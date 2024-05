“Daylight”, il primo romanzo Victor Diamandis: “Con il #BookTok ho imparato a dare valore alla cosa che amo di più, leggere”

“Essere un booktoker in questi due anni mi ha fatto capire come il fare quel che si ama – anche se agli occhi degli altri può renderti ‘diverso’ – è sempre meglio di fare ciò che non ti appassiona”. La passione per la lettura è proprio ciò che ha portato Victor Diamandis, giovane booktoker (protagonista sulla pagina TikTok de ilLibraio.it), a coronare il suo sogno con la pubblicazione di “Daylight”, il suo primo romanzo. Il racconto della storia della giovane Alison che, come l’autore, grazie ai libri impara ad amare – L’intervista

Alison è appena giunta a Londra in cerca di fortuna. In Scozia ha lasciato una famiglia distrutta dalla scomparsa dell’amatissima madre, con sé porta la speranza che il trasferimento nella capitale inglese possa segnare un nuovo inizio. Il suo sogno più grande è quello di diventare una scrittrice.

Il sogno di diventare un autore si è realizzato per Victor Diamandis, giovane #booktoker (protagonista sulla pagina TikTok de ilLibraio.it e dell’incontro che abbiamo organizzato al Salone Internazionale del Libro di Torino venerdì 10 maggio alle 19, A scuola da TikTok) che, divulgando la propria passione per la lettura online, ha raggiunto lettrici e lettori in tutta Italia.

Daylight, il suo primo romanzo, edito da Magazzini Salani, racconta proprio la storia della giovane amante della scrittura Alison che, come lo stesso autore, grazie ai libri impara ad amare…

Inizialmente, nella vita della protagonista non sembra esserci spazio per l’amore, che troppe volte l’ha ferita, come confida alle lettere che lascia affisse su un muro di Cornelia Street tra mille altre storie di sconosciuti. Ma tutto cambia quando, fra gli scaffali della libreria in cui ha trovato lavoro, incontra Nate.

Sulla carta è il ragazzo ideale, dolce e romantico, capace di farle vibrare il cuore. Il sentimento che li lega è così perfetto, scritto nelle stelle. Eppure, lo stesso destino che li ha uniti ha in serbo uno scherzo crudele…

La tua storia è ambientata a Londra.

“È sempre stata una città che ho trovato decisamente affascinante e stimolante. Soprattutto per quanto riguarda la letteratura… Londra è piena di librerie e di lettori, basti pensare a quanta gente porta con sé un libro mentre viaggia sulla metro, mentre passeggia, mentre si siede a un tavolino a colazione…”

E ci sono dei libri che parlano della città e che hai amato particolarmente?

“Sono stato cresciuto da mia madre con storie come Notting Hill e Love Actually, che mi hanno sempre fatto sognare di essere lì anche io, sotto quel cielo uggioso, a vivere la vita dei protagonisti”.

Come mai hai voluto parlare di un amore che nasce e cresce tra i libri?

“Tutto l’amore che conosco – o almeno la sua forma più pura – l’ho incontrato grazie ai libri. Ho sempre pensato e saputo dentro di me che tra le pagine di un libro si può scoprire il segreto della grande incognita che è l’amore, per questo nel mio libro ho deciso di farlo nascere e crescere proprio in una libreria”.

Quindi la storia dei tuoi protagonisti riprende in parte la tua.

“Esattamente, in Daylight i miei protagonisti imparano ad amare attraverso la lettura, come ho fatto io”.

Quali sono i libri che ti hanno fatto innamorare?

“La lista sarebbe lunghissima, ma una delle più grandi storie d’amore che abbia mai letto è stata sicuramente Io prima di te di Jojo Moyes. Questo libro ti insegna i due lati dell’amore: quello bello e passionale (insomma quello che genera un sorriso istintivo) e quello doloroso e spaventoso, che ti costringe a tenere i piedi a terra per evitare di cadere. L’amore di Clark e Will è stato di grande ispirazione per la stesura di Daylight“.

Cosa ti sta insegnando l’esperienza da #booktoker?

“Essere un #booktoker in questi due anni mi ha fatto capire come il fare quel che si ama – anche se agli occhi degli altri può renderti in qualche modo ‘diverso’ – è sempre meglio di fare ciò che non ti appassiona”.

E come ti sei trovato con i colleghi #booktoker e le community di lettori e lettrici online?

“In questo percorso ho conosciuto persone che mi hanno donato affetto e che hanno condiviso con me la loro passione per la lettura. Ci siamo uniti come i piccoli protagonisti di un libro di avventura e abbiamo creato qualcosa insieme… non è pazzesco? Con il #BookTok ho imparato a dare un vero valore alla cosa che amo di più: leggere”.

Fotografia header: Victor Diamandis © Ismaele Azouzi