immagini che affollano la mente di Thomas. A caratterizzarle è la scrittura: uno standard che prende, via via, la forma del soliloquio, in un intreccio serrato tra processo mentale e linguistico. Postfazione di Emanuele Trevi.

McGlue

Sta per tornare un’autrice mai banale, Ottessa Moshfegh, con McGlue (Feltrinelli, traduzione di Gioia Guerzoni), breve romanzo in uscita il 26 marzo, con cui la scrittrice americana ha vinto la prima edizione del Fence Modern Prize e il Believer Book Award. McGlue è nella stiva, ancora troppo ubriaco per essere sicuro del suo nome: l’unica cosa che sa è che potrebbe aver ucciso un uomo, e quell’uomo potrebbe essere stato il suo migliore amico. L’autrice del libro cult Il mio anno di riposo e oblio (Feltrinelli, traduzione di Gioia Guerzoni) e del più recente Lapvona (Feltrinelli, con la traduzione di Silvia Rota Sperti) regala un furfante cattivo e senza cuore in un viaggio attraverso le nebbie dei ricordi.

Messaggio per mio figlio

Un padre e il suo primo figlio. Un figlio che ripensa al padre. Avventure, disavventure, gioia e sgomento, in un libro “toccante e spiritoso” sulla paternità, sui sentimenti che emergono nel formarsi di una famiglia. In uscita per Sellerio Messaggio per mio figlio di Alejandro Zambra (traduzione di Maria Nicola), poeta, narratore e critico nato nato nel 1975 a Santiago del Cile.

Circostanze attenuanti

In Circostanze Attenuanti, in uscita per La Tartaruga a fine febbraio nella traduzione di Veronica La Peccerella e Alberto Pezzotta, sono per la prima volta raccolti insieme racconti rari, inediti e fuori catalogo di Joyce Carol Oates, scritti nei suoi primi quarant’anni di carriera, dagli anni ’60 fino agli anni ’90. Nel corso della sua carriera, la prolifica Oates ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali la National Medal of Humanities, il National Book Critics Circle Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award, il National Book Award e il PEN/Malamud Award for Excellence in Short Fiction.

Josef

Chi è Josef? Un padre, quello di Monika Helfer, un marito, quello di Grete, un figlio, quello illegittimo di un contadino del Lungau. Josef, il soldato con la gamba amputata, il direttore della casa vacanze per reduci di guerra, il misterioso asceta rinchiuso in un convento per curare il suo dolore. Helfer in Josef (Keller, traduzione di Scilla Forti, in uscita il 31 gennaio) – romanzo finalista al German Book Prize – porta lettrici e lettori nella vita di questo padre assente, amante della letteratura e dei lunghi silenzi, con una narrazione “delicata, quasi onirica scevra dell’eccessivo sentimentalismo che spesso ricopre i ricordi”.

Io sono Marie Curie

A marzo tornerà in libreria per Sperling & Kupfer Sara Rattaro, con Io sono Marie Curie, la storia romanzata della vincitrice di due premi Nobel, la sola ad averli vinti in due distinti campi scientifici: nel 1903 per la fisica (prima donna insignita, insieme al marito Pierre Curie) e nel 1911 per la chimica.

Cose da fare per farsi del male

La cassiera di un cinema ossessionata da un doloroso ricordo d’infanzia; l’intimità nascosta tra un cantante rap e il padre; due pappagalli testimoni di una crisi coniugale; una babysitter che nasconde un segreto scomodo; un giovane perseguitato da un’inquietante avventura infantile: Cose da fare per farsi del male, in uscita a fine gennaio per Giulio Perrone editore, è la nuova raccolta di racconti di Michele Orti Manara. In queste storie la realtà è intrisa di traumi, ferite e autoinganni.

In primavera uscirà un altro libro di Michele Orti Manara, per Racconti edizioni: in attesa di maggiori informazioni su titolo e copertina, circa la trama possiamo anticipare che il protagonista della storia non ci mette molto a innamorarsi di Zoe, la nuova compagna di classe. Ci mette molto di più a smettere di domandarsi come sia possibile che il suo sentimento sia ricambiato, che quella ragazza così misteriosa abbia scelto proprio lui. Ben presto arriverà a confrontarsi con una sorta di prova di iniziazione: un viaggio attraverso l’Europa destinato a cambiare la vita dei due ragazzi…

Tu sei qui

Marnie ha trentotto anni e l’impressione che la vita le stia scivolando dalle dita senza rimedio. Amici e amiche sono stati inghiottiti da matrimoni e incombenze genitoriali, mentre lei lavora come correttrice di bozze, chiusa nella solitudine del suo appartamento. Michael non sa bene come rimettere assieme i pezzi della propria vita, andata in frantumi quando sua moglie lo ha lasciato. Quando un’amica in comune insiste per coinvolgerli in un itinerario a piedi attraverso l’Inghilterra, Marnie e Michael si ritrovano improvvisamente soli nella più epica delle avventure, sull’orlo di una nuova amicizia, o forse qualcosa di più. Firmato da David Nicholls, amato autore di Un giorno (Neri Pozza, 2010, traduzione di Marco Rossari e Lucio Trevisan), Tu sei qui (Neri Pozza, traduzione di Scilla Forti) – in uscita a maggio – racconta della magia dei primi incontri, delle seconde possibilità e di come, due persone che si sono smarrite, riescano a ritrovare la strada di casa.

Il miraggio

Il miraggio (Marsilio, traduzione dallo svedese di Laura Cangemi) è l’ultimo caso – in uscita a fine maggio 2024 – della coppia di investigatori Mina Dabiri e Vincent Walder, protagonisti della trilogia firmata a quattro mani da Camilla Läckberg, regina del crime scandinavo, e Henrik Fexeus, uno dei più celebri mentalisti del mondo. È dicembre quando nella metropolitana di Stoccolma viene rinvenuto un mucchio di ossa umane che sembrano appartenere allo scheletro di un noto esponente della finanza. Mina Dabiri, agente di polizia, si rivolge ancora una volta in cerca di aiuto al mentalista Vincent Walder, esperto di psicologia che molti ritengono perfino capace di leggere nel pensiero. Cosa sta succedendo nei tunnel della capitale svedese? Quale mistero si cela dietro al lugubre ritrovamento?

L’enigma della carta Varese

Anita Landi è un’ispettrice capo dell’Anticrimine di Milano, nonché una giovane donna indipendente e poco incline alla diplomazia (aspetto non sempre gradito nel suo lavoro). Una mattina di ottobre l’umore di Anita è più nero del solito: dopo aver scaricato il fidanzato si è ritrovata a occuparsi di un caso di duplice omicidio… In un lussuoso appartamento di piazza Giovane Italia sono stati rinvenuti i cadaveri di due donne, Virginia Contini ed Elisa Boari, rispettivamente madre e figlia. Quale segreto di cela dietro a questa tragedia? La risposta ne L’enigma della carta Varese (Guanda, in libreria dal 16 gennaio 2024), nuovo caso dell’ispettrice Landi dello scrittore palermitano Domenico Wanderlingh.

Corpi mobili

Corpi mobili (La Nuova Frontiera, traduzione di Silvia Turato, in uscita il 12 gennaio 2024) è un memoir evocativo in cui Jane Sautière racconta della sua adolescenza a Phnom Penh, in Cambogia, dove ha vissuto insieme alla sua famiglia durante gli anni del liceo. I corpi mobili sono forme fugaci, piccoli detriti che si muovono sulla retina e che si fanno metafora dei ricordi e delle persone che hanno fatto parte della vita dell’autrice: i genitori, i fratelli morti prima della sua nascita, i primi amori, il sapore dei frutti esotici, il caldo, i colori saturi della città, il legame profondo con i romanzi di Marguerite Duras. Come nelle opere di Annie Ernaux, anche nel racconto dell’autrice classe ’52 la storia personale incontra quella collettiva, e la riflessione si fa a un tempo individuale e universale.

Persino il silenzio fa rumore

Veniamo a un esordio particolare, Persino il silenzio fa rumore, firmato dalla 23enne Violette d’Urso, che narra “un’odissea tutta italiana alla ricerca di un padre perduto”, e che è già stato ben accolto in Francia: Anna è ancora una bambina quando suo padre muore improvvisamente. Riempie la sua assenza con alcune cose, con le storie che le sono state raccontate e con la sua potente immaginazione. Da giovane donna, si rende conto di sapere molto poco dell’uomo che ha idealizzato come suo eroe. Utilizzando un taccuino che gli era appartenuto, si mette sulle sue tracce, vagando per i paesi e le città d’Italia da cui proveniva, e ripercorrendo passo dopo passo la storia della sua famiglia. L’autrice è figlia della modella e stilista Inès de la Fressange e dell’imprenditore Luigi D’Urso, venuta a mancare nel 2006. “Ho sempre voluto scrivere su mio padre, ma a un certo momento ho percepito un sentimento d’urgenza. E quando si percepisce questo sentimento bisogna scrivere. Questo romanzo si è imposto come una necessità”, ha raccontato al Foglio Violette d’Urso nel maggio scorso.

L’ultimo viaggio di Lenin

Ne L’ultimo viaggio di Lenin (Neri Pozza) di Francesco Pala – professore di filosofia e storia – un gruppo di comunisti delusi da Stalin rapisce la salma di Lenin e fonda la Repubblica popolare di Leninesia sulla base del saggio, filosofico ed esoterico, Itinerarium mentis in Lenin. Il romanzo, in uscita il 23 gennaio, vincitore del premio Neri Pozza 2023, spazia dall’imponente mausoleo legato al culto di Lenin fino al viaggio attraverso i ghiacci della Siberia per inseguire un’utopia. Un esperimento – a 100 anni dalla morte di Lenin, il 21 gennaio – dove la fantasia è protagonista, misurandosi e giocando con la filosofia e con la storia.

Compleanno di sangue

La sergente Lindsay Boxer e le agguerrite Donne del Club omicidi insieme per proteggere una giovane donna da un serial killer, permettendole così di compiere il suo ventunesimo compleanno: dal 6 febbraio per Longanesi torna lo scrittore bestseller per eccellenza James Patterson, qui con Maxine Paetro: Compleanno di sangue è nuovo episodio di una delle sue serie più amate.

La terza mano

Besançon, 1914. Paul Marchand è un adolescente che durante un giro in bicicletta viene ferito dall’esplosione di una granata. Portato nel più vicino ospedale, viene operato da un medico folle che sperimenta una rivoluzionaria tecnica di innesto: il ragazzo si risveglia con una terza mano trapiantata nell’ombelico che apparteneva ad Hans, un soldato tedesco caduto in battaglia. L’appendice si rivela dotata di vita propria e per salvare Paul uccide il demiurgo che li teneva prigioniero. Divenuto un assassino per procura, il ragazzo è costretto a fuggire attraversando la Germania, la Francia e il Belgio. In questo viaggio rocambolesco Paul incontra donne e uomini e si cimenta in diverse professioni per le quali la sua estensione gli sarà molto utile. Ma i vantaggi si trasformano presto in svantaggi… Arthur Dreyfus, nato a Lione nel 1986, è un apprezzato scrittore, sceneggiatore, regista e giornalista franco-svizzero. A maggio arriva per la prima volta in Italia con Guanda, che pubblica La terza mano (traduzione di Luigi Maria Sponzilli), vincitore del Prix Transfuge, del Prix Wepler-La Poste, del Prix Castel e del Prix Millepages.

Il colore viola

Il colore viola (SUR, traduzione di Andreina Lombardi Bom) di Alice Walker, romanzo che nel 1982 ha vinto il Premio Pulitzer e il National Book Award, racconta la storia di due sorelle, Celie e Nettie, in fuga da un padre violento e da un passato di abusi. Mentre Celie, privata dei suoi figli, si ricostruisce a fatica una vita, di Nettie si perdono completamente le tracce. Alla fine, però, i legami di sangue torneranno a riannodarsi attraverso gli anni e i continenti, immergendo una saga familiare nei contorni drammatici della Storia e in quelli magici del mito. Dal 17 gennaio, in occasione dell’uscita del nuovo film tratto dal romanzo prodotto da Oprah Winfrey, Steven Spielberg e Quincy Jones, l’opera torna in una nuova edizione.

Le città e i giorni

Maurizio ed Emanuele sono fratelli e, come spesso accade ai fratelli, sono molto diversi tra loro. Il primo ha proseguito la tradizione familiare ed è diventato architetto; il secondo, più piccolo, ha una vaga vocazione letteraria e lavora da anni in organizzazioni umanitarie. Maurizio vive a Parigi con la moglie argentina Consuelo e la figlia Cristina, ma rientra a Milano quando, grazie al padre, viene coinvolto in CityDays, ambizioso progetto di un’archistar americana. Lo ritroveremo poi, tra vita e lavoro, tra fughe e pentimenti, a New York, in Israele e a Buenos Aires, dove cercherà di salvare il suo matrimonio. Emanuele, dopo una missione in un campo profughi congolese della quale conserva un vergognoso segreto, accetta un incarico nella travagliata Repubblica Centrafricana, e lì, in mezzo a intrighi e lotte di potere, dovrà occuparsi di un difficile caso di abusi sessuali su minori. I destini di Maurizio ed Emanuele sono davvero così distanti come sembra? A fine gennaio Filippo D’Angelo (che aveva debuttato nel romanzo per minimum fax con La fine dell’altro mondo) torna per nottetempo con Le città e i giorni.

Un giorno tutto questo sarà tuo

Un padre più che maturo, seduttore e seducente, che fa un passo falso. Un figlio adolescente pronto a giudicarlo e condannarlo. Uno scandalo propagato via social. Una piccola folla di mogli, ex mogli, amanti, figlie di tutte le età. Il 21 febbraio Lidia Ravera torna per Bompiani con Un giorno tutto questo sarà tuo. Ravera ha raggiunto la notorietà nel 1976 con il suo romanzo d’esordio, Porci con le ali, longseller scritto con Marco Lombardo Radice (oggi nei Tascabili Bompiani). Ha firmato trenta opere di narrativa, e ha lavorato per il cinema, il teatro e la televisione, senza dimenticare l’impegno politico.

Il professore e la ballerina del carillon

Il professor Q, docente universitario insoddisfatto e protagonista de Il professore e la ballerina del carillon (Edizioni e/o, traduzione di Antonio Paoliello) di Dorothy Tse, vive una vita monotona fino a quando incontra Eilish, la ballerina del carillon, di cui si innamora perdutamente. Spinto da Fugo, un misterioso amico, si ritrova invischiato in una relazione totalizzante, perdendo di vista gli eventi intorno a lui, dalle proteste studentesche alle minacce sulla città di Never. Ambientato in una località simile a Hong Kong, il romanzo affronta temi come l’apatia sociale e il pericolo dei totalitarismi. Una fiaba moderna e sovversiva, in cui i sogni si trasformano in incubi, ma con un flebile spiraglio di luce come antidoto all’indolenza e all’indifferenza.

Cose che non voglio sapere

Cose che non voglio sapere (in uscita per NN il 9 febbraio nella traduzione di Gioia Guerzoni) è un memoir femminista “sulla scia di Rachel Cusk, Simone De Beauvoir e Virginia Woolf”: la scrittrice Deborah Levy (1959), che con quest’opera ha vinto il Prix Fémina étranger 2020, narra la storia di una donna sradicata, che nella scrittura trova lo strumento per far sentire la propria voce.

Autobiogrammatica

Tommaso Giartosio, classe ’63, ha pubblicato, oltre a diversi saggi, i memoir Doppio ritratto (Fazi, 1998, Premio Bagutta Opera Prima), L’O di Roma (Laterza 2012), Tutto quello che non abbiamo visto. Un viaggio in Eritrea (Einaudi, 2023) e la raccolta di poesie Come sarei felice. Storia con padre (Einaudi 2019, Premio Napoli). Redattore di Nuovi Argomenti e conduttore di Fahrenheit su Radio 3, ora firma per minimum fax (a fine gennaio) Autobiogrammatica: un libro raffinato, che si propone di raccontare un’esistenza – la propria, unica e comune al tempo stesso – come la storia di un linguaggio: un’autobiografia attraverso le parole, dall’apprendistato dell’alfabeto e del lessico familiare, alla scuola come viaggio nell’ignoto.

I folgorati

La vita è ostinata, e Vera lo sa bene. Quando scopre di essere di nuovo malata (della stessa malattia che ha portato via sua madre, e molte donne della sua famiglia), suo padre Zeno le offre ospitalità nella casa dove da anni vive ormai solo. La loro è una famiglia monca ma vitale, spiritosa, dirompente. Nora è la sorella minore, gestisce da sola una figlia di dieci anni e un negozio di borse dove ha provato a far lavorare Vera, ma lei stava al computer a scrivere anziché inserire fatture. Vera infatti ha sempre inseguito, oltre alla libertà, il sogno di diventare scrittrice. L’amore accidentato con Franco non è l’àncora sicura per affrontare la nuova burrasca. Meglio tornare nella casa in cui è cresciuta. Ed è proprio in una stanza chiusa a chiave di quella casa che Vera scopre decine di quaderni fitti fitti di parole: suo padre ha scritto un romanzo? Susanna Bissoli torna in libreria a metà gennaio per Einaudi con I folgorati.

Chi come me

Chi come me dello scrittore Roy Chen, in libreria per la Giuntina a gennaio (traduzione di Shulim Vogelmann), è il testo della pièce teatrale che sarà messa in scena in primavera al Teatro Franco Parenti a Milano, con la regia di Andrée Ruth Shammah, l’ultima prima del ritiro dalle scene della regista, dal 1989 è responsabile unica della Cooperativa Teatro Franco Parenti. Frutto di un’esperienza reale dell’autore (noto scrittore, traduttore e drammaturgo israeliano), Chi come me è un racconto di vite, famiglie e appartenenze diverse, ma è soprattutto un viaggio in compagnia di “cinque indimenticabili ragazzi, ora intrattabili e ribelli, ora improvvisamente fragili e amabili, che insieme troveranno la forza di guardare dritto negli occhi il dolore e, forse, sorridergli. Al centro, infatti, la salute mentale dei giovani.

Fiabe coreane

I racconti popolari coreani più famosi, con tutta l’immaginazione e la meraviglia della narrativa asiatica, in un unico volume, Fiabe coreane, pubblicato dal Saggiatore con la traduzione di Rebecca Pignatiello. Raccolti e scritti da Yi Ryuk e Im Bang oltre tre secoli fa, questi cinquantatré racconti, adatti a tutte le età, esplorano mondi fantastici pieni di animali incantati, fate, goblin, fantasmi, principesse e altro ancora, unendo la spiritualità buddhista, quella taoista e quella confuciana, oltre alle tradizioni sciamaniche. Il libro, arricchito da trenta dipinti minhwa (l’arte popolare coreana) a colori, esprime la magia e il mistero della tradizione coreana, e la prefazione dell’esperto di folklore coreano Heinz Insu Fenkl spiega l’importanza duratura di quest’opera.

Il mondo di Charlie

Un uomo come tanti, una lunga vita in equilibrio tra saggezza e follia, coraggio e incoscienza: bestseller negli Usa, Il mondo di Charlie (Longanesi, dal 23 gennaio) narra un secolo di storia attraverso gli occhi di Charlie, ultracentenario testimone delle più grandi trasformazioni del nostro tempo. L’autore, David Von Drehle, scrittore ed editorialista, con questo libro ha suscitato l’entusiasmo di Tom Hanks.

Lettere a una fanciulla che non risponde

LB è un “lovebòt”: è stato costruito artificialmente per provare sentimenti e per procurare piacere. Ma quando Livia lo affitta, prima per qualche ora, poi per un tempo molto più lungo, quello che LB comincia a provare per lei è qualcosa di non artificiale. Così quando Livia si ammala LB non riesce ad accettare che lei non abbia più bisogno di un lovebòt ma di un cùrabot: non può cambiare e finisce per essere cacciato. Nella solitudine abissale, LB sceglie un antico strumento umano per non perdere il contatto con Livia: la carta e la penna attraverso cui le scriverà. Lettere a una fanciulla che non risponde (Bompiani, in uscita il 10 gennaio 2024) segna il ritorno di Davide Orecchio, autore, tra gli altri, di opere come Il regno dei fossili (il Saggiatore, 2019) e Storia aperta (Bompiani, 2021), che hanno preso parte a premi importanti come lo Strega e il Campiello.

Come piombo nelle vene

Nel suo romanzo d’esordio Come piombo nelle vene (nottetempo, traduzione di Milena Sanfilippo, in uscita a inizio febbraio), Helen Garner si immerge nella Melbourne “marginale” degli anni Settanta, un mondo trascurato dalla letteratura di allora. Narrando la vita in comune, le esperienze con la droga, la routine scolastica dei bambini, la musica e le relazioni di un gruppo di amici, il romanzo esplora il sesso e gli amori effimeri. Nora desidera stare con Javo, ma rimane intrappolata nella sua dipendenza da sostanze e, mentre l’uomo oscilla tra amore e fuga, la vita di Nora diventa un vortice di passione e abbandono. L’autrice, nata nel 1942 a Geelong, ha insegnato nelle scuole secondarie fino al 1972, quando è stata licenziata per aver risposto alle domande dei suoi studenti sul sesso.

La culla di ghiaccio

La fine è vicina. Presto la profezia si compirà e ogni forma di vita verrà annientata. L’ultima speranza è raggiungere in tempo le Lande Gelide, in cui si cela una fonte di potere immenso, l’unica che possa sventare la catastrofe imminente. Nyx, protagonista de La culla di ghiaccio (Nord, traduzione di Paolo Falcone, in uscita il 23 gennaio), seguito de La corona senza stelle (Nord, 2023, traduzione di Paolo Falcone) dell’autore bestseller James Rollins, fa quindi rotta con i suoi compagni verso quella terra aspra e inospitale. Tuttavia, ben presto si renderanno conto che i pericoli celati tra i ghiacci eterni non sono nulla a confronto con la minaccia che si annida all’interno della loro spedizione…

La nursery

Szilvia Molnar è nata a Budapest ed è cresciuta in Svezia. Oggi vive ad Austin, in Texas, ed è la direttrice dei diritti esteri presso un’agenzia letteraria con sede a New York. La nursery, tra i 100 migliori libri del 2023 secondo il New York Times, uscirà in Italia per Guanda a maggio nella traduzione di Francesca Pellas. Quando nasce un bambino c’è un prima e un dopo: il neonato varca la soglia di casa e la trepidante attesa lascia subito il posto all’ansia, allo smarrimento, e anche a un energico desiderio di avere indietro la vita di prima. Troppo tardi. Quando i protagonisti del romanzo tornano dall’ospedale con la piccola Button, il bell’appartamento di New York dove hanno costruito una vita di lavori creativi e cene con gli amici diventa improvvisamente una nursery… Molnar dà voce ai cambiamenti istantanei e drastici nella vita di chiunque abbia un figlio, e lo fa con un romanzo pieno di pericoloso umorismo.

La ragazza eterna

Renata, protagonista de La ragazza eterna (Bompiani, in uscita il 17 gennaio 2024) di Andrea Piva – sceneggiatore (con il fratello Alessandro ha firmato il film cult Lacapagira), narratore e giocatore di poker professionista – è una fuoriclasse assoluta, una donna che indossa la propria bellezza e intelligenza con la grazia di una farfalla tropicale. Per questo Boccia si è sempre fatto una ragione che la loro relazione non potesse essere quella di una coppia stabile. Ma un giorno, all’improvviso, lei suona alla porta del suo appartamento di Bari e gli rivela di aver ricevuto una diagnosi che non lascia speranza. È così che Boccia – che è uno psichiatra – comincia a pensare alla possibilità di sperimentare proprio con lei una terapia illegale per la legge italiana, ma della cui efficacia è molto convinto: quella psichedelica.

