Quali sono le booktoker e i booktoker italiani da seguire

Da tempo si parla dell’impatto di TikTok sul mondo dell’editoria e della lettura, e in Italia sono sempre di più le booktoker e i booktoker (come pure le case editrici e le librerie) protagonisti sulla piattaforma – Su ilLibraio.it (dall’ottobre 2022 presente su #BookTok con un canale) un lungo viaggio tra alcuni dei profili più interessanti da seguire, tra nomi noti e profili emergenti…

Ormai è chiaro: quando parliamo di TikTok non ci stiamo più riferendo né a una “moda passeggera” (anzi…) né soltanto a una piattaforma video usata da giovani e giovanissimi (e da tempo non solo) di mezzo mondo, ma parliamo di una realtà sfaccettata e in evoluzione, capace di influenzare sempre di più il mondo della cultura, e in generale della comunicazione. Una piattaforma che, per altro, dati alla mano ha ormai conquistato anche gli adulti, in Italia come all’estero.



IN POCHI ANNI UN AUMENTO DELLE BOOKTOKER E DEI BOOKTOKER SULLA PIATTAFORMA

Già nel 2022 abbiamo provato a proporre una mappatura, il più possibile completa, dei booktoker e delle booktoker italiane da seguire, ragazzi e ragazze di età diverse che parlano di libri di ieri e di oggi sulla piattaforma di video sharing, che al tempo osservavamo nei suoi primi (e molto promettenti) passi. Ma come ci ha abituato il mondo frenetico dei social network, in pochi anni la realtà del #BookTok si è evoluta e ramificata, affermandosi come un ambiente centrale (anche) per l’editoria libraria. Uno spazio, tra l’altro, in cui il numero stesso dei creator in poco tempo è decuplicato…

IL PROFILO TIKTOK DEL NOSTRO SITO (E UNA SEZIONE DEDICATA A #BOOKTOK)

Sono inoltre emersi nuovi temi e nuove tendenze, che in questi anni abbiamo cercato di seguire da un lato con una sezione di news tutta dedicata a #BookTok e, soprattutto, più direttamente attraverso il profilo TikTok del nostro sito, che da ottobre 2022 propone ogni giorno contenuti originali a tema letterario grazie alla collaborazione di alcuni creator già apprezzati sulla piattaforma, come @federico_rognoni, CEO e fondatore di Atomical, @vctordiamandis, creator veronese e lettore accanito, tra i più amati booktoker italiani e ora al debutto da autore con il romance Daylight (edito da Magazzini Salani), @leggoromance, ovvero Elisa, anche lei creator particolarmente apprezzata che ama parlare di storie d’amore (ma non solo), @libriecaffee, cioè Alice, lettrice di romance (ma anche di altri diversi generi), e @vanbooks.93, ovvero la siciliana Vanessa, a sua volta appassionata, tra le altre cose, di romance e narrativa asiatica.

L’INCONTRO “A SCUOLA DA TIKTOK” AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2024

A proposito del nostro sito e di TikTok, una piccola parentesi: il 10 maggio, alle ore 19, saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino (all’Arena Bookstock), con l’incontro, moderato da Silvia Cannarsa, dal titolo A scuola da TikTok (qui i dettagli sui temi e i protagonisti, dal già citato Victor Diamandis a Enrico Galiano, tra gli scrittori italiani più seguiti sui social e protagonista anche su TikTok, alla co-fondatrice di Tlon, Maura Gancitano, alla scrittrice e insegnante Giusi Marchetta, fino al divulgatore Eugenio Radin, noto con il nickname Whitewhalecafe).

ROMANCE, FANTASY E NARRATIVA YOUNG ADULT AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Dei generi narrativi in particolare hanno attirato l’attenzione di lettrici e lettori e, parallelamente, dei booktoker e delle booktoker – primo fra tutti il romance, che con i suoi tantissimi sottogeneri e le sue diverse sfumature ha catturato un folto gruppo di giovani e meno giovani (un lettorato principalmente femminile, non senza pregiudizi, purtroppo, che permangono da parte di molti lettori uomini), specializzati nell’identificare trope e intrecci ricorrenti.

