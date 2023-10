Editoria: il Castoro lancia “OFF”, nuovo marchio per adulti (senza limiti di genere)

Nel 30esimo anno della nostra vita editoriale, alla vigilia della Fiera del Libro di Francoforte Il Castoro annuncia l’inizio di un nuovo progetto: nasce infatti Castoro OFF, un nuovo marchio con cui la casa editrice si apre per la prima volta al mondo adulto.

La scelta del nome OFF – si legge in una nota – mira proprio a “sottolineare l’aspetto di ricerca e direzione verso proposte editoriali alternative, verso voci talvolta sconosciute, verso generi di difficile catalogazione e una narrativa OFF, lontana dai canoni e percorsi più tradizionali”. Nel comunicato si parla di “una sorta di sonda curiosa del mondo di oggi, che mira a guardare negli interstizi per cercare perle, a cogliere e fare spazio a ciò che di interessante e inedito sta emergendo nel mondo della narrativa contemporanea, senza limiti di genere. Con uno sguardo aperto, ricettivo e curioso”.

Castoro OFF debutterà a gennaio 2024, e si caratterizzerà per la proposta di narrativa” di genere e sottogenere” (Romance, Fantasy, Romantasy, Mistery, Horror, Fantascienza), “andando a individuare voci e scritture nuove che stanno segnando un cambiamento culturale radicale nel mondo editoriale italiano e internazionale di oggi”.

Dalla casa editrice spiegano che i criteri di selezione saranno “la qualità della scrittura, l’originalità delle storie, una considerazione particolare alla produzione italiana e una particolare attenzione all’apertura e individuazione di nuove strade ancora poco tracciate“.

A gennaio uscirà il romanzo Stelle e Ottone, primo volume della saga romantasy (fantasy+romance) The Hidden Society che seguirà nel corso dell’anno: un progetto in quattro volumi scritti da quattro giovani autrici italiane, e ambientati in altrettante città italiane e relativi mondi magici.

Nella prima parte dell’anno seguiranno due titoli internazionali di recente pubblicazione: A Study in Drowning di Ava Reid, giovane autrice statunitense, che mescola fantasy, gotico e romance.

A seguire, sempre all’inizio del 2024, uscirà Campus Drivers. Supermad di C.S. Quill, serie del genere rom com, puro romance che sta avendo successo in Francia. L’autrice, giovanissima, “è una delle più importanti autrici francesi di New Romance, scoperta sulla piattaforma Fyctia di aspiranti autori”, e la sua serie Campus Drivers ha venduto quasi mezzo milione di copie, di cui 200mila solo del primo volume.

Castoro OFF vedrà la pubblicazione di una decina di titoli l’anno. Il progetto editoriale è coordinato dalla editor Giusy Scarfone, con un gruppo di giovanissimi collaboratori.