La grande fortuna

Il 19 marzo, per Fazi, esce La grande fortuna di Olivia Manning (traduzione di Velia Februari, introduzione di Rachel Cusk): il racconto di un matrimonio e di una guerra, in cui “il focus non è il campo di battaglia ma il tessuto del mondo quotidiano che, pur irrevocabilmente stravolto dalla guerra, conserva l’aderenza ai riti e alle abitudini di tutti i giorni”. Si tratta di una riscoperta, del primo volume della trilogia balcanica di Manning (1908-1980), elegante autrice del Novecento inglese. Nata a Portsmouth, trascorse gran parte dell’infanzia nell’Irlanda del Nord. Pubblicò il suo primo romanzo a nome suo nel 1938. L’anno successivo si trasferì con il marito in Romania, da dove fuggì prima dell’avanzata nazista. Scrisse diversi romanzi, ma il suo primo vero successo fu proprio La grande fortuna (1960), il primo di sei libri sulla storia d’amore di Guy e Harriet Pringle. Negli anni Ottanta questi testi furono raccolti in due volumi: La trilogia Balcanica e La trilogia del Levante.

I dettagli

Caso letterario nel mondo nordico, vincitore del Premio August 2022 – il più alto riconoscimento per la letteratura svedese – I dettagli di Ia Genberg, scrittrice e giornalista svedese classe 1967, è in corso di traduzione in trenta paesi. In Italia esce il 21 febbraio per Iperborea nella traduzione di Alessandra Scali: una donna senza nome, sulla cinquantina, è a letto in preda alla febbre. Sulla soglia del delirio, le tornano alla mente frammenti e dettagli di quattro persone che hanno segnato la sua vita: c’è Johanna, ex fidanzata ora famosa conduttrice televisiva con la quale ha scoperto la letteratura; Niki, l’amica scomparsa improvvisamente anni prima senza lasciare traccia; Alejandro, arrivato come un temporale al momento giusto; e Brigitte, le cui ansie e qualità sfuggenti mascheravano un segreto doloroso. Persone che un tempo hanno significato tutto per lei e ora l’aiutano a ricomporre i resti della sua giovinezza nella Stoc­colma degli anni Novanta…

Una vita, ancora

Pluripremiato e prolifico autore, Theodor Kallifatides è nato in Grecia nel 1938 ed è emigrato in Svezia, dove vive tuttora, nel 1964. Dopo gli studi in filosofia all’Università di Stoccolma, è cominciata la sua carriera come scrittore, che conta più di quaranta titoli, tra narrativa, saggistica e poesia, pubblicati in tutto il mondo. In primavera Voland propone Una vita, ancora (traduzione di Carmen Giorgetti Cima), una meditazione sulla scrittura e sul posto di ognuno di noi in un mondo che cambia.

Dalla stessa parte mi troverai

In Dalla stessa parte mi troverai (dal 12 gennaio per SEM, nella nuova collana true crime Italian Tabloid, che guarda anche ai podcast, al cinema e alle serie tv) Valentina Mira si confronta con l’agguato di Acca Larentia del 7 gennaio 1978 e con il presunto suicidio di Mario Scrocca, che nel 1987 fu accusato degli omicidi e arrestato, morendo misteriosamente a poche ore dall’arresto. Il libro racconta una storia di violenza e sopraffazione, di cui la stessa autrice è stata vittima (Mira nel memoir X, Fandango, ha parlato del tabù dello strupro). Dalla stessa parte mi troverai viene presentato come “una disamina dei miti dell’ultradestra e, al tempo stesso, una riflessione sul corpo della donna, e sui ruoli di vittima e carnefice”.

Il ritorno di Kira Shell

Kira Shell, autrice italiana di dark romance (usa uno pseudonimo) di grande successo, tornerà prima dell’estate con il suo nuovo romanzo. In passato ha scelto di mantenere riservata la propria identità per tenere separata la sua professione dal ruolo di scrittrice, e si è poi mostrata per la prima volta al suo pubblico al Salone del libro di Torino 2023. Le due saghe bestseller sono Kiss me like you love me e Meet Efrem Krugher.

Una piccola lavanderia a Yeonnam

Kim Ji-yoon, autrice sudcoreana, è all’esordio con Una piccola lavanderia a Yeonnam, in libreria per Nord a fine maggio. La trama porta a Seul: in una lavanderia automatica, nel caratteristico quartiere di Yeonnam, si incrociano le singolari storie degli abitanti del vicinato. Persone di età e vissuti diversi, ma desiderose di un conforto che a sorpresa trovano dove meno se lo aspettavano: in mezzo agli oblò di quelle lavatrici, le luci calde e gli scaffali pieni di libri, il profumo di bucato mischiato a quello del caffè. Tra gli habitué della lavanderia si instaura una familiarità silenziosa, che diventa presto reale quando un giorno si imbattono in un diario che qualcuno ha dimenticato…

La scrittrice nel buio

Nato nel 1991, Marco Malvestio lavora all’Università di Padova dove gestisce un progetto di ricerca su fantascienza italiana ed ecologia. Autore di due saggi e numerosi articoli su fantascienza, gotico e narrativa contemporanea, ha pubblicato diversi racconti e nel 2021 è uscito per Wojtek il suo primo romanzo, Annette. Con Voland pubblica in primavera La scrittrice nel buio: Marco e Federico, i protagonisti del nuovo romanzo, sono molto diversi: uno timido e introverso, di famiglia umile, l’altro estroso ed esibizionista, figlio di ricchi padovani. Tra i due si instaura un’amicizia basata sulla comune passione per la letteratura, ma anche una forte rivalità. Alle vite dei due ragazzi si intreccia quella di Vittorio Ferretti, un giornalista e scrittore che negli anni ’60 aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con un giovane autore veneto, Pier Luigi Carraro…

La mia Ingeborg

Tore Renberg, nato nel 1972 a Stavanger, è uno degli autori norvegesi più popolari. Ha vinto numerosi premi letterari e i suoi libri sono tradotti in ventidue lingue. Ha esordito nel 1995 con la raccolta di racconti Sleeping Tangle, seguita da quindici romanzi. La mia Ingeborg, pubblicato in Norvegia nel 2020 e in uscita per Fazi a febbraio nella traduzione di Margherita Podestà Heir, è il suo bestseller, ed è l’intenso racconto di una famiglia andata in pezzi. Il protagonista, Tollak, è tragicamente ancorato al passato, e non riesce ad accettare il mondo di oggi. Renberg, che ha scritto anche sceneggiature e opere teatrali, oltre alla scrittura si dedica alla musica: ha suonato in diversi gruppi, tra cui i Lemen, formazione in cui lui era la voce e Karl Ove Knausgård la batteria.

Invernale

Al mercato rionale, davanti al banco della macelleria, Gino è sempre a lavoro tra i molti clienti che deve servire. Per il padre dell’autore è così da sempre, fino al giorno in cui, a causa di una breve ma fatale distrazione, Gino lascia andare un goffo movimento del braccio, e il coltello che impugna gli recide di netto un pollice. La corsa al pronto soccorso è rapida, il dito viene ricucito. Gino può ricominciare a lavorare e le coltellate riprendono, senza tentennamenti, prive di paura, come prima dell’incidente. Gino però è segnato però da una stanchezza strana, che non può far a meno di notare e di associare all’incidente. Decide così di sottoporsi a diversi controlli, che riportano un esito sinistro quanto inappellabile: linfosarcoma prolinfocitario, causato con tutta probabilità dal contatto tra la carne sul bancone e il sangue di Gino. Nei giorni di assenza del padre, in Francia per curarsi con una terapia sperimentale, è il figlio Dario a occuparsi del banco insieme a Salvatore, un ragazzo calabrese, ma l’atmosfera non è la stessa: Gino al mercato è un’istituzione e saluta tutti per nome, tra una battuta, una barzelletta e un pezzo di carne… Dario Voltolini (nato a Torino nel 1959, è autore di racconti, romanzi, volumi illustrati, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro) torna a febbraio per La Nave di Teseo con Invernale, un’opera intima e toccante.

Le formidabili donne del Grand Hotel

Stoccolma, 1901. Il Grand Hôtel, gioiello della Corona che ospiterà la cerimonia del primo Premio Nobel della storia, è in verità sull’orlo del fallimento. Riuscirà una donna a risollevarne le sorti? In libreria per Nord a maggio Le formidabili donne del Grand Hotel di Ruth Kvarnström-Jones (traduzione di Francesca Toticchi).

Profondo ovest

Daniele Pasquini, nato nel 1988 in provincia di Firenze, lavora come addetto stampa nel mondo editoriale. Ha esordito in narrativa nel 2009 con Io volevo Ringo Starr (Intermezzi Editore), e nel 2022 ha pubblicato con SEM il suo ultimo libro, Un naufragio. A fine gennaio uscirà per NN Profondo ovest, un “western italiano”, “nella scia di Larry McMurtry”. Viene presentato come “un romanzo storico che riscrive il genere western nella maremma di fine Ottocento”.

I cinque misteri dolorosi di Andy Africa

Andrew Aziza ha quindici anni, vive a Kontagora, Nigeria, con sua madre Gloria. È un piccolo genio della matematica, scrive poesie e sogna di diventare il primo supereroe africano della storia. Intanto trascorre le giornate tra la scuola, la chiesa e in giro con i suoi amici Slim e Morocca, che lo hanno rinominato Andy Africa e che, come lui, fantasticano continuamente su un futuro migliore, lontano da lì. Andy Africa poi ha un altro pensiero fisso: fidanzarsi con una ragazza bionda. Così mentre non si accorge delle avances della sua migliore amica, la brillante e affascinante Fatima, arriva in città dall’Inghilterra la biondissima (e bianchissima) Eileen, nipote del parroco locale, per lui è immediatamente amore a prima vista. L’arrivo di Eileen coincide però anche con un attentato terroristico anticristiano in cui resta gravemente ferita la mamma di Andy… I cinque misteri dolorosi di Andy Africa, esordio di Stephen Buoro (traduzione di Clara Nubile), sarà in libreria a fine gennaio per Atlantide.

Sulle strade di mio padre

José Henrique Bortoluci è uno scrittore brasiliano. Ha un dottorato in sociologia e dal 2015 insegna alla Fundação Getulio Vargas di Rio de Janeiro. Sulle strade di mio padre, in uscita per Iperborea a fine marzo nella traduzione di Vincenzo Barca, è il suo primo libro. Un debutto letterario già in corso di pubblicazione in dieci paesi: un memoir di viaggio e avventura nella foresta amazzonica, che mette al centro il rapporto speciale tra un figlio accademico e un padre camionista in pensione.

Crisalide

Una donna decide di tagliare tutti i ponti con il mondo esterno. Si allena intensamente, diventa forte e potente, e a poco a poco scompare dal mondo: si mostra solo attraverso i social, con video silenziosi che in breve tempo diventano virali e che ispirano i suoi follower a sparire a loro volta. Tre persone che l’hanno conosciuta e amata senza capirla raccontano la sua storia… Esce il 16 gennaio per NN, nella serie Le fuggitive, Crisalide della scrittrice britannica Anna Metcalfe (traduzione di Ada Arduini). L’autrice, che è stata nominata dalla rivista Granta tra i venti migliori giovani scrittori britannici, descrive una donna che abbandona il lavoro e si allontana dalla vita sociale, rifiuta di sottoporsi al giudizio dello sguardo degli altri, si sottrae e allo stesso tempo diventa un modello social, una musa ispiratrice, in grado di esercitare un nuovo potere fatto di silenzi e di lentezza, e che spinge gli sguardi degli altri non più al giudizio, ma all’adorazione.

Il periodo del silenzio

Cristina Martino ha ventotto anni, è laureata nella biblioteca di dipartimento dell’Università di Torino. Ha una vita piuttosto monotona, una famiglia ordinaria, nessun trauma in particolare. Una sera, presa da un impulso momentaneo, decide di eliminare i suoi profili social. Questa sarà la prima tappa del suo percorso verso il silenzio, perché, gradualmente, Cristina decide di smettere di comunicare. Pur continuando la sua vita quotidiana, si priverà delle parole, della voce, dei gesti, mantenendo una comunicazione dapprima essenziale e, infine, eliminando anche quella. Quando un articolo sulla sua storia diventa virale, una schiera di persone decide di emularla, attribuendo al suo silenzio significati universali e necessari, mentre nessuno sembra più sapere dove Cristina si trovi e se tornerà. Francesca Manfredi (autrice, tra gli altri, della raccolta di racconti Un buon posto dove stare, con cui si era aggiudicata il Premio Campiello Opera Prima), torna a febbraio per La Nave di Teseo con Il periodo del silenzio scrive, un romanzo che “riflette sulla solitudine oppressa dal caos, sul vuoto comunicativo dei nostri rapporti, sulla forza che ancora può avere la parola, quando rinasce vergine e vera”.

Iniziazioni

Matteo Marchesini, critico letterario, poeta e autore classe ’79, torna in libreria con Iniziazioni – Racconti di sette età. Una raccolta di storie che riguardano il sesso (come trauma, malattia, disagio, violenza, abbandono) visto dalla prospettiva di un personaggio maschile di età diverse: infanzia, adolescenza, giovinezza, prima maturità, mezza età e vecchiaia.

Moriremo tutti, ma non oggi

Moriremo tutti, ma non oggi, in uscita per Blackie nella traduzione di Silvia Bonotto, è il romanzo d’esordio dell’americana Emily Austin, che “celebra il semplice fatto di essere vivi”. Per esorcizzare la paura di morire, cosa c’è di meglio che andare a lavorare in una chiesa dove il matto “ricordati che devi morire” è scolpito in eterno nel marmo?

Freeman’s – Conclusioni

Negli ultimi anni la rivista Freeman’s ha presentato sul panorama internazionale innumerevoli firme provenienti da tutto il mondo: da Olga Tokarczuk a Valeria Luiselli, da Tommy Orange a Tess Gunty. Approdato al suo ultimo numero, questo progetto letterario unico nel suo genere si interroga su quanti modi esistano di giungere a una degna conclusione. Con testi inediti di Sandra Cisneros, Colum McCann, Denis Johnson, Dave Eggers, Barry Lopez e molti altri, Freeman’s – Conclusioni a cura di John Freeman (Black Coffee, traduzioni di Damiano Abeni, Massimiliano Bonatto, Francesco Cristaudo, Simona Di Carlo, Annalisa Nelson e Alice Provenghi, in uscita il 6 marzo 2024) è la testimonianza del potere della letteratura di chiudersi in uno stato di bellezza, paura e promessa.

Williams – Opere

A 30 anni dalla scomparsa, un Meridiano Mondadori per celebrare l’autore di Stoner John Williams (Clarksville, Texas, 1922 – Fayetteville, Arkansas, 1994). Un volume a cura di Charles J. Shields (traduzione di Stefano Tummolini). Williams ha scritto altri tre romanzi oltre al suo bestseller, ciascuno con una particolarità stilistica e compositiva, oltre a poesie e racconti. Questo Meridiano getta nuova luce critica sullo scrittore, “evidenziando i legami profondi e osmotici che collegano le sue opere e mettendo a confronto la sua scrittura con le nuove tendenze della letteratura americana degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso”.

Un sabato, con gli amici

Sellerio (ri)proporrà nel corso del 2024 una nuova edizione di Un sabato, con gli amici, romanzo di Andrea Camilleri che uscì nel 2009 per Mondadori. Ad accompagnare la storia, una nota di Nicola Lagioia. Al centro della trama di un libro che fa storia a sé nalla produzione del prolifico giallista siciliano (i (Porto Empedocle, 6 settembre 1925 – Roma, 17 luglio 2019), le vite di Matteo, Gianni, Giulia, Anna, Fabio, Andrea e Renata, detta Rena: tutte vite segnate…

I nuovi racconti di Stephen King

A maggio è in programma l’uscita del nuovo libro di Stephen King, il re dell’horror: in attesa di maggiori dettagli, e del titolo e della copertina, possiamo anticipare che si tratta di una raccolta di 12 racconti. Qui il nostro speciale su uno degli autori contemporanei più amati.

Città in rovine

Ad aprile per Harper Collins Città in rovina, capitolo conclusivo della trilogia di Danny Ryan di Don Winslow (traduzione di Alfredo Colitto). Spaziando dai quartieri malfamati di Providence ai corridoi del potere di Washington e Wall Street, fino ai casinò dorati di Las Vegas, questo romanzo è “un crime dal respiro epico, che parla di amore e odio, ambizione e disperazione, vendetta e compassione”.

Cause innaturali

A metà gennaio per Mondadori Cause innaturali di Patricia D. Cornwell (tradotto da Sara Crimi e Laura Tasso): la celebre anatomopatologa Kay Scarpetta questa volta si trova di fronte a una delle scene del crimine più inquietanti della sua carriera, e deve indagare per scoprire chi può aver commesso omicidi così efferati e perché.

La fossa dei lupi – O come potrebbero seguire I Promessi Sposi

Chi ha ucciso l’Innominato? Chi poteva odiare un uomo che in seguito alla sua celebre conversione non faceva che opere di bene? Ben Pastor fa rivivere (con verve e ironia) tutti i protagonisti manzoniani, intorno a un omicidio di cui tutti sono sospettati. Il risultato, in libreria per Mondadori tra aprile e maggio, è La fossa dei lupi – O come potrebbero seguire I Promessi Sposi. Nata a Roma da una famiglia di lontana origine ebraica, ma trasferitasi giovanissima negli Stati Uniti dove ha acquisito la cittadinanza, l’autrice ha insegnato Storia e Scienze sociali presso diverse università americane. Oltre al ciclo dedicato al soldato-detective Martin Bora, è autrice della serie thriller con protagonista Elio Sparziano, storico e investigatore del IV secolo d.C.

Isole

Nicolás Jaar, musicista e compositore statunitense-cileno (nato a New York nel 1990), si è fatto conoscere in vari club in giro per il mondo con diversi EP di musica dance che ha prodotto tra il 2008 e il 2011. Dalla pubblicazione del primo album ha iniziato un percorso musicale in una direzione più esplorativa, realizzando una performance di improvvisazione della durata di 5 ore al PS1 e producendo una gran numero di registrazioni sperimentali tramite la sua etichetta Other People. A gennaio esce per Timeo Isole, raccolta di racconti che segna l’esordio narrativo di questo artista sonoro: spazio a mondi fantastici e reali e a storie a ritmo di musica.

Le ciclopi

Esce a gennaio per Nutrimenti Le ciclopi, raccolta di racconti di Manuela Piemonte, che parla “delle difficoltà, delle fragilità e dei sogni delle donne di oggi”: da Roma a Torino, tra la provincia e la città, “le ciclopi attraversano lavori precari e mal pagati, amori finiti e altri mai cominciati, visioni spettrali e apparizioni fantastiche”. Le protagoniste di queste storie “esplorano gli angoli oscuri dell’esistenza, rivendicando il diritto a non essere felici proprio quando stanno inseguendo la felicità, arrendendosi ai momenti in cui la giornata non gira nel verso giusto e, alle volte, nemmeno la vita”. Il libro esce per “Greenwich Extra”, nuova collana di narrativa italiana curata da Giulia Caminito, Paolo Di Paolo e Alessandro Mari.

L’unità

In un mondo dove le persone senza figli vengono usate come cavie e ridotte a corpi donatori, Ninni Holmqvist ambienta L’unità (dal 9 aprile per Fazi, nella traduzione di Margherita Podestà), romanzo distopico che viene proposto come “un’acuta riflessione sulla società odierna e l’identità femminile”. L’autrice è nata nel 1958 e vive a Skane, in Svezia. Ha esordito nel 1995 con la raccolta di racconti Kostym. Quando non scrive, lavora come traduttrice e insegna scrittura creativa.

Ho ucciso un cane in Romania

Dopo aver studiato turismo in Perù, Claudia Ulloa Donoso, nata a Lima nel 1979, si è trasferita in Norvegia, dove ha studiato sociologia e conseguito un master in letteratura spagnola presso l’Università di Tromsø. Insegna spagnolo e norvegese ai migranti, e ha scritto due raccolte di racconti e un’opera che prende il nome dal suo blog. Nel 2017, tra l’altro, è stata nominata tra le migliori scrittrici latinoamericane under 40. Ho ucciso un cane in Romania, in uscita a fine marzo per Polidoro edizioni, è il suo primo romanzo, e viene presentato come “un’esplorazione della morte come idea e intuizione, ma anche una contemplazione incredula del suo opposto: la vita e la sua cocciuta insistenza”.

Comunismo a Times Square

Con Comunismo a Times Square (Feltrinelli, in uscita il 13 febbraio 2024) Giada Biaggi – stand-up comedian e autrice che ha esordito nel 2022 con Il bikini di Sylvia Plath (nottetempo) – offre una meditazione glam sul collasso dell’Occidente. Il libro, proposto nella “nuova collana di voci libere e irregolari” Tagli, è ambientato prevalentemente a New York, tra incursioni nella cultura pop e nella scena politica cruciale di quegli anni: l’orgasmo di Yoko Ono al MoMA e la morte di Alexander McQueen, le canzoni degli Strokes e la vittoria alle presidenziali di Obama. Questo libro si colloca “tra le atmosfere di una serie tv e lo spessore del romanzo filosofico”, provando a delineare un ritratto degli ultimi anni di un futuristico Occidente.

Ret Samadhi. Oltre la frontiera

La scrittrice indiana Geetanjali Shree, classe ’57, autrice di diversi racconti e di cinque romanzi, con Ret Samadhi. Oltre la frontiera, in libreria per Solferino il 19 gennaio, ha vinto nel 2023 l’International Booker Prize (prima autrice indiana a riuscirci). Il libro, che “si può leggere come una protesta urgente e tempestiva contro l’impatto distruttivo dei confini, tra religioni, paesi o generi”, porta nel nord dell’India, dove una donna di 80 anni cade in una profonda depressione alla morte del marito, e ne riemerge per ottenere una nuova prospettiva di vita…

Giotto coraggio

Giotto, orfano di 10 anni originario della Romagna, e Andrea, giovane dottoressa, si sono scelti e, nel caos (anche legislativo) della guerra, Andrea riesce a portare il bambino con sé e di fatto ad adottarlo. Rientrati sul Lago di Garda, dove vivono i genitori della donna, Andrea e Giotto trovano la casa di famiglia requisita, e devono vincere le diffidenze del paese e dei parenti verso una genitorialità non canonica. Attorno nasce la Repubblica di Salò, e l’occupazione nazifascista si insinua in ogni aspetto della quotidianità… Giotto coraggio (Manni, in uscita il 26 gennaio) è il nuovo libro di Paolo Casadio, autore classe ’55, che vive nella Bassa ravennate ed è studioso della lingua e della storia del suo territorio.

Anarchy in the UKR

Il romanticismo della rivoluzione anarchica di Nestor Machno del 1918, l’infanzia felice in una Unione Sovietica “privata”, il passaggio dal comunismo al capitalismo, politica e antipolitica, treni e autostop, amore e nostalgia: tutto si aggroviglia nella prosa punk di un romanzo quasi autobiografia che ci trasporta nei paesaggi della memoria di Serhij Žadan, vividissimi eppure forse ormai perduti. In libreria per Voland Anarchy in the UKR (traduzione di Giovanna Brogi e Mariana Prokopovyč).

Saluterò di nuovo il sole

Proseguiamo il nostro viaggio tra i libri da leggere nel 2023 con una novità in arrivo in casa NN, che il 23 propone Saluterò di nuovo il sole, “coming of age” d’esordio di Khashayar J. Khabushani. Nato in California nel 1992, l’autore ha trascorso l’infanzia in Iran prima di tornare a Los Angeles: qui narra la storia di un giovane che diventa adulto e si interroga sul senso di appartenenza a una cultura, a una famiglia, a un’idea di uomo che costruisce da sé, giorno dopo giorno. Khabushani intreccia pezzi della sua vita ai cambiamenti sociali e politici che hanno plasmato il mondo di oggi.

Il minimarket della signora Yeom

Dokgo è un senzatetto e dorme alla stazione di Seoul. Un tempo aveva un lavoro, una casa, una famiglia, ma un giorno ha perso tutto, compresa la memoria. Quando un giorno trova un portafogli per terra decide subito di restituirlo alla sua legittima proprietaria, la signora Yeom, ex insegnante di mezza età che gestisce un piccolo minimarket aperto 24/7. Per ringraziarlo, la donna gli offre la possibilità di mangiare nel suo minimarket. Non solo: quando si trova nella necessità di trovare un commesso notturno, gli offre anche il lavoro. Grazie a questa mansione potrà aiutare molte persone del quartiere e aiutando loro ritroverà se stesso, la memoria e una nuova ragione per vivere… Il minimarket della signora Yeom (Salani) dello sceneggiatore Kim Ho-Yeon, bestseller in Corea, arriva dal 13 febbraio nelle librerie italiane.