Si pensi solo al successo di pubblico del Festival del romance italiano, e al successo in classifica di autrici italiane (che spesso usano uno pseudonimo) come Erin Doom, Felicia Kingsley, Federica Bosco, Anna Premoli, Carrie Leighton, Rokia, Hazel Riley, Alexia Torri Rejano, Ellie B. Luin, A.J. Foster, Kira Shell, Hellen Ligios, Stefania S., Rita Nardi, Francesca Ventura, L.F. Koraline, Mary Lin, Bianca Ferrari, Valentina Ferraro o Marilena Barbagallo, e moltissime altre, spesso attive con un loro profilo personale su TikTok.

Ma non manca certo l’interesse anche per il fantasy, altro genere (a sua volta ricco di sottogeneri) che #BookTok ha contribuito a far ritornare in auge, soprattutto nella forma del romantasy, che unisce ambientazioni fantastiche a storie d’amore coinvolgenti.

TRA RISCOPERTE, MICROGENERI, AESTHETIC E RETELLING…

È sempre su TikTok che si sono affermati particolari modi di leggere: per esempio, andando alla ricerca di determinati microgeneri (raggruppamenti di particolari elementi distintivi della trama) e cercando di ricreare specifici aesthetic (collezioni di immagini, colori, atmosfere, emozioni e stili di vita).

Negli anni sono stati molti i titoli protagonisti sul #BookTok, tra riscoperte e retelling mitologici, libri commoventi ed enigmi, classici e young adult; abbiamo provato a ripercorrerli in due articoli, il primo dedicato ai libri di ieri e di oggi più amati su TikTok e il secondo che si sofferma sugli albori della piattaforma e sulla sua influenza – in costante ascesa – sul mercato editoriale, dagli Stati Uniti all’Europa, complice anche la pandemia.

Influenza che è arrivata (in occasione del Salone del Libro di Torino 2024) a dare forma in Italia ai TikTok Book Awards, un’iniziativa promossa direttamente da TikTok e votata a eleggere libri, autori, case editrici e creator preferiti dagli utenti (l’11 maggio al Salone si conosceranno le vincitrici e i vincitori nelle diverse categorie).

Nel tentativo di ripercorrere l’evoluzione del #BookTok e delle sue voci più potenti e rappresentative, proponiamo ora, come anticipato, una nuova mappatura aggiornata (che non ha certo la pretesa di essere esaustiva, e che continueremo periodicamente a integrare) dei booktoker e delle booktoker più interessanti presenti sulla piattaforma.

QUALI BOOKTOKER SEGUIRE?



I booktoker e le booktoker protagonisti su TikTok sono numerosi e molto diversi tra di loro, ognuno con le proprie passioni: alcuni intrecciano l’amore per i libri a quello per i film e le serie tv, altri si dedicano in particolare al mondo dei manga e dei fumetti, altri ancora prediligono particolari generi narrativi (poesia, gialli, noir, e soprattutto, come abbiamo visto, romance e fantasy), e non pochi amano i classici della letteratura, anche contemporanei.

Abbiamo così cercato di raccogliere alcuni nomi del sempre più vasto panorama del #BookTok italiano. Questa “mappa” vuole essere uno spunto per approfondire il mondo dei booktoker, uno spazio in continuo fermento e trasformazione, che nei prossimi anni vedrà sicuramente apparire moltissimi nuovi nomi.

SEMPRE PIÙ EDITORI (GRANDI E PICCOLI) SU TIKTOK

Senza dimenticare che sono ormai tantissime anche in Italia le case editrici grandi e piccole presenti sulla piattaforma (chi con continuità, chi con minore frequenza): da @sellerio_editore a @neripozza, da @baopublishing a @librimondadori, da @sperlingkupfer a Laterza con @lezionidistorialaterza, da @ilsaggiatore a @rizzolilibri, (e @rizzolilizard) da @ippocampoedizioni a @jpopmanga, da @giuntieditore ad @adelphiedizioni, da @alwayspublishing a @ilcastorolibri, da @newtoncomptoneditori a @edizionistarcomics, da @elliot_edizioni a @66thand2nd. E ancora, tra i molti marchi con un proprio profilo, ci sono @sonzogno_editori, @volandedizioni, @fanuccieditore, @emons_edizioni, @atlantide.edizioni, @lormaeditore, @_effequ_, @edizioniclichy, @quodlibet_edizioni, @peoplepubit, @queenedizioni, @8ttoedizioni, @safaraeditore, @beccogialloeditore, @lanavediteseo_ed, @zanichelli_editore, @zona42edizioni, @moscabiancaedizioni, @edizionieo; fino alle ultime arrivate, @einaudieditore e Feltrinelli con @feltrinellitok, oltre a @iperborea, alla neonata Mercurio e ad altre. E ancora, si potrebbero citare diverse altre realtà sulla piattaforma, tra cui molte specializzate in libri per bambini e ragazzi.

