Che cosa leggono le nuove generazioni? E in che modo parlano delle loro letture sui social media? Partendo dal successo dei “libri per piangere”, che ha fatto molto parlare (si pensi solo a recenti casi editoriali come “La canzone di Achille” e “Una vita come tante”), un incontro, organizzato da ilLibraio.it, per indagare, attraverso diverse voci, come i giovani si approcciano alle storie scritte. Per capire come, anche grazie a TikTok, il social del momento, dagli Usa all’Italia alcuni libri diventino dei bestseller (tra gli ultimi, “Fabbricante di lacrime”), spesso sorprendentemente, e a volte molto tempo dopo l’uscita – Tutti i dettagli per prenotarsi all’evento al Salone del Libro di Torino (in programma sabato 21 maggio alle 15.45)

Trame riassunte in meno di pochi secondi a suon di tormentoni musicali. Consigli a tema e classifiche personali. Challenge e reaction di lettura. Sessioni di studio collettive, bookclub, segnalibri colorati e altre mode: BookTok è un mondo ricco di sorprese e in costante evoluzione, grazie al quale si sta in parte trasformando il modo di leggere dei più giovani e, di conseguenza, anche le dinamiche editoriali vengono coinvolte, spesso sorprendentemente.

Il social del momento – in cui le parole d’ordine sembrano essere naturalezza, spontaneità e trasporto – ha il potere di rendere alcuni libri dei veri e propri bestseller, facendo tornare (o entrare per la prima volta) in classifica titoli anche dopo molto tempo rispetto all’uscita.

Tra i casi più eclatanti, quello di La canzone di Achille di Madeline Miller, ma anche Una vita come tante di Hanya Yanagihara ha avuto un rinnovato successo di vendite attraverso TikTok, rientrando a pieno diritto nella tipologia – assai popolare – dei cosiddetti “libri per piangere”.

Per non parlare del recente caso di Fabbricante di lacrime di Erin Doom, che dopo aver esordito su Wattpad, inizialmente autopubblicato e poi proposto in una nuova edizione da Magazzini Salani, ha raggiunto un crescente successo proprio grazie al passaparola delle lettrici e dei lettori (e TikTok ha giocato un ruolo importante in questa ascesa).

Partendo proprio da questi successi, è inevitabile chiedersi quali siano i titoli più letti dagli adolescenti e in che modo questi ultimi si approccino, oggi, alle storie scritte. Oltre a un grande interesse per i generi young (e new) adult, molto apprezzati sembrano essere i romance, i fantasy e, naturalmente, in questo contesto in evoluzione (e non privo di elementi imprevedibili), anche i classici hanno il loro spazio.

It ends with us, Nel modo in cui cade la neve, Il principe crudele, La casa sul mare celeste, Emma, Jane Eyre, Il signore degli anelli, L’attraversaspecchi, Il giovane Holden: sono solo alcuni dei titoli, tra novità e opere narrative del passato, che compaiono più spesso sotto l’hashtag #booktok, fornendo un quadro generale dei gusti degli utenti (sì giovanissimi, ma non solo).

Ma, per quanto le tendenze possano essere mutevoli e imprevedibili, c’è sempre, come punto fermo, un’unica certezza: sono le emozioni e i sentimenti i veri protagonisti dei libri più amati dalle ragazze e dai ragazzi, oltreoceano come in Italia.

L’incontro de ilLibraio.it al Salone del Libro di Torino

Non solo TikTok, ma anche Instagram, YouTube, Twitch, senza dimenticare spazi come Wattpad: per descrivere le nuove dinamiche online, al Salone Internazionale del Libro di Torino, ilLibraio.it organizza un panel dedicato alle ultime tendenze, pensato per lettrici e lettori di ogni età, ma anche per i professionisti del settore editoriale, gli insegnanti e i bibliotecari, che desiderano comprendere meglio come far arrivare i libri al pubblico delle nuove generazioni, notoriamente il più difficile da raggiungere.

L’appuntamento al Lingotto è per sabato 21 maggio 2022, alle ore 15.45, all’Arena Bookstock. Con Megi Bulla – @labibliotecadidaphne (booktoker), Marco Figini (responsabile editoriale di Magazzini Salani, la casa editrice che pubblica Erin Doom), Enrico Galiano (scrittore, insegnante e assiduo collaboratore del nostro sito), Maura Gancitano (autrice e co-fondatrice del progetto Tlon), e Valentina Ghetti – @book.addicted (booktoker e insegnante). Moderano l’incontro Jolanda Di Virgilio (redattrice ilLibraio.it e autrice) e Antonio Prudenzano (responsabile editoriale ilLibraio.it).

È possibile acquistare il biglietto nominativo e non cedibile per il Salone del libro di Torino sul sito Salonelibro.it, dove sono disponibili tutte le informazioni dettagliate (comprese quelle sugli sconti per le scolaresche). L’accesso alla sala dell’incontro del 21 maggio è libero, per chi ha precedentemente acquistato il biglietto per entrare al Salone. Una parte di posti a sedere sarà destinata alla prenotazione per gli iscritti alla piattaforma SalTo+.