Come uccidere un uomo e farla franca

“Mi stava seguendo. Quel ragazzo della discoteca che non mi lasciava in pace. Naturalmente non avevo intenzione di ucciderlo. Ma dopo averlo fatto non ero dispiaciuta e, nonostante il pasticcio che avevo combinato, sembrava che fossi riuscita a farla franca. È lì che è iniziata la mia dipendenza… Ho il gusto della vendetta e, francamente, sto andando alla grande!”. Come uccidere un uomo e farla franca (tre60, traduzione di Claudine Turla, in uscita il 26 marzo) è il romanzo d’esordio – bestseller in Inghilterra – di Katy Brent, autrice e giornalista del Regno Unito.

La verità non è una chimera – Annabella Abbondante

Tutti al tribunale di Pianveggio sanno che non si scherza sul pranzo, perché il giudice Annabella Abbondante ha un debole per la buona cucina ma è perennemente a dieta. Forse per colpa dei deliziosi cannoli della Palermitana, il bar in cui incontra ogni sera i suoi amici: il commissario Nicola Carnelutti e la giornalista Alice “ginger” Villani di Altamura… A inizio gennaio, in La verità non è una chimera, torna per Giunti Annabella Abbondante, personaggio ideato da Barbara Perna.

Adelaida

A febbraio, sempre per “Greenwich Extra”, nuova collana di narrativa italiana di Nutrimenti curata da Giulia Caminito, Paolo Di Paolo e Alessandro Mari, viene pubblicato Adelaida di Adrián N. Bravi, romanzo biografico sulla vita tumultuosa di un’artista, fra Italia e Argentina. Non a caso l’autore è nato a Buenos Aires e lì ha vissuto fino alla fine degli anni ’80, quando si è trasferito in Italia per proseguire gli studi in filosofia. Il libro parla della commovente vicenda di un’artista nata a Recanati nel 1927, figlia del pittore Lorenzo Gigli che, con la sua famiglia, decise di lasciarsi l’Italia alle spalle nel 1931 alla volta dell’Argentina, per non compromettersi con il regime fascista. Una donna che Bravi ha conosciuto e frequentato a Recanati nell’ultima parte della sua vita, e di cui ha ricostruito con affetto una vita avventurosa.

Tutto questo fuoco

A metà febbraio per Marcos Y Marcos Tutto questo fuoco – L’incredibile storia delle sorelle Brontë, firmato da Ángeles Caso. L’autrice, nata a Gijon nel 1959, è figlia di un eminente filologo che incantava i figli con ballate spagnole del Cinquecento prima di metterli a letto. Ángeles, non a caso, fa risalire la sua decisione – precocissima – di diventare scrittrice al desiderio di dare un finale alla ballata incompiuta del Conte Arnaldo.

Un’estate col fazzoletto da pionieri

A gennaio per Mondadori (Oscar Fabula) Un’estate col fazzoletto da pionieri (traduzione di Giulia De Florio) di Elena Malisova (pseudonimo di Elena Prokaševa) e Katerina Silvanova (pseudonimo di Ekaterina Dudko), autrici russe che hanno pubblicato questa storia prima sul sito di fan fiction Ficbook.net e poi, con successo, presso l’editore moscovita Popcorn Books. Nel 2022 è uscito il seguito, Il silenzio della rondine. Entrambi i romanzi sono stati colpiti dalla censura della legge omofoba votata dalla Duma nel dicembre 2022 e ritirati dal mercato. In seguito alle minacce ricevute, le autrici – dichiarate “agenti straniere” dal Ministero della Giustizia russo – hanno lasciato la Russia.

La baronessa

Franziska non può credere che sia vero: adesso che il muro di Berlino è caduto può finalmente andare nella Germania dell’Est, dove si trova la tenuta dei von Dranitz. Un ritorno al passato, nella casa in cui è nata, in cui ha conosciuto il suo primo amore, in cui sono seppelliti i suoi antenati. E che, a causa degli sconvolgimenti della Seconda guerra mondiale, è stata espropriata mentre lei e sua madre sono state costrette ad andare via. Ma ora che è di nuovo lì deve fare i conti con la realtà… Dal 10 gennaio per Giunti La baronessa di Anne Jacobs (traduzione di Rachele Salerno), primo capitolo di una nuova saga familiare.

Mosche

Valentina Santini nasce nel 1983 nella Maremma grossetana. È laureata in Psicologia e collabora come editor e copywriter con alcune realtà editoriali. Autrice di racconti, sceneggiature e testi per il cinema, dopo il romanzo L’osso del cuore (e/o, 2022), in primavera torna per Voland con Mosche: la protagonista ha 46 anni e vive ancora con i genitori. Ha una bicicletta superaccessoriata per la consegna dei volantini, unica sua occupazione. Un giorno gli viene affidato il compito di rimettere in sesto la villa della nonna, e così la donna scopre che niente di quello che sapeva di sé è vero…

Gotico Rosa

Cosa sopravvive dell’amore dopo la fine del romanticismo? La nuova raccolta di racconti di Luca Ricci, Gotico Rosa, esce a febbraio per La Nave di Teseo. L’autore torna alla forma breve per indagare le passioni delle donne e degli uomini, “ancora una volta raccontati nel disperato tentativo di amarsi e acciuffare la cosa più sfuggente ed emozionante di tutte: il tempo”.

L’ultima estate nel paese

In uno paese molisano di montagna, durante l’estate del 1975 giunge inaspettato un giovane straniero: il suo nome è Pierre Duchamp, di nazionalità belga, di professione architetto. Pianta la sua tenda ai bordi del parco pubblico. Nello zaino ha un manuale di puericultura italiano, stampato proprio in quel paesino, unica traccia della sua famiglia d’origine, e che gli è stato consegnato nell’orfanotrofio nel quale è cresciuto. Gli unici a dargli una mano sono cinque liceali. Grazie a loro verrà alla luce una vicenda sconcertante, che risale al lontano passato di un’Italia ancora stremata dalla guerra quando, in una notte di dicembre, una malandata corriera piena di famiglie di emigranti proveniente dalla Sicilia e diretta verso le miniere belghe, si era fermata al paese per far scendere un uomo e la moglie con le doglie. Dei due siciliani si sono poi perse le tracce, ma il loro passaggio ha lasciato in eredità una verità sconvolgente che investe tutta la piccola comunità. A fine marzo Simonetta Tassinari (qui i suoi articoli per ilLibraio.it) torna in libreria per Corbaccio con il romanzo L’ultima estate in paese.

Blues a Teheran – La psicoanalisi e il lutto

Blues a Teheran – La psicoanalisi e il lutto (Raffaello Cortina Editore, in uscita a gennaio 2024) è l’ultimo lavoro di Gohar Homayounpour, scrittrice e psicoanalista che nel libro, incarnando il ruolo di narratrice inesauribile e analista, intreccia la sua storia con quella dei suoi pazienti. Il filo conduttore parte dal dolore per la morte del padre e si estende alle vite segnate da lutti e separazioni legate alla guerra. Come un blues, il racconto transita dal lutto all’amore, dalla morte alla vita, sfidando gli stereotipi su Iran e donne iraniane.

I Hear You’re Rich (in attesa del titolo italiano)



Nei racconti di Diane Williams – fondatrice della rivista letteraria statunitense NOON – la vita è appena sbocciata, ed è qualcosa di pericoloso. Parlando di una tresca amorosa, di una richiesta di denaro, di un pomeriggio trascorso in giardino o del semplice gesto di portare una torta da una stanza all’altra, nella raccolta I Hear You’re Rich (Black Coffee, traduzione di Chiara Barzini, in uscita a maggio 2024 – siamo in attesa del titolo italiano e della copertina, ndr) Williams offre modi nuovi di guardare alla vita quotidiana. Con frasi punteggiate di umorismo, questi racconti dimostrano che qualsiasi momento di un giorno qualunque può affacciarsi alla delusione, al piacere e a nuove possibilità.

Elettra

A marzo esce per effequ il quarto racconto della serie Elettra – La rivincita delle figlie, firmato stavolta da Giusi Marchetta, scrittrice, insegnante e collaboratrice del nostro sito. In questo quarto episodio tre sorelle ruotano attorno a un padre che non le vede davvero, ma a cui sono legate perché hanno bisogno di qualcosa: approvazione, soldi, riconoscimento. Nel corso di una giornata speciale cercheranno di ottenere quello che cercano: ognuna è disposta a ignorare i bisogni dell’altra per farlo. Tuttavia vederle, capirle o amarle non è per il padre qualcosa di realizzabile fino in fondo; ma forse è proprio accettando questo che le tre protagonista impareranno a sentirsi più vicine tra loro. Marchetta narra il conflitto familiare attraverso la sorellanza.

Tracce

La scrittrice e sceneggiatrice Caroline Bongrand con Tracce (Marietti1820, con la traduzione di Francesca Bononi, in uscita a gennaio) racconta la storia di Valentine, una grafica freelance che ritroviamo intenta a prendersi cura del piccolo Milo, un bambino muto ma non sordo. Un giorno il piccolo inizia a parlare, ma lo fa in una lingua straniera e in circostanze inspiegabili: davanti a un telegiornale che mostra immagini di Salonicco. Valentine si ostina a cercare di svelare il mistero e scopre l’esistenza di una nonna ebrea dal tragico destino: respinta deliberatamente dalla famiglia del marito francese perché sospettata di adulterio, non riuscì a vedere crescere i suoi due figli, che le furono portati via a Parigi negli anni Trenta…

Il salice della famiglia Blume

La storia di tre donne cresciute in epoche diverse ma unite da qualcosa di più forte. A raccontarla nel romanzo Il salice della famiglia Blume (a fine gennaio per Garzanti nella traduzione di Paola Rumi) è Anne Prettin (autrice nata ad Amburgo, e che ha vissuto con la famiglia in Nuova Zelanda, dove è nato il suo romanzo d’esordio, Le sorelle del Mare del Nord).

Il dolore non esiste

“Mio padre si chiama Achille e non mi parla”: questa storia comincia così, con un dialogo interrotto tra un padre e una figlia. Achille è stato un padre carismatico, con cui Ilaria da ragazza ha condiviso passioni, idee sulla vita e sul mondo, ma anche liti feroci e grandi silenzi. Fino a quando, senza un motivo scatenante o una colpa evidente, il silenzio ha inghiottito tutto… Ilaria Bernardini torna a febbraio con Il dolore non esiste (Mondadori). L’autrice, che scrive per il cinema, la televisione e i giornali, ha firmato tra gli altri La fine dell’amore (2006) e Faremo foresta (2018).

Come un fiore di ciliegio nel vento

Pubblicato per la prima volta a New York nel 1925 e diventato subito un bestseller, Come un fiore di ciliegio nel vento (Giunti, traduzione di Roberta Zuppet, in libreria dal 17 gennaio) è il racconto in prima persona della vita di Etsu Inagaki Sugimoto (1874-1950), la figlia minore di un samurai di alto rango, che vive sulla sua pelle il passaggio tra il Giappone feudale del XIX secolo e la potente modernità americana del primo Novecento. La ragazza viene promessa in sposa a Matsuo, un amico del fratello, che vive negli Stati Uniti. Sarà solo l’inizio del suo viaggio nel Nuovo Mondo e dentro se stessa: un viaggio ricco di momenti belli e difficili come solo la vita sa essere. Forte della sua identità e delle sue convinzioni, tra i ricordi magici dell’infanzia in Giappone e l’incontro dirompente con la realtà occidentale, che la sospinge verso nuovi orizzonti, la giovane donna cresce, impara e ama con coraggio.

Maria Malva

Emiliano Dominici, nato a Livorno nel 1969, è traduttore e insegnante di inglese. Ha lavorato in teatro come regista e autore di testi, ed è fondatore e membro del gruppo musicale Volontré. Ha pubblicato anche diversi libri, tra cui Gli anni incerti (effequ 2020). Proprio effequ proporrà a gennaio Maria Malva. Al centro una vita, e cinque sguardi. La vita è quella di Maria Malva, la protagonista del romanzo, che conosciamo nel momento in cui si dà fuoco pubblicamente, davanti agli attoniti occhi di cinque persone, le cui vite rimarranno segnate per sempre dall’evento. Resta però il dubbio che non sia esattamente così: forse l’esistenza di questa giovane dimessa e silenziosa aveva già incrociato quella dei cinque narratori; forse, addirittura, ne aveva sconvolto la vita come loro avevano sconvolto la sua. Chi era, allora, Maria Malva?

A casa

A metà gennaio per Fazi A casa (traduzione di Teresa Ciuffoletti) di Judith Hermann, premiata scrittrice tedesca classe ’70: la storia di una donna matura che fugge dai ruoli di madre e moglie, si lascia alle spalle il passato e riprende in mano la propria vita.

Il cuore è uno zingaro

Dopo il successo di Le mogli hanno sempre ragione, torna il simpatico maresciallo Gino Clemente alle prese con una nuova indagine e un inatteso trasferimento al Nord: a marzo in uscita per Mondadori Il cuore è uno zingaro di Luca Bianchini.

Una cena tranquilla

Cécile Tlili, autrice francese all’esordio, è co-fondatrice di una scuola per bambini neuro-atipici. Una cena tranquilla, in uscita per Elliot (traduzione di Chetro De Carolis), è candidato al Prix du Premier Roman. In una calda sera d’agosto parigina, due coppie si incontrano per cena a casa di Étienne. Claudia, la sua compagna, patologicamente timida, ha cucinato tutto il giorno per sentirsi all’altezza e smorzare la sua apprensione. Anche Johar e Rémi, i loro ospiti, non sono tranquilli. Intorno al tavolo, alcuni nutrono intenzioni, nascoste mentre altri fanno di tutto per mantenere i propri segreti…

Il gregge

Un vecchio compagno di liceo riappare all’improvviso su dei manifesti elettorali, quello che trent’anni prima era un ragazzo timido e impacciato ora è il candidato sindaco di una città simbolo. Il ricongiungimento della mitica “Quinta D” del liceo Pier Paolo Pasolini, diventa il pretesto per guardare dentro la metamorfosi che da semplici burloni li ha convertiti in feroci razzisti, l’occasione per riflettere sulla deriva che ha trasformato un piccolo branco di anarchici in un gregge in transumanza verso l’odio. Davide Grittani, classe ’70, giornaliste e autore di romanzi (alcuni proposti al premio Strega) torna in libreria per Alter Ego edizioni con Il gregge, commedia satirica che “racconta tic, paranoie e aberrazioni delle campagne elettorali, ieri nostalgici corpo a corpo basati perlopiù sul trasformismo e oggi ricatti sociali ispirati dalla precarietà dei nostri tempi”.

Furia

Andrea Martina è nato in provincia di Brindisi, e vive e insegna a Modena. Ha realizzato il podcast Bartali. Una guerra in bicicletta, finalista agli Italian Podcast Awards 2022, e scritto sceneggiature per documentari, spot e spettacoli teatrali. Il suo nuovo romanzo, Furia, arriva in libreria il 12 gennaio per 66thand2nd. La trama porta a Brindisi nel 1981: Teo Furia ha quindici anni, è un ragazzo irrequieto, giovane stella della pallacanestro locale. Suo fratello maggiore Carmine è stato un pilota automobilistico e ora, sospeso dalle competizioni ufficiali, trova nelle corse clandestine un modo facile per fare soldi. Per entrambi lo sport potrebbe essere la strada per un futuro migliore, ma è anche il terreno accidentato su cui va in scena il loro fallimento…

Passioni e altre catastrofi

All’inizio del Novecento, nella Belle Époque delle grandi illusioni, Lina Poletti è una giovane intellettuale ravennate di talento: scrive poemi e drammi, declama Dante a memoria. È la prima italiana a fare coming out, quando ancora l’omosessualità veniva considerata una malattia. Determinata a ottenere il successo con ogni mezzo, non può calcolare gli imprevisti del cuore. Vestita come un dandy seduce le più famose donne del suo tempo, si innamora ricambiata della scandalosa Sibilla Aleramo e della divina Eleonora Duse, con cui condivide il vagabondaggio artistico. Il racconto romanzato della sua vita in Passioni e altre catastrofi (Elliot, in uscita tra gennaio e febbraio) della ricercatrice Alessandra Cenni.

Da parte di madre

Da parte di madre di Federica De Paolis, in uscita da Feltrinelli il 19 marzo, è il ritratto di una donna e di una vita, ed è anche una riflessione sulla misteriosa alchimia dei rapporti umani, e su quello forse più misterioso e spaventoso di tutti: quelli tra madre e figlia. L’autrice, classe ’71, vive a Roma, dov’è nata. È dialoghista cinematografica, e con Le imperfette ha vinto il Premio DeA Planeta 2020. Nel 2022 ha pubblicato Le distrazioni (HarperCollins), Premio Selezione Bancarella 2023.

La visita

Nell’oscuro e claustrofobico thriller dello scrittore inglese C. M. Ewan, La visita (Nord, traduzione di Serena Tardioli, in uscita il 30 gennaio 2024), Lucy è costretta a restare sola con uno sconosciuto. Il suo compagno ha un impegno di lavoro, l’agente immobiliare è in ritardo, e lei è l’unica che possa accogliere Donovan, un possibile acquirente della sua casa. A poco a poco, però, Lucy si rende conto che qualcosa non torna nell’atteggiamento di quell’uomo, così gentile eppure così insistente, che sembra conoscere dettagli della sua vita privata che vanno ben oltre quanto sarebbe lecito aspettarsi da una persona interessata all’acquisto di un appartamento…

Tutto brucia

A fine febbraio torna per Fazi Juan Gómez-Jurado (spagnolo classe ’77, tradotto in quaranta lingue) con Tutto brucia (traduzione di Elisa Tramontin): al via una nuova trilogia, che appartiene all’universo Regina Rossa. Il romanzo esce infatti in contemporanea con la serie tv di Regina Rossa, in uscita a inizio 2024 per Amazon Prime. Al centro della trama tre donne disperate, pronte a sfidare il sistema…

La cripta di Venezia

A fine aprile è in uscita per Newton Compton una nuova indagine di Canaletto firmata da un maestro del thriller storico, Matteo Strukul: La cripta di Venezia… Nato a Padova nel 1973, laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in Diritto europeo e membro della Historical Novel Society, Strukul ha esordito per la Newton Compton ha esordito con la saga sui Medici, che comprende Una dinastia al potere (vincitore del Premio Bancarella 2017), Un uomo al potere, Una regina al potere e Decadenza di una famiglia. Successivamente ha pubblicato, tra gli altri, Inquisizione Michelangelo, Le sette dinastie, La corona del potere, Dante enigma, Il cimitero di Venezia, Il ponte dei delitti di Venezia e Tre insoliti delitti.

L’oscura morte di Andrea Palladio

Prima, il 6 febbraio, lo stesso Matteo Strukul debutterà nella collana Novelle Nere di Rizzoli con L’oscura morte di Andrea Palladio, in cui l’autore “si insinua con sapienza tra i chiaroscuri della Storia gettando una nuova luce sull’enigmatica morte di Andrea Palladio, il più celebre architetto della Serenissima, componendone un ritratto colmo di passione e umanità”. Tra arte ed eresia, amori e vendette, in una girandola di colpi di scena, un cold case storico ambientato nella Vicenza rinascimentale.

La sposa gitana

La sposa gitana (Salani, in uscita il 27 febbraio 2024) di Carmen Mola – pseudonimo di tre autori e sceneggiatori spagnoli, considerati a lungo la “Elena Ferrante spagnola”, che hanno conquistato lettrici e lettori con La Bestia (Salani, traduzione di Massimo Sottini, 2023) – è un thriller avvincente che si snoda tra i misteri della comunità gitana di Madrid. Susana Macaya, di origini gitane, viene ritrovata morta dopo la sua festa di addio al nubilato, seguendo un macabro rituale. Il caso si complica ulteriormente quando si scopre che sua sorella Lara aveva subito la stessa sorte sette anni prima. L’ispettrice Elena Blanco, a capo di una brigata specializzata in crimini complessi, si trova a indagare sul “caso della sposa gitana”, e la vicenda si complica ancora di più quando si scopre che l’assassino di Lara è già in carcere…

Il re d’inverno

Torna il 9 gennaio per Longanesi Il re d’inverno, il primo volume di una delle saghe più iconiche di Bernard Cornwell, in una nuova edizione integrale. Al romanzo si ispira la nuova serie tv, disponibile su Tim Vision dal 6 dicembre. Il maestro del romanzo storico trasforma la leggenda di Re Artù, la riplasma e dà vita a una narrazione epica, che cambierà il modo in cui viene raccontata la storia dei Cavalieri della tavola rotonda…

La condanna

Dopo La scelta, Walter Veltroni torna il 19 marzo per Rizzoli con La condanna, romanzo che riporta alla Roma del 1944, quando la rabbia della folla si trasforma in giustizia popolare nei confronti di Donato Carretta, direttore di Regina Coeli. “Un caso che diventa lo specchio della violenza politica contemporanea”, attraverso gli occhi di un ventenne di oggi, un giovane giornalista che scopre la storia controversa e oscura del linciaggio di Caretta, avvenuto nel settembre 1944.

Come uccidere la tua anima gemella

Un ritmo incalzante e una penna intrisa di black humour: Come uccidere la tua anima gemella, romanzo d’esordio del giornalista L.M. Chilton (Giunti, in libreria dal 7 febbraio), tra giallo e rom-com, ritrae il crudele mondo del dating online. Reduce da una drammatica rottura con Noah, il fidanzato storico, Gwen è decisa a voltare pagina. Si iscrive così su Connector, app di incontri del momento, crea il suo profilo e comincia a fare match in modo compulsivo. Tra quelli che passano la serata a bere per dimenticare la ex e chi online mente in modo spudorato sull’età, ogni appuntamento si rivela più disastroso del precedente. E quando gli uomini con cui è uscita vengono uccisi uno dopo l’altro in modo efferato, a Gwen diventa chiaro che il filo rosso che unisce tutti questi omicidi è proprio lei…

Sequestro alla milanese

Milano, 1992, pochi giorni prima che il sistema della Milano da bere e dei partiti della Prima Repubblica crolli sotto i colpi delle indagini anticorruzione di Tangentopoli: il figlio dell’assessore Marino Malesci viene rapito. Marino è amico di Corrado Genito, ex capitano dell’Arma con un passato da infiltrato che ora lavora in “un’agenzia di consulenza”, a cui chiede di riportare il giovane a casa, a qualsiasi costo. Bisognerà immergersi nel mondo della malavita milanese, delle cosche che spadroneggiano in città e a Palazzo Marino e della politica arrogante e arricchita per poter risolvere la vicenda. Sequestro alla milanese (a gennaio per Baldini + Castoldi) è il nuovo noir di Piero Colaprico.

L’elisir dei sogni. La saga dei Campari

Dal 6 febbraio per Rizzoli L’elisir dei sogni. La saga dei Campari di Silvia Cinelli, romanzo storico che racconta la nascita del marchio Campari sul finire dell’Ottocento: tra amori contrastati e solitudini, scelte audaci e venti di rivoluzione, la parabola di una famiglia che ha scritto con l’inchiostro rosso del suo Bitter la storia di Milano.