ANCHE LE LIBRERIE PROTAGONISTE SULLA PIATTAFORMA…

E senza scordare le libraie, i librai e le tante librerie presenti su #BookTok, come abbiamo raccontato in questo speciale (in cui diamo voce ad alcuni di loro).

E dopo questa lunga premessa, veniamo finalmente alla selezione.

Tra le booktoker e i booktoker più popolari e stimolanti abbiamo diversi creator che, negli anni, si sono costruiti un seguito forte e affezionato, spesso affermando la loro notorietà anche al di fuori da TikTok: la maggior parte di loro è infatti seguita anche su Instagram e non pochi hanno pubblicato a loro volta dei libri.

Uno degli account più seguiti è quello di Francesca Tamburini (@cescatamburini, 826mila follower e ben 44 milioni di mi piace), molto apprezzata soprattutto per i suoi video comici sulla “vita da lettrice” e autrice nel 2023 del romanzo fantasy young adult Il custode (Sperling & Kupfer)

Tra i profili che si dedicano prevalentemente al mondo della lettura è impossibile, poi, non citare quattro nomi: @labibliotecadidaphne, @levv97 , @valentina.ghetti e @timidalibreriadelriccio, accomunati anche da un rapporto di amicizia, nato su TikTok ed esteso alla vita reale. A partire dal loro legame è nato nel 2022 il progetto PaperWalls, incentrato proprio sulla condivisione di emozioni e opinioni su alcuni libri selezionati – il tutto grazie a contenuti dedicati, live e incontri in presenza con i follower. Il progetto è iniziato come un hashtag condiviso dai quattro creator, a cui si è da poco aggiunto un profilo TikTok dedicato: @pw.ilpostodeilibri

@labibliotecadidaphne cela il nome di Megi Bulla (430mila follower e 21 milioni di mi piace), creator appassionata del genere fantastico, autrice del libro per bambini Milena – Insegnami la felicità (Fabbri) e da poco incaricata della curatela della nuova collana fantasy di Rizzoli, intitolata proprio “La Biblioteca di Daphne”. Parliamo di un punto di riferimento nel mondo del #BookTok, protagonista anche di incontri con ilLibraio.it (il primo al Salone del libro di Torino 2022) e autrice per il nostro sito, tra l’altro, di un articolo che parla chiaro sin dal titolo: Noi “lettori di serie B” dobbiamo smetterla di giustificarci.

Dal canto suo, Valentina Ghetti (@valentina.ghetti, 252mila follower), oltre che lettrice appassionata è anche un’insegnante (o “Proftoker”) e l’autrice di Aura (Mondadori), un romanzo ambientato in epoca romana in uscita a maggio 2024.

Negli scorsi anni le due booktoker ci avevano già raccontato in questa intervista l’evoluzione di TikTok e fatto sperimentare dal vivo, nel corso di Bookcity Milano 2022, l’esperienza delle “live di lettura“.

Martina Levato (@levv97, 360mila follower) racconta i suoi libri preferiti soprattutto attraverso video-reaction in cui mostra sorpresa, sdegno o commozione per gli eventi raccontati; talvolta invece si dedica alla lettura ad alta voce di alcuni estratti, raccontando la sua esperienza lavorativa come lettrice di audiolibri.

Infine Carmelo (@timidalibreriadelriccio, 189mila follower) nella sua biografia dichiara: “parlo di libri e li prendo in giro”, grazie a brevi video umoristici che spaziano tra situazioni, generi e letture diverse.

Non si può poi dimenticare il caso di @arianna_craviotto (724mila follower). Appassionata di Harry Potter e dei film Disney, nella serie di video “Arianna fa le voci” realizza imitazioni di diversi personaggi. Arianna, che è anche autrice del romanzo per ragazzi Il segreto della bussola magica (Garzanti), non ha però un profilo dedicato unicamente ai libri – così come Anastasia Parpaglioni (@parpaglions, 582mila follower), che sul suo account parla molto di film e serie tv, ma anche di letture apprezzate ed esperienze quotidiane.

Altri profili che uniscono il mondo del cinema e quello della letteratura sono @boomfiction (138mila follower) e @seriallyblonde (103mila follower), i nickname scelti rispettivamente da Chiara Cecilia Santamaria e Jessica Matarelli.

