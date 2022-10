ilLibraio.it su TikTok: un nuovo spazio per condividere la passione per la lettura

Dagli Usa all’Europa, l’impatto di TikTok sul mercato librario e sulla condivisione della passione per la lettura, tra i più giovani e ormai non solo, è in costante crescita. Parlano i dati di vendita, quelli legati alle visualizzazioni dei video, e gli spazi, sempre più grandi, dedicati dalle librerie fisiche e online ai “libri più amati su #BookTok”.

Una tendenza che vale anche per l’Italia e che ilLibraio.it segue ormai da anni con approfondimenti e interviste, sin da quando il “fenomeno #BookTok” non era ancora al centro dell’attenzione di media e addetti ai lavori del settore editoriale. Un percorso culminato, lo scorso 21 maggio, in un affollato incontro organizzato dal sito al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal titolo Cosa (e come) legge la generazione TikTok?.

TikTok non si sta dimostrando solo il luogo preferito da ragazze e ragazzi per condividere l’amore per i libri, con contenuti all’insegna della creatività, dell’ironia e dell’emotività, ma si sta rivelando una piattaforma in grado di cambiare profondamente la comunicazione online e la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, tanto che gli altri grandi spazi social (e non solo) stanno guardando con attenzione all’ascesa dell’app (qui una serie di dati, impressionanti, in merito), il cui feed a tutto schermo è dominato da un flusso di video brevi e accattivanti.

L’ACCOUNT TIKTOK DE ILLIBRAIO.IT

È dunque il momento ideale per il lancio dell’account TikTok del sito ilLibraio.it, che ogni settimana propone numerosi video originali dedicati ai libri e alla lettura. Mentre, in parallelo, sul sito nasce una nuova sezione, tutta dedicata al mondo di #BookTok, con news, curiosità, analisi e liste di libri.

Il progetto della nuova pagina TikTok, a cura di Jolanda Di Virgilio della redazione del sito, in collaborazione con l’agenzia ZEDproduction, vede protagonista un gruppo di giovani lettori e divulgatori.

A comporlo troviamo: Federico Rognoni, 22 anni, nato a Milano, dove studia Economia e dove è CEO e fondatore di ZedProduction, società che si occupa di comunicazione per la Generazione Z. Su TikTok è seguito con l’account @federico_rognoni. La sua passione per la lettura, in particolare per la saggistica, inizia durante gli ultimi anni del liceo. Nel 2019 apre una pagina Instagram, @ronisbooks, interamente dedicata ai testi di business; con lui c’è Beatrice Maione, 24 anni, romana, laureata in Economia, forte di una grande passione per i libri, oltre che per il cinema e le serie tv. Da oltre 5 anni è content creator su Instagram, sul suo blog e su TikTok, dove è attiva con l’account @tris_bookstagram; nel team c’è poi Alice Mazza, 19 anni, anche lei romana, ideatrice dell’account @libriecaffee, che studia Cooperazione internazionale e sviluppo e si definisce sportiva e grande appassionata del genere romance; Victor Kiril Lorenzo Zanfretta, 18 anni, veronese, è il più giovane del gruppo: protagonista da circa un anno su TikTok con il profilo @vctordiamandis, frequenta il Liceo delle Scienze Umane, ama i libri e la musica R&B, e adora scoprire il mondo attraverso le parole di autori e artisti.

I quattro TikToker, che continueranno a comunicare in modo indipendente sui propri canali, proporranno settimanalmente video inediti sulla pagina de ilLibraio.it.

ilLibraio.it arriva su TikTok con una strategia innovativa, che punta a differenziarsi dalle altre pagine e a proporre un variegato palinsesto di contenuti multimediali, in cui trovano spazio non solo video dedicati ai nuovi romanzi, saggi, raccolte di racconti e poesie in arrivo in libreria, ma anche a libri del passato recente che meritano di essere (ri)scoperti: quest’ultimo è tra gli aspetti più sorprendenti e interessanti di #BookTok, hashtag da 78 miliardi di visualizzazioni capace di far diventare “virali” testi pubblicati ad anni di distanza, dando a essi una nuova vita editoriale. Come confermano le classifiche settimanali dei bestseller, sono numerose ormai le opere rilanciate dalla community di TikTok, che continuano così a esercitare il loro fascino sulle nuove generazioni di lettrici e lettori, si pensi ad esempio a Una vita come tante di Hanya Yanagihara e a Follia di Patrick McGrath.