Morte nel chiostro

Una morte misteriosa, una reliquia e un’indagine condotta in un monastero femminile da una badessa e una novizia. Queste sono le coordinate di Morte nel chiostro (La nave di Teseo, in libreria dal 30 gennaio), il nuovo thriller medievale del prolifico Marcello Simoni, autore, tra gli altri, de Il profanatore di tesori perduti e de La taverna degli assassini (entrambi editi Newton Compton Editori nel 2023). Nella città di Ferrara del 1187, mentre il popolo si assiepa intorno alla grande cattedrale per assistere alle esequie di papa Urbano III, tre uomini avvolti in mantelli da pellegrini discutono sulla necessità di ritrovare una preziosa reliquia sparita dai forzieri del pontefice dopo il suo decesso. Il giorno dopo, in una selva al confine dei sobborghi, una monaca viene trovata impiccata nel chiostro del monastero femminile di San Lazzaro. Benché sembri trattarsi di un suicidio, due consorelle della defunta sospettano che quella tragica morte sia collegata a un intrigo ordito al di fuori del convento…

Il libro dell’amore impossibile

Ad aprile Giuseppe Culicchia firma per Harper Collins Il libro dell’amore impossibile, romanzo storico ambientato nella Napoli del ‘700, “una versione barocca e partenopea della vicenda di Abelardo ed Eloisa”. Al tempo stesso, una “riflessione sulla fede e la fedeltà a se stessi”.

Colosseum

Tre protagonisti adolescenti che cercano l’amore e la libertà, il fascino dell’antica Roma e, sullo sfondo, la vera storia di un’impresa epica, la costruzione del Colosseo (69-80 d.C). In uscita da metà maggio, nella collana Affreschi di Solferino, con pubblicazioni ogni tre settimane, una nuova serie in 4 volumi (a cura di Valerio Massimo Manfredi): Colosseum di Mauro Marcialis. Alla collana collabora Cadore 33, l’associazione culturale fondata da Riccardo Cavallero e Teresa Martini.

La ragazza unicorno

Marsilio ad aprile proporrà La ragazza unicorno di Giulia Sara Miori. L’autrice, al debutto nel romanzo dopo aver pubblicato diversi racconti e l’antologia Neroconfetto (Racconti, 2021), è nata in Sicilia, e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Trento. Nel 2001 si è trasferita a Milano, dove si è laureata in Lettere, e da diversi anni vive e lavora a Utrecht. “Tra Kafka e Bulgakov”, nel suo primo romanzo la realtà si confonde con la finzione. Una storia comica e tragica al tempo stesso, su “un uomo che rifiuta di capirsi, e dopo essersi capito per caso e non per intenzione, ovviamente, rifiuta di assolversi”.

Qualcuno mi spieghi dov’è finita la ragazza del pub

Il 23 gennaio esce per Piemme il “cosy crime” Qualcuno mi spieghi dov’è finita la ragazza del pub di Bob Mortimer, autore al debutto classe ’59, che si è formato come avvocato prima di debuttare come comico e poi come attore cinematografico. Un libro (tradotto da Annalisa Carena) di successo nel Regno Unito: la storia del più sfigato investigatore che ci sia a Londra. Non ha indizi, non sa come cercarli e tutto intorno a lui si complica sempre di più. Non solo la ragazza del pub, poi. Anche l’amico scompare e Gary, sommerso da una confusione epica, cerca un po’ alla volta di mettere ordire a tutta questa storia. E magari anche alla sua vita…

Rouge

Da che ricordi, Belle, solitaria commessa di un negozio di vestiti, è sempre stata ossessionata dalla sua pelle e dai video sullo skincare. La sua vita cambia con la misteriosa morte della madre. Inizia così un incubo, “una surreale discesa nel lato oscuro della bellezza”,” tra umorismo nero e horror”: dopo l’apprezzato Bunny (2020) e Tutto è bene (2021), a maggio Fandango pubblica Rouge di Mona Awad, che aveva esordito con 13 modi di vedere una ragazza grassa (Bompiani).

Il carosello delle curiosità

Un romanzo fantasy d’esordio dai toni gotici scandito da incantesimi segreti, patti diabolici e orrori che piano piano vengono alla luce, tra gelosie, famiglie perdute e poi ritrovate, ma anche nuovi amori dal destino incerto. Dal 23 gennaio per Fazi Il carosello delle curiosità di Amiee Gibbs (traduzione di Sabina Terziani). L’autrice ha lavorato per anni alla Penguin Random House come responsabile vendite per le librerie indipendenti.

Un giorno di calma apparente

Dall’autore di Omicidio fuori stagione, per Piemme in uscita a marzo Un giorno di calma apparente, la seconda indagine sull’isola di Liten, Arwin J. Seaman (“pseudonimo di uno scrittore italiano di grande successo”): un’orda di turisti morbosi si riversa sull’isola di Liten, dopo che, un anno prima, tre persone sono morte misteriosamente nel suo lago vulcanico. La figlia del capo della polizia, Malin Dahlberg, con le sue cronache della vicenda e le sue challenge macabre, è diventata una star del web. Quando un giovane compaesano, per imitarla, precipita da una rupe e muore, un’ondata di accuse e di indignazione la travolge. Ma la ragazza è certa che non si tratti di un incidente, e i rilievi della polizia le danno ragione: la caduta è stata indotta, si tratta di omicidio. Lentamente, però, tutti gli indizi cominciano a convergere su di lei, che non ha un alibi e aveva un movente: l’odio, reciproco, verso la vittima. Mentre cerca di difendersi dai sospetti, il suo comportamento contraddittorio la isola sempre più, allontanando amicizie e affetti. Malin resterà sola, al centro di una ragnatela ordita apposta per lei.

Finché ci sono stelle da contare

Fin da bambina Maya si è sacrificata anima e corpo per il balletto. È una giovane promessa della Compañía Nacional de Danza di Madrid e gli impresari più prestigiosi hanno scommesso su di lei. Ma un incidente mette bruscamente fine ai suoi sogni: Maya non potrà mai più ballare. Il suo compagno, nel lavoro e nella vita, la tradisce. Il mondo le crolla addosso: la nonna Olga, che sulla nipote proietta tutte le ambizioni frustrate che non ha visto realizzarsi nella figlia, la caccia di casa ritenendola responsabile della sua disgrazia. E così Maya, senza più una prospettiva certa e lontana dalla madre, che si è separata e si è rifatta una famiglia in un’altra città, decide di andare alla ricerca di suo padre, che non ha mai conosciuto. L’unico indizio per trovarlo: una foto. Un luogo: Sorrento. Maya, protagonista di Finché ci sono stelle da contare (Corbaccio, traduzione di Andrea Bigliardi – in uscita il 9 gennaio) di María Martínez (autrice spagnola di romance e serie serie new adult di successo), parte per un lungo viaggio di ricordi orizzonti inaspettati.

Five survive

Un crime young adult che si svolge lungo una notte che cambierà per sempre l’esistenza dei sei ragazzi protagonisti, bloccati con un camper in mezzo al nulla, nel mirino di un assassinio spietato. Dal 13 febbraio per Rizzoli Five survive, nuovo romanzo di Holly Jackson, autrice della serie bestseller Come uccidono le brave ragazze.

Stelle e ottone – The Hidden Society

Il 23 gennaio è in uscita per il nuovo marchio Il Castoro Off (per adulti e new adult – qui i dettagli) Stelle e ottone – The Hidden Society di Jude Archer, primo volume della saga “romantasy” The Hidden Society: un progetto in quattro libri, firmati da quattro giovani autrici italiane (che usano uno pseudonimo). Storie, tutte in uscita nel corso del 2024, ambientate in altrettante città italiane e con al centro mondi magici.

La guerra delle dieci regine

Dopo dodici lunghi anni di tormento, Lor non desidera altro che sottrarsi al dominio del re di Aurora. Il suo unico obiettivo? Ottenere la libertà e vendicarsi per ogni sofferenza che ha dovuto sopportare. Inaspettatamente, la liberazione arriva sotto forma di un trasferimento alla corte del re del Sole. Una volta lì, Lor scopre di dover competere con altri nove tributi per il ruolo di regina… A marzo per Newton Compton il “romantasy” di Nisha Tuli, La guerra delle regine – Urano saga, di successo su #BookTok.

A study in drowning

“Romantica e lirica, la storia di Effy e Preston è una favola oscura e un tributo a chi ha visto la propria storia rubata”: il 13 marzo per Il Castoro Off (per adulti e new adult – qui i dettagli) esce A study in drowning, atteso romanzo bestseller firmato da Ava Reid, giovane autrice che mescola fantasy, gotico e romance.

Baciami solo un’altra volta

Nadia Rigodanza è nata e cresciuta in provincia di Verona. Appassionata di pattinaggio, ha pubblicato la sua prima storia su Wattpad e su TikTok è nota come @crazy_about_love. A metà gennaio esce per Sperling & Kupfer Baciami solo un’altra volta. La trama vede protagonista Aurora Bottaccini, che da troppo tempo custodisce il sogno di vivere la storia d’amore perfetta…

Campus drivers

Restiamo in ambito #BookTok: il Castoro Off propone ad aprile anche Campus drivers di C. S. Quill, serie rom com, un romance già di successo in Francia. L’autrice si è fatta notare sulla piattaforma per aspiranti autori Fyctia.

City of stardust

A maggio esce per Harper Collins City of stardust, fantasy dark academia proposto dal nuovo marchio HodderEscape statunitense dedicato al fantasy e ai suoi numerosi sottogeneri, in voga su TikTok e non solo. L’autrice, Georgia Summers, per metà britannica e per metà trinidadiana, ha viaggiato moltissimo e oggi vive a Londra, “ma sogna di vivere un giorno in un castello stregato con un fantasma come maggiordomo…”.

Sempre e per sempre. Always isn’t forever

Amici del cuore e anime gemelle fin da bambini, Hart e Ruby stanno per affrontare insieme l’ultimo anno di liceo, quando Hart perde tragicamente la vita. Devastata dal dolore, Ruby non trova pace senza il suo grande amore. Ma anche Hart non riesce a staccarsi completamente da lei… e grazie a un intervento divino, gli viene offerta una seconda possibilità: a gennaio per Newton Compton il commovente Sempre e per sempre. Always isn’t forever dell’autrice J.C. Cervantes, destinato a conquistare il giovane pubblico di #BookTok anche da noi. La traduzione è di Mariacristina Cesa.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2024: saggi, manuali e biografie

Nessuno sa il mio nome

A gennaio, a 100 anni dalla nascita di James Baldwin (2 agosto 1924 – 1 dicembre 1987), Fandango propone Nessuno sa il mio nome. Romanziere, intellettuale, artista, portavoce della comunità afroamericana, per il The New York Times “Baldwin è uno scrittore imprescindibile, un uomo di fine intelligenza e un vero compagno nel desiderio di rendere umana la vita”. Si tratta della sua seconda raccolta di saggi, pubblicata per la prima volta nel 1961 e scritta durante la sua permanenza in Europa, quando la distanza dagli Stati Uniti, fortemente voluta, gli aveva permesso di riflettere sulla condizione dell’uomo nero in una società dominata dai bianchi. Fandango dedica all’autore una collana apposita che, oltre a riproporre i titoli già usciti, comprenderà Dimmi da quanto è partito il treno e Gridalo Forte. In programma, inoltre, alcuni eventi nei festival e un podcast, con l’obiettivo di far scoprire alla generazione Z questa rilevante voce letteraria.

Nonostante tutto – La mia vita nella scienza

Nonostante tutto – La mia vita nella scienza, il memoir del premio Nobel 2023 per la Medicina Katalin Karikó che, grazie ai suoi studi sull’mRNA, ha consentito lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19, contribuendo così a salvare milioni di vite, sarà in libreria a inizio marzo per Bollati Boringhieri. Il libro di Karikó, che il 10 dicembre ha ricevuto a Stoccolma la medaglia del Nobel, non è solo la storia di una donna straordinaria. È infatti anche “un’accusa alla mentalità ottusa di molti e una testimonianza dell’impegno di una donna che ha lavorato intensamente nell’oscurità – sapendo che non sarebbe mai stata riconosciuta in una cultura guidata dal prestigio, dal potere e dal privilegio – perché credeva che il suo lavoro avrebbe salvato delle vite”.

La vita delle forme – Filosofia dei reincanto

In primavera per Harper Collins Italia un volume a quattro mani destinato a far parlare, La vita delle forme – Filosofia dei reincanto. A firmarlo, il filosofo Emanuele Coccia e Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci dal 2015 fino al novembre del 2022. “Un libro che parla del rapporto degli esseri umani con se stessi, con gli oggetti, con le immagini, con la vita”, e “un’impostazione grafica degli interni che rende la lettura stessa un’esperienza estetica”.

Fare mondi

Ian Cheng (Los Angeles, 1984), coi suoi lavori artistici esplora la murazione e la capacità degli umani di adattarsi ai cambiamenti. Basandosi sui principi del game design, dell’improvvisazione e delle scienze cognitive, Cheng ha prodotto una serie in continua evoluzione. A febbraio per Timeo esce Fare mondi – Vademecum per emissari: in questa guida pratica, l’artista e teorico porta all’interno del suo processo creativo, e a ragionare sulle regole e i limiti del nostro stesso pensiero: cosa siamo in grado di immaginare? Con quale coerenza? E perché?

Stranieri a noi stessi

Rachel Aviv è una giornalista statunitense. Scrive per il New Yorker, e si occupa, fra gli altri temi, di medicina, educazione e giustizia. Nel 2022 ha vinto il National Magazine Award for Profile Writing. Dal 10 gennaio, nella collana I Corvi di Iperborea (nella traduzione di Claudia Durastanti) esce Stranieri a noi stessi: l’autrice ha solo sei anni quando viene ricoverata con una diagnosi di anoressia. Passano poche settimane e, da un giorno all’altro, ricomincia a mangiare. A differenza delle compagne di reparto già adolescenti – fra cui Hava, tanto brillante quanto tormentata, e così simile a Rachel da sembrarne la sorella – l’anoressia non diventa una “carriera”. E se non fosse andata così “bene”? Se il desiderio di emulazione verso quelle ragazze dannate e affascinanti avesse lasciato una traccia più profonda dentro di lei?

Life – La mia storia nella Storia

In primavera per Harper Collins Life – La mia storia nella Storia di Papa Francesco, nel quale Bergoglio racconta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità, dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando lui aveva quasi tre anni, fino ai giorni nostri.

Ero roccia, ora sono montagna

A metà gennaio per Garzanti Ero roccia, ora sono montagna, scritto da Nasim Eshqi con Francesca Borghetti, regista di documentari. Eshqi, classe 1981, nata e cresciuta a Teheran, è campionessa di kickboxing ed è la prima scalatrice iraniana al mondo. La sua lotta contro il regime l’ha spinta all’esilio volontario in Italia facendola diventare un simbolo dell’attivismo per la libertà delle donne in Iran. In questo libro ricorda gli anni dell’infanzia, le prime arrampicate, i divieti e le ritorsioni subite da parte della polizia morale. Ripercorre le numerose nuove vie che ha aperto sulle montagne dell’Iran, dell’Oman, dell’India e della Turchia, e confida le paure e le speranze che, dopo le recenti rivolte, l’hanno portata a lasciare il proprio paese per rifugiarsi da noi.

Ariston – La scatola magica di Sanremo

Un libro che ripercorre una storia unica, vissuta dietro le quinte, “a contatto con la parte più vera dello spettacolo e degli artisti”, e che esce per Salani in vista di Sanremo: parliamo di Ariston – La scatola magica di Sanremo, scritto da Walter Vacchino con Luca Ammirati. Il volume racconta il luogo più iconico dello spettacolo e della musica italiana, e lo fa da un punto di vista privilegiato: è infatti Walter, figlio di Aristide Vacchino, che nel 1963 inaugurò il cine-teatro, a svelare tanti retroscena e aneddoti, che vedono protagonisti artisti amatissimi. Oggi Walter gestisce l’Ariston con la sorella Carla, e nel libro si sofferma sulle tappe di un’epopea familiare divenuta mito nazionale.

A piedi nudi sulla terra

A piedi nudi sulla terra (TEA, in libreria a febbraio) narra la straordinaria vita di Baba Cesare, un asceta italiano che, dopo essersi ribellato a una vita ordinaria, si è avvicinato al mondo dei sadhu indiani. Da giovane intriso di controcultura hippie a pittore alternativo e moderno bohémien, Baba Cesare oscilla tra profano e sacro, costruendo un ashram tra le rovine di Hampi. Il testo, frutto dell’incontro tra Folco Terzani – autore de Fine / Inizio (TEA, 2022), dove racconta le ultime conversazioni con il padre, il grande scrittore e giornalista Tiziano Terzani – e Baba Cesare, si configura come un memoir e un romanzo di formazione. Le pagine trattano un viaggio spirituale, un’inchiesta sul mondo dei sadhu e un dialogo sul senso della vita.

Cybercapitalismo – Fine del legame sociale?

Il cybercapitalismo denota una linea d’ombra, una soglia epocale che indica non solo la fine del capitalismo classico, ma anche la crisi dell’odierna economia finanziaria. Il saggio di Emanuela Fornari Cybercapitalismo – Fine del legame sociale? (a gennaio per Bollati Boringhieri) è definito “una genealogia del presente”: in un mondo sempre più influenzato dal web e dall’intelligenza artificiale, l’intento è quello di scorgerne gli antefatti, in un lungo tragitto della modernità che prende avvio sin dall’epoca rinascimentale, con quel crollo delle certezze e del senso delle cose che – da Montaigne a Shakespeare, a Donne – viene posto in rapporto con un mondo “acentrico”, reso sempre più contingente, precario e imprevedibile dall’irruzione dell'”oro mobile”, dalla circolazione di una moneta gestibile tramite il sistema delle banche. L’autrice insegna Ontologia ed Ermeneutica filosofica all’Università degli Studi Roma Tre.

Le bugie nella rete – Riprenderci il web da chi lo ha monopolizzato

La promessa originaria di Internet è stata tradita. Quello che era nato come uno spazio infinito di libertà creativa e partecipazione democratica si è trasformato in una grande arena in cui tutto è business, e a vincere spesso è chi applica le logiche commerciali più spietate. Non solo quando acquistiamo un prodotto o un servizio, anche quando usiamo il web per fare amicizia, innamorarci o arrabbiarci finiamo col generare profitti per qualcuno, attraverso processi invisibili ai nostri occhi. A metà marzo in libreria per Chiarelettere il saggio di Valerio Bassan Le bugie nella rete – Riprenderci il web da chi lo ha monopolizzato. L’autore, giornalista e strategist, lavora come consulente con realtà internazionali, tra cui Forbes, Vice Media, Il Sole 24 Ore, Will e Internazionale, ed è coach presso la Journalism School della City University di New York. La sua newsletter, Ellissi, è il punto di riferimento per gli appassionati di media e di internet.

La tua faccia ci appartiene

L’indagine su una tecnologia pronta a cambiare la vita di tutti e nella quale si ha il terrore di riconoscersi. A fine gennaio viene pubblicato da Orville Press La tua faccia ci appartiene di Kashmir Hill (traduzione di Vittoria Parodi). Al centro dell’inchiesta, un mondo dove “vecchie abitudini”, come l’identità, si trasformano in un pulviscolo di dati che la polizia stessa usa per conto di non si sa chi, e dove i programmatori disegnano macchine sempre più sofisticate e potenti senza sapere cosa potranno o vorranno fare, una volta rilasciate. E senza che neanche le macchine lo sappiano. Non fino in fondo, almeno… L’autrice ha lavorato per il Washington Post e il New Yorker, e oggi è una reporter del New York Times, dove si occupa di tecnologia, e in particolare delle sue ripercussioni sulla privacy.

Chip war

Risorsa rara e contesa, il microchip è il nuovo petrolio su cui si fonda il mondo di oggi: dai missili ai forni a microonde, dagli smartphone al mercato azionario, praticamente tutto funziona grazie a questo semiconduttore da cui ormai dipendono gli equilibri militari, economici e politici globali. Ne parla Chris Miller, che insegna Storia internazionale alla Fletcher School della Tufts University, nel Massachusetts, e scrive per prestigiose testate, nel saggio Chip war (dal 23 gennaio per Garzanti, traduzione di Davide Martirani).

Dopo il lavoro – Una storia della casa e della lotta per il tempo libero

Negli ultimi anni, diciamo dalla pandemia in avanti, non sono certo mancati i saggi e i romanzi dedicati al tema del lavoro, da diverse prospettive. In Dopo il lavoro (Tlon, traduzione di Andrea Colamedici e Alessandro Sahebi, in arrivo il 6 marzo 2024) Helen Hester (professoressa associata di Media e comunicazione all’Università di West London) e Nick Srnicek (politologo canadese e docente) spiegano come il lavoro non retribuito nelle nostre case sia arrivato a occupare una porzione sempre maggiore della nostra vita. Esaminando la storia della casa nell’ultimo secolo – dall’acqua corrente agli elettrodomestici fino alle case intelligenti – mostrano come i ripetuti sforzi per ridurre il peso di questo lavoro abbiano affrontato una serie di barriere. E nel farlo, considerano nuove possibilità, scoprendo le idee abbandonate dei visionari “anti-lavoro domestico”, tracciando un percorso verso un vero tempo libero per tutti.

Read Dangerously (in attesa del titolo italiano)

A 20 anni dal bestseller Leggere Lolita a Teheran, a marzo Adelphi propone Reading Dangerously (in attesa del titolo italiano – traduzione di Anna Rusconi) della nota autrice iraniana Azar Nafisi (tra le altre cose, fu la prima donna a essere eletta al parlamento iraniano). Nel nuovo libro (che raccoglie una serie di lettere a suo padre) la scrittrice si chiede che ruolo può giocare la letteratura nei tempi turbolenti che stiamo vivendo. E cita autrici e autori come Toni Morrison, Salman Rushdie, James Baldwin e Margaret Atwood.

La foto mi guardava

Esce ad aprile per Adelphi La foto mi guardava, il nuovo libro di Katja Petrowskaja, scrittrice e giornalista tedesca d’origine ucraina classe ’70, già Premio Strega Europeo con Forse Esther. Si tratta di un volume accompagnato da 52 illustrazioni, in bianco e nero e a colori. Al centro, il ruolo delle immagini. L’autrice narra di un incontro su Internet con un minatore del Donbass, ritrovato successivamente alla Biennale di Venezia nel 2015. Ritrae così un viaggio attraverso le immagini, dove i confini tra passato e presente, memoria e immaginazione, si fanno labili, mischiando reportage e immaginazione. Petrowskaja si avventura in album privati, foto artistiche e ritagli della cronaca politica recente senza spiegare le immagini, come fossero enigmi. La narrazione invita il lettore a saltare tra le pagine alla ricerca delle proprie foto, esercitando il muscolo della vista e aprendo uno spazio misterioso oltre l’ovvietà dell’attualità. La traduzione è di Ada Vigliani.

Costumi

In Costumi (L’Ippocampo, in uscita il 25 gennaio), volume enciclopedico di grande formato di Joëlle Jolivet, l’autrice offre una storia del costume, in una rassegna che riunisce indumenti da tutto il mondo e di ogni epoca. Nelle tavole di questo libro – realizzate in linoleografia e a tempera – si possono trovare, con ricchezza di dettagli, tutti gli elementi inventati per l’abbigliamento abituale ma anche per le occasioni speciali, per lo sport o per le feste tradizionali. Sono inoltre presenti anche le acconciature, le calzature e altri accessori. Si scoprirà così, sollevando i numerosi flap, cosa indossano sotto i loro abiti le principesse, i samurai o gli inuit…

Sul naso

Caro Verbeek è una storica dell’arte e curatrice, riconosciuta a livello internazionale per le sue ricerche in campo olfattivo. Il Saggiatore a inizio anno pubblica Sul naso – Una storia culturale (traduzione di Marco Cavallo): del resto, l’importanza del naso, nella storia, è mutata in maniera incredibile e solo all’inizio del xx secolo il naso grosso o caratteristico è caduto in disgrazia, perché si è affermato un unico modello ammissibile, sostenuto dai progressi della chirurgia estetica…

L’amore fa i miracoli – Tra le pagine dei grandi romanzi

La letteratura ci insegna ad amare: è una maestra di sentimenti, una fonte di sapienza, il giardino in cui Dio respira di nascosto. Seguendo questa intuizione, don Paolo Alliata (qui i suoi articoli per ilLibraio.it) conduce tra le pagine dei grandi romanzi, cercando il soffio che ci nutre. Perché l’amore trova sempre il modo per raggiungerci, declinandosi nelle forme, nelle storie, nelle voci più diverse. Dal 12 gennaio per Ponte alle Grazie L’amore fa i miracoli – Tra le pagine dei grandi romanzi, con una prefazione di Isabella Guanzini.