La prima, conosciuta su Instagram come @machedavvero (e prima ancora sull’omonimo blog Ma che davvero), è approdata con successo anche su TikTok, dove parla di nuove uscite cinematografiche e televisive. Parte della sua notorietà sulla piattaforma è frutto anche dell’intensa cronaca della sua prima esperienza come scrittrice di fantasy, che nel 2023 l’ha portata a pubblicare Le cinque rive con Gribaudo.

Similmente anche Jessica Matarelli, alias @seriallyblonde, si divide tra film, serie tv e libri, raccontando curiosità e aneddoti sulle sue storie preferite.

Tra le booktoker italiane più seguite c’è sicuramente @magsbooks (271mila follower), ovvero Maddalena Rosa: sul suo profilo si possono trovare liste di libri da leggere, recensioni e consigli di lettura molto specifici, che cercano di associare un libro a una particolare situazione della vita o a un determinato tema.

Non si può poi dimenticare poi uno dei nomi più apprezzati tra i bookinfluencer, ovvero quello di Ilenia Zodiaco, che a cominciare da Youtube (su cui è apparsa a partire dal 2011) e passando a Instagram (dove è conosciuta come @conamoreesquallore), è infine approdata anche su TikTok, con il nome utente @ileniaziodiaco (18mila follower). Parliamo di una delle bookinfluencer italiane più note e citate (qui i suoi articoli per ilLibraio.it, ndr).

Alcuni dei creator più seguiti sono anche molto giovani: per esempio @libridifranci (344mila follower), @libridimerj (179mila follower) e il già citato @victordiamandis(184mila follower e, come detto, un romanzo pubblicato con Magazzini Salani, Daylight). Accomunati dall’amore per i romanzi romance (ma non solo), Francesca, Victor e Mery dispensano consigli ai loro numerosi seguaci, tra libri commoventi e storie coinvolgenti.

Il romance, spesso anche nella già citata versione “romantasy” (che, come detto sopra, unisce storie d’amore a ambientazioni fantasy) è un genere (assai longevo) che appassiona molti altri giovani booktoker, che sui loro profili commentano i libri più popolari sulla piattaforma, o cercano di spostare l’attenzione su altri titoli meno conosciuti.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

È il caso di @letisbooks (116mila follower), residente in Australia e avida lettrice (spesso in lingua originale) di storie d’amore e non solo, ma anche di Vittoria, aka @lalibreriadivi (100mila follower), che realizza video spontanei e piuttosto approfonditi sui romanzi appena letti.

Come suggerisce il suo nome utente, anche Elisa (@leggoromance su TikTok, 70mila follower) è una fan del romance in diverse forme, ed è conosciuta sulla piattaforma soprattutto per raccontare con ironia e velocità le trame delle sue letture (che però non si limitano al genere rosa).

Su TikTok troviamo non pochi creator che parlano di poesia, scrittura e classici: Davide Avolio (@davideavolio23, 250mila follower) lettore e scrittore di poesie, Edoardo Prati (@edoardoprati_, 166mila follower), giovane studente di lettere classiche appassionato di letteratura, e Fiore Manni (@fioremanni, 147mila follower), un tempo conduttrice del programma per ragazzi Camilla Store e ora molto attiva sui social, dove parla della sua vita e di classici della letteratura.

Anche @quellochelegge è convinto che “i libri salveranno il mondo”: per questo condivide soprattutto poesie e citazioni di grandi autori del passato.

Per non dimenticare nemmeno il mondo dei manga e degli anime, e qui tra gli altri citiamo John Arthur Rosaros (@john_a_rosaros, 110mila follower) e l’account @hyggecrew (64mila follower), quest’ultimo specializzato nella serie di One Piece.

Proseguendo il nostro percorso tra i profili di booktoker, Christina Chiperi (@cristinachiperi, 73mila follower) è ormai da alcuni anni sulla piattaforma (oltre che su Instagram) per parlare di libri, talvolta anche dei propri, essendo da tempo un’apprezzata autrice (tra i suoi romanzi più recenti Yellow Hearts. Anche l’amore ha un colore, Mondadori).

Gaia Lorusso (@gaia.lorusso, 68mila follower) ama parlare di “libri, viaggi e altre piccole cose”, mentre Carlotta “Totta” Beretta (@carlottaaberetta, 65mila follower) si presenta sul suo profilo dichiarando che “o sto leggendo o sto disegnando”.

