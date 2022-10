Una domenica mattina per leggere insieme: come partecipare alla “live di lettura” a Bookcity (il 20 novembre a Milano)

Domenica 20 novembre, dalle ore 10, in occasione di Bookcity Milano, l’Auditorium Enzo Baldoni ospiterà l’incontro, organizzato da ilLibraio.it, con Megi Bulla (@labibliotecadidaphne) e Valentina Ghetti (@book.addicted), interamente dedicato alla voglia di leggere assieme. Le “live di lettura”, molto amate su #BookTok, questa volta si terranno infatti “in presenza” – Ecco come partecipare (registrandosi gratuitamente online) a una mattinata davvero speciale

Non c’è solo il successo dei gruppi di lettura “tradizionali”, in presenza e online, in cui si legge in privato lo stesso libro per poi discuterne pubblicamente. L’ascesa di #BookTok ha imposto un nuova tendenza, che porta centinaia di lettrici e lettori (giovani e giovanissimi, ma non solo) a ritrovarsi in collegamento su TikTok ogni settimana, in appuntamenti fissi, con l’intento di prendersi del tempo da dedicare alla lettura, senza distrazioni, e senza che al centro ci sia un unico romanzo o saggio. Non c’è, dunque, un solo libro protagonista alla volta, e a contare è soprattutto la voglia di condividere un momento “privato” come la lettura.

A BookCity Milano 2022 (qui il programma) le “live di lettura”, ideate da Megi Bulla (@labibliotecadidaphne) e poi riprese anche da altri, si trasferiscono dal mondo online a quello reale, con una mattinata interamente dedicata alla voglia di leggere assieme.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Bookcity da ilLibraio.it, a sua volta al debutto su TikTok con un account che ogni settimana propone nuovi video originali, è per domenica 20 novembre, a partire dalle ore 10, presso l’Auditorium Enzo Baldoni di via Giacomo Quarenghi n.21, nei pressi della fermata Bonola della metro 1.

Parteciperanno due amatissime booktoker, la stessa Megi Bulla e Valentina Ghetti (@book.addicted) che, dopo aver dialogato con Jolanda Di Virgilio, redattrice del sito ilLibraio.it, daranno il via alla lettura, con il pubblico comodamente seduto sulle poltrone del teatro. A metà giornata è prevista una pausa dalla lettura personale, in cui scambiarsi punti di vista su quest’esperienza unica. Al termine, un momento dedicato al saluto tra i presenti.

L’incontro è completamente gratuito.

Ci sarà posto per le prime 450 persone che si registreranno, portando con sé un libro da leggere.

A chi si iscriverà, nei giorni successivi verrà inviata via mail la liberatoria per la pubblicazione di foto e video sull’incontro, da portare e consegnare compilata e firmata il 20 novembre.