Memorie di un’orologiaia

A fine gennaio per Garzanti Memorie di un’orologiaia di Rebecca Struthers, orologiaia e storica, che ha fondato insieme al marito il proprio laboratorio nel 2012. Entrambi hanno studiato e si sono specializzati in orologeria, oreficeria, argenteria, belle arti, gemmologia e storia del design. Nel 2013 l’orologio Stella è stato acclamato dalla critica e ha ricevuto numerosi premi. Parliamo di un mestiere raro, in via d’estinzione: un’orologiaia è un’artigiana in grado tanto di creare quanto di restaurare orologi meccanici, moderni o antichi. In queste sue Memorie, l’autrice racconta gli strabilianti progressi tecnici che hanno permesso a queste macchine di diventare portatili e sufficientemente precise da conquistare il mondo…

Invito al reincantamento – Affrontare e superare il disincanto

Negli ultimi anni, il concetto di “reincantamento” è emerso come contrappeso al “disincanto” di Weber: un mondo moderno contraddistinto da razionalizzazione e progresso scientifico a discapito di magia, religione e credenze tradizionali. Questo ha portato a un’alienazione, risultando in una perdita di significato. Invito al reincantamento (Tlon, in uscita il 25 gennaio 2024) di Marco Mattei (dottorando in scienze cognitive e filosofia della mente presso l’Università degli Studi di Milano) propone “una storia del disincanto e del reincantamento”, e riflette criticamente sulle loro proposte, formulandone una come un processo di interazione tra vita, arte e cosmo. Anche questo libro esce nella nuova collana Urano, già citata sopra.

Kafka – Un mondo di verità

Giorgio Fontana tornerà ad aprile per Sellerio nel corso del 2024 con un saggio dedicato a Franz Kafka, dal titolo Kafka – Un mondo di verità. Per Fontana è l’autore di una vita, al quale lo scrittore premio Campiello (nel 2014, con Morte di un uomo felice) dedica uno studio originale e profondo.

Sognare i leoni – L’eroismo fragile di Ernest Hemingway

Matteo Nucci a febbraio firma per Harper Collins Sognare i leoni – L’eroismo fragile di Ernest Hemingway, “una biografia letteraria, un manuale di consigli a un giovane scrittore, e un testo che, raccontando Hemingway, ci aiuta a vivere”. Il titolo è tratto dall’ultima frase di Il vecchio e il mare.

La fine dei fagioli. Dieci scrittori francesi che mi hanno rovinato la vita

Dieci è il numero che nella smorfia napoletana rappresenta i fagioli. E, secondo un modo di dire francese, quando da mangiare non restano più neanche i fagioli, è davvero la fine di tutto: “La fin des haricots”, per l’appunto. Dieci sono stati i momenti fondamentali nella vita dello scrittore napoletano Angelo Petrella, tutti vissuti sul filo del grottesco: dal 12 gennaio in libreria La fine dei fagioli. Dieci scrittori francesi che mi hanno rovinato la vita (per la Biblioteca di Letteratura Inutile di Italo Svevo Edizioni).

Golda

Protagonista emblematica della storia d’Israele, ricordata da alcuni con affetto e da altri con biasimo, amata o detestata, Golda Meir è stata la prima premier donna, e finora l’unica, alla guida dello Stato d’Israele, segnandone per sempre, con la sua forte personalità e le sue scelte politiche, l’identità e il destino. Elisabetta Fiorito, cronista parlamentare e autrice, firma a metà gennaio per Giuntina Golda – Storia della donna che fondò Israele.

Breve storia (d’amore) dell’ebraico

In Breve storia (d’amore) dell’ebraico (Einaudi, dal 9 gennaio), Elena Loewenthal, narratrice e studiosa di letteratura ebraica, oltre che direttrice della Fondazione Circolo dei lettori di Torino, propone “non una storia organica e filologicamente corretta dell’ebraico”, ma il “racconto appassionato e innamorato di questa lingua nel suo sviluppo storico e nelle sue particolarità”.

Che significa diventare adulti?

“Ho cercato di scrivere un libro che funzionasse un po’ come un amuleto. Pieno zeppo dei miei migliori auspici”, ha spiegato Banana Yoshimoto in merito a Che significa diventare adulti?, un breve saggio in uscita per Feltrinelli il 12 gennaio 2024 (con la traduzione di Gala Maria Follaco) che svela un volto inedito della scrittrice giapponese. Che significa diventare adulti? Si deve studiare per forza? Che cos’è la normalità? Che succede quando si muore? A queste e altre domande Banana Yoshimoto cerca di rispondere con il suo tocco caratteristico, trattando con leggerezza temi complessi e scavando nel profondo di argomenti solo all’apparenza semplici, per invitare lettrici e lettori alla riflessione.

Un libro d’oro e d’argento

Cinquant’anni fa usciva il saggio sulle tecniche dell’invenzione e sui meccanismi che regolano i processi creativi di uno dei maggiori scrittori per l’infanzia del Novecento. Vanessa Roghi, ricercatrice indipendente, storica e autrice di programmi di storia per Rai Tre, firma per Sellerio Un libro d’oro e d’argento – Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Grammatica della fantasia (1973) rappresenta ancora oggi “un gesto democratico, un pensiero di condivisione, un atto di generosità che consiste nel mettere a disposizione di tutti i propri strumenti del mestiere, un libro che non vuole escludere nessuno, che può essere usato in relazione a ogni branca del sapere, del pensare e quindi dell’agire”.

La stessa Vanessa Roghi a marzo firmerà con Mondadori (nella collana Strade Blu), Cosa è andato storto – Perché l’Italia non è diventata un Paese femminista, saggio che spiega come mai nel nostro Paese i temi legati al femminile sono ancora molto divisivi.

Argomentare, Watson

Eugenio Radin, vicentino, diplomato in violino al Conservatorio, laura magistrale in Filosofia, lavora come social media manager. Dal 2022 ha aperto White whale cafe, un profilo Instagram da oltre 105k follower dove parla di filosofia e letteratura. A fine gennaio Ponte alle Grazie pubblica il primo libro del giovane divulgatore, Argomentare, Watson: come facciamo a distinguere un ragionamento corretto da uno scorretto? Esiste un modo di ragionare giusto, che conduca a conclusioni valide? Sì, esiste e si può imparare. È un’arte antica, risale alla Grecia di Pericle, l’ha codificata Aristotele: è l’arte dell’argomentazione. Il libro di Radin insegna a riconoscere le fallacie, i falsi argomenti.

La meraviglia del tutto

A febbraio con Mondadori “l’ultima lezione di un grande maestro”, Piero Angela: La meraviglia del tutto raccoglie una conversazione con Massimo Polidoro. Da tempo, si legge nella scheda, lavorava a questo libro. Tra i temi affrontati, l’universo, la natura, l’uomo. “Si parla della scienza insomma, che lo appassionava e che era tanto bravo a divulgare. Ma si parla anche della vita, delle passioni, dell’amore e di ciò che conta veramente”.

La seconda onda

“Un piano strategico per vivere una seconda metà della vita adulta più felice e significativa della prima, elaborato da un uomo sorprendente”: Arthur C. Brooks firmerà per Aboca edizioni La seconda onda – Trovare il successo, la felicità e un senso profondo nella seconda metà della vita, già bestseller oltreoceano. L’autore insegna Pratiche di leadership presso la Harvard Kennedy School e Management presso la Harvard Business School.

Le cose importanti

I grandi campioni, i grandi esseri umani sono tali perché hanno il potere di rimanere per sempre. Soprattutto, le loro idee restano e continuano a germogliare. Vale certamente per Gianluca Vialli, venuto a mancare circa un anno fa, il 6 gennaio 2023. Il 9 gennaio esce per Mondadori Le cose importanti, a cura di Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, che hanno raccolto i pensieri dell’ex calciatore. I proventi del libro vanno a sostenere la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus per il progetto MOMALS, monitoraggio e analisi multi-omica della SLA”, dei Centri Clinici NeMO di Milano e Arenzano (GE).

E noi splendiamo, invece

Il 23 gennaio esce per Sperling & Kupfer E noi splendiamo, invece di Alessandro Zan, politico e attivista Lgbtqia+, un’analisi non solo della situazione dei diritti civili al tempo di Giorgia Meloni, ma che allarga lo sguardo all’Europa, “quella dei diritti contrapposta a quella delle patrie nazionali, per mostrare movimenti e persone che non si arrendono e continuano a urlare a gran voce che, nonostante le barriere da abbattere sembrino aumentare ogni giorno di più, la lotta non si ferma”. Zan è stato il relatore del disegno di legge contro la misoginia, l’omolesbobitransfobia e l’abilismo chiamato Ddl Zan.

Destra, sinistra e viceversa – Viaggio sentimentale nella politica a doppio senso

Indebolite da una politica social, svuotate dalla crisi degli ideali, spiazzate dagli effetti della rivoluzione tecnologica, destra e sinistra sembrano intercambiabili, talmente flessibili da apparire inconsistenti, certamente incapaci di accendere gli animi. Per riportare al centro del dibattito elettorale i rispettivi patrimoni di valori e fissare obiettivi che le rendano riconoscibili (e quindi votabili), Salvatore Merlo (giornalista parlamentare, è vicedirettore del Foglio) e Antonello Caporale (giornalista e saggista che scrive per il Fatto Quotidiano) in Destra, sinistra e viceversa – Viaggio sentimentale nella politica a doppio senso (Marsilio, in uscita a marzo 2024) si chiedono chi siano oggi gli interlocutori delle due parti e quali temi sono ancora riconducibili all’una e all’altra.

Destra maldestra – Come non si ricrea un’egemonia culturale

Atteso per maggio per Chiarelettere il pamphlet-inchiesta del giornalista Alberto Mattioli Destra maldestra. Come non si ricrea un’egemonia culturale, libro destinato a far discutere. Conterrà infatti retroscena, aneddoti e riflessioni sulle politiche culturali del governo Meloni, che l’autore giudica fallimentari.

Democrazia afascista

Possiamo dire che oggi l’Italia è una democrazia afascista? E quali sono le conseguenze culturali e politiche dell’equidistanza tra fascismo e antifascismo? A metà marzo per Feltrinelli esce il saggio a quattro mani Democrazia afascista, firmato da Nadia Urbinati, che insegna Scienze politiche alla Columbia University, e da Gabriele Pedullà, critico letterario e cinematografico.

Il nuovo saggio di Francesco Costa

A marzo, per Mondadori, il ritorno in libreria di Francesco Costa, giornalista classe ’84, vicedirettore del Post e conduttore del podcast giornaliero Morning. Un libro dedicato al “nuovo secolo americano”. Sì perché, a fronte della narrazione del loro declino, negli ultimi quattro anni gli Usa hanno allargato la forza lavoro e raggiunto la piena occupazione, abbattendo l’inflazione molto prima del resto dell’Occidente. Hanno innescato una nuova rinascita industriale, e hanno approvato il più grande investimento di sempre contro il cambiamento climatico… Una lettura in vista delle lezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma il 5 novembre 2024.

Sfidare il capitalismo

A fine gennaio esce per Fazi Sfidare il capitalismo, firmato dallo storico leader della sinistra Usa Bernie Sanders (due volte in corsa per la Casa Bianca): viene presentato come un’appassionata denuncia dell’oligarchia capitalista e un manifesto politico per la sinistra del XXI secolo. La traduzione è di Nazzareno Mataldi, la prefazione di Fausto Bertinotti.

Cheap Land Colorado – Bellezza e squallore ai margini dell’America

In uscita per Black Coffee il 31 gennaio, con la traduzione di Sara Reggiani, il saggio narrativo Cheap Land Colorado – Bellezza e squallore ai margini dell’America di Ted Conover. A maggio del 2017 l’autore statunitense classe ’58, vincitore del National Book Critics Circle Award per la non-fiction e finalista al premio Pulitzer, si dirige in Colorado per abbracciare uno stile di vita rurale e imperniato su due principi: vivere con poco e farlo sulla propria terra. Nella San Luis Valley tutto questo è ancora possibile: un lotto da cinque acri si può acquistare ad appena cinquemila dollari. Inizia così una storia che prosegue per quattro anni, durante i quali l’autore diventa parte di una comunità marginale e variegata…

Caos e governo del mondo

A gennaio per Mimesis Caos e governo del mondo – Come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari di Giovanni Arrighi e Beverly J. Silver, analisi della “transizione egemonica” in atto. Gli autori combinano l’analisi storica e lo studio delle dinamiche economiche, finanziarie e sociali dei processi globali.

Gli ultimi giorni di Ingeborg

Per la Biblioteca minima di Adelphi in uscita il 20 febbraio Gli ultimi giorni di Ingeborg di Fleur Jaeggy, classe ’40, che si sofferma su “tre momenti dell’amicizia di una vita”, “all’insegna di una fervida delicatezza”, nella Roma degli anni ’60. Prima, a metà gennaio, sempre per Adelphi viene proposto Il libro Franza (traduzione di Magda Olivetti e Luigi Reitani) della scrittrice e poetessa austriaca Ingeborg Bachmann (Klagenfurt, 25 giugno 1926 – Roma, 17 ottobre 1973): si tratta di una nuova edizione, dove i materiali radunati e pubblicati per la prima volta nel 1978 vengono sottoposti a un radicale riassetto filologico da cui riaffiorano, tra l’altro, alcuni tasselli mancanti nella versione precedente e destinati ad agevolarne la comprensione.

Operazione bestseller

Dopo Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie (Ponte alle Grazie, 2020), Valentina Notarberino torna con Operazione best seller, dal 26 gennaio: tra distribuzione libraria e attività promozionali che creano curiosità e inducono all’acquisto, tappa per tappa, questo manuale racconta quali sono le iniziative attraverso cui gli editori mirano a raccontare al mondo che un libro esiste, e a vendere il maggior numero di copie possibile, fino ad arrivare in classifica (per i più fortunati). E lo fa attraverso le parole dei protagonisti – editori ed editor, direttori commerciali, direttori dei premi letterari, librai, responsabili di festival e fiere, giornalisti culturali, conduttori televisivi, autori di podcast e, ovviamente, scrittori, tutti intervistati dall’autrice.

Andare per i luoghi dell’editoria

Nelle grandi città e nelle grandi case editrici si incontra la storia di chi offre, ancora oggi, la possibilità di vivere più vite leggendo, come ricordava Umberto Eco. Scoprire i luoghi delle parole stampate, dove nascono i libri, significa anche tracciarne i contesti storici, la temperie culturale che le ha motivate, la proposta civile e formativa che hanno inteso rivolgerci. Conoscere le loro storie significa tracciare una mappa del come e perché si produce tanto sapere in Italia e soprattutto in tutta la penisola. In Andare per i luoghi dell’editoria (Il Mulino, in uscita ad aprile 2024) Roberto Cicala – fondatore della casa editrice Interlinea, che insegna presso l’Università Cattolica di Milano e l’Università di Pavia dove dirige il master in editoria – esplora i baluardi della cultura, che hanno numerose storie da raccontare.

L’Italia dei libri – L’editoria in dieci storie

La storia dell’editoria parla dell’emancipazione di un mestiere da un altro, in particolare dal tipografo e dal libraio. Niccolò Tommaseo afferma che l’editore non è chi stampa o vende un libro, ma chi lo fa stampare per fini commerciali. L’editoria non ha una data di nascita definita, ma si struttura gradualmente nel corso del tempo. In Italia, questo processo inizia nella prima metà dell’Ottocento, si completa alla fine del secolo e continua come un’interdipendenza tra i tre mestieri nel Novecento. L’Italia dei libri – L’editoria in dieci storie del saggista Tommaso Munari (Einaudi, in uscita a gennaio) traccia questa parabola, evidenziando la relazione tra libri, società, industria editoriale e storia nazionale.

Il rovescio dell’arazzo – Note sull’arte della traduzione

In uscita nel corso dell’anno per Sellerio il nuovo saggio di Alberto Manguel, scrittore e traduttore argentino naturalizzato canadese, che questa volta propone una riflessione sull’arte della traduzione. Il bibliofilo dal 2015 al 2018 è stato Direttore della Biblioteca nazionale argentina, e nel 2020 si è trasferito a Lisbona, a cui ha donato la sua biblioteca di 40mila volumi per farne un Centro internazionale sulla lettura, di cui è direttore.

Leonardo, la vita – Il ragazzo di Vinci, l’uomo universale, l’errante

Leonardo, la vita – Il ragazzo di Vinci, l’uomo universale, l’errante (Giunti, in libreria a marzo) è il racconto della vita del grande genio tracciato quasi giorno per giorno. I dettagli anche minimi, e finora trascurati, che emergono da una nota autografa o da un documento di archivio, aprono nuove prospettive sul rapporto di Leonardo con i suoi contemporanei, cambiando l’interpretazione della sua opera. L’autore, Carlo Vecce, è uno specialista di Leonardo e del Rinascimento, è lo scorso anno ha firmato con successo Il sorriso di Caterina – La madre di Leonardo (Giunti).

Bruno Munari

Se è vero che ognuno conosce un Munari diverso, il saggio di Aldo Tanchis (in libreria a marzo per Corraini) si propone di delineare la poetica sottesa all’intera attività di Bruno Munari, personaggio unico e poliedrico, mettendo insieme le tre distinzioni classiche di “Munari-artista”, “Munari-designer” e “Munari-pedagogista”. Tanchis, ricercatore, scrittore e sceneggiatore, parte dall’artista bambino, dalla sua vita nella campagna veneta, enorme riserva di suggestioni naturali che avrebbero animato sempre tutta la sua produzione, e ne racconta la produzione artistica come attività al servizio della vita e strettamente connessa con essa.

Barrikaden – Il movimento delle case occupate di Berlino

Paola Verde, illustratrice e curatrice di mostre d’arte underground, ha realizzato manifesti, quadri installazioni e diverse riviste autoprodotte. Vive a Berlino da molti anni e da sempre ha partecipato alle lotte del movimento. L’autrice, che ancora oggi vive in una casa comunitaria, firma per Agenzia X il volume illustrato Barrikaden – Il movimento delle case occupate a Berlino, che ripercorre le tappe fondamentali di un rilevante processo sociale, attraverso una narrazione immaginaria affidata ad alcuni e alcune militanti del movimento e con un apparato iconografico, corredato da mappe e cronologie.

Salvare il tempo – Alla scoperta di una vita oltre l’orologio

Viviamo secondo l’orologio sbagliato, che ci impone il tempo come denaro. La nostra esperienza quotidiana, dominata dall’orologio aziendale, a cui molti di noi fanno di tutto per adattarsi, ci sta distruggendo. Non è un orologio costruito per le persone, ma per il profitto. Ecco perché le nostre vite, anche nel tempo libero, sono diventate una serie di momenti da comprare, vendere e trattare in modo sempre più efficiente. Salvare il tempo – Alla scoperta di una vita oltre l’orologio di Jenny Odell (NR Edizioni, traduzione di Raffaella Menichini, in uscita il 9 gennaio) è un saggio che squarcia la realtà così come la conosciamo – il nostro sperimentare il tempo stesso, riducendolo a unità standardizzate – e la riorganizza.

Quali regole per l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte delle conversazioni quotidiane: incuriosisce, impaurisce, insospettisce come forse nessun’altra novità ha mai fatto. Eppure le sue applicazioni in sanità sono tante e utili. Ma come possiamo conviverci? Se un sistema di IA causa dei danni può esserne considerato responsabile? Come sono protetti i dati personali di cui si nutre? Per governare questo nuovo fenomeno si invocano nuove regole giuridiche: ma quali sono le regole davvero necessarie? L’Unione europea sta per approvare un nuovo regolamento, ma cosa accadrà nel resto del mondo? Quali regole per l’intelligenza artificiale? (Il Mulino) riflette su questi e altri interrogativi, cui non è e non sarà semplice dare risposta. L’autrice, Giusella Finocchiaro, insegna Diritto privato e Diritto di internet all’Università di Bologna.

Dati avvelenati – Truffe, virus informatici e falso online

Emerge una minaccia globale in crescita legata a virus informatici che rubano, diffondono e corrompono dati personali, contaminando l’ambiente digitale in cui le persone comunicano e lavorano. I criminali sfruttano le vulnerabilità nei comportamenti e nelle limitate competenze informatiche delle persone per truffarle o rubare identità online. Questo fenomeno, che inquina i dibattiti pubblici e favorisce la diffusione di disinformazione, è analizzato in Dati avvelenati – Truffe, virus informatici e falso online (Raffaello Cortina Editore, in uscita a febbraio 2024), dove Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Milano, sottolinea l’importanza di formare ogni cittadino su un adeguato livello di sicurezza delle informazioni.

Riformare la sanità

A causa delle politiche inefficaci adottate finora, il sistema sanitario italiano si è trasformato in un pesante onere finanziario, ha trascurato la prevenzione e aperto le porte alla privatizzazione, minando il principio dell’universalità dell’assistenza sanitaria gratuita. Strutture precarie, inefficienza e carenza di operatori sono solo alcuni degli effetti negativi generati dalle devastanti controriforme neoliberiste attuate negli anni Novanta dalla sinistra al governo. Secondo Ivan Cavicchi, autore per Castelvecchi di Riformare la sanità – Una sfida per tutti, il collasso strutturale del sistema non può essere risolto con misure tampone e soluzioni a breve termine. Mentre molti si propongono di “salvare” il sistema, sembra che nessuno sia adeguatamente preparato per affrontare la complessità del problema.

Guarire la democrazia

Dall’autore di Capire l’economia in sette passi e Bergoglionomics, un’indagine sulla crisi del modello sociale ed economico sul quale si fonda la nostra vita di tutti i giorni: Leonardo Becchetti a metà gennaio firma per minimum fax Guarire la democrazia, che tenta di rispondere ai grandi interrogativi del nostro tempo: dalla sfida climatica all’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro; dal cambiamento del paradigma economico alla necessità di riappropriarsi della politica.

Europa parassita

Angelo Mincuzzi, giornalista del Sole 24 Ore, firma per Chiarelettere Europa parassita – Come i paradisi fiscali dell’Unione Europea ci rendono tutti più poveri. L’evasione fiscale, del resto, in Italia supera i 100 miliardi di euro l’anno. Sono i soldi che mancano per migliorare le scuole, gli ospedali, le strade, per ridurre le bollette e che finiscono, attraverso oscuri meccanismi finanziari, nelle banche dei cosiddetti paradisi fiscali. Ma qualcosa, negli ultimi anni, è cambiato. Con questa inchiesta “scopriamo che quanto credevamo fosse limitato ad alcuni piccoli stati tropicali è oggi possibile anche in paesi molto vicini a noi, Italia inclusa”.

Nel continente nero. Come l’estrema destra vuole prendersi l’Europa

In libreria dal 5 marzo per Rizzoli l’inchiesta del direttore di Fanpage Francesco Cancellato, Nel continente nero. Come l’estrema destra vuole prendersi l’Europa, alla vigilia delle elezioni che rischiano di trasformare l’Unione nell’Europa delle nazioni.

La scelta

Sigfrido Ranucci, giornalista e volto di Report, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, si racconta in un libro, La scelta, in uscita da Bompiani a febbraio. Nella scheda il testo viene definito “più di un bilancio professionale”: è l’esperienza di vita di un uomo – spesso al centro delle polemiche politiche con il suo programma cult su Rai3 – che quotidianamente deve chiedersi “qual è la scelta giusta?”.

Le statue giuste

Se masse oppresse in tutto l’Occidente si rivolgono contro statue e monumenti è perché sono tuttora umiliate e sconfitte. La loro battaglia non riguarda la storia, ma il futuro. Ed è sacrosanta. È giusto che le memorie materiali siano al centro di un conflitto: sarebbe un tragico errore cancellarle, ma lo sarebbe anche impedire che la società di oggi ne cambi il senso. L’ultima cosa che dobbiamo fare è usare l’arte e la storia contro la giustizia e l’eguaglianza. Ne parla Tomaso Montanari in Le statue giuste, a metà gennaio per Laterza.