Sofia, ovvero @brezzapoetica (63mila follower) vorrebbe “vivere in una commedia romantica” ma, nell’attesa, parla di romanzi, film e serie tv, senza dimenticare le graphic novel. Anche @noe_booksaddicted (61mila follower) unisce la passione per i libri a quella per il cinema e la tv, e parla di sé come di una “lettrice onnivora con la parlantina”.

@noe_booksaddicted In occasione dell’uscita del trailer di #insideout2 ecco qui un format suoer carino ripreso dai ragazzi di @bookishthreehouse 🎀🩵 Associamo un libro per ogni emozione vecchia e nuova del film d’animazione! ✨ #booktok ♬ Vlog – Kitty Girl

Chiara (@chiaracolasuonno_, 59mila follower) ha seguito la sua passione creando prodotti fatti a mano per lettori, come bookcover, segnalibri e astucci, ma anche raccontando le sue ultime letture e la sua convivenza con la sclerosi multipla.

Per quanto riguarda Federica Favara Scacco, o @federicak4u (59mila follower), nel suo profilo si sofferma su libri di generi differenti, sul make-up e su momenti della sua quotidianità.

Vediamo quindi come il mondo dei booktoker sia ancora molto giovane e a netta maggioranza femminile: per esempio Camilla (@libreriadicami, 59mila follower) ha 19 anni, vive a Milano e pubblica video con frequenza, guardando soprattutto al genere romance e alle storie pubblicate su Wattpad; allo stesso modo Gini (@lalibreriadiginii, 60mila follower) predilige le storie d’amore, e realizza spesso dei video in cui reagisce ogni 100 pagine al libro che sta leggendo, condividendo man mano pareri e impressioni.

@ideserveabook (56mila follower) è invece il nome utente di Serena, appassionata lettrice di Sally Rooney e di romanzi romance (ma non solo); Rachele dal canto suo è conosciuta come @aasfreeastheocean (50mila follower): sul suo profilo racconta i suoi primi approcci alla scrittura, ma anche le sue ultime letture, che passano dal thriller al romance e al fantasy.

“Sono Viviana e leggo, TANTISSIMO”: questa la presentazione di @thebookwarmhobbit (53mila follower), che racconta con autoironia i libri letti, giocando su temi ricorrenti e piccoli e grandi cliché.

Continuiamo questo percorso con Erica (@libriefrasi.italia, 51mila follower), che parla degli ultimi testi letti proprio a partire dalla trama, con cui cattura l’attenzione dell’utente prima di esprimere il suo parere sul libro in questione.

Ambra (@sonosoloambra, 48mila follower) dal canto suo è la creatrice della challenge letteraria “Dungeon of Reader“, basata su una mappa interattiva che l’utente deve percorrere attraverso le sue letture, tra sfide e imprevisti.

Giorgia Manfé (@giorgia.mnf, 45mila follower), invece, dice di sé: “scrivo, leggo e mi lamento“. Racconta libri che si discostano un po’ dai grandi generi ricorrenti della piattaforma: esplora la narrativa a tutto tondo, tra romanzi di formazione, thriller, gialli e titoli anche poco conosciuti.

Tra i booktoker più apprezzati c’è poi @thisisthenorth_book, alias Giulia, lettrice di romanzi fantasy (ma non solo) con 45mila follower, e l’omonima @boogiebookie (46mila follower), che sul suo profilo porta “libri che non sono quello che pensi”.

Passando a Federica D’Angelo (@sogno.libri, 43mila follower), che è anche conduttrice del programma Bookcrossing- Porta il tuo libro realizzato dai Rai Gulp per promuovere la lettura tra ragazzi e ragazze.

Zac @zackdaleo (41mila follower) è invece un giovane scrittore e lettore di storie fantasy, autore della saga Tales of lights and shadows (TriskEdizioni).

Ritornando sul genere romance, Eleonora (ovvero @eleobooktok, 42mila follower) e Beatrice (@tris_bookstagram, 40mila follower) fanno di questo tipo di letture il marchio distintivo del loro profilo, tra tropes e sottogeneri differenti.

Elly (@elly_book_nerd, 41mila follower), al contrario, non sembra preferire un genere preciso: sul suo profilo appaiono romance, gialli, thriller e molto altro.

Andrea Amadio, creator dietro al profilo @libriconfragole (40mila follower) è invece un libraio, che ha da poco cominciato a gestire “La posta del cuore” sul canale TikTok di Robinson – l’inserto culturale di Repubblica che ogni settimana dedica spazio al mondo del #BookTok -, in cui risponde ai quesiti d’amore suggerendo letture a tema.