Non solo: i video dell’account TikTok de ilLibraio.it, in cui si darà visibilità alle proposte più interessanti di tutte le case editrici italiane, selezionate dalla redazione con la collaborazione dei booktoker, si concentreranno sull’approccio alla lettura dei giovani e giovanissimi e sui trend di #BookTok, un mondo in costante evoluzione, che sta portando dinamiche inevitabilmente nuove nel mondo del libro, basti pensare, ad esempio, alle “live di lettura”.

Nel palinsesto della pagina, inoltre, non mancheranno appuntamenti in diretta e interviste, con il coinvolgimento della community e di autrici e autori italiani e internazionali.

L’APPUNTAMENTO A BOOKCITY

Il nuovo account TikTok sarà protagonista anche “offline”, in occasione di BookCity Milano 2022 (manifestazione di cui il sito è mediapartner): quello in programma domenica 20 novembre, a partire dalle ore 10, presso l’Auditorium Enzo Baldoni, sarà un appuntamento speciale, un’intera mattinata dedicata alla voglia di leggere assieme. Protagoniste dell’evento, due amatissime booktoker, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne) e Valentina Ghetti (@book.addicted) che, dopo aver dialogato con Jolanda Di Virgilio, daranno il via alla lettura, con il pubblico comodamente seduto a leggere sulle poltrone del teatro. Qui i dettagli e le indicazioni per partecipare all’incontro, completamente gratuito (è però necessario registrarsi online), che si ispira alle “live di lettura” ideate e proposte su TikTok da Megi Bulla.

ILLIBRAIO.IT, UN PROGETTO DIGITALE RAMIFICATO



Con 1,4 milioni di utenti in media al mese, il sito giornalistico ilLibraio.it, edito dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, dal 2014 è un punto di riferimento per i lettori, i librai, i media e il mondo dell’editoria.

Un progetto editoriale digitale con un’identità ormai consolidata, capace di innovarsi e crescere nel tempo per parlare a pubblici differenti. Una realtà editoriale che vive quotidianamente su piattaforme e spazi diversi, adattando proposta e linguaggio alle peculiarità del mezzo di turno: ilLibraio.it, che ora debutta su TikTok, è infatti da anni già protagonista su Facebook (con una pagina seguita da quasi 400mila fan), Instagram (oltre 147mila follower), Twitter (circa 85mila follower), e propone 3 newsletter a cui abbonarsi gratuitamente.

Da oltre 2 anni, propone un palinsesto settimanale di incontri digitali in diretta social con LibLive: il format coinvolge autrici e autori amati dal pubblico e nuove voci della narrativa e della saggistica, come pure le librerie.

Un progetto che vive non solo online: non va dimenticata la rivista Il Libraio, fondata da Leo Longanesi nel 1946 e rifondata da Stefano Mauri nel 1989, che esce in 5 numeri l’anno e a cui è possibile abbonarsi gratuitamente attraverso il sito, e che è disponibile anche in pdf e epub.

Inoltre, ilLibraio.it è una realtà – i cui contenuti sono coordinati dal giornalista e responsabile editoriale Antonio Prudenzano -, che organizza incontri e conferenze sul presente e il futuro della lettura nell’ambito di fiere di settore e festival culturali, e che è mediaparter di numerose rassegne, premi e manifestazioni.

Mentre editoria, comunicazione, giornalismo e social continuano a cambiare, a tenere insieme le diverse anime de ilLibraio.it, compresa la pagina TikTok al debutto, rimane la volontà di mettere al centro e far condividere la passione per i libri e per le storie, per quelle del passato e del presente, e per quelle ancora da raccontare e da leggere.