Noi vogliamo tutto – Cronache da una società indifferente

Cosa significa abitare un paese dove i diritti non vengono rispettati? Cosa significa abitare uno Stato che si racconta il più civile tra gli altri? Cosa significa essere una donna oggi? Che ruolo gioca l’informazione in tutto questo? Flavia Carlini, nata a Napoli nel 1996, è autrice, divulgatrice e attivista politica, e ha un forte seguito social. Appassionata di informazione, si occupa quotidianamente di temi legati alla parità, ai diritti umani, agli sviluppi sociali e politici sia nazionali che internazionali. Per la nuova collana Tagli di Feltrinelli a fine gennaio esce Noi vogliamo tutto – Cronache da una società indifferente.

Il nucleare non va bene per il clima

Il nucleare sembra tornato di moda sotto le vesti di un’energia più pulita, più sicura e più moderna. Ma non è così per Hervé Kempf, che nel saggio Il nucleare non va bene per il clima (Einaudi, traduzione di Emanuele Braida) spiega perché il nucleare non fa bene al clima, soprattutto dal punto di vista ecologico e ambientale, ma non solo. Basti pensare alle nefaste conseguenze dello smaltimento delle scorie o al rischio che le centrali nucleari rappresentano in scenari di guerra contemporanei, diventando bersagli militari, perché pericolose e inquinanti.

Disarmo integrale – Per un mondo libero dagli armamenti nucleari

In tempi in cui il dibattito sulla transizione ecologica è molto attuale, Disarmo integrale – Per un mondo libero dagli armamenti nucleari (Marietti1820, in uscita a febbraio) a cura del professore Drew Christiansen e della direttrice dell’Office of Scholarly Publications della Georgetown Carole Sargent, analizza le implicazioni etiche e pastorali dell’impegno per dire un no alle armi nucleari. I capitoli mostrano proprio come si possa arrivare a un mondo libero dagli armamenti attraverso l’educazione pubblica e la mobilitazione civica.

Lettere contro la guerra

A fine gennaio, per Chiarelettere, torna Lettere contro la guerra di Tiziano Terzani. In questa nuova edizione le lettere sono presentate e attualizzate da un’introduzione di Tomaso Montanari. Terzani (1938-2004) è stato per trent’anni corrispondente del settimanale tedesco Der Spiegel e collaboratore di la Repubblica, prima, e del Corriere della Sera in seguito. Ha legato la sua vita, il suo lavoro, la sua ricerca di verità in particolare all’Asia, dove è risieduto, con la famiglia, a partire dal 1971. Con i suoi ultimi volumi, ha smesso i panni del reporter per affrontare direttamente i temi che riguardano l’uomo e le sue domande, raggiungendo un vastissimo pubblico con il suo messaggio di lucidità e speranza. Qui il nostro speciale sui suoi libri.

Kalashnikov. Dal Vietnam a Gaza, in un’arma la storia del secolo crudele

A fine gennaio per Rizzoli il nuovo libro del giornalista Domenico Quirico, Kalashnikov. Dal Vietnam a Gaza, in un’arma la storia del secolo crudele. Dal Mozambico a Gaza, passando per Somalia, Congo, Siria, Cecenia e Ucraina, un viaggio nel cuore nero della violenza, in quelle terre dove il kalashnikov decide le sorti degli uomini e mentre si fa strumento del male che vince sul bene cambia il corso della storia.

Perché la guerra?

La guerra sarebbe “morta a Hiroshima” quasi ottant’anni fa, per usare l’espressione di un generale francese. Nel senso che non la si poteva più concepire, dopo la colossale distruzione della Seconda Guerra Mondiale. Sembrava un punto terminale, sancito dall’equilibrio perverso della Guerra Fredda in bilico sull’apocalisse nucleare e dalla creazione dell’ONU nel 1945, il cui scopo principale era impedire nuovi, catastrofici conflitti internazionali. Eppure, come Frédéric Gros osserva in Perché la guerra? (dal 12 gennaio per nottetempo, traduzione di Raffaele Alberto Ventura) esplorando sia il concetto di guerra, sia la sua origine, i suoi stili, le sue pratiche storiche e l’immaginario che li attraversa, la guerra non si è mai fermata, né accenna a farlo.

I nascosti

A fine gennaio per minimum fax I nascosti, reportage fotografico e narrativo nel cuore dell’Artico firmato da Valentina Tamborra, che racconta i sàmi, un popolo antico che, tenacemente, resiste all’assalto della modernità e continua a coltivare il sogno di un mondo senza confini. Con un testo di William T. Vollmann.

Contro Milano – La città modello che ha smesso di funzionare

In primavera Gianni Barbacetto, firma del Fatto Quotidiano, pubblicherà firma per Chiarelettere Contro Milano – La città modello che ha smesso di funzionare. Nel suo reportage il giornalista guarda al di là della città della rendita, del lusso e del divertimento, per immergersi nella Milano più reale e più dura in cui, insieme al valore immobiliare, crescono anche le disuguaglianze sociali: mentre i ricchi sono sempre più ricchi, il ceto medio d’impoverisce e le file alle mense dei poveri si allungano…

Diseredati

L’Italia è sempre più povera e sconfitta: stipendi bassi, condizioni di lavoro sempre più precarie, frammentazione delle relazioni, allargamento delle disuguaglianze. Come conseguenza di tutto ciò è inevitabile una generale disperazione e un immiserimento delle prospettive. In Diseredati (Einaudi) Niccolò Zancan mette in poesia le storie particolari di alcuni ordinari cittadini dell’Italia contemporanea.

I ragazzi della Clarée

Nel novembre 2017, il giornalista Raphaël Krafft documenta la sfida dei migranti che attraversano la frontiera franco-italiana. Durante un pattugliamento notturno, scopre quattro adolescenti provenienti da Guinea e Senegal, male equipaggiati. Cercano allora di trasferirli a Briançon, ma la Gendarmerie li riporta immediatamente in Italia, accusando soccorritori e giornalisti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un anno dopo, Krafft parte per la Guinea per capire le ragioni di questa migrazione. Ne I ragazzi della Clarée (Keller, traduzione di Luisa Sarlo, in uscita ad aprile 2024) racconta questa storia, delineando un mosaico complesso delle contraddizioni del Paese.

Putistan

In uscita a marzo 2024 per Chiarelettere, firmata dall’inviato di Report Giorgio Fornoni, l’inchiesta Putistan è un approfondimento sul “sistema Putin” e sulla sua Russia. Autoproclamatosi il nuovo Zar di quello che sembrava il sepolto Impero Rosso d’Oriente, Vladimir Putin ha mostrato il suo volto più brutale. Le speranze di una convivenza pacifica con l’Occidente, dopo decenni di Guerra Fredda ma di sostanziale stabilità, sono naufragate di colpo. In mezzo 8 milioni di profughi ucraini, un intero paese devastato, lo spettro di una apocalisse nucleare tornato ad aleggiare nel nostro futuro, più vivo e presente che negli anni Sessanta del secolo scorso.

La Russia dietro le porte chiuse

Oligarchi e coltivatori di patate, kalashnikov e cetrioli sottaceto, cristiani ortodossi e hippy: Stephan Orth, reporter che sfrutta i “divani” delle persone comuni da oltre dieci anni, si è messo in viaggio – prima degli eventi ucraini del 2022 – alla ricerca della vera Russia, al di là dei cliché e della propaganda. In La Russia dietro le porte chiuse (Keller, traduzione di Angela Lorenzini, in uscita a febbraio) si muove da Mosca a Grozny verso sud via Volgograd, da Ekaterinburg a Vladivostok verso est passando per Irkutsk e il lago Bajkal, incontrando sostenitori e detrattori di Putin, appassionati di armi e machi amanti della vodka, ma anche molto calore, attrazioni sconosciute e paesaggi magnifici.

Lenin – Una biografia intellettuale (1870-1924)

In uscita per Donzelli a gennaio Lenin – Una biografia intellettuale (1870-1924) di Tamás Krausz: a cent’anni dalla morte, la ricostruzione della vita e del pensiero del padre della Rivoluzione russa.

Le sacre pantofole

Due grandi ideologie dominano la società occidentale: il declinismo e il catastrofismo. Di fronte agli eventi che hanno scosso il pianeta dall’inizio del millennio – dal terrorismo alla pandemia, dal riscaldamento globale alla guerra – la casa diventata il luogo capace di sostituirsi al mondo. Dal proprio divano si possono godere indirettamente i piaceri che un tempo offrivano cinema, teatro e bar. Allora perché continuare a uscire? Perché forse, senza accorgercene, diventeremo come l’antieroe della letteratura russa Oblomov che viveva a letto senza mai alzarsi per affrontare l’esistenza. In Le sacre pantofole (Guanda, traduzione di Sergio Levi, in uscita il 23 febbraio 2024) il filosofo e romanziere Pascal Bruckner traccia un’archeologia della mentalità del ritiro e della rinuncia, delineandone le radici filosofiche e i contorni storici.

Nuova liberazione animale

Nuova liberazione animale è il ritorno, in edizione aggiornata, di un’opera che ha cambiato per il nostro modo di guardare agli animali, ai loro diritti e alle nostre scelte come individui e società. Parliamo del “libro fondativo del movimento animalista e antispecista”. A firmarlo, il filosofo Peter Singer, professore di Bioetica nato a Melbourne nel 1946. Il Saggiatore lo ripropone nella traduzione di Valeria Lucia Gili, e con la prefazione di Yuval Noah Harari.

Cucina aperta

Tommaso Melilli, cuoco e scrittore, a maggio pubblicherà Cucina aperta con 66thand2nd, “il quaderno quotidiano, tra Milano e Parigi, di un giovane chef che alterna storie di cose cucinate e avventure di persone che mangiano”.

Un italiano accogliente

Esce per Il Mulino Un italiano accogliente, dialogo tra Francesco Sabatini (professore emerito di Storia della lingua italiana all’Università di Roma Tre e presidente onorario dell’Accademia della Crusca) e Cristiana de Santis (professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università di Bologna). Nel dialogo prende forma “un racconto affabile della storia della nostra lingua”, dai primi documenti delle origini all’italiano dell’”uso medio” e ai dibattiti recenti sulla lingua che cambia (le questioni di genere, la parola razza, l’influenza dell’inglese).

L’Iliade cantata dalle dee

Marilù Oliva, scrittrice, saggista e docente di lettere, è autrice, tra gli altri, di L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre (2020), L’Eneide di Didone (2022) e del saggio I Divini dell’Olimpo (2022). A fine gennaio torna per Solferino con L’Iliade cantata dalle dee: riportando in vita l’Iliade come un coro di voci femminili, l’autrice ribalta la prospettiva sulla più maschile delle vicende, la guerra, riappropriandosene a nome di tutte: delle troppe vinte, umiliate, violate, ma anche delle poche vincitrici apparenti, destinate ad afferrare trionfi effimeri come la vendetta.

Burroughs – Il virus della parola

Burroughs. Il virus della parola (Polidoro editore, in uscita a metà marzo) di Alessandro Gnocchi è la biografia romanzata del più rivoluzionario autore della Beat generation, William S. Burroughs. L’autore, classe ’71, è caporedattore della sezione cultura e spettacoli de Il Giornale, e ha diviso la biografia divisa per temi (la droga), per ossessioni (il linguaggio), per incontri demoniaci (quelli della mente) e reali (quelli mortali con Kerouac).

A Tokyo con Murakami

Giorgia Sallusti, nata a Roma, nel 1981, è libraia, yamatologa, traduttrice. Laureata in lingue e civiltà orientali alla Sapienza, ha aperto Bookish, libreria indipendente specializzata in letterature del Nord Africa, del Medio e dell’Estremo Oriente. Già autrice e voce del podcast Yamato. Un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato (Emons Record), ora firma per Giulio Perrone editore la guida A Tokyo con Murakami, in uscita il 19 gennaio: chiedere all’amato autore di Norwegian wood di fare “da Virgilio” alla sua Tokyo significa attraversare una metropoli gigantesca e tentacolare: tra capannoni e case di legno, vecchie botteghe e scintillanti palazzi di vetro e acciaio, le librerie di Kanda e Shinjuku, parchi e fiumi…

La guerra e gli asfodeli – Romanzo e vocazione epica di Beppe Fenoglio

Fenoglio, il meno formalista tra i prosatori del Novecento, è stato quello più di tutti teso alla ricerca di uno stile. Il suo viaggio dentro e verso una dura, scolpita e corposa lingua approda a un italiano acuminato, scarnificato, essenziale, eppure ebbro di ribollente maestà. Ossessionato dal sospetto verso la parola, dal timore del “mediocre” e della facilità narrativa, Fenoglio insegue, nelle due redazioni del Partigiano Johnny, un suo sogno formale: l’alta gravità dell’inarrivabile sublime. Gian Luigi Beccaria firma per Quodlibet il saggio La guerra e gli asfodeli – Romanzo e vocazione epica di Beppe Fenoglio.

Sotto traccia – Una storia indie contemporanea

Hamilton Santià, torinese classe ’86, ha un dottorato in Storia del Cinema e lavora nell’editoria. Scrive di musica su diverse riviste, ed è chitarrista della band indie rock The Wends. Conduce, tra l’altro, The Weekly Report su Radio Popolare. Per effequ ha scritto il saggio Sotto traccia – Una storia indie contemporanea, in uscita ad aprile, in cui si chiede che fine ha fatto la musica alternativa a trent’anni dalla morte di Kurt Cobain…

Bob Marley, One life

Federico Traversa firma per Newton Compton la biografia Bob Marley, One life, che esce a febbraio in concomitanza con l’arrivo nelle sale del film omonimo sul simbolo del reggae. Diretta da Reinaldo Marcus Green, la pellicola narra la vita del celebre cantautore, dalla scalata al successo alle sue battaglie. Nei panni dell’artista l’attore rivelazione Kingsley Ben-Adir.

Stardust – Polvere di stelle

Il 22 marzo esce per OrecchioAcerbo Stardust – Polvere di stelle di Hannah Arnesen (traduzione di Laura Cangemi). Il vertiginoso passare del tempo è lo spunto di partenza per una riflessione sull’umanità e la sua fine. “Lucido e commovente, il racconto di una nostra possibile estinzione prende forma in tre lettere struggenti”. Un libro “ecologico”, sorprendente anche nella forma, che si snoda fra molti generi e linguaggi: arte, poesia, scienza, filosofia.

Templi e santuari

Templi buddhisti e santuari shintoisti punteggiano armoniosamente il paesaggio del Giappone, adagiati su un dolce pendio o su un brumoso isolotto in mezzo a un lago: sono i solenni testimoni di una cultura pervasa di spiritualità, che artisti quali Hokusai, Hiroshige e Koitsu non mancano di riprodurre nelle loro celebri stampe accanto a maestosi torii rosso vermiglio, a colossali statue di Buddha e a monumentali pagode svettanti verso il cielo. Con oltre settanta capolavori che ritraggono l’antico incanto dei luoghi sacri, Templi e santuari (L’Ippocampo, in uscita il 29 febbraio) di Jocelyn Bouquillard celebra l’intimo legame di un popolo con il divino e con gli elementi della natura. Dopo I ciliegi in fiore, Le stagioni, Gli uccelli, L’acqua e La neve, due nuovi cofanetti – insieme a I Giardini di Anne Sefrioui – in piccolo formato della collana ukiyo-e dispiegano decine magnetiche immagini nella classica veste giapponese.

Noi siamo oceano

Nel mondo in cui viviamo, con una pressante e pericolosa crisi climatica dinanzi a noi e grandi sconvolgimenti geopolitici in corso, solo una cosa è certa: i vecchi modelli, centrati sul profitto e su un’economia di tipo lineare, non funzionano più. Rossano Ercolini, ideatore e direttore del pionieristico progetto Rifiuti Zero, in Noi siamo oceano – Manifesto per un’ecologia del cambiamento (Baldini+Castoldi) spiega come questi modelli non siano stati funzionali, in realtà, neppure in passato: non hanno fornito risposte né alle persone alle prese con problematiche economico sociali, né al pianeta. È per questo motivo che è necessaria una presa di coscienza collettiva, che ci conduca verso modelli di sviluppo di tipo alternativo, verso un’economia circolare ispirata ai processi naturali e alla rigenerazione delle risorse.

Autoritratto

Prosegue la ripubblicazione delle opere complete di Carla Lonzi per La Tartaruga, marchio di cui si occupa la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti. Dopo l’apprezzato Sputiamo su Hegel e altri scritti, Annarosa Buttarelli cura Autoritratto, volume in libreria il 20 febbraio nato dalla raccolta e dal montaggio di discorsi fatti con alcuni artisti: “La nostra società ha partorito un’assurdità quando ha reso istituzionale il momento critico distinguendolo da quello creativo e attribuendogli il potere culturale e pratico sull’arte e sugli artisti. Senza rendersi conto che l’artista è naturalmente critico, implicitamente critico, proprio per la sua struttura creativa”.

Il famiglio della strega – Sangue e stregoneria nell’epoca moderna

Un’accurata analisi intorno alla figura della strega, a partire dal sangue, in cui l’autrice ripercorre la storia di una figura magica il cui più grande peccato, forse, è l’eccessiva umanità. A firmare per effequ Il famiglio della strega – Sangue e stregoneria nell’epoca moderna (in uscita a febbraio) è Francesca Matteoni. L’autrice, folklorista e autrice di libri di poesia, ha all’attivo pubblicazioni accademiche in italiano e inglese, ed è curatrice e ideatrice di numerosi mazzi di tarocchi. Ha partecipato alle antologie La scommessa psichedelica (Quodlibet, 2020) e L’anno del fuoco segreto (Bompiani, 2023).

Tradire il Grande Fratello – Il risveglio femminista in Cina

Tradire il Grande Fratello – Il risveglio femminista in Cina della giornalista e studiosa Leta Hong Fincher (add editore, traduzione di Margherita Emo e Piernicola d’Ortona) è il racconto – in uscita a marzo 2024 – di come il movimento contro il patriarcato potrebbe riconfigurare la Cina e il mondo intero. Alla vigilia della Giornata internazionale della donna del 2015, il governo cinese arresta cinque attiviste femministe e le detiene per trentasette giorni. Sono le Feminist Five, diventate un caso internazionale, sostenute in tutto il mondo con l’hashtag #FreetheFive. Ma questa è solo la punta dell’iceberg di un movimento molto più ampio di avvocate, attiviste, artiste e combattenti che stanno risvegliando le coscienze.

Atti impuri

Nella cultura giuridica della chiesa, e dunque nel codice di diritto canonico, lo stupro e l’abuso sessuale sono considerati trasgressioni del sesto comandamento e mai atto contro un’altra persona. Ma questo comandamento è l’unico del decalogo ad aver cambiato denominazione nel corso della storia: il “non commettere adulterio” delle origini bibliche è divenuto nel XVI secolo “non commettere atti impuri”. Anche se si tratta sempre di norme relative al comportamento sessuale, la differenza è importante. L’adulterio è un atto che rompe gli equilibri comunitari e familiari, sconvolgendo le relazioni sociali, mentre gli atti impuri riguardano solo il peccatore, che diventa impuro. L’attenzione quindi si sposta dalle relazioni, danneggiate dalla trasgressione, all’impurità del solo colpevole: ecco perché la chiesa fa molta fatica a occuparsi delle vittime. Del resto, a causa di una concezione sbagliata della sessualità, di tipo solo maschile, nella cultura cattolica si crede che le vittime provino comunque piacere e quindi diventino così complici nella trasgressione. Per affrontare le radici degli abusi bisogna, dunque, ritornare a riflettere sul sesto comandamento. Dal 12 gennaio per Laterza Atti impuri di Lucetta Scaraffia.

Complottismo, mito e collasso dei generi – La crisi della narrazione

L’analisi del complottismo nel tempo si è focalizzata principalmente sugli effetti politici e sulle spiegazioni psicologiche della sua diffusione, mirando spesso a superare il complottismo come problema sociale. Tuttavia, questo approccio trascura la pratica di creare e diffondere “narrazioni complottistiche”. Complottismo, mito e collasso dei generi –– La crisi della narrazione (Tlon, in uscita il 18 gennaio 2024) di Gregorio Magini (autore di diversi libri e racconti, che lavora nell’informatica) – pone al centro la questione narrativa, inserendola in un contesto più ampio di “crisi della narratività”, evidenziando le narrazioni complottistiche come segnale di una disgregazione più ampia del sistema dei generi narrativi. Il libro esce nella nuova collana Urano, diretta da Francesco D’Isa.

Filosofe – Da Aspasia a Julia Kristieva, la filosofia pensata da e per le donne

Come mai esistono così poche filosofe? E ancora: esiste una filosofia specificatamente rivolta al sesso femminile, da e per le donne? Filosofe – Da Aspasia a Julia Kristieva, la filosofia pensata da e per le donne (in uscita a gennaio per Gribaudo) di Simonetta Tassinari (qui i suoi articoli per ilLibraio.it) cerca di rispondere a entrambe le domande, dimostrando che le filosofe in senso stretto, quelle cioè che al pari di molti uomini hanno fatto del pensiero la loro principale occupazione, non sono poi così poche, senonché, in una cultura che per millenni ha avuto un carattere spiccatamente patriarcale, se ne parla poco. L’autrice, romagnola di nascita, molisana d’adozione, insegna Storia e Filosofia nei licei, e da sempre si interessa, approfondendone gli studi, alla Psicologia relazionale, alla Psicologia dell’età evolutiva e al Counseling filosofico.

Non farti fottere – Dittatura del porno o democrazia del piacere?

A fine febbraio per Rizzoli il nuovo libro della giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber, Non farti fottere – Dittatura del porno o democrazia del piacere?. Da Youporn a Onlyfans, contro la deriva di un mercato pornografico che vale miliardi e che domina internet, per la giornalista serve una nuova alleanza per rimettere al centro la libertà delle donne (e degli uomini).

Signore che si facevano altre signore tempo fa

Cristina Domenech firma per Blackie Signore che si facevano altre signore tanto tempo fa, volume che raccoglie storie di donne queer del passato. Dove sono le lesbiche della Storia? Donne che si ribellarono al matrimonio e infransero le regole della società. Combattive, non sottomesse. Artiste geniali e decadenti… Signore che, in mezzo a tutte le difficoltà della loro epoca, hanno osato esprimere la loro sensualità e sfidare le convenzioni sociali. L’autrice, nata nel 1987, è dottoranda presso la Università di Malaga, città in cui è nata: nelle sue opere analizza la letteratura storica da una prospettiva queer.

I generi e la storia – Femminile e maschile in metamorfosi

C’era una volta il sesso, una differenza ovvia che si diramava in maniere femminili e maschili di essere al mondo. Ma la genetica non sa spiegare tutto. Oggi abbiamo un termine per descrivere come, in ogni società, gli esseri umani vivono il loro corpo sessuato. Come accettiamo o rifiutiamo il sesso assegnato alla nascita? Ed ecco il genere. Anzi, generi. Parola che ci aiuta a declinare attitudini, ruoli, identità, ma che ci rivela anche disparità nella morale e nelle rappresentazioni sociali. I generi e la storia – Femminile e maschile in metamorfosi (Il Mulino, in uscita a marzo) della professoressa alla UCLA Giulia Sissa è un viaggio che parte dal riconoscimento dell’universalità dei diritti nelle società occidentali, per arrivare al genere come differenza attribuita, trasformabile e trasferibile.

Sirene e altri mostri

Donne mitologiche che hanno sfidato il potere maschile: in uscita da Blackie il saggio Sirene e altri mostri (traduzione di Sabrina Bottari). L’autrice, Jess Zimmermam, lavora per l’editore Quirk Books ed è autrice di saggi, narrativa e poesia in prosa. In passato è stata caporedattrice di Electric Literature, fondatrice di Archipelago Books e collaboratrice per The Establishment.

