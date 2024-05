Editoria, anche HarperCollins Italia punta sui romance

Ancora una volta, come già avvenuto nelle scorse settimane con Fiori Blu, la nuova collana di Sem dedicata ai romance new adult, e con CuorCode, la nuova collana di Cairo Libri dedicata alla “narrativa passionale” (tra romance e fantasy), parliamo di un progetto editoriale che guarda al romance e ai suoi tanti sottogeneri. In questo caso al centro c’è la casa editrice HarperCollins Italia…

La costola italiana della grande casa editrice Usa annuncia infatti la nascita di Midnight, “un nuovo imprint dedicato al variegato mondo del romance”.

Come sottolinea la nota di HarperCollins Italia (che, lo ricordiamo, pubblica anche le collane Harmony), “i lettori e le lettrici hanno dimostrato negli ultimi anni una sempre maggiore passione per le storie che sanno tenerli attaccati alle pagine fino a notte fonda. Il #booktok di tutto il mondo è popolato da contenuti notturni, da video di lettori e lettrici sotto le coperte, al buio, che divorano un capitolo dopo l’altro, travolti dal bisogno di sapere cosa succederà nella storia d’amore che hanno tra le mani. È infatti il romance il protagonista indiscusso di questo trend, un romance in cui, anche se il lieto fine è quasi sempre una garanzia, dominano la tensione e il fascino per il proibito”.

Midnight vuole portare ai suoi lettori e alle sue lettrici proprio questa tipologia di romanzi. Con un catalogo che spazia dalla rom-com al dark romance, dal romantasy all’historical romance, Midnight arriverà in libreria a luglio con titoli di autori e autrici italiani e stranieri, con un occhio di riguardo per gli esordi italiani che hanno riscosso successo sulla piattaforma Wattpad.

HarperCollins ha già nel suo catalogo autrici molto amate come Jennifer L. Armentrout, di cui ha pubblicato le serie Covenant, Titan, Dark Elements, The Harbinger, Blood and Ash, Flesh and Fire e Awakening. E proprio Jennifer L. Armentrout “sarà una delle stelle del nuovo imprint Midnight“.

A luglio arriverà in Italia il primo libro della The Devil’s Sons, una saga dark romance scritta da Chloé Wallerand, che ha conquistato il booktok francese: la studentessa modello Avalone vorrebbe solo trascorrere il primo anno di università in tranquillità, ma non ha messo in conto di innamorarsi di Clarke Taylor, membro di una pericolosa gang di bikers…

Uscirà poi il romanzo Bringing down the Duke. La resa del duca di Evie Dunmore, un romance storico ambientato nell’Inghilterra vittoriana: Annabelle Archer è tra le prime donne a essere ammessa all’Università di Oxford, ma per ottenere la borsa di studio deve sostenere la causa per il suffragio femminile convincendo uomini influenti ad appoggiare il movimento. E tra loro il freddo e affascinante Duca di Montgomery è decisamente il più influente, ma anche il più difficile da convincere.

A settembre uscirà poi Body Check. Contatto pericoloso di Elle Kennedy, protagonista dello sport romance e acclamata dal #booktok internazionale: dopo una notte passata insieme, Hayden Houston, giovane donna indecisa sul suo futuro, e Brody Croft, promettente star dell’hockey, si trovano a fare i conti con dei sentimenti che non avevano previsto.

Sempre a settembre debutterà Mary Mave con Hurricane – Tu sei l’inaspettato: la storia tra l’indipendente e razionale Bessie Gray e l’arrogante quanto affascinante Jacob Butler ha già conquistato il cuore delle lettrici, superando il milione di letture su Wattpad.

Tra luglio 2024 e luglio 2025 sono previste sedici uscite.