ALTRI BOOKTOKER IN CRESCITA

Continuiamo questo viaggio tra le booktoker e i booktoker italiani dedicandoci ora a una serie di altri profili, nati più o meno di recente, in progressiva crescita sulla piattaforma.

Premettendo che ognuno di questi creator ha le proprie caratteristiche distintive, nelle prossime righe tentiamo di riassumere i loro temi e interessi principali, lasciando poi la possibilità di approfondirli ulteriormente. È infatti tipico, come abbiamo visto, che i creator spazino tra letture e generi differenti, seppur a volte prediligendone uno in particolare.

Tra chi dà spesso spazio al romance nelle sue svariate declinazioni troviamo, tra gli altri, i profili di @laclizia, @gabsisreading, @chia.reads (che come molti altri booktoker interessati al romance, predilige anche i fantasy e o romantasy), @lettrici_impertinenti (che si serve di lavagnetta, disegni e scritte per illustrare trame e tropes dei romanzi proposti), @ilibridinemo, @libriecaffee (creator – come anticipato – anche sul profilo TikTok di ilLibraio.it), @readingnoe, @thequeenofspicy, @denis_books_(booktoker e scrittrice su Wattpad), @bea.readbooks, @lalibreriadijosh, @booksflame, @innominatafollia, @vanbooks.93 (altra creator presente sul nostro profilo) e @ervea.booksaddicted.

Tra chi invece sembra prediligere il fantasy e in generale l’universo del fantastico, senza comunque disdegnare altre tipologie di letture, ricordiamo @emainneverland (che apprezza anche i retelling e l’analisi dei trope alla base dei libri), @unachiaraqualunque, @saraisreading, @arcadiapassions (che realizza anche cosplay di alcuni dei suoi personaggi preferiti), @_lacortedinchiostro_, @labibliotecadidomenico, @missfiction (bookinfluencer molto apprezzata su Youtube e Instagram, vicina al genere fantastico e autrice del fantasy distopico Brucia la notte, Mondadori) e @beniora (anche lei bookcosplayer e scrittrice su Wattpad).

Parlano anche di thriller e mystery booktoker come @kikibookspassion (sul cui profilo, però, appaiono anche molti altri generi) e soprattutto @giulisbookshop_(che nella sua biografia dice di essere appassionata di “libri disturbanti e true crime”)

In merito invece a poesia, letteratura classica e filosofia possiamo citare, tra gli altri, alcuni profili che danno spazio (anche) a questo tipo di contenuti, come per esempio @rickypedi (autore di Nasco oggi, ora lo so. Fiaba filosofica sulla percezione della trasmutabilità, Do it human Editori), @alessandranofi, @jazz.axl (soprattutto attraverso le sue recensioni in 30 secondi di grandi classici), @luanaventi_booktok, @chiarafamooss e @stefano.curreli_ (il fondatore della pagina @spazio.letteratura su Instagram).

Ma su TikTok si dà spazio anche a libri e tematiche “queer”, come nei casi di @francescadececchi e @peruzziscrive.

Tra i profili in ascesa c’è anche chi parla di romanzi e allo stesso tempo di film e serie tv, come @chiarigiovannini e @lennesima (chirurga, lettrice e appassionata di cinema). Spazio anche per i manga nei profili di @gattodipane e @mmartinao.

Tra i booktoker e le booktoker c’è anche chi cerca di distinguersi dai trend del momento e di proporre letture “alternative”: per esempio @melissabastaleggere (molto affezionata alla letteratura giapponese, che dichiara esplicitamente: “niente libri del Booktok qui”) e @martinaisreading (“cerco di non parlare dei soliti libri”).

Infine, vale la pena segnalare anche i profili di @persaneilibri (tra vlog, annotazioni e consigli di lettura), @thebookaholic_, @attorcigliata (“leggo molto, amo il gotico e il femminismo”), @booksbyelisa, @psiedollreads, @ladyadark (lettrice e scrittrice del romance new adult Redamancy, Sem) @melissadisamo (che, tra le altre cose, sul suo profilo porta diversi titoli di letteratura nordica) e @thebooksharmony (profilo di Mattia, che racconta libri insoliti e curiosità letterarie).

Come abbiamo visto, però, la peculiarità del panorama di #BookTok è la sua continua trasformazione e ramificazione: questo articolo potrebbe essere molto ma molto più lungo, visto che ogni settimana emergono nuovi profili promettenti…