Guida stupefacente

Autoregolazione, abuso e dipendenza, policonsumo, elementi di primo soccorso e il sistema di interventi comunemente chiamato “Riduzione del danno”. Guida stupefacente – Autoregolazione e riduzione dei rischi da uso di sostanze (Agenzia X) del giornalista musicale ed esperto di controculture Tobia D’Onofrio e del coordinatore del laboratorio antiproibizionista LAB57-Alchemica di Bologna Massimo Lorenzani è un testo che affronta il tema dell’uso delle molecole psicoattive presenti sul mercato. Ne presentano in questo volume storie e contesti, in un patchwork di citazioni di artisti, studiosi e intellettuali.

Essere o non essere umani – Ripensare l’uomo tra la scienza e altri saperi

In Essere o non essere umani – Ripensare l’uomo tra la scienza e altri saperi (Raffaello Cortina Editore, in uscita a febbraio 2024) lo scrittore Björn Larsson – noto romanziere e docente di Letteratura francese all’Università di Lund, autore de La vera storia del pirata Long John Silver (Iperborea, traduzione di Katia De Marco) – si interroga su cosa distingua gli esseri umani dagli altri primati. Contrapponendosi alle scienze che vedono la natura umana come il risultato dell’adattamento evolutivo, l’autore argomenta che la specificità dell’uomo è in gran parte dovuta all’innovazione della rappresentazione simbolica. Questa concezione implica che ogni cosa, come suoni, gesti o oggetti, può rappresentare qualsiasi altra cosa, sostenendo che da ciò derivano l’immaginazione, il linguaggio, la coscienza, il dubbio, una certa libertà, il senso del futuro, la comprensione di sé e degli altri, le credenze, i miti e le fedi religiose.

L’elemento del diavolo – Il fosforo e l’equilibrio precario del ciclo della vita

Senza fosforo non c’è vita sulla Terra. Lo stesso vale per azoto e potassio, con una differenza però sostanziale: il fosforo si sta esaurendo. Una notizia allarmante se pensiamo che è l’elemento che completa il cerchio della vita e nient’altro può svolgere la sua funzione… Dan Egan, giornalista americano due volte finalista al premio Pulitzer, firma L’elemento del diavolo – Il fosforo e l’equilibrio precario del ciclo della vita (Aboca), inchiesta che spinge a prestare attenzione a una delle questioni ambientali più pericolose ma meno conosciute del nostro tempo.

Dio. La scienza, le prove

Dalla quantistica alla relatività, da Einstein a Gödel, sono molti gli scienziati e le scoperte che tra Otto e Novecento hanno dato una svolta all’ipotesi dell’esistenza di una forza regolatrice del mondo. Di tutti, il saggio loro Dio. La scienza, le prove (in libreria a fine febbraio per Sonda) di Michel Yves Bolloré e Olivier Bonnaisses illustra il pensiero e la portata rivoluzionaria, arrivando a conclusioni inaspettate. Con una prefazione del premio Nobel per la Fisica Robert Wilson.

Artisti, pazzi e criminali

Laurel e Hardy, Obdulio Varela, Sonny Liston, Lucio Demare e Juan Domingo Perón sono solo alcuni degli incredibili protagonisti che animano le pagine di Artisti, pazzi e criminali di Osvaldo Soriano (a gennaio per Sur, traduzione di Vittoria Martinetto e Angelo Morino): sedici articoli scritti negli anni Settanta e riuniti in un unico volume dallo stesso autore (1943 – 1997) nel 1983. Sedici storie di successo, tragedia e amarezza – ognuna accompagnata da una breve introduzione in cui lo scrittore, con l’immancabile ironia e lo spirito critico che lo contraddistingue, snocciola aneddoti, ricorda la vita di redazione e propone al lettore una lente nuova con cui osservare il mondo.

Chi ha ucciso la Cool Britannia?

A fine maggio per Sperling & Kupfer Chi ha ucciso la Cool Britannia? di Antonio Caprarica, che dai tempi in cui era corrispondente Rai a Londra a oggi, è stato narratore e testimone privilegiato dell’ascesa e declino dell’Impero. Un saggio per capire come si è passati dalla Cool Britannia alla Brexitland.

Sei un genio dell’amore e non lo sai

Il 6 febbraio esce per HarperCollins Italia Sei un genio dell’amore e non lo sai di Candida Morvillo, opinionista tv, firma del Corriere della Sera ed ex direttrice di Novella2000. L’autrice racconta cos’ha imparato su sentimenti, relazioni e amori giusti e sbagliati. Il suo viene presentato come un libro che spiega “perché siamo tutti geni dell’amore, ma non lo sappiamo”…

La svolta vegetale

Irene Luzi è psicoterapeuta, ecopsicologa e igienista naturale, ed è esperta in alimentazione vegetale. Il 13 febbraio esce per Longanesi il suo primo libro, La svolta vegetale – Un percorso di salute alla riscoperta della tua intelligenza alimentare. Si tratta di “un metodo graduale per dare una svolta green alla nostra esistenza, dalla tavola allo stile di vita”.

Cosa sarò da grande

A febbraio torna in libreria Carlotta Cerri, montessoriana, esperta di educazione per bambini e punto di riferimento per i genitori (suo il blog La Tela di Carlotta): in uscita per Vallardi Cosa sarò da grande – Accompagnare i nostri bambini alla scoperta della loro strada. Cerri ha firmato testi per l’infanzia sull’educazione sessuale, la diversità di genere e la gestione delle crisi.

Materia, le parole

Nasce dalla collaborazione di Marco Mengoni con la Scuola Holden di Torino Materia, le parole, in uscita per Rizzoli a fine gennaio. Dopo aver ascoltato i dischi del progetto Materia del cantautore – primo artista italiano a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, nonché primo artista italiano della storia a essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013 – le studentesse e gli studenti della Holden hanno scritto dei racconti ispirati alle suggestioni e alle emozioni che hanno provato ascoltando la musica e le parole di Mengoni, che in queste pagine accompagna con la sua voce le storie narrate. Il libro include 4 testi inediti del cantante che, appassionato di pittura e disegno, ha realizzato anche l’illustrazione della copertina.

Ne uccide più la gola che la sciarpa – La mia storia

A fine gennaio per Rizzoli l’autobiografia di Renato Pozzetto, dal titolo Ne uccide più la gola che la sciarpa – La mia storia, un “viaggio intimo e autoironico per raccontare non soltanto una vita ad alta intensità, ma anche un pezzo prezioso della nostra storia, del nostro cinema e della comicità italiana”. La Milano di Lucio Fontana e Piero Manzoni, il Derby, la passione per le automobili, gli elicotteri, le corse di F1. Cibo e vino, il Po da percorrere e ripercorrere in barca, gli affetti famigliari, i registi grandi e piccoli, i partner memorabili dentro e fuori dal set. La vita l’è bela è più di un titolo, è una sintesi.

Chico Forti sono io

A febbraio per Mondadori Chico Forti sono io, libro-testimonianza del cittadino italiano in carcere negli Usa sostenuto da un forte movimento innocentista. Ex sportivo e imprenditore tv, sconta una condanna all’ergastolo come mandante di un omicidio.

Dalla Champions alla libertà

Da calciatore acclamato, idolo dei tifosi della Juventus, a detenuto ingiustamente in carcere. In Dalla Champions alla libertà – Tutti i tornanti di quella strada che è la vita, a metà febbraio per Cairo, l’ex calciatore Michele Padovano racconta la sua storia, dalle conseguenze devastanti su vita e carriera. Una lunga vicenda che fa riflettere su quanto sia facile finire nella trappola di un errore giudiziario e quanto sia poi difficile e faticoso uscirne indenni.

Tra gli ultras – Viaggio nel tifo estremo

James Montague, autore e giornalista inglese, due volte vincitore del Football Book of the Year Award), fa parte della categoria dei cronisti che non passano le giornate davanti al pc. Per i suoi reportage ha infatti visitato oltre 80 paesi diversi (e territori non riconosciuti). A fine febbraio pubblica con 66thand2nd Tra gli ultras – Viaggio nel tifo estremo (traduzione di Leonardo Taiuti). Il libro mostra come gli ultras siano diventati un movimento fortemente politico, abbracciando le posizioni estreme sia a destra sia a sinistra.

L’importante è partecipare

Torna in casa Iperborea l’appuntamento con con la collana COSE Spiegate bene, in collaborazione con Il Post: Nell’anno della 33esima edizione dei Giochi Olimpici, che si terrà a Parigi fra luglio e agosto, a metà febbraio esce L’importante è partecipare, volume tutto dedicato alle Olimpiadi. Da quelle dell’antichità, organizzate a Olimpia, in Grecia, a partire dall’VIII secolo avanti Cristo, a quelle moderne…

Il diario delle tue paure

Il 20 febbraio Newton Compton propone Il diario delle tue paure. Parliamo di uno shadow book, genere di successo oltreoceano e su TikTok. Di cosa si tratta? Di un diario psicologico, che consente di portare alla luce le proprie parti più oscure o inaccettabili. Sarà interessante scoprire l’accoglienza del pubblico italiano…

Shadow work journal

A conferma che nel 2024 lo Shadow Work Journal potrebbe diventare anche da noi il nuovo trend spinto da TikTok, per Mondadori è in uscita quello curato da Keila Shaheen: Shadow Work Journal – Accogli le tue ombre e trasformale in risorse preziose “è basato su pratiche terapeutiche consolidate”, e viene proposto come un diario che “guiderà nell’esplorazione degli aspetti nascosti della psiche”.

Ci vuole coraggio – Per un’azienda sostenibile e attenta all’inclusione

In Ci vuole coraggio – Per un’azienda sostenibile e attenta all’inclusione (Hoepli, in uscita il 19 gennaio 2024) si trovano “riflessioni, aneddoti, pensieri, conversazioni, idee, modelli, opinioni, storie e strumenti”. L’autrice, Sara Taddeo, DE&I Senior Manager per The Boston Consulting Group (BCG), racconta “un nuovo modo di fare business inclusivo”.

Il Mentalista – I segreti per leggere chi ti sta intorno come un libro aperto

Tommaso James Douglas Anselmi (@james.mentalist) pubblica con Gribaudo Il Mentalista – I segreti per leggere chi ti sta intorno come un libro aperto. Apprezzato sui social, in radio e in tv, l’autore racconta i segreti del mentalismo, fornendo consigli e tecniche utili anche nella vita di tutti i giorni. Un testo che parla anche di condizionamenti sociali, di come influiscono su di noi i comportamenti altrui e dei meccanismi che guidano il funzionamento del nostro cervello.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2024: poesia



I poeti maledetti

In casa Il Saggiatore esce a gennaio una nuova edizione di I poeti maledetti di Paul Verlaine (1844-1896), “libro che apre la stagione all’inferno della poesia francese ed europea”. Viene presentata come un’opera che ha rivelato “un modo nuovo di scrivere al di fuori di ogni canone, rimanendo fedeli soltanto alla propria ambizione, alla propria immaginazione, al proprio talento”. La traduzione è di Claudio Rendina, la prefazione di Morgan. A proposito di “poeti maledetti”…

Poesie inedite

Il 12 gennaio per Crocetti escono le Poesie inedite di Dylan Thomas. Si tratta di un’edizione pensata per completare, a settant’anni dalla morte del poeta, la traduzione italiana dell’intero corpus poetico thomasiano, e consta di sessantadue poesie inedite. Spazio, tra l’altro, a tredici testi adolescenziali, composti dagli undici ai sedici anni. Traduzione e introduzione di Emiliano Sciuba.

Degli amanti, non degli eroi

Per la collana Lo Specchio di Mondadori Daniele Mencarelli (autore del bestseller Tutto chiede salvezza – poi diventato anche una serie Netflix) firma a gennaio Degli amanti, non degli eroi, due “poemetti narrativi”, definiti “due percorsi narrativi in versi, due vasti movimenti poetici che rivelano, nei termini di una insolita energia espressiva, il carattere di un autore che da sempre si è mosso con efficacia coinvolgente sul doppio registro della scrittura in versi e del romanzo”.



Poesie

Poesie (Einaudi, in uscita a gennaio 2024) presente l’opera poetica di Paolo Volponi in un solo volume, che ne riporta l’intero arco di sviluppo. Il libro, a cura di Emanuele Zinato e con la postfazione di Giovanni Raboni, comprende le principali raccolte pubblicate dall’autore: Il ramarro, Poesie e poemetti 1946-66, Con testo a fronte e Nel silenzio campale, oltre a testi individuali e dispersi che risalgono ai suoi ultimi anni di vita e a nove poesie inedite.

Canti della gratitudine

Fin dalle prime righe di Canti della gratitudine, in uscita il 3 gennaio per Bompiani, Franco Arminio invita a un gesto semplice e prezioso: fare buon uso delle parole. Le parole che pronunciamo, scriviamo, leggiamo ogni giorno sono una moltitudine, ma troppo spesso attraversano le nostre vite senza lasciare traccia. Nei suoi versi l’autore allora “si inoltra nel silenzio” – quello dei paesi delle aree interne svuotati dall’emigrazione, quello delle notti in cui siamo soli di fronte alla nostra ossessione – “e, come un rabdomante, cerca la vena in cui ancora scorrono parole dense di significato e di luce”.

Libro massimo di poesia

“La raccolta poetica degli ultimi cinque anni di attività di uno dei più strani casi di poesia in lingua italiana”. Parliamo di Libro massimo di poesia – Poetry sketches book & superulteriori (Agenzia X) di Marko Miladinović, autore classe ’88 “slavo-svizzero-ticinese autodidatta, folle e impenitente, anarchico e situazionista, sempre visionario”, che la critica specialistica ha definito “poeta dell’autosuperamento”. L’autore, che vive a Lugano, ha contribuito a introdurre in Italia la “stand-up poetry” e ha coniugato l’acronimo P.O.P. per intendere quella “poesia orale prestante”.

Stròlegh Teater

Stròlegh uscì nel 1975, con un’introduzione di Franco Fortini: era il terzo libro di Franco Loi, ma fu quello che lo proiettò immediatamente, nonostante il suo dialetto milanese spurio, inventivo e non semplice, nella ristretta cerchia dei poeti italiani più importanti. Tre anni dopo uscì Teater, un segnale forte perché prima di Loi l’Einaudi aveva pubblicato un secondo libro di un poeta italiano vivente solo in due casi: Montale e Ripellino. Questi due libri, Stròlegh e Teater, sono ora uniti in un solo volume (edito Einaudi e in uscita a gennaio), “come due ante di uno stesso flusso poematico-teatrale che mette insieme ricordi d’infanzia e descrizioni di Milano”, con la prefazione di Giancarlo Consonni.

Non a te nudo amore

A fine gennaio in libreria per Crocetti l’antologia Non a te nudo amore – Poesie d’amore scelte da Nicola Crocetti e Massimo Recalcati. Un volume che raccoglie versi che attraversano i secoli. Voci di poeti che arrivano da lontano o che abitano il nostro tempo. “Tutte ruotano attorno al mistero dell’amore, che non può essere decifrato attraverso la ragione”.

Le poesie di Jon Fosse

E sempre a proposito di Crocetti, a maggio pubblicherà la raccolta del Premio Nobel 2023 Jon Fosse: in attesa dei dettagli, qui il nostro speciale sullo scrittore e drammaturgo norvegese.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2024: fumetti, graphic novel e manga



Qual è il posto più lontano da qui?

Il mondo post-apocalittico creato da Matthew Rosenberg e Tyler Boss, coppia apprezzata nel mondo del fumetto indipendente, esplode in Qual è il posto più lontano da qui? (Bao Publishing, traduzione di Leonardo Favia), di cui esce a gennaio il secondo volume. Lo scontro tra bande di ragazzi per trovare il proprio posto nel mondo, racchiuso in un mix tra fumetto d’avventura e graphic novel, in cui azione e fantascienza distopica fanno da cornice a una storia d’identità e accettazione di sé.

Metax

Nella distopica città di Ronin, l’ingegnere capo è responsabile dell’estrazione del Metax, un materiale prezioso che è diventato indispensabile per la sopravvivenza del regno. Il tutto mentre un agente di polizia indaga sull’uccisione dei cavalli reali a opera di un gruppo di terroristi bambini e la lunga mano del re mette in moto un gioco di potere che cambierà il destino del reame. Attraverso le tavole illustrate di Metax (add editore, traduzione di Claudia Durastanti), racconto a fumetti tra fantascienza e fantasy in uscita a marzo, il parigino Antoine Cossé narra lo sfruttamento delle risorse naturali, la resistenza e la lotta per il futuro.

Diecimila piume nere

In uscita a gennaio per Bao Publishing il volume Diecimila piume nere (traduzione di Leonardo Favia) dello sceneggiatore Jeff Lemire e del disegnatore italiano Andrea Sorrentino. Il romanzo a fumetti sviluppa storie horror indipendenti connesse all’interno del mondo immaginato dagli autori, consolidando la loro collaborazione. Come il suo predecessore, Il passaggio (Bao Publishing, 2023) anche questo nuovo volume “offre racconti al cardiopalma, traghettando lettori e lettrici nell’orrore puro”.

La seconda mezzanotte – Il Maestro

Primo volume di una serie di graphic novel creata da Antonio Scurati (autore del soggetto) e ispirata dal suo romanzo La seconda mezzanotte, da cui è in lavorazione anche una serie televisiva, La seconda mezzanotte – Il Maestro (Feltrinelli Comics) vede protagonisti Tanino Liberatore, maestro del fumetto di fama internazionale e disegnatore di Ranxerox, a cui sono affidati il character design e le copertine, e Tito Faraci, che firma la sceneggiatura. La trama? Siamo nel 2092, e il mondo come lo conosciamo è finito. L’emergenza climatica ha avuto un tragico esito, Venezia è stata devastata da uno tsunami, per poi essere in parte ricostruita da una multinazionale cinese che ha messo piazza San Marco sotto un’enorme cupola, trasformandola in una sorta di Las Vegas post-apocalittica. Qui si svolgono incontri all’ultimo sangue di nuovi gladiatori, guidati dal carismatico Maestro…

Gli esuberati

Dopo il successo di Un amore esemplare (Feltrinelli Comics, 2018, con i disegni di Florence Cestac e la traduzione di Yasmina Mélaouah), un’altra opera illustrata per Daniel Pennac, qui affiancato dal maestro del fumetto – e vincitore di due Eisner Award – Jacques Tardi. Con Gli esuberati (Feltrinelli, in uscita il 30 gennaio 2024 con la traduzione di Yasmina Mélaouah) gli autori mettono in scena un giallo comico e grottesco, dove un disoccupato si barrica dentro una gabbia dello zoo di Parigi allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla propria condizione. Dopo alcuni giorni, però, viene trovato impiccato. Sarà compito dell’ispettore Justin assicurare il colpevole alla giustizia (se ne esiste una) imbattendosi in una serie di personaggi sospetti, strampalati e contraddittori…

Chaplin. Il principe di Hollywood

Come ha fatto Charlie Chaplin, nato da una famiglia povera di Londra, a diventare una delle personalità più importanti della storia del cinema, americano e non solo? Nel graphic novel in uscita a inizio febbraio per Tunué (Chaplin. Il principe di Hollywood, con la traduzione di Stefano Andrea Cresti), Laurent Seksik (scrittore e medico francese) e David Françoi ripercorrono la sua vita, dall’arrivo in America al raggiungimento dei vertici di Hollywood.

Ballata per Sophie

Filipe Melo è un musicista, regista e scrittore portoghese, che ha ricevuto nomination per gli Eisner e Harvey awards. Dal canto suo, Juan Cavia ha realizzato il set design del film Il segreto dei suoi occhi, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero. Lavora come art director ed è uno dei migliori illustratori sul mercato. Insieme, firmano per Tunué Ballata per Sophie (traduzione di Ada Milani), in uscita il 23 gennaio. La trama del graphic novel? Nonostante le difficoltà, la stagista Sofia riesce a ottenere un’intervista con il leggendario pianista Julien Bubois. Che, inizialmente restio, comincia ad aprirsi e a parlare della sua vita. Da qui parte una storia avvincente che ripercorrerà ogni aspetto della sua esistenza, le sue amicizie, i suoi amori e i suoi segreti.

Corpi invisibili

Corpi invisibili, in uscita per BeccoGiallo, è un saggio illustrato che rivela e indaga quei corpi che nel corso di un secolo di storia sono stati emarginati, dimenticati, esclusi dalla narrazione comune, dal 1930 ai giorni nostri. Le autrici sono la scrittrice, sceneggiatrice di fumetti, attivista trans-femminista Antonia Caruso e le fumettiste e illustratrici Michela Rossi, in arte Sonno (curatrice dell’inserto Fumetti per Domani), Meo e Chiara Melchionna.

Sand Land

Star Comics ha annunciato l’uscita in primavera della nuova edizione (in un unico volume) di Sand Land, manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, composto da 14 episodi pubblicati su Weekly Shōnen Jump nel 2000. Al centro della trama, le avventure di Belzebubù, principe dei demoni, del ladro Shif che lo accompagna e dell’anziano sceriffo Rao…

La luna e l’acciaio. Vol. 1

Dal 30 gennaio in uscita per J-POP (Edizioni B) La luna e l’acciaio. Vol. 1 di Daruma Matsuura (traduzione di Davide Campari), storia ambientata in era Tenpo (1830-1844). Konosuke Ryudo è un samurai di basso rango senza alcuna prospettiva per il futuro. I suoi genitori speravano che diventasse un nobile guerriero ma, a causa di una misteriosa maledizione, per lui è impossibile impugnare qualsiasi tipo di spada…

L’effetto He-Man

Quante volte, ripensando ai giocattoli e ai cartoni dell’infanzia, veniamo colti da uno strano effetto di nostalgia? Quando, negli anni Settanta, i produttori di giocattoli cominciarono a produrre serie animate (che rendessero i franchise, tra cartoni e film, i più amati della nostra generazione) non immaginavano l’enorme impatto sul nostro immaginario collettivo… o forse si! L’effetto He-Man (Bao Publishing, in uscita a febbraio 2024, di cui proponiamo la cover originale, ndr) di Brian “Box” Brown, racconta tutto questo in un saggio a fumetti.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2024: libri per ragazzi e ragazze

Wonka

La magia di Roald Dahl riprende vita… Fin da quando era bambino, Willy Wonka sapeva di voler creare meraviglie con il cioccolato. Quando passano gli anni e si ritrova finalmente davanti alla famosa Galleria Gourmet, sede delle botteghe dei tre più rinomati cioccolatieri della città, ben presto scopre che il trio non è l’amichevole compagnia che sperava di trovare. Willy avrà bisogno di tutto il potere dell’immaginazione e di un sorprendente gruppo di amici per portare al mondo le sue straordinarie creazioni. Una vicenda – prequel de La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl – che parla di sogni, amicizie improbabili e dolci spettacolari, basata sull’atteso film Wonka (con Timothée Chalamet e Olivia Colman, nella sale), diretto da Paul King. L’autrice bestseller Sibéal Pounder l’ha poi trasformata in un libro, edito Salani e in uscita il 3 gennaio.

Cenerentola è morta

Sono passati 200 anni da quando Cenerentola ha trovato il suo principe, ma la fiaba è finita… Le ragazze del regno ora devono partecipare al ballo annuale perché vengano scelte dagli uomini, in virtù della loro bellezza ed eleganza… Tutte si affannano per trovare un pretendente con il quale “comporre il match perfetto”, e delle ragazze che non trovano corrispondenza non si avrà più traccia… A metà febbraio esce per Fandango Cenerentola è morta, rilettura della celebre fiaba. A firmarla, Kalynn Bayron, autrice di fantasy e horror young adult di successo. Bayron, che è anche cantante di formazione classica ed è appassionata di teatro musicale, scompone il classico (che Disney ha fatto conoscere a intere generazioni) per parlare di patriarcato alle ragazze e ai ragazzi di oggi. Nella sua versione, finalmente, saranno le ragazze a decidere chi vivrà felice e contenta…

Il lato più bello

Il lato più bello (Salani, in uscita il 23 gennaio 2024) di Alberto Pellai e Barbara Tamborini – autori di numerosi libri di successo – ha come protagonista Viola, una giovane ragazza con un sogno: che tutti possano vedersi davvero, imparare a conoscersi e amare ogni piccola stranezza di sé. Per questo ha deciso di diventare una videomaker: per restituire una storia a chi non riesce a farsi sentire. Ma iniziare non è facile, soprattutto se il tuo corpo appare così diverso rispetto ai fisici scolpiti dei social…

Senza dirlo a nessuno

Manish, sedicenne londinese con un padre distante, vive una vita senza restrizioni fino a quando vola a Roma. Qui, durante un’operazione di polizia, viene arrestato per spaccio. Il ragazzo viene però misteriosamente rilasciato con scuse frettolose. La madre, percependo un segreto, decide di indagare, svelando un mistero che coinvolge scelte, fiducia e indipendenza. Giorgio Scianna – autore nato a Pavia nel ’64 – esplora la responsabilità delle scelte e gli errori degli adulti. Senza dirlo a nessuno (Einaudi, in uscita il 23 gennaio) offre una mappa dell’attualità, rivolgendosi sia agli adolescenti che ai loro genitori.

Nuove ribelli

A che età si ha il diritto di cambiare il mondo? Nuove ribelli (a fine febbraio per Tunué; dai 10 anni) è un graphic novel frutto di un’inchiesta giornalistica, e rivela le vite di sei attiviste contemporanee che, con coraggio, hanno lottato per i propri diritti e ideali. Con la sceneggiatura di Fabien Morin, Laurent Hopman e Julien Derain e i disegni di un team di autori internazionale: Brett Parson, Gijé, Jocelyn Joret, Rebecca Traunig e l’italiana Vittoria Macioci.

La casa dai vetri verdi

Poco lontano dal fiume Skidwrack, sulla cima di una collina innevata, sorge una casa dalle vetrate colorate. La dimora, appartenuta a un famigerato contrabbandiere, ospita ora la locanda dei coniugi Pine e di Milo, il loro unico figlio di dodici anni. La casa è quieta e silenziosa, i Pine si accingono a trascorrere qualche giorno di meritata vacanza invernale, ma nella prima gelida notte di riposo, suona inatteso il campanello degli ospiti… Dal 12 gennaio per Salani La casa dai vetri verdi di Kate Milford un mistery per ragazze e ragazzi (dai 12 anni) “avvincente come un gioco di ruolo e appassionante come un giallo di Agatha Christie”, vincitore dell’Edgar Award e nominato al National Book Award.

Song of myself – Storie di genere libero

Autore del longseller Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda a inizio marzo firma per Feltrinelli Song of myself – Storie di genere libero, in cui ritrae la generazione Z a partire da una questione centrale per le ragazze e i ragazzi di oggi: l’identità di genere. Quella attorno alla percezione dell’identità di genere, infatti, è forse la più importante rivoluzione culturale condotta oggi da adolescenti e giovani. In contemporanea all’uscita, Song of myself sarà anche un podcast.

La notte che ho ucciso Kurt Cobain

Per la collana HotSpot del Castoro a fine febbraio arriva in libreria La notte che ho ucciso Kurt Cobain, un romanzo sulla “fatica e l’entusiasmo di essere giovani, arrabbiati ma pieni di vita”. Il libro esce a 30 anni dalla morte del tormentato (e amatissimo) leader dei Nirvana (20 febbraio 1967 – 5 aprile 1994). Con Azzurra D’Agostino, il viaggio di tre ragazzi alla scoperta della propria identità, inseguendo le tracce di un idolo punk-rock (o meglio, grunge) intramontabile.

Ario chiama per nome tutte le stelle

In uscita per Gribaudo Ario chiama per nome tutte le stelle, primo albo illustrato di Maria Grazia Calandrone, poetessa e autrice, finalista al premio Strego 2023. Ario incontra Clara, se ne innamora perdutamente e prende il volo… “Il suo è un amore grande come la luna e luminoso come le stelle”.

Grande, Bro!

Un romanzo per ragazzi e ragazze (dai 10 anni), “che esprime tutta l’energia della preadolescenza, affrontando il tema degli stereotipi di genere” e di chi non si identifica nel sesso di nascita. “Una storia sull’amicizia pura, sulla sincerità verso gli altri e verso se stessi, e sulla libera espressione di sé”. Parliamo di Grande, Bro! (Iperborea, dal 10 gennaio nella traduzione di Laura Cangemi) di Jenny Jägerfeld, classe ’74, una nota scrittrice svedese per ragazzi.

La cabina telefonica di Yuan Huan

Ilhami è un bambino turco che odia leggere. Un giorno, mentre si dispera perché la maestra gli ha dato come compito quello di raccontare la trama di un libro, incappa in una cabina telefonica abbandonata da un circo. Ilhami, incuriosito, ci entra dentro, e svogliatamente solleva la cornetta: all’improvviso resta inchiodato ad ascoltare una voce misteriosa, che gli racconta una storia bellissima. È così che capisce di aver risolto il suo problema con la lettura: racconterà a scuola le storie che ha ascoltato al telefono… A fine gennaio Emons propone La cabina telefonica di Yuan Huan di Miyase Serbartut, autrice per ragazzi di origini turche, candidata all’Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) e al Premio Andersen 2024.

Fuga dalla neve

Angelo e Lidia sanno molte cose per essere due bambini di undici e sette anni. Sanno che c’è un motivo se hanno dovuto cambiare scuola e lasciare i loro compagni di classe. Sanno il significato di alcune parole difficili, come ‘leggi raziali’ o ‘deportare’, e che c’è qualcosa di terribile nell’aria che le loro famiglie non vogliono rivelargli. Ma soprattutto, Angelo e Lidia sanno di essere ebrei. È per questo che una mattina i due cugini si svegliano e non trovano più le loro famiglie: in fuga dalla minaccia nazista, li hanno abbandonati per proteggerli. Costretti a rinunciare perfino ai loro nomi, Angelo e Lidia intraprendono un viaggio tortuoso che li porterà, prima insieme e poi separati, sulle montagne maestose e selvagge a nord del Piemonte, fra vette ghiacciate e valli fiabesche, alla ricerca di un posto dove poter essere se stessi. Sofia Gallo firma per Salani Fuga nella neve (dai 9 anni).

La guerra di Safiyyah

La guerra di Safiyyah (La Nuova Frontiera, traduzione di Clara Serretta, in uscita il 19 gennaio), della giovane scrittrice e attivista Hiba Noor Khan, è un romanzo per ragazzi ambientato a Parigi, nel 1940. Safiyyah, una ragazzina curiosa e amante dell’avventura, trascorre ore in biblioteca a studiare le mappe e a sognare viaggi ed esplorazioni. Ma, quando la guerra inizia a imperversare, la sua infanzia viene interrotta bruscamente. Safiyyah scopre che il suo amato padre, al fianco dell’imam della Grande Moschea, lavora segretamente tutte le notti per salvare la vita agli ebrei perseguitati. E quando i nazisti iniziano a sospettare di loro, la ragazzina si offre di sostituirli e diventa una “staffetta” della Resistenza per consegnare agli ebrei dei falsi documenti d’identità. Il tutto, fino a quando arrivano i soldati nazisti: riuscirà Safiyyah a trovare il coraggio di entrare nelle catacombe sotto Parigi e condurre gli ebrei al sicuro?

Il coraggio di volare

Stefano Rossi, guru emergente della pedagogia, si rivolge a ragazze e ragazzi per aiutarli a superare l’ansia di affrontare la scuola e le prove della vita. Il coraggio di volare, a metà febbraio per Feltrinelli, è il suo primo libro destinato agli adolescenti. Psicopedagogista e conferenziere, l’autore è esperto di didattica cooperativa e educazione emotiva di bambini e ragazzi a rischio. Dopo aver lavorato come educatore di strada nelle periferie e coordinato centri psicoeducativi per famiglie e minori, oggi si occupa di ricerca, formazione e consulenza psicopedagogica per insegnanti, ragazzi e genitori. Negli ultimi vent’anni ha ideato progetti di contrasto alla dispersione scolastica, confluiti nel Metodo Rossi della Didattica Cooperativa®, di cui dirige il Centro.

Per piacere

Per BeccoGiallo in uscita Per Piacere, firmato dalle autrici de La Sessualità spiegata alle bambine e ai bambini: una guida illustrata alla sessualità rivolta ai preadolescenti e agli adolescenti (e non solo), scritta dalla ginecologa e sessuologa Chiara Gregori, e illustrato da Juls Criveller.

Miti del Nord – Volume 2

L’amato autore bestseller Neil Gaiman e il fumettista e illustratore statunitense P. Graig Russell firmano per Tunué Miti del Nord – Volume 2: opera che porta “alle origini della poesia, buona e cattiva”, attraverso una storia di nani malvagi, giganti sospettosi e il saggio dio Kvasir… Spazio al viaggio movimentato di Thor e Loki nella terra dei giganti, al doloroso patto degli dei che potrebbe far perdere loro la vita eterna, e al viaggio dell’amato dio Frey nel Valhalla (e oltre) per trovare qualcosa che manca…

Hannah con due H. – Incredibili (dis)avventure nel web

Nel cuore pulsante di un’idea avventurosa, esiste un mondo dove Wikipedia diventa un portale magico, una porta spazio-temporale attraverso la quale esplorare le intricanti pieghe della storia umana. I due protagonisti, Gaia e Leo, di 9 anni, vivono infatti un viaggio avventuroso dentro l’enciclopedia più nota insieme alla filosofa Hannah Arendt. Dal 12 gennaio per Sonda Hannah con due H. – Incredibili (dis)avventure nel web di Eliana Cocca (illustrazioni di Caterina Manganelli). Dai 10 anni.

La guerra spiegata ai ragazzi

Nico Piro, giornalista e inviato del Tg3, firma per Harper Collins La guerra spiegata ai ragazzi, in uscita ad aprile. L’autore accompagna i giovani lettori attraverso un percorso in cui spiega loro i conflitti armati, le false verità, le conseguenze sempre negative e le possibilità di pace.

Nella tua pelle

Già vincitrice del primo Premio Strega Ragazze e Ragazzi, il 10 gennaio Chiara Carminati torna per Bompiani con Nella tua pelle, “un romanzo di ragazzi abbandonati dopo la Grande Guerra”, e “un racconto di piccole storie intrecciate con la Storia”. L’autrice, che è nata e vive a Udine, prende spunto da una vicenda delle meno note, quella dei “Figli della Guerra”, bambini e bambine frutto di violenze dei soldati sulle donne locali abbandonati dalle famiglie delle madri o dai mariti rientrati dal fronte e cresciuti in un piccolo istituto, un luogo unico in Europa, grazie alle cure di un manipolo di religiosi. Il risultato è una storia di avventure e amicizie, che segue la crescita di un gruppo di ragazzini.

Heartbreak hotel

A fine marzo Il Castoro propone il graphic novel Young Adult Heartbreak hotel di Micol Beltramini e Agnese Innocente: l’Heartbreak Hotel è quel luogo in cui i cuori spezzati possono trovare rifugio. “Un luogo della mente e del cuore, che aiuta ad attraversare il dolore”. Come accade ai quattro protagonisti del fumetto in questione: tutti soffrono e in qualche modo riconoscono nell’altro la sofferenza, si ascoltano e si guariscono a vicenda…

Lettera alla scuola – Leggere Don Milani oggi

A febbraio per Feltrinelli Junior Lettera alla scuola – Leggere Don Milani oggi, risultato di un progetto di scrittura collettiva, che vede protagonista lo scrittore, saggista e insegnante Christian Raimo e gli studenti della terza M dell’Istituto Amaldi di Roma, sulle orme di un testo fondamentale per la scuola italiana e non solo. L’illustrazione di copertina sarà firmata da Zerocalcare.

Fragile come un vero uomo (titolo provvisorio)

L’autore (regista, attore e imprenditore di successo) Justin Baldoni sarà il protagonista, insieme a Blake Lively, del film evento It ends with us, tratto dall’omonimo romanzo bestseller. Dall’esperienza dei suoi Ted Talk virali, ha scritto un libro per gli uomini di domani (dai 12 anni), per tentare di dare loro un’educazione affettiva ed emotiva in un linguaggio accessibile agli adolescenti. Nel libro, che in Italia sarà pubblicato da Sonda a inizio marzo, si parla di rispetto, consenso, corpo che cambia e libertà di mostrare le proprie emozioni, senza più nascondersi dietro al machismo tossico.

Belladonna

Signa ha diciannove anni e da che ricordi tutte le persone che le sono state accanto sono morte. Rimasta orfana ancora bambina, è stata allevata da una serie di tutori tutti interessati più alla sua ricchezza che al suo bene, e tutti defunti prima di poter mettere le mani sulla sua eredità. Gli unici parenti che le sono rimasti sono gli Hawthornes, un’eccentrica famiglia che vive nella cupa ma ricchissima villa di Thorn Grove. Signa non ci mette molto a scoprire i segreti che gli Hawthornes celano tra le mura della tenuta… Dal 23 gennaio per Rizzoli il romanzo gotico per ragazze e ragazzi Belladonna di Adalyn Grace (traduzione di Roberto Serrai).

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2024: libri per bambini e bambine

Andiamo dal pediatra

Pediatra Carla, che con la sua competenza e simpatia ha conquistato la fiducia di moltissimi genitori italiani sia sui social sia in libreria, dal 23 gennaio 2024 torna per La Coccinella con Andiamo dal pediatra, uno strumento per aiutare i più piccini a vivere serenamente la visita pediatrica, presentandola come un’avventura curiosa e divertente. E per rendere la lettura interattiva e liberarsi di ogni preoccupazione, i bambini e le bambine potranno giocare al dottore con le sagome colorate da staccare nella pagina finale.

Le luci nella notte blu

Che cosa rende magica la notte? Le sue luci: le luci dei fari delle auto, delle lanterne tra gli alberi, delle lucciole nel bosco, delle stelle nel cielo… Che cosa rende magico questo libro, Le luci nella notte blu (La Coccinella, in uscita a gennaio), sono invece le luci della notte possono accenderle e spegnerle i piccoli lettori soffiando nel buco in fondo alla pagina, il tutto immergendosi tra i testi e le illustrazioni di Gabriele Clima.

Cane zoppo

“Io ho un sacco di figurine, una collezione di macchinine e mille fantastici dinosauri, ma tu non puoi toccare nessuna di queste cose, sei invidioso? No, per niente, perché io ho un cane zoppo!”. Cane zoppo (Edizioni Clichy, in uscita il 23 gennaio) di Marisa Vestita e Giulia Pastorino è un divertente dialogo tra due bambini in cui si affronta un sentimento molto diffuso tra i più piccoli: la voglia di primeggiare sugli altri. A dar man forte al piccolo protagonista un irresistibile antieroe: un bislacco cane zoppo che, con la sua generosità e la sua bizzarria, suscita le invidie di chi non lo può comprare.

Per mille camicette al giorno

A fine febbraio, per Orecchio Acerbo, esce Per mille camicette al giorno di Serena Ballista (illustrazioni di Sonia-Maria-Luce Possentini), il racconto del più grave incidente industriale della storia di New York, per voce di una di quelle camicette che, esposta in una vetrina davanti al grattacielo, vede tutto e tutto sa. Le sue parole illuminano sulle condizioni di sfruttamento delle lavoratrici, ma anche sulle lotte per l’emancipazione delle donne. Dagli 8 anni.

Per stare caldo

Il 16 gennaio Mondadori pubblicherà il volume Per stare al caldo vorrei… di Neil Gaiman, dedicato a rifugiati e rifugiate di tutto il mondo. Che cosa ti riscalda e rassicura nel freddo dell’inverno? Da questa domanda Neil Gaiman e tredici artisti hanno intrecciato una poesia per i più piccoli. Traduzione di Giuseppe Iacobaci.

Lo strambo trasloco della magione Miller

“Questa è la storia di un cane che, rovistando in un buco, scoprì una miniera d’argento, e dei maiali che vissero e grufolarono nei paraggi. È la storia di come i maiali furono cacciati via e di uno strambo, avventuroso trasloco portato a termine con l’aiuto di tronchi e cavalli. È la storia più bella che sia mai stata scritta su cani e maiali, tronchi e cavalli… almeno per ora!”. Lo scrittore statunitense Dave Eggers presenta così a lettrici e lettori Lo strambo trasloco della magione Miller (L’Ippocampo, in uscita il 22 febbraio), una surreale favola a lieto fine. Una storia avventurosa e comica raccontata da uno dei maggiori romanzieri contemporanei e disegnata dall’illustratrice Júlia Sardà, già autrice de La regina nella grotta (L’Ippocampo, 2023).

Mostro del cuore

Il 6 febbraio Mondadori pubblicherà Mostro del cuore e Mostro del cuore e il regalo perfetto di Rachel Bright, con la traduzione di Francesca Crescentini. La serie, in inglese Love Monster, ha avuto successo nel mondo anglosassone, tanto che nel 2020 è stata lanciata anche la serie animata.

Smarriti

Quando Sam si sveglia, la giornata sembra così grigia, fredda e noiosa da far venir voglia di restarsene a casa… ma il nonno gli fa cambiare idea, e così escono per sbrigare qualche commissione: comprare un nuovo paio di occhiali, leggere certi libri in biblioteca, e infine passare in ferramenta… cosa avrà in mente? Ma una cosa meravigliosa, naturalmente: costruire uno slittino! Ed ecco che, armati del loro nuovo mezzo, i due escono per una delle loro avventure. Sulle tracce di un cagnolino smarrito, si godono le meraviglie della neve, finché non trovano il fuggitivo in ottima compagnia: è diventato amico di un branco di husky! Smarriti (Edizioni Clichy, in uscita il 23 gennaio 2024, con la traduzione di Maria Pia Secciani) è il terzo episodio della quadrilogia che fa seguito ai libri della serie stagionale di Sam Usher, con il piccolo Sam e l’adorato nonno che in ogni capitolo incontrano affascinanti specie animali e imparano preziose lezioni sul mondo naturale.

Dream volley

Ad aprile Annalisa Strada e Myriam Silla firmeranno una nuova serie per bambine e bambini (dai 9 anni) per il Castoro: Dream volley è tutta dedicata al mondo della pallavolo. Con i consigli finali della campionessa della nazionale.

L’investigatto – Arsenico e i vecchi lupetti

A fine gennaio per HarperCollins Italia L’investigatto – Arsenico e i vecchi lupetti di Pierdomenico Baccalario, che vede il ritorno dell’investigatore dall’astuzia felina. La trama? Quando i due vecchi lupetti, Dentino e Coda pelosa, muoiono in circostanze misteriose, la loro amica Vanna Bianca non ha dubbi: solo Investigatto può aiutarla a capire cosa sta succedendo. E da dove iniziare le ricerche se non dalla casa di riposo “Balla coi lupi”?

Sempre di Baccalario, e sempre a fine gennaio, HarperCollins pubblica anche Grosso polpo a Chinatown: sì perché una nuova investigatrice, la detective Merlow, è appena arrivata in città direttamente da Gnu York…

Ti voglio bene

“Cerca e trova qui nel bosco i cento cuori che ho nascosto!”. Riuscirà Orso Bruno a trovare tutti i cuori che ha nascosto per lui Papà Orso? Ti voglio bene di Rachel Piercey (Emme edizioni, traduzione di Giuditta Campello, illustrazioni di Freya Hartas) è un libro illustrato per bambini dai 2 anni dedicato a tutti gli amanti del bosco e della sua magia. In libreria a metà gennaio.

29 giugno 2029

Dal 9 febbraio in libreria per Orecchio Acerbo 29 giugno 2029 di David Wiesner (dai 6 anni), albo illustrato (inedito in Italia) su un viaggio surreale attraverso la grande America, occupata pacificamente da lattughe, peperoni e rape fuori misura. L’autore è uno dei più acclamati autori di picture book.

Il gatto con gli stivali

Una fiaba tradizionale sempre attuale, con illustrazioni divertenti, in cui non mancano richiami alla modernità, che in questa edizione diventa una lettura inclusiva adatta a tutti i lettori, nella versione in simboli PCS di Enza Crivelli con le illustrazioni di Roberta Angeletti. Dal 19 gennaio, per Uovonero, Il gatto con gli stivali, edizione a colori di Enza Crivelli, con le illustrazioni di Roberta Angeletti. La fiaba torna dunque in un’edizione accessibile a tutti grazie ai pittogrammi della CAA, che facilitano la lettura autonoma da parte di bambini in età prescolare, di quelli che hanno difficoltà di lettura e di quelli che, pur conoscendo già altre lingue e altre forme di scrittura, stanno ancora muovendo i primi passi nella lettura dell’italiano.

Gianni Barba

Tre uova tiepide sono apparse, quando il babbo demolisce il muro del forno. Messe sotto una lampadina, solo una si schiude. Comincia così, per due bambine, un’estate indimenticabile. Il pulcino, a furia di vermi, cresce ogni giorno di più. La più piccola, con la sorella, lo sfama. Da grande diventa un bellissimo barbagianni e si chiamerà Gianni Barba. Bianco, grande e misterioso, ogni notte parte a caccia per poi tornare all’alba. Finché un giorno accade qualcosa che la piccola non dimenticherà mai più. A metà marzo per Orecchio Acerbo Gianni barba di Alice Rohrwacher (una storia illustrata da Mara Cerri). Dai 5 anni.

Mostro

Torna nel 2024 per effequ la collana Scatoline, a cura della sociolinguista e saggista Vera Gheno. in uscita a marzo Mostro di Liv Ferracchiati (drammaturgo, regista teatrale, performer e autore classe ’85), illustrato da Ehsan Mehrbakhsh. Come è fatto un mostro? Come lo riconosciamo? Quando diciamo “mostro” a chi ci riferiamo?

Pando – Una storia vera

Chi dice “io” in questo libro? L’orso nero che dormicchia sotto la coperta, il cervo mulo dispettoso, l’alce che gioca a nascondino o il bruco pigro? A ogni pagina vi sembrerà di saperlo, e a quella dopo vi accorgerete che non è così. Perché a volte le cose grandi sono le più difficili da vedere, e un albero con cinquantamila gambe non si sa bene dove abbia gli occhi… Questa è la storia vera di Pando, l’albero più grande, grosso e vecchio del mondo, in una narrazione che, tronco dopo tronco, si addentra nel cuore di un prodigio della natura che sfida la nostra immaginazione, e fa sognare. Giorgia Conversi e l’illustratore Andrea Rivola firmano per Aboca Kids Pando – Una storia vera.

Non aprite questo libro per l’eternità

Una nuova avventura della serie “Non aprire questo libro”: in uscita per Gribaudo Non aprire questo libro per l’eternità di Andy Lee (illustrazioni di Heath McKenzie), volume interattivo dall’umorismo semplice e diretto, destinato a far ridere i piccoli lettori.

I love Unicorni

Dai nomi degli unicorni alle loro acconciature, dal “cerca e trova” fino agli scenari: con Ape Junior un libro sticker tutto dedicato alla magia degli unicorni.

Una coda per Nisse

“Un’avventura che parla di amicizia, condivisione e dell’affrontare la vita con leggerezza”: Una coda per Nisse di Eva Jacobson (dal 20 marzo per Iperborea, traduzione di Giola Spairani, illustrazioni di Eva Jacobson) è un albo illustrato (dai 3 anni) “che incanta e diverte, traducendo il candore dei suoi due piccoli protagonisti in humour dalle svolte inattese”.

La guida segreta per coltivare i draghi

Dopo Il ragazzo che coltivava i draghi, serie bestseller tradotta in 23 lingue, in uscita per Gribaudo La guida segreta per coltivare i draghi, il manuale che insegnai trucchi per coltivarli nel proprio giardino. A firmarlo è Andy Shepherd. Le illustrazioni sono di Sara Ogilvie.

Mio zio è un gatto

Cosa fai quando scopri che tuo zio è un gatto? Trascorri il pomeriggio ad allenarti a “gomitoli”, ammiri la sua collezione di scatole di tutti i tipi, impari ad arrampicarti sugli alberi e a cadere sempre in piedi… ma attenzione, non raccontarlo in giro, perché in molti potrebbero non crederci… Pierdomenico Baccalario, premiato e prolifico autore per ragazzi (già citato in questa selezione), si appresta a tornare in libreria anche per Feltrinelli Junior con Mio zio è un gatto (illustrazioni di Marilisa Cotroneo).

TORNA ALL’INDICE

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…